SAFe vs. Scrum: Välj rätt ramverk för dig

Spotify har en unik struktur: små, autonoma team arbetar självständigt, var och en med fokus på en specifik del av produkten.

Dessa team är i princip mini-startups inom Spotify, med befogenhet att justera, uppgradera eller till och med omarbeta sin avdelning utan att störa något annat. Inget väntande – bara ett rent, agilt scrum-ramverk i praktiken.

Samtidigt har Philips, en global jätte med tvärfunktionella team inom hårdvara, mjukvara och kundsupport (för att nämna några), antagit SAFe, agila metoder för att harmonisera sina insatser mellan geografiskt spridda team. Deras mål är att minska tiden till marknaden och förbättra kvaliteten.

En sak är klar: oavsett om det är Scrum eller SAFe måste alla företag integrera ett agilt ramverk i sitt arbetsflöde för att underlätta verksamheten. Denna blogg behandlar SaFe vs. Scrum och Scrum@Scale och hjälper dig att förstå likheterna, skillnaderna och faktorerna att beakta för vart och ett av ramverken.

En djupgående titt på Scrum

Scrum är ett ledningsramverk som hjälper team att organisera, samarbeta och anpassa sig för att leverera resultat på ett effektivt sätt. Det bygger på korta arbetscykler (sprints), tydligt definierade roller och regelbunden feedback.

Låt oss förklara detta med ett enkelt exempel.

Om du skulle starta en restaurang har du två sätt att driva verksamheten: antingen lägger du och din partner er i varandras uppgifter, vilket skapar kaos, eller så delar ni upp er i mindre, fokuserade team.

En grupp perfekterar recepten, en annan sköter förpackningen och en tredje hanterar marknadsföringen. Varje team ansvarar för sina uppgifter, arbetar i korta cykler, träffas dagligen för att dela uppdateringar och justerar utifrån smakprov och kundfeedback.

För- och nackdelar med Scrum

Fördelar Nackdelar Flexibilitet: Team kan snabbt anpassa sig till förändringar. Brant inlärningskurva: Kräver ordentlig utbildning. Snabbare leverans: Inkrementella releaser gör intressenterna nöjda. Utmaningar vid skalning: Inte idealiskt för stora, komplexa projekt. Samarbete: Öppen kommunikation förbättrar teamarbetet. Teamberoende: Förlitar sig på erfarna och motiverade individer. Kundnöjdhet: Regelbundna uppdateringar tar hänsyn till användarnas feedback. Begränsat till små team: Fungerar bäst med 3–10 medlemmar.

📌 Exempel: Ett spelbolag använder Scrum för att publicera veckovisa uppdateringar för sin app, vilket håller spelarna engagerade med nya funktioner. Men när man expanderar till ett större multiplayer-projekt blir samordningen mellan agila team en flaskhals, vilket belyser Scrums utmaningar när det gäller skalbarhet.

Vem passar Scrum bäst för?

Ett ord: Programvaruteam. Men det finns mer.

Scrum är särskilt effektivt inom mjukvaruutveckling och lean produktutveckling, startups och mindre team som hanterar dynamiska projekt, okända lösningar eller frekvent kundfeedback. Det är perfekt för team som behöver iterativa processer för att leverera resultat snabbare.

Scrum-processer och roller

Processer:

Produktägaren skapar en produktbacklogg och prioriterar uppgifter. Teamet delar upp uppgifterna i mindre delar för att bilda en sprintbacklogg. Arbetet slutförs i sprintar (2–4 veckor) Dagliga standups håller alla på samma linje I slutet av sprinten granskas resultaten och lärdomar noteras.

Roller:

Produktägare : Prioriterar uppgifter och säkerställer att teamet levererar affärsvärde.

Scrum-ledare : Coachar teamet, leder möten och undanröjer hinder.

Utvecklingsteam: Tvärfunktionella experter som äger och slutför uppgifterna

🌟 Rolig fakta: Jeff Bezos från Amazon myntade uttrycket ”två pizzor-regeln”, som säger att ett Scrum-team ska vara tillräckligt litet för att kunna mättas med två pizzor.

En introduktion till SAFe (Scaled Agile Framework)

Enkelt uttryckt är SAFe (Scaled Agile Framework) ett agilt ramverk som är utformat för att hjälpa stora organisationer att hantera flera team som arbetar med komplexa projekt. Det bygger på tre metaforiska pelare: Team, Program och Portfölj. Dessa pelare erbjuder flexibilitet samtidigt som de hanterar utmaningarna med att skala upp agila metoder.

