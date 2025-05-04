De 10 bästa programvarorna för säljcoaching 2025

Ett bra säljteam bygger på konsekvent och effektiv coaching.

Men låt oss vara ärliga, med traditionella coachningsmetoder glömmer säljarna bort vad de har lärt sig, cheferna har svårt att följa upp framstegen och granskningen av affärer förvandlas till opinionsbaserade debatter.

Rätt programvara för säljcoaching löser det problemet. Från AI-driven analys till strukturerade rollspel gör dessa plattformar coachningen mätbar, repeterbar och användbar.

I det här blogginlägget har vi sammanställt några av de bästa verktygen för säljcoaching som gör utbildning till en konkurrensfördel. 🎯

Vad ska du leta efter i ett program för säljcoaching?

Bra säljcoaching handlar om förstärkning, lärande i realtid och mätbara förbättringar. Rätt programvara hjälper säljarna att aktivt förfina sina färdigheter, avsluta fler affärer och bygga långsiktig framgång.

Här är vad du ska titta efter när du utvärderar programvara för säljcoaching. 👀

AI-driven coaching: Automatiserar feedback med AI-drivna insikter, lyfter fram styrkor, svagheter och praktiska åtgärder.

Feedback i realtid: Ger coaching i stunden under live-samtal, e-postmeddelanden eller möten för att hjälpa säljarna att omedelbart anpassa sin strategi.

Konversationsintelligens: Registrerar och analyserar kundinteraktioner för att identifiera mönster, invändningar och framgångsrika beteenden.

Rollspel och simuleringar: Gör det möjligt för säljarna att öva på säljargument, hantering av invändningar och förhandlingsstrategier i en riskfri miljö.

Automatiserade affärsgranskningar: Markerar riskfyllda affärer, lyfter fram omnämnanden av konkurrenter och erbjuder datastödda coachningsrekommendationer.

Samarbete mellan kollegor: Gör det möjligt för säljarna att lära av varandra genom samtalsdelning, gruppcoachningssessioner och bibliotek med bästa praxis.

Prestationsspårning: Mäter coachingens effekt med analyser som spårar kompetensutveckling, kvotuppfyllelse och affärsutveckling.

De 10 bästa programvarorna för säljcoaching i korthet

De 10 bästa programvarorna för säljcoaching för högpresterande team

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för säljcoaching som du kan integrera i din säljteknikstack, med information om deras funktioner, begränsningar, priser och recensioner så att du kan hitta den som passar bäst för ditt team.

Låt oss sätta igång! 💪

1. ClickUp (Bäst för måluppföljning, samarbete och automatisering av arbetsflöden)

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, hjälper dig att omsätta coachningsinsikter i handling med strukturerade utbildningsplaner, prestationsuppföljning och samarbete i realtid. Från att analysera feedback från samtal till att sätta upp personliga mål säkerställer den att coachningen förblir en pågående process som driver försäljningstillväxten.

I kombination med ClickUp CRM hjälper det dig att hantera kundrelationer, spåra affärer och effektivisera arbetsflöden på ett och samma ställe. ClickUp Sales Project Management Software tar det ett steg längre och hjälper säljteam att automatisera uppgifter, övervaka pipelines och avsluta affärer snabbare med AI-drivna insikter.

Låt oss utforska hur plattformen kan hjälpa till.

Spåra framsteg med olika måltyper med hjälp av ClickUp Goals.

ClickUp Goals ger säljteam ett strukturerat sätt att sätta upp, följa upp och uppnå mätbara resultat. Istället för vaga prestationsförväntningar kan säljchefer och coacher definiera tydliga mål och nyckelresultat (OKR) för att säkerställa att varje träningssession leder till verkliga framsteg.

Visualisera försäljningsprestanda på ett ögonblick med ClickUp Dashboards.

Vill du spåra alla dina mål? Använd ClickUp Dashboards.

