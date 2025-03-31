TidyCal vs. Calendly: Vilken mötesplanerare är bäst?

”Är du ledig på fredag?”

”Fungerar torsdag istället?”

”Kl. 17.00?”

”Kanske vid lunchtid?”

Ser dina mötesbokningar via telefon och e-post ut så här? Att samordna samtal för ditt team och dina kunder, särskilt över flera tidszoner, kan kännas som att försöka ta sig ut ur en labyrint med ögonbindel.

Visst, det finns Google Kalender. Men du måste utbyta information eller länka kalendrar för att hitta en tid som passar alla inblandade. Jakten på denna bekvämlighet kan vara ett betydande hinder för att faktiskt driva ditt företag.

Du behöver smartare onlinekalendrar till din tjänst. Och det brukar oftast handla om följande: TidyCal vs. Calendly. Båda lovar att förenkla din schemaläggning, men vilken av dem ger verkligen bäst värde för dina behov?

Låt oss ta reda på det. Psst... om inget av verktygen känns passande har vi också ett tredje bonusverktyg som förenklar kalenderhanteringen: ClickUp!

Vad är TidyCal?

TidyCal är ett onlineverktyg för kalenderplanering som skapats av AppSumo för att förenkla bokningsprocessen för privatpersoner och småföretag. Det syftar till att erbjuda ett budgetvänligt alternativ till Calendly.

År 2021 gjorde TidyCal entré med något som fick entreprenörers öron att spetsas: livstidsåtkomst som verkade för bra för att vara sant. (Spoilervarning: Det var det inte)

Medan de flesta schemaläggningsverktyg försöker vara allt för alla, har TidyCal valt en annan strategi. Appen har tagit bort allt onödigt och fokuserar istället på prisvärdhet och enkelhet för småföretag och egenföretagare.

Verktyget hanterar allt från enskilda konsultationer till teammöten och erbjuder viktiga schemaläggningsfunktioner utan att överväldiga användarna.

TidyCal-funktioner

När du utforskar olika dagliga planeringsappar på marknaden kommer du att upptäcka att TidyCals approach till schemaläggning kombinerar enkelhet med smarta funktioner. Varje funktion är utformad för att lösa verkliga schemaläggningsutmaningar utan att överväldiga användarna.

Här är en detaljerad beskrivning av vad som gör TidyCal så speciellt:

1. Smart kalenderintegration

via TidyCal

Minns du när du fick dubbla bokningar eftersom dina kalendrar inte synkroniserades? TidyCal eliminerar det mardrömslika scenariot med synkronisering i realtid mellan Google Kalender, Outlook och andra stora kalendrar.

Plattformen uppdaterar automatiskt din tillgänglighet i alla anslutna onlinekalenderverktyg i realtid.

Om du till exempel är konsult och hanterar både kundmöten och personliga möten blockerar TidyCal automatiskt tider i alla dina kalendrar när någon bokar en session.

2. Anpassningsbara bokningssidor

via TidyCal

Din bokningssida är ofta kundernas första kontaktpunkt med din affärsprocess. TidyCal förvandlar denna interaktion till en smidig upplevelse med följande:

Anpassa buffertider mellan möten för att hjälpa dig att förbereda dig eller hantera överskridanden.

Flexibla tillgänglighetsfönster som anpassar sig efter din arbetsstil

Flera bokningstyper för olika tjänster (perfekt för coacher som erbjuder både 30-minuters introduktionssamtal och 60-minuters fördjupningssessioner)

Varumärkeselement som bibehåller din professionella identitet

3. Hantering av gruppmöten

via Tidycal

Har du försökt samordna ett möte med fem personer i tre olika tidszoner? Det blir oftast kaos. TidyCal hanterar detta på ett elegant sätt.

Plattformens gruppbokningsfunktion hittar inte bara lediga tider – den föreslår på ett intelligent sätt tider som fungerar i olika tidszoner, tar hänsyn till arbetstider för varje deltagare och beaktar till och med återkommande åtaganden.

Detta är särskilt värdefullt för globala team som hanterar kundpresentationer eller veckovisa teamsynkroniseringar.

