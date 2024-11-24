De viktigaste SaaS-mätvärdena att följa och förbättra tillväxten

Hur definierar du framgång?

I dagens affärsvärld, särskilt inom teknikbranschen, är framgång ett komplext begrepp att greppa. Att bli en enhörning, dvs. att nå en värdering på 1 miljard dollar, ses som framgång. Men mindre än 1 % av dessa enhörningar genererar 1 miljard dollar i intäkter eller kontanter.

Traditionellt sett var lönsamhet ett mått på framgång, men idag tar startups på sig förluster i jakten på marknadsomvälvning eller dramatisk tillväxt. Med föränderliga affärsmodeller och nya investeringsstrukturer omdefinieras begreppen tillväxt och framgång.

I denna värld fungerar de mätvärden du väljer som din ledstjärna och det mål du strävar mot. I detta blogginlägg diskuterar vi några av de viktigaste SaaS-mätvärdena som du kan använda för att guida dig på vägen mot framgång.

Vad är SaaS-mått?

Software as a Service (SaaS)-mått är nyckeltal (KPI) för organisationer som utvecklar och säljer molnbaserad programvara.

Definition och betydelse av SaaS-mått

Till skillnad från traditionella KPI:er är SaaS-mått utformade utifrån behoven, affärsmodellerna och tillväxten hos prenumerationsbaserade företag. De är viktiga för att:

Mät prestanda: Kartlägg milstolpar inom olika dimensioner, såsom intäkter, lönsamhet, kundnöjdhet, produktutveckling etc.

Övervaka företagets hälsa: Använd mått som operativt kassaflöde, burn rate, kassakonverteringscykel etc. för att övervaka deras förmåga att betala sina skulder och hantera investeringar.

Strategi: Validera marknadens acceptans och definiera produktens roadmap därefter.

Om kundbortfallet är högt betyder det till exempel sannolikt att produkten inte lever upp till sina löften, vilket kräver en förändring av marknadsföringsstrategin eller produktfunktionerna.

Styr mot tillväxt: Förstå företagets nuvarande situation för att styra försäljnings-, marknadsförings-, produkt- och kundframgångsteam mot gemensamma mål.

I grund och botten spelar SaaS-mått en viktig roll för att navigera organisationens väg till framgång. Här är några beprövade SaaS-mått att välja mellan.

Viktiga SaaS-mått att följa

Innan du väljer en mätvärde bör du förstå ditt affärsmål. Ett nystartat företag i ett tidigt skede kan sätta kundförvärv och genomsnittlig intäkt per kund som sitt primära mål. Å andra sidan kan en organisation som förbereder sig för en börsintroduktion eller försäljning ha mål som rör kostnadseffektivitet, återkommande intäkter eller kundens livstidsvärde.

Nedan finns viktiga SaaS-mått som organisationer ofta använder. Välj det som passar dig bäst utifrån produkttyp, affärsmodell, kostnad, tillväxtstadium etc.

1. Månatliga återkommande intäkter

Det primära målet för alla företag är att tjäna pengar. Månatliga återkommande intäkter (MRR) hjälper dig att spåra just det. Det mäter försäljningen/kontanterna som genereras av företaget på månadsbasis.

Hur beräknar man MRR?

MRR beräknas genom att multiplicera antalet användare med hur mycket de betalar per månad i genomsnitt. Beroende på vilka betalningsplaner du erbjuder kan det vara lämpligt att istället beräkna årliga återkommande intäkter (ARR).

MRR = Antal aktiva konton x Intäkter/abonnemang per konto

Om du har en SaaS-baserad kalenderapp som säljs till 100 kunder för en prenumerationsavgift på 10 dollar per månad, är din MRR = 100 x 10 dollar = 1000 dollar.

Om du tar 2 dollar för varje evenemang som bokas in i din kalender blir din MRR antalet evenemang per månad x 2 dollar.

Och om du säljer årsabonnemang, dela avgiften med 12 för att få din MRR.

Månadsvis intäktsöversikt med ClickUp

Varför ska du beräkna MRR?

SaaS-modellen bygger på att man skaffar en kund en gång och sedan tjänar pengar på den kunden under lång tid. MRR är därför den viktigaste indikatorn på ett SaaS-företags finansiella stabilitet.

