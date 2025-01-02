Hur man använder NotebookLM för försäljning

Du förbereder dig för en viktig kundpresentation när du inser att du har fem flikar öppna, anteckningsböcker och battle cards utspridda över skrivbordet och inget snabbt sätt att sammanställa allt.

NotebookLM kan vara precis den allierade du behöver. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) hjälper det säljteam att hantera resurser, destillera viktiga insikter och effektivisera arbetsflöden utan att skapa ytterligare oordning.

I det här blogginlägget undersöker vi hur du använder NotebookLM för försäljning och tittar på dess fördelar, begränsningar och (några mer kraftfulla) alternativ. 💁

Vad är NotebookLM?

Google Labs NotebookLM är en AI-driven assistent för forskning och anteckningar. Den använder Googles LLM (Large Language Model), Gemini, för att skräddarsy sina svar efter specifika användarkrav.

Plattformen baserar sin forskning på det material du tillhandahåller, vilket minskar risken för fel eller hallucinationer. Du kan ställa frågor om befintligt innehåll eller få sammanfattningar av den information du tillhandahåller.

Notebook LM, som ursprungligen skapades för forskare och studenter, har blivit populärt bland många yrkesverksamma som hanterar stora datamängder. Det hjälper till att bryta ner komplex information och skapa meningsfulla insikter baserat på den information du samlat in.

Viktiga funktioner i NotebookLM

Är du osäker på hur du använder NotebookLM? Låt oss utforska dess funktioner i detalj så att du kan utnyttja dem effektivt. 👀

Funktion nr 1: Anteckningar och föreslagna åtgärder

NotebookLM hjälper dig att skapa, organisera och hantera anteckningar. Du kan omvandla en eller flera anteckningar till en disposition, studieguide eller sammanfattning för att hålla allt snyggt klassificerat och lättillgängligt.

Verktyget gör det också möjligt att skapa en ny anteckningsbok för olika projekt och upprätthålla en tydlig organisationshierarki.

Funktion nr 2: Källintegration och AI-driven analys

Med NotebookLM kan du lägga till innehåll från olika källor, såsom Google Docs, PDF-filer, YouTube-videor, forskningsrapporter och till och med webbadresser. När du har laddat upp materialet analyserar plattformen det, skapar sammanfattningar, markerar viktiga ämnen och föreslår frågor. Detta gör det enklare att ta till sig och förstå komplex information.

Dess AI-assistent kopplar samman relaterade begrepp, granskar idéer och sammanfogar anteckningar, vilket gör det enklare att analysera och bygga vidare på ditt innehåll.

⚙️ Bonus: Prova mallar för anteckningar så att du inte missar några viktiga punkter från möten, diskussioner och presentationer.

Funktion 4: Bildförståelse och ljudsammanfattningar

NotebookLM gör det enkelt att arbeta med visuella element. Det kan tolka bilder i dina dokument och referera till dem i dina anteckningar, så att viktiga detaljer alltid är tillgängliga.

Podcastliknande ljudsammanfattningar gör det enkelt att gå igenom innehållet samtidigt som du är aktiv. Genom att lyssna på viktiga punkter under pendlingen eller medan du utför rutinuppgifter kan du utnyttja din tid maximalt och hålla koll på prioriteringarna utan att missa något.

Priser för NotebookLM

Gratis

Hur man använder NotebookLM för försäljning

För att öka försäljningsproduktiviteten måste du vara organiserad, förstå dina kunder och leverera korrekt information i rätt tid. NotebookLM kan hjälpa dig att effektivisera dessa uppgifter, vilket gör ditt arbetsflöde mer effektivt och fokuserat.

Låt oss utforska hur du använder dess AI-verktyg för att avsluta affärer snabbare. 🎯

Organisera och få tillgång till försäljningsdokument

NotebookLM är en programvara för forskningshantering som låter dig samla alla dina försäljningsdokument på ett ställe. Du kan ladda upp textfiler, PDF-filer och Google Docs och organisera dem i exempelanteckningsböcker.

