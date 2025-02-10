De 13 bästa alternativen till Connecteam 2025

I dagens dynamiska arbetsmiljö är effektiv teamhantering och kommunikation viktigare än någonsin, särskilt eftersom distansarbete och hybridarbetsmodeller fortsätter att växa.

Connecteam erbjuder en robust plattform för hantering av team och verksamhet, men det finns olika alternativ som kan tillgodose olika affärsbehov och preferenser.

Vad finns det mer?

Goda nyheter: vi har sammanställt en lista över de bästa konkurrenterna till Connecteam (inklusive verktyg med en gratisversion) som kanske har de funktioner som din nuvarande lösning saknar. Låt oss utforska dem.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över våra bästa Connecteam-alternativ: ClickUp : Bäst för teamsamarbete, schemaläggning och uppgiftshantering : Bäst för teamsamarbete, schemaläggning och uppgiftshantering QuickBooks Time: Bäst för tidrapportering och löneintegration Clockify: Bäst för tidrapportering med ett gratisabonnemang Deputy: Bäst för schemaläggning och tidrapportering för anställda Asana: Bäst för projektledning och teamsamarbete Rippling: Bäst för allt-i-ett-hantering av HR, löner och IT Homebase: Bäst för småföretag med timanställda team BambooHR: Bäst för omfattande HR-lösningar för små och medelstora företag Buddy Punch: Bäst för enkel tidrapportering och ansvarsskyldighet Monday. com: Bäst för användarvänlig projektledning Hubstaff: Bäst för produktivitet och tidrapportering Gusto: Bäst för små och medelstora företag When I Work: Bäst för arbetsplatser med skiftarbete

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Connecteam?

Här är vad du måste leta efter i alla alternativ:

Hantering av medarbetardatabas : Centralisera data, klassificera medarbetare efter roller eller platser och gör uppdateringar enkelt.

Närvaro- och ledighetshantering : Förenkla närvarologgar, tidsrapportering och spårning samt ledighetsansökningar samtidigt som du säkerställer korrekt löneutbetalning.

Självbetjäningsalternativ : Låt anställda få tillgång till en dedikerad kunskapsbas med HR-dokument, begära ledighet och spåra sina projekt självständigt.

Verktyg för prestationshantering : Genomför detaljerade prestationsutvärderingar, sätt upp mål och ge feedback i realtid.

Plattformar för lärande och analys: Erbjud karriärutveckling och använd analyser för att spåra engagemang, personalomsättning och produktivitet.

De 13 bästa alternativen till Connecteam

Överraskande faktum: endast 16 % av företagen använder teknik för att övervaka medarbetarnas engagemang.

De 16 % har ett försprång eftersom det är mycket viktigt att följa upp medarbetarnas engagemang och prestationer – särskilt i en distansarbetsmiljö – för att öka produktiviteten och driva företagets framgång.

Här är en lista över verktyg som har liknande funktioner som Connecteam, men utan nackdelarna:

1. ClickUp (Bäst för teamsamarbete, schemaläggning och uppgiftshantering)

Minns du de nödvändiga funktionerna vi just diskuterade? ClickUp har dem alla. Det är det som gör Clickup till ”allt-i-ett-appen för arbete” som över 3 miljoner team världen över litar på. Många av dessa team arbetar på distans, och ClickUp erbjuder funktioner som är särskilt utformade för att förenkla projektplanering, organisation och genomförande för alla arbetsmiljöer.

Ta till exempel schemaläggning. ClickUps kalendervy möjliggör dra-och-släpp-funktion som gör omplanering superenkelt – bara klicka, dra och släpp, så omorganiseras hela din vecka. Har du ett långsiktigt projekt? Byt till ClickUp Gantt View, kartlägg beroenden och justera deadlines med ett enkelt klick.

Dra och släpp händelser till en kalender med hjälp av ClickUps schemaläggningsfunktioner

Vill du övervaka framstegen? Arbetsbelastningsvyn visar vem som är överbelastad och vem som kan ta på sig fler uppgifter, vilket gör teamhanteringen enkel.

