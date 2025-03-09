8 gratis mallar för anonym feedback

Feedback driver tillväxt, men det är inte alltid lätt att samla in ärliga, användbara insikter. Människor tvekar ofta och oroar sig för hur deras synpunkter kommer att tas emot, eller vet helt enkelt inte hur de bäst ska dela med sig av sina tankar.

Det är här anonym feedback förändrar spelplanen. Den uppmuntrar till öppen kommunikation, hjälper till att lyfta fram outtalade bekymmer och skapar en kultur där idéer flödar fritt.

Från att erkänna framgångar till att lösa utmaningar – rätt feedbackformulär säkerställer att alla röster blir hörda, och med verktyg som ClickUp Forms blir det enkelt att samla in och hantera feedback.

I den här artikeln utforskar vi de 8 bästa mallarna för anonym feedback som gör det enklare än någonsin att samla in och agera på feedback. 🚀

🔍 Visste du att? Enligt Forbes ger 74 % av de anställda mer ärlig feedback när den är anonym, vilket minskar rädslan för repressalier.

Vad är mallar för anonym feedback?

Anonyma feedbackformulär är strukturerade verktyg som är utformade för att samla in ärliga åsikter, förslag och värdefulla insikter utan att avslöja respondentens identitet.

Utan rätt verktyg för att skapa formulär kan det vara svårt att skapa en anonym enkät. Mallar gör det enklare.

Dessa formulär skapar en trygg plats där medarbetarna kan dela med sig av ärlig feedback. Oavsett om det är ett digitalt formulär, en frågeformulärmall, ett förslagslådaformat eller en enkät, hjälper dessa mallar dig att samla in anonym feedback. 📋

Dessa mallar är effektiva eftersom de undviker den rädsla för motreaktioner eller obekvämhet som ofta följer med traditionella feedbackmetoder. De uppmuntrar öppenhet, bygger förtroende och hjälper till att använda användarfeedback som annars kanske inte skulle komma fram.

Vi behöver alla människor som ger oss feedback. Det är så vi blir bättre.

Vad kännetecknar en bra mall för anonym feedback?

En bra feedbackmall är inte bara en lista med frågor – den ska uppmuntra till ärliga, användbara insikter. Här är vad som utmärker bra mallar för anonym feedback:

🍃 Tydlighet : Mallen ska innehålla tydliga, koncisa frågor som är lätta att förstå för alla respondenter, utan komplicerat språk eller jargong.

🔒 Anonymitetsgaranti : Det försäkras uttryckligen att respondenternas svar är helt anonyma, vilket skapar en trygg miljö för ärlig feedback.

📌 Relevans : Frågorna är direkt kopplade till syftet med feedbacken, vilket säkerställer att den information som samlas in är användbar och riktad till det aktuella ämnet.

💬 Olika typer av frågor : Mallen ska hjälpa till att fånga upp : Mallen ska hjälpa till att fånga upp 360-graders feedback med en blandning av frågeformat (t.ex. öppna frågor, flervalsfrågor, betygsskalan). Detta säkerställer mångsidiga insikter och håller processen engagerande.

⏳ Kortfattad : Mallen ska vara kort och koncis, helst utformad så att den kan fyllas i på mindre än 5 minuter för att maximera deltagandet.

🔄 Engagemang : En bra mall för anonym feedback använder visuella element som emojis eller ikoner för att göra den mer engagerande och mindre formell.

💭 Handlingsbara svar : Frågorna bör utformas på ett sätt som uppmuntrar : Frågorna bör utformas på ett sätt som uppmuntrar medarbetarna att komma med synpunkter som kan leda till direkta åtgärder, oavsett om det gäller förbättringar eller erkännande.

📱 Lättillgänglig: Mallen bör vara tillgänglig på olika plattformar och i olika format så att alla kan delta.

