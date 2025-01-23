Hur du blir mer utåtriktad på jobbet

Arbetsrelaterade situationer som sociala evenemang eller att tala inför publik kan kännas överväldigande för många introverta personer. Oavsett om det handlar om att presentera inför en grupp eller be om löneförhöjning, kan dessa situationer ofta väcka ångest.

Men här är saken – arbetsstilar är inte svartvita. Även om du lutar åt det introverta hållet kan du fortfarande ha vissa extroverta tendenser.

Så, hur kan du bli mer utåtriktad på jobbet? Med små förändringar och en vilja att kliva ut ur din komfortzon kan du anpassa dig till sociala situationer samtidigt som du förblir trogen dig själv.

Den här artikeln handlar om hur du kan bli mer utåtriktad på jobbet och bygga starkare professionella relationer.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Introversion och extroversion finns på ett spektrum – du kan anpassa dig till din arbetsmiljö utan att förändra vem du är.

För att bli mer utåtriktad på jobbet, börja i liten skala. Delta i informella samtal eller möten för att komma igång.

Använd sedan aktivt lyssnande för att skapa meningsfulla relationer med kollegor.

Känner du dig överväldigad? Balansera din sociala energi med pauser för att ladda batterierna.

Konsekvens är viktigt. Öva regelbundet på extroverta beteenden för att gradvis förbättra dig.

Du kan finslipa dina befintliga färdigheter, såsom att prata med en person eller skriftlig kommunikation, för att få mer självförtroende.

Utnyttja ClickUps funktioner för att kommunicera och samarbeta bättre med ditt team samtidigt som du behåller en privat hörna för din personliga planering.

Förstå personlighetstyper: extroverta och introverta

Psykologen Carl Jung introducerade begreppen introversion och extroversion på 1920-talet. Enligt Jung får extroverta personer energi av sociala interaktioner, medan introverta personer laddar batterierna genom ensamhet.

Även om detta ramverk är användbart förenklar det komplexiteten i arbetsplatsdynamiken.

Personlighetstyper på arbetsplatsen är inte fasta. De finns på ett flytande spektrum. Introverta personer kan ha utåtriktade dagar, och extroverta personer behöver ibland lugn och ro för att ladda batterierna. Idén att människor antingen är introverta eller extroverta är en missuppfattning. I verkligheten är det mer komplicerat än så.

Låt oss undersöka hur introverta och extroverta hanterar vardagliga situationer på arbetsplatsen på olika sätt:

Social interaktion

Extroverta personer trivs vanligtvis i sociala miljöer som nätverksevenemang eller kontorsfester. De får energi av att umgås med andra och tycker om att bygga upp stora professionella nätverk. Men tvärtemot vad många tror är extroverta personer inte immuna mot social trötthet – de behöver också vila för att ladda batterierna efter intensiva, interaktiva dagar.

Introverta personer föredrar däremot mindre, mer intima sociala sammanhang. De trivs bäst i en-till-en-samtal eller mindre grupper. Det gör dem inte asociala, utan de föredrar helt enkelt att förbereda sig och har hellre meningsfulla samtal än småprat.

Arbetsmiljö

Extroverta personer söker ofta dynamiska miljöer där det livliga sorlet i ett öppet kontor eller livliga konversationer håller dem energiska och engagerade. Introverta personer föredrar dock att fokusera i tystare miljöer.

Att arbeta hemifrån i isolering kan ta energi från extroverta personer, medan introverta kanske föredrar den distraktionsfria miljö det skapar.

Hybridmodeller kan faktiskt passa både introverta och extroverta personer, eftersom de balanserar deras unika personlighetsdrag för bättre produktivitet.

Kommunikation och lagarbete

Extroverta personer trivs ofta i öppna diskussioner, där de bidrar med idéer i realtid och uppskattar verbal brainstorming. Ibland kan detta uppfattas som att extroverta personer dominerar samtalen, men sanningen är att deras entusiasm ibland kan överskugga tystare röster.

