Notion vs Apple Notes: Vilken anteckningsapp är bäst?

För tio år sedan var anteckningar enkla. Man tog en penna, skrev på papper eller knackade in snabba anteckningar på telefonen.

Idag förändrar digitala appar hur vi samlar in, organiserar och hämtar information. Anteckningsappar som Notion och Apple Notes är centrala i denna utveckling.

Men vilken är rätt för dig? Behöver du ett elegant, distraktionsfritt utrymme för vardagliga tankar eller ett funktionsspäckat system för att organisera projekt, spåra mål och samarbeta?

I den här artikeln jämför vi Notion och Apple Notes, diskuterar deras styrkor och svagheter och jämför deras funktioner, användbarhet och bästa användningsområden. Om ingen av dem känns helt rätt diskuterar vi ClickUp, ett alternativ som går utöver båda!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Notion är bäst för Apple Notes är bäst för Användare som vill ha ett flexibelt, allt-i-ett-verktyg för produktivitet som kombinerar anteckningar, databaser och projektledning. Apple-användare som behöver en enkel, snabb och integrerad lösning för anteckningar. Team och individer som behöver en avancerad organisation med anpassningsbara sidor, kapslade sidor och databaser. Personer som föredrar en minimalistisk anteckningsapp utan distraktioner för vardagliga tankar och att göra-listor. Användare som vill ha samarbetsfunktioner som delade arbetsytor, uppgiftsfördelning och kommentarer i realtid. De som prioriterar säkerhet med Face ID/Touch ID-låsfunktioner för känsliga anteckningar. De som vill strukturera och länka samman anteckningar för kunskapshantering. Användare som föredrar handskrift, skissning och stöd för Apple Pencil för en mer naturlig anteckningsupplevelse. Företag och projektledare som söker ett alternativ till traditionella projektledningsverktyg. Apple-användare som behöver smidig iCloud-synkronisering mellan alla enheter utan extra inställningar.

Vad är Notion?

via Notion

Notion är en modulär produktivitetsplattform som kombinerar anteckningar, databaser och projektledning i ett enda gränssnitt. Notion är utformat för individer, team och företag och låter dig skapa strukturerade arbetsflöden, koppla samman relaterad information och samarbeta i realtid.

Notions blockbaserade system gör det unikt, där varje del av innehållet (text, bilder, checklistor eller databaser) är en flyttbar, anpassningsbar enhet.

Notion-funktioner

Notions största styrka ligger i dess flexibilitet. Den tvingar inte på användarna en rigid struktur. Istället bygger du sidor, länkar information och organiserar data precis som du vill. Här är en översikt över dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Anpassningsbara sidor och block

via Notion

Till skillnad från traditionella anteckningsappar är Notions block unika. Genom att omorganisera ditt innehåll kan du förvandla vilken sida som helst till en anpassningsbar, personlig instrumentpanel.

Du kan:

Använd dra-och-släpp för att flytta sektioner

Skapa inbäddade sidor inom sidor för bättre organisation

Lägg till multimediainbäddningar som YouTube-videor, PDF-filer och kodsnuttar

Istället för en statisk lista med uppgifter kan du till exempel förvandla en Notion-sida till en helt interaktiv Kanban-tavla, kalender eller tabell.

💡 Proffstips: Använd Zettelkasten-metoden i Notion. Du kan länka relaterade idéer med Notions ”@”-nämningssystem för att skapa sammankopplade anteckningar och bygga ett personligt kunskapsnätverk.

Funktion nr 2: Databaser, tabeller och avancerad organisering

Om du behöver mer än bara en grundläggande anteckningsapp är Notions databassystem rätt val för dig. Skapa tabeller, listor och tavlor med avancerade sorterings-, filtrerings- och taggningsalternativ direkt på en Notion-sida.

Du kan:

Använd databaser för att spåra projekt, kundinformation eller boklistor

Länka relaterade anteckningar till varandra för att skapa ett internt kunskapshanteringssystem.

Lägg till egenskaper som kryssrutor, datum och taggar för flerval för bättre kategorisering.

Detta gör Notion perfekt för att hantera komplexa projekt, särskilt när du arbetar med ett team.

👀 Visste du att? Med Notion kan du förvandla vilken anteckning som helst till en databas. Skriv bara /table eller /database för att omedelbart förvandla en anteckning till en interaktiv tabell!

