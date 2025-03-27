Bästa AI-anteckningsprogram för Microsoft Teams-möten

Möten är fantastiska – tills du måste komma ihåg allt som sagts. Det är mycket att göra när du antecknar, håller reda på åtgärder och faktiskt måste vara uppmärksam.

Om ditt team arbetar i Microsoft Teams behöver du ett AI-anteckningsverktyg som underlättar arbetet.

De bästa AI-anteckningsverktygen spelar in, transkriberar, sammanfattar och skapar till och med uppgifter så att du kan hålla fokus medan de tar hand om detaljerna.

I det här blogginlägget går vi igenom de 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams som kommer att förvandla dina mötesanteckningar från kaotiska till organiserade. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är våra rekommendationer för de bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams-möten: ClickUp (Bäst för AI-driven mötesproduktivitet) Microsoft Teams Copilot (Bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser) Fireflies. ai (Bäst för anpassningsbara spårare och tidsstämplade höjdpunkter) Otter. ai (Bäst för sökbara transkriptioner och AI-genererade uppföljningar) Tactiqs AI-anteckningsprogram (bäst för realtidstranskription med taggning och skärmdumpar) tl;dv (Bäst för CRM-integrerade mötesreferat och automatisering av arbetsflöden) Supernormal (Bäst för att extrahera viktiga insikter och svara på mötesrelaterade frågor) Krisp AI Meeting Assistant (Bäst för att identifiera åtgärdspunkter och strukturerade mötesmallar) Huddles. app (Bäst för brusreducering och röstklarhet i transkriptioner) Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg (Bäst för botfri bakgrundstranskription med branschspecifik noggrannhet)

Vad ska du leta efter i AI-anteckningsprogram för Microsoft Teams?

En AI-anteckningsfunktion kan spara tid, förbättra noggrannheten och öka produktiviteten under möten. Men alla verktyg har inte samma funktioner. När du väljer ett verktyg för Microsoft Teams bör du ta hänsyn till följande viktiga funktioner för att säkerställa att det uppfyller dina behov. 💁

Sömlös integration: Fungerar direkt i Microsoft Teams utan manuell konfiguration eller tredjepartslösningar.

Transkribering i realtid: Fångar upp konversationer med hög precision, även i bullriga miljöer eller snabba diskussioner.

Talareidentifiering: Skiljer mellan deltagare för att skapa strukturerade och läsbara anteckningar.

Extrahering av åtgärdspunkter: Identifierar viktiga uppgifter, beslut och uppföljningar, vilket minskar behovet av manuell granskning.

Sammanfattningsfunktioner: Genererar koncisa, AI-drivna mötesreferat med relevanta höjdpunkter.

Anpassningsbar formatering: Gör det möjligt för användare att skräddarsy sammanfattningar så att de passar teamets arbetsflöden och rapporteringsbehov.

Flerspråkigt stöd: Transkriberar möten på flera språk för globala team

Avancerad sökning och taggning: Möjliggör snabb hämtning av specifika ämnen, nyckelord eller viktiga ögonblick.

🧠 Rolig fakta: En stenograf skriver inte som vi andra. De använder en speciell stenografimaskin som kallas stenotyp, som skriver hela ord eller fraser med ett enda tangenttryck. Det är därför de kan hänga med i snabba tal, vilket gör dem till den mänskliga versionen av AI för realtidstranskription.

De 10 bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams

Det kan vara svårt att välja rätt AI-anteckningsverktyg när det finns så många alternativ att välja mellan. För att göra livet enklare för dig har vi sammanställt en lista med tio AI-anteckningsverktyg för Microsoft Teams som utmärker sig genom sin noggrannhet, smidiga integration och produktivitetsfördelar.

Låt oss sätta igång! 💪

1. ClickUp (bäst för AI-driven mötesproduktivitet)

Dagens arbetsliv är trasigt.

Projekt, kunskap och konversationer är utspridda över olika verktyg, vilket bromsar teamens arbete. ClickUp löser detta med den kompletta appen för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Vi vet alla att möten är där magin (och galenskapen) uppstår. Det är därför ClickUp Meetings ser till att diskussionerna är strukturerade, produktiva och, viktigast av allt, handlingsbara.