Dashboards ger säljchefer, coacher och företag en överskådlig realtidsbild av teamets framsteg. Med helt anpassningsbara kort blir det enkelt att skapa en CRM-dashboard, följa upp affärsprocesser, övervaka säljarnas produktivitet och analysera utbildningsresultat.

Anpassa säljutbildningen för varje säljare med ClickUp Brain.

För att göra coachningen ännu effektivare fungerar ClickUp Brain som en on-demand-försäljningsassistent som ger omedelbara insikter, svarar på frågor och visar relevant data när säljarna behöver det som mest.

Dess AI Knowledge Manager svarar omedelbart på frågor från dokument, uppgifter och projekt, så att chefer och säljare snabbt kan hämta viktig försäljningsinformation. Med AI-driven skrivhjälp kan du skapa personlig feedback, utbildningsmaterial och försäljningsstrategier som är anpassade efter varje säljares behov.

Dessutom registrerar ClickUp AI Notetaker viktiga punkter från säljmöten och coachningssessioner. Detta AI-verktyg för mötesanteckningar registrerar automatiskt diskussioner, sammanfattar insikter och markerar åtgärdspunkter så att alla uppföljningar genomförs.

Få omedelbara mötesreferat för att förfina coachningsstrategier med ClickUp AI Notetaker.

ClickUps bästa funktioner

Dokumentera och dela bästa praxis: Centralisera kunskap, inklusive Centralisera kunskap, inklusive innehåll för säljstöd , beprövade säljstrategier, manus för hantering av invändningar och coachningsriktlinjer, i ClickUp Docs.

Tilldela personliga coachningsplaner: Använd ClickUp Tasks för att skapa individuella coachningsuppgifter, följa upp framsteg och se till att säljarna slutför viktiga utbildningsaktiviteter med deadlines och påminnelser.

Främja feedback i realtid: Ge coachningstips, diskutera samtalsutvärderingar och samarbeta kring försäljningsstrategier i teamchattar när du är på språng med Ge coachningstips, diskutera samtalsutvärderingar och samarbeta kring försäljningsstrategier i teamchattar när du är på språng med ClickUp Chat.

Effektivisera rollspelsövningar: Skapa interaktiva coachningsscenarier, kartlägg försäljningssamtal och visualisera förbättringsområden för säljare med Skapa interaktiva coachningsscenarier, kartlägg försäljningssamtal och visualisera förbättringsområden för säljare med ClickUp Whiteboards.

Begränsningar för ClickUp

Det kan krävas en brant inlärningskurva för installation och anpassning.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Direkt från en G2-recension:

ClickUps flexibilitet är dess största styrka – möjligheten att anpassa vyer, statusar och arbetsflöden innebär att det kan anpassas till nästan alla teams processer. Det stora antalet funktioner gör att vi kan hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga planer på ett och samma ställe. Det är fantastiskt att ha allt vårt arbete centraliserat, och de anpassningsbara instrumentpanelerna gör rapporteringen tydlig och skräddarsydd efter våra behov...

ClickUps flexibilitet är dess största styrka – möjligheten att anpassa vyer, statusar och arbetsflöden innebär att det kan anpassas till nästan alla teams processer. Det stora antalet funktioner gör att vi kan hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga planer på ett och samma ställe. Det är fantastiskt att ha allt vårt arbete centraliserat, och de anpassningsbara instrumentpanelerna gör rapporteringen tydlig och skräddarsydd efter våra behov...

2. Gong (Bäst för AI-drivna affärsinsikter och försäljningsuppföljning)

via Gong

Att coacha säljteam ska inte kännas som en ändlös loop av vaga kommentarer och magkänslor. Gong förvandlar kaoset till klarhet med AI-drivna insikter som pekar ut vad som fungerar.

Du behöver inte längre förlita dig på spridda anteckningar och partiska åsikter; programvaran för säljsamarbete ger dig en komplett, datastödd bild av dina säljares prestationer.

