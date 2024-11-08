OKR-exempel för tillväxt: Hur man sätter upp och implementerar dem

Alla tech-startups står inför en gemensam utmaning i sin tillväxtresa: stor affärs- och produktpotential, men ingen tydlig väg för att nå sina tillväxtmål. Varje avdelning verkar ha sina egna mål, men inga av dem är kopplade till en större helhet.

Ange OKR (mål och nyckelresultat)!

När en grundare sätter upp tydliga mål och mätbara resultat kan tillväxtteamet snabbt ändra riktning och arbeta i en viss riktning.

Resultatet? Skarpare fokus och snabbare tillväxt. Om du vill uppnå liknande resultat, kolla in dessa OKR-exempel för tillväxt som kan styra ditt team i rätt riktning. 🧭

Vad är tillväxt-OKR?

Tillväxt-OKR är specifika mål som är utformade för att driva företagets expansion och framgång. De fokuserar på mätbara resultat som direkt påverkar tillväxten, såsom att öka kundförvärv, öka intäkterna eller förbättra produktutvecklingen.

Till skillnad från traditionella OKR som kan handla om allmänna mål eller operativ effektivitet, fokuserar tillväxt-OKR på strategier som driver verksamheten framåt.

Denna målinriktade strategi gör det möjligt för teamen att koncentrera sig på det som verkligen är viktigt, vilket gör det lättare att prioritera initiativ som stöder företagets tillväxt.

🔍 Visste du att? Konceptet OKR uppstod på Intel på 1970-talet och populariserades senare av Google, där det spelade en viktig roll i att skala upp företagets verksamhet.

Vikten av OKR för tillväxt

OKR spelar en avgörande roll för att driva tillväxt inom en organisation. De håller teamen fokuserade på mål med stor påverkan som kan ha en betydande inverkan på företagets utveckling.

OKR för tillväxt säkerställer att alla avdelningar samordnar sina insatser kring viktiga affärsfaktorer, såsom kundförvärv, försäljningsintäkter, kundbehållning och produktutveckling.

Mätbara resultat utgör ryggraden i tillväxt-OKR. De gör det möjligt för team att följa framstegen och fatta datadrivna beslut.

Ett företag kan till exempel sätta upp ett OKR för att öka andelen kunder som kommer från marknadsföring med 15 %. Teamen skulle då spåra nya kundregistreringar som är direkt kopplade till månatliga marknadsföringsinsatser. Denna strategi omvandlar ambitiösa mål till genomförbara milstolpar, vilket accelererar den totala affärstillväxten.

Fördelarna med att sätta upp OKR för tillväxt

Att sätta upp OKR-mål för tillväxt kan ge flera fördelar för ett företag. Här är några av dem:

Bättre fokus: Dessa mål ger bättre fokus , vilket gör det möjligt för teamen att rikta sina ansträngningar mot viktiga initiativ som direkt bidrar till tillväxt. Med tydliga mål minskar distraktionerna och alla åtgärder anpassas efter specifika resultat.

Teamkoordinering: OKR för tillväxt främjar också koordinering mellan team . När alla avdelningar förstår de övergripande målen kan de samordna sina insatser på ett effektivt sätt och säkerställa en samstämmig strategi för att uppnå företagets mål. Denna nivå av samordning minimerar missförstånd och förbättrar samarbetet.

Ökad ansvarighet : Varje teammedlem känner till sina ansvarsområden och de förväntade resultaten. Denna tydlighet säkerställer att framstegen kan övervakas och att alla är engagerade i att uppnå målen.

Datadrivet beslutsfattande: OKR för tillväxt främjar datadrivet beslutsfattande . De gör det möjligt för företag att följa sina framsteg och justera utifrån realtidsdata.

Agilitet: Det leder till större agilitet, särskilt på snabbt föränderliga marknader, eftersom teamen snabbt kan reagera på nya utmaningar eller möjligheter med en tydlig riktning.

🔍 Visste du att? Företag som Amazon och Netflix har integrerat OKR i sina tillväxtstrategier långt innan OKR blev ett modeord, och använder dem för att effektivisera verksamheten och driva innovation.

Grunderna i tillväxt-OKR

OKR för tillväxt bygger på några viktiga komponenter som gör dem mycket effektiva för att driva affärsresultat.

