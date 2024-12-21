Hur man spårar användarintroduktionsstatistik för bättre engagemang

Har du funderat över varför en användare registrerade sig för din produkt men lämnade den under den avgörande introduktionsfasen? Begärde du för mycket information i ett steg? Var det brist på tydlighet? Gav du användaren incitament och belöningar? Upplevde och förstod de produktens värde?

Svaret kan vara vilket som helst av dessa.

Idag har kunderna fler valmöjligheter än någonsin för varje produkt eller tjänst, och ärligt talat, med ett enda litet problem i onboardingprocessen kommer användarna inte att tveka att byta leverantör.

Så, vad kan ditt företag göra för att förbättra kundonboardingprocessen och minska bortfallet?

Svaret ligger i att övervaka användarintroduktionsmått. Dessa mått fungerar som din guide och hjälper dig att identifiera områden som du bör behålla, justera eller förbättra i din användarintroduktionsprocess.

I den här bloggen kommer vi att undersöka hur du kan förbättra kundresan med fokus på onboarding-flödet.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Identifiera viktiga användaronboarding-mått som Time to Value (TTV), retention och feature adoption rate som är mest relevanta för din produkt.

Använd sedan datadrivna verktyg för centraliserad spårning, automatisering och insikter. ClickUp är ett bra exempel.

För att förbättra prestandan för dina användarintroduktionsmått kan du segmentera användarna och anpassa deras introduktionsprocess för en skräddarsydd upplevelse.

Använd checklistor och gamification för att hålla användarna engagerade och motiverade.

Utnyttja självbetjäningsresurser i appen för att stärka användarna och minska supportbelastningen.

Återengagera användarna regelbundet genom e-post, aviseringar och uppdateringar för att öka kundlojaliteten.

Genomför A/B-tester för att optimera onboardingflöden och minska friktionspunkter.

Använd funktioner som instrumentpaneler, mallar, formulärvy och anpassade fält för att visualisera och analysera dina onboarding-data och få fram användbara insikter.

Vad är användarintroduktionsmått?

När du gillar en bild på Instagram delar du den i din story. När du trivs på ett hotell ger du det en strålande 5-stjärnig recension på Google.

Validering, eller hur? Företag lever på det.

Det finns dock sällan någon knapp för omedelbar tillfredsställelse eller popup-fönster för att betygsätta onboarding-upplevelsen för nya användare. Så hur vet du om din onboarding-process fungerar?

Det är här mätvärden för kundintroduktion kommer in som dina tysta utvärderare. Dessa analyser och KPI:er för kundintroduktion hjälper dig att avgöra vad som fungerar för dina användare och vad som tyst driver bort dem. De avslöjar luckorna i din introduktionsprocess och visar dig exakt var du ska fokusera dina introduktionsinsatser.

Vi pratar om att spåra mätvärden och KPI:er, såsom din stegkompletteringsgrad, andelen användare som stannar kvar efter en provperiod och till och med analysera kundfeedback för att få insikter som du behöver för att finjustera din onboardingstrategi.

Viktiga mätvärden för användarintroduktion

Vill du inte att dina kunder ska hoppa av mitt i registreringsprocessen för din produkt bara för att de inte förstår hur den fungerar?

Här är viktiga mätvärden för kundonboarding som hjälper dig att uppnå höga aktiveringsgrader och hitta potentiella betalande kunder.

1. Time to Value (TTV)

Time to Value (TTV) är den tid det tar för användarna att uppleva det ögonblick då de säger: ”Aha, det här är precis vad jag letade efter!”

🔍 Vad det indikerar: Kort TTV innebär att användarna snabbt når sin aha-upplevelse, vilket minskar risken för att de överger produkten. Lång TTV? Det är en varningssignal – användarna kanske inte hittar värdet tillräckligt snabbt.

🔮 Formel: Mät tiden mellan användarens registrering och det ögonblick då de upplever kärnvärdet i din produkt. Ju snabbare de kommer dit, desto bättre.

📈 Hur man förbättrar det:

Prioritera snabba vinster: Visa användarna hur de kan uppnå små framgångar tidigt (t.ex. slutföra sitt första projekt, få en uppgift tilldelad).

Minska friktionen i installationsprocessen: Eliminera onödiga steg som fördröjer värderealiseringen.

