Hur man engagerar och rekryterar passiva kandidater

Att hitta rätt kandidat kan kännas som att leta efter en nål i en höstack. Efter otaliga ansökningar uppstår samma problem – vissa saknar erfarenhet, andra passar helt enkelt inte in i visionen.

Ibland är de bästa kandidaterna inte ens på jakt efter ett nytt jobb. Deras profiler sticker ut med imponerande erfarenhet och skarpa insikter, men det finns inga tecken på att de är på marknaden.

För att locka dessa passiva kandidater räcker det inte att vänta på att de ska söka. Det krävs en genomtänkt och övertygande strategi – en strategi som väcker deras intresse för möjligheter som de inte ens visste att de saknade.

För att hitta och behålla de bästa talangerna måste du veta hur du engagerar passiva kandidater och vinner över dem. Låt oss utforska de strategier som fungerar och hur ClickUp också kan hjälpa dig att effektivisera denna process. 🔍

⏰ 60-sekunderssammanfattning De bästa kandidaterna är inte alltid aktivt på jakt efter ett nytt jobb, men det betyder inte att de är otillgängliga. För att engagera passiva kandidater krävs en strategisk, personlig approach för att väcka intresse och bygga meningsfulla relationer. Definiera din ideala kandidat: Skapa en persona baserad på kompetens, motivation och karriärmål.

Utnyttja sociala medier: Engagera dig på LinkedIn, Instagram och X med personlig kontakt och arbetsgivarvarumärke.

Utnyttja dolda talangpooler: Utforska tidigare sökande, rekommendationer och professionella nätverk.

Skapa ett övertygande utbud: Undvik generiska meddelanden, betona karriärutveckling och skräddarsy din strategi.

Effektivisera rekryteringen med ClickUp : Använd ClickUp Tasks för att spåra kandidater, ClickUp Brain för AI-driven kontakt och HR-mallar för att förenkla rekryteringen. Använd ClickUp Tasks för att spåra kandidater, ClickUp Brain för AI-driven kontakt och HR-mallar för att förenkla rekryteringen.

Passiva kandidater är yrkesverksamma som inte aktivt söker ett nytt jobb men som är öppna för rätt möjlighet. De är nöjda med sina nuvarande roller och letar inte efter nya jobb på jobbportaler eller LinkedIn.

📌 Här är några exempel på passiva kandidater: 💻 En mjukvaruutvecklare som trivs i sin nuvarande roll men är öppen för att byta till en konkurrent för att arbeta med banbrytande projekt. 📊 En erfaren marknadschef som delar med sig av sina insikter online, inte aktivt söker, men är öppen för seniora roller som passar deras expertis. 🎨 En grafisk designer som trivs med sitt arbete men lockas av möjligheter som erbjuder mer kreativ frihet och samarbete med toppdesigners.

Aktiva jobbsökande är som upptäcktsresande som alltid är på språng, medan passiva kandidater är mer som hemliga agenter – nöjda med sitt nuvarande uppdrag tills det perfekta tillfället dyker upp.

Här är skillnaderna mellan dem:

Aspekt Aktiva kandidater Passiva kandidater Status för jobbsökning Aktivt på jakt efter nya möjligheter Söker inte jobb men är öppen för rätt erbjudande Engagemangsnivå Ansök ofta på jobbannonser och gå på intervjuer Behöver du personlig kontakt och övertygande argument? Tankesätt Fokus på karriärutveckling eller byte av jobb Nöjda med sitt nuvarande jobb, men nyfikna på bättre alternativ Skill market position Junior, mellannivå eller utforskar marknaden efter ett uppehåll eller en övergång Kompetenta yrkesverksamma som utmärker sig i sina roller Rekryteringsinsatser Lättare att nå ut till och engagera Kräver proaktiv rekrytering och noggrann relationshantering Motivation att byta jobb Drivna av arbetslöshet, missnöje eller önskan om karriärutveckling Lockas av bättre möjligheter, karriärutveckling eller unika utmaningar

Genom att förstå dessa kan du justera din strategi för att nå dina rekryteringsmål och hitta den perfekta kandidaten.