För det första bör varje mål vara tydligt och ambitiöst och ge teamen en riktning utan att vara vagt. Det bör dock vara tillräckligt realistiskt för att teamet ska känna sig motiverat snarare än överväldigat.

Den andra viktiga komponenten är nyckelresultat, som måste vara mätbara. Nyckelresultat kvantifierar målets framgång, vilket gör det möjligt för teamen att följa framstegen.

Ett mål som ”utöka marknadsnärvaron” kan till exempel ha nyckelresultat som ”öka kundförvärvet med 20 %” eller ”säkerställa 50 nya partnerskap”. Dessa resultat håller teamen ansvariga och ger tydliga milstolpar att uppnå.

Tillväxtteam kan dra särskild nytta av OKR eftersom de fokuserar på mätvärden som direkt driver expansion. Ett marknadsföringsteam kan till exempel sätta upp ett mål om att förbättra varumärkets synlighet, med nyckelresultat som att öka engagemanget i sociala medier eller förbättra SEO-rankningen.

Detta skapar fokus och säkerställer att teamen prioriterar insatser som ger mest effektiva resultat. Dessutom främjar OKR agilitet. I snabbföränderliga miljöer måste tillväxtteam vara anpassningsbara, och OKR hjälper till genom att tillhandahålla ett flexibelt ramverk.

Regelbundna avstämningar och uppdateringar gör det möjligt för teamen att anpassa sin strategi och säkerställa att de håller sig på rätt spår för att nå sina mål trots förändrade marknadsförhållanden eller affärsbehov.

🔍 Visste du att? OKR och KPI har olika syften: OKR fokuserar på att sätta upp ambitiösa mål och driva tillväxt genom mätbara resultat, medan nyckeltal (KPI) spårar den löpande prestandan för befintliga processer.

Exempel på effektiva OKR för tillväxt

För att hjälpa dig komma igång har vi här några exempel på OKR för tillväxt som kan inspirera din strategi inom olika branscher och avdelningar. ✅

OKR för produktutveckling

1. Mål: Förbättra produktanvändarnas lojalitet

Nyckelresultat 1: Minska användaromsättningen från 12 % till 8 % under nästa kvartal.

Nyckelresultat 2: Öka användningen av funktionen med 20 % inom sex månader

Nyckelresultat 3: Lansera två funktioner som användarna efterfrågat före kvartalets slut.

2. Mål: Förbättra produktens prestanda

Nyckelresultat 1: Minska sidladdningstiden till under två sekunder för 90 % av användarna.

Nyckelresultat 2: Identifiera och lösa 95 % av kritiska buggar inom 48 timmar

Nyckelresultat 3: Öka systemets drifttid till 99,9 % under nästa kvartal.

💡 Proffstips: Fira små framgångar. Även om ett OKR inte uppnås fullt ut kan erkännandet av stegvisa framsteg hålla teamets moral hög och odla en kultur av kontinuerlig förbättring.

Marknadsförings-OKR

3. Mål: Öka varumärkets synlighet

Nyckelresultat 1: Öka den organiska trafiken till webbplatsen med 40 % under nästa kvartal.

Nyckelresultat 2: Öka antalet följare på sociala medier med 25 % på alla plattformar.

Nyckelresultat 3: Säkerställ 100 omnämnanden i branschrelaterade publikationer

4. Mål: Generera kvalificerade leads för försäljning

Nyckelresultat 1: Öka leadgenereringen med 30 % genom innehållsmarknadsföring.

Nyckelresultat 2: Uppnå en konverteringsgrad på 15 % på alla landningssidor

Nyckelresultat 3: Öka antalet prenumeranter på e-postlistan med 5 000 under tre månader

OKR för försäljning

5. Mål: Öka intäkterna från nya och befintliga kunder

Nyckelresultat 1: Slutföra 1,5 miljoner dollar i nya försäljningar inom nästa kvartal.

Nyckelresultat 2: Öka den genomsnittliga affärsstorleken från 20 000 dollar till 30 000 dollar

Nyckelresultat 3: Förkorta försäljningscykeln från 60 dagar till 45 dagar

6. Mål: Öka försäljningen i nya geografiska regioner

Nyckelresultat 1: Sluta 15 affärer med nya kunder i APAC inom sex månader

Viktigt resultat 2: Öka marknadsandelen i Europa från 10 % till 18 %.