📌 Exempel: En grafisk designplattform som Canva spårar TTV genom att mäta hur snabbt användarna skapar sin första design med hjälp av en mall, vilket hjälper dem att inse verktygets värde med bara några få klick.

2. Kunderbjudningsgrad

Kundlojaliteten är som en måttstock på hur "klibbig" din produkt är. Den visar hur väl din onboarding får användarna att komma tillbaka och förnya sina prenumerationer.

🔍 Vad det indikerar: En hög retention innebär att din onboarding fungerar – användarna upplever värdet och stannar kvar.

🔮 Formel: Kunder som stannar kvar = (kunder som stannar kvar / initiala kunder) × 100

Om du till exempel började med 100 användare och 80 fortfarande använder produkten en månad senare, är din kundbehållningsgrad för den första månaden 80 %. Motsatsen till kundbehållning är kundbortfall, så din bortfallsgrad är 20 %.

📌 Exempel: Tänk på Spotify: deras onboardingprocess är utformad för att fånga användarna genom att få dem att snabbt skapa en spellista. Om de inte återvänder efter den första sessionen minskar chansen att behålla dem avsevärt. En hög retention indikerar att de gillar musiken, håller fast vid sina spellistor och aktivt använder appen.

📈 Hur man förbättrar det:

Anpassa onboarding-upplevelsen efter användarnas mål (t.ex. genom att erbjuda spellistor baserade på lyssningsvanor, i fallet med Spotify).

Implementera engagemangsstrategier som aviseringar eller specialerbjudanden för att få tillbaka användarna.

Läs också: Hur man optimerar kundframgång för SaaS

3. Aktiveringsgrad

Aktiveringsgraden mäter hur många användare som når viktiga milstolpar under de första dagarna av produktanvändningen.

🔍 Vad det indikerar: Om användarna når sina aktiveringspunkter visar det att din onboardingprocess är effektiv och hjälper användarna att engagera sig i viktiga funktioner. Om de inte gör det? Då är det dags att se över flödet.

🔮 Formel: Aktiveringsgrad = (användare som nått aktiveringspunkten / totalt antal användare) × 100

Om till exempel 60 av 100 användare skapar sin första kampanj i ett verktyg för marknadsföringsautomatisering inom 7 dagar, är aktiveringsgraden 60 %.

📌 Exempel: För ett e-postmarknadsföringsverktyg som Mailchimp kan aktiveringspunkten vara att skapa och skicka den första kampanjen. Om nya användare enkelt kan nå denna milstolpe under onboardingprocessen tyder det på att verktyget är intuitivt och att användarna snabbt får ut värde av det.

📈 Hur du förbättrar det:

Definiera och optimera viktiga milstolpar (t.ex. att skicka den första e-postkampanjen).

Ge användarna vägledning och tips för att guida dem genom de första stegen.

4. Fullföljandegrad

Fullföljandegraden beräknar det totala antalet användare som fullföljer din onboardingprocess. En låg grad innebär att användare tappar bort sig längs vägen eller känner sig överväldigade – båda är dåliga tecken.

🔍 Vad det indikerar: En hög slutförandegrad indikerar att dina användare förstår värdet av din produkt och känner sig bekväma med att fortsätta sin resa.

🔮 Formel: Fullföljandegrad = (användare som fullföljt introduktionen / totalt antal användare) × 100

Om till exempel 70 av 100 användare slutför hela onboardingprocessen är din slutförandegrad 70 %.

📌 Exempel: En fitnessapp spårar slutförandegraden genom att observera hur många användare som slutför den inledande installationsprocessen, till exempel att ange sina fitnessmål, synkronisera sina bärbara enheter och påbörja sitt första träningspass. En hög grad visar att användarna är engagerade och redo att satsa på sin fitnessresa.

📈 Hur du förbättrar det:

Håll onboarding kort och koncis med endast nödvändiga steg

Lägg till framstegsindikatorer för att visa användarna hur mycket de har kvar att göra.

Läs också: Exempel på operativa mätvärden och hur man spårar dem

5. Antagandegrad för funktioner

Funktionsanvändningsgraden mäter hur många användare som använder produktens viktigaste funktioner.