4. Automatiska evenemangsaviseringar

via TidyCal

När du har ställt in ditt arbetsflöde sköter TidyCal de tråkiga uppgifterna. Det skickar omedelbara bekräftelsemejl med kalenderbilagor så att deltagarna enkelt kan spara evenemanget.

Du kan anpassa påminnelsesekvenser, till exempel en påminnelse 24 timmar eller en timme före mötet, så att ingen glömmer att dyka upp. Uppföljningsmeddelanden med mötesreferat automatiseras också, så att deltagarna hålls informerade.

Dessutom hanterar TidyCal ombokningsmeddelanden för att säkerställa att allas kalendrar är korrekta och uppdaterade.

Priser för TidyCal

Gratis plan

Nivå 1 (Standard): 39 $ (engångsbetalning)

Nivå 2 (team/byrå): 79 $ (engångsbetalning)

Vad är Calendly?

Calendly förenklar mötesplaneringen med sitt användarvänliga gränssnitt och integrationer med Google-, Apple- och Outlook-kalendrar.

Under årens lopp har Calendly utvecklats från ett enkelt schemaläggningsverktyg till en omfattande plattform för automatiserad schemaläggning.

Tack vare Calendlys robusta integrationssystem kan du ansluta det till över 100 populära affärsverktyg. Detta har bidragit till att det har fått stor spridning, särskilt bland företag och växande team.

Calendly integreras djupt med CRM-system, marknadsföringsverktyg och försäljningsplattformar, vilket gör det idealiskt för större organisationer som behöver schemaläggningsfunktioner för att förbättra sin bokningsprocess.

🧠 Kul fakta: Calendly är ett av de mest populära valen för schemaläggning och har en stabil marknadsandel på 21,45 %.

Calendly-funktioner

Som en av de ledande mjukvarulösningarna för uppgiftsschemaläggning erbjuder Calendly funktioner som gör det till det bästa valet för växande team:

1. Avancerad automatisering av arbetsflöden

via Calendly

Calendly går utöver schemaläggning och hjälper dig att automatisera hela ditt arbetsflöde. Om du använder Calendly för ditt företag och någon bokar en demo, sker följande automatiskt:

Den säljare som passar dig bäst tilldelas dig baserat på region och expertis.

Din CRM uppdateras med information om potentiella kunder

Teammedlemmarna får omedelbara Slack-meddelanden

En personlig e-postsekvens börjar engagera den potentiella kunden

Allt detta sker utan någon manuell insats. Calendly förvandlar din schemaläggning och effektiviserar dina uppgifter före och efter möten till en effektiv, automatiserad process.

2. Intelligent schemaläggning för team

via Calendly

Calendly är ett populärt val för att skapa ett effektivt kalendersystem för projektledning. Detta tack vare funktioner som rundgångsfördelning för balanserad arbetsbelastning och kollektiv schemaläggning för att hitta den bästa tiden för flera deltagare.

Calendly erbjuder också smart teamdirigering med hänsyn till tidszoner, kompetens eller arbetsbelastning. Dessa verktyg är särskilt användbara inom försäljning och kundsupport, där snabba svarstider och effektiv resursfördelning är avgörande.

🧠 Kul fakta: Termen round-robin härstammar från det franska uttrycket Rond Ruban från 1600-talet, som syftar på en metod att underteckna petitioner cirkulärt för att dölja den första undertecknarens identitet och förhindra repressalier.

3. Kontroller på företagsnivå

via Calendly

Calendly erbjuder omfattande kontroll över schemaläggningsmiljön för organisationer som kräver hög säkerhet och överblick.

Det innehåller avancerade säkerhetsfunktioner som SAML-singel sign-on, detaljerade analyser och rapporteringsverktyg för att optimera mötesmönster. Calendly möjliggör även anpassad branding eller white-labeling-alternativ, så att du verkligen kan göra din schemaläggningssida till din egen.

Som administratör kan du enkelt hantera ett stort team med centraliserade kontroller och efterlevnadsfunktioner för din reglerade bransch.

