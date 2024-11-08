Topp 10 alternativ till Whereby

Videokonferensappar medför ofta en rad frustrationer – ändlösa nedladdningar, tråkiga registreringar och behovet av att komma ihåg mötes-ID:n. Det är därför många användare uppskattar Whereby. Det erbjuder en smidig upplevelse med webbläsarbaserade möten och ett fast virtuellt rum, vilket gör det möjligt för team att ansluta via en enkel delad länk. Dessutom förenklar integrationen med Google Kalender schemaläggningen. 📅

Det finns dock en nackdel: anslutningsproblem. Vissa användare har rapporterat fall där Whereby krånglat i olika webbläsare, vilket stör möten med låg videokvalitet.

Om du är en Whereby-användare som har liknande problem, så har vi lösningen för dig! Efter att ha testat flera videokonferensverktyg under den senaste månaden har jag sammanställt en lista över de bästa alternativen till Whereby. I den här artikeln delar jag med mig av de bästa alternativen till Whereby och lyfter fram vad som utmärker varje alternativ så att du kan hitta det som passar bäst för dina behov. ✅

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Whereby?

När jag letade efter alternativ till Whereby begränsade jag mig till dessa fem viktiga videokonferensfunktioner:

Användarvänlighet

Jag kan inte nog betona hur viktigt det är med enkelhet. Jag behöver ett verktyg som låter mig hoppa in i ett möte eller starta ett utan att behöva krångla med komplicerade inställningar. Om det tar för lång tid att lista ut, så är det bort från min lista! För när du har bråttom att ansluta till ett samtal är det sista du vill göra att spendera tid på att fumla med komplexa inställningar. Hela poängen är att göra mitt liv enklare, och ett intuitivt användargränssnitt är ett måste för att ha fullständig kontroll.

Samarbetsfunktioner

Ett bra verktyg för ljud- och videokonferenser är mer än bara kommunikation ansikte mot ansikte. Jag arbetar ofta med delade projekt under möten, så verktyg som låter mig samarbeta i realtid – med funktioner som skärmdelning, whiteboards och dokumentsamarbete – är viktiga.

Det sista jag vill ha är ett videokonferensverktyg som inte integreras med de appar jag redan använder. Det måste passa sömlöst in i mitt befintliga arbetsflöde.

Säkerhet

Säkerhet är viktigt, särskilt när det gäller känslig kundinformation. End-to-end-kryptering och starka integritetskontroller, som lösenordsskyddade möten och möjligheten att kontrollera vem som får delta, är avgörande för att hålla online-möten och data säkra.

Video- och ljudkvalitet

Oavsett hur bra funktionerna är, är en plattform med hackig video eller störande ljud värdelös. Högkvalitativ video och ljud är ett måste för att säkerställa produktiva möten, särskilt när man arbetar med team eller kunder på distans.

De 10 bästa alternativen till Whereby

Innan vi går in på listan över de 10 bästa alternativen till Whereby vill jag göra det enklare för dig:

Jag har skapat en jämförelsetabell över de 10 bästa verktygen för videokonferenser och alternativ till Whereby. Tabellen visar varje verktygs bästa användningsområde, viktiga funktioner som skiljer dem åt och eventuella begränsningar. Oavsett om du letar efter enkelhet, samarbetsfunktioner eller säkerhet kommer denna jämförelse att hjälpa dig att göra det bästa valet bland alternativen till Whereby.

Och för mer information om priser och liknande, fortsätt läsa!

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Begränsningar Priser Zoom Stora videokonferenser Breakout-rum, AI-mötesreferat, molninspelning Överväldigande gränssnitt för nya användare Gratis, Pro 14,99 $/användare/månad, Business 21,99 $/användare/månad Microsoft Teams Teamsamarbete Kanaler för diskussioner, dokumentsamarbete, appintegrationer Resursintensivt, kan sakta ner äldre enheter Gratis, Essential 4 $/användare/månad, Basic 6 $/användare/månad, Standard 12,50 $/användare/månad GoTo Meeting Evenemang med hög kapacitet Transkription i realtid, plats för upp till 3 000 deltagare Begränsade anpassningsmöjligheter Professional 12 $/organisatör/månad, Business 16 $/organisatör/månad, Enterprise: Anpassade priser Cisco Webex Meetings Säkra teammöten Översättning i realtid, AI-brusreducering, säkra möten Överväldigande på grund av många funktioner Gratis, Webex Meet 12 $/användare/månad, Webex Suite 25,50 $/användare/månad Skype Enkel videochatt Ring till fasta telefoner/mobiler, skärmdelning, liveundertexter Fildelning begränsad till 300 MB Gratis, prenumeration 2,99 $/månad (samtal inom USA och Kanada), World Plan 13,99 $/månad Jitsi Meet Gratis möten Gratis för alltid, öppen källkod, dokumentsamarbete i realtid Saknar avancerade samarbetsfunktioner Gratis Adobe Connect Interaktiva sessioner Anpassningsbara layouter, engagemangsspårning, interaktiva omröstningar/quiz Högre priser jämfört med andra plattformar Standard 190 $/värd per år, Premium 290 $/värd per år Zoho Meeting Zoho-användare Integreras med Zoho-appar, skärmdelning och verktyg för webbseminarier. Begränsade gratisfunktioner Gratis, Meeting Standard 2 $/månad, Webinar Standard 9 $/månad TeamViewer Enhetskontroll under möten 4K-skärmdelning, stöd för flera skärmar, fjärrkontroll Ingen dedikerad mobilapp Fjärråtkomst 24,90 $/månad, Business 50,90 $/månad Google Workspace Samarbetsmöten i realtid Integreras med Google-appar, AI-brusreducering, fildelning Begränsade anpassningsmöjligheter Business Starter 6 $/månad, Business Standard 12 $/månad, Business Plus 18 $/månad

