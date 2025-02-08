Goodnotes och Apple Notes: Vilken anteckningsapp passar dig bäst?

En banbrytande idé dyker upp och du skyndar dig att skriva ner den. Men din anteckningsapp fungerar inte som den ska. Frustrerande, eller hur?

Oavsett om det handlar om smidig synkronisering, att hålla ordning på dina tankar eller att erbjuda den perfekta layouten, kan rätt verktyg göra skillnaden mellan kaos och klarhet.

📈Marknaden för anteckningsappar förväntas nå 32,4 miljarder dollar år 2032, med en CAGR på 11,15 %.

Allt fler söker efter den ultimata digitala anteckningsboken för iOS-enheter, och två ledande konkurrenter sticker ut: Apple Notes och Goodnotes. Båda erbjuder unika funktioner som är utformade för att effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten, vilket gör dem till förstahandsvalet för anteckningsentusiaster.

I den här bloggen utforskar vi Goodnotes och Apple Notes och jämför deras styrkor och funktioner för att hjälpa dig att välja den som passar dig bäst. 🚀

Vad är Apple Notes?

Apple Notes är en inbyggd anteckningsapp som är utvecklad exklusivt för Apple-enheter.

Den gör det möjligt för användare att samla in, organisera och komma åt ett brett utbud av innehåll, inklusive text, skisser, foton, skannade dokument och att göra-listor. Appen är djupt integrerad i Apples ekosystem och erbjuder sömlös synkronisering mellan iPhone, iPad och Mac via iCloud.

Det som gör den speciell är dess intuitiva användargränssnitt och hur enkelt den synkroniseras mellan alla dina Apple-enheter. Den hjälper dig att börja skriva en anteckning på din iPhone och avsluta den på din Mac utan att missa något.

Med funktioner som mappar och taggar är det enkelt att organisera dina anteckningar, och möjligheten att hantera foton, dokument och till och med skannade PDF-dokument gör det ännu mer praktiskt.

Apple Intelligence gör det också möjligt för dig att använda skrivverktyg för att korrekturläsa, sammanfatta, ändra tonen och skriva om din text. Och om du arbetar med ett team eller planerar en resa med vänner kan du dela anteckningar och samarbeta i realtid med upp till 100 personer.

🔍 Visste du att? Anteckningar har spelat en stor roll i historien. I antikens Grekland skapade man något som kallades hypomnema – personliga anteckningar där man skrev ner viktiga idéer. Dessa anteckningar användes för att hålla reda på allt från filosofiska tankar till historiska händelser och till och med vetenskapliga observationer.

Apple Notes-funktioner

Här är några av de mest framstående funktionerna i Apple Notes som gör det till ett kraftfullt verktyg för att organisera och hantera dina idéer:

Sökfunktion

Med Apple Notes kraftfulla sökfunktion är det enkelt att hitta dina anteckningar. Funktionen känner igen dina bilder för att söka efter bildinnehåll, kontrollerar dina bilagor och skannade dokument, och till och med ritningar och klotter för att ge dig lämpliga resultat.

Du kan också söka efter en specifik anteckning med hjälp av alternativet Sök i anteckning.

Skissa, klottra och räkna

Via Apple Support

Apple Notes erbjuder en rolig metod för anteckningar som låter dig skissa dina tankar. Prova olika verktyg, inklusive pennor, markörer och färger, för att rita och klottra. För enkelhetens skull kan du ändra tjockleken och opaciteten på dina ritningar.

Dessutom kan du skapa handskrivna anteckningar med Apple Pencil. Funktionen Scribble omvandlar dem direkt till maskinskriven text, så att du enkelt kan förstå dem senare.

Med matematikfunktionen kan användare lösa ekvationer, tilldela variabler, rita grafer och komma åt matematikhistoriken från kalkylatorn och anteckningsappen.

Smarta mappar

Med funktionen Smarta mappar i Apple Notes kan du använda taggar och andra relevanta kriterier för att kategorisera dina anteckningar. Om du skriver en ny anteckning och lägger till taggen läggs den automatiskt till i relevant mapp.

💡Proffstips: Undrar du hur du kan använda en app som fungerar som ett extra hjärna för att maximera din produktivitet? Följ dessa strategier: Håll dina anteckningar tillgängliga på alla enheter 🖥️

Organisera med flexibla strukturer som taggar och mappar 📂

Samarbeta genom att dela och redigera anteckningar med dina kollegor 🤝

Använd sökfunktionerna för att snabbt hitta dina idéer 🔍

Integrera din app med verktyg för uppgiftshantering för att hålla koll på deadlines 📅

Säkra anteckningar

Apple Notes låter dig också säkra dina anteckningar med hjälp av din enhets PIN-kod, ett anpassat lösenord, Face ID eller Touch ID. På så sätt förblir dina privata tankar och uppgifter privata🔒.

