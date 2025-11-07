Möten är toppen – tills du måste komma ihåg allt som sades. Det blir mycket när du ska anteckna, hålla koll på åtgärdspunkter och faktiskt vara uppmärksam.

Om ditt team arbetar i Microsoft Teams behöver du ett AI-anteckningsverktyg som räddar dig.

De bästa AI-anteckningsverktygen spelar in, transkriberar, sammanfattar och skapar till och med uppgifter så att du kan hålla fokus medan verktyget sköter detaljerna.

I det här blogginlägget går vi igenom de bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams som kommer att förvandla dina mötesanteckningar från kaotiska till välorganiserade. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är våra rekommendationer för de bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams-möten: ClickUp (Bäst för AI-driven mötesproduktivitet) Microsoft Teams Copilot (Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser) Fireflies.ai (Bäst för anpassningsbara spårare och tidsstämplade höjdpunkter) Otter.ai (Bäst för sökbara transkriptioner och AI-genererade uppföljningar) Tactiqs AI-anteckningsverktyg (Bäst för transkription i realtid med taggning och skärmdumpar) tl;dv (Bäst för CRM-integrerade mötesreferat och automatisering av arbetsflöden) Supernormal (Bäst för att extrahera viktiga insikter och besvara mötesrelaterade frågor) Krisp AI Meeting Assistant (Bäst för att identifiera åtgärdspunkter och strukturerade mötesmallar) Huddles. app (Bäst för brusreducering och tydlig röståtergivning i transkriptioner) Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg (Bäst för botfri bakgrundstranskription med branschspecifik noggrannhet)

Vad bör du leta efter i AI-anteckningsverktyg för Microsoft Teams?

En AI-anteckningsfunktion kan spara tid, förbättra noggrannheten och öka produktiviteten under möten. Men alla verktyg erbjuder inte samma funktioner. När du väljer ett verktyg för Microsoft Teams bör du ta hänsyn till följande viktiga funktioner för att säkerställa att det uppfyller dina behov. 💁

Sömlös integration: Fungerar direkt i Microsoft Teams utan att kräva manuell konfiguration eller lösningar från tredje part

Transkription i realtid: Fångar upp konversationer med hög precision, även i bullriga miljöer eller snabba diskussioner

Talareidentifiering: Skillnad mellan deltagare för att skapa strukturerade och läsbara anteckningar

Utdrag av åtgärdspunkter: Identifierar viktiga uppgifter, beslut och uppföljningar, vilket minskar behovet av manuell granskning

Sammanfattningsfunktioner: Skapar kortfattade, AI-drivna mötesammanfattningar med relevanta höjdpunkter

Anpassningsbar formatering: Gör det möjligt för användare att skräddarsy sammanfattningar så att de passar teamets arbetsflöden och rapporteringsbehov

Flerspråkigt stöd: Transkriberar möten på flera språk för globala team

Avancerad sökning och taggning: Gör det möjligt att snabbt hitta specifika ämnen, nyckelord eller viktiga ögonblick

🧠 Rolig fakta: En stenograf skriver inte på samma sätt som vi andra. De använder en speciell stenografimaskin som kallas stenotyp, som skriver hela ord eller fraser med ett enda tryck. Det är därför de kan hänga med i snabba tal, vilket gör dem till den mänskliga versionen av AI för realtidstranskription.

De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams

Att välja rätt AI-anteckningsverktyg kan vara svårt med så många alternativ att välja mellan. För att underlätta för dig har vi sammanställt en lista med tio AI-anteckningsverktyg för Microsoft Teams som utmärker sig genom sin noggrannhet, smidiga integration och produktivitetsfördelar.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven mötesproduktivitet)

Dagens arbetsliv fungerar inte.

Projekt, kunskap och konversationer är utspridda över olika verktyg, vilket bromsar teamen. ClickUp löser detta med den kompletta appen för arbete som samlar projekt, kunskap och chatt på ett ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Vi vet alla att möten är där magin (och galenskapen) uppstår. Det är därför ClickUp Meetings ser till att diskussionerna blir strukturerade, produktiva och, viktigast av allt, handlingsbara.

