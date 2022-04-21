Kerry Campion: Använder ClickUp för att hantera mitt arbete och lyckas i en ny karriär

Att byta karriär kan vara en av de läskigaste sakerna du någonsin kommer att göra, men det är också en av de mest givande.

Om du befinner dig i en situation där du känner att du behöver förändra något, eller om du alltid har drömt om att göra något annorlunda, är det nu dags att ta steget!

Lyssna på Kerry Campion – en engelsklärare som blev expert på SEO-copywriting. 👏👏👏

”Det var ett skrämmande steg, men nu... integrerar mitt arbete mina två stora passioner...”

Att slå in på denna nya väg hade sina utmaningar; hon var tvungen att lära sig hur man hanterar projekt effektivt. Lyckligtvis hittade Kerry en pålitlig och flexibel projektledningsapp som har hjälpt henne varje steg på vägen.

Här berättar Kerry om hur ClickUp hjälpte henne att bygga starka relationer med kunderna och gjorde henne mer självsäker i sin nya roll.

Okej, Kerry. Vi är redo för dig! 🎙💁‍♀️

Berätta om dig själv

Hej! Jag heter Kerry och är SEO-copywriter från Valladolid i Castilla y León, Spanien. 👋 😊

Jag var lärare i engelska som andraspråk och började på nätet med min egen blogg och podcast för engelskspråkiga elever. Medan jag byggde upp det blev jag snabbt mycket mer intresserad av hur jag kunde nå ut med min blogg till rätt målgrupp än av att undervisa. Det var då jag upptäckte SEO och det dröjde inte länge innan jag bestämde mig för att ta steget och omskola mig till SEO-copywriter och lämna mitt gamla yrke bakom mig.

Det var ett skrämmande steg, men nu, två år senare, utvecklar jag en SEO-innehållsstrategi för kursskapare, onlineentreprenörer och SaaS-företag.

Jag älskar att mitt arbete nu kombinerar mina två största passioner: skrivande och marknadsföring, och att jag får arbeta med fantastiska grundare över hela världen. 💜

Inte bara det, jag har också breddat min verksamhet till onlineutbildning och lär nu andra copywriters att specialisera sig på SEO-copywriting med min kurs SERP Slayer. Det innebär att jag har många bollar i luften att jonglera mellan kunduppdrag, administration, marknadsföring (för BÅDA sidorna av min verksamhet), att bygga upp och vårda min community och att stödja mina elever.

ClickUp – min räddning för min mentala hälsa. 😌 🙌

Hur fick du reda på ClickUp?

Alla sa åt mig att använda en samling verktyg, men det var bara jobbigt att behöva göra så mycket dubbelarbete mellan olika system. Det blir också en enorm extra kostnad när man jonglerar med så många olika program.

Som copywriter måste jag ta massor av anteckningar och jag behövde ett ställe att samla alla viktiga dokument i mina kundprojekt och på något sätt sammanfoga det med mitt projektledningssystem.

Folk sa åt mig att använda Notion och Asana, men jag tyckte inte om att behöva växla mellan de två. Jag gillade inte heller Asanas struktur. Jag tyckte det var irriterande att alla dessa ”projekt” var slumpmässigt utspridda överallt och jag ville organisera dem i någon form av hierarki, vilket jag fann att ClickUp erbjuder.

Vad använder du ClickUp till?

Jag använder ClickUp för bokstavligen allt från innehållsmarknadsföring, planering av sociala medier, kundprojektledning, företagsadministration, min företags ekonomi, samarbete med min assistent, delegering av uppgifter och till och med mina träningsprogram och måltidsplaner!

SEO-copywriters har många dokument och kalkylblad som flyter omkring. Tack och lov kan jag med hjälp av Docs-funktionen i ClickUp samla alla viktiga dokument för var och en av mina kunder på ett och samma ställe. Jag har också skapat mallprojekt och maldokument för mina copy brief-frågor, discovery call-frågor, brand voice-analyser och jag skriver till och med det första utkastet till min copy direkt där – i ClickUp.

ClickUps inbäddade vy har också varit till stor hjälp för mig när jag hanterar mina viktiga kalkylblad. Att kunna bädda in och redigera ett Google-kalkylblad direkt i ClickUp har varit oerhört hjälpsamt. Nu behöver jag inte längre leta i Google Drive för att hitta relevanta kalkylblad för mina kundprojekt – de finns tillgängliga direkt till hands.

