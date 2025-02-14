De 10 bästa alternativen till Timeular för 2025

Tid är pengar. Men att spåra den med rätt tekniker är en helt annan sak.

En rapport visar att 35 % av företagare säger att dålig tidshantering är ett hinder för produktiviteten. Denna bortkastade tid leder till förlorade timmar, missade möjligheter och ett frustrerat team.

Tidshanteringsverktyg som Timeular är viktigare än någonsin för att hålla teamen på rätt spår och få företagen att fungera bättre. Vissa användare har dock rapporterat problem med verktyget, såsom felaktig spårning, ett buggigt gränssnitt och dyra abonnemang.

Om det låter som något för dig, har du kommit rätt till den här bloggposten. Vi har sammanställt en lista med de 10 bästa alternativen till Timeular, komplett med deras viktigaste funktioner, för- och nackdelar, priser och riktiga användarrecensioner. Låt oss utforska de bästa verktygen för tidsspårning som finns!

Vad ska du leta efter i ett Timeular-alternativ?

När du letar efter det bästa alternativet till Timeular, försök att välja ett som har följande viktiga funktioner:

Enkla timerreglage: Hitta ett tidsspårningsverktyg med snabba och enkla reglage som kortkommandon eller widgets.

Automatisk tidrapportering: Se till att ditt alternativ körs tyst i bakgrunden och registrerar både arbetstid och vilotid. Genom att automatisera denna process minimeras fel och dina tidsrapporter blir precisa.

Projekt- och uppgiftshantering: Leta efter ett Timeular-alternativ som låter dig organisera tidsposter efter projekt, kunder och uppgifter samtidigt som du hanterar dem direkt från samma plattform.

Anpassningsbar instrumentpanel i realtid: Använd en instrumentpanel för att få en snabb översikt över aktuell tidsspårning, aktiva timers och dina dagliga eller veckovisa framsteg.

Plattformsoberoende tillgänglighet: Välj ett Timeular-alternativ som låter dina anställda spåra tid var som helst – ett som fungerar smidigt på dator, webben och mobilen, med offline-stöd och automatisk synkronisering.

Omfattande rapportering och analys: Leta efter ett idealiskt alternativ som låter dig skapa detaljerade och anpassningsbara rapporter om hur tiden används i olika projekt, produktivitetstrender och fakturerbara timmar.

Kraftfulla integrationer: Se till att ditt Timeular-alternativ integreras sömlöst med de plattformar som ditt företag redan använder, så att du får smidig anslutning till olika verktyg från tredje part.

Topp 10 Timeular-alternativ

Med de funktionerna i åtanke, här är de 10 bästa alternativen till Timeular att utforska.

1. ClickUp (bäst för omfattande tids- och produktivitetshantering)

Kombinera tidsspårning med uppgiftshantering med ClickUp och håll koll på dina tidrapporter och projekt på en enda plattform.

ClickUp är mer än bara en kraftfull programvara för projektledning. Det är allt-i-ett-appen för arbete.

ClickUps funktion för tidshantering och produktivitetsövervakning tillför en extra dimension till ditt arbetsflöde och ger dig en fullständig översikt över din verksamhet. Spåra din tid direkt i dina uppgifter – eller integrera med populära timerappar.

Vill du se hur produktiv du har varit eller vilka uppgifter som tar upp din tid? Öppna en tidrapportvy för dina projekt för att se vad ditt team har gjort.

Ännu bättre är att alla dessa verktyg enkelt kan integreras med dina uppgifter och projekt. Ta till exempel tidsblockering. Istället för att jonglera med separata verktyg kan du blockera tid i din kalender i ClickUp och omedelbart omvandla dessa block till uppgifter.

På så sätt hålls din kalender och din att göra-lista perfekt synkroniserade utan extra ansträngning.

ClickUp-projektets tidsspårning

Ställ in tidsuppskattningar med ClickUps funktioner för projektidsuppföljning och ta reda på hur mycket tid som läggs på uppgifter och projekt.

Är du redo att börja övervaka din verksamhet? Med ClickUps funktion för tidsspårning av projekt kan du ange tidsuppskattningar, spåra faktisk tid som spenderats på uppgifter och deluppgifter och jämföra de två. Detta ger dig en tydlig bild av hur väl dina tidsuppskattningar stämmer överens med verkligheten på både uppgifts- och projektnivå.