ClickUp samlar AI-driven anteckning, mötesplanering, samarbetsdokument och uppgiftshantering på ett ställe för alla videokonferensplattformar, inklusive Microsoft Teams.

Så här kan du använda funktionerna. 💁

ClickUp AI Notetaker

Prova ClickUps AI-anteckningsverktyg Få automatiska mötesutskrifter med tydliga talarmarkeringar med hjälp av ClickUp AI Notetaker

Mötet har precis avslutats och din sida är full av oläsliga klotter? Oroa dig inte; ClickUp AI Notetaker hjälper dig.

Anteckningsverktyget spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten automatiskt i realtid och plockar ut viktiga slutsatser, leveranser och beslut. Du behöver inte längre gräva dig igenom en vägg av text för att hitta viktig information tills ögonen tåras.

Det bästa av allt? Detta AI-verktyg för möten omvandlar diskussionspunkter till ClickUp-uppgifter på ett smidigt sätt, vilket garanterar smidiga uppföljningar. När du behöver gå tillbaka till något senare är det bara att fråga AI-verktyget på naturligt språk, så visar det informationen på några sekunder!

Låt oss till exempel säga att ett marknadsföringsteam på ett teknikföretag håller ett veckovis möte för kampanjplanering i Microsoft Teams.

Med ClickUps anteckningsverktyg sammanfattas mötet och viktiga uppdateringar som lanseringstidplaner, innehållsleveranser och fördelning av annonsutgifter fångas upp. Det omvandlar dessa punkter till uppgifter och tilldelar utkast till innehållsförfattare och designförfrågningar till designers.

ClickUp Brain

Få omedelbara svar från mötesutskrifter för snabba genomgångar med ClickUp Brain

Att hitta information blir enkelt med ClickUp Brain. Istället för att bläddra igenom sidor med mötesanteckningar kan du helt enkelt fråga: ”Vilken feedback gav kunden förra månaden?” och få svar direkt.

Till exempel kan en kampanjstrateg som granskar tidigare diskussioner omedelbart ta fram kundens preferenser genom att fråga: ”Vilken inriktning på budskapet föredrog kunden?” Detta säkerställer att varje presentation, annonskoncept eller innehållsstrategi förblir i linje med kundens förväntningar utan att viktiga detaljer går förlorade.

ClickUp Docs

Samarbeta i realtid och redigera tillsammans med ClickUp Docs

Nu när dina möten dokumenteras utan ansträngning, var lagras då alla dessa anteckningar?

ClickUp Docs är en central plattform för att organisera, dela och samarbeta kring allt från mötesanteckningar till projektplaner, att göra-listor och företagswikis.

Du kan använda de omfattande formateringsfunktionerna för att strukturera dina dokument precis som du vill samtidigt som du gör dem engagerande med multimedia, diagram, taggar, länkar och tabeller. Dessutom kan du med det integrerade Brain förbättra anteckningarnas tydlighet och redigera dem så att de passar specifika tonfall.

ClickUps bästa funktioner

Utvidga idéer: Använd AI-drivna uppmaningar som ”Utöka innehållet” eller ”Fortsätt skriva” för att utveckla och förfina dina tankar

Automatisera rutinuppgifter: Ställ in utlösare och villkor för att hantera repetitiva åtgärder, antingen med färdiga eller anpassningsbara Ställ in utlösare och villkor för att hantera repetitiva åtgärder, antingen med färdiga eller anpassningsbara ClickUp-automatiseringar

Spela in och transkribera skärminspelningar: Spela in din skärm med Spela in din skärm med ClickUp Clips och skapa AI-drivna transkriptioner som du enkelt kan använda som referens i mötesanteckningarna

Synkronisera mötesanteckningar till Chat: Använd ClickUp Brain för att sammanfatta diskussionstrådar och publicera viktiga åtgärdspunkter direkt i Använd ClickUp Brain för att sammanfatta diskussionstrådar och publicera viktiga åtgärdspunkter direkt i ClickUp Chat så att alla håller sig uppdaterade

Begränsningar i ClickUp

Det tar tid att ställa in de omfattande anpassningsfunktionerna

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att hålla koll på åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna i skymundan bland chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till konkreta uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att du har koll på allt.