🔍 Vad det indikerar: Hög användning av funktioner tyder på att dina användare hittar de verktyg de behöver och utnyttjar dem till fullo. Låg användning kan tyda på förvirring eller en obalans mellan produktens funktioner och användarnas behov.

🔮 Formel: Funktionsanvändningsgrad = (användare som använder funktionen / totalt antal användare) × 100

Om till exempel 40 av 100 användare regelbundet använder en ny funktion (som ett automatiseringsverktyg) i din SaaS, är din funktionsanvändningsgrad 40 %.

📌 Exempel: Låt oss säga att en användare av ett projektledningsverktyg som Asana inte har använt funktionen "tidslinjevy" under introduktionen. Om Asana spårar detta och märker att användningen är låg kan de skapa specifika handledningar eller uppmaningar för att uppmuntra användningen.

📈 Hur man förbättrar det:

Lyft fram funktioner under onboarding, särskilt de som är mest fördelaktiga för användarens mål.

Gör det enkelt att förstå varför en funktion är viktig genom verktygstips eller tips i appen.

6. Kundens ansträngningspoäng (CES)

Hur mycket ansträngning krävs det för användarna att navigera i din produkt? Customer Effort Score (CES) är ett mått som mäter hur lätt eller svårt användarna tycker det är att interagera med din produkt.

🔍 Vad det indikerar: Ett lågt CES-värde innebär att din onboarding är smidig och att användarna enkelt kan hitta värde.

🔮 Formel: Mätas vanligtvis genom att fråga användarna ”Hur lätt var det att utföra [specifik åtgärd]?” på en skala från 1 till 7. En lägre poäng indikerar mindre ansträngning.

📌 Exempel: Tänk på en onlineplattform för lärande som Udemy. Om användarna känner att de ständigt letar efter rätt kurs eller har svårt att använda funktionerna kommer deras CES att vara hög. Om plattformen erbjuder enkla filter och lättnavigerade funktioner kommer användarna att uppleva den som smidig.

📈 Hur man förbättrar det:

Förenkla onboarding-flödet genom att tillhandahålla precis tillräckligt med information utan att överväldiga användarna.

Optimera ditt gränssnitt för att minska onödiga klick och beslut.

7. Antal supportärenden

När användare stöter på problem under onboarding vänder de sig ofta till supporten. Genom att övervaka antalet supportärenden kan du få mycket information om hur användarna interagerar med din onboardingprocess.

🔍 Vad det indikerar: Ett stort antal supportärenden innebär att det finns en friktionspunkt i din onboardingprocess som användarna inte kan lösa på egen hand. Det kan också indikera en dålig användarupplevelse eller förvirring kring hur vissa funktioner ska användas.

🔮 Hur man mäter det: Spåra antalet supportärenden i relation till antalet aktiva användare. En ökning under onboarding-fasen är en varningssignal.

📈 Hur du förbättrar det:

Använd vägledning i appen, till exempel verktygstips eller interaktiva genomgångar, för att minska förvirringen.

Skapa tydliga FAQ:er eller självhjälpsdokumentation så att användarna kan lösa mindre problem utan supportens hjälp.

Hur man spårar och beräknar prestationsindikatorer för användarintroduktionsstatistik

Den första regeln för att mäta framgången med onboarding är att välja ut några viktiga mätvärden och mäta dem konsekvent. Kom ihåg: Konsekvens är nyckeln här.

Här är några strategier som hjälper dig att komma igång.

Övervaka engagemang och samla in onboarding-analyser

1. Konfigurera analysverktyg för framgångsrik onboarding

För att spåra viktiga mätvärden som andelen fullbordade onboarding-processer och tid till värde behöver du en gedigen analyskonfiguration.

För ärligt talat, man kan inte förbättra något man inte kan mäta, eller hur? Din SaaS-verksamhet kanske redan använder verktyg som Google Analytics eller Mixpanel för att övervaka användarinteraktioner.

Om du prioriterar en 360-graders vy av din onboarding-process i kombination med realtidssamarbete är ClickUp det perfekta valet.

Mer specifikt, ClickUp Dashboards.

Med ClickUp Dashboards kan du spåra dina anpassade mätvärden med några enkla klick

Här är varför: det här är inte bara vanliga dataspårare. Det som verkligen gör skillnad är deras anpassningsbarhet, som gör att du kan välja ut de mätvärden du vill övervaka och omvandla rådata till tydliga, användbara visualiseringar.