ClickUp Brain

Om du vill ta tidshanteringen ett steg längre kan ClickUps inbyggda AI-drivna assistent, ClickUp Brain, maximera din arbetsdag och förvandla dig till en effektivitetsninja!

Fokusera på det viktigaste med ClickUp Brain, som skapar ditt schema åt dig.

Låt AI skicka tidsbaserade påminnelser och tala om vilka uppgifter du ska fokusera på härnäst. Detta kommer att öka din produktivitet och hjälpa dig att fokusera på rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.

Hantera din tid och produktivitet effektivt genom att få en överblick med hjälp av ClickUps tidslinjevy.

Om du behöver ta ett steg tillbaka och se helheten istället för de små detaljerna är ClickUp Views rätt val.

Byt till tidslinjevyn för att övervaka dina spårade data tillsammans med projektets framsteg. Du kan se hur din tidsspårning stämmer överens med projektets milstolpar, deadlines och beroenden – insikter som fristående tidsspårare inte kan ge.

ClickUp-mallar

Ladda ner den här mallen Optimera din schemaläggning genom att visualisera din tid med ClickUps mall för tidshantering.

Vi vet att det kan kännas skrämmande att börja från scratch. Därför har vi sammanställt ett omfattande bibliotek med färdiga, helt anpassningsbara mallar för tidshantering som hjälper dig att komma igång!

Till exempel är ClickUps mall för tidshantering ett måste för yrkesverksamma som hanterar otaliga dagliga ansvarsuppgifter. När du är klar kan du flytta dina uppgifter till statusar som Att göra, Pågående och Slutfört. Den förser dig också med anpassade fält för prioriteringar, förfallodatum och tidsuppskattningar.

Behöver du ett enklare sätt att spåra din tid och produktivitet? ClickUps mall för personlig tidshantering är värd att prova. Den hjälper dig att hålla dig produktiv genom att förbättra hur du kartlägger dina framsteg och hanterar dina uppgifter. Med vyer som uppgiftslista och deadlines håller den dig fokuserad på det som är viktigast samtidigt som den minskar stressen genom bättre tidsplanering.

ClickUps bästa funktioner

Registrera tid från din dator, mobilapp eller webbläsartillägg och länka den till ClickUp Tasks

Lägg till eller justera tidigare tidsposter manuellt genom att ange ett datumintervall eller redigera befintliga poster.

Lägg till anteckningar till tidsposter för att beskriva det arbete du har utfört för teamet och kundens sammanhang.

Använd etiketter på uppgifter för att enkelt organisera och filtrera tidsposter.

Spåra fakturerbar och icke-fakturerbar tid effektivt och gör faktureringen till en barnlek.

Begränsningar för ClickUp

Vissa ClickUp-vyer, såsom formulär, är inte tillgängliga i mobilapparna.

Den höga graden av anpassning kan vara något överväldigande för nya användare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Jag behövde ett projektledningssystem för att koordinera mina egna kunduppdrag och de för mitt team av frilansare. Jag provade ett antal andra lösningar, men ingen erbjöd både flexibilitet och tidsspårning. Tidsspårning var avgörande eftersom jag, som arbetar med timarvode, behövde en tidsspårningsfunktion inbyggd i mitt projektledningssystem för att slippa försöka sammanfoga två olika system varje månad för att skapa fakturor. ClickUp löste tidsuppföljningen åt mig och erbjöd en enorm flexibilitet som gjorde att jag kunde strukturera mina kunder, projekt och uppgifter på ett sätt som passade min arbetsstil och projektledning extremt bra. Även när mina system och processer utvecklades erbjöd ClickUp flexibiliteten att anpassa sig efter mig. Det är fantastiskt!

2. Clockify (Bäst för noggrann tidsspårning till ett överkomligt pris)

via Clockify

Om du behöver övervaka dina anställda noggrant utan att spendera en förmögenhet är Clockify ett bra alternativ.