Funktion nr 3: Samarbete och arbetsytor för team

Bjud in teammedlemmar till delade arbetsytor. Tilldela uppgifter och lämna kommentarer på sidor för att få deras uppmärksamhet. Du kan också ställa in olika behörighetsnivåer (visare, redigerare, administratör), spåra ändringar med versionshistorik och pinga teammedlemmar i kommentarer och diskussioner.

Funktion nr 4: Mallar och integrationer från tredje part

Notions fördefinierade mallar förenklar installationen och erbjuder färdiga strukturer för innehållskalendrar, projektföljare och CRM-system. Den integreras också med verktyg som Slack, Google Kalender och Zapier för att automatisera arbetsflöden.

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

🧠 Rolig fakta: Studenter som antecknar på digitala surfplattor blir mycket mindre distraherade än de som använder en bärbar dator.

Vad är Apple Notes?

via Apple Notes

Apple Notes är den förinstallerade anteckningsappen i iPhones, iPads och Mac-datorer. Den är utformad för enkelhet och snabb åtkomst och fokuserar på hastighet, användarvänlighet och djup integration i Apples ekosystem.

Den är användbar för användare som behöver ett snabbt och enkelt sätt att skriva ner idéer, skapa checklistor och organisera anteckningar med minimal ansträngning. Allt synkroniseras automatiskt via iCloud, vilket gör det till en smidig lösning för Apple-användare.

👀 Visste du att? Du kan använda ett anpassat lösenord, enhetslösenord, Touch ID eller Face ID för att säkra en Apple-anteckning med iOS 16 och iPadOS 16 eller senare.

Apple Notes-funktioner

Apple Notes är enklare än Notion, men har ändå kraftfulla funktioner för dagliga anteckningar.

Funktion nr 1: Sömlös iCloud-synkronisering mellan enheter

via Apple Notes

Apple Notes synkroniserar automatiskt dina anteckningar mellan alla Apple-enheter, så att allt du skriver på din iPhone omedelbart blir tillgängligt på din iPad och Mac. Dina anteckningar är tillgängliga offline och säkerhetskopieras till iCloud. Det fungerar också med Siri för röstbaserade anteckningar.

Funktion nr 2: Stöd för handskrift, skissning och Apple Pencil

För dem som föredrar handskrift framför att skriva på tangentbordet erbjuder Apple Notes inbyggda skissverktyg och fullt stöd för Apple Pencil på iPad.

Detta gör att du kan:

Skapa handskrivna anteckningar med olika pennstilar och färger

Skissa diagram eller kommentera dokument

Konvertera handskriven text till digital text med Scribble

Detta är en betydande fördel för studenter, konstnärer och yrkesverksamma som vill ha en naturlig anteckningsupplevelse.

💡 Proffstips: Använd färgkodning för dina anteckningar. I Apple Notes kan du använda fetstil, understrykning och olika textfärger för att markera viktiga punkter för snabbare granskning.

Funktion nr 3: Säker anteckningsfunktion och integritetsfunktioner

Apple Notes går utöver grundläggande anteckningsfunktioner genom att erbjuda end-to-end-kryptering och avancerade säkerhetsalternativ. Du kan dölja låsta anteckningar från sökresultaten. Du kan också låsa känsliga anteckningar med Face ID, Touch ID eller ett lösenord.

Detta gör det till ett säkert alternativ för att lagra lösenord, konfidentiella dokument och personliga tankar.

Funktion nr 4: Smart organisation och avancerad sökning

Apple Notes erbjuder inte Notions databasliknande organisation, men har intressanta smarta sökfunktioner:

OCR (optisk teckenigenkänning): Sök efter termer i bilder och handskrivna anteckningar

Taggar och smarta mappar: Organisera anteckningar med hashtags (#arbete, #personligt)

Fäst viktiga anteckningar: Håll ofta använda anteckningar högst upp för snabb åtkomst.

Dessa funktioner gör Apple Notes mer kraftfullt än en vanlig anteckningsapp, samtidigt som det är intuitivt och lättanvänt.

Priser för Apple Notes

Apple Notes är gratis, men bygger på iCloud-lagring, vilket kan kräva en betald uppgradering:

Gratis: När du registrerar dig för iCloud får du automatiskt 5 GB gratis lagringsutrymme. Om du behöver mer utrymme i iCloud kan du uppgradera till iCloud+.

iCloud+ lagringspaket: 50 GB: 0,99 $/månad 200 GB: 2,99 $/månad 2 TB: 9,99 $/månad 6 TB: 32,99 $/månad 12 TB: 64,99 $/månad

50 GB: 0,99 $/månad

200 GB: 2,99 $/månad

2 TB: 9,99 $/månad

6 TB: 32,99 $/månad

12 TB: 64,99 $/månad

50 GB: 0,99 $/månad

200 GB: 2,99 $/månad

2 TB: 9,99 $/månad

6 TB: 32,99 $/månad

12 TB: 64,99 $/månad

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Notion vs Apple Notes: Jämförelse av funktioner

Både Notion och Apple Notes kan verka som plattformar för att skriva ner dina tankar.