Priser för Calendly

Gratis plan

Standard: 12 $/månad per plats

Team: 20 $/månad per plats

Företag: 15 000 dollar/år

TidyCal vs. Calendly: Jämförelse av funktioner

Låt oss nu dyka in i en detaljerad jämförelse mellan Calendly och TidyCal för att se var varje verktyg utmärker sig och var de kanske brister. Vi börjar med en omfattande tabell som beskriver deras viktigaste funktioner:

Funktioner TidyCal Calendly Kalenderintegration Google Kalender, Outlook, iCal Google Kalender, Outlook, iCal, Exchange Mötes typer En-mot-en, grupp, round-robin (grundläggande) En-mot-en, grupp, round-robin (avancerat), kollektivt Anpassning Grundläggande varumärkesprofilering, mötes typer Avancerad varumärkesprofilering, anpassade arbetsflöden, mötesomröstningar Teamfunktioner Grundläggande schemaläggning för team Avancerad ruttplanering, Round-robin, Analys Integrationer Basic (10+ integrationer) Omfattande (över 100 integrationer) API-åtkomst Begränsad Fullständig API-åtkomst Säkerhet Standard säkerhet Säkerhet i företagsklass Prismodell Engångsbetalning Prenumerationsbaserat

Det är dags att titta närmare på varje viktig aspekt – och ta reda på vilken som är bäst:

1. Användargränssnitt och användarupplevelse

Båda plattformarna förstår att det inte ska vara svårt att hantera din schemaläggning, men de har lite olika tillvägagångssätt.

TidyCal håller saker och ting enkla, vilket gör det perfekt för småföretag och egenföretagare. Dess rena gränssnitt minskar den mentala röran, så att du kan ställa in ditt schemaläggningsflöde på några minuter istället för timmar. Det fokuserar på det väsentliga och har en logisk layout som naturligt guidar dig genom processen.

Calendly, å andra sidan, tar det hela ett steg längre med en mer sofistikerad instrumentpanel som är utformad för större team och företag. Visst, inlärningskurvan är lite brantare, men det är värt det för anpassningsmöjligheterna och de avancerade arbetsflödesfunktionerna.

Gränssnittet hanterar flera teammedlemmar, komplexa rutiner och integrationer på ett utmärkt sätt – utan att kännas överväldigande.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. TidyCals praktiska tillvägagångssätt bör vara ditt val om du är egenföretagare. Om du letar efter en mer komplex och avancerad lösning bör Calendly vara ditt förstahandsval.

2. Flexibilitet och kontroll vid schemaläggning

Båda plattformarna erbjuder solida schemaläggningsfunktioner, men med tydliga skillnader.

TidyCal erbjuder enkla, tydliga schemaläggningsfunktioner som täcker det väsentliga, såsom buffertidshantering och grundläggande tillgänglighetsregler.

Det är idealiskt för yrkesverksamma med förutsägbara scheman, eftersom det möjliggör standardiserade möteslängder och pauser utan onödig komplexitet.

Calendly tar det ett steg längre med sin avancerade regelmotor, som erbjuder dynamiska buffertider baserade på mötes typer eller deltagarnas roller. Dess anpassade tillgänglighetsmönster stöder mer komplexa behov, inklusive säsongsbetonade arbetstider, roterande scheman, betalda möten och anpassade mötesbegränsningar per dag.

Denna nivå av anpassning gör Calendly särskilt användbart för företag med flera teammedlemmar och varierande schemaläggningsbehov mellan avdelningar eller tidszoner.

🏆 Vinnare: Calendly för sin avancerade schemaläggningsfunktion

3. Teamhantering

När ditt företag växer blir det allt viktigare att samordna teamets schemaläggningsprocess. Båda plattformarna erbjuder teamfunktioner, men med viktiga skillnader.

TidyCal erbjuder grundläggande teamfunktioner som fungerar bra för små grupper. Det erbjuder skapande av grupphändelser för enkel schemaläggning och behörighetshantering, vilket gör det idealiskt för små företag med grundläggande schemaläggningsbehov.

Calendly erbjuder dock mer robusta verktyg för teamhantering. Dess avancerade teamrouting tilldelar automatiskt möten baserat på kriterier som expertis, tillgänglighet eller tidszon.