ClickUp centraliserar AI-drivna anteckningar, mötesorganisation, samarbetsdokument och uppgiftsuppföljning på ett ställe för alla videokonferensplattformar, inklusive Microsoft Teams.

Så här kan du använda dess funktioner. 💁

ClickUp AI Notetaker

Prova ClickUps AI-anteckningsprogram Få automatiska mötesutskrifter med tydliga talarbeteckningar med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

Mötet har just avslutats och din sida är fylld med oläsliga klotter? Oroa dig inte, ClickUp AI Notetaker hjälper dig.

Anteckningsprogrammet spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten automatiskt i realtid och plockar ut viktiga slutsatser, resultat och beslut. Du behöver inte längre leta igenom en vägg av text för att hitta viktig information tills ögonen tårar.

Det bästa av allt? Detta AI-verktyg för möten omvandlar diskussionspunkter till ClickUp-uppgifter, vilket garanterar smidiga uppföljningar. När du behöver återkomma till något senare är det bara att fråga AI-verktyget på naturligt språk, så visar det informationen på några sekunder!

Anta till exempel att ett marknadsföringsteam på ett teknikföretag håller ett veckovis möte för kampanjplanering i Microsoft Teams.

Med ClickUps anteckningsfunktion sammanfattas mötet och viktiga uppdateringar som lanseringstidsplaner, innehållsleveranser och annonsutgiftsfördelningar fångas upp. Den omvandlar dessa punkter till uppgifter, tilldelar utkast till innehållsförfattare och designförfrågningar till designers.

ClickUp Brain

Få omedelbara svar från mötesutskrifter för snabba genomgångar med ClickUp Brain.

Att hitta information blir enkelt med ClickUp Brain. Istället för att bläddra igenom sidor med mötesanteckningar kan du helt enkelt fråga: ”Vilken feedback gav kunden förra månaden?” och få svar direkt.

En kampanjstrateg som granskar tidigare diskussioner kan till exempel omedelbart hämta kundens preferenser genom att fråga: ”Vilken typ av budskap föredrog kunden?” Detta säkerställer att varje presentation, reklamkoncept eller innehållsstrategi överensstämmer med kundens förväntningar utan att viktiga detaljer går förlorade.

ClickUp Docs

Samarbeta i realtid och redigera tillsammans med ClickUp Docs.

Nu när dina möten dokumenteras utan ansträngning, var sparas alla dessa anteckningar?

ClickUp Docs är en centraliserad hubb för att organisera, dela och samarbeta kring allt från mötesanteckningar till projektplaner, att göra-listor och företagswikis.

Du kan använda dess omfattande formateringsfunktioner för att strukturera dina dokument på det sätt du vill, samtidigt som du gör dem engagerande med multimedia, diagram, taggar, länkar och tabeller. Dessutom kan du med integrerad Brain förbättra anteckningarnas tydlighet och redigera dem så att de passar specifika tonfall.

ClickUps bästa funktioner

Utöka idéer: Använd AI-drivna uppmaningar som "Utöka innehållet" eller "Fortsätt skriva" för att utveckla och förfina dina tankar.

Automatisera rutinuppgifter: Ställ in triggers och villkor för att hantera repetitiva åtgärder med hjälp av färdiga eller anpassningsbara Ställ in triggers och villkor för att hantera repetitiva åtgärder med hjälp av färdiga eller anpassningsbara ClickUp-automatiseringar

Spela in och transkribera skärminspelningar: Spela in din skärm med Spela in din skärm med ClickUp Clips och skapa AI-drivna transkriptioner för enkel referens i mötesanteckningarna.

Synkronisera mötesanteckningar till chatten: Använd ClickUp Brain för att sammanfatta diskussionstrådar och publicera viktiga åtgärdspunkter direkt i Använd ClickUp Brain för att sammanfatta diskussionstrådar och publicera viktiga åtgärdspunkter direkt i ClickUp Chat så att alla är på samma sida.