Introverta personer har oftast ett mer reflekterande tillvägagångssätt och behöver tid för att bearbeta idéer innan de talar. Vissa av dem kanske till och med föredrar skriftlig kommunikation.

De är duktiga lyssnare i grupp men känner sig mer bekväma med en agenda eller förberedda diskussionspunkter. När de får utrymme bidrar introverta med värdefulla insikter.

Kritiskt tänkande och beslutsfattande

Extroverta personer söker ofta input från andra när de fattar beslut och föredrar ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt. De fattar snabba beslut och bollade idéer med andra. Gör det dem impulsiva? Extroverta personer skulle hävda att de bara försöker samla in olika perspektiv.

Jämförelsevis tenderar introverta personer att analysera beslut ingående. De överväger flera olika aspekter och tänker på långsiktiga konsekvenser innan de agerar. Detta reflekterande tänkande gör att de kan fatta välgrundade beslut, särskilt i situationer där mycket står på spel och noggrann analys är avgörande.

Arbetsflöde

Extroverta personer är naturliga multitaskers som tycker om att växla mellan olika uppgifter. För dem är variation livets krydda, och de får energi av att hantera flera projekt samtidigt. Vem behöver monotoni när man kan göra mer?

Samtidigt utmärker sig introverta ofta i fokuserade miljöer med enstaka uppgifter. De tenderar att vara mest produktiva när de är helt uppslukade av en uppgift, utan distraktioner. Att hoppa mellan olika uppgifter kan vara förvirrande eller ineffektivt för dem.

👀Visste du att: Ledarstilar är nära kopplade till våra personlighetstyper. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett populärt verktyg som hjälper dig att upptäcka din ledarskapsstil och förstå hur den påverkar dina interaktioner med andra, till exempel genom att jämföra ENFP-egenskaper (extroverta) med INFP-egenskaper (introverta).

Fördelarna med att vara mer utåtriktad på jobbet

En studie i tillämpad psykologi av Michael P. Wilmot visade att extroverta personer har fyra viktiga styrkor som bidrar till professionell framgång.

Efter att ha granskat 97 studier fann forskarna att extroversion har en positiv inverkan på arbetsrelaterade resultat i 90 % av fallen, vilket understryker dess betydelse för karriärprestationen.

Så här utmärker sig extroverta personer på jobbet:

Motiveras av belöningar: Extroverta personer drivs av potentiella belöningar som högre status och erkännande. Deras självförtroende hjälper dem att lyckas i konkurrensutsatta miljöer.

Var positiv: Extroverta personer upplever oftare positiva känslor, vilket hjälper dem att hantera stress och motgångar och balansera arbete och privatliv. Deras positiva inställning bidrar till anpassningsförmåga.

Naturlig kommunikationsförmåga: Extroverta personer är skickliga på verbal och icke-verbal kommunikation och utmärker sig inom nätverkande, övertalning och ledarskap. Deras sociala förmåga stärker professionella relationer.

Bättre arbetsprestation: Extroverta personer tar initiativ, driver på förändringar och förbättrar strategier. Deras proaktiva inställning ökar produktiviteten och ger ofta erkännande och beröm.

👀 Visste du att? I en studie i Harvard Business Review fann Miriam Gensowski, biträdande professor vid Köpenhamns universitet, att män med genomsnittlig extrovertitet tjänar 600 000 dollar mer under sin livstid än de som tillhör de 20 % minst extroverta.

Utveckla extroverta egenskaper på jobbet

Nu när du förstår vad extroversion är och hur extroverta skiljer sig från introverta kan du börja identifiera och utnyttja dina egna extroverta egenskaper. Här är en översikt över dessa egenskaper:

Omfamna småprat

Small talk får ofta dåligt rykte. Det är inte en meningslös aktivitet, som många tror. Medan många introverta föredrar djupare samtal är small talk ett utmärkt sätt att bygga förtroende och stärka banden.