Round-robin-systemet säkerställer en rättvis fördelning av möten, medan sofistikerade åtkomstkontroller möjliggör hierarkiska behörigheter. Teamanalyser ger värdefull insikt i mötesmönster och medlemsutnyttjande, vilket hjälper till att optimera större verksamheter.

🏆 Vinnare: Calendly för sin funktion för rättvis fördelning, som gör teamhanteringen mycket effektivare.

4. Integrationsmöjligheter

I dagens uppkopplade affärsvärld måste ditt schemaläggningsverktyg integreras smidigt med andra verktyg för online-möten. Så här ser jämförelsen mellan TidyCal och Calendly ut i detta avseende:

TidyCal erbjuder viktiga kalenderintegrationer med fokus på centrala affärsbehov. Det ansluter enkelt till de största kalendertjänsterna och grundläggande videokonferensplattformar. Även om integrationsmöjligheterna är mer begränsade än Calendlys, uppfyller de de vanligaste behoven hos småföretag och frilansare.

Calendly å andra sidan har ett omfattande integrationssystem som är kopplat till över 100 affärsverktyg. Det erbjuder avancerad API-åtkomst för anpassade integrationer och webhook-stöd för automatiserade arbetsflöden.

Dess djupgående CRM-integrationer möjliggör detaljerad spårning av leads och kartläggning av kundresan, vilket gör det idealiskt för företag som förlitar sig på flera programvaruverktyg och behöver automatiserat dataflöde.

🏆 Vinnare: Calendly, för sin mångfacetterade approach till affärsprocesser och arbetsflödesdesign.

5. Prisvärdhet

TidyCal erbjuder en engångsbetalningsmodell som ger användarna livstidsåtkomst till alla funktioner utan återkommande kostnader. Detta tillvägagångssätt ger exceptionellt värde för budgetmedvetna företag och egenföretagare som behöver pålitliga schemaläggningsverktyg utan löpande ekonomiska åtaganden. Du drar också nytta av en allomfattande funktionsuppsättning, vilket eliminerar behovet av framtida uppgraderingar.

Calendly, med sin prenumerationsbaserade prissättning och funktionsnivåer, riktar sig till växande organisationer med föränderliga behov. Även om den månatliga prissättningen per användare initialt kan verka högre, kan plattformens mer avancerade funktioner och omfattande integrationer ge en betydande avkastning på investeringen för större team.

Den nivåindelade strukturen gör det möjligt för organisationer att skala upp efter behov, vilket kan leda till högre kostnader när teamen växer.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. För ensamföretagare eller små team (upp till 10 personer) fungerar TidyCals kostnadsfria plan bäst. När det gäller betalda planer täcker TidyCal 90 % av dina behov till 20 % av kostnaden. För team med över 10 personer eller avancerad schemaläggning är Calendlys extrafunktioner värda investeringen.

🧠 Kul fakta: Den första kända användningen av en kalender går tillbaka till sumererna, som skapade den första månkalendern omkring 2000 f.Kr. Vi har kommit långt sedan dess, men livet handlar fortfarande om att hantera våra scheman väl!

TidyCal vs. Calendly på Reddit

Vi tittade på Reddit för att se vad verkliga användare säger om dessa kalenderappar.

En Redditor i r/podcasting delade sin erfarenhet av TidyCals kalendersynkroniseringsfunktioner:

Jag använder TidyCal. Och bara jag själv. Men TidyCal (och säkert många av de andra alternativen) låter dig synkronisera kalendrar med Google Kalender och så vidare. I teorin skulle det funka om din medvärd delade sin kalender med dig och du bad TidyCal att kolla både din kalender och den som de delade med dig.

Detta lyfter fram TidyCals enkla sätt att hantera flera kalendrar – en viktig funktion som många användare söker i schemaläggningsappar för att samordna med teammedlemmar eller kunder över olika kalenderplattformar.

