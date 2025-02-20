Rally och Jira: Vilket är rätt för ditt agila team?

Det är sprintplaneringsdag och det har redan börjat tufft. Halva teamet bläddrar mellan olika dashboards för att hitta uppdateringar. Någon tar upp en fråga som redan diskuterats, och en annan uppgift verkar ha försvunnit spårlöst.

Mötet drar ut på tiden och du kan inte låta bli att tänka: Gör vårt Agile-verktyg verkligen saker och ting enklare, eller bidrar det bara till kaoset?

Att hitta rätt agil lösning är skillnaden mellan ett team som smidigt klarar av sprints och ett team som lägger mer tid på att kämpa mot systemet än på att skapa fantastiska produkter.

Två av de största konkurrenterna – Rally och Jira – lovar att effektivisera agila arbetsflöden. De är tungviktare inom agil projektledning, men har olika tillvägagångssätt.

I det här blogginlägget sammanfattar vi funktionerna för att underlätta ditt val. Och i slutet presenterar vi en lösning som tar agilt samarbete ännu längre. Ledtråd: Det börjar med ett ”klick” och slutar med ett ”upp” 📈

Vad är Rally?

Rally, tidigare känt som CA Agile Central, är ett projektledningsverktyg som är utformat för att underlätta agil utveckling. Det passar organisationer av alla storlekar och hjälper team att planera, följa upp och hantera agila projekt samtidigt som det främjar samarbete, kontinuerlig förbättring och projektframgång.

Detta agila verktyg, som nu ingår i Broadcom, centraliserar uppgifter, användarberättelser, sprints och backloggar på en enda plattform. Det gör det enkelt att fokusera på målen och leverera värde till kunderna.

Rally-funktioner

Rally är utvecklat för stora företag som behöver skala Agile över flera team och portföljer. Men vilka funktioner har denna Agile-projektlösning egentligen?

Låt oss ta en titt. 👇

Om du är mjukvaruutvecklare, testare eller produktchef vet du hur viktigt det är att snabbt agera på feedback. Det är där Rallys verktyg för insamling av feedback effektiviserar processen med realtidsintegrationer som Flowdock och anpassningsbara enkäter.

Dessutom kan testare logga fel direkt från testverktygen, komplett med skärmdumpar och reproduktionssteg. Rallys rapporteringsfunktioner hjälper dig också att upptäcka återkommande problem över tid, vilket gör arbetsflödena ännu smidigare.

🧠 Kul fakta: Agile = Mer💲! 60 % av företagen som använder Agile såg sina intäkter och vinster öka – eftersom anpassningsförmåga alltid är en vinstkälla!

Funktion nr 2: Sprintretrospektiv

Rallys Sprint Retrospectives ger agila team allt de behöver för att reflektera, lära sig och förbättras efter varje sprint. Med detaljerade rapporter och visuella mätvärden, som slutförda användarberättelser och fel, blir det enkelt att upptäcka trender.

Dessutom lyfter de anpassningsbara instrumentpanelerna fram viktiga insikter, till exempel burndown-diagram, vilket hjälper teamen att fokusera på områden som kan förbättras.

🔍 Visste du att? Projektledning har anor från antiken! De stora pyramiderna i Giza i Egypten anses allmänt vara det första betydande exemplet på formell projektorganisation och projektledning. Denna betydande bedrift krävde planering, samordning av insatser och framgångsrik slutförande av projektets tidsplaner.

Funktion nr 3: Kapacitetsplanering

Rallys kapacitetsplaneringsverktyg håller arbetsbelastningen balanserad. Du behöver inte längre gissa vem som är överbelastad eller vem som har utrymme att ta på sig mer – Rally visar dig vad ditt team har på sin tallrik jämfört med deras faktiska kapacitet, så att du kan fördela uppgifterna rättvist och hålla verksamheten igång.

När du behöver fördela arbete hjälper Rally dig att matcha uppgifter med rätt personer utifrån tillgänglighet och kompetens. Med inbyggd prognostisering kan du använda tidigare data för att förutsäga framtida arbetsbelastning, planera i förväg och sätta upp realistiska tidsplaner för att undvika överraskningar i sista minuten.

Priser för Rally

Anpassad prissättning

Vad är Jira?