Länk till andra anteckningar

Med appen Notes kan du också länka en anteckning till en annan anteckning. Detta hjälper dig att hålla reda på uppgifter och relevanta anteckningar. Allt du behöver göra är att välja Lägg till länk och ange titeln på den anteckning du vill länka till.

Lägg till bilagor

Lägg till olika bilagor för att ge dina anteckningar mer sammanhang och bekvämlighet. Ange din plats och webbplats och lägg till foton eller videor genom att klicka på nya eller använda befintliga. Du kan också skanna dokument och foton från Notes, lägga till din signatur och spara dem direkt.

Vad mer? Du kan spela in och transkribera ljud med hjälp av bilaga-funktionen.

Priser för Apple Notes

Gratis för alltid

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Vad är Goodnotes?

Goodnotes är en kraftfull app för digitala anteckningar som är utformad med fokus på att ge en smidig upplevelse för användare som föredrar handskrift men också söker funktionaliteten hos digitala verktyg.

Goodnotes är ursprungligen utvecklad för iPad, men är kompatibel med en rad olika enheter, inklusive Android, Windows, iOS och webbplattformar.

En funktion som skiljer Goodnotes från andra är dess handskriftsigenkänning, som omvandlar dina anteckningar till sökbar text så att du alltid kan hitta dina anteckningar senare.

Sammantaget är Goodnotes en mångsidig anteckningslösning som kombinerar den taktila tillfredsställelsen av handskrift med fördelarna med digital organisation och tillgänglighet.

Goodnotes funktioner

Här är några viktiga funktioner som gör Goodnotes unik:

AI-driven digital papper

Goodnotes använder AI för att erbjuda smarta anteckningsfunktioner. Du kan använda Word Complete för att spara tid när du skriver, stavningskontroll för att undvika stavfel och sökfunktion för att hitta inmatad text, handskrivna anteckningar eller PDF-text.

AI-funktionen sammanfattar också anteckningar och förtydligar grova anteckningar där det behövs. 📝

Kombinera handskriven och maskinskriven text

via Goodnotes

Med Goodnotes kan du omvandla handskrivna anteckningar till maskinskriven text med hjälp av Lasso-verktyget. Rita diagram, skriv ekvationer och mycket mer med en rad olika pennor.

Du kan använda den som en fullt funktionell digital dagboksapp och använda Apple Pencil för att skriva, skissa och rita ekvationer. Spela in ljudklipp som synkroniseras med dina skrivna eller handskrivna anteckningar för att lägga till ytterligare kontext.

Dessutom har den funktioner som palmavvisande och stöd för vänsterhänta. Dessa tar funktionaliteten till nästa nivå och ger en smidigare upplevelse för alla användare.

Kommentera PDF-filer

Med den här funktionen kan du markera, rita och skriva på PDF-filer. Rita pilar och former och flytta dem för att göra dina anteckningar precisa. Du kan också lägga till dina personliga tankar, markera viktiga delar av PDF-filer för enkelhetens skull och sammanfatta avsnitt i själva PDF-filen.

Använd Goodnotes inbäddade mappstruktur för att organisera dina anteckningar. Den låter dig skapa mappar och undermappar för en omfattande organisation. I sidofältet kan du komma åt dina bokmärkta sidor, favoriter och delade dokument.

Studiepaket

Goodnotes erbjuder en unik funktion som kallas Study Sets för studenter. Den låter dig skapa studieset, dvs. flashkort med text och bilder i fri form för att öva aktivt minne. För att göra det mer engagerande kan du använda Tape-verktyget för att dölja och visa delar av anteckningarna du studerar.

Marknadsplats

Goodnotes Marketplace erbjuder anpassade sidmallar, planeringsverktyg, redigerbara klistermärken och redigerbara anteckningsboksomslag som gör anteckningsprocessen roligare. Du kan ge dina anteckningar mer djup med hjälp av omslag och spara tid med mallar.

Presentationsläge

Planerar du att hålla en presentation vid nästa möte? Goodnotes presentationsläge förvandlar din enhet till en digital whiteboard, vilket ger dig flexibiliteten att engagera din publik visuellt. Laserpekarfunktionen förbättrar din presentation ytterligare genom att du enkelt kan markera viktiga punkter, vilket säkerställer att ditt budskap är tydligt och fokuserat.