Att rekrytera passiva kandidater kan kräva mer arbete, men det är värt mödan.

Här är varför:

🎯 De är med på lång sikt: Passiva kandidater är ofta mycket kompetenta och selektiva, vilket gör dem mer benägna att stanna kvar.

🌟 De bidrar med olika perspektiv: Eftersom många kommer från olika branscher och bakgrunder bidrar de med unika färdigheter och idéer som kan ta ditt team till nästa nivå.

Passiva kandidater kommer dock inte att knacka på din dörr – du måste ta kontakt med dem och fånga deras uppmärksamhet.

Visste du att? 70 % av den globala arbetskraften består av passiva kandidater. Det är en ganska stor talangpool att ta hänsyn till.

Så, hur anpassar du din rekryteringskampanj för att attrahera passiva kandidater?

Låt oss ta reda på det. 🔎

1. Skissa på din ideala rekrytering

Enligt en rapport missade 90 % av arbetsgivarna sina rekryteringsmål 2023, och 32 % angav att det berodde på att kandidatpoolen inte var lämplig. Dåliga jobbeskrivningar och låg synlighet är vanliga problem, men att hitta rätt talanger är som att skjuta i blindo om du inte vet vem du letar efter.

Det är här det är viktigt att skapa en kandidatprofil. Den hjälper dig att förstå vilka som är kvalificerade kandidater, vad de vill ha och hur du kan locka dem till rätt tjänst.

💪 Så här gör du rätt: Förstå vad som motiverar dina idealkandidater, oavsett om det är karriärutveckling, balans mellan arbete och privatliv eller specifika kompetensområden.

Använd data från tidigare rekryteringar, feedback från ditt team och marknadsundersökningar för att forma din persona med verkliga insikter.

Anpassa dina jobbeskrivningar, din marknadsföring och ditt arbetsgivarvarumärke så att de direkt tilltalar dina idealkandidaters behov och preferenser.

Här är ett exempel:

Exempel på kandidatprofil för en senior produktmarknadschef

🚫 Misstag att undvika: Övergeneralisering : Passiva kandidater är unika, med olika motivationer och preferenser. Så sluta med stereotypa personlighetstyper.

Förstärkning av fördomar : Att fokusera för mycket på specifika examina eller certifieringar kan oavsiktligt leda till att begåvade kandidater med olika bakgrunder sorteras bort.

Stagnation: Nöj dig inte med en föråldrad persona. Uppdatera den regelbundet i takt med att marknadens behov och kandidaternas förväntningar förändras.

📽️ Bonusvideo: Är du orolig för att din rekryteringsstrategi inte fungerar? Känns det som att leta efter en nål i en höstack att hitta rätt talanger? Förbättra rekryteringen med AI. Så här gör du:

2. Få dina sociala medier att fungera

Sociala medier är inte ett spel där man bara lägger upp en annons och väntar, som på jobbportaler. Det är en tvåvägskommunikation där du kan nå ut, starta konversationer och bygga relationer. Dessutom får du en inblick i kandidatens intressen, personlighet och vad som motiverar dem.

Det är inte konstigt att 92 % av arbetsgivarna vänder sig till sociala medier för att hitta passiva kandidater!

Så här får du ut mesta möjliga av varje plattform:

LinkedIn Använd LinkedIn Sales Navigator för att nå passiva talangpooler med avancerade filter för kompetens, bransch och karriärförändringar.

Ta en titt på rekommendationer och omdömen för att bedöma en kandidats expertis och rykte inom sitt område.

Generiska InMails, som ”Hej, vi anställer!”, räcker inte. Visa dem att du känner till deras arbete.