Administratörer kan säkerställa att alla arbetstimmar registreras korrekt genom att aktivera obligatorisk tidsspårning. Till skillnad från Timeulars flexibla spårning uppmanar den här funktionen automatiskt användarna att fylla i eventuell saknad tid, vilket garanterar fullständiga och konsekventa register.

Om någon till exempel loggar 6 timmar av en 8-timmars arbetsdag måste de fylla i sin tidrapport innan de skickar in den. Detta är särskilt användbart för företag som behöver noggrann fakturering eller heltidsregister för efterlevnad.

Clockify har också funktioner som GPS-spårning, automatiska skärmdumpar var 5:e minut, inaktivitetsdetektering och blockering av manuella tidsredigeringar för specifika anställda.

Clockifys bästa funktioner

Spåra tid med en timer för start och slut på mobilen, datorn eller webbläsartillägg för att registrera varje arbetsminut.

Godkänn tidrapporter och skapa fakturor, inklusive rabatter och skatter.

Upptäck inaktiv tid och få aviseringar för att ta bort inaktiva poster

Skapa tidsbaserade rapporter, närvarorapporter eller sammanfattande rapporter för att analysera produktiviteten.

Spåra tid offline och synkronisera poster automatiskt när du är online igen.

Clockifys begränsningar

Clockifys gränssnitt kan verka förvirrande för nya användare.

Begränsade alternativ när det gäller teman

Inkonsekvent kontextväxling mellan mobil- och datorappar

Clockify-priser

Gratis: Gratis för alltid

Grundläggande: 4,99 $/månad per användare

Standard: 6,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Företag: 14,99 $/månad per användare

Paket: 15,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 100 recensioner)

3. Timely (bäst för automatiserad tidsspårning)

via Timely

Gillar du inte manuell tidrapportering? Timely hjälper dig att spara tid. Det arbetar tyst i bakgrunden och registrerar automatiskt dina digitala aktiviteter – e-post, möten, dokumentarbete, webbsurfning – och använder AI för att organisera dem i projektposter. Det innebär att du inte längre behöver starta och stoppa timers eller försöka komma ihåg vad du har arbetat med.

Timelys Memory Tracker-funktion skapar en privat, visuell tidslinje över din arbetsdag som bara du kan se. Du kan enkelt kontrollera AI:s tidsfördelning och dra och släppa aktiviteter till rätt projekt.

Medan Timeular kräver att du spårar varje uppgift manuellt, låter Timely dig granska och justera dina tidsloggar senare. Det är perfekt för multitaskers eller alla som behöver rekonstruera sin dag för korrekt fakturering.

Timelys bästa funktioner

Dela live-rapporter med kunder som uppdateras i realtid när de uppdateras.

Skicka rapporter med fasta tidpunkter till kunder med ett enda klick

Få automatiska påminnelser om att stämpla in eller påminn ditt team om att logga sina timmar.

Synkronisera med din kalender för att visa schemalagda händelser tillsammans med spårad tid.

Anslut till olika projektledningsverktyg som ClickUp, Asana och Trello.

Tidsbegränsningar

Inga tidszonalternativ för internationella anställda

Användare kan inte spåra tid som används i olika appar med mobilversionen.

Aktuell prissättning

Startpaket: 11 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Obegränsat: 28 $/månad per användare

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

4. QuickBooks Time (bäst för mobil tidrapportering)

via QuickBooks Time

QuickBooks Time är ett populärt val bland mobila och distansarbetande team och utmärker sig för sin geofencing-teknik.

I stället för skrivbordsbaserad spårning kan den automatiskt registrera när anställda kommer och går när de anländer till eller lämnar en arbetsplats. Om ditt team till exempel kräver att du är på plats spårar systemet din tid automatiskt och tilldelar den till rätt projekt baserat på din plats. Detta undviker manuella fel och håller timmarna på plats korrekta.

Med dessa verktyg och deras koppling till QuickBooks för lönehantering, fakturering och bokföring är QuickBooks Time ett bra alternativ för företag som behöver tidsspårning direkt kopplad till finansiella processer – något som Timeular inte erbjuder.

QuickBooks Times bästa funktioner

Spåra arbetade timmar, körsträcka, plats och mer med detaljerade tidrapporter.