Om en organisation kan generera MRR på ett konsekvent sätt anses den vara framgångsrik och investeringsbar. En MRR i uppåtgående trend representerar organisatorisk tillväxt.

Med tiden hjälper denna utveckling att prognostisera intäkter noggrant och planera investeringar, personalstyrka, marknadsföringsbudgetar etc. på ett effektivt sätt.

Hur förbättrar man MRR?

Det enklaste sättet att öka MRR är att skaffa fler kunder. Om du har en användningsbaserad prismodell kan du dock också utnyttja kundframgångsinitiativ för att hjälpa till att utöka produktanvändningen och öka MRR.

2. Genomsnittlig intäkt per användare

Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) eller, i vissa fall, genomsnittlig intäkt per konto (ARPA) är vad varje kund/konto i genomsnitt betalar till SaaS-företaget.

Hur beräknar man ARPU?

ARPU = Total intäkt / Antal användare

Du kan beräkna ARPA för valfri tidsperiod. De flesta företag gör det månadsvis för att anpassa sig till MRR.

Varför ska du beräkna ARPU?

ARPA kan ha olika betydelse beroende på din affärsmodell. Så här ser det ut för olika typer av SaaS-företag.

Prenumerationsmodell: För ett typiskt användarbaserat prenumerationsföretag skulle ARPU vara konsekvent och därför inte lika avslöjande. Om du till exempel har ett enda prenumerationspaket för 10 dollar för alla användare är din APRA 10 dollar.

Trots sin enkelhet kan denna siffra fortfarande vara användbar. Du kan använda dessa data för att justera prenumerationsavgifter, omforma prenumerationer, erbjuda ytterligare nivåer etc.

Företagskunder: Om du betjänar företagskunder är ARPA mer meningsfullt än ARPU. Till exempel, för ett företag med 100 användare som var och en betalar en ARPU på 8 dollar per månad, skulle din intäkt för detta konto vara 800 dollar. Ett annat företag med 200 användare genererar 1600 dollar i intäkter, även om ARPU förblir oförändrat.

Du kan använda denna mätvärde för att utforma din marknadsföringsstrategi.

Du kan till exempel rikta in dig på företagskonton med fler användare. Eller så kan du fokusera dina ABM-insatser (account-based marketing) på att öka andelen av plånboken.

Anpassningsbara kundportaler för att spåra ABM och leverans

Användningsbaserad prissättning: Användningsbaserad prissättning innebär att du tar ut en avgift för varje aktivitet istället för en fast prenumerationsavgift. Om du tar ut 2 dollar för varje händelse som schemaläggs i kalendern kan din ARPU variera mellan olika användare/användartyper.

Den genomsnittliga intäkten per användare hjälper dig att validera din prissättningsmodell och bygga en strategi för att öka användaraktiviteten för din produkt.

Hur kan man förbättra ARPU?

Det finns två vanliga sätt att öka ARPU:

Höj priset : Höj helt enkelt abonnemangsavgiften för varje användare.

Öka användningen: Skapa en användningsbaserad prismodell och uppmuntra kunden att använda din produkt mer.

3. Kundens livstidsvärde

Kundens livstidsvärde (CLTV eller LTV) mäter intäkterna som genereras utifrån kunden och inte tiden.

Hur beräknar man CLTV?

CLTV = ARPA x Genomsnittlig kundlivslängd

Om en kund till exempel förblir aktiv i fem år, med en ARPA på 120 dollar per år, blir CTLV = 120 dollar x 5 = 600 dollar.

Varför ska du beräkna CLTV?

CLTV är särskilt betydelsefullt inom SaaS av olika skäl. Innan vi går in på dessa är det viktigt att förstå ett annat relaterat SaaS-mått: kundanskaffningskostnad.

4. Kundanskaffningskostnad

Kundanskaffningskostnad (CAC) är det belopp ett företag spenderar för att skaffa varje ny kund. Detta inkluderar alla försäljnings- och marknadsföringskostnader som uppstår under en given tidsperiod.

Hur beräknar man CAC?