Priser för Goodnotes

Goodnotes erbjuder följande abonnemang:

Gratis: 3 anteckningsböcker

Alla plattformar årligen: 9,99 $/år

Engångsbetalning för Apple: 29,99 $/engångsbetalning

Android och Windows Årligt: 6,99 $/år

Goodnotes för företag: 50 USD per enhet (faktureras årligen)

Apple Notes vs. Goodnotes: Jämförelse av funktioner

Nu när du har sett styrkorna hos båda anteckningsapparna är det dags för en direkt jämförelse! 🏆

Låt oss testa varje funktion och se vilken anteckningsapp som är bäst: Goodnotes eller Apple Notes.

Funktion 1: Anteckningsfunktioner

Den första funktionen vi ska titta på är anteckningar. Låt oss dyka in.

Apple Notes

Noter-appen erbjuder alla grundläggande skrivverktyg och funktioner, inklusive att lägga till tabeller, titlar, rubriker, punktlistor och andra formateringsfunktioner som fetstil, kursivstil och markeringar. Du kan också skapa checklistor, lägga till länkar, klotter, skisser och skannade dokument samt synkronisera dina anteckningar mellan olika enheter.

Slutligen kan du fånga handskrivna anteckningar med hjälp av Scribble-funktionen och be Apple Intelligence att korrekturläsa, sammanfatta, ändra tonen och skriva om din text.

Goodnotes

Goodnotes stöder både maskinskriven och handskriven text, precis som Apple Notes. Använd formateringsfunktioner som fetstil, kursivstil, genomstrykning, understrykning, textfärg, justering, storleksändring, markering och radavstånd.

Dessutom kan du skapa diagram, lägga till former, skriva ekvationer, lägga till PDF-filer och omvandla handskrivna anteckningar till maskinskriven text. Goodnotes AI sparar tid genom att erbjuda funktioner som ordkomplettering, stavningskontroll, sammanfattning av anteckningar, förtydligande av grova anteckningar och komplettering av meningar.

🏅Vinnare: Båda apparna är utmärkta för anteckningar, men Apple Notes vinner tack vare sin sömlösa integration mellan Apple-enheter, avancerade skrivfunktioner och molnsynkronisering.

Funktion 2: Prissättning

Låt oss kolla vilket verktyg som är mest budgetvänligt:

Apple Notes

Helt gratis! Om du äger en Apple-enhet har du redan tillgång till den – inga dolda kostnader, inga prenumerationer.

Goodnotes

Goodnotes har en gratisversion som tillåter 3 anteckningsböcker. Därefter erbjuder den 3 betalda planer som ger fler funktioner.

🏅Vinnare: Om du letar efter en inbyggd anteckningsapp utan extra kostnad är Apple Notes oslagbart.

Funktion 3: Organisation och anpassning

Låt oss se vilket verktyg som vinner i jämförelsen mellan Goodnotes och Apple Notes när det gäller organisations- och anpassningsfunktioner:

Apple Notes

Apple Notes har smarta mappar som hjälper dig att organisera dina anteckningar med taggar🗂️. Gruppera dina anteckningar efter kategori och hitta dem med hjälp av taggar. När det gäller anpassningsmöjligheter är Apple Notes begränsat.

Goodnotes

Goodnotes erbjuder anpassningsmöjligheter på nästa nivå. Välj mellan olika anteckningsboksomslag, papperstyper (som rutnät eller notblad) och layouter. Det finns också en marknadsplats där du kan köpa saker som klistermärken, anteckningsboksomslag etc.

När det gäller organisation erbjuder Goodnotes en kapslad mappstruktur som låter dig skapa mappar och undermappar.

🏅 Vinnare: Goodnotes utmärker sig som vinnare med sin avancerade mapporganisation och omfattande anpassningsmöjligheter.

Funktion 4: Samarbetsfunktioner

För dem som använder anteckningar för projektdokumentation eller teamsamarbete är avancerade verktyg för delning och samarbete avgörande. Låt oss undersöka vilken app som erbjuder de bästa funktionerna:

Apple Notes

Apple Notes låter dig samarbeta med vem som helst som använder en Apple-enhet. Dela en kopia av dina anteckningar via iCloud med hjälp av meddelanden eller e-post. Det låter dig samarbeta med upp till 100 personer på samma anteckning.