Exempel på personlig InMail på LinkedIn

Instagram Använd Stories och Reels för att visa upp vad som gör ditt företag unikt. Tänk på teamutflykter, coola projekt eller till och med kontorsdjur.

Samarbeta med anställda för att dela innehåll om en dag i livet på ditt företags profil. Verkliga människor = verklig påverkan

Använd hashtags som #WeAreHiring eller #LifeAt[YourCompany] för att öka synligheten.

X (Twitter) Sök efter hashtags som #OpenToWork, #DesignJobs eller branschspecifika nyckelord för att hitta passiva jobbsökande.

Engagera potentiella kandidater genom att gilla eller kommentera deras tweets. Det är ett utmärkt sätt att bygga upp en relation (utan att verka spamliknande).

Publicera lediga tjänster med en twist – lägg till humor, en GIF eller ett fyndigt ordspel.

Skapa privata listor med potentiella kandidater för att följa deras uppdateringar och engagera dig med dem på ett meningsfullt sätt över tid.

🚫 Misstag att undvika: Hoppa över sekretessinställningar : Skicka inte direktmeddelanden utan tillstånd. Respektera sekretessinställningarna.

Ignorera plattformskulturen : Det som fungerar på Instagram kanske inte fungerar på LinkedIn. Se därför till att du känner till plattformens atmosfär.

Dela endast jobbannonser : Bygg upp en relation innan du ber om CV

Kopiera och klistra in meddelanden: Undvik generiska meddelanden på olika plattformar; anpassa dem för varje plattform.

3. Utnyttja olika talangpooler

Att hitta rätt passiva jobbsökande börjar med att veta var man ska leta. Om du söker en grafisk designer är platser som Dribble och Behance de bästa ställena att hitta topptalanger. För säljroller kan nätverksevenemang och branschkonferenser leda till utmärkta matchningar.

💪 Här är vad du bör fokusera på: Tidigare sökande : Ibland finns den rätta kandidaten redan i din pipeline, så kolla ditt : Ibland finns den rätta kandidaten redan i din pipeline, så kolla ditt sökandesystem . Kontakta dem som tog sig vidare till senare omgångar, men som inte hade turen på sin sida förra gången.

Program för rekommendationer från anställda : Dina anställda är dina bästa talangscouter. Uppmuntra dem att rekommendera personer från sina nätverk. Rekommenderade kandidater tenderar att prestera bättre och stanna längre, vilket gör dem till en vinst för din rekryteringsprocess. Det är faktiskt den : Dina anställda är dina bästa talangscouter. Uppmuntra dem att rekommendera personer från sina nätverk. Rekommenderade kandidater tenderar att prestera bättre och stanna längre, vilket gör dem till en vinst för din rekryteringsprocess. Det är faktiskt den främsta källan till kvalitetsanställningar.

Professionella nätverk: Gå med i branschspecifika nätverk på plattformar som Discord eller Slack. Dessa är perfekta platser för att hitta passiva kandidater som redan deltar i meningsfulla diskussioner relaterade till din nisch.

🚫 Misstag att undvika: Överbelasta inte med för många förfrågningar: Undvik att bombardera medarbetarna med ständiga förfrågningar om rekommendationer. Fokusera istället på några få nyckelroller och uppmuntra kvalitativa rekommendationer framför kvantitet.

Att bortse från gemenskapens etikett: Ingen gillar spam. Visa respekt för gemenskapen genom att delta i diskussioner innan du presenterar ett rekryteringsbehov.

4. Se till att varje e-postmeddelande räknas genom att anpassa det

Skicka ut generiska e-postmeddelanden, tryck på skicka och vänta i tystnad – det är som den ultimata utmaningen i varje rekryterares vardag.

Men sanningen är den att generiska kontakter är förlegade. Om du vill sticka ut är personalisering rätt väg att gå – särskilt när 76 % av jobbsökande är öppna för att höra från rekryterare via e-post.