De kan göra det och mycket mer, men på helt olika sätt. Här är en snabb överblick över deras funktioner och skillnader.

Funktion Notion Apple Notes Anpassning och flexibilitet Mycket anpassningsbar med ett blockbaserat system som gör det möjligt för användare att skapa unika arbetsflöden. Enkel och strukturerad med minimala formateringsalternativ Organisation och struktur Stöder databaser, kapslade sidor, länkade anteckningar och Kanban-tavlor för avancerad organisering. Använder mappar, smarta taggar och fästa anteckningar för grundläggande organisering Samarbete Samarbete i realtid med delade arbetsytor, uppgiftsfördelning och versionshistorik Begränsad realtidssamarbete, främst för individuellt bruk Multimediasupport Möjliggör inbäddning av bilder, videor, kodsnuttar och externa länkar Stöder bilder, skisser, skannade dokument och handskrivna anteckningar med Apple Pencil. Säkerhet och integritet Grundläggande sekretessinställningar; behörighetskontroller för delat innehåll End-to-end-kryptering, Face ID/Touch ID-skydd och låsta anteckningar Plattformsoberoende åtkomst Tillgänglig på Windows, macOS, iOS, Android och webben Exklusivt för Apple-enheter med iCloud-synkronisering Sök- och organisationsverktyg Avancerade sökfilter, relationsdatabaser och bakåtlänkar för kunskapshantering Smart sökning med OCR (textigenkänning i bilder och handskrivna anteckningar) Integrationer Ansluter till Slack, Google Kalender, Zapier och mer för automatisering av arbetsflöden Begränsade integrationer med tredjepartsappar, främst inom Apples ekosystem Priser Gratis plan med betalda uppgraderingar Gratis med valfria uppgraderingar av iCloud-lagring

Nu när du har en bred överblick över båda plattformarna kan vi jämföra dem i detalj:

Funktion nr 1: Organisation och struktur

Notions största styrka är dess anpassningsbarhet och strukturerade organisation. Varje sida i Notion fungerar som en digital arbetsyta där användare kan lägga in undersidor, länka relaterat innehåll och kategorisera information med hjälp av databaser, taggar och filter. Det är perfekt för dig som vill ha ett välstrukturerat system för anteckningar, uppgifter och projekt.

Apple Notes använder däremot ett mer enkelt mappbaserat system. Du kan skapa mappar och undermappar och använda taggar för att kategorisera anteckningar. Det saknar dock Notions avancerade organisationsverktyg, som länkade databaser och interaktiva instrumentpaneler.

🏆 Vinnare: Notion. Om du behöver detaljerad organisation, uppgiftshantering och databasliknande strukturering är Notion det bättre valet.

Funktion nr 2: Användarvänlighet och hastighet

Apple Notes är förinstallerat på Apple-enheter, öppnas direkt och låter dig börja skriva omedelbart. Funktioner som Quick Notes, Siri-integration och stöd för Apple Pencil gör det ännu enklare.

Notion har en inlärningskurva. Dess blockbaserade system är mycket flexibelt, men kräver en del inställningar. Nya användare kan känna sig överväldigade av det stora antalet anpassningsalternativ, mallar och formateringsverktyg.

🏆 Vinnare: Apple Notes. Apple Notes är oslagbart för dem som värdesätter snabbhet, minimalism och omedelbar åtkomst. Notion är utmärkt för dem som är villiga att investera tid i att bygga upp ett system.

Funktion nr 3: Samarbete och delning

Notion är utformat för teamsamarbete. Det gör det möjligt för användare att dela anteckningar och sidor, tilldela uppgifter, lämna kommentarer och ställa in behörigheter. Det används ofta för teamprojekt, innehållsplanering och företagets kunskapsbaser.

Apple Notes möjliggör grundläggande delning av anteckningar, men till skillnad från andra alternativ till Notion är det begränsat . Du kan bjuda in andra att samarbeta på en anteckning, men det finns inga avancerade funktioner som kommentarer, versionshistorik eller rollbaserade behörigheter.

