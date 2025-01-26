Det är inte ovanligt att se användare av sociala medier uttrycka sin frustration över sina flöden. Ofta styrs dessa flöden av algoritmer, och istället för att visa inlägg från vänner eller kreatörer som de följer, fylls flödet med innehåll som algoritmerna pushar fram.

Detta har fått många att byta till Bluesky, en decentraliserad social nätverkssajt som strävar efter att bli ”algoritmernas huvudplats” och låter användarna anpassa sina flöden.

Bluesky är dock fortfarande under utveckling. Den har en mindre användarbas än plattformar som Instagram och X, och det kan vara svårt att hitta personer på grund av unika namngivningskonventioner och begränsad sökfunktion. Dessutom låter Bluesky användarna skapa riktlinjer för communityn, vilket ger en radikalt annorlunda upplevelse av sociala medier.

Om du inte är ett fan av Bluesky finns det många andra sociala medieplattformar du kan utforska. Vi har sammanställt en lista med 13 alternativ till Bluesky för att hjälpa dig att hitta den perfekta sociala medieplattformen!

⏰ 60-sekunders sammanfattning: Här är en lista över de 13 bästa Bluesky-alternativen och konkurrenterna för 2025: Threads by Instagram: Bäst för personer som använder Instagram Diaspora: Bäst för personer som vill vara värd för sina egna pods. PixelFed: Bäst för dig som vill ha en decentraliserad plattform för fotodelning. Nostr: Bäst för tekniskt kunniga användare som söker en protokollbaserad app. Post News: Bäst för personer som letar efter en plattform inriktad på nyheter Hive Social: Bäst för dig som letar efter en blandning av Instagram och X. Friendica: Bäst för att skapa långa textinlägg X (tidigare Twitter): Bäst för att hålla sig uppdaterad om världstrender Mastodon: Bäst för nischade hobbyister som letar efter modererade communityn. Minds: Bäst för intäktsgenerering från innehåll TrustCafe (WT. Social): Bäst för dig som vill ha en enkel, communityfokuserad app. Farcaster: Bäst för utvecklare och de som använder GitHub AT Protocol: Bäst för utvecklare som prioriterar decentraliserade sociala medier

Vad ska du leta efter i Bluesky-alternativ?

Här är de funktioner du bör leta efter i ett Bluesky-alternativ:

🌐 Decentralisering

Tänk på plattformar som ger dig kontroll genom att decentralisera hur de fungerar. Du kan gå med i eller vara värd för en server, så att dina data inte är bundna till ett företags regler eller moderering. Dessutom gör decentraliseringen dessa plattformar mer motståndskraftiga, vilket minskar risken för avbrott eller censur som hindrar dig.

🤝 Moderering av communityn

Leta efter plattformar som lägger modereringen i händerna på communityn. Dessa plattformar låter användarna forma sin upplevelse med skräddarsydda regler och innehållsfilter, vilket gör det enklare att skapa en säker och inkluderande miljö. Det handlar om att ge dig mer kontroll över vad du ser och interagerar med.

🔗 Interoperabilitet

Välj plattformar som kan ansluta till andra nätverk eller använda federerade system. Detta gör att du kan interagera med en bredare publik, även utanför din plattform. Det är ett utmärkt sätt att hålla kontakten utan att behöva jonglera med flera konton.

⚙️ Anpassning och användbarhet

Leta efter plattformar som erbjuder unika funktioner, som kronologiska flöden, anpassningsbara profiler, emojis eller alternativ för att dela foton och videor. En plattform som är lätt att navigera och innehåller verktyg som omröstningar, communityn eller livechattar kan göra din sociala upplevelse roligare och anpassad efter dina behov.

💡Proffstips: Gå med i en offentlig server med aktiv moderering och en livlig community. Det är ett enkelt sätt att testa plattformen innan du startar din egen server eller dyker djupare in i anpassningen!

De 13 bästa alternativen till Bluesky

Här är de 13 bästa Bluesky-alternativen du kan välja mellan:

1. Threads by Instagram (Bäst för Instagram-användare som vill gå med i en community)

via Threads

Threads är Instagrams version av en mikrobloggplattform som är utformad för att vara enkel och bekant för användarna. Layouten och funktionaliteten liknar andra textbaserade plattformar, vilket gör det enkelt att dela uppdateringar, delta i konversationer och interagera med följare – samtidigt som du förblir ansluten till ditt Instagram-konto.