Denna organisation säkerställer att all relevant information grupperas tillsammans, vilket gör det enkelt att hitta exakt det som behövs utan att slösa tid på att söka igenom irrelevanta dokument.

📌 Exempel: En säljare kan skapa separata anteckningsböcker för specifika behov, till exempel en för presentationsmaterial, en annan för försäljningsrapporter och en tredje för kundkommunikation.

Förbered dig inför kundmöten

NotebookLM hjälper dig att förbereda möten genom att organisera viktiga dokument som tidigare e-postmeddelanden, mötesanteckningar och produktinformation. Du kan be programmet att sammanfatta dessa material eller generera relevanta frågor som kan styra diskussionen.

Med allt inom räckhåll kan du gå in i möten med självförtroende och redo att bygga starkare kundrelationer.

📌 Exempel: En säljare som förbereder sig för en förhandling kan fråga: ”Vilka är kundens viktigaste invändningar från tidigare möten?” och få målinriktade insikter.

📖 Läs också: 10 verktyg för försäljningsautomatisering för småföretag

Skapa personliga säljargument

NotebookLM kan hjälpa dig att anpassa din försäljningspresentation för olika kunder. Det analyserar tidigare interaktioner, preferenser och marknadstrender för att föreslå den bästa strategin.

En mer personlig presentation ökar dina chanser att konvertera en lead med AI.

📌 Exempel: För en kund som är intresserad av hållbarhet lyfter AI-verktyget fram miljövänliga produktegenskaper och skräddarsyr försäljningsargumentet för maximal effekt.

🔍 Visste du att? Termen ”elevator pitch” har sitt ursprung i Hollywood. Manusförfattare behövde presentera sina idéer för producenter under korta hissresor, vilket ofta var deras enda möjlighet att sälja manus.

Spåra och analysera försäljningstrender

Du kan ladda upp tidigare försäljningsrapporter till NotebookLM för att upptäcka trender och mönster. AI hjälper dig att ta reda på vilka strategier som fungerar och var du kan förbättra dig. Detta gör att du kan ligga steget före och anpassa din strategi baserat på verkliga insikter, vilket hjälper dig att förfina dina försäljningstaktiker över tid.

📌 Exempel: NotebookLM identifierar en konsekvent försäljningsökning under fjärde kvartalet och föreslår att marknadsföringsinsatserna förstärks under den perioden.

Utbildning och introduktion

Notebook LM är ett pålitligt verktyg för att utbilda nya teammedlemmar. Ladda upp allt utbildningsmaterial, bästa praxis och fallstudier till en dedikerad anteckningsbok för att förenkla ditt liv som försäljningschef.

Dess AI kan sammanfatta viktiga punkter, vilket gör det lättare för nyanställda att snabbt komma igång.

📌 Exempel: En ny teammedlem kan snabbt få tillgång till sammanfattade produktdetaljer, viktiga funktioner och svar på vanliga kundfrågor, vilket gör att de snabbare kan komma igång och hantera kundkontakter med självförtroende redan från början.

Konkurrentanalys

NotebookLM kan hjälpa till med konkurrentanalys genom att organisera och sammanfatta viktig information från konkurrenters webbplatser, produktbeskrivningar och marknadsrapporter.

Be AI:n att identifiera trender, strategier och områden där konkurrenterna lyckas eller halkar efter. Detta hjälper dig att förfina försäljningsmålen och anpassa strategierna utifrån praktiska insikter, så att du alltid är redo att förbli konkurrenskraftig.

📌 Exempel: Ett säljteam laddar upp konkurrenternas priser, produktfunktioner och kundrecensioner till NotebookLM. AI sammanfattar styrkor och svagheter hos varje konkurrents erbjudanden. Baserat på denna analys fokuserar teamet på att lyfta fram sina produkters unika funktioner och erbjuda konkurrenskraftiga priser under kundpresentationer.