💪 För att få ditt budskap att sticka ut: Sluta kopiera och klistra in: Ingen vill känna sig som ännu ett namn på en lista. Referera till deras senaste projekt, prestationer eller till och med den där tweeten om deras kärlek till resor.

Visa fördelarna utöver lönen: Lönen är viktig, men den är bara en del av pusslet. Betona flexibilitet, karriärutvecklingsmöjligheter, en inkluderande företagskultur och de unika fördelar som gör ditt företag unikt

Tala deras språk: Vissa kandidater uppskattar detaljer, medan andra föredrar en mer informell pratstund. Ta reda på vad som fungerar bäst och anpassa ditt budskap därefter.

🚫 Misstag att undvika: Överanvändning av branschjargong : Det är bra att visa på kunskap, men överanvändning av irrelevant jargong eller modeord kan avskräcka kandidater. Använd ett tydligt och enkelt språk.

Respektera deras tid: Håll ditt budskap kortfattat och koncist, men tillräckligt charmigt för att fånga deras intresse.

Hoppa inte över uppföljningen: Lämna inte en konversation halvfärdig. En liten påminnelse visar att du fortfarande är intresserad och håller dörren öppen för potentiella möjligheter.

5. Ställ rätt frågor under intervjun

När du har väckt en passiv kandidats intresse, använd genomtänkta intervjufrågor för att ta reda på vad som motiverar dem.

💪 Frågor att ställa till en passiv kandidat: Scenariumbaserad fråga : Tänk dig att du arbetar med ett projekt med en tight deadline och att kunden ändrar sina krav mitt i projektet. Hur skulle du hantera situationen?

Visionär fråga : Om du skulle leda ett team på 10 personer imorgon, vilken vision skulle du sätta upp för dem och hur skulle du motivera dem att uppnå den?

Personlighetsglimt : Vilken är den mest kreativa lösningen du har kommit på i ditt arbete, och hur påverkade den verksamheten?

Karriärutveckling : Var ser du dig själv om fem år, och hur tror du att vårt företag kan stödja den visionen?

Kulturell passform : I vilken arbetsmiljö trivs du bäst och hur bidrar du till en positiv kultur?

🚫 Misstag att undvika: Ja/nej-frågor: Frågor som ”Uppnådde du dina försäljningsmål?” ger dig inte mycket mer information än en siffra. Fråga istället ”Vilka strategier använde du för att överträffa dina försäljningsmål?”

Förhörsläge: Undvik en korsförhörskänsla som får kandidaten att känna sig granskad.

Att skynda på intervjun: Passiva kandidater behöver tid att överväga ett byte. Att skynda på processen kan få dem att känna sig undervärderade.

Att rekrytera passiva kandidater innebär vissa utmaningar, och för att bemästra dem krävs kreativitet och skarpa rekryteringsfärdigheter för att leda dem till rätt möjlighet.

1. Skriv effektiva jobbannonser

Eftersom passiva kandidater inte aktivt söker jobb kan traditionella jobbannonser misslyckas med att fånga deras uppmärksamhet.

Lösning: ✅ Använd talanghanteringsprogramvara för att skapa jobbannonser som inte bara lockar skickliga proffs utan också stämmer överens med din mission, dina värderingar och din kultur. ✅ Publicera jobbannonser på platser som de ofta besöker, till exempel branschforum, LinkedIn eller nischade communityn.

2. Begränsad tillgänglighet för intervjuer

Passiva kandidater har ofta svårt att hitta tid för intervjuer samtidigt som de hanterar sina nuvarande arbetsuppgifter.

Lösning: ✅ Erbjud flexibla intervjutider, till exempel tidigt på morgonen, på kvällen eller på helgerna. ✅ Lägg till förinspelade videointervjuer eller asynkrona utvärderingsverktyg i din rekryteringsteknik för att anpassa dig efter deras scheman.