Begränsningar för ClickUp

De omfattande anpassningsfunktionerna tar tid att konfigurera.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för 6 USD/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att fånga upp beslut kan viktiga insikter som du behöver begravas i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att allt blir gjort.

2. Microsoft Teams Copilot (bäst för AI-drivna mötesinsikter och analyser)

via Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot är en AI-driven assistent som är integrerad i Microsoft 365-applikationer, inklusive Teams, för att förbättra produktiviteten och samarbetet. Med hjälp av avancerade språkmodeller och Microsoft Graph-data automatiserar Copilot uppgifter som att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta möten och generera innehåll.

Copilot förbereder dig inför möten, transkriberar diskussioner och sammanfattar viktiga punkter för deltagare som ansluter sig sent. Efteråt sammanfattar den beslut, listar uppgifter och svarar på uppföljningsfrågor.

Microsoft Teams Copilots bästa funktioner

Identifiera och lista uppföljningsuppgifter baserat på mötesdiskussioner, vilket gör det enkelt att fördela ansvar.

Konfigurera Copilots tillgänglighet med alternativ för fullständig transkription, live-tal-till-text eller chattbaserad insikt.

Ställ riktade frågor till Copilot för att upptäcka meningsskiljaktigheter, analysera svar och identifiera luckor i argumentationen.

Kombinera muntliga diskussioner och chattmeddelanden för att få en fullständig kontext på ett och samma ställe.

Begränsningar för Microsoft Teams Copilot

Du behöver specifika Microsoft 365-tjänsteplaner för anteckningsfunktionen, vilket medför ytterligare kostnader.

Det är inte tillgängligt i möten med end-to-end-kryptering, vilket begränsar dess användning i känsliga men viktiga diskussioner.

Priser för Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic med Copilot: 37,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard med Copilot: 44,00 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium med Copilot: 53,50 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Fireflies. ai (Bäst för anpassningsbara spårare och tidsstämplade höjdpunkter)

Fireflies. ai är ett AI-anteckningsprogram för möten som spelar in, transkriberar och sammanfattar konversationer från diskussioner, samtal och virtuella konferenser. Det fångar upp röstinteraktioner från alla källor, så att du aldrig missar viktiga detaljer.

Behöver du spåra prisdiskussioner och omnämnanden av konkurrenter eller dela ett viktigt ögonblick från ett samtal? Ställ in anpassade spårare för att markera detaljer och låt Fireflies skapa tidsstämplade ljudklipp för snabb referens.

Fireflies. ai bästa funktioner

Fånga upp och konvertera möten till text med branschledande precision på över 100 språk.

Synkronisera transkriptioner och anteckningar med Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion och mer.

Använd AI Notetaker-botten, Chrome-tillägget eller mobilappen för att transkribera live- eller personliga konversationer.

Sök i tidigare möten ned till exakt mening och använd AskFred för att få omedelbara svar från konversationer.

Fireflies. ai-begränsningar

Begränsat tekniskt ordförråd leder ibland till felaktigheter

Misslyckas med att spela in eller sammanfatta meddelanden som skickas i Teams-chatten under möten

Fireflies. ai-priser

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Grekerna använde dyra material som pergament och papyrus för att dokumentera allt för hand. De var också tvungna att ständigt kämpa för att skydda dessa dokument från miljöfaktorer.

4. Otter. ai (Bäst för sökbara transkriptioner och AI-genererade uppföljningar)

Otter. ai hjälper team att hålla koll på möten genom att omvandla konversationer till tydliga, sökbara anteckningar. Som ett AI-anteckningsverktyg transkriberar Otter. ai dina möten i realtid. Efter mötet skapar det automatiskt en snabb sammanfattning så att du kan granska viktiga punkter på några sekunder.

Plattformen identifierar också talare och väljer ut ansvarsområden, så det finns inget behov av manuella uppföljningar. Med hjälp av nyckelordsdetektering kan du enkelt söka igenom tidigare möten efter specifika ämnen.