CAC = Totala försäljnings- och marknadsföringskostnader / Antal förvärvade kunder

Om du till exempel har spenderat 10 000 dollar i år och fått 1 000 nya kunder är din CAC = 10 000 dollar / 1 000 = 10 dollar.

Varför ska du beräkna CAC?

CAC är en av de största utgifterna för ett SaaS-företag, förutom kanske produktutvecklingen i sig. Därför är det viktigt att regelbundet förstå avkastningen på CAC. Denna avkastning beräknas utifrån tre dimensioner.

ARPA: Om den genomsnittliga intäkten per konto är högre än din CAC går det bra för dig.

Om din CAC är 10 dollar och din ARPA är 120 dollar är ditt CAC-till-ARPA-förhållande 1,2, vilket är bra.

CLTV: Om ditt kundlivstidsvärde är flera gånger högre än din CAC är du i en utmärkt position.

Om din CAC är 10 dollar men din CLTV är 1 200 dollar är din CAC-till-CLTV-kvot 120x, vilket är fantastiskt!

Det finns ytterligare ett skäl till varför du bör beräkna CAC: för att förstå din återbetalningsperiod.

5. Återbetalningstid

Återbetalningstiden är den tid det tar för ett SaaS-företag att täcka kostnaderna för kundanskaffning. Detta kan liknas vid en break-even-punkt, efter vilken alla intäkter behandlas som vinst.

Hur beräknar man återbetalningstiden?

Återbetalningstid = CAC / ARR

Om du spenderar 10 dollar i CAC och kunden betalar en årlig prenumerationsavgift på 120 dollar, är din återbetalningsperiod 10/120 = 0,083, dvs. en månad.

Organisationer tar dock ofta hänsyn till bruttomarginaler istället för intäkter när de beräknar återbetalningstiden. Om till exempel endast 50 % av intäkterna på 120 dollar är bruttomarginaler, är återbetalningstiden 10/(120*50 %), vilket motsvarar två månader.

Varför ska du beräkna återbetalningstiden?

Enkelt uttryckt visar återbetalningstiden om investeringen är värd det.

Om det till exempel tar 10 år att få tillbaka CAC skulle verksamheten i sig inte vara lönsam, med tanke på den hastighet med vilken tekniken utvecklas!

En nedåtgående trend för återbetalningstiden indikerar ett framgångsrikt företag, vilket gör det mer investeringsbart.

Hur kan man minska återbetalningstiden?

Framgångsrika företag minskar återbetalningstiden främst genom att minska CAC. Efter en viss tid, säg 3–5 år, kan ett varumärke ha lyckats etablera varumärkeskännedom, synlighet, trovärdighet, referensnätverk etc., vilket minskar CAC.

Till exempel kan utgifterna för SEO under de första tre åren ha en långsiktig inverkan under ytterligare tre år, vilket bidrar till lägre CAC och därmed kortare återbetalningstider.

Å andra sidan kan du med tiden också stärka produkten, lägga till funktioner etc. och öka den genomsnittliga intäkten per kund, vilket resulterar i kortare återbetalningstider.

6. Avgångsfrekvens

Det finns två typer av kundbortfall: kundbortfall och intäktsbortfall. Som SaaS-företag är det bra att mäta båda.

Hur beräknar man kundbortfallsfrekvensen?

Kundbortfallsfrekvens = Antal bortfallna kunder under en period / Totalt antal kunder vid periodens början

Låt oss säga att du hade 100 kunder från början och att du har 90 vid årets slut. Din kundomsättningsgrad = (100-90)/100 = 10 %.

Hur beräknar man omsättningshastigheten?

Intäktsomsättningshastighet = Intäktsförlust från kunder som har lämnat företaget under en period / Totala intäkter för den perioden

Intäktsomsättningen är en mer exakt indikator på ditt företags hälsa, eftersom den mäter kassaflödet istället för antalet kunder. Detta är särskilt värdefullt när din ARPA varierar kraftigt.

I exemplet ovan, om de 10 % av kunderna som du förlorade bidrog till 90 % av dina intäkter, är din intäktsomsättning 90 %, även om kundomsättningen endast är 10 %.

