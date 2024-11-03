Hur man använder en kulturindexundersökning för att förbättra arbetsplatskulturen

Från strategisk planering, anställningsbeslut, konfliktlösning och personalbehållning till att skapa en inkluderande arbetsplats – personalhantering är en berg-och-dalbana.

Och när du leder ett team måste frågan uppstå: vad tycker de egentligen om dig?

Det är här en kulturindexundersökning kommer in. En kulturindexundersökning ger dig värdefull information om hur dina anställda känner för företaget. Du kan sedan använda den informationen för att åstadkomma en positiv kulturförändring.

Läs vidare för att lära dig hur du får ut mesta möjliga av din kulturindexundersökning för att skapa en positiv arbetskultur och säkerställa högre produktivitet.

Vad är en kulturindexundersökning?

En kulturindexundersökning är ett verktyg som organisationer använder för att utvärdera medarbetarnas uppfattningar, känslor och attityder gentemot sin arbetsplats. Det är som ett test som hjälper företag att upptäcka var varje medarbetare passar bäst inom organisationen.

Undersökningen samlar in data om olika aspekter såsom medarbetarnas engagemang, attityder, åsikter, synpunkter och värderingar.

🧐 Visste du att? Företag med god företagskultur rapporterar fyra gånger högre intäkter.

Hur fungerar en kulturindexundersökning?

Kulturindexundersökningar hjälper företag att förstå sina anställdas kulturindexpersonlighetstyper.

Kulturindexet mäter olika egenskaper hos medarbetarna, såsom attityd, sociala färdigheter, grundläggande värderingar, uppmärksamhet på detaljer, problemlösningsförmåga och så vidare.

Baserat på undersökningsresultaten utnyttjar chefer och HR-avdelningar sina teammedlemmars naturliga styrkor för att driva de bästa kulturförändringarna.

⚡Snabb fakta: Den genomsnittliga arbetstagaren tillbringar över 90 000 timmar med att arbeta under sin livstid. Därför är det viktigt att hitta ett jobb och en arbetsplats som man trivs med.

Hur genomför man en kulturindexundersökning?

En kulturindexundersökning är inte raketforskning, men den måste planeras och genomföras noggrant. Lyckligtvis finns det olika verktyg för medarbetarfeedback tillgängliga online som kan underlätta denna undersökningsprocess.

ClickUp är ett utmärkt alternativ. Det är inte bara ett produktivitetsverktyg – det är en kraftfull plattform som kan effektivisera ditt arbetsflöde och hjälpa dig att genomföra kulturindexundersökningar på ett smidigt sätt, vilket ger realtidsinformation om medarbetarnas engagemang och passform.

Låt oss ta reda på hur du kan genomföra en kulturindexundersökning.

1. Definiera dina mål

Innan du genomför kulturindexundersökningen måste du först definiera målen för undersökningen och formulera frågorna i kulturindexundersökningen. Tänk på följande frågor när du definierar dina mål:

Försöker du identifiera vad som håller medarbetarna motiverade?

Vill du utvärdera ledarskapspraxis för att bättre stödja teamen och uppnå bättre resultat?

Vill du ta reda på vad som gör att dina anställda tappar motivationen?

Vill du förstå vad du ska leta efter hos jobbsökande?

Vill du förstå hur du kan främja DEI-mål (mångfald, jämlikhet och inkludering) på arbetsplatsen

Är ditt mål att identifiera områden med förbättringspotential i företaget?

Vill du förstå hur du kan öka medarbetarnas engagemang?

Vill du arbeta med strategier för att behålla medarbetare?

Vill du främja en samarbetsinriktad arbetsmiljö?

Försöker du förstå hur du kan främja medarbetarnas välbefinnande genom en undersökning om medarbetarnas välbefinnande

Genom att fastställa tydliga mål för din kulturindexundersökning säkerställer du att du fokuserar på alla företagets viktiga utmaningar och hittar relevanta lösningar på dem.

När du har identifierat dina mål för undersökningen kan du använda ClickUp Goals för att följa dina framsteg.

Ställ in, hantera, spåra och uppnå dina mål för kulturindexundersökningen med ClickUp Goals.

Du kan ställa in tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg för att följa upp målen för din kulturindexundersökning. Dina mål kan till exempel vara att förbättra medarbetarnas engagemang och främja en samarbetsinriktad arbetsmiljö.

ClickUp Goals kan hjälpa dig att följa dina framsteg när du sätter upp mål och kopplar relevanta uppgifter till dessa mål. Du kan till exempel anordna en företagsomfattande tävling för att öka medarbetarnas engagemang. Du kan bjuda in alla medarbetare, följa deras deltagande i evenemanget och slutligen se hur många medarbetare som deltog.

2. Genomför undersökningen

Nu vet du vilka mål du har för kulturindexundersökningen. För att genomföra undersökningen kan du använda en blandning av frågor för att ta reda på vad dina anställda tycker om företagskulturen, till exempel:

Tycker du att företaget framgångsrikt främjar en kontinuerlig inlärningsmiljö?

Har du en god professionell relation med dina kollegor och chefer?

Är du nöjd med hur företaget hanterar klagomål?

Tycker du att företaget hanterar konfliktlösning på ett bra sätt?