Jag använder också ClickUp Forms mycket. Jag har skapat kontaktformulär så att nya potentiella kunder kan kontakta mig via min webbplats genom att fylla i ett ClickUp-formulär. Detta skapar sedan automatiskt en ny uppgift i min lista över "leads" så att jag vet att jag måste följa upp. Det är också ett utmärkt sätt att samla in kundomdömen eftersom de kan ladda upp ett foto, ge ett betyg i form av stjärnor och ge dig tillstånd att publicera omdömet med en kryssruta.

ClickUp har blivit en integrerad del av mitt arbetsliv (och privatliv) helt enkelt för att det verkligen är appen som ersätter alla andra. 🔥

Med Trello var jag tvungen att bläddra fram och tillbaka mellan olika tavlor och kunde inte se allt jag hade på gång i en enda vy. Med ClickUp använder jag ofta kalendervyn under fliken "Allt" så att jag kan se alla mina projekt, deadlines och möten i en enda vy.

Med Asana tyckte jag aldrig om att ha ”projekt” som inte var grupperade på samma sätt som ClickUps hierarki av utrymmen, mappar, listor och så vidare. Jag försökte också integrera mitt arbetsflöde med Notion, men insåg sedan att ClickUps inbyggda dokumenthanterare i princip gjorde det överflödigt.

Kort sagt sparade jag både pengar och tid genom att slippa hoppa mellan olika system och programvaror. ⭐️

Vilken är din favoritfunktion i ClickUp?

Det är svårt att välja, det finns så många funktioner som jag älskar! Men jag måste säga att Doc-vyn har varit en livräddare för mig.

Jag har skapat mallar för hela mitt arbetsflöde, inklusive de frågor jag behöver ställa till mina kunder under våra upptäckts- och kickoff-samtal. Nu kan jag med ett enda klick inte bara se hela mitt projektflöde, utan också de dokumentmallar jag behöver för varje projekt. En livräddare!

Hur har ditt arbetsflöde varit med ClickUp?

Jag känner mig så elegant nu! 💁‍♀️ 💻 ✨

Jag känner mig som en riktig proffs med verkliga system och arbetsflöden som har imponerat så mycket på mina kunder att de nu alla kommenterar hur enkelt det är att arbeta med mig och hur smidigt processen är.

Min onboarding-arbetsflöde tar nu i genomsnitt mindre än 20 minuter. Tidigare tog det mig en och en halv timme!

Jag blir också lätt överväldigad, så ClickUp har verkligen förbättrat min mentala hälsa eftersom jag bara öppnar fliken "allt" i kalendervyn och där finns hela mitt schema. Jag älskar det. Jag vet exakt vad som händer och vad jag kan förvänta mig, och det blir inga otrevliga överraskningar.

Med den dag du sparar varje vecka, vad kan du nu göra som du inte hade tid med tidigare?

Nu har jag tid att ta med min hund på en lång promenad i skogen nästan varje dag. Innan ClickUp och innan jag organiserade mina system och arbetsflöden hade jag ALDRIG kunnat ta nästan två timmar av min arbetsdag för att göra det.

Nu när du är en ivrig ClickUp-användare, har du några kloka ord till dem som är nya eller intresserade av att prova ClickUp?

ClickUp har så många fantastiska funktioner att du kommer att vilja prova dem alla på en gång, men motstå den frestelsen!

Titta på introduktionsvideorna, använd ett av deras enkla exempel på arbetsflöden och ta det därifrån. Det kan kännas mer överväldigande i början jämfört med andra projektledningsprogram som Asana eller Trello, men ta det steg för steg och jag lovar dig – du kommer ALDRIG att gå tillbaka till att använda något annat. 😌

Tack för att du delade din ClickUp-berättelse med oss, Kerry, och för dina fantastiska råd! 💜

För att lära dig mer om God Save the SERP och komma i kontakt med Kerry, kolla in hennes webbplats , anslut dig till henne på LinkedIn och följ hennes tweets på Twitter .

Nu är det din tur: Börja dokumentera ditt arbete och skapa ett stabilt arbetsflöde i ClickUp 👩‍💻 ⚡️

Dokument har länge varit en av de mest använda produkterna inom ClickUp-plattformen – och en av de viktigaste för teamsamarbete.

Med ClickUp Docs kan du skapa snygga dokument, handböcker, kunskapsbaser och mycket mer! Vi visar dig hur du skapar, anpassar och kopplar dina dokument till dina uppgifter och arbetsflöden för dig och ditt team! För att få en inblick i vad som finns tillgängligt i ClickUp Docs, titta på videon nedan. 👇 😊

