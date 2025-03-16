10 bästa Grubby AI-alternativ för att humanisera AI-innehåll

”Tyvärr, ditt AI-skrivna blogginlägg har flaggats.”

Efter timmar av arbete med att skapa innehåll kan detta meddelande kännas som en magsmäll, bara för att det sedan avvisas av AI-detektorer.

Verktyg som Grubby AI har länge varit en populär lösning för detta problem, men deras begränsade funktionalitet för komplexa skrivuppgifter gör att användarna ofta letar efter bättre alternativ.

Men ge inte upp AI-skrivande än! Marknaden erbjuder nu en rad kraftfulla Grubby AI-alternativ som är utformade för att skapa naturligt klingande, humaniserat innehåll.

Denna guide utforskar de 10 bästa verktygen som överträffar Grubby AI, deras funktioner, begränsningar och praktiska tillämpningar för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för dina innehållsbehov.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Letar du efter det perfekta verktyget för att humanisera AI-innehåll? Här är en snabb översikt över de bästa alternativen vi har undersökt: ClickUp : Bäst för AI-innehållsgenerering och optimering av arbetsflöden Bäst för AI-innehållsgenerering och optimering av arbetsflöden

Jasper AI: Bäst för humanisering av innehåll i företagsstorlek

QuillBot: Bäst för akademiskt och professionellt skrivande

Humanize AI: Bäst för omfattande textomvandling

Hemingway Editor: Bäst för förbättrad läsbarhet

ZeroGPT: Bäst för att förhindra AI-detektering

StoryChiefs AI Brand Voice Studio: Bäst för innehåll som är konsekvent med varumärket

Perplexity AI: Bäst för forskningsbaserad Bäst för forskningsbaserad innehållsskapande

Copyleaks: Bäst för verifiering av innehållets äkthet

Spinbot: Bäst för snabb omformulering av innehåll

Introduktion till Grubby AI och dess användningsområden

Grubby AI uppstod som ett svar på det växande behovet av att göra AI-genererat innehåll mer mänskligt och omöjligt att upptäcka. Verktyget blev populärt för att det modifierar meningsstrukturer, förfinar ordförrådet och omformulerar innehållet för att kringgå AI-detektering – samtidigt som budskapet bevaras och läsbarheten förbättras.

I grund och botten fungerar Grubby AI som ett ganska bra verktyg för textomvandling för användare som: Innehållsskapare : Redigera AI-innehåll som artiklar, blogginlägg och marknadsföringstexter så att de låter naturliga och engagerande.

Studenter : Förfina ditt akademiska skrivande med hjälp av AI samtidigt som du behåller en mänsklig touch.

Marknadsförare : Skräddarsy AI-genererat innehåll för varumärkeskommunikation och kampanjer

Sociala medier-ansvariga : Humanisera automatiserade inlägg och svar för att möta publikens förväntningar.

E-handelsteam : Förvandla AI-skrivna produktbeskrivningar till övertygande och autentiska annonser.

Kundtjänstteam : Förfina automatiserade e-postsvar för en mer personlig och professionell ton.

Bloggare och skribenter : Förbättra AI-assisterat innehåll som blogginlägg och artiklar för bättre läsbarhet och flyt.

Forskare och akademiker: Förbättra AI-genererade akademiska artiklar, forskningssammanfattningar och rapporter.

🧠 Kul fakta: 83 % av marknadsförare säger att AI hjälper dem att producera mer innehåll än utan AI.

Varför överväga alternativ till Grubby AI?

Grubby AI har varit ett populärt val för grundläggande innehållstransformation, men det har svårt att möta kraven på modern innehållsskapande. Här är de viktigaste begränsningarna som får användare att söka efter mer avancerade alternativ.