🏆 Vinnare: Notion. Om du arbetar i ett team eller behöver ett detaljerat samarbetsverktyg är Notion den klara vinnaren.

Funktion nr 4: Formatering och anpassning

Notion erbjuder rik textformatering, vilket gör det möjligt för användare att lägga till rubriker, punktlistor, numrerade listor och till och med kodsnuttar. Du kan infoga databaser, tabeller, checklistor och inbäddningar för att skapa högst anpassade layouter.

Apple Notes har grundläggande formateringsfunktioner – fetstil, kursiv stil, checklistor och punktlistor.

🏆 Vinnare: Notion. Om du arbetar i ett team eller behöver ett detaljerat samarbetsverktyg är Notion den klara vinnaren.

Funktion nr 5: Multimedia och handskrivna anteckningar

Apple Notes stöder handskrivna anteckningar, skisser med Apple Pencil och skanning av dokument. Den är perfekt för att klottra, kommentera PDF-filer eller göra handskrivna anteckningar på en iPad.

Notion stöder inte handskrift eller Apple Pencil-inmatning. Det gör det möjligt för användare att bädda in bilder, videor och filer utan rit- eller skissverktyg.

🏆 Vinnare: Apple Notes. Apple Notes är den klara vinnaren om du föredrar handskrivna anteckningar eller skisser.

Funktion nr 6: Tillgänglighet på flera plattformar

Notion finns tillgängligt på Mac, Windows, iOS, Android och webbläsare, vilket gör det tillgängligt på flera enheter.

Apple Notes är exklusivt för Apples ekosystem. Det fungerar på Mac, iPhone och iPad, men har ingen inbyggd app för Windows eller Android.

🏆 Vinnare: Notion. Om du behöver en plattformsoberoende anteckningsapp är Notion det bättre valet.

Läs också: De bästa verktygen för dokumentsamarbete

Notion vs. Apple Notes på Reddit

Reddit-användare har starka åsikter om Apple Notes och Notion, som formas av deras specifika behov och arbetsflöden.

Notion hyllas för sina kraftfulla organisationsverktyg, medan Apple Notes anses vara ett utmärkt verktyg tack vare sin enkelhet och användarvänlighet. Det är viktigt för användare som vill ha en smidig lösning för anteckningar.

En Reddit-användare sammanfattar det ganska bra i r/notion:

I mitt arbetsflöde använder jag Apple Notes för att snabbt skriva ner saker så att jag inte tappar fokus när jag använder andra verktyg. Allt som behöver delas, arkiveras eller ges särskild uppmärksamhet läggs in i Notion. Om jag inte behöver anteckningen igen efter en dag och/eller bara använder den som ett snabbt anteckningsblock använder jag Apple Notes.

I mitt arbetsflöde använder jag Apple Notes för att snabbt skriva ner saker så att jag inte tappar fokus när jag använder andra verktyg. Allt som behöver delas, arkiveras eller ges särskild uppmärksamhet läggs in i Notion. Om jag inte behöver anteckningen igen efter en dag och/eller bara använder den som ett snabbt anteckningsblock använder jag Apple Notes.

Notions flexibilitet är en stor fördel för användare som behöver strukturerad organisation, med databaser, kapslade sidor och mallar för anteckningar. Här är vad en användare nämnde i r/notion:

Notion skapar riktigt snygga anteckningar... Det liknar det jag gör i Evernote – jag skapar tabeller med händelser och länkar till mer detaljerade anteckningar – men det görs automatiskt och mycket bättre.

Notion skapar riktigt snygga anteckningar... Det liknar det jag gör i Evernote – jag skapar tabeller med händelser och länkar till mer detaljerade anteckningar – men det görs automatiskt och mycket bättre.

Andra hävdar dock att det kräver för mycket inställningar och kan vara distraherande.

Apple Notes är däremot omtyckt för sin minimalistiska, mappbaserade struktur. En användare påpekade i r/AppleNotesGang,

Jag kan lättare skapa "klisterlappar" där jag kan skriva anteckningar som jag kan flytta till ett litet fönster och öppna i ett separat fönster. Det är MYCKET svårare att göra detta i OneNote på grund av den oändliga arbetsytan. & Appen Sticky Notes från Windows synkroniseras inte med OneNote Desktop-appen, så jag kan inte ens använda dem. Jag måste logga in på webben bara för att se dem (annars skulle jag använda dem).