Jira är en produkt från Atlassian och ett verktyg för projektledning och ärendehantering som hjälper agila team att hålla ordning och arbeta smartare. Det som började som ett verktyg för mjukvaruutveckling fungerar nu i alla branscher för att hantera projekt, spåra buggar och effektivisera arbetsflöden.

Jira har alltid upprätthållit agila värderingar och ramverk som Scrum och Kanban. Scrum-team kan använda sprints för att dela upp arbetet i korta, fokuserade cykler, medan Kanban-team kan visualisera framstegen med ett kontinuerligt flöde av uppgifter.

Denna plattform erbjuder också hög säkerhet och skalbarhet. Den erbjuder rollbaserade behörigheter, datakryptering och efterlevnad av branschstandarder, vilket gör den till ett pålitligt val för både företag och nystartade företag.

Jira-funktioner

Jira Project Management innehåller en rad funktioner som hjälper teamen att hålla sig på rätt spår.

Här är en närmare titt på det. 👇

Funktion nr 1: Anpassningsbara arbetsflöden

Jira hjälper dig att skapa arbetsflöden som är anpassade efter ditt team. Med drag-and-drop-verktygen kan du ställa in och justera regler, triggers och villkor så att de passar ditt teams arbetsflöde.

Du kan till exempel automatisera uppgiftsövergångar när statusen ändras eller skicka aviseringar när en uppgift blockeras.

Detta säkerställer smidigare överlämningar och håller alla synkroniserade. Det erbjuder Scrum-tavlor, Kanban-tavlor och en blandning av båda. Om du inte vill börja från scratch kan du välja bland Jiras färdiga agila mallar för att komma igång snabbt.

Funktion nr 2: Avancerad sökning med JQL

Jiras avancerade sökfunktion drivs av Jira Query Language, eller JQL. En JQL-fråga består i grunden av fält, operatorer och värden. Anta att du vill se alla olösta buggar som tilldelats en specifik teammedlem. Istället för att manuellt filtrera igenom allt kan du skriva en enkel fråga som:

projekt = ”YourProject” OCH ansvarig = ”användarnamn” OCH status != ”Klar” OCH typ = ”Bug”

Boom! På ett ögonblick visar Jira alla buggar som personen arbetar med och som ännu inte har lösts. Dessutom kan du kombinera flera villkor med AND, OR och NOT, så att din sökning blir så specifik som du behöver.

Funktion nr 3: Problemspårning

Jira erbjuder strukturerade loggark för att registrera och organisera olika ärenden, vilket ger en realtidsvy av uppgiftsstatus och lösningar.

Ännu bättre, det hjälper dig att organisera ditt arbete med olika typer av ärenden som buggar, uppgifter eller deluppgifter, vilket gör det till ett starkt alternativ till Rally. Du kan också använda anpassade fält, etiketter och filter för att lägga till detaljer och sammanhang, vilket gör det enklare att hitta och hantera ärenden.

🤝 Vänlig påminnelse: Förutom de många funktionerna i olika projektledningsplattformar måste du ha tydliga svar på följande frågor: ✅ Kommer detta verktyg att växa med oss? Kan det hantera större projekt, fler teammedlemmar och föränderliga arbetsflöden? ✅ Kan det kopplas till det vi redan använder, som Figma eller Google Drive – integreras det smidigt? ✅ Är våra data säkra? Erbjuder det kryptering, åtkomstkontroll och efterlevnad av säkerhetsstandarder? ✅ Underlättar det samarbetet? Kan teamen kommentera, dela filer och tilldela uppgifter utan krångel? ✅ Finns det bra support – livechatt, e-post eller en kunskapsbas – när något går snett?

Priser för Jira

Gratis för alltid: För 10 användare

Standard: 7,53 dollar per användare/månad

Premium: 13,53 dollar per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Rally och Jira: jämförelse av funktioner

Rally och Jira är två starka konkurrenter inom agil projektledning. Jira erbjuder anpassningsbara arbetsflöden, tidslinjevyer och ärendehantering. Rally har däremot utmärkta visualiseringsverktyg, sprintretrospektiv och kapacitetsplanering anpassad till agila arbetsflöden.