Uppföljningshantering

Du kan logga dina kommunikationsdetaljer – e-postmeddelanden, samtal och mötesanteckningar – i NotebookLM. AI-tekniken organiserar sedan denna information, vilket gör det enkelt att granska tidigare interaktioner och besluta när en uppföljning behövs.

Sedan kan du ställa in uppföljningsuppgifter baserat på lagrad information, vilket hjälper dig att hålla koll på kundkommunikationen.

📌 Exempel: En säljare loggar ett kundsamtal i NotebookLM och noterar att kunden vill diskutera ett förslag nästa vecka. AI organiserar denna information tillsammans med tidigare kommunikation, vilket gör det enkelt för säljaren att följa upp.

Effektiviserad rapportering

Istället för att spendera timmar på att skapa försäljningsrapporter kan NotebookLM automatiskt generera sammanfattningar från dina data från olika källor. Oavsett om det gäller prestationsmått, kundfeedback eller försäljningstrender sammanställer AI snabbt denna information till tydliga, lättlästa rapporter.

📌 Exempel: NotebookLM sammanställer kvartalsvisa försäljningsdata i en lättläst rapport för presentationer, vilket frigör tid för strategisk försäljningsplanering.

🧠 Rolig fakta: Konceptet försäljning går tillbaka till det gamla Mesopotamien, där byteshandel var den ursprungliga ”försäljningsstrategin”. Handlarna bytte varor som spannmål och textilier utan att använda valuta, utan endast sina förhandlingsfärdigheter.

Fördelar med att använda NotebookLM för försäljning

NotebookLM erbjuder flera fördelar för säljare som vill öka sin produktivitet och effektivitet. Dessa inkluderar:

Bättre effektivitet: Sammanfattar långa dokument och hjälper säljteam att förstå viktiga punkter för att fatta snabbare beslut.

Ökad produktivitet: Svarar snabbt på frågor, vilket hjälper säljarna att fokusera mer på kundkontakterna.

Förbättrat samarbete: Säkerställer att teamet är samstämt om försäljningsstrategier med insikter och uppdateringar i realtid.

AI-drivna insikter: Genererar relevanta sammanfattningar och insikter anpassade efter användarnas behov för effektivare försäljningspresentationer.

Organisering av innehåll: Organiserar anteckningar och dokument så att allt blir lättare att hitta under kundmöten.

🧠 Kul fakta: ”Ömsesidighetsprincipen” är en av de vanligaste försäljningsmetoderna. När säljare erbjuder något gratis (som en demo eller provperiod) känner kunderna sig skyldiga att återgälda tjänsten, ofta genom att göra ett köp.

Vanliga problem med NotebookLM

NotebookLM erbjuder innovativa funktioner för att skapa innehåll, särskilt inom podcasting. Det finns dock också flera begränsningar som kan påverka dess användbarhet för sälj- och marknadsföringspersonal.

Här är några vanliga begränsningar vid användning av NotebookLM som ett AI-verktyg för försäljning:

Begränsad anpassning: Det går inte att organisera anteckningar i flera anteckningsböcker, vilket gör det svårt att hantera information.

Farhågor om innehållskvaliteten: Det automatiserar skapandet av innehåll utan mänsklig övervakning, vilket oftast genererar information av låg kvalitet.

Ingen gemensam redigering: Inget stöd för samarbete i realtid, vilket gör det svårt för team att arbeta tillsammans.

Saknar projektledningsfunktioner: NotebookLM är ett bra hjälpmedel för anteckningar, men det hjälper inte till med uppgiftshantering, schemaläggning, tidrapportering och liknande.

🔍 Visste du att? Joe Girard, erkänd av Guinness World Records som "världens bästa säljare", sålde 13 001 bilar under 15 år. Hans hemlighet? Personliga födelsedagskort och konsekvent uppföljning av varje kund.