Begränsade integrationsmöjligheter: Saknar sömlös arbetsflödesintegration, vilket tvingar användarna att växla mellan plattformar och hämmar produktiviteten för team som hanterar flera innehållsdelar ❌

Behov av arbetsflödesoptimering: Erbjuder inte funktioner som versionsspårning, samarbetsverktyg, CMS-integration, analys och automatisering ❌

Branschspecifika krav: Tillgodoser inte unika branschbehov, såsom plagieringskontroller för akademin, bevarande av varumärkesröst för marknadsföring och skalbarhet för företag ❌

Kostnadseffektivitet: Kräver flera verktyg för att fylla luckor, vilket ökar kostnaderna, medan moderna alternativ erbjuder omfattande lösningar och bättre värde trots högre initiala priser ❌

Utmaningar för avancerad AI-detektering: Klarar inte av att analysera sammanhang, kontext och semantik på samma nivå som moderna detekteringssystem ❌

Dessa begränsningar driver på användningen av avancerade verktyg som åtgärdar dessa brister och erbjuder skräddarsydda funktioner för växande behov inom innehållsskapande.

De 10 bästa Grubby AI-alternativen

Är du redo att utforska alternativ som hjälper dig att skapa naturligt innehåll som inte upptäcks av detektorer? Vi har testat och analyserat de bästa alternativen för att hjälpa dig att välja rätt verktyg för dina behov.

1. ClickUp (Bäst för AI-innehållsgenerering och optimering av arbetsflöden)

Är du trött på att jonglera med flera verktyg för innehållsskapande, AI-humanisering och teamsamarbete? ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, integrerar dessa viktiga funktioner på ett smidigt sätt.

Till skillnad från Grubby AI, som enbart fokuserar på textomvandling, kombinerar ClickUp kraftfulla funktioner för innehållsgenerering med robusta funktioner för arbetsflödeshantering, vilket gör det till det perfekta verktyget för att använda AI i innehållsmarknadsföring.

ClickUp Brain

Skapa nytt innehåll eller förbättra befintligt innehåll med ClickUp AI eller ClickUp Brain.

ClickUp Brain går utöver enkel texthumanisering genom att förstå sammanhanget och bibehålla ett naturligt språkflöde. Det lär sig av din skrivstil och dina preferenser för varumärkets röst, vilket säkerställer en konsekvent ton i alla innehållsdelar.

Skapa kompletta blogginlägg från specifika uppmaningar med ClickUp Brain.

Det kan generera variationer av ditt innehåll samtidigt som det bevarar det ursprungliga budskapet, vilket hjälper dig att skapa flera unika versioner som klarar AI-detekteringsverktyg.

ClickUp Docs

ClickUp Docs förändrar hur team samarbetar kring innehållsskapande. Det fungerar som en centraliserad hubb där team kan skriva, redigera och förfina innehåll med AI-assistans i realtid.

Plattformens smarta formateringsalternativ och versionskontroll säkerställer konsistens i alla dokument. Med funktioner som samtidig redigering och automatiska innehållsförslag gör ClickUp Docs det enkelt för flera teammedlemmar att arbeta på samma dokument.

Skapa bloggar med ClickUp Brain och ClickUp Docs, och samarbeta sedan med andra teammedlemmar för att förfina dem.

Den sömlösa integrationen mellan Brain och Docs skapar ett kraftfullt arbetsflödessystem för innehåll. Innehållsskapandet börjar med AI-genererade utkast eller mänskligt skrivet innehåll i Docs, följt av gemensam redigering där teammedlemmarna samtidigt kan förfina innehållet.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in automatiserade arbetsflöden för godkännande av innehåll med anpassningsbara steg

Skapa återanvändbara innehållsmallar med AI-drivna stilguider

Planera och hantera publicering av innehåll på flera plattformar

Övervaka innehållets prestandamätvärden och teamets produktivitetsanalyser

Begränsningar för ClickUp

Inledande inlärningskurva på grund av den omfattande funktionsuppsättningen

Vissa avancerade AI-funktioner kräver ett extra abonnemang.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har ökat vårt teams effektivitet genom att inkludera alla uppgifter i arbetsflödesdiagrammet, vilket har gjort det möjligt för oss att hålla ordning på saker och ting efter behov och gjort uppföljning, uppdatering och dokumentation mycket smidig.

