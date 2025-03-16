10 bästa Grubby AI-alternativ för att humanisera AI-innehåll

”Tyvärr, ditt AI-skrivna blogginlägg har flaggats.”
Efter timmar av arbete med att skapa innehåll kan detta meddelande kännas som en magsmäll, bara för att det sedan avvisas av AI-detektorer.
Verktyg som Grubby AI har länge varit en populär lösning för detta problem, men deras begränsade funktionalitet för komplexa skrivuppgifter gör att användarna ofta letar efter bättre alternativ.
Men ge inte upp AI-skrivande än! Marknaden erbjuder nu en rad kraftfulla Grubby AI-alternativ som är utformade för att skapa naturligt klingande, humaniserat innehåll.
Denna guide utforskar de 10 bästa verktygen som överträffar Grubby AI, deras funktioner, begränsningar och praktiska tillämpningar för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för dina innehållsbehov.
Introduktion till Grubby AI och dess användningsområden
Grubby AI uppstod som ett svar på det växande behovet av att göra AI-genererat innehåll mer mänskligt och omöjligt att upptäcka. Verktyget blev populärt för att det modifierar meningsstrukturer, förfinar ordförrådet och omformulerar innehållet för att kringgå AI-detektering – samtidigt som budskapet bevaras och läsbarheten förbättras.
I grund och botten fungerar Grubby AI som ett ganska bra verktyg för textomvandling för användare som:
- Innehållsskapare: Redigera AI-innehåll som artiklar, blogginlägg och marknadsföringstexter så att de låter naturliga och engagerande.
- Studenter: Förfina ditt akademiska skrivande med hjälp av AI samtidigt som du behåller en mänsklig touch.
- Marknadsförare: Skräddarsy AI-genererat innehåll för varumärkeskommunikation och kampanjer
- Sociala medier-ansvariga: Humanisera automatiserade inlägg och svar för att möta publikens förväntningar.
- E-handelsteam: Förvandla AI-skrivna produktbeskrivningar till övertygande och autentiska annonser.
- Kundtjänstteam: Förfina automatiserade e-postsvar för en mer personlig och professionell ton.
- Bloggare och skribenter: Förbättra AI-assisterat innehåll som blogginlägg och artiklar för bättre läsbarhet och flyt.
- Forskare och akademiker: Förbättra AI-genererade akademiska artiklar, forskningssammanfattningar och rapporter.
🧠 Kul fakta: 83 % av marknadsförare säger att AI hjälper dem att producera mer innehåll än utan AI.
Varför överväga alternativ till Grubby AI?
Grubby AI har varit ett populärt val för grundläggande innehållstransformation, men det har svårt att möta kraven på modern innehållsskapande. Här är de viktigaste begränsningarna som får användare att söka efter mer avancerade alternativ.
- Begränsade integrationsmöjligheter: Saknar sömlös arbetsflödesintegration, vilket tvingar användarna att växla mellan plattformar och hämmar produktiviteten för team som hanterar flera innehållsdelar ❌
- Behov av arbetsflödesoptimering: Erbjuder inte funktioner som versionsspårning, samarbetsverktyg, CMS-integration, analys och automatisering ❌
- Branschspecifika krav: Tillgodoser inte unika branschbehov, såsom plagieringskontroller för akademin, bevarande av varumärkesröst för marknadsföring och skalbarhet för företag ❌
- Kostnadseffektivitet: Kräver flera verktyg för att fylla luckor, vilket ökar kostnaderna, medan moderna alternativ erbjuder omfattande lösningar och bättre värde trots högre initiala priser ❌
- Utmaningar för avancerad AI-detektering: Klarar inte av att analysera sammanhang, kontext och semantik på samma nivå som moderna detekteringssystem ❌
Dessa begränsningar driver på användningen av avancerade verktyg som åtgärdar dessa brister och erbjuder skräddarsydda funktioner för växande behov inom innehållsskapande.