Om man jämför dem sida vid sida finns det flera mer detaljerade skillnader👇

Funktion Rally Jira Målgrupp Främst stora företag som behöver omfattande agila projektledningslösningar. Mångsidigt, lämpligt för flera team av alla storlekar, från små nystartade företag till stora företag. Agile-support Starkt stöd för Scrum- och Kanban-metoder , inklusive agil mätningsspårning Mycket anpassningsbara agila tavlor; stödjer Scrum, Kanban och hybridmetoder. Anpassning Begränsade anpassningsmöjligheter Mycket anpassningsbart med ett brett utbud av plugins och tillägg tillgängliga Användarvänlighet En brantare inlärningskurva som kan vara överväldigande för mindre team. Användarvänligt gränssnitt, men komplexiteten ökar med omfattande anpassningar. Distributionsalternativ Främst molnbaserat med vissa hybridalternativ Erbjuder moln-, hybrid- och lokala distributionsalternativ

Låt oss gå djupare och titta på några finare detaljer i båda verktygen för att göra ditt val ännu enklare ⬇️

Funktion nr 1: Agile-stöd

Rally är utvecklat för agila team på företagsnivå. Det innehåller verktyg som Scrum- och Kanban-tavlor, samt avancerade agila mätvärden som genomströmning, flödeseffektivitet och flödesförutsägbarhet. Rally-programvaran passar utmärkt om du hanterar storskaliga agila initiativ och behöver djupgående insikter om teamets prestanda.

Jira, däremot, stöder Scrum, Kanban och till och med hybridmetoder, vilket gör det till ett starkt alternativ till Rally. Det erbjuder också funktioner som backlog grooming, story points och detaljerade rapporter som kumulativa flödesdiagram och kontrollkartor – användbara för team som vill ha mer kontroll över sina arbetsflöden.

Vinnare🏆: Om du driver en storskalig agil verksamhet med flera team och behöver avancerad agil spårning är Rally det rätta valet.

Men om anpassning är viktigare – särskilt för team som kombinerar olika agila metoder – är Jira ett bättre val.

Funktion nr 2: Resurs- och kapacitetsplanering

Rally hjälper team att balansera sin arbetsbelastning genom att anpassa affärsprioriteringar efter tillgänglig kapacitet, så att ingen drunknar i uppgifter som de inte kan hantera. Allt hålls på rätt spår och teamen kan uppnå sina planerade mål utan kaos i sista minuten.

Jira, å andra sidan, gör detta inte lika enkelt. Det har ingen inbyggd avancerad resurshantering, så teamen måste ofta kombinera verktyg från tredje part eller förlita sig på kalkylblad. Det kan skapa mer kaos eftersom det blir svårare att se vem som är tillgänglig och vad som faktiskt är genomförbart.

🏆 Vinnare: Rally tar ledningen med inbyggd kapacitetsplanering, vilket gör det enkelt för team att balansera arbetsbelastningen och uppnå sina mål utan problem.

Funktion nr 3: Prissättning och skalbarhet

Rally är utvecklat för stora företag och erbjuder planer som stöder upp till 5 000 användare i en enda molninstans. Du hittar dock ingen prissida med tydliga siffror – allt anpassas efter dina behov. Detta fungerar bra för stora organisationer som behöver skräddarsydda lösningar, men är inte idealiskt om du bara vill se kostnaderna i förväg.

Jira, å andra sidan, har ett gratisabonnemang för små team (upp till 10 användare) och betalda abonnemang från 7,53 dollar per användare och månad. Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett växande företag kan du skala upp i din egen takt utan att behöva binda dig till ett abonnemang på företagsnivå från dag ett.

🏆 Vinnare: Jira är ett bättre val om du vill ha en lösning som växer med dig och som inte kräver ett säljsamtal bara för att se priset.

Rally vs. Jira på Reddit

Vi gick till Reddit för att jämföra Rally och Jira och försöka förstå användarnas verkliga upplevelser. Även om det inte finns några specifika diskussioner som jämför de två, har vi gått igenom trådar och forum för att samla in synpunkter från team som använder båda verktygen.

En användare som började med Jira sa:

Du kan använda det i alla skeden av din agila resa. Kanban, full scrum, vattenfall, ticketing, intagsprocess etc. , och pluginerna är coola. Det är också ganska enkelt att lära sig grunderna.