Dessutom kan dess AI-chattassistent generera uppföljningsmejl eller statusuppdateringar baserat på mötet.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa 30 sekunders sammanfattningar som destillerar långa sessioner till viktiga höjdpunkter.

Använd Otter AI Chat för att skapa uppföljningsmejl och statusuppdateringar direkt från mötesinsikter.

Kombinera live-dialog med asynkrona uppdateringar med AI Channels och driv på projektets momentum.

Extrahera och distribuera åtgärdsbara punkter automatiskt, så att nästa steg blir tydliga.

Otter. ai-begränsningar

Åtkomsten är begränsad till dina 25 senaste konversationer, och äldre konversationer arkiveras.

Transkriptionen i varje session är begränsad till 30 minuter i gratisversionen.

Otter. ai-prissättning

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

🧠 Kul fakta: De gamla grekerna var pionjärer inom anteckningskonsten och betonade den kulturella betydelsen av att dokumentera kunskap. De förde noggranna personliga anteckningar för att bevara filosofiska tankar, historiska händelser och vetenskapliga observationer.

5. Tactiqs AI-anteckningsprogram (bäst för realtidstranskription med taggning och skärmdumpar)

via Tactiq

Tactiq Note Taker från OpenAI är utformat med professionella och chefer i åtanke och transkriberar dina möten live, så att alla viktiga detaljer fångas upp korrekt.

Den integreras med Microsoft Teams, Google Meet och Zoom, vilket eliminerar besväret med manuell anteckning. Med hjälp av metoden för anteckning av hela meningar fångar Tactiq varje uttalande när det görs, vilket säkerställer att kontexten och nyanserna i konversationen bevaras.

De bästa funktionerna i Tactiqs AI-anteckningsprogram

Använd AI för att automatiskt generera omfattande projektuppdateringar, inklusive händelser, deadlines, diskussioner, nästa steg, anteckningar och slutsatser.

Markera uppgifter, beslut och frågor med anpassade taggar, etiketter eller kommentarer till live-transkriptioner.

Lägg till skärmdumpar direkt i din transkription för att bevara viktiga ögonblick och specifika referenser för senare granskning.

Begränsningar för Tactiqs AI-anteckningsprogram

Vissa användare rapporterar att Tactiqs AI-funktioner kan vara komplexa att konfigurera och anpassa i början.

Tactiq fungerar som ett tillägg till Chrome, vilket begränsar användningen till användare av webbläsaren Chrome.

Priser för Tactiqs AI-anteckningsprogram

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiqs AI-anteckningsverktyg – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? John Locke spelade en viktig roll i förbättringen av användbarheten hos vanliga anteckningsböcker. Han introducerade ett effektivt indexeringssystem som gjorde det möjligt för användare att kategorisera och hämta information på ett effektivt sätt. Detta underlättar strukturerad anteckning även i modern tid.

6. tl;dv (Bäst för CRM-integrerade mötesreferat och automatisering av arbetsflöden)

tl;dv är en AI-driven programvara för mötesprotokoll för yrkesverksamma och chefer som använder Microsoft Teams. Den spelar in, transkriberar och markerar viktiga ögonblick från möten, men fokuserar främst på sammanfattningar efter mötet.

Med sömlös CRM-integration, AI-drivna insikter och ett anpassningsbart sammanfattningsformat gör tl;dv uppföljningar, rapportering och beslutsfattande enkelt. Oavsett om du behöver extrahera kundfeedback, spåra invändningar i säljsamtal eller identifiera produktproblem, hanterar tl;dv:s AI-agenter allt.

tl;dv bästa funktioner

Fyll i CRM-fält automatiskt med relevant mötesinformation, så slipper du manuell inmatning i HubSpot, Salesforce och över 6 000 andra plattformar.

Schemalägg AI-drivna uppmaningar för att skanna tidigare och framtida möten efter specifika insikter, med rapporter som skickas direkt till din inkorg.

Transkribera och sammanfatta möten på över 30 språk för globalt samarbete.