ClickUp är också ett starkt kort när det gäller uppgiftshantering med ClickUp Tasks.

Anpassning av uppgifter är en annan höjdpunkt, som gör det möjligt för chefer att anpassa uppgifter efter enskilda teammedlemmar. Har du en perfektionist i ditt team? Lägg till en checklista och tydliga steg som "utkast" eller "under granskning" för att tillfredsställa deras noggranna natur.

Organisera uppgifter efter eget behag med hjälp av ClickUp Custom Fields

Du kan använda ClickUp Custom Fields för att spåra mätvärden och insikter direkt i uppgifterna. Dessa olika funktioner hjälper teamen att hantera delegering av uppgifter så smidigt som möjligt.

💡 Proffstips: Med ClickUps anpassningsbara fält kan du lägga till rullgardinsmenyer, kryssrutor eller till och med numeriska fält till dina uppgifter för bättre organisation och sammanhang. Om du tilldelar en uppgift som rör skapande av innehåll kan du inkludera fält som ”Målgrupp”, ”Deadline” och ”Godkännandestatus”. På så sätt vet alla exakt vad som behövs med ett ögonkast.

Ett annat område där ClickUp utmärker sig är samarbete.

Ett marknadsföringsteam som arbetar med en produktlansering kan brainstorma på ClickUp Whiteboards, dokumentera sina strategier i ClickUp Docs och tilldela uppgifter med tydliga deadlines och prioriteringar i ClickUp Tasks.

Föreslå ändringar, lämna feedback och samarbeta i realtid med ClickUp Docs

Behöver du redigera kampanjutkastet? Hela teamet kan arbeta tillsammans i realtid på ClickUp Docs och lämna kommentarer och förslag direkt i arbetsytan.

📌 Exempel: Ta ett HR-team som arbetar på distans och introducerar nyanställda. Med ClickUp kan de lagra alla anställdas dokument, från kontrakt till utbildningsmaterial, i en säker, centraliserad mapp. Varje teammedlem kan uppdatera filer, lägga till anteckningar och spåra framsteg utan att trampa varandra på tårna. Med funktioner som trådade kommentarer och omedelbara aviseringar håller sig alla informerade utan att behöva ständigt kolla in.

ClickUps bästa funktioner ✅

Drag-and-drop-kalenderplanering : Flytta händelser enkelt i dag-, vecko- eller månadsvyer, perfekt för att justera planer utan ansträngning.

Gantt-diagram med beroenden : Planera projektets tidslinjer, koppla ihop uppgifter med beroenden och flytta enkelt scheman för att hålla allt på rätt spår.

Resurshantering med arbetsbelastningsvy : Kontrollera teammedlemmarnas kapacitet med ett ögonkast för att förhindra utbrändhet eller underutnyttjande.

Anpassade fält och uppgiftsstatus : Skräddarsy uppgifter med rullgardinsmenyer, kryssrutor och framstegsstatus som ”första utkast” eller ”under granskning”.

15+ anpassningsbara vyer : Från lista och tavla till tidslinje och kalender – låt ditt team välja den vy som passar deras arbetsflöde bäst.

Samarbete i realtid med ClickUp Docs: Redigera dokument tillsammans, brainstorma på whiteboards och spåra trådade kommentarer för att hålla alla på samma sida.

Begränsningar med ClickUp 💢

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande i början, särskilt för dem som inte är vana vid projektledningsverktyg.

Priser för ClickUp 💰

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Uppföljning av uppgifter är superenkelt med massor av detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta på tavlan och med uppgifterna.

Uppföljning av uppgifter är superenkelt med massor av detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta på tavlan och med uppgifterna.

2. QuickBooks (bäst för tidrapportering och löneintegration)

via QuickBooks

QuickBooks Time gör tidrapporteringen mindre ansträngande och mer effektiv.

Oavsett om du är ett litet företag som spårar arbetstimmar eller en större verksamhet som hanterar löneintegration, är QuickBooks Time utformat för att förenkla personalhanteringen.

Med sin mobila tidsregistreringsapp och geofencing-funktioner ser QuickBooks Time till att du alltid vet vem som arbetar, var och med vad.