2. Microsoft Teams Copilot (Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser)

via Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot är en AI-driven assistent som är integrerad i Microsoft 365-applikationer, inklusive Teams, för att förbättra produktiviteten och samarbetet. Med hjälp av avancerade språkmodeller och data från Microsoft Graph automatiserar Copilot uppgifter som att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta möten och generera innehåll.

Copilot förbereder dig inför möten, transkriberar diskussioner och sammanfattar viktiga punkter för dem som ansluter sig senare. Efteråt sammanfattar den beslut, listar uppgifter och besvarar uppföljningsfrågor.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams Copilot

Identifiera och lista uppföljningsuppgifter baserat på mötesdiskussionerna, vilket gör det enkelt att fördela ansvar

Konfigurera Copilots tillgänglighet med alternativ för fullständig transkription, live-tal-till-text eller chattbaserad insikt

Ställ riktade frågor till Copilot för att upptäcka meningsskiljaktigheter, analysera svar och identifiera luckor i argumentationen

Kombinera muntliga diskussioner och chattmeddelanden för att få en fullständig kontext på ett och samma ställe

Begränsningar för Microsoft Teams Copilot

Du behöver specifika Microsoft 365-tjänsteplaner för anteckningsfunktionen, vilket medför extra kostnader

Det är inte tillgängligt i möten med end-to-end-kryptering, vilket begränsar användningen i känsliga men viktiga diskussioner

Priser för Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic med Copilot: 37,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard med Copilot: 44,00 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium med Copilot: 53,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: För få recensioner

3. Fireflies.ai (Bäst för anpassningsbara spårare och tidsstämplade höjdpunkter)

Fireflies.ai är ett AI-anteckningsverktyg för möten som spelar in, transkriberar och sammanfattar samtal från diskussioner, samtal och virtuella konferenser. Det fångar upp röstinteraktioner från vilken källa som helst, så att du aldrig missar viktiga detaljer.

Behöver du spåra prisdiskussioner och omnämnanden av konkurrenter eller dela ett viktigt ögonblick från ett samtal? Ställ in anpassade spårare för att markera detaljer och låt Fireflies skapa ljudklipp med tidsstämpel för snabb referens.

Fireflies.ai:s bästa funktioner

Spela in och konvertera möten till text med branschledande precision på över 100 språk

Synkronisera transkriptioner och anteckningar med Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion och mer

Använd AI Notetaker-boten, Chrome-tillägget eller mobilappen för att transkribera samtal i realtid eller vid personliga möten

Sök i tidigare möten ner till exakt mening och använd AskFred för att få omedelbara svar från konversationer

Begränsningar för Fireflies.ai

Ett begränsat tekniskt ordförråd leder ibland till felaktigheter

Klarar inte av att spela in eller sammanfatta meddelanden som skickas i Teams-chatten under möten

Priser för Fireflies.ai

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: För få recensioner

🧠 Kul fakta: Grekerna använde material som dyrt pergament och papyrus för att dokumentera allt för hand. De fick också ständigt kämpa för att skydda dessa dokument från miljöpåverkan.

4. Otter.ai (Bäst för sökbara transkriptioner och AI-genererade uppföljningar)

Otter.ai hjälper team att hålla koll på möten genom att omvandla konversationer till tydliga, sökbara anteckningar. Som ett AI-anteckningsverktyg transkriberar Otter.ai dina möten i realtid. Efter mötet skapar det automatiskt en kort sammanfattning, så att du kan gå igenom viktiga punkter på några sekunder.

Plattformen identifierar även talare och anger ansvarsområden, så det behövs ingen manuell uppföljning. Med hjälp av nyckelordsdetektering kan du enkelt söka efter specifika ämnen i tidigare möten.

Dessutom kan dess AI-chattassistent skapa uppföljningsmejl eller statusuppdateringar baserat på mötet.