Nu ska vi titta närmare på var och en av dem.

1. Zoom (bäst för videokonferenser)

via Zoom*

Zoom US är värt att överväga när vi pratar om alternativ till Whereby. Medan Whereby är känt för sin enkelhet och användarvänlighet, är Zoom mer mångsidigt, särskilt för att genomföra större gruppmöten. Det möjliggör skärmdelning, byte av bakgrunder och undertexter på flera språk, så vi har alla händer på däck.

En sak som skiljer Zoom från andra är funktionen för grupprum – perfekt om jag vill hålla workshops eller brainstorming-sessioner. Den gör att jag kan dela upp deltagarna i mindre grupper för mer fokuserade diskussioner. Dessutom möjliggör Zooms teknik samarbete i realtid under möten via whiteboards och chattar.

Zoom bästa funktioner

Bifoga förberedelsematerial och mötesagendor till mötesinbjudningar för effektiv möteshantering.

Få automatiska mötesreferat och åtgärdspunkter med AI

Integrera ett brett utbud av appar, som Evernote för anteckningar eller Kahoot för interaktiva aktiviteter, direkt i dina Zoom-möten.

Spela in dina möten och spara dem i molnet för enkel åtkomst och delning senare med deltagare eller kollegor.

Zoom-begränsningar

Zooms komplexa gränssnitt kan vara överväldigande för nya användare och kräver en inlärningskurva för att kunna navigera effektivt bland alla funktioner.

Zoom-priser

Basic: Gratis

Pro: 14,99 $/användare/månad

Företag: 21,99 $/användare/månad

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 11 000 recensioner)

Läs mer: 10 mallar för enskilda möten

2. Microsoft Teams (bäst för professionella teammöten)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett annat utmärkt alternativ till Whereby som möjliggör realtids- och asynkron teamkommunikation. Det fungerar utmärkt för teammöten, webbseminarier och utbildningar. En utmärkande funktion är Together Mode, som fokuserar på ansikten och icke-verbala signaler, vilket skapar en mer engagerande upplevelse för företagskunder.

En unik aspekt av Teams är det separata chattrummet för varje möte, där deltagarna kan dela dokument och fortsätta diskussionerna före, efter eller under sessionen. Dessutom hjälper samarbetsverktyg, såsom textinlägg, klisterlappar och reaktionsdelning, till att hålla alla engagerade.

Microsoft Teams bästa funktioner

Samarbeta i realtid på delade dokument direkt i din chatt eller dina videosamtal.

Håll stora möten eller liveevenemang med upp till 10 000 deltagare, vilket gör det perfekt för stora presentationer eller företagsomfattande meddelanden.

Använd kanaler för att organisera teamdiskussioner, dela filer och hantera uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Utnyttja tredjepartsappintegrationer som Trello eller GitHub för att effektivisera arbetsflöden och hålla allt synkroniserat.

Begränsningar i Microsoft Teams

Teams kan vara resurskrävande och kräva betydande bandbredd och systemminne, vilket kan orsaka långsam prestanda på enheter med lägre specifikationer.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Essential: 4 $/användare/månad

Basic: 6 $/användare/månad

Standard: 12,5 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2200 recensioner)

Läs mer: De 8 bästa alternativen till Microsoft

3. GoTo Meeting (bäst för evenemang med hög kapacitet)

via GoTo Meeting

I likhet med Whereby ger GoTo Meeting också deltagarna snabb tillgång till möten med ett enda klick utan att behöva ladda ner något. Dess brusreducering och pendlingsfunktion gör dock mötesupplevelsen mycket smidigare. Jag kan till och med kommunicera när jag är på resande fot.

En av de coolaste funktionerna är mötesanteckningar i realtid, vilket sparar deltagarna från att behöva ta anteckningar och hjälper alla att fokusera och vara närvarande i den faktiska diskussionen.