Tänk dig en teammedlem på distans som stämplar in från en kunds arbetsplats eller en byggarbetare som automatiskt påminns om att stämpla ut när de lämnar arbetsplatsen.

QuickBooks bästa funktioner ✅

Spåra, redigera och godkänn tidrapporter var du än befinner dig med hjälp av mobilappen.

Se till att medarbetarna är där de ska vara med platsbaserade påminnelser om in- och utstämpling.

Låt medarbetare på plats stämpla in med PIN-koder eller fotoverifiering för att förhindra tidsstöld.

Generera detaljerade insikter för att spåra projektkostnader, övervaka medarbetarnas produktivitet och planera löneutbetalningar.

Jämför beräknade och faktiska timmar för bättre resursfördelning och leverans i tid.

QuickBooks begränsningar 💢

Grundavgiften plus avgifter per användare kan snabbt bli dyra för småföretag.

Användare rapporterar att systemet ofta kräver lösenordsbyten, vilket kan störa arbetsflödena.

Även om de är kraftfulla kan det vara tidskrävande att konfigurera och bemästra integrationer och avancerade verktyg.

QuickBooks-priser 💰

Premium : 20 $/månad i grundavgift + 8 $/månad per användare

Elite: 40 $/månad i grundavgift + 10 $/månad per användare

QuickBooks betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,5/5 (1 430+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (6 960+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuickBooks?

De mest uppskattade funktionerna är fakturering, kostnadsuppföljning och lagerhantering. Jag använder det ofta, nästan varje dag.

De mest uppskattade funktionerna är fakturering, kostnadsuppföljning och lagerhantering. Jag använder det ofta, nästan varje dag.

🔗 Läs också: De 10 bästa programvarorna för personalplanering

3. Clockify (bäst för tidrapportering med ett gratisabonnemang)

via Clockify

Clockify eliminerar kaoset i tid- och närvaroregistrering med sin kostnadsfria livstidsplan som är perfekt för team som vill hantera arbetstider utan att tömma plånboken.

Från enkla timers till avancerad rapportering – Clockify handlar om flexibilitet. Tänk dig en designer som spårar fakturerbara timmar eller en chef som analyserar tidrapportdata för att förfina arbetsflöden.

Det fungerar även för distansarbetande team och erbjuder GPS-positionering och geofencing för att säkerställa noggrannhet.

Clockifys bästa funktioner ✅

Spåra tid, projekt och användare utan några kostnadsbegränsningar.

Använd timers, tidrapporter och till och med en delad kiosk för team på plats.

Få insikter om produktivitet, intäkter och tidsfördelning.

Övervaka teamets platser och rutter för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Jämför beräknad och faktisk tid som lagts på uppgifter och projekt.

Clockifys begränsningar 💢

Avancerade funktioner som schemaläggning och fakturering kräver betalda uppgraderingar.

Det stora antalet funktioner kan vara överväldigande för användare med enkla behov.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga tekniska problem och en mindre intuitiv upplevelse jämfört med desktopversionen.

Clockify-priser 💰

Standard : 5,49 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner: 🌟

G2 : 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (9 130+ recensioner)

4. Deputy (Bäst för schemaläggning och tidrapportering för anställda)

via Deputy

Att försöka hantera anställdas scheman, löner och efterlevnad samtidigt är ett recept på kaos.

Deputy förenklar allt detta genom att erbjuda en användarvänlig plattform för schemaläggning, tidrapportering och personalhantering.

Så här gör du: Med Deputy kan du skapa smarta scheman med bara några få klick. Du kan byta skift utan ändlösa diskussioner eller hantera löner och efterlevnad från samma plattform istället för att växla mellan flera plattformar.

Dessutom gör mobilappen det möjligt för anställda att stämpla in, begära ledighet eller kontrollera sina scheman var de än befinner sig. Detta gör den särskilt praktisk för dynamiska arbetsmiljöer som detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen och hälso- och sjukvård.

🧠 Visste du att: 94 % av företagsledare världen över vill att deras löneprogram ska integreras sömlöst med alla deras HR-program och -system.