Tycker du att företaget uppmärksammar och belönar medarbetare för exceptionella prestationer på arbetsplatsen?

Behandlas människor från alla bakgrunder och kulturer rättvist och lika inom organisationen?

När du har slutfört de frågor du vill ställa i kulturindexundersökningen är det dags att välja rätt undersökningsverktyg.

ClickUp Forms är en välsignelse för företag av alla storlekar som vill genomföra kulturindexundersökningar. Du hittar lättanvända, anpassningsbara digitala formulär som förenklar processen att genomföra kulturindexundersökningen.

Samla in all data du behöver från medarbetarna med hjälp av ClickUp Forms.

ClickUp erbjuder också ett brett utbud av mallar för feedbackformulär som gör processen att genomföra undersökningar inte bara enkel utan också rolig! Allt du behöver göra är att lägga till dina frågor i mallen och dela den med hela företaget.

Använd ClickUps mall för undersökning av medarbetarengagemang för att ta reda på vad dina medarbetare tycker om företagsledningen, företagskulturen, löner, förmåner och arbetsmiljön.

Ladda ner den här mallen Samla in meningsfulla intryck från medarbetarna om hur de uppfattar företagskulturen med hjälp av ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Använd den här mallen för att:

Skapa personliga undersökningar med anpassade frågor

Få tydlig insikt i hur dina anställda mår.

Samla in feedback från medarbetarna i realtid

Att samla in feedback och agera på den är ett av de smartaste sätten att förbättra den övergripande medarbetarupplevelsen och personalbehållningen.

3. Planera och agera utifrån undersökningsresultaten

När alla svar från medarbetarna i kulturindexundersökningen har kommit in är det dags att analysera data. Förstå vilka nyckelområden som behöver förändras. Ta reda på mönster och gemensamma nämnare i svaren för att implementera bättre tillväxtstrategier.

ClickUp Dashboards kan vara avgörande när du analyserar data från kulturindexet.

Använd ClickUp Dashboards för att enkelt analysera resultaten från kulturindexundersökningen.

Du kan använda flera funktioner från ClickUp Dashboards, till exempel skapa grafer och diagram, göra tankekartor, tillämpa filter för datasegmentering och mycket mer.

ClickUp Whiteboards kan också vara användbara för att förstå och implementera tillväxtstrategier efter undersökningen.

Samarbeta med dina anställda för ömsesidig tillväxt med hjälp av ClickUp Whiteboard.

Du kan dela whiteboardtavlan med dina team och brainstorma sätt att åstadkomma positiva förändringar. Baserat på feedbacken kan du samarbeta med ditt team för att genomföra förändringar som gynnar både medarbetarna och företaget.

Fördelar med en kulturindexundersökning

Om den görs på rätt sätt kan en kulturindexundersökning revolutionera ditt företags personalhanteringsrutiner och hjälpa det att skala upp bättre och kanske snabbare. Några av fördelarna med en kulturindexundersökning är:

Ökad personalbehållning: Genom en kulturindexundersökning kan du upptäcka brister som kan påverka relationen mellan dina anställda och företaget. Genom att åtgärda bristerna kan du säkerställa att dina anställda är nöjda med företagskulturen och stannar kvar hos dig på lång sikt.

Bättre rekryteringsprocesser: En kulturindexundersökning kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om vem du ska anställa för att öka medarbetarnas engagemang.

Förbättrad produktivitet: Med hjälp av ett kulturindex kan du identifiera flaskhalsar som påverkar produktiviteten och motivationen och vidta åtgärder för att lösa dem.

Bättre välbefinnande för medarbetarna: Resultaten från en kulturtest kan hjälpa till att analysera de områden som kan orsaka utbrändhet och påverka medarbetarnas hälsa. Genom att identifiera de problematiska områdena kan du förbättra medarbetarnas hälsa och produktivitet.

Bättre konfliktlösning: Konflikter på arbetsplatsen är vanliga. Med hjälp av denna undersökning kan du förstå de bakomliggande orsakerna till konflikter inom ditt företag och vidta rätt åtgärder för att lösa dem.

Förenklade teamprocesser: Att jonglera mellan verktyg, appar och flera mappar kan vara tröttsamt. Det kan minska produktiviteten avsevärt och skapa för mycket arbetspress. Du kan genomföra undersökningar för att identifiera sätt att förenkla arbetsprocesser genom att integrera smarta verktyg som ClickUp.

Gör kulturindexundersökningar roliga med ClickUp

En kulturindexundersökning är ett utmärkt verktyg som kan ge praktiska insikter för att öka medarbetarnas engagemang, effektivisera processer och förbättra företagskulturen.

I kombination med verktyg som ClickUps anpassningsbara formulär och dashboards kan du smidigt samla in feedback, visualisera resultat och genomföra meningsfulla förändringar.

Från dina anställnings- och arbetsprocesser till övervakning av medarbetarnas välbefinnande kan resultaten från din kulturindexundersökning lägga grunden för långsiktig tillväxt och framgång. De kan också vara nyckeln till att bygga en stark teamkultur för högpresterande team.

Är du redo att förändra din arbetsplats? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och gör medarbetarnas feedback mer hanterbar och effektiv.