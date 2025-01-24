De 10 bästa AI-verktygen för att skapa elevator pitches

Vi har alla sett de där Shark Tank-ögonblicken när även de bästa idéerna misslyckas på ett chockerande sätt. Vissa av dessa ”ouch”-ögonblick kunde ha undvikits med en välstrukturerad elevator pitch.

Naturligtvis kommer de flesta av oss inte att stå inför strålkastare och kameror när vi presenterar oss professionellt. Men insatserna är höga och klockan tickar när du gör en presentation!

Att sälja affärsidéer eller övertyga potentiella arbetsgivare på bara några sekunder är en skrämmande tanke. De flesta av oss skulle troligen fumla eller vara helt oförberedda.

Men oroa dig inte! Lösningen är enkel – en AI-app som förvandlar dina spridda tankar till en fängslande elevator pitch som till och med Mark Cuban skulle applådera.

Vad du bör leta efter i generatorer för hisspitcher

Första intrycket kan vara avgörande; du har en enda chans – och ibland bara några sekunder – att göra det rätt. Här är vad du bör leta efter i en elevator pitch-generator som garanterar att du lyser:

Anpassningsalternativ: Hitta ett alternativ som låter dig skräddarsy pitchen efter dina specifika behov, bransch, målgrupp och önskad ton.

Användarvänligt gränssnitt: Använd en generator som är intuitiv och lätt att navigera, även för användare utan teknisk kunskap.

Värdefulla insikter: Leta efter hjälpsam feedback, förslag och insikter för att förfina din presentation och göra den mer slagkraftig.

Anpassningsalternativ: Välj verktyg som erbjuder Välj verktyg som erbjuder anpassningsbara mallar för en sida och flexibilitet när det gäller ton, stil och längd på de genererade presentationerna.

Samarbete: Välj ett verktyg för att skapa elevator pitches som möjliggör samarbete i realtid, vilket är perfekt när du arbetar med team.

💡Proffstips: Använd de tre C:na för en övertygande elevator pitch – Clarity (tydlighet), Conciseness (koncishet) och Compellingness (övertygande) – för att få din presentation att sticka ut. Undvik jargong, håll den kort och avsluta med en stark CTA för att göra den minnesvärd.

De 10 bästa generatorerna för hisspresentationer

Nu när du vet vad du ska leta efter, här är en kort lista över de 10 bästa elevator pitch-verktygen på marknaden.

1. ClickUp (Bäst för enkla AI-genererade elevator pitches)

Prova ClickUp Brain Skapa vinnande presentationer på några sekunder med ClickUp Brain.

Din elevator pitch-generator måste vara lika snabb som din presentation och lika personlig. Det låter som ett jobb för ClickUp!

ClickUp är mer än bara en generator för hisspitcher – det är en app som förenklar hela processen. Från att brainstorma idéer till att skapa presentationerna och skicka ut dem kan du använda den för att göra allt på ett och samma ställe.

Vill du skapa en elevator pitch snabbt? ClickUp Brain genererar en personlig presentation åt dig, precis som du vill ha den.

Ange bara all information du behöver – dina meriter och bakgrund, mål, USP:er osv. – och välj tonfall för en personlig presentation. Det bästa av allt? Den kan också hämta information från dina befintliga uppgifter, mötesanteckningar eller till och med chattar, vilket gör presentationen relevant och säkerställer att inget viktigt missas!

AI kan vara en utmärkt sparringpartner, men ingenting slår mänsklig feedback och gott gammalt lagarbete.

ClickUp Docs kan hjälpa dig att förfina din presentation genom att möjliggöra samarbete med ditt team.

Oavsett om du skriver första utkast eller samarbetar med andra för att skapa din slutgiltiga presentation kan du använda Docs för att förfina idéer i realtid tillsammans med ditt team och chatta med dem samtidigt.

När din presentation är klar behöver du inte ladda ner den eller byta flik för att skicka den. Istället kan du dela dina finslipade presentationer direkt via e-post i ClickUp.

Ladda ner den här mallen Skapa en anpassad presentation redan nu med ClickUp Elevator Pitch Template.

För att komma igång snabbt kan du prova ClickUp Elevator Pitch Template. Den är perfekt för nybörjare och hjälper till med allt från idé till skapande.

Så här kan det stärka din elevator pitch:

Brainstorma med ditt team i Doc och slutför din presentation gemensamt.