Nyckeltal 3: Anställa 5 nya regionala säljare inom 60 dagar

📖 Läs också: 10 OKR för startups för att växa ditt företag

OKR för kundframgång

7. Mål: Förbättra kundnöjdheten och lojaliteten

Nyckelresultat 1: Öka kundnöjdhetspoängen (CSAT) från 75 % till 90 %.

Nyckelresultat 2: Uppnå ett NPS-betyg på 9+ inom nästa kvartal

Nyckelresultat 3: Minska kundbortfallet från 10 % till 6 %.

8. Mål: Öka kundens livstidsvärde (CLV)

Nyckelresultat 1: Öka den genomsnittliga CLV från 1 200 dollar till 1 800 dollar per kund

Nyckelresultat 2: Implementera ett lojalitetsprogram som behåller 80 % av högvärdiga kunder.

Nyckelresultat 3: Minska tiden för kundonboarding från 30 dagar till 20 dagar

Tekniska OKR

9. Mål: Förbättra systemets skalbarhet och prestanda

Nyckelresultat 1: Öka plattformens kapacitet för att stödja 200 000 samtidiga användare

Nyckelresultat 2: Minska serverns svarstid till under 1 sekund för 95 % av användarna.

Nyckelresultat 3: Implementera automatisk skalning för att hantera trafikökningar inom 3 månader

10. Mål: Stärka systemsäkerheten

Viktigt resultat 1: Uppnå ISO 27001-certifiering inom sex månader

Nyckelresultat 2: Lös 100 % av kritiska sårbarheter inom 24 timmar efter identifiering.

Nyckelresultat 3: Genomför kvartalsvisa säkerhetsrevisioner och lösa alla högriskproblem

OKR för personalavdelningen

11. Mål: Attrahera och behålla topptalanger

Nyckelresultat 1: Anställ tio senioringenjörer under de kommande två kvartalen.

Nyckelresultat 2: Öka personalbehållningen från 85 % till 92 %.

Nyckelresultat 3: Öka deltagandet i medarbetarrekrytering från 20 % till 40 %.

12. Mål: Öka medarbetarnas engagemang

Nyckelresultat 1: Öka medarbetarnas nöjdhet från 80 % till 90 %.

Nyckelresultat 2: Starta ett företagsövergripande mentorprogram med 100 % deltagande från nyanställda.

Nyckelresultat 3: Öka medarbetarnas produktivitetsindex från 75 % till 85 % under nästa kvartal.

Finans OKR

13. Mål: Förbättra finansiella prognoser och budgetering

Nyckelresultat 1: Öka prognosnoggrannheten från 85 % till 95 % för kvartalsintäkterna.

Nyckelresultat 2: Minska budgetavvikelsen från 10 % till 5 % under de kommande två kvartalen.

Nyckelresultat 3: Implementera automatiserad finansiell rapportering och minska rapporteringstiden med 50 %.

14. Mål: Säkra finansiering för tillväxt

Viktigt resultat 1: Samla in 10 miljoner dollar i serie B-finansiering inom de närmaste sex månaderna.

Nyckelresultat 2: Öka antalet investerarmöten med 30 % under nästa kvartal.

Nyckelresultat 3: Säkra två strategiska partnerskap värda 1 miljon dollar i kapital

🤝 Vänlig påminnelse Begränsa antalet OKR för att undvika att sprida ut ditt team för mycket; fokusera på högprioriterade mål för maximal effekt.

Operativa OKR

15. Mål: Effektivisera verksamheten för att minska kostnaderna

Nyckelresultat 1: Minska driftskostnaderna med 20 % under nästa kvartal

Nyckelresultat 2: Automatisera 50 % av de manuella processerna för att öka effektiviteten

Nyckelresultat 3: Minska lagerhållningskostnaderna med 15 % genom förbättrad logistik

16. Mål: Förbättra effektiviteten i leveranskedjan

Nyckelresultat 1: Minska leveranstiden från 5 dagar till 3 dagar

Nyckelresultat 2: Uppnå en leveransgrad på 98 % för kundorder

Nyckelresultat 3: Implementera ett nytt lagerhanteringssystem inom 90 dagar

IT-OKR

17. Mål: Förbättra den interna IT-infrastrukturen

Nyckelresultat 1: Migrera 80 % av tjänsterna till molnet inom sex månader

Nyckelresultat 2: Minska tiden för att lösa IT-ärenden från 48 timmar till 24 timmar

Nyckelresultat 3: Uppnå 99,9 % systemupptid under nästa kvartal.