Den spårar varje konversation, lyfter fram viktiga beteenden och jämför prestationer med de bästa säljarna. Detta hjälper säljcoacher och chefer att upptäcka kompetensbrister, ge målinriktad feedback och skala upp bästa praxis i hela teamet.

Gongs bästa funktioner

Analysera varje säljares samtalsdata för att identifiera framgångsrika beteenden och brister i mjuka färdigheter.

Förse säljarna med de bästa säljarnas spelupptagningar som vägledning för självförbättring.

Jämför säljarnas prestationer mellan olika team för att upptäcka utbildningsmöjligheter.

Förbättra vinstprocenten genom att omvandla coachningsinsikter till praktiska strategier för hela teamet.

Gongs begränsningar

Det klumpiga gränssnittet gör det svårt att hitta relevant information.

Minimikravet på antal användare kan vara olämpligt för små team.

Gong-priser

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

3. Salesloft (Bäst för multikanalförsäljning och automatisering)

via Salesloft

Salesloft är en ledande plattform för säljengagemang som är utformad för att hjälpa säljteam att effektivt komma i kontakt med potentiella kunder, hantera säljprocesser och avsluta affärer. Den registrerar viktiga interaktioner med köpare, identifierar mönster och ger praktiska rekommendationer om vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Det underlättar säljchefens arbete och förvandlar säljare till toppresterande medarbetare med personlig coaching, prestationsmått, feedback i realtid, insikter om affärer och strategiska spelböcker.

Saleslofts bästa funktioner

Registrera och analysera köparnas interaktioner i realtid med Conversations AI för att upptäcka beteenden som leder till framgångsrika affärer.

Automatisera coachningsarbetsflöden med Rhythm AI och prioritera säljarnas mest effektiva åtgärder.

Få AI-driven affärsvägledning med Deals för att spåra och avsluta affärer snabbare.

Jämför prestationer mellan team för att identifiera saknade kompetenser och utbildningsmöjligheter.

Begränsningar för Salesloft

Begränsade inbyggda CRM-integrationer utöver Salesforce

Frekventa telefonproblem och tillfälliga avbrott påverkar tillförlitligheten

Priser för Salesloft

Anpassad prissättning

Salesloft-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesloft?

Se vad denna Capterra-recensent hade att säga:

Salesloft ger mycket valuta för pengarna, är lätt att använda och min säljare och deras onboarding-team gjorde ett fantastiskt jobb med att få allt klart för mig... Jag önskar att de hade fler inbyggda integrationer med CRM-system. Salesforce är deras primära integration.

Salesloft ger mycket valuta för pengarna, är lätt att använda och min säljare och deras onboarding-team gjorde ett fantastiskt jobb med att få allt klart för mig... Jag önskar att de hade fler inbyggda integrationer med CRM-system. Salesforce är deras primära integration.

4. Avoma (Bäst för mötesanteckningar och samtalsanalys)

via Avoma

Avoama är en AI-baserad mötesassistent och konversationsplattform som är utformad för att förbättra försäljningsproduktiviteten och samarbetet. Den transkriberar möten i realtid, fångar viktiga ögonblick och hjälper chefer att coacha säljare med precision.

Plattformen identifierar också samtalsmönster, flaggar affärsrisker och håller säljarna på rätt spår med vinnande strategier. Säljchefer får ökad insyn, säljarna får konkret feedback och företagen kan använda ett datadrivet tillvägagångssätt för att förbättra prestationen.

Avomas bästa funktioner

Upptäck affärsrisker och förbättra prognosernas noggrannhet med insikter från intäktsanalys.

Erbjud personlig coaching med AI Call Scoring och identifiera styrkor och brister.

Effektivisera schemaläggning och lead-hantering med automatiserad 1:1- och team-schemaläggning och -hantering.

Skapa kuraterade coachningsspellistor med de bästa säljarnas bästa samtalsspåren.

Avomas begränsningar

Ibland förekommer problem med inspelningar och förseningar när antecknare ansluter sig till möten.

