De 10 bästa CRM-programvarorna för bilhandlare 2025

Det är nog ganska vanligt att kunder kommer in till din bilhandlare och vet exakt vilken bil de vill ha, vilka finansieringsalternativ de har och vad deras inbytesbil är värd.

Det är det nya normala. Köpare gör sin hemläxa. De kommer väl förberedda. Men här är grejen – de vill fortfarande ha ett riktigt samtal, inte bara en transaktion.

CRM-plattformar för bilbranschen hjälper dig att överbrygga denna klyfta så att du förstår dina kunder bättre än de själva gör. 🤩

Från att förutsäga när de behöver service till att komma ihåg deras barns namn – dessa verktyg gör varje interaktion betydelsefull. Här är vår sammanställning av de 10 bästa systemen som ger resultat. 📊

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en lista över de bästa CRM-verktygen för bilbranschen som du bör kolla in: ClickUp (Bäst för att effektivisera bilförsäljning och drift)

DealerSocket (Bäst för omfattande hantering av bilåterförsäljare)

AutoRaptor (Det bästa försäljningsinriktade CRM-programmet för små till medelstora bilhandlare)

Elead CRM (Bäst för optimering av bilhandlares prestanda)

VinSolutions (Bäst för integrerad digital detaljhandel och CRM-hantering)

Selly Automotive (Bäst för effektiviserad digital försäljningsacceleration)

ProMax (Bäst för prestationshantering hos bilhandlare)

Dominion Vision CRM (Bäst för specialiserad fordonsinsikt och prestationsuppföljning)

DealerMine CRM (Bäst för adaptiv försäljningsengagemang och automatisering av arbetsflöden)

Zoho CRM (Bäst för försäljningshantering på företagsnivå inom bilbranschen)

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för bilbranschen?

Genom att välja rätt CRM-programvara för bilbranschen kan bilhandlare hantera leads effektivt, effektivisera kommunikationen och optimera försäljningsverksamheten. Ett välutrustat system förbättrar teamets effektivitet och höjer den totala kundupplevelsen.

Här är vad du måste leta efter i CRM-programvara för bilbranschen. 💁

Leadhantering och spårning: Samla in och organisera leads från olika källor för att undvika att missa potentiella kunder.

Automatiserade uppföljningar och påminnelser: Håll potentiella kunder engagerade genom schemalagda kommunikationer, vilket minskar svarstiderna och förbättrar konverteringarna.

Kommunikationsverktyg för flera kanaler: Centralisera interaktioner via samtal, e-post, textmeddelanden och digitala plattformar för att upprätthålla ett konsekvent engagemang.

Integration med återförsäljarhanteringssystem (DMS): Synkronisera smidigt med lagerdatabaser, finansverktyg och marknadsföringsplattformar för att skapa ett enhetligt arbetsflöde.

Anpassningsbara rapporter och analyser: Skapa insikter om försäljningsresultat, leadkvalitet och teamproduktivitet för att stödja datadrivna beslut.

Användarvänligt gränssnitt och tillgänglighet: Minska utbildningstiden med en intuitiv Minska utbildningstiden med en intuitiv CRM-instrumentpanel som säkerställer snabb implementering i alla team.

Skalbarhet och anpassning: Anpassa funktioner och arbetsflöden för att möta de växande behoven hos växande bilhandlare.

Säkerhets- och efterlevnadsfunktioner: Skydda kunddata och upprätthåll regelefterlevnad med inbyggda säkerhetsprotokoll.

De 10 bästa CRM-programmen för bilbranschen

Att driva en bilhandlare innebär att hålla koll på leads, kunduppföljningar och en försäljningsprocess som aldrig stannar upp. Men hur ser man till att allt fungerar smidigt utan att tappa bort något? Ett högpresterande CRM-system är vad du behöver för att säkerställa att varje förfrågan får svar, att uppföljningar sker i tid och att affärer går framåt utan problem.

Här är de 10 bästa CRM-alternativen för bilbranschen som hjälper dig att hålla ordning, vara lyhörd och avsluta fler affärer. 🏅

1. ClickUp (bäst för att effektivisera bilförsäljning och drift)

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, kombinerar projektledning och CRM i en enda plattform – accelererad av nästa generations automatisering och AI. ClickUp CRM-lösningen ger bilhandlare en enhetlig plattform för att hantera försäljning, spåra kundinteraktioner och effektivisera den dagliga verksamheten.

Börja använda ClickUp CRM Hantera leads, spåra affärsstatus och effektivisera den dagliga verksamheten hos bilhandlaren med ClickUp CRM.