Det är också en viktig del av arbetsplatskulturen, så se det som ett steg mot starkare relationer. Börja med att hitta gemensamma nämnare, till exempel genom att diskutera karriärmål eller semesterplaner, för att bana väg för mer meningsfulla samtal och bidra till att bygga bättre arbetsrelationer.

Ett bra sätt att delta i småprat vid vattenkylaren är att starta en konversation i din organisations chattapp. Och ClickUp har en utmärkt lösning för detta!

Håll kontakten med dina kollegor genom samtal om arbete, privatliv och allt däremellan med ClickUp Chat.

Med ClickUp Chat kan du starta konversationer i realtid på samma plattform som resten av dina uppgifter. Du behöver inte längre kämpa med en separat app för att prata med dina kollegor eller undra om du använder en personlig chattplattform för att småprata.

ClickUp håller dig uppkopplad oavsett din personlighetstyp eller begränsningar i ditt distansarbete.

Håll konversationen igång

Som introvert person kanske du bearbetar information bättre efter att ha reflekterat över den. Även om du inte kan förbereda dig för allt kan du känna dig mer bekväm och redo att bidra genom att be om uppdateringar om möten eller evenemang.

Anta att ditt team diskuterar ett projekt. Be om deras anteckningar så att du kan studera dem och komma tillbaka med frågor. Om du själv är en introvert chef kan du spara dina kommentarer för senare användning med skärmdumpar för bättre förklaringar.

ClickUp Clips kan hjälpa dig med sin funktion för att spela in röst- eller videonoteringar. Detta knep kan minska pressen i livekonversationer utan att du behöver verka asocial.

Spela in korta videoklipp med ClickUp Clips och dela dem enkelt med ditt team, komplett med transkription.

Om du har blivit överväldigad av samtal om arbetsuppgifter kan du överväga att använda ClickUp Assign Comments för att snabbare sprida ut frågorna bland ditt team.

Detta hjälper dig att ständigt kommunicera med ditt team genom asynkron samverkan, utan pressen att delta i flera möten. En vinst för alla!

Håll konversationen igång medan arbetet utförs med ClickUp Assign Tasks.

Tricket här är inte att prata öronen av dina kollegor, utan att hålla kontakten. ClickUp är en mångsidig plattform för teamkommunikation som hjälper dig att göra just det.

💡Proffstips: Titta på mallar för kommunikationsplaner som hjälper dig att utforma en handlingsplan för dig själv och ditt team.

Samarbeta med ditt team

Att samarbeta med ditt team i realtid kan stärka din extroverta personlighet. Men hur gör man det när distansarbete och asynkron kommunikation blir allt vanligare?

Enkelt: med fler brainstorming-sessioner. ClickUps Whiteboards kan hjälpa dig här. Organisera och led samarbetsjam på en visuellt rik tavla som alla kan bidra till samtidigt.

Om dina klotter ger värdefulla idéer kan du snabbt omvandla dem till en ClickUp-uppgift och låta ditt team agera på dem utan att behöva byta flik från whiteboardtavlan.

Samarbete är en fantastisk utjämnare eftersom det uppmuntrar introverta och extroverta att vara på samma våglängd och bidra till arbetet på nästan samma sätt. Det är den perfekta möjligheten att carpe diem den extroverta sidan på jobbet!

Omvandla idéer till uppgifter på några sekunder med ClickUp Whiteboards

Öva på aktivt lyssnande

Många introverta – och extroverta – har svårt att ställa förtydligande frågor, eftersom de undrar om det får dem att verka dumma. I själva verket är att ställa frågor, parafrasera eller sammanfatta diskuterade punkter kännetecken för aktiva lyssnare.

De visar att du är genuint intresserad av samtalet och uppmärksam, vilket ger dina samtal den betydelse som behövs.