Deputy bästa funktioner ✅

Skapa, justera och byt ut anställdas scheman med bara några få klick.

Registrera exakta tidrapporter och exportera dem direkt till lönesystem.

Gör det möjligt för anställda att hantera skift, stämpla in/ut och begära ledighet via appen.

Förenkla efterlevnaden av arbetslagstiftningen och undvik kostsamma fel med inbyggda verktyg för regelefterlevnad.

Anslut till populära löne- och HR-system för att effektivisera verksamheten.

Deputy-begränsningar 💢

Priset per användare kan snabbt bli högt för små team med begränsade budgetar.

Rapporteringsfunktionerna är kanske inte lika avancerade som hos vissa konkurrenter.

Vissa användare rapporterar långa laddningstider och mindre användbarhetsproblem under högtrafik.

Deputy-priser 💰

Schemaläggning : 4,50 $/månad per användare

Tid och närvaro : 4,50 $/månad per användare

Premium : 6 $/månad per användare (faktureras årligen med 5 $/månad per användare)

Enterprise: Anpassad prissättning

Deputy-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,6/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (730+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Deputy?

Jag gillar att schemana kan ses av teammedlemmarna och att de kan delas in i grupper.

Jag gillar att schemana kan ses av teammedlemmarna och att de kan delas in i grupper.

5. Asana (bäst för projektledning och teamsamarbete)

via Asana

Med Asana kan du organisera varje detalj i ditt projekt – sätta deadlines, tilldela uppgifter och spåra framsteg i realtid.

Om du behöver en översikt på hög nivå kan du använda tidslinjevyn för att visualisera hur allt hänger ihop.

Från automatisering av arbetsflöden till integration med över 300 verktyg som Slack och Google Drive – Asana är utformat för att förenkla komplexa projekt.

🧠 Visste du att: Enligt Deloittes årliga globala undersökning bland företagsledare har 73 % av organisationerna börjat använda intelligent automatisering för att effektivisera arbetsflöden och affärsprocesser.

Asanas bästa funktioner ✅

Organisera uppgifter effektivt med tydliga prioriteringar och uppdateringar i realtid.

Bjud in teammedlemmar till arbetsytor, dela framsteg och lämna kommentarer på uppgifter.

Visualisera projektets framsteg och identifiera motstridiga krav med lätthet.

Anslut till över 300 verktyg, inklusive Slack, Microsoft Teams och Google Drive.

Lägg till specifika detaljer till uppgifter för att ge sammanhang och spåra framsteg effektivt.

Asanas begränsningar 💢

Till skillnad från konkurrenterna saknar Asana inbyggda funktioner för tidrapportering.

Det stora antalet funktioner kan göra att grundläggande uppgifter känns onödigt komplexa.

Endast en användare kan tilldelas en uppgift, vilket kan hindra samarbete kring delade ansvarsområden.

Asana-priser 💰

Personligt : Gratis

Starter : 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Asana-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,4/5 (över 10 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Asanas gränssnitt är enkelt att använda och intuitivt, vilket gör det lättare att navigera på plattformen och utföra specifika uppgifter.

Asanas gränssnitt är enkelt att använda och intuitivt, vilket gör det lättare att navigera på plattformen och utföra specifika uppgifter.

6. Rippling (Bäst för allt-i-ett-lösningar för HR, lönehantering och IT-hantering)

via Rippling

Om du är HR-ansvarig och letar efter ett verktyg för teamhantering som förenar HR, lönehantering, IT och utgiftshantering, kolla in Rippling.

Ripplings integrerade ekosystem gör det möjligt att introducera en ny medarbetare genom att helt enkelt utfärda en enhet och ställa in löneutbetalningen – allt i ett enda arbetsflöde.

Från automatisering av repetitiva uppgifter med anpassningsbara "recept" till varningar om efterlevnadsproblem som brott mot minimilönen eller löneskillnader, erbjuder det lösningar som konkurrenterna ofta förbiser.

Ripplings bästa funktioner ✅

Få aviseringar om problem som brott mot minimilönen, löneskillnader och säkerhetsbrister.