Varför ska du beräkna kundbortfallet?

Churn rate är ett mått på förlusten av kunder eller intäkter. Det hjälper dig att förstå:

Den takt med vilken du förlorar de kunder/intäkter du förvärvar

Graden av kundnöjdhet och därmed kundbehållning

De extra kostnader du behöver för att ersätta förlorade kunder/intäkter

Alternativkostnaden för att förlora förvärvade kunder

Hur minskar man kundbortfallet?

Även om en viss nivå av kundbortfall är oundviklig är det viktigt att minska det så mycket som möjligt. Här är några sätt att göra det på.

Gör en grundlig introduktion

Ofta lämnar kunderna eftersom de inte har tålamod att utforska din produkt fullt ut. Skapa därför en grundlig onboarding-process för att säkerställa att alla användare känner sig bekväma med alla dina funktioner, särskilt de som är viktiga för dem.

Ställ in dem för framgång

Erbjud dem utbildningsmaterial, såsom installationsvideor, demonstrationer, mallar etc.

Fokusera på kundernas framgång

Engagera kunderna regelbundet och se till att du ger dem allt de behöver för att lyckas.

Lyssna på feedback

Fråga kunderna vad de gillar och inte gillar. Investera i att förstå kundbeteendet – genom produktanalys – och uppdatera din planering i enlighet med detta.

Ha en riskstrategi

Identifiera riskkunder baserat på deras användning, feedback etc. Kontakta dem proaktivt och förhindra kundbortfall innan det inträffar.

Förfina kundinriktningen

Ibland, trots dina bästa ansträngningar, kanske din produkt inte passar kunden. Det betyder att de inte var rätt kunder för dig från början. Förhindra detta med bättre kundsegmentering och målgruppsanpassning.

7. Nettokundbehållningsgrad

Nettokundbehållningsgrad (NRR) – även känd som nettointäktsbehållning – är motsatsen till kundbortfall i den meningen att den mäter andelen användare som fortfarande är kvar hos dig vid slutet av en given period.

Hur beräknar man NRR?

NRR = (MRR i början av perioden – kundbortfall – nedgraderingar + uppgraderingar) / MRR i början av perioden

Låt oss säga att du hade:

1 200 dollar i MRR den 1 januari

120 dollar i kundbortfall under januari

80 dollar i användare som nedgraderar till gratisplan

500 dollar i uppgradering till AI-plan för användare

Din NRR är (1200-120-80+500) / 1200 = 1,25 eller 125 %.

Varför ska du beräkna NRR?

En positiv NRR är en indikator på att ditt företag växer tack vare befintliga kunder. Det innebär att du ökar intäkterna utan att drabbas av ytterligare CAC.

Om din NRR till exempel är 125 % och du hade en omsättning på 10 000 dollar förra året, skulle du sannolikt tjäna 12 500 dollar utan att spendera något på att skaffa nya kunder.

🎯 Faktakontroll: Studier visar att en ökning av kundlojaliteten med 5 % kan förbättra vinsten med upp till 95 %!

Hur ökar man NRR?

Företag ökar NRR genom att:

Höj produktpriserna med jämna mellanrum

Använd kundframgångsmetoder för att öka försäljningen eller utöka kundernas andel av plånboken

Ingå längre kontrakt

Utforma incitament för förnyelser

Skapa starka processer för intäktsbevarande med autogiro, automatiska betalningspåminnelser, smidiga betalningsprocesser etc.

8. Aktiva användare

Dagliga aktiva användare (DAU) eller månatliga aktiva användare (MAU) avser antalet unika användare som aktivt interagerar med produkten.

Hur beräknar man DAU?

DAU/MAU = Antal unika nya användare + antal unika återkommande användare under en given period

I det här fallet kan du definiera ”aktiv” utifrån vad det betyder för produkten. För en e-postapp kan det handla om att logga in för att kolla inkorgen. För en kalenderapp kan det handla om att logga in eller klicka på en befintlig händelse eller skapa en ny post. För en mobilspelapp kan det handla om spelade spel.

Ofta använder SaaS-företag en version av denna mätvärde för att spåra användningen av funktioner. På så sätt kan du övervaka DAU/MAU för en viss funktion eller modul som du nyligen har lanserat.