Nästa gång du pratar med en kollega kan du fråga: ”Så vad du säger är att vi behöver mer data innan vi kan fatta ett beslut, eller hur?” Eller så kan du lyfta fram de viktigaste punkterna och återge dem för kollegorna.

Dessa mindre åtgärder på arbetsplatsen bidrar till bättre kommunikation och relationer – något som du redan vet att extroverta personer tenderar att uppskatta.

Stärk de sociala färdigheter du redan har

Läs vidare om du är en introvert person som är trött på att förväxlas med en enstöring. Du har redan sociala färdigheter – det kan vara en-mot-en-samtal, skriftlig kommunikation eller helt enkelt att dra skämt vid sociala sammankomster.

Det handlar bara om att lyfta fram dessa för att bli mer utåtriktad på jobbet utan att din mentala hälsa påverkas negativt.

Interagera med ditt team på ett sätt som du redan känner dig bekväm med. Detta hjälper dig att bygga upp självförtroendet som behövs för att hantera lite mer komplexa sociala situationer. Detta knep låter också andra se ditt sanna jag utan att du behöver känna pressen att vara en social fjäril.

Maximera din sociala energi

Nej, vi menar inte att du ska utmattas under arbetsdagen – bara för att vara helt slut när du loggar ut. Din tillgängliga energi är begränsad, särskilt när du uttrycker din extroverta sida. Det är bäst att använda den optimalt istället för att ge allt.

Ett bra sätt att ladda batterierna är att ta en paus när du känner dig stressad. Om du kan ta en kopp kaffe och småprata med en kollega är det ännu bättre! Men det finns ingen regel som säger att du inte kan njuta av kaffet på egen hand!

När du känner dig överväldigad av din arbetsbörda kan du använda ClickUp Brain för att göra det tunga arbetet. Vill du ha en sammanfattning av dina mötesanteckningar? Det kan den göra! Vill du förbättra tonen i dina e-postmeddelanden? Det kan den också göra!

Prova ClickUp Brain Skapa e-postmeddelanden, sammanfatta anteckningar och ta kontroll över din dag med ClickUp Brain.

ClickUp Brain omvandlar röstanteckningar till text, vilket hjälper dig att fånga viktiga punkter från möten eller klipp. Du kan enkelt skapa detaljerade mötesrapporter och hantera kunddata.

Använd AI för att stärka din extroverta sida – åtminstone vissa delar av den!

Kraften i introversion på arbetsplatsen

Introverta personer är kanske inte de som hörs mest i rummet, men den lugn de bidrar med i stressiga arbetssituationer kan inte överskattas. Deras utmärkta lyssningsförmåga, som gör att de kan lyssna på andras perspektiv, gör dem till en tillgång för de flesta team.

Djupgående tankar är en annan styrka hos de flesta introverta, vilket gör att de kan utmärka sig i uppgifter som kräver hög koncentration och genomtänkt problemlösning. I en värld som gynnar extroverta personer sätter introverta personer sin unika prägel genom att bidra med fokus och genomtänkta insikter till sina team.

Ett bra sätt att uppmuntra detta djupa tänkande och noggranna planerande är att ha en liten hörna för sig själv – fysiskt och digitalt. Om du är introvert kan du ha stor nytta av att skapa din egen arbetsplats med ClickUp Private Views. Detta är särskilt utmärkt för INTP- och INFP-personer.

Skapa uppgifter som endast är synliga för dig med funktionen Privat vy.

Ett annat smidigt litet trick är att använda ClickUp-kalendervyn för att hålla koll på ditt schema. Denna vy ger en tydlig, visuell översikt över deadlines och händelser, vilket hjälper dig att organisera din tid effektivt.

Justera snabbt din projektplan genom att dra och släppa uppgifter och deadlines i ClickUp-kalendervyn.

Du kan anpassa vyn efter dina dagliga, veckovisa, månatliga eller anpassade behov. Denna flexibilitet tillgodoser olika projektkrav och personliga preferenser och effektiviserar ditt arbetsflöde.