Det täcker alla rörliga delar i ditt liv – leads, provkörningar, finansieringsgodkännanden, serviceförfrågningar – samtidigt som det säkerställer en smidig kundupplevelse. Använd följande funktioner i ClickUp CRM för att effektivisera din bilhandlarverksamhet.

ClickUp Tasks

Skapa och spåra kundförfrågningar som ClickUp-uppgifter

ClickUp Tasks håller ordning på de finare detaljerna i det dagliga arbetet. Varje kundförfrågan, affär eller servicebegäran blir en uppgift med tydliga prioriteringar, tilldelade teammedlemmar och deadlines.

Behöver du boka en provkörning? Skapa en uppgift på några sekunder (Ctrl + Alt + T eller Cmd + Option + T) med information om fordonspreferenser, mötesdetaljer och uppföljningsanteckningar.

ClickUp Automations

Automatisera lead-tilldelningar och uppföljningar med ClickUp Automations.

Att manuellt spåra varje lead kan bromsa upp arbetet. Här kommer ClickUp Automations till hjälp. Systemet tilldelar automatiskt nya förfrågningar till rätt säljare, uppdaterar leadstatus i realtid och skickar påminnelser om uppföljning med specifika triggers utan manuell inmatning.

När en kund till exempel har genomfört en provkörning meddelar automatiseringen finansavdelningen att förbereda ett låneerbjudande för att säkerställa att processen fortsätter smidigt.

ClickUp List View

Spåra leads och affärer i ClickUp List View

ClickUp Views gör det mer effektivt att följa upp affärer. De erbjuder olika perspektiv genom vilka du kan se dina uppgifter och projekt, och varje perspektiv ger en unik inblick som passar ditt arbetsflöde.

ClickUp List View strukturerar till exempel leads i ett lättöverskådligt format, vilket hjälper säljteam att prioritera sina kontakter. På samma sätt erbjuder ClickUp Board View ett dra-och-släpp-layout för att flytta affärer genom olika stadier, från "Initial förfrågan" till "Avslutad vunnen". En bilhandlare som hanterar flera finansieringsansökningar kan också organisera dem i Board View, så att inga affärer fastnar eller förbises.

ClickUp Gantt Chart View visar allt på en tidslinje, vilket ger chefer en tydlig överblick över kommande deadlines och försäljningsmål.

Få en gratis mall ClickUps CRM-mall är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på kunder och försäljningsleads.

Om du inte vill bygga ett CRM-system från grunden kan du prova ClickUp CRM-mallen. Den hjälper försäljnings- och serviceavdelningar att organisera kundförfrågningar, övervaka försäljningsframsteg och hålla allt centraliserat.

Denna mall säkerställer att inga leads går obemärkta förbi för en bilhandlare som hanterar flera förfrågningar dagligen. Den kan anpassas för att lagra fordonspreferenser, finansieringsdetaljer och uppföljningsanteckningar.

ClickUps bästa funktioner

Tilldela kommentarer i uppgifter: Tagga teammedlemmar direkt i kommentarer för att tilldela uppföljningar, vilket säkerställer snabba svar utan röriga e-posttrådar.

Samarbeta enkelt med ditt team: Koppla ihop olika team, diskutera affärer och ta kontakt med kunder med hjälp av Koppla ihop olika team, diskutera affärer och ta kontakt med kunder med hjälp av ClickUp Chat , ClickUps inbyggda meddelandeverktyg som håller samman sammanhang och konversationer.

Integrera med viktiga verktyg: Anslut ClickUp till över 1 000 tredjepartsplattformar för e-post, bokföring och CRM, så att alla återförsäljarverksamheter synkroniseras med ClickUp-integrationer.

Navigera i ett intuitivt gränssnitt: Få enkel tillgång till uppgifter, kundinformation och försäljningsstatus så att teamen kan fokusera på att avsluta affärer istället för att försöka förstå programvaran.

Få tillgång till ett mallbibliotek: Få tillgång till en mängd färdiga Få tillgång till en mängd färdiga CRM-mallar som är utformade för att effektivisera leadspårning, försäljningspipelines och kundhantering, vilket gör det snabbare och enklare att anpassa CRM-konfigurationen.

Begränsningar för ClickUp

För mindre bilhandlare kan det stora utbudet av funktioner kännas överväldigande, särskilt om du inte behöver alla verktyg som ClickUp erbjuder.

Den initiala installationen är tidskrävande.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i mitt företag, från hantering av min försäljningspipeline till CRM-försäljningscykeln, samt teamkommunikation och mitt produktionsschema.