3. Övervinna de gyllene handbojorna

Passiva jobbsökande kan ha förmåner som aktier, bonusar eller icke-monetära förmåner som gör det svårt att lämna sin nuvarande anställning.

Lösning: ✅ Undersök marknadstrender och deras aktuella ersättning innan du tar kontakt. Ta del av rekryteringsresurser som podcasten " The Recruiting Future " av Matt Alder för att hålla dig informerad. ✅ Positionera ditt erbjudande som en ”framtidssäker” möjlighet som med tiden kommer att överväga deras nuvarande förmåner.

Rekryterare lägger timmar på att gå igenom profiler, skicka ut kallmail och anpassa sina meddelanden samtidigt som de hanterar andra rekryteringsuppgifter. Att organisera allt med dokument och kalkylblad blir snabbt en mardröm.

AI-rekryteringsverktyg förenklar processen så att du kan fokusera på att hitta de bästa kandidaterna. Dessa använder maskininlärning och avancerade algoritmer för att:

Hantera repetitiva uppgifter

Håll kandidaterna engagerade med smidig kommunikation

Få insikter som hjälper dig att finjustera din rekryteringsstrategi

ClickUps HR-plattform är en sådan lösning. Som en allt-i-ett-app för arbetet erbjuder ClickUp flera funktioner som gör det möjligt för rekryteringschefer att hantera rekryteringsstrategin från början till slut.

Så här hjälper det:

Bryt ner komplexa arbetsflöden med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks samlar allt på ett ställe. Från det ögonblick du hittar en passiv kandidat till det ögonblick du ger dem ett erbjudande kan du skapa uppgifter för varje steg i processen, till exempel:

Granska kandidatens portfolio

Skicka ett introduktionsmeddelande

Planera en uppföljning

Vill du kontakta en kandidat inom 24 timmar? Ställ in ett förfallodatum för att påminna dig. Lägg dessutom till prioritetsmärken (t.ex. Brådskande, Hög, Medel, Låg) för att prioritera din arbetsbelastning och fokusera på kandidater med hög prioritet först.

Skapa mindre uppgifter inom ClickUp Tasks för att hantera rekryteringsarbetsflöden

Ibland består uppgifter av flera steg eller kräver mer detaljerade uppgifter, så att du kan dela upp dem i deluppgifter.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Du kan också använda anpassade uppgiftsstatusar, som till exempel Initial kontakt, Intervju inbokad eller Erbjudande utfärdat, för att veta exakt var varje kandidat befinner sig i varje steg. Skapa dessutom en uppgiftschecklista i ClickUp för att markera uppgifter som utförda eller icke utförda.

Markera varje uppgift när du är klar med den via ClickUps uppgiftslistor.

Behöver du följa upp efter en intervju eller granska en kandidats profil igen? ClickUp Reminders hjälper dig med vänliga påminnelser, oavsett om det är en engångspåminnelse eller en återkommande uppgift.

Perfektera ditt budskap med ClickUp Brain

Att skriva jobbeskrivningar eller e-postmeddelanden till kandidater blev mycket enklare med ClickUp Brain.

Ge bara en uppmaning och få högkvalitativt innehåll på några sekunder. Dessutom ser det till att språket är professionellt men ändå fängslande, så att du lockar de bästa talangerna. ClickUp Brain finslipar också din text genom att kontrollera grammatik och ton, så att du framstår som skarp i all kommunikation.

📌 Exempel på frågor: Skriv en arbetsbeskrivning för en senior marknadschef

Skapa en kreativ och engagerande jobbannons för en mjukvaruutvecklare

Skriv ett e-postmeddelande där du erbjuder en kandidat inom digital marknadsföring en exklusiv möjlighet och betonar fördelarna med rollen.

Skriv ett uppföljningsmejl till en kandidat som inte svarade efter den första intervjun

Kontrollera grammatik och språk i denna e-post/arbetsbeskrivning och se till att den är professionell men vänlig.