18. Mål: Stärka datasäkerheten och efterlevnaden

Viktigt resultat 1: Implementera GDPR-efterlevnad för 100 % av kunddata inom 3 månader

Nyckelresultat 2: Genomför en extern datagranskning utan några större avvikelser.

Nyckelresultat 3: Minska den genomsnittliga tiden för att upptäcka och lösa säkerhetsincidenter från 6 timmar till 2 timmar.

OKR för kundsupport

19. Mål: Förbättra svarstiden och kundnöjdheten

Viktigt resultat 1: Minska den genomsnittliga svarstiden från 4 timmar till 1 timme

Nyckelresultat 2: Öka kundnöjdheten med supportinteraktioner från 80 % till 90 %.

Nyckelresultat 3: Implementera livechatt-support och minska lösningstiden med 30 %.

Nyckelresultat 1: Öka FCR-graden från 70 % till 85 % inom nästa kvartal.

Nyckelresultat 2: Utbilda 100 % av supportpersonalen i avancerade felsökningstekniker

Nyckelresultat 3: Minska andelen eskalerade ärenden från 20 % till 10 % inom tre månader.

💡 Proffstips: Involvera hela teamet när du sätter upp OKR för att säkerställa engagemang och stöd från alla nivåer i organisationen.

Det är viktigt att definiera OKR, men det är inte lätt att upprätthålla och följa upp framstegen. Därför är det bra att använda ett verktyg. Låt oss utforska hur ClickUp kan vara till hjälp.

Ställa in och hantera OKR

ClickUp är en projektledningsprogramvara som erbjuder robusta verktyg för att göra inställningen och hanteringen av OKR effektiv och transparent.

Med ClickUps intuitiva gränssnitt kan team sätta upp tydliga mål, följa upp prestationer och säkerställa transparens mellan avdelningar på en och samma plattform.

Låt oss dyka in i dess funktioner nedan. 👇

ClickUp-mål

Övervaka måluppfyllelsen med visuella spårningsverktyg och nyckelresultatanalyser med hjälp av ClickUp Goals.

ClickUp Goals gör det möjligt för team att dela upp större mål i mindre, genomförbara nyckelresultat. Dessa mål kan spåras i realtid, vilket ger en tydlig visuell representation av framstegen.

Teamen kan sätta deadlines, övervaka milstolpar och fokusera på sina tillväxtmål.

Om ditt teams mål är att öka kundnöjdheten kan du med ClickUp Goals ställa in nyckelresultat, till exempel att förbättra svarstiden med 30 % och öka feedbackpoängen med 20 %. Varje nyckelresultat spåras med liveuppdateringar av framstegen, vilket ger ditt team en visuell översikt över hur nära ni är att nå ert huvudmål.

ClickUp-instrumentpaneler

Ett annat viktigt verktyg är ClickUp Dashboards, som erbjuder en anpassningsbar översikt över OKR-framstegen.

Spåra OKR-prestanda, deadlines och milstolpar med hjälp av anpassningsbara widgets i ClickUp Dashboards.

Team kan spåra prestanda genom widgets som visar viktiga mätvärden, deadlines och framsteg. Dashboards gör det enkelt att identifiera områden som behöver förbättras och säkerställer att teamen håller sig i linje med sina mål.

Ett säljteam kan till exempel använda ClickUp Dashboards för att se månatliga intäkter, konverteringsgrader för leads och individuella säljmål på ett och samma ställe. Denna inställning lyfter fram eftersläpande mätvärden, vilket hjälper teamet att justera strategier och fokusera på att nå sina mål.

ClickUp erbjuder också olika OKR-mallar som stöd för dina initiativ.