Automatisera tidskrävande uppgifter med användargenererade ”recept” för enkäter, redovisningsformler och mycket mer.

Hantera HR, löner, IT och utgifter på en enda plattform för att säkerställa smidig drift.

Lägg till eller ta bort funktioner allteftersom ditt företag växer eller krymper.

Hantera team i över 140 länder med verktyg för löner, förmåner och HRIS.

Rippling-begränsningar 💢

Företag måste binda sig till en betald plan utan att först testa programvaran.

Plattformen är beroende av användardrivna appanslutningar, som kan vara inkonsekventa eller ofullständiga.

Stöder endast engelska och franska, vilket kan utgöra en utmaning för globala team.

Rippling-prissättning 💰

Anpassade priser

Rippling-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,8/5 (5 430+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (3 390+ recensioner)

🔗 Läs också: De 20 bästa verktygen för uppgiftshantering som förbättrar dina arbetsflöden

7. Homebase (Bäst för småföretag med timanställda team)

via Homebase

Att hantera timanställda medför unika utmaningar – schemaläggningskonflikter, lönefel och oändliga diskussioner om byte av arbetspass.

Homebase eliminerar kaoset genom att erbjuda en allt-i-ett-plattform som kombinerar schemaläggning, tidrapportering och lönehantering och förbättrar teamkommunikationen.

📌 Exempel: Tänk dig att en teammedlem begär ett skiftbyte och inom några minuter är det godkänt och uppdaterat för hela teamet – utan sms och utan förvirring. Homebase håller alla uppdaterade med sin lättanvända mobilapp, automatiska aviseringar och uppdateringar i realtid.

Homebases bästa funktioner ✅

Hantera schemaläggning och tidrapportering för upp till 20 anställda på en plats utan kostnad.

Gör det möjligt för anställda att stämpla in/ut, visa scheman och begära ledighet när de är på resande fot.

Effektivisera skiftplaneringen med mallar, prediktiv schemaläggning och realtidsmeddelanden.

Konvertera tidrapporter till lönebesked smidigt med inbyggd skatteinlämning.

Skicka uppdateringar, skiftpåminnelser och teammeddelanden via appen.

💡 Proffstips: Med ClickUp kan du göra mer än bara grundläggande schemaläggning och tidrapportering. Använd anpassade fält för att lägga till detaljer som "Skiftstyp", "Lönesats" eller "Godkännandestatus" direkt i uppgifterna och integrera dem smidigt med lönesystemen för att säkerställa korrekta utbetalningar – allt på en och samma plattform.

Homebases begränsningar 💢

Många funktioner, såsom rekryterings- och efterlevnadsverktyg, är låsta bakom högre prisnivåer.

Vissa användare rapporterar problem med in- och utstämpling, vilket kan påverka löneutbetalningarnas noggrannhet.

Riktar sig främst till företag baserade i USA, vilket begränsar den globala användbarheten.

Homebase-priser 💰

Basic : Gratis (upp till 20 anställda på en plats)

Essentials : 20 $/månad per plats

Plus : 48 $/månad per plats

Allt-i-ett: 80 $/månad per plats

Homebase-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,2/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 060 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Homebase?

Jag gillar att det skickar e-postmeddelanden och textmeddelanden när ett nytt schema eller en ändring har skapats.

Jag gillar att det skickar e-postmeddelanden och textmeddelanden när ett nytt schema eller en ändring har skapats.

8. BambooHR (Bäst för omfattande HR-lösningar för små och medelstora företag)

via BambooHR

I likhet med Rippling låter BambooHR dig hantera nyanställningar, registreringar och löneutbetalningar på en lättnavigerad plattform.

Oavsett om det handlar om att minska en tre veckor lång förmånsprocess till bara två dagar eller spara 20 000 dollar per år genom automatiserad lönehantering, ger plattformen företag möjlighet att fokusera mer på människor och mindre på pappersarbete.

BambooHR:s bästa funktioner ✅

Samlar löner, tidrapportering, förmåner och prestationshantering i ett enda gränssnitt.

Gör det möjligt för anställda att komma åt och uppdatera sin information, vilket automatiserar HR-arbetsbelastningshanteringen.