Vissa användare tycker att gränssnittet är överväldigande, med för mycket information.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant: 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence: 69 $/månad per användare

Intäktsinformation: 99 USD/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Chorus (bäst för samtalsanalys och coachningsfeedback)

via Chorus

Chorus. ai från ZoomInfo omvandlar säljsamtal till kraftfulla insikter. Det spelar in och analyserar automatiskt varje samtal, e-postmeddelande och möte, vilket ger säljteamet den information de behöver för att avsluta fler affärer. Verktyget fångar tonfall, stämning och engagemang och hjälper chefer att se exakt vad som fungerar och vad som kan förbättras.

Deal Intelligence och Market Insights hjälper chefer att identifiera vinnande beteenden, coacha säljare effektivt och förfina försäljningsstrategier. Ännu bättre? Säljare får se konkreta exempel på framgångsrika samtal, hantering av invändningar och omnämnanden av konkurrenter.

Chorus bästa funktioner

Transkribera och analysera säljsamtal i realtid med säljsamtalsanalys.

Identifiera viktiga omnämnanden av konkurrenter och kundinvändningar med Market Intelligence.

Automatisera CRM-uppdateringar med Connected Intelligence och minska manuell datainmatning.

Skapa coachningsbibliotek med utdrag och spellistor från de mest framgångsrika försäljningsögonblicken.

Begränsningar för Chorus

Svårigheter att identifiera deltagare i vissa samtal, vilket påverkar rapporteringens noggrannhet.

Vissa användare rapporterar långsam prestanda och fördröjningar i gränssnittet.

Chorus prissättning

Anpassad prissättning

Chorus betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chorus?

En G2-recensent sammanfattade det så här:

Jag har använt Chorus i fyra år nu och har alltid uppskattat hur det automatiskt ansluter och spelar in mina samtal, även i andra mötesplattformar som jag kan behöva ansluta mig till på grund av kundernas krav... AI-e-posten kunde vara bättre – den upprepar ibland saker upp till tre gånger i olika delar, såsom mötesreferat, åtgärdspunkter och sammanfattningar, så jag måste läsa den noggrant för att se till att allt flyter och är begripligt.

Jag har använt Chorus i fyra år nu och har alltid uppskattat hur det automatiskt ansluter och spelar in mina samtal, även i andra mötesplattformar som jag kan behöva ansluta mig till på grund av kundernas krav... AI-e-posten kunde vara bättre – den upprepar ibland saker upp till tre gånger i olika delar, såsom mötesreferat, åtgärdspunkter och sammanfattningar, så jag måste läsa den noggrant för att se till att allt flyter och är begripligt.

6. Mindtickle (Bäst för strukturerad säljutbildning och kompetensförstärkning)

via Mindtickle

Mindtickle är en ledande plattform för försäljningsberedskap och försäljningsstöd som förbättrar säljteamets prestationer och förser dem med de färdigheter, kunskaper och beteenden som krävs för att de ska kunna utmärka sig i sina roller. Plattformen erbjuder en omfattande uppsättning verktyg, inklusive utbildningsmoduler, coachningsprogram och analyser, som alla syftar till att öka intäktsproduktiviteten.

Plattformen är mer än bara en onboarding-plattform för säljare – den erbjuder interaktivt lärande, rollbaserad coaching och praktiska övningar med AI.

Mindtickles bästa funktioner

Spåra coachingens effekt och utvärdera säljarnas kompetens med hjälp av beredskapsindexet.

Förstärk utbildningen med AI-driven feedback som simulerar verkliga försäljningsinteraktioner.

Automatisera analysen av kompetensluckor och tilldela målinriktad utbildning med coachningsuppgifter.

Erbjud strukturerad coaching med mallar för försäljningsplaner och vägledande coachingformulär.

Mindtickles begränsningar

Ingen möjlighet att göra om bedömningar utan att repetera hela kursen

Vissa obligatoriska videor kan inte hoppas över, även om de är onödiga.