Om du överväger några alternativ till NotebookLM för försäljning, här är några antecknings- och kunskapshanteringssystem att utforska:

Obsidian: Verktyget är främst avsett för hantering av kunskapsbaser och stöder markdown, bakåtlänkar och plugin-integrationer för att koppla samman anteckningar.

Roam Research: Detta verktyg är känt för sina dubbelriktade länkar och sin grafbaserade struktur och är lämpligt för att kartlägga komplexa relationer mellan kunder, affärer och mycket mer.

Notion: Integrerar databaser, uppgifter och anteckningar i en enda plattform, vilket gör det enkelt för säljteam att hantera pipelines och mötesanteckningar.

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform som gör ditt säljteam mer produktivt och effektivt, prova ClickUp for Sales Teams! 🤩

Det är den kompletta appen för arbetet som erbjuder en anpassningsbar, samarbetsinriktad hubb för att visualisera din försäljningspipeline, spåra aktiviteter och kommunicera internt och externt.

Låt oss utforska dess funktioner mer i detalj. 👇

ClickUp Brain

ClickUp Brain, verktygets AI-drivna assistent, hjälper team att arbeta mer effektivt genom att förenkla uppgifter och göra informationen lättare att hantera.

Få snabba svar på kontextuella frågor med ClickUp Brain

AI Knowledge Manager fungerar som ett centraliserat informationslager. Säljteam kan ställa frågor som ”Hur går det med kundpresentationen för fjärde kvartalet?” eller ”Vem ansvarar för uppföljningen med kund X?” och få omedelbara, kontextuella svar från sin ClickUp-arbetsyta.

Prova ClickUp Brain Få sammanfattande insikter om dina arbetsuppgifter, dokument och till och med personer – med ClickUp Brain.

Brain förenklar också sammanfattningen genom att omedelbart bryta ner långa dokument, e-postmeddelanden eller anteckningar till koncisa, lättsmälta punkter.

Det är perfekt för att granska kunduppdateringar, förbereda möten eller snabbt få koll på viktiga detaljer utan att förlora tid. Med allt sammanfattat till hands är det enkelt att hålla sig informerad och fokuserad.

Skriv professionella e-postmeddelanden genom att använda ClickUp Brain i naturligt språk.

Skräddarsydd kommunikation är nyckeln till framgångsrik försäljning, och ClickUp Brains AI Writer for Work gör det enklare än någonsin. Med bara lite input kan det snabbt skapa personliga e-postmeddelanden, presentationsmaterial och sammanfattningar.

Anta att en säljchef behöver ett anpassat säljbrev för en kund inom hälso- och sjukvården. De ber Brain om hjälp, och Brain analyserar kundens preferenser och tidigare interaktioner för att skapa ett polerat, målinriktat första utkast. Nu behöver man inte längre börja från scratch!

Behöver du idéer till din nästa försäljningskampanj? Brain hjälper dig även där. Det kan ge dig nya idéer, förfina dina strategier och till och med sammanfatta marknadsinsikter för att ge din planering en bra start.

ClickUp AI Notetaker

Spela in, transkribera och sammanfatta dina möten med ClickUp AI Notetaker.

Tänk dig att du kan avsluta fler affärer med varje samtal eftersom dina möten automatiskt registreras och omvandlas till praktiska insikter. ClickUp AI Notetaker är utformat för att hålla dina försäljningssamtal fokuserade, så att du aldrig missar någon viktig detalj. Så här förbättrar det din försäljningsprocess:

Automatisk anslutning till kundsamtal: Fånga upp varje argument och invändning utan att avbryta ditt flöde.

Omedelbar transkription och sammanfattningar: Granska snabbt viktiga kundinsikter för att skräddarsy ditt nästa drag.

Extrahering av åtgärdspunkter: Skapa automatiskt uppföljningar så att inga möjligheter går förlorade.

Sömlös integration: Synkronisera anteckningar med ditt CRM-system och dina försäljningsuppgifter, så att din pipeline alltid är uppdaterad utan ansträngning.