De 10 bästa Grubby AI-alternativen
Är du redo att utforska alternativ som hjälper dig att skapa naturligt innehåll som inte upptäcks av detektorer? Vi har testat och analyserat de bästa alternativen för att hjälpa dig att välja rätt verktyg för dina behov.
1. ClickUp (Bäst för AI-innehållsgenerering och optimering av arbetsflöden)
Är du trött på att jonglera med flera verktyg för innehållsskapande, AI-humanisering och teamsamarbete? ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, integrerar dessa viktiga funktioner på ett smidigt sätt.
Till skillnad från Grubby AI, som enbart fokuserar på textomvandling, kombinerar ClickUp kraftfulla funktioner för innehållsgenerering med robusta funktioner för arbetsflödeshantering, vilket gör det till det perfekta verktyget för att använda AI i innehållsmarknadsföring.
ClickUp Brain
ClickUp Brain går utöver enkel texthumanisering genom att förstå sammanhanget och bibehålla ett naturligt språkflöde. Det lär sig av din skrivstil och dina preferenser för varumärkets röst, vilket säkerställer en konsekvent ton i alla innehållsdelar.
Det kan generera variationer av ditt innehåll samtidigt som det bevarar det ursprungliga budskapet, vilket hjälper dig att skapa flera unika versioner som klarar AI-detekteringsverktyg.
ClickUp Docs
ClickUp Docs förändrar hur team samarbetar kring innehållsskapande. Det fungerar som en centraliserad hubb där team kan skriva, redigera och förfina innehåll med AI-assistans i realtid.
Plattformens smarta formateringsalternativ och versionskontroll säkerställer konsistens i alla dokument. Med funktioner som samtidig redigering och automatiska innehållsförslag gör ClickUp Docs det enkelt för flera teammedlemmar att arbeta på samma dokument.
Den sömlösa integrationen mellan Brain och Docs skapar ett kraftfullt arbetsflödessystem för innehåll. Innehållsskapandet börjar med AI-genererade utkast eller mänskligt skrivet innehåll i Docs, följt av gemensam redigering där teammedlemmarna samtidigt kan förfina innehållet.
ClickUps bästa funktioner
- Ställ in automatiserade arbetsflöden för godkännande av innehåll med anpassningsbara steg
- Skapa återanvändbara innehållsmallar med AI-drivna stilguider
- Planera och hantera publicering av innehåll på flera plattformar
- Övervaka innehållets prestandamätvärden och teamets produktivitetsanalyser
Begränsningar för ClickUp
- Inledande inlärningskurva på grund av den omfattande funktionsuppsättningen
- Vissa avancerade AI-funktioner kräver ett extra abonnemang.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
ClickUp har ökat vårt teams effektivitet genom att inkludera alla uppgifter i arbetsflödesdiagrammet, vilket har gjort det möjligt för oss att hålla ordning på saker och ting efter behov och gjort uppföljning, uppdatering och dokumentation mycket smidig.
ClickUp har ökat vårt teams effektivitet genom att inkludera alla uppgifter i arbetsflödesdiagrammet, vilket har gjort det möjligt för oss att hålla ordning på saker och ting som krävs och gjort uppföljning, uppdatering och dokumentation mycket smidig.
2. Jasper AI (Bäst för humanisering av innehåll i företagsstorlek)
Att skala upp innehåll från 10 till 1 000 stycken utan att förlora den mänskliga touchen är ingen liten bedrift – men det är där Jasper AI kommer in.
🌎 Faktakontroll: 45 % av B2B-marknadsförare kämpar med att skala upp innehållsproduktionen samtidigt som de upprätthåller kvaliteten, vilket innebär att traditionella verktyg inte räcker till.
Till skillnad från Grubby AI:s grundläggande textomvandlingar levererar Jasper lösningar i företagsklass som bibehåller en konsekvent varumärkesröst och producerar autentiskt, människoliknande innehåll.