Skapa uppgiftsmallar i ClickUp och anpassa dem med detaljer om den produkt eller tjänst som presenteras.

Använd ClickUp Checklists för att hålla koll på allt du behöver öva på inför din elevator pitch, från kroppsspråk till röstläge!

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Brain för att skapa dina elevator pitch-mallar – och uppfylla andra krav – på några sekunder.

Använd anpassade fält i uppgifter för att spåra viktiga presentationselement som målgrupp, unikt värdeerbjudande och viktiga slutsatser.

Få tillgång till all din information i ClickUps mobilapp när du är på resande fot.

Öva och spela in din presentation direkt och dela den med kollegor i ClickUp med hjälp av ClickUp Clips

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva att vissa funktioner kräver en viss inlärningskurva.

Vissa funktioner kan ta längre tid att ladda.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-kundbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🧠Rolig fakta: Studier visar att den genomsnittliga mänskliga uppmärksamhetsspannen är bara 48 sekunder – en minskning från 75 sekunder 2012 – vilket gör en koncis presentation avgörande för att fånga uppmärksamhet.

2. Galaxy. ai (Bäst för högst anpassade elevator pitches)

Det kan vara svårt att förklara bra idéer på 30 sekunder, eller hur? Galaxy.ai försöker ändra på det.

Galaxy. ai är en AI-assistent som erbjuder över 1500 verktyg för allt från skrivande till bild- och videogenerering. Detta verktyg hjälper dig att skapa koncisa elevator pitches som speglar din personlighet i varje ord.

Galaxy. ai bästa funktioner

Ta itu med problem och intressen specifikt med publikfokuserad generering.

Välj din önskade ton och anpassa pitchen så att den speglar din unika stil. Verktyget genererar två versioner av din pitch så att du kan välja den bästa.

Få tillgång till färdiga mallar som är anpassade för specifika branscher som teknik, hälso- och sjukvård och finans.

Använd dina marknadsundersökningsdatabaser eller sociala medieanalyser för att anpassa dina presentationer.

Galaxy. ai-begränsningar

Analysfunktionerna är endast tillgängliga i betalda versioner.

Även om AI-tekniken är avancerad finns det fall där genererat innehåll kan kräva manuella anpassningar.

Galaxy. ai-prissättning

Gratis för alltid

Betald version: 49 $/månad

Galaxy. ai betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

3. WriterBuddy (Bäst för första gången du gör en presentation)

via Writ erBudd y

WriterBuddy är en praktisk AI-assistent som är utformad för att hjälpa professionella skribenter med över 40 verktyg. Denna AI-generator för hisspresentationer är perfekt för användare som inte har någon erfarenhet av att skapa presentationer.

Det har ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för vem som helst att snabbt och enkelt skapa originella, övertygande presentationer.

WriterBuddys bästa funktioner

Använd dess AI-drivna verktyg för att skapa personliga, högpresterande presentationer inspirerade av branschens bästa praxis.

Anpassa din presentation så att den stämmer överens med din produktmarknadsföringsstrategi med upp till 10 alternativ baserade på din information.

Skapa presentationer på över 20 språk för global attraktionskraft.

Arbeta med 2 000 gratis krediter per månad och över 40 innehållsmallar.

Begränsningar för WriterBuddy

När du har förbrukat de 2 000 månatliga krediterna kan du inte längre skapa några gratis presentationer.

För många anpassningsalternativ kan förvirra vissa användare.

Priser för WriterBuddy

Gratis för alltid

Grundläggande: 15 $/månad

Pro: 29 $/månad

Obegränsat: 49 $/månad

WriterBuddy-betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

💡Proffstips: Kombinera ditt verktyg för att skapa elevator pitches med AI-CRM-verktyg för att hålla koll på alla leads och anpassa dina uppföljningar och presentationer därefter.

4. Voilà (Bäst för förenklade elevator pitches)

via Voilà

Har du svårt att förklara din affärsidé för din publik? Voilà hjälper dig att omvandla komplexa begrepp till tydliga, koncisa budskap.

Voilà är den ultimata AI-assistenten som genererar text och bilder och läser webbadresser. Dess fokus på effektiv kommunikation gör den till en utmärkt generator för hisspresentationer för nätverkande och presentationer.

Voilà bästa funktioner

Undvik jargong och förvandla komplexa idéer till tydliga, uppmärksammande budskap.