Threads utmärkande funktion är taggar. Istället för att fylla ett inlägg med flera hashtags kan användarna helt enkelt lägga till en tagg som beskriver innehållet. Detta gör det möjligt för människor att engagera sig i inlägg som intresserar dem och komma i kontakt med andra som delar samma intressen.

Threads bästa funktioner

Dela textinlägg på upp till 500 tecken

Anslut ditt Threads-konto direkt till Instagram för enkel installation och appväxling.

Dela textinlägg, foton och videor, svara genom kommentarer och interagera med andra genom gillanden och omposter.

Genomför anpassade omröstningar på Threads för att samla in åsikter, starta konversationer och engagera din publik.

Begränsningar för trådar

Du behöver ett Instagram-konto för att kunna använda Threads, vilket kanske inte tilltalar dem som föredrar fristående plattformar.

Priser för Threads

Gratis

Trådens betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Threads?

Hittills gillar jag appen Threads. Det finns många saker som behöver fixas och vissa funktioner som behöver läggas till, men jag förstår helt och hållet varför de skyndade sig att lansera den. Nu finns den som en desktopversion och det är lättare att växla mellan konton. Jag tycker definitivt att det är värt att gå med. Dessutom är sponsring och varumärkesavtal ett av de enklaste sätten att tjäna pengar på appen Threads.

📖 Läs mer: De bästa kommunikationsverktygen för företag

2. Diaspora (bäst för att vara värd för poddar)

via Diaspora

Om du letar efter ett socialt nätverk som fokuserar på integritet och kontroll kan Diaspora vara värt att kolla in. Till skillnad från vanliga plattformar som lagrar dina data på sina servrar låter Diaspora dig bestämma var din information ska lagras. Du kan välja en server i webbläsaren, kallad en ”pod”, eller till och med vara värd för din egen.

Det som skiljer Diaspora från andra är dess grundläggande principer: decentralisering, frihet och integritet. I grund och botten är det du som bestämmer vem som ser ditt innehåll, hur du kommunicerar med andra och var dina data lagras.

Diasporas bästa funktioner

Få fullständig äganderätt och kontroll över din kommunikationsplan med den decentraliserade strukturen.

Dela uppdateringar och media med "Aspects" för att enkelt segmentera vänner, familj och professionella kontakter.

Upplev en renare, distraktionsfri miljö utan annonser eller spårning från tredje part.

Modifiera källkoden för att anpassa nätverket efter dina önskemål.

Diasporas begränsningar

Användargränssnittet kan kännas lite föråldrat, mer som en Wikipedia-sida.

Priser för Diaspora

Gratis

Diaspora-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

3. PixelFed (bäst för fotodelning)

via PixelFed

Om du gillar Instagrams funktioner men inte vill att en algoritm ska styra ditt flöde kan PixelFed vara värt att överväga. Det är en plattform för fotodelning som ger dig kontroll över ditt innehåll och din integritet. Du kan dela och redigera foton, organisera dem i album och interagera med andra genom gillanden och kommentarer.

Det bästa av allt? Det är helt reklamtfritt och använder inga algoritmer, så ditt flöde förblir kronologiskt och fritt från distraktioner. Innan du registrerar dig kan du bläddra bland olika servrar för konst, teknik och andra ändamål.

PixelFeds bästa funktioner

Njut av en reklamfri och algoritmfri upplevelse med ett kronologiskt flöde.

Starta trådade konversationer med det inbyggda kommentarsystemet.

Dela dynamiskt innehåll med funktioner som Stories och Albums.

PixelFed-begränsningar

Eftersom PixelFed är en decentraliserad plattform för sociala nätverk beror dess popularitet på gemenskapen. Vissa gemenskaper kan kännas små eller inaktiva, så det kan krävas lite ansträngning att hitta den rätta.

PixelFed-priser

Gratis

PixelFed-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs mer: De 10 bästa apparna för affärsmeddelanden

4. Nostr (Bäst för dig som vill ha en protokollbaserad app)

via Nostr

Nostr är inte en typisk social plattform med en centraliserad server. Det är ett programmeringsspråk som används för kommunikation. När du registrerar dig skapar du en privat nyckel som fungerar som din personliga åtkomst till plattformen.

Ingen e-postadress eller telefonnummer behövs, så du har full kontroll. Dina inlägg och interaktioner skickas via reläer – i princip servrar som vidarebefordrar meddelanden mellan användare. Detta gör det kraftfullt och flexibelt, men kan också kännas tekniskt eller skrämmande för nybörjare.