Erbjuder en mängd anpassningsbara rapporter för datadrivet beslutsfattande.

Förenklar rekrytering och anställning med inbyggd ATS-funktionalitet.

Effektiviserar onboardingprocessen med e-signaturer och välkomstpaket.

BambooHR:s begränsningar 💢

Prisinformation är inte tillgänglig och kräver att du kontaktar säljteamet.

Löne- och förmånsadministration är endast tillgängligt för företag baserade i USA.

Tidrapportering ingår inte i baspaketet och kräver en extra kostnad.

💡 Proffstips: Har du provat BambooHR, men letar efter några alternativ? Här är vår lista över de 10 bästa BambooHR-alternativen för HR-team.

BambooHR-priser 💰

Anpassade priser

BambooHR-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,4/5 (över 2 420 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 980+ recensioner)

9. Buddy Punch (Bäst för enkel tidrapportering och ansvarsskyldighet)

via Buddy Punch

Att hantera anställdas arbetstider ska inte kännas som att knäcka en kod, och Buddy Punch ser till att det inte blir så.

Denna plattform är utvecklad för små och medelstora företag och förenklar tidrapportering, schemaläggning och löneintegration.

Så här fungerar det: Buddy Punch gör det enkelt att övervaka arbetstimmar med GPS, geofencing och webbkameraverifiering.

Dessutom erbjuder det platsspårning och automatiserade tidrapporter som integreras direkt med lönesystem som QuickBooks och Paychex.

Buddy Punchs bästa funktioner ✅

Anställda kan stämpla in/ut med hjälp av QR-koder, webbkameror eller GPS.

Ställ in platsbaserade begränsningar för att förhindra bedrägliga tidrapporteringar.

Få aviseringar om övertid eller missade stämplingar

Anslut smidigt till stora löneprogram som QuickBooks och ADP.

Skapa detaljerade tidrapporter och löneöversikter

Begränsningar med Buddy Punch 💢

Kräver internetuppkoppling för in- och utstämpling.

Livechatten är endast tillgänglig måndag till fredag.

Mobilapparna saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Buddy Punch-priser 💰

Starter : 4,49 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift

Pro : 5,99 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift

Enterprise: 10,99 $/månad per användare + 19 $ i grundavgift

Buddy Punch-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,8/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 030+ recensioner)

10. Monday.com (Bäst för användarvänlig projektledning)

Låt oss säga att ditt team har svårt att hålla alla på samma sida. Med monday.com kan du visualisera framsteg med hjälp av Gantt-diagram, Kanban-tavlor och anpassade instrumentpaneler samtidigt som du automatiserar repetitiva uppgifter för att spara tid.

🍪 Bonus: Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att organisera ditt arbetsflöde utan att du behöver ha någon teknisk bakgrund.

Observera att avancerade funktioner som tidrapportering och Gantt-diagram endast är tillgängliga i högre prisplaner.

monday. com bästa funktioner ✅

Anpassa dina projektpaneler efter dina exakta behov

Spåra teamets prestanda med över 15 visningsalternativ, inklusive diagram och tabeller.

Ställ in regler för aviseringar, statusändringar och uppgiftsfördelning.

Dela tavlor med externa intressenter och lämna kommentarer till teammedlemmarna.

Kom igång snabbare med fördesignade arbetsflöden

monday.com begränsningar 💢

Lämplig endast för små team (upp till två användare)

Grundläggande planer saknar avancerade funktioner

Det tar tid att lära sig alla anpassningsalternativ.

Mindre funktionell jämfört med desktopversionen

💡 Proffstips: Letar du efter ett enkelt sätt att spåra din tid? Kolla in vår lista med 10 gratis mallar för tidrapportering av projekt.

monday. com prissättning 💰

Gratisplan: För enskilda personer och små team (upp till 2 användare)

Grundläggande plan : 9 $/månad per användare

Standardplan : 12 $/månad per användare

Pro-plan : 19 $/månad per användare

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

monday. com betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday.com?

Jag gillar också dess integrationsmöjligheter, förutom att det erbjuder massor av kodfria integrationer med plattformar som CognitoForms, Gmail, Slack och Twilio etc.