Otter.ai:s bästa funktioner

Skapa 30-sekunders sammanfattningar som sammanfattar långa sessioner till viktiga höjdpunkter

Använd Otter AI Chat för att skapa uppföljningsmejl och statusuppdateringar direkt utifrån mötesinsikter

Kombinera live-dialog med asynkrona uppdateringar med AI-kanaler och skapa fart i projektet

Extrahera och distribuera åtgärdspunkter automatiskt, vilket säkerställer tydliga nästa steg

Begränsningar för Otter.ai

Åtkomsten är begränsad till dina 25 senaste konversationer, och äldre konversationer arkiveras

Transkriberingen i varje session är begränsad till 30 minuter i gratisversionen.

Priser för Otter.ai

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Otter.ai

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

🧠 Kul fakta: De antika grekerna var pionjärer inom anteckningskonsten och betonade den kulturella vikten av att dokumentera kunskap. De förde noggranna personliga anteckningar för att bevara filosofiska tankar, historiska händelser och vetenskapliga iakttagelser.

5. Tactiqs AI-anteckningsverktyg (Bäst för transkription i realtid med taggning och skärmdumpar)

via Tactiq

Tactiq Note Taker från OpenAI är utformat med yrkesverksamma och chefer i åtanke och transkriberar dina möten live, vilket säkerställer att varje viktig detalj fångas upp korrekt.

Det integreras med Microsoft Teams, Google Meet och Zoom, vilket eliminerar besväret med manuell anteckning. Genom att följa metoden för meningsanteckning fångar Tactiq upp varje yttrande när det yttras, vilket säkerställer att kontexten och nyanserna i konversationen bevaras.

De bästa funktionerna i Tactiqs AI-anteckningsverktyg

Använd AI för att automatiskt generera omfattande projektuppdateringar, inklusive händelser, deadlines, diskussioner, nästa steg, anteckningar och slutsatser

Markera uppgifter, beslut och frågor med anpassade taggar, etiketter eller kommentarer i live-transkriptioner

Lägg till skärmdumpar direkt i din transkription för att bevara viktiga ögonblick och specifika referenser för senare granskning

Begränsningar för Tactiqs AI-anteckningsverktyg

Vissa användare rapporterar att Tactiqs AI-funktioner kan vara komplexa att konfigurera och anpassa i början

Tactiq fungerar som ett tillägg till Chrome, vilket begränsar användningen till användare av webbläsaren Chrome

Priser för Tactiqs AI-anteckningsverktyg

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Tactiqs AI-anteckningsverktyg

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🔍 Visste du att? John Locke spelade en viktig roll i att förbättra användbarheten hos vanliga böcker. Han införde ett effektivt indexeringssystem som gjorde det möjligt för användare att kategorisera och hitta information på ett effektivt sätt. Detta underlättar strukturerad anteckning även i modern tid.

6. tl;dv (Bäst för CRM-integrerade mötesreferat och automatisering av arbetsflöden)

tl;dv är en AI-driven programvara för mötesprotokoll för yrkesverksamma och chefer som använder Microsoft Teams. Den spelar in, transkriberar och markerar viktiga ögonblick från möten, men fokuserar främst på sammanfattning efter mötet.

Med sömlös CRM-integration, AI-drivna insikter och ett anpassningsbart sammanfattningsformat gör tl;dv uppföljningar, rapportering och beslutsfattande smidigt. Oavsett om du behöver extrahera kundfeedback, spåra invändningar i säljsamtal eller identifiera produktproblem hanterar tl;dvs AI-agenter allt.

tl;dv bästa funktioner

Fyll i CRM-fält automatiskt med relevant mötesdata och slipp manuell inmatning i HubSpot, Salesforce och över 6 000 andra plattformar

Schemalägg AI-drivna påminnelser för att söka igenom tidigare och kommande möten efter specifika insikter, med rapporter som skickas direkt till din inkorg

Transkribera och sammanfatta möten på över 30 språk för globalt samarbete

Använd strukturerade mallar och handböcker för att säkerställa enhetlighet mellan mötena

tl;dv begränsningar

Ingen inbyggd funktion för att analysera deltagarnas synliga känslor i videor, vilket skulle kunna ge djupare insikter

Det erbjuder inte anpassat ordförråd, vilket kan vara viktigt för specialiserade områden eller termer

tl;dv prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: För få recensioner

🔍 Visste du att? Marknaden för AI-anteckningsverktyg förväntas uppgå till cirka 2 545 miljoner dollar år 2033 , med en samlad årlig tillväxttakt på 18,9 %.