Å andra sidan gav en Redditor på r/smallbusiness ett övertygande vittnesmål om Calendly:

Franchise-konsult här! Calendly är ett absolut måste för mitt företag. Jag har bokat hundratals möten och har en mycket hög närvaro tack vare de automatiska påminnelserna i den betalda versionen. Du kan också blockera tider och länka det till din Google-kalender, så uppdateras din tillgänglighet när du manuellt lägger in saker i din kalender. Jag dubbelbokar aldrig. Det är så enkelt att uppmuntra vem som helst att boka ett samtal genom att dela din länkGratisversionen är jättebra. Den betalda versionen är fantastisk!

Reddit-communityn för användare av schemaläggningsappar verkar vara överens om några viktiga punkter:

TidyCal tilltalar användare som söker enkelhet och värde.

Calendly dominerar i professionella och företagsmiljöer

Båda verktygen förhindrar effektivt dubbelbokningar.

Integration med befintliga kalendersystem är avgörande

Dessa verkliga perspektiv bekräftar vad vi har sett i vår funktionsjämförelse, men tillför värdefull information om hur dessa verktyg fungerar i daglig användning.

👀 Visste du att? Microsoft uppmanade sina anställda att begränsa mötena till 30 minuter, vilket ledde till en deltagarnöjdhet på 94 %!

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till TidyCal och Calendly

Medan TidyCal och Calendly utmärker sig när det gäller grundläggande funktioner, revolutionerar ClickUp, den kompletta appen för arbete, din tidshantering genom att erbjuda en komplett arbetsplatslösning. Här är varför ClickUp är det enda verktyg du behöver.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och till och med kalendrar på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett större evenemang. Vi kunde alla dra och släppa evenemang i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett större evenemang. Vi kunde alla dra och släppa evenemang i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

ClickUps fördel nr 1: Förbättra din kalenderhantering

Om du behöver mer än bara en schemaläggare kan den AI-drivna ClickUp-kalendern fungera som din centrala planeringshub. Till skillnad från Calendly eller TidyCal, som främst fokuserar på mötesplanering, kombinerar ClickUp uppgiftshantering och kalenderfunktioner, vilket ger dig en komplett översikt över allt du arbetar med på ett och samma ställe.

Genom att koppla samman uppgifter, dokument och möten i en samlad vy kan du se exakt hur din dag utvecklas parallellt med dina projekt. Denna fullständiga integration innebär att du kan avsätta tid för prioriterade arbetsuppgifter, automatiskt skapa uppgifter från mötesanteckningar och upprätthålla en enda källa till information för alla dina professionella aktiviteter.

Börja använda ClickUp Calendar Synkronisera dina Google Kalender-händelser med ClickUp och effektivisera dina möten

ClickUp låter dig också anpassa din kalender, ställa in prioriteringar och integrera med andra verktyg som du kanske redan använder. Det är perfekt för alla som söker en djupare nivå av organisation än enkel schemaläggning.

Du kan också enkelt växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga vyer, använda filter för att hitta uppgifter och dra och släppa för att schemalägga. ClickUp erbjuder resurshantering, så att du kan övervaka teamets arbetsbelastning och kapacitet direkt från kalendern.

Ladda ner den här mallen Hantera och organisera uppgifter, möten och evenemang på ett och samma ställe med ClickUps kalenderplaneringsmall.

Börja med en befintlig mall för att se kraften i ClickUps kalender i praktiken. Vi rekommenderar ClickUp Calendar Planner Template för att förbättra ditt teams planeringsmöten. Här är vad den erbjuder:

Håll enkelt koll på dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter.

Håll dig uppdaterad om viktiga deadlines och milstolpar

Organisera projekt i hanterbara delar

Övervaka resurser och teamets arbetsbelastning på ett effektivt sätt

Justera ditt schema efter behov med flexibilitet

Få tydlig insyn i det övergripande arbetsflödet och framstegen

ClickUps fördel nr 2: Bättre möteshantering

ClickUp Meetings gör det enklare att hantera möten med funktioner som är utformade för att alla ska vara på samma sida.