ClickUp OKR-ramverksmall

Ladda ner den här mallen ClickUps OKR-ramverksmall är utformad för att hjälpa dig att spåra och mäta framstegen mot dina organisatoriska mål.

ClickUps OKR-ramverksmall gör det enkelt och effektivt att sätta upp mål. Du kan anpassa mål och nyckelresultat efter ditt teams prioriteringar.

Med mallen kan du skapa specifika SMART-mål som är anpassade efter dina affärsmål. Du kan övervaka framstegen i realtid och identifiera eventuella hinder i ett tidigt skede.

ClickUp Company OKR och målmall

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för företagets OKR och mål är utformad för att hjälpa dig att fokusera på de viktigaste målen för ditt företag.

ClickUp Company OKRs and Goals Template hjälper dig att effektivt organisera och uppnå företagets mål. Den utmärker sig genom sin flexibilitet och anpassningsbarhet.

Med den här mallen kan du strukturera mål på olika nivåer – företag, avdelning och team – och säkerställa samordning inom hela organisationen. Dess anpassningsförmåga förbättrar samarbetet mellan teammedlemmarna, eftersom alla kan komma åt och bidra till målsättningsprocessen på ett sätt som passar dem.

Implementera OKR-ramverket i din organisation

För att framgångsrikt implementera OKR-ramverket krävs det att man skapar en kultur där målen är tydliga, mätbara och samordnade inom hela organisationen.

Ledningen måste sätta upp mål som bidrar till företagsövergripande mål så att teamen förstår hur deras insatser passar in i den övergripande strategin. Att uppmuntra teamets engagemang främjar en känsla av ägarskap och samordning mot dessa mål.

ClickUps samarbetsfunktioner uppmuntrar till denna samordning.

ClickUp Chat underlättar realtidskommunikation mellan medlemmarna i tillväxtteamet. Med Chat håller sig alla uppdaterade om framsteg och förväntningar. Team kan delta i snabba konversationer, lösa frågor och upprätthålla transparens. Inga silos längre!

Underlätta teamkommunikation och uppdateringar i realtid med ClickUp Chat.

Chat kopplar samman konversationer, uppgifter och projekt och samlar dem på en plats där teamarbetet blomstrar. Genom att samla alla viktiga konversationer på ett ställe kan du fördjupa dig i ditt arbete utan att behöva oroa dig för att missa viktiga uppdateringar.

Dessutom gör ClickUp Assign Comments det möjligt att tilldela specifika uppgifter direkt i kommentarer, vilket säkerställer att varje viktigt resultat har tydlig ägarskap och ansvar.

Tilldela specifika uppgifter till teammedlemmar med hjälp av ClickUp Assign Comments.

Dessa funktioner hjälper organisationer att skapa en samarbetsmiljö där målen är tydliga, ansvarsområdena definierade och framstegen kan följas hela tiden.

Låt oss titta på hur Spekit, en digital adoptionsplattform, använde ClickUp för sin målsättning! Spekit hade problem med projektledning och samordning av team. Teamet integrerade ClickUp för att centralisera uppgifter, öka synligheten och förbättra ansvarstagandet. Med hjälp av ClickUps anpassningsbara funktioner skräddarsydde Spekit uppgiftshanteringen efter sina behov, effektiviserade processerna och förbättrade samarbetet, vilket ledde till en stor ökning av produktiviteten och effektiviteten.

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som vi har upplevt sedan vi införde ClickUp i teamet. Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma nivå av transparens, vilket ledde till att alla våra avdelningar var isolerade från varandra.

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som vi har upplevt sedan vi införde ClickUp i teamet. Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma nivå av transparens, vilket ledde till att alla våra avdelningar var isolerade från varandra.

Bästa praxis för implementering av OKR för tillväxt

För att maximera effektiviteten hos OKR för tillväxt bör organisationer följa dessa bästa praxis:

Tips 1: Sätt upp ambitiösa mål

Ambitiösa mål driver teamen att gå utanför sin komfortzon och uppnå ambitiös men ändå realistisk tillväxt. Dessa mål inspirerar till kreativitet och innovation och hjälper teamen att uppnå resultat som tidigare verkade ouppnåeliga.

Även om det är utmanande bör målen ändå vara realistiska för att motivationen ska bestå.