2. Mät kundengagemang och kontaktpunkter

Din välkomstskärm är inte bara ett vänligt "hej", utan din första chans att samla in viktig information. Utnyttja denna möjlighet för att fråga om användarnas mål, företagets storlek eller de uppgifter de behöver utföra.

Varför? Denna segmentering gör det möjligt för dig att anpassa onboarding-upplevelsen efter deras specifika behov.

Du kan till och med skapa checklistor som guidar användarna mot aktivering. Detta kan göras på några minuter med hjälp av ClickUps formulärvy, som låter dig omvandla enkätsvar till genomförbara uppgifter eller samla in viktig information genom kundenkäter.

📌 Exempel på frågor att inkludera: Vilka mål vill du uppnå med vår produkt?

Vilka KPI:er siktar du på under de kommande sex månaderna?

Vilka är de viktigaste intressenterna i ditt team?

💡Proffstips: Använd ett centraliserat verktyg som ClickUp för att automatisera kampanjer över flera kanaler. Från e-post och SMS till sociala medier och push-meddelanden – automatisering säkerställer smidiga kundinteraktioner och en enhetlig upplevelse i alla kontaktpunkter.

En bra onboardingprocess är beroende av datainsamling, eftersom 63 % av konsumenterna uppskattar personliga meddelanden.

Du måste utforska olika strategier för datainsamling för att få dina kunder att känna sig uppskattade. Till exempel:

Begär kunddata i förväg : Börja med att be användarna fylla i formulär under onboarding. Samla in uppgifter som namn, företagsstorlek, mål och kontaktinformation. Genom att känna till användarens primära mål kan du prioritera de funktioner som är mest relevanta för dem.

Använd enkäter för djupare insikter: Enkäter är en beprövad metod för att samla in feedback från användare. Under onboarding kan du inkludera frågor om användarnas förväntningar, preferenser och potentiella problemområden.

📌 Exempel på frågor att inkludera: Vad är ditt huvudsakliga mål med att använda denna produkt?

Vad orsakade friktion vid registreringen?

Vilka utmaningar möter du när du använder det?

Spåra e-postprenumerationer och kontaktpunkter : Uppmuntra användarna att prenumerera på ditt nyhetsbrev eller uppdateringar om onboarding. Via e-post kan du dela tips, resurser och uppdateringar om framsteg, vilket håller användarna engagerade samtidigt som du samlar in data om deras preferenser.

Övervaka användarnas beteende i appen : Att spåra aktiviteten i appen är ett av de bästa sätten att förstå användarnas engagemang. Identifiera vilka funktioner som används, hur ofta och var användarna stöter på problem. Om många användare till exempel överger en viss funktion efter första användningen kan den behöva en tydligare förklaring eller omdesignas.

Analysera feedback från kundinteraktioner: Supportärenden, livechattar och användarfeedback kan ge värdefull insikt i vanliga problemområden. Kategorisera feedbacken för att identifiera återkommande problem och använd denna information för att förbättra både onboarding och din produkt i stort.

Läs också: Använd produktanalysdata för att öka kundernas framgång och förbättra marknadsföringsstrategierna

4. Optimera onboarding med A/B-testning

Betrakta A/B-testning som ett experiment för din onboardingstrategi. Du kan avgöra vilken metod som fungerar bäst för användarna genom att skapa två onboardingversioner (A och B).

Steg för att komma igång:

Formulera en hypotes : Till exempel: ”Att lägga till en instruktionsvideo kommer att öka andelen som fullföljer kursen”.

Skapa två versioner: Version A (ursprungligt flöde) och Version B (med instruktionsvideo).

Tilldela användare slumpmässigt till varje version och spåra viktiga mätvärden.

Mätvärden att övervaka: Slutförandegrad : Hur många användare slutför onboardingprocessen i varje version?

Avhoppspunkter : Var fastnar användarna eller hoppar av?

Användarfeedback: Vilken kvalitativ feedback ger användarna om varje version?

ClickUp KPI-mall

Ladda ner den här mallen Spåra KPI:er och anpassa dem efter ditt teams mål och nyckelresultat med hjälp av ClickUps KPI-mall.

ClickUps KPI-mall ger dig och ditt team en tydlig bild av framstegen mot era OKR genom att låta er spåra framgångsmätvärden.