Skapa anpassade rapporter för att analysera jobbkostnader, planera löner och mäta lönsamhet.

Anslut till populära HR- och löneverktyg som ADP, Square och JazzHR.

Använd mobilappen för att uppdatera dina tidrapporter i realtid.

QuickBooks tidsbegränsningar

Saknar projektspecifika funktioner för tidrapportering

Begränsad anpassning

Priser för QuickBooks Time

Enkel start: 35 $/månad

Essentials: 65 $/månad

Plus: 99 $/månad

Avancerat: 235 $/månad

Tillägg Time Premium: 20 $/månad för 1 administratör + 8 $/användare per månad

Tillägg Time Elite: 40 $/månad för 1 administratör + 10 $/användare per månad

QuickBooks Time-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

🧠 Kul fakta: I 600-talets Kina användes rökelsekurvor för att mäta tiden! Dessa fascinerande apparater, som var de första timers, brände rökelse i jämn takt. Mängden rökelse som brändes indikerade tidens gång. När rökelse röken steg signalerade den specifika tider för dagliga aktiviteter eller ceremonier.

5. RescueTime (bäst för produktivitetsanalys)

via RescueTime

RescueTime har en unik approach till tidsspårning: Den betygsätter automatiskt de appar och webbplatser du använder på en skala från ”mycket produktiv” till ”mycket distraherande”.

Istället för att bara spåra dina timmar, betygsätter denna tidsuppföljningsapp din produktivitet genom att gruppera dina aktiviteter och låta dig justera dessa etiketter så att de matchar din roll och dina mål. Om du till exempel är social media-ansvarig kan du markera Facebook som ”produktivt”, men som mjukvaruutvecklare kan du märka det som ”distraherande”.

Med Focus Sessions hjälper RescueTime dig att hålla dig fokuserad på uppgiften. Dessa sessioner blockerar distraherande webbplatser, stänger av aviseringar, spårar din fokuseringstid och visar hur saker som möten eller sena kvällar på jobbet påverkar din produktivitet. Det är ett kraftfullt sätt att ta kontroll över din arbetsdag och nå dina mål.

RescueTimes bästa funktioner

Se detaljerade rapporter om dina mest och minst produktiva tider

Sätt upp mål och spåra hur din tid förhåller sig till dem.

Jämför produktivitetsmönster över dagar och veckor

Integrera med kalenderappar för att se hur möten påverkar produktiviteten.

RescueTime-begränsningar

Det stöder inte flera språk, vilket påverkar globala team.

Ibland registrerar offline-tidsspårningen inte alla aktiviteter.

RescueTime-priser

Solo: 12 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

6. Toggl Track (bäst för frilansare och nystartade företag)

via Toggl Track

Nya företag och frilansare med en tight budget föredrar ofta Toggl Track framför konkurrenterna på grund av två gratis funktioner: automatisk tidsspårning och inaktivitetsdetektering.

Detta enkla och lättanvända alternativ till Timeular upptäcker automatiskt när du slutar arbeta och frågar om du vill behålla eller ta bort den inaktiva tiden. Det kategoriserar också ditt arbete baserat på de appar och webbplatser du använder, vilket sparar dig besväret med ständiga manuella uppdateringar.

Dessutom går Toggl längre än automatiseringsverktyg och praktiska genvägar med sin Timeline Insights. Istället för grundläggande tidsregistreringar skapar den en visuell tidslinje över din arbetsdag och analyserar den för luckor eller felallokerad tid.

Om du till exempel brukar spåra kundmöten men glömmer ett, kommer Timeline Insights att markera det och föreslå rätt projekt och uppgift baserat på din kalender och tidigare aktiviteter.

Toggl Track bästa funktioner

Växla enkelt mellan timers med kortkommandon

Skapa detaljerade rapporter med anpassningsbara faktureringspriser

Föreslå projekt för tidsregistreringar baserat på dina tidigare vanor

Spåra tid från webbläsartillägg eller skrivbordsappar

Omvandla kalenderhändelser till tidsposter med tilldelade projekt

Toggl Track-begränsningar

Mobilappen stöder inte olika kalendervyer.

Vissa användare tycker att rapporteringsfunktionerna är för grundläggande.