Med ClickUp AI Notetaker blir varje säljsamtal ett steg på vägen mot din nästa stora framgång.

ClickUp Clips

Spela in en demonstrationsförsäljningspresentation för att utbilda ditt team med ClickUp Clips.

ClickUp Clips gör det enkelt att skapa försäljningsdemovideor och hantera uppföljningar.

Spela in din demo så genererar ClickUp Brain automatiskt en transkription med viktiga punkter, åtgärdspunkter och nästa steg.

När du har spelat in en demo skannar AI-tekniken videon för att extrahera viktiga detaljer, såsom kundfrågor eller produktintressen. Därefter skapas en tydlig lista med uppföljningsåtgärder, vilket hjälper dig att hålla ordning och säkerställer att du inte missar några viktiga detaljer när du kontaktar potentiella kunder eller introducerar nya teammedlemmar.

För att snabbt få dina nya teammedlemmar igång och underlätta introduktionen kan du prova ClickUp Sales Onboarding Template.

ClickUp CRM

Utöver det hjälper ClickUps CRM-programvara dig att hålla koll på kundinteraktioner, hantera leads och organisera din försäljningspipeline utan ansträngning. Med funktioner som leadspårning, uppgiftsfördelning och anpassade vyer i ClickUp kan du prioritera möjligheter och upprätthålla tydlig översikt över hela försäljningsprocessen.

Dessutom hjälper funktioner som anpassade automatiseringar utan kod säljteam att säga adjö till stressigt arbete, medan detaljerade instrumentpaneler ger realtidsinsikter om pipeline-hälsa, konverteringsfrekvenser och teamets prestanda, vilket möjliggör datadrivna beslut och proaktiv hantering. Automatiseringar

Automatisera repetitiva uppgifter i din försäljningspipeline med ClickUp Automations.

ClickUp Automations eliminerar repetitiva uppgifter från ditt arbetsflöde, så att ditt team kan fokusera på det de gör bäst: att avsluta affärer. Med automatisering kan du ställa in triggers som automatiskt utför åtgärder baserat på specifika villkor.

När till exempel en ny lead läggs till i din pipeline kan du automatisera åtgärder som att skicka ett välkomstmejl, tilldela leadet till en säljare och schemalägga en uppföljningsuppgift. Detta säkerställer ett snabbt och konsekvent svar på varje lead utan att någon behöver ställa in påminnelser eller uppföljningsdatum manuellt.

🧠 Kul fakta: Innan digitala CRM-system fanns använde säljare Rolodex-kortregister för att hålla reda på kundkontakter och leads. Dessa snurrande kortregister var ett måste på varje säljares skrivbord.

ClickUp Dashboards

Visualisera din försäljningstratt med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger säljteam en centraliserad plattform för att spåra prestationer och visualisera viktiga mätvärden i realtid. De gör det möjligt att övervaka säljprocesser, intäktsmål och individuella prestationsmätvärden på ett överskådligt sätt.

Du kan använda instrumentpaneler för att jämföra faktiska försäljningsresultat med prognoser och proaktivt justera strategier. Om du till exempel märker en nedgång i konverteringsgraden kan du snabbt identifiera flaskhalsar och vidta korrigerande åtgärder.

Du kan också kolla in ClickUp Sales Tracker Template för att skapa bättre organiserade försäljningsprocesser.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

NotebookLM erbjuder ett dynamiskt sätt att samla in, organisera och referera till försäljningskunskap, vilket gör det enklare än någonsin att vara förberedd och fokuserad. Men varför förlita sig på ett enkelt anteckningsverktyg när du istället kan maximera din försäljningspotential?

ClickUp erbjuder robusta funktioner som förenklar även de mest komplexa försäljningsarbetsflödena. Och det slutar inte där! Med funktioner som instrumentpaneler, automatiseringar, klipp och mycket mer kommer du att spendera mindre tid på att hantera din pipeline och mer tid på att avsluta affärer.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