Varför ska du beräkna DAU/MAU?

DAU är en tidig indikator på kundbortfall. Det är en ledande mätvärde som hjälper till att förutsäga om användarna kommer att förnya sina prenumerationer eller inte.

Om en användare till exempel inte har loggat in på sin kalender på en månad kan man utgå från att hen använder ett annat verktyg och sannolikt kommer att sluta använda ditt.

Hur ökar man DAU/MAU?

Utöver de olika retentionbaserade taktiker som diskuterats ovan kan det också vara bra att använda själva produkten för detta. Genomtänkta mobilnotiser eller personlig e-postkommunikation, till exempel veckovisa sammanfattningar av aktiviteter eller kommande evenemang, kan hjälpa till att få dem att återvända till appen regelbundet.

9. Kundkoncentration

Kundkoncentration är ett mått på om du har alla dina ägg i en korg (eller bara en handfull).

Hur beräknar man kundkoncentration?

Kundkoncentration = % av intäkterna som genereras av de x % bästa kunderna

Om du till exempel har 10 betalande kunder och 2 av dem bidrar till 90 % av din intäkt, kan din kundkoncentration uttryckas som:

90 % av dina intäkter kommer från 20 % av dina kunder. Detta är en högrisk-situation.

Varför ska du beräkna kundkoncentrationen?

Företag beräknar främst kundkoncentrationen för att förstå sina risker. När intäkterna fördelas mer jämnt mellan olika kunder är risken att de alla lämnar företaget samtidigt mycket låg.

Om en stor del av dina intäkter kommer från 1–2 kunder kan deras bortfall dock få stora konsekvenser. Dessutom kommer de att ha oproportionerligt stor förhandlingsstyrka gentemot dig, vilket är skadligt för företagets framgång.

Hur minskar man kundkoncentrationen?

Du kan minska kundkoncentrationen med två metoder.

Utöka din närvaro: bredda dina försäljningsinsatser och få fler kunder för att sprida riskerna.

Lås in kunder: upprätta längre kontrakt med dina mest värdefulla kunder. Skapa stabilitet genom att bygga djupare relationer och öka kostnaden för att byta leverantör.

10. Kassaflöde

Cash runway mäter hur länge ett startup-företag kan överleva med sin nuvarande kassa och utgiftsnivå. Denna mätvärde används vanligtvis i nystartade företag utan betydande intäkter eller vinster.

Hur beräknar man likviditetsbehovet?

Kassaflöde = Kassasaldo / förbränningshastighet

Om du spenderar 10 000 dollar per månad och har ett kassasaldo på 100 000 dollar har du 10 månader på dig innan du behöver skaffa kapital.

Varför ska du beräkna likviditetsbehovet?

Cash runway är ett viktigt mått på hur lång tid du har på dig innan du får investeringar eller går i konkurs. Detta hjälper på olika sätt.

Se till att du har tillräckligt med pengar för att betala dina anställda, leverantörer och andra fordringsägare.

Planera utflödet för att maximera startbanan och minska utgifterna efter behov

Budgetfördelning för nödvändiga och önskvärda aktiviteter

Planera fundraisingaktiviteter effektivt

Det viktigaste är att känna till din likviditet så att du kan närma dig investerare med självförtroende och presentera en ambitiös värdering. Om du till exempel pratar med en investerare och bara har en veckas likviditet kvar, kommer du att ha lite självförtroende eller förhandlingskraft. I sådana fall kan du hamna i en situation där du accepterar en investering till en mycket lägre värdering än vad du är värd.

Hur ökar man likviditeten?

Det enklaste sättet att öka runway är att minska utgifterna. Detta kan göras genom att:

Eliminera slöseri, såsom onödiga prenumerationer, extra kontorsutrymme etc.

Minska stora utgifter – organisationer minskar ofta personalstyrkan för att uppnå detta.

Minimera diskretionära utgifter såsom resor, teamutflykter, ersättningar etc.

Bli aggressiv när det gäller inkasso och hantering av fordringar

Beroende på vem du frågar finns det dussintals exempel på KPI:er för att mäta SaaS-framgång.