Toggl Track-priser

Gratis (upp till fem användare)

Startpaket: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

💡Proffstips: Om du tittar noga ser du att både Toggl och Clockify är starka och prisvärda alternativ. Om du undrar hur de står sig i jämförelse med varandra finns här en detaljerad sammanställning av Toggl vs. Clockify som du kan utforska.

7. Everhour (bäst för projektbudgetering)

via Everhour

Tidsspårning och hantering blir ännu svårare när du arbetar med snäva projektbudgetar. För att hålla dig till dem måste du veta exakt var ditt teams tid – och dina pengar – går. Det är där Everhours budgetsystem gör skillnad.

Om ett projekt till exempel har en gräns på 40 timmar varnar verktyget dig när du närmar dig gränsen och kan till och med hindra teammedlemmar från att logga fler timmar när gränsen har nåtts. Detta håller dina projekt på rätt spår och förhindrar budgetöverskridningar innan de inträffar.

Dessutom kan Everhour enkelt anslutas till projektledningsverktyg som ClickUp och Asana. Uppdateringar av timmar eller tidsuppskattningar synkroniseras automatiskt, så alla ändringar du gör återspeglas omedelbart i ditt projektledningssystem utan extra ansträngning.

Everhours bästa funktioner

Synkronisera uppdateringar av uppgifter automatiskt med projektledningsverktyg

Spåra projektkostnader i realtid med hjälp av teampriser

Schemalägg återkommande tidsuppskattningar för regelbundna uppgifter

Skapa fakturor automatiskt från spårade fakturerbara timmar

Begränsningar med Everhour

Tidsregistrering är inte alltid exakt, särskilt för anställda i olika länder.

Vissa användare har rapporterat integrationsproblem.

Everhour-priser

Gratis: Gratis för alltid (upp till 5 platser)

Team: 10 $/månad per användare

Everhour-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

8. Hubstaff (bäst för detaljerad övervakning av anställdas tid och aktiviteter)

via Hubstaff

Om du letar efter ett verktyg som specialiserar sig på att ge detaljerad insikt i hur ditt team arbetar, kan Hubstaff vara det bästa valet.

Så här fungerar det: Hubstaff övervakar aktivitetsnivåer genom att spåra om ditt team använder tangentbordet eller musen inom 10-minutersintervall. Om någon till exempel är aktiv under halva den tiden visas deras aktivitetsgrad som 50 %.

Den registrerar inte tangenttryckningar – bara om det finns aktivitet – så den håller saker och ting enkla och fokuserade på engagemang. Dessutom har den en praktisk funktion för att upptäcka inaktivitet med anpassade påminnelser, geofencing och schemaläggningsverktyg.

Det som utmärker Hubstaff är dess djup. Det tar skärmdumpar, spårar besökta webbadresser och analyserar aktiviteter för att ge dig en fullständig bild av hur tiden används. Det visar också anställdas tillgänglighet, projektets tidsplaner och arbetsbelastningsgränser som du kan justera efterhand.

Hubstaffs bästa funktioner

Håll koll på projektbudgetar med realtidsvarningar

Planera teamets scheman och arbetsbelastning enkelt med visuella tavlor

Skapa lönerapporter automatiskt baserat på arbetade timmar och lönenivåer

Kontrollera projektets lönsamhet genom att jämföra planerade timmar med faktisk tid som lagts ner.

Förenkla godkännandet av tidrapporter med anpassade arbetsflöden och påminnelser

Hubstaffs begränsningar

Funktionerna för produktivitetsövervakning är begränsade.

Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt och klumpigt.

Hubstaff-priser

Startpaket: 7 $/månad per användare

Grow: 9 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Enterprise: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

📮ClickUp Insight: 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kostar upp till 23 minuters koncentrationstid, vilket skapar en produktivitetsparadox. Genom att centralisera alla dina konversationer, uppgifter och chattråd i ditt arbetsutrymme gör ClickUp att du kan slippa hoppa mellan olika plattformar och få de snabba svar du behöver. Inget sammanhang går förlorat!

9. Jibble (Bäst för nybörjare som letar efter en gratis lösning)

via Jibble

Om du just har börjat med tidsspårning och inte vill investera i dyra verktyg direkt är Jibble ett utmärkt val.