Nostrs bästa funktioner

Skapa privata nycklar för att säkerställa fullständig kontroll över ditt konto eller din gruppkommunikation.

Anslut via reläer för att dela dina meddelanden utan att förlita dig på en centraliserad server.

Sänd inlägg med hjälp av offentliga eller privata reläer för att möjliggöra censurresistenta kommunikationsstrategier.

Ställ in din egen relä för maximal anpassning och integritet.

Nostrs begränsningar

Det har en brantare inlärningskurva

Nostr-prissättning

Gratis att använda, men du kan behöva köpa din nyckel.

Nostr-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

5. Post News (Bäst för personer som letar efter en plattform inriktad på nyheter)

via PostNews

Post News handlar om genomtänkta diskussioner och kuraterat innehåll, med fokus på kvalitet snarare än kvantitet. Det är en plats där du kan fördjupa dig i nyheter, åsikter och diskussioner utan det vanliga bruset.

Det som skiljer den från andra är dess fokus på innehåll från verifierade källor, så att du får tillgång till pålitlig information. Om du värdesätter meningsfulla konversationer och tillförlitliga nyheter är Post News värt att kolla in.

Post News bästa funktioner

Engagera dig i inlägg från verifierade nyhetskällor och pålitliga bidragsgivare.

Stöd journalistik genom att ge dricks direkt till skribenter och kreatörer.

Främja meningsfullt engagemang med fokus på hövlighet och respekt.

Håll dig informerad med ett rent, reklamfritt gränssnitt som lyfter fram viktigt innehåll.

Begränsningar för att publicera nyheter

Användarbasen växer fortfarande, vilket för närvarande kan begränsa mångfalden av perspektiv och konversationer.

Priser för Post News

Gratis

Publicera nyhetsbetyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

6. Hive Social (Bäst för dig som letar efter en blandning av Instagram och X)

via Hive Social

Hive känns som en trevlig blandning av X och Instagram. Flödet fungerar ungefär som X:s, med inlägg i kronologisk ordning, medan den visuella stilen och roliga extrafunktioner – som profil musik, GIF:ar och omröstningar – påminner om Instagram.

Denna plattform låter dig lägga till profil musik, text- och bildinlägg samt omröstningar. Hives anpassningsfunktioner ger en personlig touch, vilket gör det enklare att komma i kontakt med andra användare.

Hive Socials bästa funktioner

Skapa en anpassningsbar profil med unika färgteman och musikintegration.

Njut av kronologiska flöden för en enkel, reklamfri surfupplevelse.

Lägg till ditt stjärntecken eller pronomen i din profil

Kom i kontakt med andra genom engagerande funktioner som kommentarer, gillanden och reposts.

Hive Socials begränsningar

Hives mindre användarbas innebär färre kontakter och mindre innehåll jämfört med större nätverk.

Priser för Hive Social

Gratis

Hive Social betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

7. Friendica (bäst för att skapa långa textinlägg)

via Friendica

Friendica är en social plattform som förenklar dina onlineinteraktioner. Du kan ansluta dig till en av de många gratis offentliga servrarna som finns tillgängliga på olika språk eller skapa din egen server om du vill ha fullständig kontroll över dina data.

Plattformen tillåter obegränsad textlängd och avancerade formateringsalternativ för inlägg.

Det som är riktigt häftigt med Friendica är hur det kopplar upp sig mot andra nätverk – oavsett om det är Mastodon, X eller Diaspora kan du interagera med dem alla direkt från ett enda konto.

Frendicas bästa funktioner

Använd plugins från tredje part för att lägga till funktioner och anpassa temat.

Anpassa din upplevelse med ett brett utbud av teman och tillägg.

Organisera ditt nätverk med detaljerade sekretessinställningar och gruppfunktioner.

Skicka ett inlägg till dig själv och för en personlig dagbok

Frendicas begränsningar

Installationsprocessen för Friendica kan vara lite teknisk, särskilt om du själv står för hostingen.

Frendicas prissättning

Gratis

Frendica-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: För decentraliserade plattformar som Mastodon eller Friendica kan den server du väljer ha stor inverkan på din upplevelse. Leta efter communityn som passar dina intressen och värderingar.

via X

X (tidigare Twitter) är en av de mest populära sociala plattformarna, älskad för sina snabba konversationer i realtid. Det är där människor delar korta uppdateringar, så kallade tweets, som kan innehålla text, bilder, videor och länkar.