2. DealerSocket (bäst för omfattande hantering av bilåterförsäljare)

via DealerSocket

DealerSocket fungerar som ett fullskaligt CRM-system för bilhandlare. Det är uttryckligen utformat för franchisebilhandlare och oberoende bilhandlare och hjälper teamen att hantera leadspårning, kundengagemang och uppföljning efter försäljning.

Plattformen automatiserar tilldelningen av leads och ser till att förfrågningar dirigeras till rätt säljare baserat på tillgänglighet och expertis. Den innehåller också digitala försäljningsverktyg som gör det möjligt för kunderna att bläddra bland fordon, beräkna finansiering och boka tid online, vilket skapar en smidigare övergång mellan online- och butiksupplevelser.

DealerSockets bästa funktioner

Betygsätt och fördela leads på ett intelligent sätt så att potentiella köpare får snabba och relevanta svar.

Spåra varje interaktion under kundens livscykel, från första förfrågan till servicebokningar, och automatisera uppföljningar via e-post och SMS.

Ge dina kunder digitala försäljningsverktyg som hjälper dem att utforska finansieringsalternativ online innan de besöker bilhandlaren.

Analysera bilhandlarnas prestanda med djupgående rapporter om försäljningstrender och konverteringsgrader.

Begränsningar för DealerSocket

Det duplicerar leads istället för att slå samman dubbletter.

Användare klagar på ineffektiva processer för att skapa anpassade rapporter.

Priser för DealerSocket

Anpassad prissättning

DealerSocket-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om DealerSocket?

CRM-programmet är enkelt och lättanvänt, och det krävs mycket lite utbildning för att lära anställda hur man använder det. De flesta uppgifter är mycket enkla.

3. AutoRaptor (bäst för försäljningsinriktad CRM för små till medelstora bilhandlare)

via AutoRaptor

AutoRaptor är ett CRM-program utvecklat för bilhandlare som behöver ett enkelt men effektivt verktyg. Det är utformat för små till medelstora bilhandlare och fokuserar på leadspårning, hantering av försäljningspipeline och kunduppföljning – allt du behöver med ett användarvänligt gränssnitt.

En av dess viktigaste funktioner är mobil åtkomst i realtid, så att säljare kan registrera leads, logga interaktioner och följa upp var de än befinner sig. Chefer kan också använda rapporteringspanelen för att spåra teamets prestationer, övervaka försäljningsaktiviteter och ge coaching när det behövs.

AutoRaptors bästa funktioner

Registrera och organisera leads effektivt med realtidsvarningar och spårning.

Få tillgång till ett mobilvänligt gränssnitt för tillgänglighet när du är på språng och skicka SMS- och MMS-meddelanden till kunder direkt från plattformen.

Övervaka försäljningen, spåra prestanda och optimera strategier med detaljerade, grafbaserade rapporter.

Använd anpassningsbara mallar för kommunikation och aktivitetsplaner.

Begränsningar för AutoRaptor

Mobilappen verkar vara ineffektiv, enligt kundrecensioner.

Anpassning och vissa avancerade funktioner kräver att du köper abonnemang på högre nivå.

Saknar djupgående CRM-integrationer för komplexa återförsäljarverksamheter.

Priser för AutoRaptor

Anpassad prissättning

AutoRaptor-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 260 recensioner)

4. Elead CRM (bäst för optimering av bilhandlares prestanda)

via Elead CRM

Elead CRM erbjuder en datadriven lösning för bilhandlare som vill förbättra kundengagemang, försäljningseffektivitet och strategier för kundbevarande. Plattformen stöder lead nurturing, multikanalkommunikation och detaljerad prestationsuppföljning, vilket gör den idealisk för försäljningsprocesser.

Hur kan du se till att varje lead får den uppmärksamhet det förtjänar? Leadfördelningssystemet tilldelar automatiskt varje förfrågan till rätt teammedlem så att du kan svara snabbare och avsluta fler affärer. Dessutom kan du med integrerade verktyg för telefon, e-post och sms anpassa din kommunikation efter varje kunds preferenser.

Elead CRM:s bästa funktioner

Spåra och hantera kundrelationer inom försäljning, service och marknadsföring.

Få realtidsinsikter om bilhandlarens prestanda med detaljerade rapporter om försäljning, leads och engagemang.

Förbättra serviceavdelningens effektivitet med schemaläggning, påminnelser och servicehistorik.

Automatisera serviceuppföljningar för att hålla kunderna engagerade även efter den initiala försäljningen.

Begränsningar för Elead CRM

Den initiala installationen och systemkonfigurationen tar tid, och det finns endast 500 anpassningsbara fält.

Avancerad anpassning kan kräva ytterligare support.