Investerare kan vara intresserade av burn rate, burn multiple – de pengar du spenderar för att generera nya nettointäkter, 40-regeln etc. Marknadsförings-KPI:er handlar om pipeline-mått, såsom konverteringsgrad från lead till affärsmöjlighet, försäljningscykelns längd, aktiveringsgrad etc.

Ekonomiteamet kanske vill se bruttomarginalen och nettomarginalen. HR-chefen skulle fokusera på genomsnittlig intäkt per anställd, genomsnittlig anställningstid, personalomsättning etc. KPI:er för kundupplevelse kretsar kring nettopromotorscore, kundnöjdhet etc.

Alla dessa indikatorer ger insikter, men alla är inte lika viktiga för alla typer av SaaS-företag. Börja med de tio affärsmätvärden som beskrivs ovan och skapa en lista över allt annat du vill spåra.

Oavsett vilka mätvärden du väljer kan du följa och använda dem effektivt på följande sätt.

Hur man spårar och använder SaaS-mätvärden effektivt

Ingen mätvärde är upplysande i sig själv. Faktum är att mätvärden förstås bäst i jämförelse. Det kan vara branschstandarder eller tidigare resultat.

Venturekapitalisten David Sacks menar till exempel att ”ett startup-företag som genererar 1 miljon dollar i ARR genom att bränna 2 miljoner dollar är mer imponerande än ett som gör det genom att bränna 5 miljoner dollar”. Detta kan ses som branschstandard.

Å andra sidan, om du konsekvent har minskat CAC med 10 % jämfört med föregående år, visar det att dina marknadsförings- och försäljningsinsatser ger resultat. Detta är en utvärdering av mätvärden baserat på tidigare resultat.

För båda dessa metoder behöver du rätt KPI-programvara för att spåra och använda SaaS-mått. Så här kan du göra det.

Identifiera de mätvärden som ska spåras

Det finns dussintals mätvärden du kan spåra – från att övervaka helheten till att zooma in på detaljerna. Att spåra för många mätvärden leder dock till mer förvirring än insikt.

Välj de 5–7 mätvärden som är viktigast för dig. Om du är ett nystartat företag i ett tidigt skede bör du fokusera på leadgenerering, konverteringar och CAC. Om du spårar kundens livstidsvärde under det första året får du kanske inte en fullständig bild, eftersom du inte har tillräckligt med data om kunder som har genomgått hela livscykeln.

Om du befinner dig i en tillväxtfas, mät MRR, ARPU och cash runway. I detta skede kommer du fortfarande att optimera din försäljnings- och marknadsföringsstrategi. Att titta för noga på trattmått eller efterlevnad kan därför bromsa dig.

Som ett moget startup-företag bör du tänka på CLTV, expansionsintäkter och detaljerade trattmått. Om du fortfarande har svårt att beräkna CAC är du i stora problem.

Tänk på din affärsmodell, dina mål, investerarnas förväntningar och tillväxtfasen, och välj de mätvärden som passar dig bäst.

Att spåra, övervaka och rapportera SaaS-mått kräver särskild uppmärksamhet, särskilt på grund av den spridda karaktären hos de data du behöver. Låt oss ta beräkningen av kundanskaffningskostnaden som exempel.

De totala försäljningskostnaderna inkluderar prenumerationer på försäljningsteknik, konsultarvoden, resekostnader etc., var och en från olika källor.

De totala marknadsföringskostnaderna inkluderar martech-prenumerationer, annonser, sponsring, evenemang, resekostnader etc., som alla kommer från olika källor.

Antalet nya kunder netto finns sannolikt i CRM-systemet.

För att beräkna ett enkelt mått som CAC behöver du ett verktyg som integreras med ett dussintal källor, inklusive en plattform för kundrelationshantering (CRM). Ju mer komplexa dina mått blir, desto viktigare blir dina SaaS-verktyg.

När du väljer SaaS-verktyg för att spåra dina mätvärden bör du tänka på följande.

Målspårning

Är ditt verktyg för mätvärdeshantering också en app för måluppföljning? Kan du ställa in mål för varje mätvärde och följa framstegen för varje mål i realtid? ClickUp Goals är utformat för att göra just detta.