✅ Vänlig påminnelse: Följ alltid upp! Dela viktiga slutsatser med ditt team och betona hur den ärliga feedbacken kommer att leda till förändringar. Det visar respondenterna att deras åsikter är viktiga. 🙌

8 gratis mallar för anonym feedback

Dessa åtta mallar för anonym feedback är banbrytande när det gäller att samla in och reagera på feedback. Låt oss ta en titt:

1. ClickUp-mall för feedbackformulär

Få gratis mall Samla in relevant och viktig kundfeedback med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUp-feedbackformuläret är ditt verktyg för att samla in åsikter från en grupp, ett team eller kunder. Oavsett om du vill ha synpunkter på en produkt eller tjänst är detta formulär enkelt och lätt att fylla i för alla.

Med bara några snabba frågor får du insikter som du kan se på ett och samma ställe, vilket hjälper dig att förbättra och växa. För att visualisera data kan du använda sju anpassade attribut, inklusive tjänsteleverantör, inköpsdatum, kundnivå, totalbetyg och förbättringsförslag.

För att få en heltäckande bild av feedbacken kan du öppna formuläret i sex olika vyer, till exempel rekommendationslista, feedbacktabell och leverantörsrankningstabell.

Mallen är perfekt för alla som vill bygga upp kundernas förtroende och få feedback från sin målgrupp utan större ansträngning.

🌟 Varför du kommer att älska det

Använd den mångsidiga mallen för att samla in feedback från kunder, klienter, anställda och teammedlemmar.

Samla all feedback på ett ställe och identifiera snabbt områden som kan förbättras.

Använd förberedda områden för att få djupgående feedback från dina kunder, inklusive betyg på tjänster, betyg på leverantörer och mycket mer.

Ställ raka frågor så att du får exakt de svar du behöver.

📌 Perfekt för: Team, produktchefer och tjänsteleverantörer som vill samla in användbar feedback om sina produkter och tjänster.

2. Mall för feedbackformulär för anställda från ClickUp

Få gratis mall Samla in feedback om medarbetarnas tillfredsställelse, arbetsplatskulturen och relationerna med kollegor med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Om du vill veta vad ditt team tycker om sitt arbete, arbetsplatskulturen eller relationerna med cheferna är ClickUps mall för medarbetarfeedback perfekt.

De innehåller en blandning av frågor som gör det möjligt för dina anställda att dela med sig av vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Denna mall organiserar feedback från anställda, vilket gör det enkelt att visualisera åsikter. Den kan också uppmuntra anställda att dela med sig av ärlig feedback och ge möjligheter att belöna varandra för prestationer.

🌟 Varför du kommer att älska det

Samla in omfattande feedback med hjälp av 16 olika anpassningsbara attribut, såsom feedbackvärde, företagskultur, tydlighet i roller och arbetsfördelning.

Öppna mallen i fyra olika vyer, till exempel listvyn med alla svarande, tabellvyn med medarbetarnas feedbackenkät och mer.

Använd emojis för att representera betygsskalan för olika frågor, så blir feedbacken tillgänglig och rolig.

📌 Perfekt för: HR-personal, teamledare och företagsledare som vill samla in feedback om medarbetarnas tillfredsställelse, arbetsmoral och förbättringar på arbetsplatsen.

➡️ Läs mer: Frågor för medarbetarundersökningar för att ta pulsen på ditt team

3. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Få gratis mall Förbättra dina produkter med kundinsikter i realtid med hjälp av ClickUps mall för produktfeedbackenkät.

Ska du lansera en ny produkt eller förbättra en befintlig? Att samla in feedback är viktigt för att ta reda på vad dina användare gillar och ogillar.

Här kommer ClickUps mall för produktfeedback till nytta! Mallen är ett verktyg för kundfeedback som hjälper dig att samla in specifik feedback om produktens egenskaper, design, funktionalitet och övergripande användarupplevelse.