X gör det enklare att delta och hålla sig uppdaterad om globala konversationer – oavsett om det gäller nyheter, trender eller virala memes, allt utvecklas i realtid. Dessutom låter funktionen Spaces dig delta i livechattar, vilket ger ytterligare en dimension till hur du kan komma i kontakt med communityn och influencers över hela världen.

X bästa funktioner

Dela korta uppdateringar, så kallade tweets, med text, bilder, videor och länkar.

Följ nyheter, trender och globala konversationer i realtid.

Delta i live-chattar med Spaces för mer dynamiska interaktioner.

Kom i kontakt med nischgrupper genom Communities

Använd meddelanden för privata konversationer och nätverkande

X begränsningar

Det finns många spamkonton som kan störa din upplevelse.

X-prissättning

Gratis

Grundläggande: 3 dollar per månad

Premium: 8 dollar per månad

Premium+: 22 dollar per månad

X-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om X?

X är ett utmärkt sätt att kommunicera med följare samt hitta aktuell information och livekommentarer om aktuella händelser i världen. X är bra, men det verkar som om jag får fler och fler aviseringar om användare eller inlägg som inte har något med mig att göra och som inte intresserar mig alls.

✨ Rolig fakta: Den allra första tweeten var helt enkelt ”just setting up my twttr” (just nu sätter jag upp min twttr) av grundaren Jack Dorsey. X var ursprungligen utformat som ett sätt för människor att uppdatera sin status med 140 tecken.

9. Mastodon (Bäst för nischade hobbyister som letar efter modererade communityn)

via Mastodon

Mastodon är en öppen källkodsplattform för sociala nätverk där användare kan välja eller skapa den gemenskap som passar dem bäst. Den drivs via servrar som var och en sköts av oberoende organisationer eller individer, och dessa servrar kan variera i inriktning, regler och modereringspolicy.

När du har valt en server kan du följa vem som helst i Mastodon-nätverket, oavsett vilken server de befinner sig på, vilket säkerställer att ditt val av community aldrig begränsar dina kontakter.

Mastodons bästa funktioner

Dela inlägg (kallade toots) med text, bilder, videor och länkar.

Uttryck dig själv med hjälp av ljud, video, bilder, omröstningar och animerade avatarer.

Njut av ett kronologiskt, reklamfritt flöde för en distraktionsfri upplevelse.

Kommunicera över olika servrar samtidigt som du behåller ett decentraliserat tillvägagångssätt.

Mastodons begränsningar

Det visar inte rekommenderade konton eller inlägg att följa.

Priser för Mastodon

Gratis

Mastodon-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Mastodon?

Jag gillar att delta i konversationer med människor och ämnen som intresserar mig, och ibland dela roliga saker från mitt liv. Mastodon har ingen algoritm. Du följer de konton som intresserar dig, du följs av dem som är intresserade av dig, och ni konverserar.

10. Minds (bäst för intäktsgenerering från innehåll)

via Minds

Minds är ett socialt nätverk som sätter yttrandefrihet, integritet och belöningar i centrum för upplevelsen. Det kombinerar välbekanta funktioner från traditionella plattformar med blockkedjeteknik, så att du kan tjäna pengar på att engagera dig, posta och bidra.

Det som är så bra med Minds är dess engagemang för transparens och öppen källkodsutveckling, vilket gör det till ett bra val för innehållsskapare som värdesätter frihet och kontroll över sin online-närvaro.

Minds bästa funktioner

Sälj medlemskap för exklusiv tillgång och tjäna pengar på annonser

Anpassa din upplevelse med öppen källkodsverktyg och transparenta policyer.

Kom i kontakt med en global gemenskap som prioriterar yttrandefrihet och integritet.

Stöd kreatörer direkt med tips och premiumabonnemang

Minds begränsningar

Brantare inlärningskurva för nya användare

Priser för Minds

Gratis

Minds betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Många Bluesky-alternativ, som Threads eller Minds, erbjuder anpassningsalternativ för profiler och flöden. Ta dig tid att anpassa dina inställningar för att få ut det mesta av plattformen.

11. WT. Social (TrustCafe) (Bäst för dig som vill ha en enkel app)

via TrustCafe

Trust Cafe är ett socialt nätverk som fokuserar på meningsfulla konversationer och tillförlitlig information.