Skapa presentationer på över 50 språk

Förfina dina unika värdeerbjudanden för att hålla din marknadsföring på topp.

Anpassa och skapa obegränsat med presentationer så ofta du behöver.

Voilà-begränsningar

Den kostnadsfria versionen använder grundläggande AI, vilket kan påverka noggrannheten.

Effektiviteten hos den genererade pitchen beror i hög grad på kvaliteten och tydligheten hos den information som användaren matar in.

Voilà-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 8 $/månad

Ultimate: 16 $/månad

Voilà-betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

5. Texta. ai (Bäst för att skapa presentationer i ChatGPT-stil)

Letar du efter ett verktyg där du kan använda dina ChatGPT-prompter? Då är det här något för dig. Texta.ai är främst utformat för långa texter som bloggar, men hjälper dig också att skapa effektfulla elevator pitches.

Entreprenörer och arbetssökande kan använda det användarvänliga gränssnittet för att skapa välformulerade elevator pitches som effektivt kommunicerar deras idéer och unika försäljningsargument.

Texta. ai bästa funktioner

Guida AI-verktyget för att förfina och skapa den perfekta elevator pitchen för dig – det lär sig och anpassar sig snabbt.

Välj mellan branschspecifika mallar för att hålla dina medicinska presentationer åtskilda från marknadsföringspresentationerna.

Få nybörjarvänliga tips och idéer för att göra din presentation iögonfallande, även om du är nybörjare på AI-verktyg.

Eliminera robotliknande floskler med AI-humanizer, som gör din presentation naturlig och relaterbar.

Begränsningar för Texta.ai

Verktygets förslag kan ibland bli repetitiva.

Det kan vara dyrt för personligt bruk.

Texta. ai-prissättning

Gratis för alltid

7 dagars gratis provperiod

Individuell: 9 $/månad

Team: 39 $/månad

Skala: 79 $/månad

Texta. ai betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

6. Typli. ai (Bäst för detaljerade elevator pitches)

Typli.ai är ännu en AI-assistent som förser dig med över 184 AI-skrivverktyg som täcker allt från långa artiklar till korta texter.

Denna kostnadsfria generator för hisspitcher är perfekt för nystartade företag, entreprenörer och yrkesverksamma som vill göra ett bestående intryck.

Typli. ai bästa funktioner

Låt Typli.ai förbättra din presentation genom att lägga till värdefulla segment, så att du inte bara förlitar dig på din egen input.

Använd stödverktyg som AI Summarizer eller Bullet Point Generator för att förfina din affärsplan.

Få tillgång till din pitchhistorik för att återvända till och återanvända tidigare genererade idéer.

Typli. ai begränsningar

I gratisversionen kan du bara skriva 500 tecken.

Det finns inget val av språk.

Typli. ai-prissättning

Gratis: Upp till 1000 genererade ord

Grundläggande: 12,99 $/månad

Pro: 49,99 $/månad

Plus: 19,99 $/månad

Typli. ai betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

7. Taskade (Bäst för att skapa presentationer i samarbete)

via Taskade

Är du trött på att pitcha på egen hand? Taskade är i första hand ett projektledningsverktyg som hjälper dig att skapa en effektiv elevator pitch tillsammans med ditt team.

Dess fokus på realtidssamarbete och AI-assisterad brainstorming hjälper dig att förfina ditt kärnbudskap.

Taskades bästa funktioner

Anpassa din elevator pitch-mall efter dina behov och använd den som en mall för att skapa den perfekta pitchen.

Samarbeta i realtid med ditt team i ett delat arbetsutrymme för omedelbar feedback och brainstorming.

Låt AI hjälpa till med brainstorming för att generera idéer och förfina budskapet baserat på teamets input.

Spåra uppgifter relaterade till pitchutvecklingen för att säkerställa att allt är klart inför presentationsdagen.

Begränsningar för Taskade

AI-assistenten är endast tillgänglig för betalande användare.

Det är kanske inte det bästa valet för nybörjare som behöver mer hjälp med att skapa sina första presentationer.

Priser för Taskade

Gratis för alltid

Taskade Pro: 10 USD/månad per användare

Taskade för team: 20 $/månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

8. Angel Match (Bäst för elevator pitches för investerare)

via Angel Match

Angel Match är en specialiserad plattform som kopplar samman startups med ett omfattande nätverk av över 110 000 affärsänglar och riskkapitalister.