När Ericsson, en global telekomledare, stod inför utmaningar med att hantera team över kontinenterna, vände de sig till SAFe.

Med SAFe:s Agile Release Trains och strukturerad styrning uppnådde Ericsson följande: Förbättrad samordning : Team på olika platser arbetade smidigt tillsammans med hjälp av enhetliga agila metoder.

Snabbare time-to-market : Snabbare release-cykler med kontinuerlig integration

Bättre samarbete : Tvärfunktionell kunskapsdelning och kollektiv problemlösning

Förutsägbar leverans : Tydliga milstolpar garanterade transparens och tillförlitlighet.

Högre kundnöjdhet: Snabbare leveranser och kvalitetsförbättringar ökade förtroendet

För- och nackdelar med SAFe

Fördelar Nackdelar Skalbar: Perfekt för stora, distribuerade team Komplext: Implementeringen kräver betydande insatser och utbildning. Samordning: Säkerställer att teamen arbetar mot gemensamma mål Byråkratiskt: Kan införa flera nivåer av övervakning Snabbare leverans: Kontinuerlig integration påskyndar releaser Anpassningsutmaningar: Passar kanske inte alla organisationskulturer. Förbättrad kvalitet: Inbyggda kvalitetsrutiner minskar antalet fel. Överhead: Lägger till processer som kan bromsa mindre team Förutsägbarhet: Tydliga milstolpar förbättrar uppföljningen av framstegen. Verktygsberoende: Förlitar sig starkt på specifika verktyg för att lyckas.

📌 Exempel: Ett multinationellt tillverkningsföretag införde SAFe för att effektivisera det tvärfunktionella samarbetet. De uppnådde bättre samordning och snabbare produktleveranser, men den inledande utbildningsfasen tog flera månader, vilket understryker SAFe:s branta inlärningskurva.

Vem passar SAFe bäst för?

SAFe är idealiskt för stora organisationer som hanterar tvärfunktionella team och komplexa projekt.

Det är fördelaktigt för:

Företag som behöver samordning mellan avdelningar

Organisationer med geografiskt spridda team

Företag som vill integrera Agile på företagsnivå

🧠 Visste du att: Trots att SAFe är det mest lämpliga ramverket för företag, uppgav endast 26 % av Agile-användarna att de använde SAFe.

Implementeringsstrategi och styrning i SAFe

Styrningen i SAFe säkerställer samordning och ansvarsskyldighet genom väldefinierade processer och mätvärden.

Viktiga element inkluderar: Planering : Fastställa roller, ansvarsområden och arbetsflöden för tydlighetens skull

Övervaka KPI:er : Spåra framsteg med mätvärden som time-to-market och kvalitet.

Rapportering om efterlevnad: Säkerställa efterlevnad av branschstandarder

Styrning är en central del av Lean Portfolio Management inom SAFe, och ansvaret faller ofta på roller som SAFe Program Consultant (SPC) eller Chief Scrum Master (CSM).

Dessa ledare:

Övervaka Agile Release Trains

Hantera risker och efterlevnad

Främja samarbete mellan program

Viktiga skillnader mellan Scrum och SAFe

Även om de tillhör samma Agile-familj, tillgodoser Scrum och SAFe olika behov. Låt oss bryta ner dem och se hur de står sig mot varandra.

1. Organisationsstruktur och ramverk

📀 Scrum är lättviktigt och fungerar bäst i små, självorganiserande team (5–9 medlemmar) som arbetar i korta sprintar på 2–4 veckor. Det finns ingen hierarki – flera scrumteam och deras medlemmar delar lika ansvar, ledda av roller som Scrum Master och Product Owner. Ramverkets krav inkluderar en produktbacklog, sprintbacklog och regelbundna sprintcykler.

💿 SAFe är dock utformat för stora företag med flera team. Det är mycket strukturerat, med nivåer som portfölj, program och team för att hantera komplexa projekt. SAFe kräver detaljerade planeringssessioner som Program Increment (PI) Planning och samordning av arbetet mellan teamen under 8–12 veckor.

📌 Exempel: Ett startup-företag som utvecklar en ny appfunktion skulle dra nytta av Scrums enkelhet och snabbhet.

Ett multinationellt telekomföretag som Ericsson behöver SAFe för att hantera distribuerade team och säkerställa samordning.

2. Roller och beroenden

📀 Scrum bygger på tre roller: produktägare, Scrum Master och utvecklare. Teamen sköter själva sin förvaltning och hanterar beroenden genom daglig kommunikation, sprintgranskningar och retrospektiver.