Spåra framsteg mot flera relaterade mål med framstegsrapportering

I ClickUp kan du ställa in mål som slutförda uppgifter, siffror, monetära värden eller sant/falskt-uttalanden och följa dem i realtid.

Om du till exempel spårar kundkoncentration kan du sätta upp ett mål för att spåra om de 20 % bästa kunderna genererar mindre än 60 % av intäkterna. Du kan också välja att sätta upp en varning till försäljningschefen om detta mål inte uppnås.

Vet du inte var du ska börja? Här är några mallar för målsättning som hjälper dig att komma igång.

Integrationer

Att manuellt mata in data i ett verktyg för att skapa en KPI-instrumentpanel är en SaaS-ledares värsta mardröm. Välj därför ett tillväxtverktyg som enkelt kan integreras med en rad andra verktyg.

Utöver att bara extrahera information från ett kalkylblad kan det vara möjligt att dynamiskt importera data från olika verktyg, såsom HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform, etc. ClickUp kan göra allt detta och mer. Med ClickUps offentliga API kan du också bygga dina egna anpassade integrationer efter behov.

Visualisering

Startup-ledare tenderar att titta på sina data varje vecka, om inte varje dag. Det är inte värt att lägga tid på att gå igenom hundratals rader och kolumner. Vad du behöver är tydliga och engagerande datavisualiseringar.

Njut av mångfacetterade mätvärden i lättförståeliga visualiseringar i ClickUp Dashboards

De dynamiska, helt anpassningsbara ClickUp-instrumentpanelerna hjälper dig att få alla relevanta insikter på ett ögonblick. Fördesignade widgets hjälper dig att spåra det som är viktigt för dig, vare sig det är teamets produktivitet, budgetutnyttjande eller försäljningsöversikter.

När du använder ClickUp som din plattform för marknadsföring och försäljningsprojektledning får du bättre insikter med ett 360-graders affärskontext. Du kan till exempel dra kopplingar mellan kostnad per lead och CAC på ett och samma ställe.

Mallar och ramverk

Ett bra SaaS-verktyg för prestationsrapportering måste också göra det möjligt för dig att komma igång snabbt. Det bästa sättet att göra detta är med fördesignade mallar, som på ClickUp.

Ladda ner denna mall Kom igång med dina SaaS-mått med denna KPI-mall från ClickUp.

Denna KPI-mall från ClickUp är funktionsrik och anpassningsbar med detaljerade anpassningsmöjligheter. Använd den för att spåra nyckeltal och dela den med hela teamet för att skapa tydlighet, insyn och fokus.

Håller du fortfarande på att sätta upp mål? Prova ClickUps mall för SMART-mål.

Integrera mätvärden i ditt beslutsfattande

Vanligtvis använder SaaS-ledare dessa mätvärden för att attrahera externa intressenter, såsom investerare eller kunder. De kan till exempel säga att "teamen ökar effektiviteten med 3 gånger" i sina försäljningskampanjer. Eller så kan de använda sitt höga CAC-till-LTV-förhållande när de pitchar för investerare.

Även om detta är ett bra sätt att använda mätvärdena, missar man en viktig möjlighet: internt beslutsfattande.

Använd insikterna från mätvärdena för att fatta beslut om produktutveckling, prissättning, försäljning, marknadsföring, kundservice etc.

Ger din kostnadsfria provkampanj bättre avkastning än den anpassade demon? Fördubbla den SaaS-marknadsföringsstrategin.

Är DAU för din nya funktion låg? Utforska varför och anpassa funktionen.

Är din likviditet för kort? Optimera dina utgifter omedelbart och starta dina kapitalanskaffningskampanjer.

Utnyttja AI för att få fram insikter

SaaS-företag har små team som arbetar mot stora mål. Ofta har de inte tid att fördjupa sig i data och dra slutsatser. Tänk om du kunde automatisera det?

AI för att få fram insikter

Välj ett verktyg som ClickUp Brain som visar insikter från valfri instrumentpanel. Använd det för att samla insikter och brainstorma idéer utan att distrahera kollegor.