En annan användare publicerade en annan åsikt:

Jira är inte till någon hjälp för ett team som vill vara agilt i sitt produkt- eller tjänsteutvecklingsarbete. Jira började som en produkt för ”felspårning” och hör hemma i en supportcenterliknande miljö där problem tas upp ad hoc, men måste genomgå en definierad process, och där den överväldigande prestationsfaktorn har att göra med svarstider. Detta liknar inte alls agil produkt- eller tjänsteutveckling. Det liknar inte heller projektledning.

Å andra sidan har Rally några begränsade men träffande recensioner, där en användare säger:

Vi har några akuta problem som vi håller på att lösa. Vi hade en AoA-granskning förra året, och AC/Rally var fortfarande det bästa alternativet.

En annan användare tillade:

Rally har ett gratis kontoalternativ för organisationer med färre än 50 användare. Det är något begränsat (till exempel ingen API-åtkomst), men kan fungera för dig om du redan är bekväm med det.

Men vissa var besvikna på Rally och sa:

Det kraschade hela tiden, så det fanns perioder då vi inte kunde uppdatera våra uppgifter eller berättelser. Sammantaget finns det mycket friktion i användargränssnittet. Saker som borde visas omedelbart för användaren är gömda under undermenyer och liknande.

Det är då många användare börjar leta efter andra lösningar som överbryggar klyftan mellan Rally och Jira.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Rally och Jira

Rally och Jira har många styrkor. Men de utmaningar de medför överskuggar ofta fördelarna. Det är då du behöver ett genombrott.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, framstår som det bästa sättet att avsluta debatten. Den erbjuder en perfekt balans mellan flexibilitet, ett intuitivt gränssnitt och robusta funktioner. Den kombinerar Rallys funktioner på företagsnivå med Jiras omfattande integrations- och anpassningsmöjligheter.

Och det är inte vi som säger det. Hör vad Mike Muller på Stevens Advertising har att säga:

Det används av hela vår byrå som verktyg för att hantera alla våra projekt, uppgiftstidslinjer och fakturering. Det har ersatt ett äldre system och gjort det möjligt för oss att gå över till en mer agil projektledningsprocess och förbättrat den interna kommunikationen.

Det används av hela vår byrå som verktyg för att hantera alla våra projekt, uppgiftstidslinjer och fakturering. Det har ersatt ett äldre system och gjort det möjligt för oss att gå över till en mer agil projektledningsprocess och förbättrat den interna kommunikationen.

Låt oss ta reda på vad som gör ClickUp så speciellt! 💁

ClickUps One Up #1: Projektledningsprogramvara

Agila team arbetar snabbt. ClickUp Project Management hjälper dem att arbeta ännu snabbare. Det är utvecklat för att stödja Scrum, Kanban, hybridarbetsflöden och en mängd agila mallar, och samlar allt från sprintplanering till backlog grooming på ett och samma ställe.

Snabba på dina projektplaner och genomföranden med ClickUp för projektledning.

Här är en närmare titt på hur ClickUps projektledningsfunktioner gör det möjligt för team som ditt att arbeta bättre 👇

📌 Välj mellan Kanban-, Gantt-, lista- eller kalendervyer för att anpassa efter ditt arbetsflöde. Inga rigida inställningar – bara det som fungerar för dig.

📌 Dashboards i realtid visar burndown-diagram, hastighet och arbetsbelastning på ett ögonblick – utan att behöva gräva igenom rapporter.

📌 Ställ in tidsinställda triggers och låt Ställ in tidsinställda triggers och låt ClickUp Automations hantera statusuppdateringar, uppgiftsfördelning och till och med påminnelser.

Förenkla mjukvaruutvecklingsprocessen och förbättra teamsamarbetet med ClickUp för mjukvaruteam.

Gå ännu längre med ClickUps mjukvarulösning för att påskynda utvecklingscyklerna och leverera kvalitetsmjukvara i tid.

Med hjälp av verktyg för releasehantering kan teamen skapa automatiserade checklistor för distribution så att varje steg, från kvalitetskontroller till aktivering av funktioner, går smidigt.