💿 SAFe introducerar mer specialiserade roller som produktchefer, systemarkitekter och Release Train Engineers, vilket återspeglar dess fokus på att samordna flera team. Beroenden hanteras under PI-planering och regelbundna synkroniseringshändelser för att säkerställa ett smidigt samarbete.

📌 Exempel: Ett Scrum-team som hanterar en uppdatering av en e-handelswebbplats skulle kommunicera direkt för att lösa beroenden.

Ett SAFe-team som utvecklar en självkörande bil skulle använda strukturerade möten och verktyg för att samordna hårdvaru-, mjukvaru- och testteam.

3. Leveransmetod

📀 Scrum betonar frekventa, inkrementella uppdateringar i korta cykler, vilket möjliggör snabba justeringar baserade på feedback. Det handlar om att leverera funktionella delar av produkten snabbare.

💿 SAFe fokuserar på att leverera integrerade lösningar med sina längre programinkrement. Dess strukturerade leveransmodell garanterar förutsägbarhet och kvalitet, vilket är idealiskt för storskaliga projekt.

📌 Exempel: Scrum fungerar för att rulla ut veckovisa uppdateringar till en app för sociala medier.

SAFe är lämpligt för att implementera en finansiell plattform på företagsnivå med flera ömsesidigt beroende moduler.

🔮 Översikt över skillnaderna

Sammanfattningsvis:

Aspekt Scrum SAFe Teamstorlek Litet (5–9 medlemmar) Stort (flera team över olika avdelningar) Omfattning Projekt med ett enda team Samordning inom hela företaget Tidsram 2–4 veckors sprintar 8–12 veckors programinkrement Bäst för Startups och små team Stora organisationer med komplexa projekt

Likheter mellan Scrum och SAFe

”De skillnader som skiljer människor åt är ingenting jämfört med de likheter som förenar oss.” Sophie Grégoire Trudeau sa en gång detta om människor, men vem kunde ana att det även gällde agila ramverk!

1. Gemensamma principer från agil mjukvaruutveckling

I grunden bygger båda ramverken på Agile Manifesto och dess principer. De prioriterar:

Kundsamarbete istället för rigida kontrakt

Reagera på förändringar istället för att hålla fast vid en fast plan

Leverera värde genom fungerande programvara som det primära måttet på framgång

Stärk självorganiserande team att innovera och anpassa sig

2. Samarbete och inkrementell utveckling

Scrum och SAFe förespråkar ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt som gör det möjligt för team att leverera mindre värdefulla delar oftare. Detta säkerställer:

Kontinuerlig feedback från intressenter

Snabbare respons på föränderliga kundbehov

Minskade risker genom tidig och regelbunden leverans

Så om du är för orolig över att välja mellan Scrum och SAFe kan du aldrig gå fel.

Oavsett om ett Scrum-team lanserar veckovisa appuppdateringar eller om ett SAFe-team levererar integrerade företagslösningar varje kvartal, så delar båda ramverken upp arbetet i hanterbara delar, vilket säkerställer en jämn utveckling.

Så, när ska du välja Scrum eller SAFe?

1. Små team som arbetar med en snabbrörlig produkt

📱Scenario: Ditt startup-företag lanserar en ny app och du behöver iterera snabbt med ett litet team.

✅ Lösning: Scrum

Perfekt för team med 5–9 medlemmar som fokuserar på kortsiktiga mål.

Möjliggör frekventa uppdateringar och snabba feedbackcykler

📌 Exempel: Ett team som utvecklar en app för matleveranser använder Scrum för att släppa veckovisa uppdateringar baserade på användarfeedback.

2. Stora organisationer med flera team och beroenden

📱Scenario: Ditt företag har flera tvärfunktionella team som arbetar med sammankopplade projekt.

✅ Lösning: SAFe

Hantera beroenden mellan team med verktyg som PI Planning.

Samordna insatser mellan team för att uppnå gemensamma mål

📌 Exempel: Ett telekomföretag använder SAFe för att synkronisera mjukvaru- och hårdvaruteam på global nivå.

3. Projekt med snabbt föränderliga kundbehov

📱Scenario: Du utvecklar en produkt som kräver frekventa kundsynpunkter och snabba justeringar.

✅ Lösning: Scrum

Perfekt för iterativ utveckling och kontinuerlig feedback.

📌 Exempel: Ett e-handelsföretag använder Scrum för att justera sitt användargränssnitt varje sprint baserat på kundernas förslag.

Välj rätt ramverk för ditt team

Vid det här laget är det tydligt att varje ramverk har ett unikt syfte.

Valet mellan Scrum och SAFe beror dock helt på ditt teams behov.