ClickUp har ökat vårt teams effektivitet genom att inkludera alla uppgifter i arbetsflödesdiagrammet, vilket har gjort det möjligt för oss att hålla ordning på saker och ting som krävs och gjort uppföljning, uppdatering och dokumentation mycket smidig.

2. Jasper AI (Bäst för humanisering av innehåll i företagsstorlek)

via Jasper AI

Att skala upp innehåll från 10 till 1 000 stycken utan att förlora den mänskliga touchen är ingen liten bedrift – men det är där Jasper AI kommer in.

🌎 Faktakontroll: 45 % av B2B-marknadsförare kämpar med att skala upp innehållsproduktionen samtidigt som de upprätthåller kvaliteten, vilket innebär att traditionella verktyg inte räcker till.

Till skillnad från Grubby AI:s grundläggande textomvandlingar levererar Jasper lösningar i företagsklass som bibehåller en konsekvent varumärkesröst och producerar autentiskt, människoliknande innehåll.

Jasper drivs av avancerad naturlig språkbehandling och träning i mänskliga skrivmönster och skapar innehåll som tilltalar läsarna och till och med klarar AI-detekteringsverktyg – vilket omdefinierar skapandet av företagsinnehåll i stor skala.

Jasper AI:s bästa funktioner

Anpassa skrivton och stil för flera innehållsdelar samtidigt.

Skapa SEO-optimerat innehåll med inbyggd läsbarhetsanalys

Skala upp innehållsproduktionen samtidigt som du bibehåller en konsekvent varumärkesröst.

Integrera med stora innehållsplattformar och marknadsföringsverktyg

Begränsningar för Jasper AI

Högre pris jämfört med enklare alternativ

Kräver initial tidsinvestering i mallinställningar

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per plats

Pro: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassade priser

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

Jasper är ett pålitligt verktyg som hjälper oss att skapa användbart innehåll för kundernas webbplatser på några minuter. Innehållet är vanligtvis korrekt och behöver endast mindre redigeringar och verifiering. På grund av den relativt höga prenumerationsavgiften måste du dock ha fler uppgifter för att täcka din investering. När det gäller prestanda är det ganska snabbt och pålitligt.

Jasper är ett pålitligt verktyg som hjälper oss att skapa användbart innehåll för kundernas webbplatser på några minuter. Innehållet är vanligtvis korrekt och behöver endast mindre redigeringar och verifiering. På grund av den relativt höga prenumerationsavgiften måste du dock ha fler uppgifter för att få tillbaka din investering. När det gäller prestanda är det ganska snabbt och pålitligt.

3. QuillBot (Bäst för akademiskt och professionellt skrivande)

via QuillBot

När din akademiska rykte står på spel räcker det inte med grundläggande AI-humaniseringsverktyg som Grubby AI. Det är därför QuillBot har blivit det självklara valet för akademiker och yrkesverksamma, eftersom det erbjuder en mer sofistikerad approach till innehållstransformation.

Medan Grubby AI erbjuder grundläggande textändringar, använder QuillBots avancerade parafraseringsteknik sju skrivlägen, vilket gör det möjligt för användare att finjustera tonen och stilen i sitt innehåll.

Denna mångsidighet gör det särskilt värdefullt för studenter och yrkesverksamma som måste se till att deras arbete är originellt och akademiskt korrekt.

QuillBots bästa funktioner

Använd avancerade parafraseringsalgoritmer med kontextuell förståelse

Växla mellan flera skrivlägen för olika innehållsbehov.

Kontrollera grammatik och plagiering samtidigt

Behåll citatens noggrannhet när du skriver om akademiskt innehåll

QuillBots begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller antal ord.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i premiumabonnemang.

QuillBot-priser

Gratis: Grundläggande funktioner

Premium: 9,95 $/månad per användare

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Humanize AI (Bäst för omfattande textomvandling)

via Humanize AI

Tänk dig att du lägger timmar på att finjustera AI-genererat innehåll, bara för att det ska flaggas som artificiellt – en vanlig frustration med grundläggande verktyg som Grubby AI.