Det bästa av allt? Denna mall hjälper dig att hålla dig i linje med teamets mål, övervaka prestanda över tid med lättlästa visualiseringar och förenkla beslutsfattandet genom sin omfattande rapportdesign.

Dessutom är det ett proffs på att hjälpa dig mäta kundengagemang och kontaktpunkter – snacka om en allt-i-ett-lösning!

Hur ClickUp förenklar datadriven användarintroduktion

Möt Leah, en projektledare som har alldeles för många uppgifter att hantera. Hennes största utmaning är därför att hålla ordning, anpassa användarupplevelsen och minska det manuella arbetet med att identifiera och lösa problem.

Men hon har hittat ClickUp. Låt oss se hur det hjälper henne på vägen.

Nivå 1: Förstå användarsegmentering

Mål: Hantera användarsegmentering och leverera personaliserade onboarding-upplevelser.

Leah navigerar genom en stor mängd kunddata, inklusive feedbackpoäng, produktpreferenser och köphistorik. Personalisering är nyckeln till att hantera all denna data.

✅ Hemligt vapen: ClickUps anpassade fält

Konfigurera ClickUp Custom Fields för att samla in kunddata såsom mål, företagsstorlek eller köpbeteende.

Skapa fält för att spåra alla data du behöver, från projektbudgetar till kundfeedback

Leah kan till exempel skapa ett anpassat fält för feedbackpoäng och använda dessa data för att skicka personliga rekommendationer. Dessa fält säkerställer att varje användares onboarding-upplevelse känns personlig, inte generisk.

Läs också: Användarundersökningsmetoder för att förbättra användarupplevelsen

Nivå 2: Tolka engagemangsmätvärden

Mål: Avkoda engagemangsmönster och marknadsföringsmått för att optimera strategier.

För att gå vidare måste Leah knäcka koden för viktiga mätvärden som engagemangsgrad, avkastning på investeringar och trafiktrender.

✅ Hemligt vapen: ClickUp Brain

Ställ frågor på naturligt språk, till exempel: ”Vad är vår konverteringsgrad för detta kvartal?”

Analysera trender över tid för att identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Bearbeta och tolka marknadsföringsdata för att identifiera trender och möjligheter med ClickUp Brain

Läs också: Hur ClickUps kundsupport använder ClickUp

Nivå 3: Visualisera datainsikter

Mål: Visualisera och dela viktiga datainsikter på ett tydligt sätt.

Leah använder ClickUp Dashboards, där rådata omvandlas till användbara visualiseringar, och vinner över intressenterna.

✅ Hemligt vapen: anpassningsbara instrumentpaneler

Skapa realtidsvisualiseringar av onboarding-mått och kampanjens avkastning på investeringen.

Dela interaktiva instrumentpaneler med hennes team för bättre samarbete.

Ställ in aviseringar för att ligga steget före viktiga förändringar i användarnas beteende.

Skapa anpassade instrumentpaneler för att övervaka prestanda och identifiera möjligheter med ClickUp Dashboards

Nivå 4: Effektivisera arbetsflöden med automatisering

Mål: Eliminera repetitiva uppgifter och fokusera på strategi.

Automatiseringsarenan testar Leahs förmåga att hantera inaktiva användare, försenade uppgifter och oändliga påminnelser.

✅ Hemligt vapen: ClickUp Automations

Markera inaktiva användare och skicka påminnelser automatiskt.

Justera deadlines dynamiskt för att hålla projekten på rätt spår

Automatisera repetitiva arbetsflöden och spara värdefull tid

Skapa automatiserade arbetsflöden och ställ in påminnelser enkelt med ClickUp Automations

Mål: Centralisera data och förenkla processer genom att koppla samman flera verktyg.

Leahs sista utmaning är att hantera fragmenterade data som är spridda över olika plattformar. För att lyckas måste hon samla sina verktyg i ett enda smidigt system.

✅ Hemligt vapen: ClickUp-integrationer

Synkronisera med Google Analytics, Mixpanel och andra verktyg för centraliserad datainsamling.

Minska komplexiteten i hanteringen av flera rapporteringssystem

Dela samlade insikter med hennes team för bättre beslutsfattande.