Goodnotes

Goodnotes låter dig dela anteckningar med andra genom att aktivera länkkoppling. Det gör att alla som har länken kan komma åt ditt dokument. Dessutom kan du använda presentationsläget för att visa din anteckningsbok för andra.

Den aktuella versionen stöder dock inte delning via e-post. Länkar som delas är helt offentliga, så du kan inte kontrollera vem som ser din anteckningsbok.

🏅Vinnare: I det här fallet vinner Apple Notes med sina enkla funktioner för delning och samarbete.

Funktion 4: Bilagor

Låt oss se vilka verktyg som erbjuder bättre bilagafunktioner:

Apple Notes

Med Apple Notes kan du bifoga länkar, befintliga foton, videor, länkar till andra anteckningar och dokument. Du kan även lägga till ljudinspelningar och transkribera dem.

Ta nya foton eller skanna text och dokument direkt från Notes. Redigera dina dokument för att ändra förhandsgranskningsstorleken och byta namn på dem.

Goodnotes

Goodnotes låter dig bifoga foton, länkar och ljudinspelningar i din anteckningsbok.

Lägg till klistermärken, mallar och skannade dokument. Den tar också PDF-funktionen ett steg längre genom att låta dig göra anteckningar i dem. Du kan skriva, rita eller markera PDF-filer för att underlätta.

🏅Vinnare: Goodnotes avancerade funktioner, som att lägga till mallar och kommentera skannade dokument, ger den ett försprång framför Apple Notes.

Goodnotes vs. Apple Notes på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om debatten mellan Goodnotes och Apple Notes. Många användare är överens om att Apple Notes har fördelar för Apple-användare när det gäller pris och enkel samverkan.

En användare säger: ”Apple Notes har många bra funktioner, fungerar på alla dina Apple-enheter, är förinstallerat, stöder enkelt delning/synkronisering mellan andra personer och passar många människors behov. Det är dessutom gratis.”

Vissa användare håller också med om att Goodnotes är ett utmärkt val, särskilt om du letar efter avancerade funktioner som hantering av PDF-filer.

En annan användare sa: ”Det som sticker ut mest för mig är att man inte ens kan zooma in. Goodnotes har helt enkelt fler funktioner och hanterar alla mina anteckningsböcker/PDF-filer mycket bra. Jag skulle aldrig använda Apple Notes.”

Upptäck ClickUp: det bästa alternativet till Apple Notes och Goodnotes

Apple Notes är perfekt för enklare behov, medan Goodnotes är perfekt för dem som vill uppnå mer med sina anteckningar. Men tänk om det fanns ett alternativ som hjälper dig att göra båda delarna?

ClickUp, som är en allt-i-ett-app för arbete, sticker ut i detta avseende.

Den kombinerar enkelheten hos Apple Notes med funktioner som är långt överlägsna Goodnotes, vilket gör att du smidigt kan hantera uppgifter, ta detaljerade anteckningar och samarbeta med team på ett och samma ställe.

Låt oss ta en titt på några av ClickUps intuitiva funktioner som tar dina anteckningar till nästa nivå:

ClickUps One Up #1: ClickUp Docs

Använd avancerade formateringsfunktioner för att förbättra dina anteckningar med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att hantera dina digitala anteckningar, skapa wikis, lägga till tabeller, få tillgång till oändliga formateringsfunktioner, använda kapslade sidor, bädda in bokmärken och samarbeta med ditt team i realtid.

Du kan också länka det som skrivs i Docs till faktiska uppgifter, tilldela åtgärdspunkter, tagga teammedlemmar och lämna kommentarer till andra för att säkerställa att alla är informerade.

Skapa delbara länkar och hantera åtkomstkontroll med ClickUp Docs

Dessutom kan du använda Focus Mode för att skapa ett överskådligt arbetsutrymme. För att skydda din integritet kan du i Docs skapa delbara länkar och hantera behörigheter för åtkomstkontroll.

Använd dessutom mallar som ClickUps mall för mötesanteckningar direkt i Docs för att hålla koll på mötesdagordningar, åtgärdspunkter och viktiga beslut. Det optimerar din anteckningsprocess och säkerställer att alla är på samma sida.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Redigera och korrekturläsa ditt innehåll med ClickUp Brain

Att använda AI för att ta mötesanteckningar optimerar processen och säkerställer att dina insikter fångas upp korrekt och effektivt.

Prova ClickUps avancerade AI, ClickUp Brain, för att göra din anteckningsprocess snabbare och smidigare. Den fungerar som en skrivassistent och erbjuder funktioner som inbyggd stavningskontroll, ljudtranskriptioner och effektivare anteckningsskrivande.