Elevator pitch-generatorn är utformad för att hjälpa start-up-grundare att snabbt skapa övertygande pitch deck-mallar som effektivt kommunicerar deras affärsidéer till potentiella investerare.

Angel Match bästa funktioner

Skapa en personlig elevator pitch genom att lägga till detaljer som ditt startups namn, bransch, målgrupp och ton.

Skapa obegränsat med presentationer med ett användarvänligt gränssnitt – ingen teknisk expertis krävs.

Få tillgång till investerarnas profiler för att skräddarsy din presentation efter deras intressen och bakgrund för maximal effekt.

Begränsningar för Angel Match

Ingen gratisversion finns tillgänglig.

Mallar är inte tillgängliga i Basic-planen, vilket utgör en utmaning för nystartade företag.

Priser för Angel Match

Grundläggande: 59 $/månad

Tillväxt: 99 $/månad

Premium: 199 $/månad

Angel Match-betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

9. Thanos (Bäst för engagerande elevator pitches)

via Thanos

Tänk om Thanos hade haft över 400 infinity stones istället för bara 6? Det är en skrämmande tanke, men den här Thanos är annorlunda. I det här fallet har den över 400 AI-verktyg.

Medan Infinity Stones ger sin ägare fullständig kontroll över tid, rum, verklighet, sinne, kraft och själ, ger dessa verktyg dig kontroll över innehåll och presentationer.

Thanos bästa funktioner

Anpassa dina presentationer efter olika scenarier, från nätverkande på konferenser till jobbintervjuer och investerarmöten.

Välj mellan olika tonfall, till exempel informellt eller formellt, för att matcha stämningen hos din publik eller ditt evenemang.

Få en kreativitetskick med tips och förslag som inspirerar dig att tänka utanför boxen.

Thanos begränsningar

Den enkla metoden kanske inte passar användare som letar efter branschspecifika presentationer.

Pitchens kvalitet beror i hög grad på indata.

Thanos prissättning

Gratis för alltid

Grundläggande: 25 $/månad

Pro: 49 $/månad

Thanos betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

10. HyperWrite (bäst för intervjusamtal)

via HyperWrite

HyperWrite använder en serie verktyg som är utformade för att förenkla skrivandet med hjälp av AI-driven assistans.

HyperWrite-generatorn för hisspresentationer är perfekt för jobbsökande, rekryterare och karriärcoacher som vill göra ett bra första intryck.

HyperWrites bästa funktioner

Ange detaljer om det jobb du söker för att skapa en presentation som är perfekt anpassad till rollen.

Lita på avancerade GPT-4- och ChatGPT-modeller för att skapa en presentation som lyfter fram dina unika styrkor.

Anpassa din presentation med HyperWrite Chrome-tillägget för en stil och ton som verkligen passar dig.

HyperWrites begränsningar

Avancerade funktioner kräver ett abonnemang.

Priser för HyperWrite

Begränsad gratis tillgång

Premium: 19,99 $/månad

Ultra: 44,99 $/månad

HyperWrite-betyg och recensioner

G2: Betyg ej tillgängliga

Capterra: Betyg ej tillgängliga

💡Proffstips: Fokusera på mer än bara att leverera din presentation med ord. Se till att du utstrålar självförtroende genom smart kroppsspråk, självsäker hållning, kraftfull klädsel och en slagkraftig ton.

Bli en perfektionist på presentationer med ClickUp

Vill du öppna dörrarna till din drömkund eller ditt drömjobb? Det kan ta bara trettio sekunder. Även om tanken på att skapa en perfekt elevator pitch kan verka skrämmande, är det inte omöjligt.

Det bästa är att du inte ens behöver vara en skicklig skribent. Du behöver bara ha rätt elevator pitch-generatorer – med AI är allt möjligt! ClickUps projektledningsprogramvara utmärker sig som din allt-i-ett-lösning för att skapa elevator pitches som är lika professionella som personliga. Dessutom kan du hantera alla dina pitchutkast på ett och samma ställe, få idéer och feedback för att förfina dem och med självförtroende visa upp din bästa sida – allt från samma verktyg.

Från att generera nya idéer med AI till att samarbeta i realtid – ClickUp är den partner du behöver. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto nu.