Bästa metoder för att optimera mätvärden för användarintroduktion

Att behärska användarintroduktionsmått innebär att sätta sig in i kundernas situation.

Du måste skapa en upplevelse som tilltalar dina användare. Låt oss dyka in i bästa praxis för att hjälpa dig optimera onboarding och hålla dessa mätvärden på uppgång:

1. Förstå dina användare och deras behov

Varför behöver dina användare din produkt? Denna enkla fråga kan vara nyckeln till en exceptionell onboarding-upplevelse.

Så här börjar du: Skapa detaljerade användarprofiler

Genomför undersökningar och intervjuer med befintliga användare.

Använd kundnöjdhetsundersökningar i appen för att samla in feedback i realtid.

Analysera användarnas beteendemönster

Utför användbarhetstester med nya och befintliga användare.

När du väl har en djup förståelse för användarnas mål, preferenser och problem blir det mycket enklare att utforma en effektiv onboardingprocess.

2. Segmentera och anpassa varje användares resa

Alla användare är inte lika – vissa vill dyka rätt in, medan andra behöver hjälp på traven. Vad du ska göra:

Segmentera användare efter roll, bransch eller erfarenhetsnivå.

Anpassa onboarding utifrån användarnas mål (t.ex. frågar Canva om avsedd användning efter registrering).

Anpassa genomgångar, meddelanden i appen och handledningar

📌 Exempel: En nybörjare kan behöva steg-för-steg-vägledning, medan en erfaren användare uppskattar möjligheten att hoppa direkt till avancerade funktioner. Genom att anpassa upplevelsen blir onboarding mer engagerande och effektiv.

3. Använd checklista för onboarding för att hålla användarna på rätt spår

Tänk på en onboarding-checklista som användarnas pålitliga GPS. Den ger en strukturerad färdplan som säkerställer att de vet vad de ska göra och vad som väntar härnäst.

Hjälper användarna att följa sina framsteg

Uppmuntrar utforskning med små, uppnåbara vinster

Håller användarna fokuserade på viktiga steg

En checklista kan till exempel guida användarna genom uppgifter som att skapa en profil, utforska en funktion eller slutföra sitt första projekt. Dessa ”mini-milstolpar” ökar användarnas självförtroende och motivation.

4. Gamifiera onboardingprocessen

Onboarding kan liknas vid att gå upp en nivå i ett videospel, så glöm inte att göra upplevelsen rolig!

Här är några idéer för gamification:

Fira användarnas prestationer med märken eller belöningar.

Använd framstegsspårning för att motivera till att uppgifter slutförs.

Erbjud poäng för genomförda åtgärder och milstolpar

Lås upp exklusivt innehåll när användarna avancerar

💡 Proffstips: En produktivitetsapp kan belöna användare med märken för att de har slutfört inställningsuppgifter eller uppnått specifika användningsmål, vilket gör processen engagerande och rolig.

5. Erbjud självbetjäningsresurser i appen

Ibland föredrar användare att lösa sina egna problem istället för att kontakta supporten.

Självbetjäningsalternativen inkluderar:

Sökbara kunskapsbaser

Vanliga frågor och instruktionsguider

Kontextuella verktygstips och handledningar

📌 Exempel: Ett hjälpcenter som är tillgängligt via produktens användargränssnitt säkerställer att användarna snabbt kan hitta svar utan att avbryta sitt arbetsflöde. Bonus: Detta minskar belastningen på ditt supportteam.

Onboarding-mått på ett enkelt sätt med ClickUp

Över 90 % av kunderna anser att de företag de köper från "skulle kunna göra bättre" när det gäller onboarding av nya användare/kunder.

Det stämmer, din onboarding kan vara avgörande för kundförvärv.

Om du vill att din onboarding ska vara smidig och engagerande och inte lämna några frågor obesvarade för användarna, behöver du en lösning som kan göra allt tillsammans med dig.

ClickUp gör detta enkelt genom att erbjuda verktyg som anpassningsbara fält för personalisering, instrumentpaneler för spårning i realtid och automatiseringar för att hantera repetitiva uppgifter. Detta ger dig i slutändan en datadriven onboardingprocess som fungerar utmärkt.

Är du redo att förvandla din onboardingprocess till en lojalitetsmaskin? Registrera dig på ClickUp idag och se ditt företag blomstra!