Skapa felfri och engagerande kommunikation via ClickUp Brain

Boka intervjuer med ClickUp Kalendervy

Det kan vara stressigt att hålla reda på flera intervjuer i e-postmeddelanden, kalendrar och klisterlappar. Det är där ClickUps kalendervy kommer till hjälp. Så här fungerar det:

Visualisera allt : Se alla dina rekryteringsuppgifter överskådligt och filtrera dem för att fokusera enbart på intervjuer.

Drag-and-drop-schemaläggning : Dra din uppgift till en annan tidpunkt för att flytta en intervju.

Inga fler schemakonflikter : Upptäck och åtgärda eventuella överlappningar i realtid. Det innebär att du slipper pinsamma situationer där du måste säga ”Oj, jag insåg inte att vi hade bokat in dig samtidigt”.

Färgkodning för att hålla ordning: Använd färgkoder för att göra det lättare att skilja mellan olika intervjuer, till exempel tekniska intervjuer i blått och slutintervjuer i lila.

Visuellt presentera och schemalägg evenemang och uppgifter via ClickUp-kalendervyn.

Kom igång snabbt med ClickUp HR-mallar

Varför spendera timmar på att skapa rekryteringsprocesser från grunden när du kan använda ClickUps färdiga HR-mallar för att effektivisera allt? Välj en mall, anpassa den efter dina behov, och du är klar.

ClickUps mall för rekryteringsplan hjälper dig att få ordning på allt från att hitta kandidater till att introducera den perfekta personen.

Ladda ner den här mallen Effektivisera processen för att hitta, rekrytera och introducera nya medarbetare med ClickUps mall för handlingsplan.

Med ClickUps över 15 anpassade vyer får du fem olika sätt att se på din rekryteringsprocess:

Inte lämplig-vy: För att lagra sökande som inte klarade urvalet

Rekryteringslista: För att hålla koll på alla kandidater

Efter roll: Om du rekryterar till flera positioner

Ansökningsformulär: För enkel åtkomst till ansökningar

Börja här Visa: För att guida dig genom processens olika steg

Du kan också sätta upp milstolpar för att hålla koll på viktiga datum, till exempel ”Intervjuer klara senast fredag” eller ”Beslut fattat senast nästa vecka”. Dessutom visar instrumentpanelen dina framsteg, till exempel hur många kandidater du har intervjuat eller hur många som fortfarande befinner sig i ”Pågående”-stadiet.

ClickUps mall för rekrytering av kandidater hjälper dig att spåra, jämföra och utvärdera sökande. Använd anpassade statusar, schemalägg intervjuer i ”Kalendervy” och jämför kandidater i ”Tabellvy”. ”Read Me HR Applicant Tracking View” spårar framsteg, ”Chat View” effektiviserar kommunikationen och ”Full Gallery View” ger en visuell översikt. För mer information, "Fullständig listvy" organiserar kandidater efter roll eller kompetens, vilket hjälper dig att hitta den som passar bäst.

Nå dina mål för passiv rekrytering med ClickUp

Att anställa passiva jobbsökande är som att övertyga någon att lämna sin bekväma soffa och gå på dansfest. Det är svårt, men med rätt tillvägagångssätt kan du förvandla deras ”kanske senare” till ”vi kör!”.

Verktyg som ClickUp skapar ett smidigt, automatiserat arbetsflöde som låter dig fokusera på att bygga meningsfulla relationer med topptalanger innan de ens överväger att söka jobb.

ClickUp Tasks håller ordning på varje steg utan att du behöver oroa dig för att glömma något. ClickUp Brain är en personlig HR-assistent som underlättar ditt arbete. Och glöm inte HR-mallarna – färdiga inställningar som förvandlar komplexa rekryteringsprocesser till en strömlinjeformad process.

Registrera dig på ClickUp idag och navigera enkelt i den konkurrensutsatta talangmarknaden! 🙌