Identifiera områden som kan förbättras och analysera svaren för att fatta välgrundade beslut. Använd anpassade fält som övergripande produktnöjdhet, produktanvändningsfrekvens, pris och användarupplevelse för detaljerad feedback.

Öppna mallen i fem vyer, inklusive övergripande nöjdhet, produktfeedbackenkät etc.

🌟 Varför du kommer att älska det

Få fokuserad kundfeedback om din produkt eller tjänst

Se hur kunderna betygsätter din produkt med Produktbetyg Visa och förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras

Få en översikt över kundernas åsikter med översikten över den totala nöjdheten.

📌 Perfekt för: Produktchefer, användarupplevelsedesigners och marknadsföringsteam som arbetar med att förbättra eller förfina en produkt baserat på verkliga användarinsikter.

4. Mall för kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Få gratis mall Få en djupgående förståelse för kundnöjdheten med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

Har du någonsin undrat hur nöjda dina kunder är? Att förstå deras nöjdhet är inte bara något som är trevligt att ha, det är något som kan förändra hela din verksamhet.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar gör det enkelt att mäta kundernas nöjdhet. Den använder en strukturerad metod för att samla in meningsfull feedback. Skapa enkelt kundundersökningar och samla in svar på ett kostnadseffektivt sätt.

Analysera svaren för att få användbara insikter och förbättra kundnöjdheten. Samla in feedback inom flera områden, inklusive tydlighet, hjälpsamhet och problemlösning.

🌟 Varför du kommer att älska det

Använd mallen i alla branscher, oavsett om du arbetar inom teknik, detaljhandel eller försäljning.

Skapa skräddarsydda frågor som fokuserar på de viktigaste aspekterna av kundupplevelsen.

Utvärdera kundernas kunskapsnivå om din produkt med hjälp av Knowledge Rating View.

📌 Perfekt för: Kundtjänstteam, kundansvariga och tjänsteleverantörer som vill ha feedback för att förbättra den övergripande kundupplevelsen och kundnöjdheten.

💡 Proffstips: Undrar du hur du skriver de mest effektiva feedbackfrågorna? Här är några tips att följa: Använd ett enkelt och tydligt språk för att undvika missförstånd.

Fokusera på ett ämne per fråga för att hålla svaren relevanta och användbara.

Undvik ledande eller partiska formuleringar för att uppmuntra ärliga svar.

Kombinera flervalsfrågor för snabb data med öppna frågor för djupare insikter.

Dela din enkät med en liten grupp i början för att säkerställa att frågorna är lätta att förstå och besvara.

5. ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

Få gratis mall Kontrollera hur engagerade dina anställda är med ClickUps mall för undersökning av anställdas engagemang.

Tänk om du kunde mäta engagemanget på arbetsplatsen med tydlighet istället för gissningar?

ClickUps mall för medarbetarundersökning hjälper dig att göra just det! Den gör det möjligt för dig att skapa ett skräddarsytt, enkelt och snabbt ifyllt formulär för anonym feedback.

Få feedback i realtid från medarbetarna för att bättre förstå deras behov och mål. Utifrån insikterna kan du utveckla praktiska strategier.

Du kan komma åt mallen i sju vyer, inklusive Alla inlämningar, Företagsfeedback, Teamfeedback och Avdelning. Undersökningsmallen innehåller förutbestämda frågor som du kan svara på på en skala från helt instämmer inte till helt instämmer.

Till exempel: ”Jag är nöjd med mina nuvarande roller och ansvarsområden” och ”Jag kan upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.” Dessa frågor ger dig en bättre förståelse för medarbetarnas tillfredsställelse.

🌟 Varför du kommer att älska det

Få värdefulla insikter om allt från samarbete till ledarskap och balans mellan arbete och privatliv.

Identifiera risker för bristande engagemang innan de blir stora problem

Visa dina anställda att du bryr dig om deras välbefinnande

Få praktiska insikter direkt från medarbetarna om vad som kan förbättra deras upplevelse.