Jag gillar också dess integrationsmöjligheter, förutom att det erbjuder massor av kodfria integrationer med plattformar som CognitoForms, Gmail, Slack och Twilio etc.

11. Hubstaff (Bäst för produktivitet och tidrapportering)

via Hubstaff

Tänk dig en lösning som inte bara spårar timmar utan också flaggar ineffektivitet i realtid – Hubstaff gör just det.

Det passar kontorsbaserade, distansbaserade och hybridteam och erbjuder funktioner som säkerställer noggrann tidrapportering och produktivitetsinsikter.

Och om du vill spåra detaljerad aktivitetsövervakning, ta skärmdumpar, URL:er och appar som används under arbetstid – du gissade rätt – Hubstaff har vad du behöver.

Hubstaffs bästa funktioner ✅

Spårar arbetstimmar på dator, webben, mobilen och Chrome-tillägget.

Övervakar tangenttryckningar, tar skärmdumpar och spårar app-/URL-användning för ansvarsskyldighet.

Automatiserar löneutbetalningar och genererar kundfakturor baserat på registrerade timmar.

Ger detaljerade rapporter för att identifiera ineffektivitet och förbättra resursfördelningen.

Spårar platser för fältteam, även om funktionaliteten kunde vara mer robust.

Hubstaffs begränsningar 💢

Hindrar inte anställda från att stämpla in utanför arbetsplatsen.

Inga projekt- eller platsdetaljer kan läggas till i skift, vilket begränsar flexibiliteten.

Funktioner som pausspårning och övertidsregler i mobilappen är mindre effektiva jämfört med verktyg för stationära datorer.

Avancerade funktioner som obegränsade integrationer och djupgående rapportering är låsta bakom premiumabonnemang.

Hubstaffs priser 💰

Starter : 4,99 $/månad per användare

Grow : 7,50 $/månad per användare

Team : 10,00 $/månad per användare

Enterprise: 25,00 $/månad per användare

Hubstaff-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

Behörighetsprocessen är enkel och appen klargör på ett utmärkt sätt vilka data som samlas in, så jag är aldrig förvirrad över hur den fungerar.

Behörighetsprocessen är enkel och appen klargör på ett utmärkt sätt vilka data som samlas in, så jag är aldrig förvirrad över hur den fungerar.

🔗 Läs också: 10 gratis mallar för arbetsscheman i Excel och ClickUp

12. Gusto (Bäst för små och medelstora företag)

via Gusto

Gusto tar hand om alla vanliga HR-bekymmer: lönehantering, administration av förmåner utan krångel och introduktion av nyanställda.

Oavsett om du just har startat eller är på väg att expandera, förenklar Gusto de krångliga sakerna – som skatter, förmåner och efterlevnad – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: att få ditt företag att växa och hålla ditt team nöjt.

Gustos bästa funktioner ✅

Sköt löneutbetalningar med bara några klick med integrerade skatteberäkningar och deklarationer.

Inkluderar sjukförsäkring, pensionsplaner och ekonomiska förmåner, utan extra mäklaravgifter.

Effektivisera processer med jobbsökning, anpassade checklistor för introduktion och papperslösa arbetsflöden.

Anställda kan få tillgång till lönebesked, hantera förmåner och använda appen Gusto Wallet för finansiella verktyg.

Anslut till ledande affärsappar för tidrapportering, bokföring och mycket mer.

Begränsningar med Gusto 💢

Priset fördubblas mellan olika nivåer, vilket begränsar tillgängligheten för mindre företag.

Viktiga verktyg som efterlevnadsvarningar är endast tillgängliga i den dyraste planen.

Rapporter om långsamma svarstider och olösta problem ökar

Täckning finns tillgänglig i 38 delstater och Washington, D.C., endast.

Appen stöder endast anställda, vilket innebär att arbetsgivare inte har tillgång till mobilfunktionalitet.