Tips 2: Fokusera på mätbara resultat

Tydliga, kvantifierbara nyckelresultat säkerställer att teamen kan följa framstegen och utvärdera framgången objektivt. Vaga mål leder till osäkerhet, medan mätbara resultat ger en tydlig väg framåt, vilket gör det lättare att övervaka prestanda och justera strategier efter behov.

Tips 3: Säkerställ samordning uppifrån och ner och nerifrån och upp

Samordning mellan ledning och team är avgörande för att OKR ska fungera effektivt.

Ledningen bör kommunicera företagsövergripande mål, medan teammedlemmarna bidrar med insikter om hur dessa mål kan uppnås. Denna ömsesidiga samordning säkerställer att alla arbetar mot samma slutresultat med en gemensam förståelse för prioriteringar.

💡 Proffstips: Håll dina OKR tillräckligt flexibla för att kunna justeras om marknadsförhållandena eller affärsprioriteringarna förändras oväntat.

Tips 4: Främja samarbete mellan team

OKR för tillväxt omfattar ofta flera avdelningar, vilket gör samarbete mellan teamen avgörande.

Att uppmuntra gemensamma mål mellan team, såsom marknadsföring och försäljning, hjälper till att bryta ner silos och samordna insatser mot ett gemensamt mål. Detta samarbete förbättrar effektiviteten och påskyndar tillväxtplaneringen.

Tips 5: Genomför regelbundna framstegsgenomgångar

Regelbundna avstämningar hjälper teamen att hålla sig på rätt spår och snabbt anpassa sig till förändringar.

Genom att regelbundet granska OKR kan organisationer identifiera potentiella hinder, justera strategier och fira stegvisa framgångar. Denna process säkerställer kontinuerlig förbättring och håller alla samordnade med de övergripande målen.

Vanliga utmaningar i tillväxt-OKR

Att sätta upp och hantera OKR för tillväxt innebär ofta utmaningar som kan hindra framsteg om de inte hanteras effektivt.

Ett vanligt problem är att sätta upp alltför ambitiösa mål, vilket kan överväldiga teamen och leda till frustration när målen inte uppnås.

Bristande samordning mellan avdelningar skapar också hinder, eftersom teamen kan ha motstridiga prioriteringar, vilket minskar OKR:s totala effekt. Dessutom kan det vara svårt att följa upp framstegen utan rätt verktyg, vilket leder till förseningar och ofullständiga uppdateringar.

För att hantera dessa utmaningar erbjuder ClickUp flera funktioner som förenklar OKR-hanteringen.

Att tilldela ClickUp-uppgifter direkt till teammedlemmar främjar tydligt ansvarstagande, vilket gör det enklare att övervaka viktiga resultat.

Välj mellan flera ClickUp-uppgifter för effektiv hantering av viktiga resultat.

När uppgifter tilldelas kan varje individ spåra sina framsteg, uppdatera sin status och prioritera sin arbetsbelastning därefter. Realtidsrapportering med instrumentpaneler säkerställer att varje teammedlem ser hur mycket framsteg som har gjorts, vilket eliminerar all förvirring om teamets aktuella position.

Genom att använda Goals kan teamen dessutom enkelt sätta upp, följa upp och uppdatera OKR:er så att alla är samordnade och fokuserade på gemensamma resultat.

💡 Proffstips: Följ OKR-framstegen regelbundet (även månad för månad), inte bara i slutet av kvartalet, för att säkerställa att teamen håller sig på rätt spår och kan ställa om vid behov.

Uppnå dina tillväxt-OKR med ClickUp

OKR för tillväxt ger ett kraftfullt ramverk för att uppnå ambitiösa affärsmål. Tydliga mål hjälper teamen att hålla fokus och samarbeta, vilket säkerställer att alla arbetar mot samma mätbara resultat.

ClickUps funktioner, som mål för att spåra framsteg och instrumentpaneler för att visualisera viktiga mätvärden, gör hanteringen av OKR smidig. Samarbete i realtid via chatt och uppgifter säkerställer att ansvarsområdena är tydliga och att framstegen förblir synliga.

Väntar du på det nya året för att sätta upp nya OKR? Vänta inte!

Kom igång med ClickUp gratis för att driva meningsfulla tillväxtinsatser i hela din organisation.