Till skillnad från traditionella plattformar undviker den algoritmer och annonser och prioriterar användardrivet innehåll och ett community-centrerat tillvägagångssätt. Den är utformad som ett Twitter- eller Threads-flöde, och du kan kommentera, följa och dela innehåll på plattformen.

WT. Socials bästa funktioner

Delta i diskussioner som drivs av kvalitet och relevans snarare än algoritmer.

Gå med i eller skapa intressebaserade grupper för att komma i kontakt med likasinnade individer.

Bidra till och samarbeta kring pålitligt, användardrivet innehåll

Njut av en reklamfri upplevelse som sätter gemenskapen och konversationerna i första rummet.

WT. Sociala begränsningar

Användargränssnittet känns föråldrat och är inte intuitivt.

WT. Social prissättning

Gratis

WT. Sociala betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? WT. Social skapades av Wikipedia-grundaren Jimmy Wales. Det är en reklamfri och crowdfundad plattform för att främja faktabaserade diskussioner.

12. Farcaster (Bäst för utvecklare och personer som använder Github)

via Farcaster

Farcaster är ett decentraliserat socialt nätverk som fokuserar på portabilitet och ger användarna full kontroll. Det låter dig äga din identitet och dina kontakter, så att du kan växla mellan appar eller plattformar utan att oroa dig för att förlora dina följare eller data.

Farcaster är också utvecklarvänligt, vilket gör det enkelt att skapa eller använda appar inom dess ekosystem samtidigt som din identitet förblir konsekvent. Om du letar efter flexibilitet och kontroll i ett socialt nätverk är Farcaster värt att utforska.

Farcasters bästa funktioner

Äg din identitet och dina följare, och säkerställ portabilitet mellan plattformar.

Skapa eller använd appar inom ett växande decentraliserat ekosystem

Upptäck en ren, minimalistisk användarupplevelse utformad för enkelhet.

Interagera med ett utvecklarvänligt protokoll för att skapa eller anpassa nya verktyg.

Farcasters begränsningar

Farcasters användarbas växer fortfarande, så antalet appar och communityn är fortfarande begränsat för tillfället.

Farcaster-priser

Gratis

Farcaster-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

13. AT Protocol (Bäst för utvecklare som prioriterar decentraliserade sociala medier)

via AT Protocol

AT Protocol är den decentraliserade tekniken som driver Bluesky, byggd för att skapa ett mer öppet och användarkontrollerat socialt nätverk. Det handlar om att ge dig friheten att dela din identitet, ditt innehåll och dina följare på olika plattformar.

Dessutom erbjuder den anpassningsbara algoritmer så att du kan forma ditt flöde efter dina preferenser. Om du är ute efter portabilitet och transparens är AT Protocol rätt val för dig.

AT Protocols bästa funktioner

Överför din identitet och dina data smidigt mellan olika plattformar.

Anpassa ditt flöde med transparenta algoritmer och bättre kontroll över vad du ser.

Kommunicera via ett federerat nätverk som garanterar interoperabilitet och valfrihet.

Skapa eller använd appar som prioriterar decentralisering och användarkontroll.

Begränsningar i AT-protokollet

Som ett grundläggande protokoll är AT Protocol beroende av utvecklingen och användningen av appar som Bluesky, som fortfarande utökar sina funktioner och användarbaser.

Priser för AT Protocol

Gratis

AT Protocol-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? "AT" i AT Protocol står för "Authenticated Transfer" (autentiserad överföring), en hänvisning till nätverkets mål att skapa ett verkligt interoperabelt och decentraliserat nätverk av sociala plattformar.

Bluesky och andra plattformar, inklusive Hive Social och Diaspora, erbjuder personlig moderering av communityn, bättre integritet och större kontroll. Olika servrar och riktlinjer resulterar dock i splittrade communityn. Dessutom har de flesta av dessa verktyg komplexa onboarding-processer.

Här behöver du ett verktyg med funktioner som går utöver sociala nätverk. ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Låt oss se hur du kan använda ClickUp för att bygga en stark gemenskap.

🚀 Skapa separata kanaler för kommunikation

ClickUp Chat erbjuder ett inbyggt kommunikationsverktyg som håller konversationerna kopplade till dina projekt. Du kan bjuda in gäster till din arbetsyta och skapa separata diskussionskanaler.