Upptäck Humanize AI – en plattform som revolutionerar innehållstransformation med sina kontextmedvetna algoritmer. Humanize AI använder avancerade maskininlärningsmodeller som tränats på olika skrivstilar för att bevara ditt budskap och samtidigt säkerställa ett naturligt språkflöde. Perfekt för innehållsskapare som anpassar sin ton efter olika målgrupper. Verktyget är utmärkt för att upprätthålla sammanhanget i längre texter och sätter en ny standard för verktyg för humanisering av innehåll.

Humanisera AI:s bästa funktioner

Omvandla innehåll med kontextuell förståelse och bevarande

Anpassa skrivstilen utifrån målgruppens demografi

Tillämpa naturliga språkmönster från omfattande skrivdatabaser

Skapa flera människoliknande variationer av samma innehåll

Humanisera AI-begränsningarna

Månatliga begränsningar av innehållsvolym på lägre nivåer

Avancerade funktioner kräver ett premiumabonnemang.

Humanisera AI-prissättningen

Lite: 19 $/månad per användare

Standard: 29 $/månad per användare

Pro: 79 $/månad per användare

Humanisera AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Humanize AI?

Det bästa med detta är att det kringgår all AI-detektering, det andra är att det inte förändrar innebörden av innehållet, det tredje är att det är mycket användarvänligt, jag tyckte det var mycket användbart och det fungerar snabbt

Det bästa med detta är att det kringgår all AI-detektering, det andra är att det inte förändrar innebörden av innehållet, det tredje är att det är mycket användarvänligt, jag tyckte det var mycket användbart och det fungerar snabbt

5. Hemingway Editor (bäst för förbättrad läsbarhet)

via Hemingway Editor

Medan de flesta AI-humaniseringsverktyg enbart fokuserar på att kringgå upptäckt, vad sägs om att förbättra ditt innehåll? Det är därför du behöver kolla in Hemingway Editor.

Det skiljer sig från Grubby AI och liknande verktyg genom att lägga tonvikten på tydlighet och läsbarhet snarare än att bara undvika upptäckt.

Hemingway Editor hjälper till att omvandla komplexa AI-genererade innehåll till tydlig, koncis och naturligt flytande text som tilltalar läsarna. Dess realtidsfeedback om meningsstruktur, ordval och läsbarhetsnivåer säkerställer att innehållet effektivt når din målgrupp.

🧠 Kul fakta: Hemingway-appen är uppkallad efter Ernest Hemingway, känd för sin koncisa och direkta skrivstil. Appen syftar till att hjälpa författare att efterlikna Hemingways tydlighet genom att identifiera långa, komplexa meningar och vanliga fel.

Hemingway Editors bästa funktioner

Markera komplexa meningar och föreslå enklare alternativ

Identifiera passiv form och rekommendera aktiva konstruktioner

Beräkna läsbarhetspoäng i realtid

Föreslå förbättringar av ordförrådet för tydligare kommunikation

Begränsningar för Hemingway Editor

Fokuserar på läsbarhet snarare än omfattande innehållstransformation

Begränsade funktioner för att undvika AI-detektering

Priser för Hemingway Editor

Individuell 5K-plan: 25 $/månad per användare

Individuell 10K-plan: 30 $/månad per användare

Team 10K-plan: 30 $/månad per användare

Hemingway Editor – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hemingway Editor?

Jag rekommenderar starkt att använda Hemingway App för dem som vill förbättra sitt skrivande. Både amatörer och erfarna skribenter hittar allt de behöver i denna applikation för att förbättra sina skrivkunskaper.

Jag rekommenderar starkt att använda Hemingway App för dem som vill förbättra sitt skrivande. Både amatörer och erfarna författare hittar allt de behöver i denna applikation för att förbättra sina skrivkunskaper.

6. ZeroGPT (Bäst för att förhindra AI-detektering)

via ZeroGPT

AI-detekteringsalgoritmer blir smartare för varje dag, samtidigt som grundläggande humaniseringsverktyg blir mindre effektiva. Det är där ZeroGPT kommer in.