Använd strukturerade mallar och playbooks för att säkerställa enhetlighet mellan mötena.

tl;dv-begränsningar

Ingen inbyggd funktion för att analysera deltagarnas synliga känslor i videor, vilket skulle kunna ge djupare insikter.

Det erbjuder inte anpassat ordförråd, vilket kan vara viktigt för specialiserade områden eller termer.

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Marknaden för AI-anteckningsappar förväntas nå en storlek på cirka 2 545 miljoner dollar år 2033 , med en samlad årlig tillväxttakt på 18,9 %.

7. Supernormal (Bäst för att extrahera viktiga insikter och besvara mötesrelaterade frågor)

via Supernormal

Nästa på listan över AI-anteckningsverktyg för Microsoft Teams är Supernormal. Detta verktyg integreras sömlöst med Microsoft Teams, transkriberar möten och fångar upp viktiga punkter i realtid.

Den AI-drivna assistenten Norma fångar upp detaljerade mötesanteckningar i realtid. Till skillnad från konventionella transkriptionsverktyg extraherar Norma viktiga insikter, identifierar uppgifter och svarar på frågor under eller efter mötet. Du kan till och med anpassa namnet på anteckningsboten i Microsoft Teams för en smidig teamupplevelse.

Supernormals bästa funktioner

Upptäck automatiskt uppgifter i diskussioner och tilldela dem till relevanta teammedlemmar i Asana, Trello, ClickUp och Linear.

Hitta snabbt specifika ögonblick i tidsstämplade transkriptionsavsnitt

Standardisera anteckningsformat med skräddarsydda mallar för olika typer av möten, såsom säljsamtal, teammöten och kundbriefingar.

Få sammanfattande e-postmeddelanden med de viktigaste diskussionerna, så att teamen kan förbereda sig för veckan som kommer.

Supernormala begränsningar

Användare klagar på låg kvalitet på resultaten från verktygets fördefinierade mallar.

Det transkriberar inte möten offline.

Supernormal prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Supernormala betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? AI-anteckningsprogram använder tekniker som stora språkmodeller (LLM) och automatisk taligenkänning (ASR) för att förbättra noggrannheten och förståelsen av sammanhanget.

8. Krisp AI Meeting Assistant (bäst för att identifiera åtgärdspunkter och strukturerade mötesmallar)

via Krisp AI Meeting Assistant

Krisp levererar, precis som namnet antyder, skarpa transkriptioner för Microsoft Teams-möten. Förutom grundläggande anteckningar identifierar Krisp även uppgifter som ska utföras i möteskonversationer. Uppgifterna extraheras, kategoriseras och tilldelas automatiskt till relevanta teammedlemmar, vilket säkerställer att alla uppföljningar är tydliga och spårbara.

Dessutom ökar Krisp effektiviteten genom att erbjuda färdiga mallar för mötesanteckningar. Dessa mallar organiserar viktiga diskussionspunkter, beslut och nästa steg i ett strukturerat format, vilket gör det enklare att dela och distribuera anteckningar mellan teammedlemmarna.

Krisp AI Meeting Assistants bästa funktioner

Upptäck åtgärdspunkter i konversationer och tilldela dem till teammedlemmar utan att byta kontext.

Koppla anteckningar och distribution till schemalagda möten för ett automatiserat arbetsflöde.

Utnyttja plugin-fri kompatibilitet för att arbeta med Microsoft Teams och andra mötesplattformar.

Begränsningar för Krisp AI Meeting Assistant

För närvarande kan Krisp endast ansluta till en kalender åt gången.

Funktionerna för transkribering och anteckningar från möten stöder för närvarande endast engelska.

Priser för Krisp AI Meeting Assistant

Gratis

Pro: 16 $/månad per användare

Företag: 30 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (över 550 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Använd färger för att markera olika avsnitt i dina anteckningar. Rött kan användas för viktig information, viktiga punkter och varningar, medan blått kan markera definitioner, huvudkoncept och viktiga idéer. Grönt är utmärkt för exempel och tillämpningar, gult för frågor och lila för ordförråd.