Därför bör du ställa några frågor för att underlätta ditt beslut: Hur stort är ditt team och hur många team behöver samarbeta?

Är dina projekt enkla eller fyllda med ömsesidiga beroenden?

Behöver du snabba iterationer eller är långsiktig planering viktigare?

Vill dina intressenter ha detaljerade uppdateringar eller en överblick?

Behöver du ett ramverk som kan skalas över flera geografiska områden?

Hur moget är ditt team när det gäller agila metoder? När du väl har fått svaren blir det enklare att matcha ditt teams behov med rätt ramverk.

Faktorer att beakta

👥 Teamstorlek och samarbetsbehov

Scrum är perfekt för små, självorganiserande team som arbetar med oberoende projekt.

SAFe fungerar bäst i stora organisationer med tvärfunktionella team som behöver synkronisera sina insatser.

💻 Projektets komplexitet

Om ditt projekt är enkelt och inte involverar några beroenden, välj Scrum.

För projekt med stora ömsesidiga beroenden och flera komplexa lager är SAFe det självklara valet.

⌛ Leveranstider

Scrum möjliggör frekventa leveranser i korta sprintar, vilket gör det idealiskt för snabba projekt.

SAFe fokuserar på strukturerade, förutsägbara resultat över längre tidsperioder.

📈 Intressenternas förväntningar

Använd Scrum om intressenterna är nöjda med mindre, iterativa uppdateringar.

Välj SAFe när intressenterna behöver en integrerad översikt över framstegen i flera team.

📄 Agil mognad

Scrum fungerar bäst för team som är bekanta med agila och lean-principer och som är redo att självstyra.

SAFe passar organisationer som har vuxit bortom enskilda teams agilitet och behöver samordning på företagsnivå.

Scrum@Scale: Kombinera det bästa från båda ramverken

Om du har svårt att bestämma dig kan du välja det bästa av två världar. Ja, det finns!

Upptäck Scrum@Scale – den kraftfulla kombinationen av Scrums enkelhet och SAFes skalbarhet.

Så här fungerar det: Scrum@Scale utvidgar Scrums principer till större organisationer. Istället för att lägga till extra hierarkiska lager bygger det en skalfri arkitektur och skapar nätverk av små, effektiva team som arbetar sammansvetsat.

Målet? Uppnå linjär skalbarhet utan att drunkna i byråkrati.

Tänk på det som minimal byråkrati (MVB) – det ger precis tillräckligt med struktur för att hålla ordning och undvika onödiga förseningar utan att hämma kreativiteten eller hastigheten.

📌 Exempel: Tänk dig en global detaljhandelskedja som lanserar en omnikanalplattform. Små Scrum-team hanterar appdesign, logistikintegration och kundservicefunktioner. Med hjälp av Scrum@Scale samordnar dessa team beroenden genom Scaled Daily Scrums, med ett Executive Action Team som driver transformation och beslutsfattande.

Fördelar med att integrera Scrum och SAFe

✅ Flexibilitet möter skalbarhet

Kombinerar Scrums anpassningsbara fokus på teamnivå med SAFes strukturerade skalningsmetod.

Teamen arbetar självständigt men samordnar sig kring gemensamma mål genom Scrum@Scale:s ekosystem.

✅ Förenklat samarbete

Scaled Daily Scrum säkerställer kontinuerlig samordning mellan teamen.

Delad kunskap och transparens minimerar flaskhalsar.

✅ Effektiv organisationsutveckling

Uppmuntrar organisk skalning i din egen takt utan att överbelasta teamen.

Stöder agila principer i stora företag med minimal störning.

Som Mike Cohn så träffande sa: ”Om du inte är bättre nästa månad är du inte längre agil.” Även om agila ramverk främjar ständig förbättring, samarbete och anpassningsförmåga behöver teamen fortfarande projektledning för att prioritera uppgifter.

För kontinuerlig förbättring behöver du rätt verktyg.

Steg 1: Dela upp leverablerna i genomförbara uppgifter

Börja med att dela upp leverablerna i små, genomförbara uppgifter. Tänk på dessa som byggstenarna i ditt Agile-hus.

Med hjälp av användarberättelser kan du återspegla exakt vad dina slutanvändare behöver, oavsett om det gäller en ny funktion eller att åtgärda något som de har påpekat.

✨ I Scrum-termer är detta din sprintplanering. Med ClickUp kan du ta objekt från din produktbacklog, organisera dem i en sprintbacklog och sätta igång – utan att behöva använda Post-it-lappar.