Till skillnad från Grubby AI:s allmänna tillvägagångssätt är ZeroGPT specialiserat på att hjälpa innehåll att passera AI-detektering med precision. Dess avancerade algoritmer omstrukturerar AI-genererad text för att säkerställa att den läses som autentisk mänsklig text samtidigt som det ursprungliga budskapet och avsikten bevaras.

ZeroGPT levererar mer tillförlitliga och sofistikerade resultat än bredare verktyg genom att fokusera uteslutande på förebyggande av AI-detektering, vilket sätter en ny standard för sömlös innehållstransformation.

👀 Visste du att? ZeroGPT uppger att de har en noggrannhet på upp till 98 % när det gäller att upptäcka AI-genererad text genom att analysera över 10 miljoner artiklar och texter med hjälp av DeepAnalyse™-teknik.

ZeroGPT:s bästa funktioner

Testa innehållet mot flera AI-detekteringssystem samtidigt.

Ge specifika rekommendationer för att humanisera flaggade avsnitt

Skapa alternativa formuleringar som bibehåller ett naturligt flöde

Spåra innehållets äkthetspoäng genom olika revisioner

ZeroGPT-begränsningar

Begränsade funktioner utöver förebyggande av AI-detektering

Längre bearbetningstid för längre innehåll

Priser för ZeroGPT

Pro: 9,99 $/månad

Plus: 19,99 $/månad

Max: 26,99 $/månad

ZeroGPT-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (40+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att hantera 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

7. StoryChiefs AI Brand Voice Studio (bäst för innehåll som är konsekvent med varumärket)

Din varumärkesröst är din identitet i den digitala världen – har du råd att låta den blekna under AI-humaniseringsprocessen?

StoryChiefs AI Brand Voice Studio tar itu med detta problem och fyller en viktig lucka som verktyg som Grubby AI lämnat efter sig.

Genom att kombinera AI-detekteringsundvikande med bevarande av varumärkets röst säkerställer StoryChief att ditt innehåll förblir autentiskt och i linje med din identitet. Dess unika tillvägagångssätt använder varumärkesröstträning och snabbmallar för att producera AI-genererat innehåll.

StoryChiefs AI Brand Voice Studio är perfekt för marknadsföringsteam och byråer som hanterar flera varumärkesröster.

StoryChiefs AI Brand Voice Studio – de bästa funktionerna

Skapa och underhåll varumärkesprofiler för ett konsekvent innehåll

Tillämpa varumärkesspecifika språkmönster på allt innehåll

Samarbeta med teammedlemmarna och bevara samtidigt röstens konsistens.

Övervaka varumärkets röst i realtid

Begränsningar för StoryChiefs AI Brand Voice Studio

Kräver initial inställningstid för träning av varumärkets röst.

För bästa resultat krävs ett premiumabonnemang.

Priser för StoryChiefs AI Brand Voice Studio

Ingår i StoryChief-prenumerationen

StoryChiefs AI Brand Voice Studio-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Perplexity AI (bäst för forskningsbaserad innehållsgenerering)

via Perplexity AI

Har du någonsin undrat hur man kan göra AI-genererat innehåll både sakligt och engagerande?

Perplexity AI kombinerar innehållstransformation med avancerade forskningsfunktioner. Detta innovativa tillvägagångssätt säkerställer att ditt innehåll inte bara är människoliknande utan också faktamässigt korrekt och välunderbyggt.

Plattformens förmåga att integrera information i realtid samtidigt som den bibehåller en naturlig skrivstil gör den särskilt effektiv för personer eller team som skriver innehåll och som måste kombinera aktuell information med engagerande, människoliknande texter.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Skapa forskningsbaserat innehåll med automatiska källhänvisningar

Skapa innehåll rikt på kontext med hjälp av realtidsdata

Omvandla teknisk information till läsbart, människoliknande innehåll

Verifiera fakta samtidigt som du bibehåller ett naturligt språkflöde

Begränsningar för Perplexity AI

Forskningsfunktionerna kräver internetuppkoppling.