Mindtickles priser

Anpassad prissättning

Mindtickle-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

7. HubSpot Sales Hub (bäst för integrerad CRM och guidad säljcoaching)

via HubSpot Sales Hub

Bra säljcoaching börjar med rätt data. HubSpots Sales Hub gör utbildningen enkel med realtidsinsikter om säljarnas prestationer, affärer och kundinteraktioner. Det erbjuder gratis kurser i säljcoaching via HubSpot Academy, som förser säljteam med värdefullt utbildningsmaterial för att förbättra deras färdigheter och effektivitet.

Med hjälp av programvaran för försäljningsuppföljning kan chefer följa pipeline-status, övervaka försäljningsbeteenden och ge strukturerad feedback utan att störa arbetsflödena.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Stöd säljarna med AI-styrd försäljning och ge rekommendationer om nästa steg baserat på insikter om affären.

Spåra säljarnas prestationer och trender i säljprocessen med försäljningsanalyser och rapportering.

Effektivisera coachningssessionerna med samtalsspårning och mätningar av e-postengagemang för att mäta effektiviteten.

Erbjud utbildning på begäran med ett interaktivt inlärningsverktyg i HubSpot.

Begränsningar för HubSpot Sales Hub

Prognosfunktionerna är inte lika starka som hos vissa konkurrenter.

Frekventa uppdateringar kräver att användarna lär sig nya funktioner och anpassar arbetsflödena.

Priser för HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: 100 USD/månad per användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD/månad per användare

HubSpot Sales Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (470+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubspot Sales Hub?

En recension på Capterra uttrycker det så här:

Om du är ett startup-företag rekommenderar vi starkt att du använder Hubspot. Det är ett program som kan anpassas helt efter dina önskemål utan att du behöver hjälp från tredje part. Du kan göra allt internt, till skillnad från Salesforce... Det kan vara bättre när det gäller prognoser. Det är något som Salesforce är mycket bra på och som Hubspot saknar.

Om du är ett startup-företag rekommenderar vi starkt att du använder Hubspot. Det är ett program som kan anpassas helt efter dina önskemål utan att du behöver hjälp från tredje part. Du kan göra allt internt, till skillnad från Salesforce... Det kan vara bättre när det gäller prognoser. Det är något som Salesforce är mycket bra på och som Hubspot saknar.

8. Jiminny (Bäst för konversationsintelligens och coachningsinsikter)

via Jiminny

Jiminny omvandlar varje säljsamtal, e-postmeddelande och möte till intäktsinformation, automatiserar coachningsinsikter, samtalsbedömningar och CRM-uppdateringar så att teamen kan fokusera på försäljningen. Med Whisper och Chat kan chefer coacha säljare i realtid, vilket gör utbildningen mer effektiv.

AI-drivna insikter, konversationsintelligens och automatiserad administration ger säljarna omedelbar feedback samtidigt som cheferna får en tydlig bild av teamets prestationer. Inga fler gissningar i pipeline-granskningar – bara praktiska trender och förbättringar.

Jiminny bästa funktioner

Analysera kundsamtal, både video och ljud, med Call Capture för värdefulla insikter.

Möjliggör självförbättring med peer-to-peer-coaching, så att säljarna kan granska och lära sig av de bästa säljarna.

Använd AI-drivna insikter med Ask Jiminny för att automatisera administrativa uppgifter och få information efter samtal.

Jiminny-begränsningar

Dålig transkriptionskvalitet, särskilt vid bakgrundsljud

Ibland uppstår problem när kunder ansluter sig till skärmdelning.

Jiminny-priser

Anpassad prissättning

Jiminny-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (750+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Salesforce (bäst för anpassningsbar säljcoaching)

via Salesforce

Salesforce Agentforce Sales Coach hjälper säljteam att förbättra sig genom AI-driven, anpassningsbar coaching. Chefer kan skräddarsy utbildningen efter verkliga köpscenarier, så att säljarna kan öva på förhandlingar och hantering av invändningar. Detta hjälper dem att förbättra sina tekniker för att avsluta affärer i en realistisk miljö.