7. Supernormal (Bäst för att extrahera viktiga insikter och besvara mötesrelaterade frågor)

via Supernormal

Nästa på listan över AI-anteckningsverktyg för Microsoft Teams är Supernormal. Detta verktyg integreras sömlöst med Microsoft Teams, transkriberar möten och fångar upp viktiga punkter i realtid.

Dess AI-drivna assistent, Norma, sammanställer detaljerade mötesanteckningar i realtid. Till skillnad från konventionella transkriptionsverktyg extraherar Norma viktiga insikter, identifierar uppgifter och besvarar frågor under eller efter mötet. Du kan till och med anpassa namnet på anteckningsboten inom Microsoft Teams för en smidig teamupplevelse.

Supernormals bästa funktioner

Upptäck automatiskt uppgifter i diskussioner och tilldela dem till relevanta teammedlemmar i Asana, Trello, ClickUp och Linear

Hitta snabbt specifika ögonblick i avsnitt med tidsstämplade transkriptioner

Standardisera anteckningsformat med skräddarsydda mallar för olika typer av möten, såsom säljsamtal, teammöten och kundbriefingar

Få sammanfattande e-postmeddelanden som sammanfattar viktiga diskussioner, vilket hjälper teamen att förbereda sig inför den kommande veckan

Begränsningar i Supernormal

Användare klagar på resultat av låg kvalitet från verktygets fördefinierade mallar

Det transkriberar inte möten offline

Supernormala priser

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Supernormala betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: för få recensioner

🔍 Visste du att? AI-anteckningsverktyg använder tekniker som stora språkmodeller (LLM) och automatisk taligenkänning (ASR) för att förbättra noggrannheten och förståelsen av sammanhanget.

8. Krisp AI Meeting Assistant (Bäst för att identifiera åtgärdspunkter och strukturerade mötesmallar)

via Krisp AI Meeting Assistant

Krisp levererar, precis som namnet antyder, tydliga transkriptioner för Microsoft Teams-möten. Förutom grundläggande anteckningar identifierar Krisp även uppgifter som behöver göras i möteskonversationerna. Uppgifterna extraheras, kategoriseras och tilldelas automatiskt till relevanta teammedlemmar, vilket säkerställer att all uppföljning är tydlig och spårbar.

Dessutom ökar Krisp effektiviteten genom att erbjuda färdiga mallar för mötesanteckningar. Dessa mallar organiserar viktiga diskussionspunkter, beslut och nästa steg i ett strukturerat format, vilket gör det enklare att dela och distribuera anteckningar bland teammedlemmarna.

De bästa funktionerna i Krisp AI Meeting Assistant

Identifiera åtgärdspunkter i konversationer och tilldela dem till teammedlemmar utan att behöva byta sammanhang

Koppla anteckningar och distribution till schemalagda möten för ett automatiserat arbetsflöde

Utnyttja kompatibiliteten utan plugins för att arbeta med Microsoft Teams och andra mötesplattformar

Begränsningar för Krisp AI Meeting Assistant

För närvarande kan Krisp endast ansluta till en kalender åt gången

Funktionerna för mötesutskrift och anteckningar stöder för närvarande endast engelska

Priser för Krisp AI Meeting Assistant

Gratis

Pro: 16 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (över 550 recensioner)

Capterra: För få recensioner

💡 Proffstips: Använd färger för att markera olika avsnitt i dina anteckningar. Rött kan användas för viktig information, nyckelpunkter och varningar, medan blått kan markera definitioner, huvudbegrepp och centrala idéer. Grönt passar utmärkt för exempel och tillämpningar, gult för frågor och lila för ordförråd.