Till skillnad från traditionella meddelandeappar är Chat direkt integrerat med dina arbetsflöden. Det kopplar samman uppgifter, dokument och meddelanden, vilket gör det enkelt att samarbeta utan att tappa sammanhanget.

Samarbeta effektivt med teammedlemmar med ClickUp Chat

Du kan skicka viktiga meddelanden med hjälp av inlägg, omvandla meddelanden till genomförbara uppgifter, synkronisera trådar med uppgifter och skicka direktmeddelanden till communitymedlemmar för personlig interaktion.

Det bästa är att du kan sammanfatta trådar med ClickUp Brain , ClickUps kraftfulla AI-assistent. Du kan också använda den för att skriva engagerande, genomtänkta inlägg – personliga eller på uppdrag av din organisation – som du kan publicera på dina olika sociala medier.

🚀 Samarbeta i realtid

ClickUp Docs gör det otroligt enkelt att skapa, redigera och dela dokument, allt inom din arbetsyta. Det hjälper dig att länka projektdetaljer, brainstorma idéer eller lägga till mötesanteckningar direkt till dina uppgifter. Du kan organisera information genom att lägga till kommentarer, ställa in redigeringskontroller, spåra versionshistorik och använda avancerade formateringsalternativ.

Länka projektdetaljer och brainstorma idéer med ClickUp Docs

🚀 Brainstorma och visualisera idéer

ClickUp Whiteboards är en game changer för team som älskar visuell organisation. De låter dig brainstorma, planera strategier och kartlägga arbetsflöden med drag-and-drop-enkelhet. Dessutom kan du länka element direkt till uppgifter, så att allt hålls samman.

Oavsett om du planerar innehåll eller samordnar ditt teams vision, erbjuder Whiteboards en samarbetsinriktad, allt-i-ett-lösning.

Brainstorma idéer med vänner eller teammedlemmar med ClickUp Whiteboards

🚀 Automatisera marknadsföringsuppgifter

ClickUp är också ett utmärkt verktyg för sociala medier- och marknadsföringsteam. Det hjälper till att organisera kampanjer, planera innehåll och automatisera uppgifter med ClickUp Marketing.

Med anpassningsbara arbetsytor som tavlor och Gantt-diagram är ClickUp lätt att skräddarsy efter dina behov . Det utmärker sig genom att kombinera projektuppföljning, samarbete i realtid och säkra åtkomstkontroller, vilket gör det till en allt-i-ett-lösning för att hantera och genomföra projekt effektivt.

🚀 Kom igång med mallar

ClickUp erbjuder över 1000 färdiga mallar som hjälper sociala medier- och marknadsföringsteam att komma igång direkt.

Ladda ner den här mallen Skapa engagerande communityn med ClickUp Community Management Template

ClickUp Community Management Template är ett utmärkt sätt att hålla ordning när du hanterar din community. Det hjälper dig att spåra interaktioner, planera evenemang och se till att allt fungerar smidigt. Om du har många communityaktiviteter att hantera kan detta förenkla saker och ting.

ClickUp Social Media Advanced Template är användbart om du arbetar med ett stort team eller driver komplexa kampanjer. Den är fullspäckad med verktyg för detaljerad innehållsplanering och resultatuppföljning, så att du kan hålla koll på varje detalj och hålla ditt team synkroniserat. Det är inte allt! Du kan också använda ClickUp Social Media Template för att planera och organisera ditt innehåll på sociala medier. Det gör det enkelt att schemalägga inlägg och brainstorma idéer, vilket hjälper dig att hålla dig konsekvent och på rätt spår utan att komplicera saker och ting.

➡️ Vill du hålla dig uppdaterad om ClickUps funktioner? Gå med i ClickUps community idag!

Skapa en engagerande gemenskap med ClickUp

Hive Social, Diaspora och andra sociala medieplattformar är utmärkta för att komma i kontakt med människor och dela personliga uppdateringar, men de kanske inte hjälper dig att skala upp en community på grund av sina egna regler, överbelastade servrar och låga popularitet. Om du vill bygga en stor community kan ClickUp vara den perfekta plattformen.

Det erbjuder enkel onboarding. Du kan bjuda in gäster till ClickUp Chat, skapa separata kanaler, bifoga filer, skapa åtgärdspunkter från meddelanden och mycket mer.

Dessutom erbjuder ClickUp mallar för communityhantering som hjälper dig att komma igång.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och skapa meningsfulla kontakter!