Jasper drivs av avancerad naturlig språkbehandling och träning i mänskliga skrivmönster och skapar innehåll som tilltalar läsarna och till och med klarar AI-detekteringsverktyg – vilket omdefinierar skapandet av företagsinnehåll i stor skala.
Jasper AI:s bästa funktioner
- Anpassa skrivton och stil för flera innehållsdelar samtidigt.
- Skapa SEO-optimerat innehåll med inbyggd läsbarhetsanalys
- Skala upp innehållsproduktionen samtidigt som du bibehåller en konsekvent varumärkesröst.
- Integrera med stora innehållsplattformar och marknadsföringsverktyg
Begränsningar för Jasper AI
- Högre pris jämfört med enklare alternativ
- Kräver initial tidsinvestering i mallinställningar
Priser för Jasper AI
- Skapare: 49 $/månad per plats
- Pro: 69 $/månad per plats
- Företag: Anpassade priser
Jasper AI-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Jasper AI?
Jasper är ett pålitligt verktyg som hjälper oss att skapa användbart innehåll för kundernas webbplatser på några minuter. Innehållet är vanligtvis korrekt och behöver endast mindre redigeringar och verifiering. På grund av den relativt höga prenumerationsavgiften måste du dock ha fler uppgifter för att täcka din investering. När det gäller prestanda är det ganska snabbt och pålitligt.
Jasper är ett pålitligt verktyg som hjälper oss att skapa användbart innehåll för kundernas webbplatser på några minuter. Innehållet är vanligtvis korrekt och behöver endast mindre redigeringar och verifiering. På grund av den relativt höga prenumerationsavgiften måste du dock ha fler uppgifter för att få tillbaka din investering. När det gäller prestanda är det ganska snabbt och pålitligt.
3. QuillBot (Bäst för akademiskt och professionellt skrivande)
När din akademiska rykte står på spel räcker det inte med grundläggande AI-humaniseringsverktyg som Grubby AI. Det är därför QuillBot har blivit det självklara valet för akademiker och yrkesverksamma, eftersom det erbjuder en mer sofistikerad approach till innehållstransformation.
Medan Grubby AI erbjuder grundläggande textändringar, använder QuillBots avancerade parafraseringsteknik sju skrivlägen, vilket gör det möjligt för användare att finjustera tonen och stilen i sitt innehåll.
Denna mångsidighet gör det särskilt värdefullt för studenter och yrkesverksamma som måste se till att deras arbete är originellt och akademiskt korrekt.
QuillBots bästa funktioner
- Använd avancerade parafraseringsalgoritmer med kontextuell förståelse
- Växla mellan flera skrivlägen för olika innehållsbehov.
- Kontrollera grammatik och plagiering samtidigt
- Behåll citatens noggrannhet när du skriver om akademiskt innehåll
QuillBots begränsningar
- Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller antal ord.
- Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i premiumabonnemang.
QuillBot-priser
- Gratis: Grundläggande funktioner
- Premium: 9,95 $/månad per användare
QuillBot-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
4. Humanize AI (Bäst för omfattande textomvandling)
Tänk dig att du lägger timmar på att finjustera AI-genererat innehåll, bara för att det ska flaggas som artificiellt – en vanlig frustration med grundläggande verktyg som Grubby AI.
Upptäck Humanize AI – en plattform som revolutionerar innehållstransformation med sina kontextmedvetna algoritmer. Humanize AI använder avancerade maskininlärningsmodeller som tränats på olika skrivstilar för att bevara ditt budskap och samtidigt säkerställa ett naturligt språkflöde. Perfekt för innehållsskapare som anpassar sin ton efter olika målgrupper. Verktyget är utmärkt för att upprätthålla sammanhanget i längre texter och sätter en ny standard för verktyg för humanisering av innehåll.