CRM-data i realtid ger omedelbar feedback, vilket säkerställer att säljarna får vägledning baserad på aktuella affärssituationer. Med rollspelsfunktioner och skalbar anpassning kan företag förfina sin säljutbildning.

Salesforces bästa funktioner

Spåra prestationstrender med Work.com och anpassa coachningsmålen efter affärsmålen.

Automatisera försäljningsvägledningen med Einstein Sales Coach och skapa skräddarsydda rekommendationer för varje affär.

Få tillgång till utbildning på begäran med Trailhead, Salesforces interaktiva lärplattform för försäljningsutveckling.

Begränsningar i Salesforce

Det klumpiga gränssnittet gör det svårt att hitta information och skapa rapporter.

Alltför komplex och dyr för mindre företag, med funktioner som kanske inte kommer till användning.

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce?

Enligt en G2-recensent:

Jag har inte hittat några nackdelar som sådana, utan vill istället säga att eftersom jag använder detta dagligen utan problem är driftstoppen försumbara och det är också enkelt att implementera... Kundsupporten är också reaktiv och löser frågor omedelbart.

Jag har inte hittat några nackdelar som sådana, utan vill istället säga att eftersom jag använder detta dagligen utan problem är driftstoppen försumbara och det är också enkelt att implementera... Kundsupporten är också reaktiv och löser frågor omedelbart.

10. SalesHood (Bäst för samarbetsbaserad försäljning och kollegial utbildning)

via SalesHood

SalesHood hjälper säljteam att komma igång snabbare och prestera bättre med AI-driven coaching och rollbaserat lärande. Nyanställda kommer snabbt igång med strukturerad introduktion, medan säljare vässar sina färdigheter genom realistiska simuleringar.

Med effektiva verktyg för feedback blir samarbetet enkelt och framstegen spårbara med denna programvara för säljcoaching. Resultatet? Snabbare introduktion, högre kvotuppfyllelse och kontinuerlig förbättring av säljprocessen.

SalesHoods bästa funktioner

Anordna coachingmöten för att främja kollegialt lärande och förstärka bästa praxis.

Spåra framsteg med gamification, använd topplistor och märken för att hålla säljarna engagerade.

Ge just-in-time-coaching för kontextuell vägledning under pågående affärer.

Förbättra pitchen med AI Pitch Practice, som analyserar talmönster och nyckelordens effektivitet.

Begränsningar för SalesHood

Mobilappen kräver frekventa inloggningar, vilket orsakar besvär.

Navigeringsproblem, till exempel saknade "Nästa"-knappar i utbildningsmodulerna.

Priser för SalesHood

Essential: 45 USD/månad per användare

Fördel: Anpassad prissättning

Transformera: Anpassad prissättning

SalesHood-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Uppgradera din försäljningsstrategi med ClickUp

Säljcoaching handlar om att bygga en kultur av kontinuerlig förbättring som ger verklig påverkan på intäkterna.

Varje programvara för säljcoaching på denna lista erbjuder något unikt – vissa är bäst på AI-driven coaching, medan andra fokuserar på konversationsintelligens. Det rätta valet beror på ditt teams behov och prioriteringar inom coaching.

ClickUp, den kompletta appen för arbete, utmärker sig dock inom säljcoaching med sina allt-i-ett-funktioner. Med måluppföljning för att mäta säljarnas prestationer, en AI-anteckningsfunktion för att fånga viktiga insikter från säljsamtal och Brain för coaching i realtid, effektiviserar ClickUp hela ditt säljflöde.

Kombinera allt detta med uppgiftshantering, teamsamarbete och kunskapshantering i ett integrerat system med AI, så behöver du inget annat verktyg än ClickUp!