📌 Perfekt för: HR-chefer, företagare och avdelningschefer som vill mäta medarbetarnas engagemang och skapa strategier för att förbättra det.

🧠 Kul fakta: Engagerade medarbetare har högre produktivitet, bättre retention och högre välbefinnande, enligt Gallup.

➡️ Läs mer: De bästa verktygen för medarbetarundersökningar för HR-team

6. ClickUp-mall för start, stopp och fortsättning

Få gratis mall Visualisera dina aktiviteter och uppgifter med ClickUps mall Start Stop Continue.

Ibland behöver du ett tydligt och enkelt sätt att få feedback om vad som fungerar och vad som inte fungerar. ClickUp Start Stop Continue Template gör just det genom att dela upp feedbacken i tre enkla kategorier.

Den visar visuellt de aktiviteter och uppgifter du behöver utföra för att uppnå dina mål. Mallen är ett utmärkt sätt att arbeta med den feedback du har fått.

Låt oss säga att du vill använda anonym feedback för att förbättra medarbetarnas engagemang inom ditt företag.

Skriv in medarbetarnas förslag i kolumnen Börja (t.ex. veckovisa avstämningar med chefen). I kolumnen Sluta listar du aktiviteter som behöver upphöra (t.ex. minska längden på möten). I kolumnen Fortsätt listar du de saker som teamet uppskattar (t.ex. flexibla arbetstider eller erkännandeprogram).

🌟 Varför du kommer att älska det

Identifiera enkelt områden som kan förbättras och aktiviteter som du behöver genomföra för att nå framgång.

Skapa en process för att förbättra kund- eller medarbetarupplevelsen med självreflektion.

Visualisera alla dina uppgifter för att uppnå dina mål och hålla dina projekt på rätt spår.

📌 Perfekt för: Chefer och teamledare som vill ha snabb, fokuserad feedback om processer, teamets prestationer eller projektresultat.

7. Mall för åtgärdsplan för engagemangsundersökning från ClickUp

Få gratis mall Skapa en handlingsplan med deadlines och ansvariga personer med hjälp av ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning.

När du har samlat in all värdefull feedback om engagemanget, vad gör du då? ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning ger svaret genom att hjälpa dig att omsätta undersökningsresultaten i konkreta åtgärder.

Med hjälp av den här mallen kan du tolka den feedback du får och omvandla den till en sammanhängande plan med delmål. Den hjälper dig att organisera prioriteringar, följa upp företagets initiativ och sätta upp realistiska mål för medarbetarnas engagemang.

Mallen gör det också möjligt för dig att samarbeta med intressenter och brainstorma kreativa strategier för förbättringar.

🌟 Varför du kommer att älska det

Sammanfatta din handlingsplan med hjälp av avsnittet Status och rekommendationer.

Ange deadlines och personer som ansvarar för att implementera lösningar på varje problem.

Fastställ i förväg mått för att mäta åtgärdsplanens framgång.

Följ utvecklingen och mät framgången för att säkerställa att förändringarna ger resultat.

📌 Perfekt för: HR-personal, teamledare och avdelningschefer som arbetar med att omvandla resultaten från engagemangsundersökningar till praktiska, effektiva planer.

💡 Proffstips: Dela upp handlingsplanen för undersökningen i olika avsnitt, inklusive problembeskrivningar från undersökningen, förbättringsområden, grundorsaker, 4M 1E-klassificering, lösningar, mätvärden, ansvariga och måldatum för smidig implementering.

8. Mall för anonym feedback från MightyForms

via MightyForms

Mallen för anonym feedback från MightyForms gör det enkelt att samla in ärlig feedback. Den har ett enkelt textformat med endast tre frågor: två texter och en betygsättning.

Dina kunder har också möjlighet att ladda upp en bild för att understödja sin feedback och lämna sin e-postadress om de vill bli kontaktade igen.