Humanisera AI:s bästa funktioner
- Omvandla innehåll med kontextuell förståelse och bevarande
- Anpassa skrivstilen utifrån målgruppens demografi
- Tillämpa naturliga språkmönster från omfattande skrivdatabaser
- Skapa flera människoliknande variationer av samma innehåll
Humanisera AI-begränsningarna
- Månatliga begränsningar av innehållsvolym på lägre nivåer
- Avancerade funktioner kräver ett premiumabonnemang.
Humanisera AI-prissättningen
- Lite: 19 $/månad per användare
- Standard: 29 $/månad per användare
- Pro: 79 $/månad per användare
Humanisera AI-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
Vad säger verkliga användare om Humanize AI?
Det bästa med detta är att det kringgår all AI-detektering, det andra är att det inte förändrar innebörden av innehållet, det tredje är att det är mycket användarvänligt, jag tyckte det var mycket användbart och det fungerar snabbt
Det bästa med detta är att det kringgår all AI-detektering, det andra är att det inte förändrar innebörden av innehållet, det tredje är att det är mycket användarvänligt, jag tyckte det var mycket användbart och det fungerar snabbt
5. Hemingway Editor (bäst för förbättrad läsbarhet)
Medan de flesta AI-humaniseringsverktyg enbart fokuserar på att kringgå upptäckt, vad sägs om att förbättra ditt innehåll? Det är därför du behöver kolla in Hemingway Editor.
Det skiljer sig från Grubby AI och liknande verktyg genom att lägga tonvikten på tydlighet och läsbarhet snarare än att bara undvika upptäckt.
Hemingway Editor hjälper till att omvandla komplexa AI-genererade innehåll till tydlig, koncis och naturligt flytande text som tilltalar läsarna. Dess realtidsfeedback om meningsstruktur, ordval och läsbarhetsnivåer säkerställer att innehållet effektivt når din målgrupp.
🧠 Kul fakta: Hemingway-appen är uppkallad efter Ernest Hemingway, känd för sin koncisa och direkta skrivstil. Appen syftar till att hjälpa författare att efterlikna Hemingways tydlighet genom att identifiera långa, komplexa meningar och vanliga fel.
Hemingway Editors bästa funktioner
- Markera komplexa meningar och föreslå enklare alternativ
- Identifiera passiv form och rekommendera aktiva konstruktioner
- Beräkna läsbarhetspoäng i realtid
- Föreslå förbättringar av ordförrådet för tydligare kommunikation
Begränsningar för Hemingway Editor
- Fokuserar på läsbarhet snarare än omfattande innehållstransformation
- Begränsade funktioner för att undvika AI-detektering
Priser för Hemingway Editor
- Individuell 5K-plan: 25 $/månad per användare
- Individuell 10K-plan: 30 $/månad per användare
- Team 10K-plan: 30 $/månad per användare
Hemingway Editor – betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
Vad säger verkliga användare om Hemingway Editor?
Jag rekommenderar starkt att använda Hemingway App för dem som vill förbättra sitt skrivande. Både amatörer och erfarna skribenter hittar allt de behöver i denna applikation för att förbättra sina skrivkunskaper.
Jag rekommenderar starkt att använda Hemingway App för dem som vill förbättra sitt skrivande. Både amatörer och erfarna författare hittar allt de behöver i denna applikation för att förbättra sina skrivkunskaper.
6. ZeroGPT (Bäst för att förhindra AI-detektering)
AI-detekteringsalgoritmer blir smartare för varje dag, samtidigt som grundläggande humaniseringsverktyg blir mindre effektiva. Det är där ZeroGPT kommer in.
Till skillnad från Grubby AI:s allmänna tillvägagångssätt är ZeroGPT specialiserat på att hjälpa innehåll att passera AI-detektering med precision. Dess avancerade algoritmer omstrukturerar AI-genererad text för att säkerställa att den läses som autentisk mänsklig text samtidigt som det ursprungliga budskapet och avsikten bevaras.
ZeroGPT levererar mer tillförlitliga och sofistikerade resultat än bredare verktyg genom att fokusera uteslutande på förebyggande av AI-detektering, vilket sätter en ny standard för sömlös innehållstransformation.