Gusto-priser 💰

Enkelt : 40 $/månad + 6 $ per användare

Plus : 80 $/månad + 12 $ per användare

Premium: 180 $/månad + 22 $ per användare

Gusto-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,5/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔗 Läs också: Hur du optimerar din interna kunskapsbas för ökad medarbetarproduktivitet och framgångsrik projektledning

13. When I Work (Bäst för arbetsplatser med skiftarbete)

Via When I Work

Låt oss säga att det är fredag eftermiddag och ditt team fortfarande kämpar med att slutföra nästa veckas arbetsschema. SMS:en flyger, e-postmeddelandena staplas upp och du undrar om det finns ett bättre sätt.

Det är här When I Work gör saker och ting bättre.

Plattformen gör det superenkelt att schemalägga arbetspass, spåra tid och hålla alla på samma sida. Oavsett om du driver ett livligt café, en butik eller en vårdinrättning hjälper When I Work dig att spara timmar på administrativt arbete.

🧠 Visste du att: Enligt Bureau of Labor Statistics (BLS) betalade 43 % av de privata företagen i USA sina anställda varannan vecka i februari 2023, vilket gör det till den vanligaste löneperioden. Detta gör schemaläggning till en viktig uppgift för HR-avdelningar.

De bästa funktionerna i When I Work ✅

Skapa automatiskt hela arbetsplaner med ett enda klick

Anställda kan byta skift och chefer får omedelbart besked om detta.

Inbyggd meddelandefunktion för 1:1-chattar eller gruppchattar så att alla håller sig uppdaterade.

Schemalägg, spåra tid och kommunicera direkt från mobilappar.

Hantera arbetsbudgetar och minska kostnaderna med prediktiva verktyg

Begränsningar i When I Work 💢

Ingen telefonsupport och begränsade öppettider för livechatt

Det går inte att övervaka specifika uppgifter eller arbetstyper per timme.

Vissa avancerade schemaläggningsbehov kan kräva manuella lösningar.

När jag arbetar med prissättning 💰

Essentials : 2,50 $/månad per användare

Pro : 5 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner av When I Work 🌟

G2 : 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Här är en lista över ytterligare Connecteam-alternativ som inte kom med på vår topp 13-lista men som kan vara mycket användbara för dina team:

7shifts : Fokus på schemaläggning för restauranger med funktioner som skiftledning, tidrapportering och prognoser för arbetskraftskostnader. Integreras smidigt med POS-system för effektiviserad drift.

Personio : Utvecklad speciellt för små och medelstora företag. Erbjuder tidsregistrering, hantering av medarbetardata, lönehantering och rekryteringsverktyg som uppfyller lagkrav.

Xenia: Specialiserat på personalhantering i frontlinjen med funktioner för uppgiftshantering, kommunikation och prestationsuppföljning. Erbjuder anpassningsbara arbetsflöden och realtidsanalyser för att öka produktiviteten.

Klicka mindre, gör mer: ClickUp får jobbet gjort

Sju av tio chefer anser att teknik för övervakning av anställda förbättrar prestationen. I skarp kontrast till detta säger 72 % av de anställda att det har liten eller ingen inverkan och i vissa fall faktiskt hämmar produktiviteten.

Här är en djärv tanke: tänk om dina stjärnmedarbetare plötsligt börjar missa deadlines?

Tidrapportering ska inte kännas som att Big Brother övervakar dig. Målet är inte att övervaka varje rörelse, utan att använda smarta verktyg som hjälper till att balansera arbetsbelastningen, förebygga utbrändhet och hålla hela teamet engagerat och produktivt.

ClickUp utmärker sig genom att erbjuda verktyg som drag-and-drop-schemaläggning och Gantt-diagram, som gör planeringen enkel och anpassningsbar. Dess anpassningsbara uppgiftshanteringssystem låter dig anpassa arbetsflöden med rullgardinsmenyer, checklistor och framstegsstadier, så att du kan tillgodose ditt teams unika behov.

Dessutom finns det redigeringsfunktioner i realtid som Docs och Whiteboards, som håller alla uppdaterade även vid distansarbete.

När du hanterar team handlar det inte om att lägga till fler verktyg – det handlar om att välja rätt verktyg. Registrera dig för ClickUp idag!