Automatisera skapandet av sprintar på ClickUp och spara tid och minska arbetsinsatsen

💜 Fallstudie: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp Ett team som behärskar sprintautomatisering med ClickUp är Sideways NYC. Låt oss titta på deras resa. Utmaning: Teamet ville gå från tidrapportering till sprintpoäng för en mer flexibel metod för att övervaka kapaciteten. Att manuellt hantera sprintscheman för olika team och projekt var dock tidskrävande och felbenäget. Så här hjälpte ClickUp: Med hjälp av ClickUps funktion för automatiserade sprintar konfigurerade de tvåveckorscykler som startade varje måndag, vilket automatiserade hela sprintprocessen. Projektledaren angav helt enkelt antalet cykler i projektets omfattning, och ClickUp genererade automatiskt alla sprintlistor. Detta sparade mycket tid och säkerställde konsekvens mellan teamen utan behov av manuella uppdateringar.

Steg 2: Hantera dina agila projekt effektivt

När du hanterar agila projekt är ClickUp som din kompass för projektledning.

Du kan skissa på din Agile Charter i ClickUp Docs och dela den med ditt team utan ändlösa e-postkedjor.

Så här går det till: När du har organiserat dina uppgifter använder du ClickUps samarbetsfunktioner för att hålla alla informerade. Du kan tagga relevanta teammedlemmar genom kommentarer eller @mentions, så att de får ett meddelande och kan hoppa in när det behövs.

Dessutom kan du göra agil dokumentation till en barnlek genom att använda ClickUp Brain för att utforma krav för din nästa programvaruiteration. Ange bara grundläggande information om en funktions funktionalitet eller uppdateringar, så genererar AI:n viktiga element som översikter.

ClickUp Brain gör agil dokumentation till en enkel process

Behöver du hålla ordning på dina Scrum-processer? ClickUps Kanban View erbjuder ett intuitivt visuellt arbetsflöde som håller alla på samma sida.

Organisera ditt arbete efter status och förfallodatum och prioritera dina uppgifter med ClickUps Kanban-tavlor

Och med deluppgifter och checklistor behöver du aldrig oroa dig för glömda steg eller irriterande ”små detaljer”.

Steg 3: Främja samarbete i realtid

Agile handlar om samarbete; kommunikation i realtid kan avgöra om ditt team får fart eller inte. ClickUps chattfunktion förändrar hur team kommunicerar genom att integrera konversationer direkt i deras arbetsflöden.

Varje lista, mapp och utrymme har sin egen chatt, så att teammedlemmarna kan diskutera projekt samtidigt som alla relevanta vyer och uppgifter finns bara ett klick bort.

Dessutom kan du lägga till teammedlemmar, dela uppdateringar och till och med skapa privata chattar – allt sömlöst kopplat till motsvarande arbetsyta.

✨ Med allt samlat på ett ställe kan du enkelt växla mellan att chatta om och slutföra en uppgift.

Steg 4: Få insyn i den agila processen

Synlighet är en annan pusselbit, och ClickUp Dashboards gör dig inte besviken.

Med anpassningsbara instrumentpaneler kan du övervaka framsteg, spåra prestanda och hålla koll på agila mätvärden som burnup- och burndown-diagram.

Spåra viktiga mätvärden och övervaka burnup- och burndown-diagram med ClickUp Dashboards

Oavsett om det handlar om att förstå hur uppgifter flödar genom teamet eller upptäcka var det finns flaskhalsar, ger ClickUp dig data och insikter som du kan använda för att korrigera kursen i realtid.

Steg 5: Utnyttja support och communityresurser

Verktyg räcker förstås inte i sig. För att införa agila ramverk krävs stöd och gemenskap. ClickUp erbjuder både och i överflöd, från mallar och handledningar till en aktiv användargemenskap som gärna delar med sig av tips och tricks.

Och när du stöter på ett hinder? Deras supportteam står alltid redo att guida dig.

Sprinta dig till framgång med ClickUp

Enligt rapporten Pulse of the Profession Report uppger 53 % av IT-proffsen att de använder agila metoder regelbundet.

Nu bör du ha en bättre uppfattning om vilket ramverk – Scrum eller SAFe – som passar bäst för din organisation. För att ligga steget före utmaningarna och säkerställa leverans i tid behöver du ett agilt projektledningsverktyg som är lika agilt som ditt team.

Det är där ClickUp kommer in som din allt-i-ett-produktivitetsmotor. Ditt arbete kommer inte längre att avbrytas.

Med ClickUp, din allt-i-ett-app för arbetet, kan du låsa upp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI på en och samma plattform.

Varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag och ge dina Agile-ramverk den boost de förtjänar!