Utvärdera och optimera

Trots dina bästa ansträngningar är inte alla mätvärden meningsfulla. Om din ARPU till exempel är 10 dollar eftersom det är din enda prenumerationsnivå, är det meningslöst att skapa en helsidesrapport för den.

För att dina mätvärden ska förbli meningsfulla och användbara bör du utvärdera dem regelbundet. Är din ARR för bred? Överväg MRR. Är din ARPU konstant men ARPA förändras? Spåra det istället. Räcker din likviditet i fem år? Tänk på burn rate.

Avsätt tid för att utvärdera och optimera dina SaaS-mått så att de bäst tillgodoser dina behov.

Resan mot att sätta upp och spåra dina SaaS-mått kommer att innebära utmaningar. Här är vad du kan stöta på och hur du undviker dem.

Vanliga misstag att undvika när du spårar SaaS-mätvärden

SaaS är till sin natur ett disruptivt företag. SaaS-företag gör saker som inte har prövats tidigare och skapar nya möjligheter. Som med allt nytt gör de misstag längs vägen. Några av de vanligaste är följande.

Fokusera på fåfänga mätvärden

Twitter-följare, Instagram-visningar, storleken på e-postlistan – det här är några vanliga ytliga mätvärden som SaaS-företag spårar eftersom de är lätta att mäta. Ibland skapar detta en viss hype kring varumärket, även om det inte återspeglar företagets prestanda.

Undvik att låta dig påverkas av fåfänga mätvärden. Fokusera på affärsmålen. Hämta relevanta mätvärden från dina mål.

Välj vad framför varför

Data är kraftfullt. Det kan avslöja information som annars skulle vara dold. Att vara datadriven är ett effektivt sätt att fatta beslut. Data är dock bättre på att visa vad än varför. Din rapport kanske visar att försäljningen i APAC-regionen sjunker, men den kan inte förklara varför.

Istället för att blint öka försäljningsinsatserna i den regionen, lita på att de som arbetar på plats förstår orsakerna. Lägg vikt vid kvalitativa insikter och lyssna på teorier. Gå tillbaka och använd data för att validera dessa antaganden.

Ignorera kundernas feedback

Det apokryfiska citatet av Henry Ford, ”Om jag hade frågat folk vad de ville ha, skulle de ha svarat snabbare hästar”, är kanske inte autentiskt, men det används ofta och är mycket omdiskuterat. Maverick-entreprenörer tror ofta att kunderna inte vet vad de vill ha. Detta är uppenbart felaktigt.

Kunderna kanske inte vet hur man skapar produkter som löser deras problem, men de förstår utan tvekan sina problem bäst. Att ignorera kundernas feedback, särskilt på den mycket konkurrensutsatta SaaS-marknaden, är därför ett stort misstag.

Be regelbundet om feedback från kunderna.

Skicka ut enkäter för att få djupare insikter i problemställningen.

Övervaka produktanvändningen för att se vad som lockar kunderna och vad som inte gör det.

Genomför observationsstudier för att lära dig beteendemönster.

Utför A/B-tester för att se vad som fungerar bäst.

Spåra SaaS-mått och stärk företagets tillväxt med ClickUp

Trots den höga aktiviteten och den snabba utvecklingen är det att bygga upp ett SaaS-företag ett maratonlopp, inte ett sprintlopp. Företagsledare och investerare kämpar i flera år innan de uppnår betydande intäkter och vinster.

Under loppet är det lätt att bli påverkad och tappa fokus – särskilt när man blir trött och hopplös. Mätvärden spelar en viktig roll för att hålla dig igång och på rätt spår. Bra SaaS-mätvärden bekräftar att maratonloppet verkligen är värt att springa.

För att vara effektiva måste SaaS-mätvärden vara exakta, uppdaterade, relevanta och visuella. ClickUp kan hjälpa dig med just det.

Med djup integration, uppdateringar i realtid, anpassningar och fördesignade mallar erbjuder ClickUp allt du behöver för att spåra som en del av dina tillväxtmarknadsföringsstrategier. De kraftfulla projektledningsfunktionerna är grädden på moset. Vad väntar du på? På era platser, färdiga, prova ClickUp gratis idag.