Dyrare än grundläggande humaniseringsverktyg

Priser för Perplexity AI

Gratis: Grundläggande funktioner

Pro: 20 $/månad

Företag: 40 $/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Copyleaks (Bäst för verifiering av innehållets äkthet)

via Copyleaks

Medan Grubby AI fokuserar enbart på textomvandling, har Copyleaks en dubbel strategi genom att kombinera AI-detekteringsskydd med avancerad plagieringskontroll.

Verktygets avancerade algoritmer kan analysera innehåll i flera dimensioner, vilket hjälper dig att skapa text som klarar AI-detektering och bibehåller akademisk och professionell integritet. Denna funktion gör det särskilt värdefullt för utbildningsinstitutioner och professionella innehållsskapare.

Copyleaks bästa funktioner

Skanna innehåll mot både AI-detektorer och plagiatdatabaser

Tillhandahåll detaljerade äkthetsrapporter med specifika förbättringsförslag.

Stöd för flera språk och skrivstilar

Spåra innehållets originalitet över tid

Copyleaks begränsningar

Längre bearbetningstid för grundliga skanningar

Premiumfunktioner kostar mer

Copyleaks priser

AI + plagieringsdetektering : 16,99 $/månad

Plagiatkontroll : 10,99 $/månad

AI Detector : 9,99 $/månad

Företag & LMS: Anpassade priser

Copyleaks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copyleaks?

Jag uppskattar Copyleaks användarvänliga gränssnitt och tydliga rapportering. Det är lätt att navigera och förstå resultaten, vilket gör det tillgängligt för användare på alla tekniska nivåer. Dessutom är verktygets hastighet vid bearbetning av dokument imponerande, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Jag uppskattar Copyleaks användarvänliga gränssnitt och tydliga rapportering. Det är lätt att navigera och förstå resultaten, vilket gör det tillgängligt för användare på alla tekniska nivåer. Dessutom är verktygets hastighet vid bearbetning av dokument imponerande, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

10. Spinbot (Bäst för snabb omformulering av innehåll)

via Spinbot

Tänk på omformulering av innehåll som snabba klädbyten – snabbt, effektivt och naturligt. Det är precis där Spinbot utmärker sig, genom att erbjuda ett enklare och mer strömlinjeformat alternativ till Grubby AI:s komplexa process.

Spinbot är utformat för kortare texter och fokuserar på snabb och effektiv omformulering samtidigt som läsbarheten bibehålls, vilket gör det perfekt för inlägg på sociala medier, korta artiklar eller produktbeskrivningar.

Genom att prioritera snabbhet och enkelhet levererar Spinbot naturligt flytande text som får jobbet gjort samtidigt som den enkelt klarar grundläggande AI-detekteringsverktyg.

Spinbots bästa funktioner

Omvandla innehåll direkt med ett enda klick

Behåll nyckelordsdensiteten samtidigt som du varierar meningsstrukturen.

Skapa flera unika versioner av samma innehåll

Bearbeta flera innehållsdelar i batchläge

Spinbots begränsningar

Begränsade avancerade anpassningsalternativ

Bäst lämpad för kortare innehåll

Priser för Spinbot

Gratis: Grundläggande funktioner med begränsningar

Premium: 10 $/månad

Företag: 25 $/månad

Spinbot-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Det bästa Grubby AI-alternativet för dig

Att hitta rätt alternativ beror på dina specifika innehållsbehov och arbetsflödeskrav. Nyckeln är att välja ett verktyg som hjälper dig att skapa människoliknande innehåll och som smidigt integreras i ditt arbetsflöde för innehållsskapande.

Tänk på faktorer som innehållsvolym, teamstorlek och specifika användningsfall när du väljer ett AI-verktyg.

Varje verktyg har sina unika styrkor, men ClickUp erbjuder den mest omfattande lösningen med integrerade AI- och samarbetsfunktioner.

Är du redo att förbättra din innehållsskapandeprocess? Registrera dig på ClickUp och upplev den perfekta kombinationen av AI-driven innehållsgenerering och arbetsflödeshantering.