Du kan enkelt schemalägga, spåra och hantera möten tillsammans med dina uppgifter, vilket gör det enkelt att hålla ordning. Oavsett om du skapar dagordningar, tilldelar åtgärder eller delar mötesanteckningar, hittar du allt på ett och samma ställe. Här är allt du kan göra med ClickUp:

Detaljerade mötesanteckningar: Skapa omfattande mötesanteckningar med ClickUps avancerade antecknings- och redigeringsverktyg, som möjliggör strukturerad dokumentation av diskussioner och beslut.

👀 Visste du att: Med ClickUps AI Notetaker kan du automatiskt spela in och transkribera konversationer på plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet utan att behöva skriva ett enda ord manuellt. Det ger också tydliga sammanfattningar efter möten, där viktiga punkter och åtgärdspunkter markeras för enkel referens. Det bästa av allt? Dina mötesanteckningar länkas sömlöst till relaterade uppgifter, dokument och chattar inom ClickUp.

Agendahantering: Skapa och hantera mötesagendor snabbare för att säkerställa att alla diskussionsämnen täcks på ett effektivt sätt med Skapa och hantera mötesagendor snabbare för att säkerställa att alla diskussionsämnen täcks på ett effektivt sätt med ClickUp Brain – ClickUps inbyggda AI-assistent.

Låt ClickUp Brain automatiskt skriva din mötesagenda baserat på viktiga detaljer.

Spårning av åtgärder: Konvertera mötespunkter direkt till tilldelningsbara uppgifter, vilket stärker ansvarstagandet och uppföljningen.

Tilldela kommentarer: Delegera uppgifter som kräver åtgärder direkt till dina teammedlemmar från kommentarerna.

💡 Proffstips: Prioritera möten och märk dem i dina ClickUp-uppgifter utifrån hur brådskande de är eller vilken typ de är (t.ex. ”teammöte”, ”kundsamtal” osv.) så att du kan fokusera på det som är viktigast.

ClickUps fördel nr 3: Avancerad tidshantering

ClickUps tidshanteringsverktyg tar en avancerad väg mot produktivitet. Med den inbyggda tidsregistreringsfunktionen kan du enkelt spåra din tid för varje uppgift, så att du alltid har koll på dina projekt.

Spåra tid enkelt på alla dina enheter med ClickUp

Dessutom kan du ställa in tidsuppskattningar och jämföra dem med faktiska slutförandetider, vilket hjälper dig att förbättra din noggrannhet för framtida uppgifter. Genom att dela upp stora projekt i hanterbara ClickUp-uppgifter och deluppgifter kan du åstadkomma mer – med mindre stress. Lägg till påminnelser och förfallodatum så är du redo att hålla dig före deadlines.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetarna använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som minimerar distraktioner och anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

Till skillnad från fristående schemaläggningsverktyg samlar ClickUp hela ditt arbetsflöde på ett ställe:

Använd arbetsbelastningsvyn för att förhindra schemaläggningsproblem inom teamet.

Prova Gantt-vyn för att visa hur möten passar in i din projekttidsplan.

Använd anpassade fält för att spåra platser, kostnader och andra viktiga detaljer.

Men vänta, vad händer om du redan använder Calendly? Inga problem! ClickUp integreras smidigt med din befintliga Calendly-konfiguration, så du behöver inte kasta bort ditt befintliga arbetsflöde när du byter till plattformen!

Förenkla schemaläggning och möteshantering med hjälp av ClickUps integration med Calendly.

När du har anslutit dig synkroniseras möten som bokats via Calendly automatiskt med ClickUp, och alla detaljer som är relevanta för dina uppgifter och projekt mappas.

Välj ClickUp för den perfekta schemaläggningslösningen

Medan TidyCal och Calendly enbart fokuserar på att schemalägga möten, erbjuder ClickUp ett förbättrat onlinekalenderbokningssystem som kopplar möten till din övergripande arbetsstrategi.

Varje möte blir en integrerad del av din projekttidsplan, med fullständig kontext och uppföljningsmöjligheter.

Oavsett om du hanterar ett litet team eller en stor organisation, säkerställer ClickUps robusta funktioner att dina schemaläggningsbehov tillgodoses samtidigt som allt hålls samman på en central plattform.

Registrera dig för ClickUp nu och underlätta mötesplaneringen – samtidigt som du förbättrar dina möten!