9. Huddles. app (Bäst för brusreducering och röstklarhet i transkriptioner)

Huddles är ett förstklassigt verktyg för brusreducering och röstförbättring som levererar kristallklart ljud i virtuella möten. Det tar bort bakgrundsljud som tangentbordsskrivande, skällande hundar eller byggljud, vilket garanterar korrekta mötesreferat.

I snabba diskussioner där flera deltagare talar samtidigt förbättrar Huddles funktion Voice Clarity talets begriplighet. Detta gör det lättare att skilja mellan talarna och skapa sammanhängande sammanfattningar.

Huddles. appens bästa funktioner

Håll data säkra med lokal ljudbearbetning, så att känslig information förblir privat.

Minimera missförstånd genom att eliminera problem med dålig ljudkvalitet med hjälp av ekokompensering och akustisk ekoborttagning.

Skapa koncisa dagordningar med hjälp av AI för att styra diskussioner och uppmuntra teammedlemmarna att förbereda sig i förväg.

Begränsningar för appen Huddles.

Applikationen synkroniseras inte med användarnas kalendrar.

Användare klagar över att det saknas förbättrade API-anslutningar för att underlätta bättre interoperabilitet med andra plattformar.

Priser för Huddles-appen

Gratis

Pro: 19,90 $/månad per användare

Företag: 19,90 $/månad per användare

Huddles. appbetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Organisationer som använder AI-anteckningsverktyg har sett en minskning på upp till 30 % av den tid som läggs på att organisera anteckningar efter möten.

10. Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg (bäst för botfri bakgrundstranskription med branschspecifik noggrannhet)

Bluedot fångar upp, organiserar och delar mötesanteckningar i Microsoft Teams utan att bots behöver ansluta sig till dina samtal. Det fungerar tyst i bakgrunden och transkriberar och sammanfattar diskussioner automatiskt. Transkriptionerna lyfter fram viktiga punkter, åtgärdspunkter och beslut, vilket gör uppföljningar enkla.

En stor fördel? Bluedot känner igen tekniska termer och branschjargong med hög precision, så även specialiserade samtal transkriberas med tydlighet.

De bästa funktionerna i Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg

Ställ in specifika behörigheter för visning, redigering och delning för att skydda konfidentiell information.

Distribuera mötesreferat till alla team så att alla mötesdeltagare hålls informerade.

Använd AI för möten och gör en snabb sökning på nyckelord för att hitta viktiga mötesanteckningar utan att behöva spela upp inspelningar.

Skapa automatiskt uppföljningar och åtgärdspunkter för att hålla teamen samordnade om nästa steg.

Begränsningar för Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg

Saknar omfattande CRM-integrationer, vilket begränsar möjligheten att synkronisera inspelade samtal med plattformar som liftOS.

Begränsade anpassningsalternativ för mötesreferat, vilket påverkar insikterna i kundinteraktioner.

Priser för Bluedots AI-drivna anteckningsprogram

Gratis

Grundläggande: 18 $/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Bluedots AI-drivna anteckningsverktyg – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🤝 Vänlig påminnelse: Anteckningsverktyg är användbara, men granska, förfina och anpassa alltid dina AI-genererade anteckningar för att säkerställa noggrannhet och tydlighet.

Möt det bästa AI-drivna verktyget – ClickUp

Vi har gått igenom några av de bästa AI-anteckningsverktygen för Microsoft Teams, som alla erbjuder unika funktioner för att förbättra hur du fångar upp, organiserar och agerar på insikter från möten.

Men om du letar efter avancerade funktioner som förbättrar ditt teams produktivitet utöver att transkribera möten, sticker ClickUp ut från mängden.

Med ClickUp AI Notetaker får du automatiserade mötesreferat, så att du inte behöver oroa dig för att missa viktiga detaljer. ClickUp Docs erbjuder ett samarbetsutrymme där du kan lagra, organisera och förfina dina anteckningar. Och med ClickUp Brain går AI ett steg längre – det hjälper dig att skriva, sammanfatta och hämta information direkt, vilket gör din arbetsplats verkligen smartare.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