Priser för Elead CRM

Anpassad prissättning

Elead CRM-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

5. VinSolutions (Bäst för integrerad digital detaljhandel och CRM-hantering)

via VinSolutions

VinSolutions kombinerar CRM och digitala detaljhandelsverktyg för att hjälpa till att hantera leads, öka kundnöjdheten och förbättra den operativa effektiviteten. Plattformen gör det möjligt för bilhandlare att spåra varje steg i kundresan, från online-surfning till personliga köp.

Hur säkerställer du att ditt säljteam fokuserar på rätt leads? VinSolutions system för leadscoring och distribution säkerställer att säljteamet fokuserar på de mest prioriterade kunderna, vilket minskar svarstiderna och förbättrar konverteringsgraden.

VinSolutions bästa funktioner

Betygsätt och prioritera försäljningsleads med hjälp av AI-drivna insikter för att förbättra konverteringarna.

Gör det möjligt för kunderna att utforska finansierings- och inbytesalternativ online innan de besöker bilhandlaren.

Få djupgående insikter om försäljning och operativ prestanda genom detaljerade analyser.

VinSolutions begränsningar

Det sorterar inte kontakterade och icke-kontakterade kunder baserat på filter.

CRM-programmet skickar inte aviseringar när leads övergår till försäljning.

VinSolutions prissättning

Anpassad prissättning

VinSolutions betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (95+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om VinSolutions?

VinSolutions CRM har många fördelaktiga funktioner. Jag gillar att det är molnbaserat. Du kan söka efter leads baserat på märke och modell, vilket visar när kunderna senast kontaktades. Därifrån kan du ställa in uppgifter för säljaren eller chefen.

6. Selly Automotive (bäst för effektiviserad digital försäljningsacceleration)

via Selly Automotive

Selly Automotive är utvecklat för oberoende bilhandlare och buy-here-pay-here-bilhandlare (BHPH). Det hjälper säljteam att hantera leads, automatisera uppföljningar och påskynda affärer med minimal manuell insats.

Den molnbaserade plattformen erbjuder verktyg för CRM, leadhantering, marknadsföring, samtalsspårning och försäljning. Den erbjuder även lagerhantering, spårning av försäljningspipeline, e-postmarknadsföring och andra funktioner för att förbättra kundrelationerna.

Selly Automotive bästa funktioner

Prioritera automatiskt leads med hög potential med hjälp av AI-driven poängsättning, så att säljarna kan fokusera på rätt prospekt.

Automatisera uppföljningar med SMS, e-post och påminnelser via telefon för att förbättra svarstiderna och kundengagemanget.

Spåra teamets aktiviteter och försäljningsresultat i realtid, så att CRM-cheferna har överblick över framsteg och hinder.

Få tillgång till ett helt mobilvänligt CRM-system som gör det möjligt för säljteam att uppdatera leads och följa upp dem när som helst, var som helst.

Begränsningar för Selly Automotive

Att schemalägga ditt teams ledigheter för arbetsuppgifter är tidskrävande.

CRM-programvaran saknar tillgängliga alternativ för hantering av medköpare och inmatning av födelsedatum.

Priser för Selly Automotive

Anpassad prissättning

Selly Automotive-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

7. ProMax (bäst för prestationshantering hos bilhandlare)

via ProMax

ProMax är en fullservice-CRM-plattform för bilhandlare. Den använder prediktiv analys för att identifiera högvärdiga leads så att dina säljare kan fokusera på de mest lovande möjligheterna.

Har du någonsin önskat att du kunde se vilka marknadsföringsinsatser som ger resultat? Chefer kan använda anpassade rapporter för att spåra konverteringsgrader, marknadsföringsavkastning och försäljningstrender för att fatta smartare beslut. Det integrerar också ekonomi- och serviceavdelningar med delade instrumentpaneler, vilket förbättrar kundupplevelsen från början till slut.

ProMax bästa funktioner

Analysera kundbeteende, köptrender och försäljningsmönster med hjälp av AI-driven prediktiv analys för att optimera återförsäljarnas strategier.

Anpassa marknadsföringskampanjer med automatiserad marknadsföring, så att bilhandlare kan nå rätt kunder vid rätt tidpunkt.

Håll dig uppdaterad om HR-lagar med verktygets funktioner för efterlevnadshantering.

Öka lönsamheten med deskingverktyg och säkerställ efterlevnad genom automatisering.

ProMax-begränsningar

Dataimport är frustrerande eftersom många fält inte fylls i.

Internet Explorer krävs för att programmet ska fungera.

ProMax-priser

Anpassad prissättning

ProMax-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProMax?