För ännu mer precision och tydlighet finns ClickUp Timeline View. Med den kan du se en detaljerad, kronologisk översikt över uppgifter, milstolpar och beroenden.

Visa viktig information och ordna uppgifter efter förfallodatum, startdatum eller alfabetiskt med ClickUp Timeline View.

Dela upp större projekt i mindre, hanterbara steg för att minska stressen och behålla kontrollen över din arbetsbelastning. Tydliga tidsplaner ger också en solid ram för effektiv planering, vilket hjälper dig att hålla ordning och fokusera på att leverera högkvalitativt arbete.

Genom att kombinera ditt kritiska tänkande med dessa organisatoriska verktyg kan introverta personer som du fortsätta att bidra på ett meningsfullt sätt och förbli produktiva utan pressen av ständiga sociala kontakter.

Tips för att upprätthålla extroverta beteenden

Det kan vara svårt att hitta balansen mellan extroverta och introverta beteenden, men det är möjligt med konsekventa ansträngningar och självinsikt.

Här är några tips som hjälper dig att göra extroverta vanor till en naturlig del av din vardag.

Öva regelbundet för att få nya vanor att fastna

Precis som med alla nya färdigheter krävs det övning för att lära sig extroverta beteenden. Börja med små, hanterbara steg, till exempel att inleda korta samtal med kollegor eller delta i diskussioner under möten. Ju oftare du ägnar dig åt dessa beteenden, desto mer naturliga kommer de att kännas.

Med tiden kommer dina ansträngningar att säga din mening, komma med idéer och interagera med andra att bli en del av din natur. Konsekvens är viktigt – ju mer du anstränger dig för att interagera, desto lättare blir det.

Gör det till en vana att öva regelbundet, även om det bara är några minuters konversation varje dag.

🧠 Kul fakta: Extroverta personers hjärnor är mer mottagliga för dopamin, en signalsubstans som är kopplad till belöning och njutning. Denna ökade känslighet gör sociala interaktioner och nya upplevelser särskilt givande för dem.

Ta pauser för att ladda batterierna när det behövs

Att vara utåtriktad betyder inte att du måste vara "på" hela tiden. Efter sociala interaktioner är det viktigt att ta pauser och ladda batterierna.

För introverta typer som INTJ och INFJ kan långvariga sociala interaktioner snabbt tömma energin. Att känna igen när det är dags att ta ett steg tillbaka och ladda om är viktigt för att upprätthålla balansen.

Oavsett om det handlar om några minuters ensamhet eller att fokusera på enskilda uppgifter, så hjälper det dig att hålla energin uppe för framtida interaktioner om du ger dig själv tid att återhämta dig.

Att balansera extroverta aktiviteter med introverta stunder för att ladda batterierna är nyckeln till att undvika utbrändhet och bibehålla ett allmänt välbefinnande.

Hantera introversion och extroversion på arbetsplatsen med ClickUp

Tanken är inte att du ska ändra din personlighet helt och hållet, utan att du ska hitta en balans mellan ditt introverta och extroverta beteende på arbetsplatsen. Med denna balans kommer förmågan att förbättra dina professionella interaktioner utan att känna dig överväldigad.

Kom ihåg att det är en gradvis process att bli mer utåtriktad på jobbet, genom konsekvens och självmedvetenhet. Med rätt inställning och verktyg kan du engagera dig med större självförtroende, bygga starkare relationer och utmärka dig i din roll, samtidigt som du respekterar din naturliga energinivå.

Att använda en plattform som ClickUp kan hjälpa dig att komma igång med processen på ett smidigare sätt, med verktyg som underlättar brainstorming eller hantering av feedback i efterhand. Och det är en bonus att kunna sortera arbetet tillsammans med ditt team också!

Är du redo att ta fram din extroverta sida? Börja använda ClickUp gratis idag och sätt igång med dina projekt, både personliga och professionella.