👀 Visste du att? ZeroGPT uppger att de har en noggrannhet på upp till 98 % när det gäller att upptäcka AI-genererad text genom att analysera över 10 miljoner artiklar och texter med hjälp av DeepAnalyse™-teknik.
ZeroGPT:s bästa funktioner
- Testa innehållet mot flera AI-detekteringssystem samtidigt.
- Ge specifika rekommendationer för att humanisera flaggade avsnitt
- Skapa alternativa formuleringar som bibehåller ett naturligt flöde
- Spåra innehållets äkthetspoäng genom olika revisioner
ZeroGPT-begränsningar
- Begränsade funktioner utöver förebyggande av AI-detektering
- Längre bearbetningstid för längre innehåll
Priser för ZeroGPT
- Pro: 9,99 $/månad
- Plus: 19,99 $/månad
- Max: 26,99 $/månad
ZeroGPT-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (40+ recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
7. StoryChiefs AI Brand Voice Studio (bäst för innehåll som är konsekvent med varumärket)
Din varumärkesröst är din identitet i den digitala världen – har du råd att låta den blekna under AI-humaniseringsprocessen?
StoryChiefs AI Brand Voice Studio tar itu med detta problem och fyller en viktig lucka som verktyg som Grubby AI lämnat efter sig.
Genom att kombinera AI-detekteringsundvikande med bevarande av varumärkets röst säkerställer StoryChief att ditt innehåll förblir autentiskt och i linje med din identitet. Dess unika tillvägagångssätt använder varumärkesröstträning och snabbmallar för att producera AI-genererat innehåll.
StoryChiefs AI Brand Voice Studio är perfekt för marknadsföringsteam och byråer som hanterar flera varumärkesröster.
StoryChiefs AI Brand Voice Studio – de bästa funktionerna
- Skapa och underhåll varumärkesprofiler för ett konsekvent innehåll
- Tillämpa varumärkesspecifika språkmönster på allt innehåll
- Samarbeta med teammedlemmarna och bevara samtidigt röstens konsistens.
- Övervaka varumärkets röst i realtid
Begränsningar för StoryChiefs AI Brand Voice Studio
- Kräver initial inställningstid för träning av varumärkets röst.
- För bästa resultat krävs ett premiumabonnemang.
Priser för StoryChiefs AI Brand Voice Studio
- Ingår i StoryChief-prenumerationen
StoryChiefs AI Brand Voice Studio-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
8. Perplexity AI (bäst för forskningsbaserad innehållsgenerering)
Har du någonsin undrat hur man kan göra AI-genererat innehåll både sakligt och engagerande?
Perplexity AI kombinerar innehållstransformation med avancerade forskningsfunktioner. Detta innovativa tillvägagångssätt säkerställer att ditt innehåll inte bara är människoliknande utan också faktamässigt korrekt och välunderbyggt.
Plattformens förmåga att integrera information i realtid samtidigt som den bibehåller en naturlig skrivstil gör den särskilt effektiv för personer eller team som skriver innehåll och som måste kombinera aktuell information med engagerande, människoliknande texter.
Perplexity AI:s bästa funktioner
- Skapa forskningsbaserat innehåll med automatiska källhänvisningar
- Skapa innehåll rikt på kontext med hjälp av realtidsdata
- Omvandla teknisk information till läsbart, människoliknande innehåll
- Verifiera fakta samtidigt som du bibehåller ett naturligt språkflöde
Begränsningar för Perplexity AI
- Forskningsfunktionerna kräver internetuppkoppling.
- Dyrare än grundläggande humaniseringsverktyg
Priser för Perplexity AI
- Gratis: Grundläggande funktioner
- Pro: 20 $/månad
- Företag: 40 $/månad per användare
Perplexity AI-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
9. Copyleaks (Bäst för verifiering av innehållets äkthet)
Medan Grubby AI fokuserar enbart på textomvandling, har Copyleaks en dubbel strategi genom att kombinera AI-detekteringsskydd med avancerad plagieringskontroll.