Vad mer? Mallen är lätt att anpassa, så att du kan lägga till eller ta bort avsnitt. Du kan till och med anpassa den med ditt företags logotyp och teman.

🌟 Varför du kommer att älska det

Spåra enkätsvar och realtidsvisningar av dina formulär

Lägg till ett personligt bekräftelsemejl för att säkerställa att dina respondenter får ett mejl när de har fyllt i formuläret.

Inkludera olika typer av frågor med enkla anpassningsmöjligheter.

📌Perfekt för: Personer som vill ha feedback om kundernas allmänna upplevelse

➡️ Läs mer: Effektiva exempel på feedback från anställda för att ge objektiva synpunkter och höja moralen

Skapa dina egna feedbackformulär

Letar du efter något mer personligt än dessa mallar? Du kan alltid skapa ditt eget feedbackformulär.

ClickUp – appen som innehåller allt för arbetet – går längre än mallar genom att erbjuda det perfekta verktyget för att skapa och dela anonyma feedbackformulär.

Använd Form View för att skapa anpassade formulär, oavsett om det gäller formulär för kundfeedback eller enkäter för medarbetarfeedback

ClickUp Form View hjälper dig att ta fram enkla, tillgängliga och roliga enkäter. Genom att samla in svar direkt och koppla dem till uppgifter för snabba åtgärder blir det enklare och snabbare att samla in feedback och genomföra åtgärdsplaner.

Med den här funktionen:

Omvandla formulärsvar till spårbara uppgifter

Använd villkorslogik för att samla in relevant data. Detta gör att ett enda formulär kan uppdateras automatiskt baserat på svaren.

Tilldela uppgifter till relevanta teammedlemmar

Inkludera en etikett eller svarsinformation från ditt formulär i uppgiftsbeskrivningen för tydlighet och enkel hantering av stora mängder formulär.

Ställ in ett formulärsvar som visas när respondenten har skickat in formuläret.

Använd eller dela formulär via mobilen för enkel åtkomst och bekvämlighet.

Hör Philip Storry, senior systemadministratör på SYZYGY, berätta om hur ClickUp har förändrat företagets verksamhet:

Samordningen på SYZYGY förbättrades över hela linjen. Det bästa exemplet är vår process för nyanställda, som kräver samordning mellan fyra avdelningar: HR, ekonomi, IT och fastigheter. Genom att använda en mall och ett formulär har vi snabbt kunnat fånga upp detaljerna om en nyanställd som ansluter sig till vår organisation och sedan skapa en uppgift med deluppgifter tilldelade varje avdelning för det arbete som krävs.

Samordningen på SYZYGY förbättrades över hela linjen. Det bästa exemplet är vår process för nyanställda, som kräver samordning mellan fyra avdelningar: HR, ekonomi, IT och fastigheter. Genom att använda en mall och ett formulär har vi snabbt kunnat fånga upp detaljerna om en nyanställd som ansluter sig till vår organisation och sedan skapa en uppgift med deluppgifter tilldelade varje avdelning för det arbete som krävs.

Omvandla anonym feedback till meningsfulla åtgärder med ClickUp

Anonym feedback ger ärliga insikter som kan förändra ditt team, din produkt eller din organisation. Genom att erbjuda en trygg plats där medarbetarna kan dela med sig av sina tankar får du tillgång till ofiltrerade åsikter som leder till bättre beslut och starkare resultat. 📝

Anonyma feedbackformulär gör feedbackprocessen ännu smidigare. De eliminerar gissningar när du formulerar frågor och organiserar svar, vilket hjälper dig att snabbt samla in meningsfull data. ClickUp förenklar insamlingen av feedback med anpassningsbara mallar för varje steg.

Från att skapa enkäter till att spåra trender – det här är ditt allt-i-ett-verktyg för att göra feedbacken användbar. Registrera dig gratis idag! 🚀