Jag kan lättare skapa "klisterlappar" där jag kan skriva anteckningar som jag kan flytta till ett litet fönster och öppna i ett separat fönster. Det är MYCKET svårare att göra detta i OneNote på grund av den oändliga arbetsytan. & Appen Sticky Notes från Windows synkroniseras inte med OneNote Desktop-appen, så jag kan inte ens använda dem. Jag måste logga in på webben bara för att se dem (annars skulle jag använda dem).

Läs också: Gratis mallar för uppgiftshantering i ClickUp och Excel

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Notion och Apple Notes

Både Notion och Apple Notes fyller sina syften väl, men de har också sina begränsningar.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, erbjuder det bästa av två världar – Notions flexibilitet och Apple Notes enkelhet – samtidigt som den introducerar AI-driven automatisering, mind mapping och sömlös uppgiftsintegration.

Innan ClickUp arbetade vi med två separata verktyg. Att ständigt behöva växla mellan ett verktyg för uppgiftshantering och ett annat för dokumentation var ineffektivt för vårt team.

Innan ClickUp arbetade vi med två separata verktyg. Att ständigt behöva växla mellan ett verktyg för uppgiftshantering och ett annat för dokumentation var ineffektivt för vårt team.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Docs

Organisera dina tankar enkelt med ClickUp Docs

Notion är känt för sin modulära arbetsyta, där du kan skapa strukturerade anteckningar, wikis och databaser. Det kräver dock en del arbete att sätta upp och underhålla denna struktur, särskilt när du arbetar med stora projekt.

ClickUp Docs eliminerar den friktionen genom att låta dig:

Länka dokument direkt till uppgifter, projekt och arbetsflöden – utan att behöva koppla samman databaser manuellt.

Samarbeta i realtid med tilldelade kommentarer, behörigheter och versionskontroll.

Bädda in media, kodsnuttar, tabeller och mer för att skapa strukturerade, informationsrika dokument.

Till skillnad från Apple Notes grundläggande mappsystem erbjuder ClickUp Docs djup länkning, avancerad formatering och samarbete i realtid, vilket gör det till ett kraftfullt alternativ till Apple Notes.

ClickUps One Up #2: ClickUp Brain

Släpp loss din kreativitet och effektivisera din brainstormingprocess med ClickUp Brain.

En av de största tidstjuvarna när det gäller anteckningar är att manuellt organisera och sammanfatta innehållet. Notion är starkt beroende av manuell strukturering, medan Apple Notes saknar avancerade sök- och organisationsfunktioner.

ClickUp går ett steg längre med ClickUp Brain, som:

Genererar automatiskt sammanfattningar av mötesanteckningar , brainstorming-sessioner och längre texter.

Extraherar viktiga åtgärder och omvandlar dem till uppgifter – så att du inte behöver söka igenom informationen manuellt.

Förbättra och förfina ditt skrivande med AI-drivna förslag, grammatikontroller och innehållsoptimering.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Notepad

Ta snabba anteckningar och håll dem organiserade med ClickUp Notepad

Apple Notes är bra för snabba, informella anteckningar, men kan inte integreras med uppgifter eller organisera anteckningar utöver enkla mappar. ClickUp Notepad säkerställer att all information kan kopplas till ett bredare arbetsflöde eller projekt genom att:

Gör det möjligt för dig att skapa, redigera och kategorisera anteckningar direkt utan att byta app.

Förvandla alla anteckningar till uppgifter med förfallodatum, ansvariga och prioriteringar

Synkronisering mellan enheter så att du kan komma åt dina anteckningar var som helst med samma intuitiva upplevelse.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp AI Notetaker

Anteckningar blir 10 gånger mer effektiva med ClickUps AI Notetaker – ett verktyg som är utvecklat för att omvandla kaoset efter möten till tydliga, praktiska insikter.

Prova ClickUp AI Notetaker för effektivare, sammankopplade anteckningar.

Så här hjälper det:

Säkerställer att varje beslut som fattas dokumenteras och enkelt kan delas med alla – oavsett om de var närvarande eller inte.

Registrerar åtgärder och tilldelar dem till rätt personer

Kopplar varje diskussion till relevanta uppgifter och filer samtidigt som den ger fullständig kontext – så att ditt team kan gå vidare utan att behöva återupprepa det som redan sagts.

ClickUps fördel nr 5: ClickUp Mind Maps

Visualisera dina idéer i färg med ClickUp Mind Maps

Notion stöder grundläggande flödesscheman och visuell organisering, men kräver integrationer från tredje part för att skapa en ordentlig mind map för anteckningar. Apple Notes erbjuder däremot inga visuella struktureringsverktyg.