Du kan redigera, korrekturläsa och sammanfatta dina anteckningar direkt i Docs för snabb revision. Och om du studerar anteckningar på ett annat språk kan du översätta dem till ditt eget språk på några sekunder med Brain.

Brain fungerar också som en AI-assistent för att ta mötesanteckningar och hjälper till att skapa rollspecifikt innehåll som projektförslag, snabba svar och kundkommunikation.

Dessutom kan du optimera kunskapshanteringen genom att lagra all företagskunskap i en centraliserad hubb med ClickUp Knowledge Management. Oavsett om du arbetar med ett teamprojekt, skapar intern dokumentation eller helt enkelt håller reda på viktig information, kan du organisera och lagra alla dina anteckningar och resurser på en lättillgänglig plats.

Du kan också använda ClickUps kunskapsbasmall, som erbjuder ett strukturerat ramverk för team att bygga och organisera ett digitalt informationsbibliotek. Den innehåller avsnitt för kunskapsartiklar, vanliga frågor och resurser, vilket förenklar processen att lagra och dela värdefull information inom ditt företag.

💡Proffstips: Undrar du hur du kan visualisera dina anteckningar för att underlätta förståelse och repetition? ClickUp Mind Maps omvandlar dina anteckningar till visuella diagram, vilket hjälper dig att organisera och koppla ihop idéer på ett tydligt och intuitivt sätt. Det gör att du kan bryta ner komplexa begrepp i lättsmälta bitar, vilket gör det perfekt för brainstorming, studier eller projektplanering.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Notepad

Skapa snabba checklistor och anteckningar med ClickUp Notepad

Letar du efter något snabbt för att skapa checklistor eller anteckna viktiga punkter? ClickUp Notepad kan hjälpa dig. Med den kan du organisera dina anteckningar, konvertera dem till spårbara uppgifter och organisera dem i en checklista.

Notepad synkroniserar automatiskt anteckningar mellan enheter så att du enkelt kan komma åt dem från vilken enhet som helst, när som helst. Använd avancerade formateringsfunktioner som att lägga till rubriker, banners och punktlistor för att göra dina anteckningar roligare.

Med ClickUp Tasks kan du dessutom planera, organisera och samarbeta effektivt i projekt. Du kan skapa uppgifter, anpassa deras status, ställa in prioriteringar och länka dem direkt till dina anteckningar, vilket säkerställer smidig projektledning och effektiviserade arbetsflöden.

Hör vad Alaina Maracotta, evenemangsmarknadsföringskoordinator på Vida Health, har att säga om ClickUp:

Jag brukade leva efter mina anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig.

Jag brukade leva efter mina anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig.

Bonusfunktion: ClickUp AI Notetaker

Fånga upp åtgärder enkelt med ClickUps AI Notetaker

Om dina anteckningsproblem är specifika för möten har vi en fantastisk lösning även för det! ClickUps AI Notetaker fångar inte bara de ord som sägs utan även de faktiska beslut som fattas, vilket gör dem lätta att dela med vem som helst, oavsett om de deltog i mötet eller inte.

Utöver enkel inspelning omvandlar AI Notetaker konversationer till praktiska åtgärder genom att registrera och tilldela åtgärdspunkter, så att ingenting förbises.

Dessutom bevarar den sammanhanget för varje möte genom att länka diskussioner till relevanta uppgifter, filer och tidigare beslut, vilket gör att teamen slipper gå igenom tidigare konversationer på nytt. Denna heltäckande metod, som är mer än bara en sammanfattning, främjar tydlighet och momentum och förvandlar i slutändan möten från tidskrävande till produktiva drivkrafter för arbetet.

Optimera dina anteckningsprocesser med ClickUp

Oavsett om du skriver ner snabba tankar eller samarbetar med kollegor kan valet av rätt verktyg avsevärt förbättra hur du hanterar och använder dina anteckningar.

Apple Notes och Goodnotes är båda utmärkta alternativ, men ClickUp går längre än enkel anteckningsfunktion. Som en allt-i-ett-plattform för arbets- och projektledning integrerar ClickUp anteckningsfunktioner med bredare organisationsverktyg.

Den erbjuder också flera anpassningsbara mallar och funktioner för anteckningar som passar olika stilar av anteckningar, oavsett om du skissar, brainstormar eller följer upp framsteg i uppgifter.

Så varför vänta? Registrera dig på ClickUp och börja förändra hur du hanterar uppgifter, samarbetar och håller ordning, allt på ett och samma ställe! 📈