Verktygets avancerade algoritmer kan analysera innehåll i flera dimensioner, vilket hjälper dig att skapa text som klarar AI-detektering och bibehåller akademisk och professionell integritet. Denna funktion gör det särskilt värdefullt för utbildningsinstitutioner och professionella innehållsskapare.
Copyleaks bästa funktioner
- Skanna innehåll mot både AI-detektorer och plagiatdatabaser
- Tillhandahåll detaljerade äkthetsrapporter med specifika förbättringsförslag.
- Stöd för flera språk och skrivstilar
- Spåra innehållets originalitet över tid
Copyleaks begränsningar
- Längre bearbetningstid för grundliga skanningar
- Premiumfunktioner kostar mer
Copyleaks priser
- AI + plagieringsdetektering: 16,99 $/månad
- Plagiatkontroll: 10,99 $/månad
- AI Detector: 9,99 $/månad
- Företag & LMS: Anpassade priser
Copyleaks betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Copyleaks?
Jag uppskattar Copyleaks användarvänliga gränssnitt och tydliga rapportering. Det är lätt att navigera och förstå resultaten, vilket gör det tillgängligt för användare på alla tekniska nivåer. Dessutom är verktygets hastighet vid bearbetning av dokument imponerande, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.
Jag uppskattar Copyleaks användarvänliga gränssnitt och tydliga rapportering. Det är lätt att navigera och förstå resultaten, vilket gör det tillgängligt för användare på alla tekniska nivåer. Dessutom är verktygets hastighet vid bearbetning av dokument imponerande, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.
10. Spinbot (Bäst för snabb omformulering av innehåll)
Tänk på omformulering av innehåll som snabba klädbyten – snabbt, effektivt och naturligt. Det är precis där Spinbot utmärker sig, genom att erbjuda ett enklare och mer strömlinjeformat alternativ till Grubby AI:s komplexa process.
Spinbot är utformat för kortare texter och fokuserar på snabb och effektiv omformulering samtidigt som läsbarheten bibehålls, vilket gör det perfekt för inlägg på sociala medier, korta artiklar eller produktbeskrivningar.
Genom att prioritera snabbhet och enkelhet levererar Spinbot naturligt flytande text som får jobbet gjort samtidigt som den enkelt klarar grundläggande AI-detekteringsverktyg.
Spinbots bästa funktioner
- Omvandla innehåll direkt med ett enda klick
- Behåll nyckelordsdensiteten samtidigt som du varierar meningsstrukturen.
- Skapa flera unika versioner av samma innehåll
- Bearbeta flera innehållsdelar i batchläge
Spinbots begränsningar
- Begränsade avancerade anpassningsalternativ
- Bäst lämpad för kortare innehåll
Priser för Spinbot
- Gratis: Grundläggande funktioner med begränsningar
- Premium: 10 $/månad
- Företag: 25 $/månad
Spinbot-betyg och recensioner
- G2: Inga betyg tillgängliga
- Capterra: Inga betyg tillgängliga
Det bästa Grubby AI-alternativet för dig
Att hitta rätt alternativ beror på dina specifika innehållsbehov och arbetsflödeskrav. Nyckeln är att välja ett verktyg som hjälper dig att skapa människoliknande innehåll och som smidigt integreras i ditt arbetsflöde för innehållsskapande.
Tänk på faktorer som innehållsvolym, teamstorlek och specifika användningsfall när du väljer ett AI-verktyg.
Varje verktyg har sina unika styrkor, men ClickUp erbjuder den mest omfattande lösningen med integrerade AI- och samarbetsfunktioner.
Är du redo att förbättra din innehållsskapandeprocess? Registrera dig på ClickUp och upplev den perfekta kombinationen av AI-driven innehållsgenerering och arbetsflödeshantering.