ClickUp förändrar detta med inbyggda ClickUp Mind Maps, som låter dig:

Organisera och koppla ihop idéer visuellt på ett sätt som passar ditt arbetsflöde.

Dra och släpp element för att omorganisera tankar dynamiskt

Omvandla anteckningar till uppgifter direkt, så att brainstorming-sessioner leder till handling.

För alla som tänker visuellt erbjuder ClickUp Mind Maps en fördel jämfört med traditionella textbaserade anteckningsappar.

ClickUps fördel nr 5: ClickUps anslutna sökfunktion

Hitta relevanta anteckningar, uppgifter och dokument snabbare än någonsin med ClickUps Connected Search.

Sökfunktionen är en av de mest frustrerande aspekterna av Notion och Apple Notes. Apple Notes förlitar sig på grundläggande sökordsmatchning, vilket inte fungerar när du har hundratals anteckningar. Notions sökfunktion är extremt långsam i stora arbetsytor.

ClickUp löser detta med ClickUp Connected Search, som:

Sök i alla dina dokument, uppgifter och anteckningar på ett ögonblick

Använder ansluten AI för att visa relevanta resultat, inte bara sökordsmatchningar

Låter dig filtrera efter innehållstyp, skapare eller datum, så att du kan hitta exakt det du behöver.

Med ClickUp behöver du inte längre slösa tid på att leta igenom anteckningar eller förlita dig på taggar för att organisera information – allt finns till hands när du behöver det.

ClickUps fördel nr 6: ClickUps kunskapshantering

Lagra, dela och få tillgång till värdefull information utan ansträngning med ClickUp Knowledge Management.

Notion används ofta som ett kunskapshanteringssystem, men att underhålla det kräver manuellt arbete – att skapa databaser, länka sidor och strukturera arbetsytor. Apple Notes försöker inte ens erbjuda strukturerad kunskapshantering.

ClickUps kunskapshanteringssystem förenklar detta genom att erbjuda:

Färdiga mallar för wikis, intern projektdokumentation och forskningsanteckningar

Strukturerad organisation utan krav på databasinstallation

Direkt integration med uppgifter, projekt och samarbetsverktyg

Det innebär att du får fördelarna med Notions organisatoriska djup utan att behöva lägga ner tid på att ständigt underhålla det.

ClickUps fördel nr 7: ClickUp Tasks förvandlar anteckningar till åtgärdspunkter

Håll ordning och reda genom att länka dina anteckningar till genomförbara uppgifter i ClickUp.

En stor brist hos Notion är att även om det möjliggör samarbete, är det inte byggt för uppgiftshantering och uppföljning. Apple Notes stöder däremot inte samarbete utöver enkel delning. ClickUp behandlar dock anteckningar som en del av ett större produktivitetsekosystem.

Med ClickUp Tasks och samarbetsverktyg kan du:

Tilldela uppgifter direkt från anteckningar

Spåra uppgiftsförloppet i realtid med statusuppdateringar och prioriteringar

Använd mallar som ClickUp Meeting Notes Template och ClickUp Knowledge Base Template för att organisera information direkt.

🧠 Rolig fakta: Tony Buzans mind mapping inspirerades av Da Vinci och Edison, två av historiens största tänkare! Genom att studera deras anteckningsvanor insåg han att idéer flödar bättre när de kopplas samman visuellt istället för att skrivas ner i stela listor. Idag är mind maps ett populärt verktyg för brainstorming, problemlösning och till och med plugg inför tentor!

Skapa anteckningar som fungerar för dig. Uppgradera med ClickUp

Notion och Apple Notes fyller sina syften, men har också sina nackdelar.

Notion är mycket anpassningsbar men kräver manuell konfiguration och kontinuerligt underhåll för att hålla ordning. Apple Notes är enkel och snabb men saknar djup, samarbetsfunktioner och avancerade sökfunktioner.

Om du är frustrerad över dessa begränsningar är det dags att se bortom anteckningsappar och istället rikta blicken mot en helt integrerad produktivitetshub.

ClickUp är en mer intuitiv lösning som överbryggar klyftan mellan att ta anteckningar och omvandla dem till åtgärdspunkter. Varför nöja sig med att bara ta anteckningar när du kan göra så mycket mer med en enda app?

Registrera dig gratis på ClickUp idag!