Desking-modulen är förstklassig. Den maximerar vinsten och hjälper återförsäljare att sälja fler bilar. SMS-modulen är också till stor hjälp för kommunikationen.

8. Dominion Vision CRM (Bäst för specialiserad fordonsinsikt och prestationsspårning)

via Dominion Vision

Dominion Vision CRM är avsett för bilhandlare som söker datastödda beslutsverktyg tillsammans med standardfunktioner för CRM. Det erbjuder AI-drivna marknadsinsikter, prisinformation och prestationsanalyser.

Plattformen förutsäger köpbeteende med hjälp av historiska försäljningsdata och hjälper dig att anpassa CRM-strategier därefter. Dess leadhanteringssystem integrerar alla kundkontaktpunkter och ger en fullständig bild av interaktioner för mer strategiska uppföljningar.

Dominion Vision CRM:s bästa funktioner

Upprätthåll kundengagemanget genom att spåra livscykeln och se till att relationerna efter försäljningen och uppföljningen av servicen hanteras effektivt.

Optimera lager- och prissättningsbeslut baserat på prediktiva insikter, förbättra intäkterna och minska gamla lager.

Hantera leads över flera kanaler för att skapa en samlad bild av kundinteraktioner och kommunikationshistorik.

Begränsningar för Dominion Vision CRM

Det tar tid att implementera CRM-programmet och integrera det med bilhandlarnas arbetsflöden på grund av avancerade analysfunktioner.

Ingen samlad kundvy (SCV) för att mäta användarbeteende och engagemang

Priser för Dominion Vision CRM

Anpassad prissättning

Dominion Vision CRM-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

9. DealerMine CRM (Bäst för anpassningsbar försäljningsengagemang och automatisering av arbetsflöden)

via DealerMine

DealerMine CRM handlar om att göra försäljningsarbetet smartare med automatisering och AI-drivna insikter. Det hjälper ditt team att fokusera på rätt leads vid rätt tidpunkt, så att de kan avsluta affärer istället för att jaga leads.

Chefer får tillgång till realtidsdashboards för att hålla koll på prestanda och justera strategier i farten. Och om du letar efter ett CRM-system som anpassar sig efter din bilhandlares behov, ger DealerMine dig flexibiliteten och automatiseringen som behövs för att allt ska fungera smidigt utan krångel.

DealerMine CRM:s bästa funktioner

Identifiera de bästa leads för uppföljning med hjälp av ett AI-drivet prioriteringssystem som rangordnar potentiella kunder baserat på beteende och avsikt.

Automatisera personlig kundkommunikation via SMS, e-post och telefon för att upprätthålla engagemanget.

Optimera arbetsflöden med automatiska påminnelser och uppgiftsfördelning, vilket minskar den administrativa arbetsbelastningen för teamen.

Begränsningar för DealerMine CRM

Liksom andra återförsäljarhanteringssystem (DMS) kan det finnas brister i integrationen och samarbetet mellan avdelningarna, vilket hindrar en effektiv kommunikation.

Avancerade funktioner kräver prenumeration.

Priser för DealerMine CRM

Anpassad prissättning

DealerMine CRM-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

10. Zoho CRM (Bäst för försäljningshantering på företagsnivå inom bilbranschen)

via Zoho

Zoho CRM erbjuder en mycket flexibel och skalbar plattform för bilhandlare som behöver omfattande verktyg för försäljningsuppföljning, kundengagemang och affärsautomatisering.

Till skillnad från specialiserade CRM-program för bilbranschen erbjuder Zoho anpassning på företagsnivå och djup integration mellan flera avdelningar. Det AI-drivna analyssystemet spårar kundinteraktioner, köptrender och återförsäljares prestanda, vilket underlättar välgrundade beslut.

Zoho CRMs bästa funktioner

Automatisera spårning och distribution av leads för att säkerställa att varje förfrågan når den mest relevanta säljaren.

Använd AI-drivna verktyg för försäljningsprognoser för att förutsäga intäktstrender och optimera lager- och marknadsföringsstrategier.

Effektivisera kundinteraktioner över flera kanaler, inklusive e-post, sociala medier, chatt och telefonsamtal.

Begränsningar för Zoho CRM

Begränsade offlinefunktioner eftersom det är molnbaserat

Kräver konfiguration och installationstid för att anpassa CRM-programmet till bilhandlarnas specifika behov.

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 USD/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 730 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 920+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

Zoho CRM är användarvänligt och flexibelt med anpassningar efter dina behov. Du kan ställa in hela lead-pipeline med automatiseringar för meddelanden och e-post. Dessutom erbjuder det utmärkt integration med andra verktyg som förbättrar produktiviteten.