Den kostnadsfria planen stöder noggranna incheckningar genom att använda AI för att verifiera närvaro via anställdas mobila enheter, vilket minskar risken för att kollegor stämplar in åt varandra. Samtidigt kan du med de avancerade funktionerna ställa in olika övertidsersättningar för vardagar och helger, spåra obligatoriska raster och till och med få varningar när anställda närmar sig övertidsgränser eller missar raster.

Jibble integreras också med stora lönesystem som Stripe och Paylocity, vilket hjälper dig att automatisera löneberäkningar baserat på spårad tid.

Jibbles bästa funktioner

Skapa realtidsdashboards för närvaro för att spåra senkomna och frånvarande

Spåra raster och lunchtider med anpassade policyer

Hantera skiftplaner med automatiska aviseringar för teammedlemmar

Jibbles begränsningar

Brist på detaljerade insikter och anpassade rapporter

Tekniska problem och begränsad funktionalitet i mobilversionen

Jibble-priser

Gratis: Gratis för alltid

Premium: 4,99 $/månad per användare

Ultimate: 9,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jibble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (1250+ recensioner)

Läs också: Bästa programvaran för tidsspårning

10. Harvest (Bäst för förenklad fakturering)

via Harvest

Harvest är en favorit bland tjänstebaserade företag och hjälper dig att spåra fakturerbara timmar och få betalt utan att behöva hoppa mellan olika system.

Med denna plattform kan du logga både dina timmar och utgifter och sedan skapa snygga fakturor som inkluderar fakturerbara timmar, kvitton och till och med beräknade skatter. En konsult kan till exempel spåra sina timmar, lägga till kvitton för kundmiddagar och skapa en professionell faktura från ett enda verktyg.

Harvest erbjuder också enkla men detaljerade rapporter för att hålla koll på tidsloggar, obetalt arbete och lönsamhet per kund, projekt eller teammedlem. Om du vill ha ännu mer transparens kan kunderna via Client Dashboard se sina fakturor och betalningar via en unik URL som du kan dela.

Appen spårar även projektets lönsamhet och teamets utnyttjandegrad, vilket hjälper dig att övervaka resurshanteringen samtidigt som faktureringen förblir enkel.

Harvest bästa funktioner

Skapa vanor för tidsspårning med automatiska påminnelser

Lås tidsposter och utgifter när de har fakturerats eller godkänts

Skapa fakturor från dina tidsrapporter och samla in kundbetalningar via Stripe- och PayPal-integrationer.

Få insikt i hur ditt team använder sin arbetstid och spåra projektkostnader.

Harvests begränsningar

Grundläggande rapporteringsfunktioner

Begränsad funktionalitet och anpassningsmöjligheter

Harvest-prissättning

Gratis plan: Gratis för alltid

Pro-plan: 13,75 $/månad per användare

Premiumplan: 17,50 $/månad per användare

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

💡Proffstips: För att vara så effektiv och produktiv som möjligt, använd en tidshanteringsmatris för att planera tidsuppskattningar för dina uppgifter och prioritera dem därefter.

Hantera din tid och dina projekt tillsammans med rätt Timeular-alternativ – ClickUp!

När livet blir hektiskt kan stress och missade deadlines hopa sig. Ett bra Timeular-alternativ kan hjälpa dig att hålla ordning, öka produktiviteten och skapa en sundare balans mellan arbete och privatliv.

Innan du väljer rätt, fokusera på att hitta ett verktyg som passar dina behov. Leta efter något som fungerar på olika plattformar, integreras med dina favoritverktyg för projektledning och kalendrar, och erbjuder automatisk tidsspårning och användbar analys.

Vår lista lyfter fram de bästa alternativen, men vårt förstahandsval är ClickUp.

ClickUp erbjuder alla viktiga funktioner du behöver för att spåra din personliga produktivitet och teamets produktivitet. Dess tidsregistreringsfunktion och allt-i-ett-projektledningsprogramvara hjälper dig att fokusera på det som är viktigt och fatta smartare beslut baserat på dina mål.

Registrera dig för ClickUp idag gratis!