Ett agilt team som arbetar med en appuppdatering kan till exempel använda ClickUp för att kartlägga sitt programvaruflöde. Dessutom kan de visuellt planera sprintmål med roadmaps, tilldela uppgifter med tydliga beroenden och spåra backloggen med ClickUp Board View.

💡Proffstips: Använd ClickUps mall för felspårning för att logga och övervaka fel eller buggar under mjukvaruutvecklingen. Med detta färdiga spårningssystem blir det enklare att utvärdera och lösa problem snabbt.

ClickUps fördel nr 2: Agilt stöd

Agila team integrerar kontinuerlig förbättring, iterativ utveckling och snabba feedbackloopar i sina processer. Och det är precis vad ClickUps agila projektledningsverktyg erbjuder.

Hantera produktplaner, backloggar, sprints, UX-design och mycket mer – allt på ett ställe med ClickUp för agila team.

Här är vad vi menar:

Sätt upp sprintmål, följ framstegen med hjälp av roadmaps och håll ordning på prioriteringarna med drag-and-drop-funktion för uppgiftsorganisation.

Se till att ditt team håller takten med dedikerade sprintmappar, backlog-hantering, burndown-diagram och hastighetsuppföljning.

Dela produktplaner, låt intressenterna se framstegen med offentliga länkar och samla in kundfeedback via formulär.

ClickUp-uppgifter

Och allt blir ännu mer effektivt med ClickUp Tasks – där varje sprint, backlog-objekt och prioritet hålls organiserat på ett centralt ställe.

Använd ClickUp Tasks för sprintgenomförande, backlog grooming och kontinuerlig förbättring.

I grund och botten hjälper ClickUp Tasks dig att:

Dela upp epics i uppgifter, ange prioriteringar och dra backlog-objekt till aktiva sprints.

Tilldela ägare, ange förfallodatum och spåra framsteg med tydliga statusar som "Backlog", "Pågående" och "Klar".

Spåra retrospektiva åtgärdspunkter med återkommande uppgifter och gör kontinuerlig förbättring till en del av arbetsflödet.

⌛Tidsbesparande: Slipp besväret med att bygga ett arbetsflöde från grunden, eftersom ClickUps mall för agil projektledning hjälper dig att komma igång snabbt. Perfekt för team som inte arbetar med mjukvara och som använder Kanban eller Scrum. Det hjälper till att effektivisera förfrågningar, prioritera arbete och köra sprintar smidigt!

ClickUp One Up #3: Rapporteringsfunktioner

Rapportering har aldrig varit enklare än med ClickUp Dashboards. Istället för att behöva bläddra igenom flera verktyg och kalkylblad får agila team en övergripande realtidsvy av projektets framsteg – allt på ett och samma ställe.

Förvandla dina projekt till en flexibel canvas med data, listor, kort, diagram och grafer med ClickUp Dashboards.

Så här gör du:

Med kraftfulla analysverktyg kan du övervaka burn-down- och burn-up-diagram, kumulativt flöde och hastighetsmått för att se hur sprints utvecklas.

Logga, kategorisera och prioritera buggrapporter tillsammans med sprintuppgifter på ett enkelt sätt för att hålla utvecklingsgrupperna på rätt kurs.

Om en uppgift har fastnat eller ett arbetsflöde går långsamt, visar dashboards detta tydligt så att teamen kan vidta åtgärder.

Men det finns mer. ClickUp låter team anpassa dashboards med widgets som visar gränser för pågående arbete, cykeltider och till och med arbetsbelastningsfördelning. Det innebär att alla (från utvecklare till intressenter) håller sig uppdaterade med precisa, lättförståeliga data.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Välj plattformen som klarar allt: ClickUp

Rally och Jira konkurrerar väl med varandra. Men när det gäller styrka, anpassningsbarhet och kraften i agila ramverk finns det bara en lösning som slår alla andra.

ClickUp erbjuder den robusta funktionalitet och anpassningsbarhet som ditt Agile-team behöver, allt inom en intuitiv plattform. Den är utformad för att göra projektledning smidig och produktiv, från realtidsdashboards och sprints till integrationer med dina befintliga utvecklingsverktyg.

Är du redo att effektivisera ditt arbetsflöde? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