9. Huddles. app (Bäst för brusreducering och tydlig röståtergivning i transkriptioner)

Huddles är ett förstklassigt verktyg för brusreducering och röstförbättring som ger kristallklart ljud i virtuella möten. Det tar bort bakgrundsljud som tangentbordsknappande, skällande hundar eller byggljud, vilket säkerställer korrekta mötesreferat.

I snabba diskussioner där flera deltagare talar samtidigt förbättrar Huddles funktion Voice Clarity talets tydlighet. Detta gör det enklare att skilja mellan talarna och skapa sammanhängande sammanfattningar.

Huddles.app: de bästa funktionerna

Håll data säkra med lokal ljudbearbetning, så att känslig information förblir privat

Minimera missförstånd genom att eliminera problem med dålig ljudkvalitet med hjälp av ekokompensering och akustisk ekoreducering

Skapa koncisa dagordningar med hjälp av AI för att styra diskussionerna och uppmuntra teammedlemmarna att förbereda sig i förväg

Begränsningar i appen Huddles

Applikationen synkroniseras inte med användarnas kalendrar

Användare klagar över att de saknar förbättrade API-anslutningar för att underlätta bättre interoperabilitet med andra plattformar

Priser för Huddles. app

Gratis

Pro: 19,90 $/månad per användare

Företag: 19,90 $/månad per användare

Huddles. appbetyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🔍 Visste du att? Organisationer som använder AI-anteckningsverktyg har sett en minskning på upp till 30 % av den tid som läggs på att organisera anteckningar efter möten.

10. Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg (Bäst för botfri bakgrundstranskription med branschspecifik noggrannhet)

Bluedot samlar in, organiserar och delar mötesanteckningar i Microsoft Teams utan att du behöver koppla in bots i dina samtal. Det arbetar tyst i bakgrunden och transkriberar och sammanfattar diskussionerna automatiskt. Transkriptionerna markerar viktiga punkter, åtgärder och beslut, vilket gör uppföljningen enkel.

En stor fördel? Bluedot känner igen tekniska termer och branschjargong med precision, så även specialiserade samtal transkriberas tydligt.

De bästa funktionerna i Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg

Ställ in specifika behörigheter för visning, redigering och delning för att skydda konfidentiell information

Dela mötesreferat med alla team för att säkerställa att alla mötesdeltagare hålls informerade

Använd AI för möten och gör en snabb sökning på nyckelord för att hitta viktiga mötesanteckningar utan att behöva spela upp inspelningarna igen

Skapa automatiskt uppföljningar och åtgärdspunkter för att hålla teamen samordnade inför nästa steg

Begränsningar för Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg

Saknar omfattande CRM-integrationer, vilket begränsar möjligheten att synkronisera inspelade samtal med plattformar som liftOS

Begränsade anpassningsmöjligheter för mötesammanfattningar, vilket påverkar insikterna i kundinteraktioner

Priser för Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg

Gratis

Basic: 18 $/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🤝 Vänlig påminnelse: Anteckningsverktyg är användbara, men se alltid till att granska, finjustera och anpassa dina AI-genererade anteckningar för att säkerställa noggrannhet och tydlighet.

Möt det bästa AI-drivna verktyget – ClickUp

Vi har gått igenom några av de bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams, som alla erbjuder unika funktioner för att förbättra hur du samlar in, organiserar och agerar på insikter från möten.

Men om du letar efter avancerade funktioner som förbättrar ditt teams produktivitet utöver att transkribera möten, sticker ClickUp ut från mängden.

Med ClickUp AI Notetaker får du automatiserade mötesreferat, så du behöver inte oroa dig för att missa viktiga detaljer. ClickUp Docs erbjuder ett samarbetsutrymme där du kan lagra, organisera och finslipa dina anteckningar. Och med ClickUp Brain går AI ett steg längre – det hjälper dig att skriva, sammanfatta och hämta information direkt, vilket gör din arbetsplats verkligen smartare.