GoTo Meetings bästa funktioner

Transkribera dina möten automatiskt i realtid, så att det blir enkelt att granska eller dela möteshöjdpunkter.

Värd upp till 3 000 deltagare i webbseminarier eller storskaliga möten, vilket gör det perfekt för evenemang med hög kapacitet.

Aktivera delning av tangentbord och mus för smidigt samarbete

Begränsningar för GoTo Meeting

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för GoTo Meeting

Professional: 12 $/organisatör/månad, faktureras årligen

Företag: 16 $/organisatör/månad, faktureras årligen

Enterprise: Anpassade priser

GoTo Meeting – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 8/10 (över 1000 recensioner)

4. Cisco Webex Meetings (bäst för säkra teammöten)

via Cisco Webex

Om du letar efter ett videokonferensverktyg som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är webbapplikationen Cisco Webex Meeting ett av de bästa alternativen till Whereby. Den är särskilt väl lämpad för företag som hanterar känslig data och realtidsvideo och behöver ett pålitligt skydd.

Det bästa med Cisco Webex är dess flexibilitet. Funktionerna Move to Mobile QR Code och Apple CarPlay-integration möjliggör smidig övergång mellan enheter under möten, vilket garanterar flexibilitet och bekvämlighet. Dessa verktyg gör det enkelt att växla mellan plattformar på kontoret eller när du är på resande fot.

Cisco Webex bästa funktioner

Använd realtidsöversättningar för över 100 språk, vilket gör det enkelt att kommunicera med globala team.

Säkerställ högkvalitativ video och ljud, optimerad även för miljöer med låg bandbredd.

Utnyttja interaktiva funktioner som omröstningar, frågor och svar och handuppräckning för en mer engagerande upplevelse under stora möten.

Njut av AI-driven brusreducering för att eliminera störande bakgrundsljud under samtal.

Begränsningar med Cisco Webex

Kan kännas överväldigande i början på grund av dess många funktioner och alternativ.

Priser för Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 12 $/användare/månad

Webex Suite: 25,50 $/användare/månad

Webex Enterprise: Anpassade priser

Cisco Webex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7000 recensioner)

5. Skype (bäst för videochatt)

via Skype

När jag tänker på interaktiva appar för videochatt och konferensverktyg är Skype ett av de första namnen som kommer till mig. Skype har funnits i många år, men det är unikt i hur smidigt det integreras med vardaglig kommunikation, oavsett om det är en snabb chatt, ett ljudsamtal eller ett videosamtal.

En anmärkningsvärd funktion som sticker ut är möjligheten att ringa fasttelefoner och mobiltelefoner direkt från Skype – mycket praktiskt om du vill kontakta personer som inte alltid är online. Dessutom tillåter Skype kontinuerliga samtal i upp till 24 timmar, vilket gör det effektivt för långa teamsessioner.

Skypes bästa funktioner

Ring till fasta telefoner och mobiler och utvidga din kommunikation bortom bara online-möten.

Dela enkelt din skärm med deltagarna, perfekt för presentationer eller felsökning i realtid.

Aktivera realtidsundertexter för dina konversationer och gör dem mer tillgängliga med Skypes funktion för liveundertexter.

Skypes begränsningar

Du kan endast skicka filer på upp till 300 MB direkt via chattfönstret utan att behöva externa verktyg.

Skype-priser

Gratis : Skype-till-Skype-samtal, meddelanden, fildelning

Kredit : Samtal till amerikanska telefoner kostar cirka 2,3 cent/min.

Prenumeration : 2,99 $/månad för obegränsade samtal i USA och Kanada

World Plan: 13,99 $/månad för obegränsade internationella samtal

Skype-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

6. Jitsi Meet (bäst för att genomföra kostnadsfria möten)

via Jitsi Meet

Jitsi Meet är ett attraktivt alternativ till Whereby, särskilt om du letar efter en gratis, öppen källkodslösning för videokonferenser som är utvecklad med fokus på integritet och flexibilitet. Den fungerar utmärkt för långa möten genom att minska systemets arbetsbelastning och förbättra användarupplevelsen med sin SSRC-omskrivningsteknik.

Dessutom kan du använda det direkt i din webbläsare eller ladda ner mobilappen, så att du kan ansluta från nästan vilken enhet som helst. Jitsi Meet är också anpassningsbart, vilket gör att utvecklare kan modifiera det efter sina specifika behov, vilket gör det till ett utmärkt val för tekniskt kunniga användare eller företag som vill ha egen hosting.

Jitsi Meets bästa funktioner

Kryptera möten fullständigt med öppen källkodssäkerhet för att hålla dem säkra

Delta i eller starta möten utan konto – använd bara en enkel länk.

Samarbeta i realtid med Etherpad för dokumentdelning

Streama live direkt till YouTube för offentliga sändningar

Begränsningar för Jitsi Meet

Saknar avancerade inbyggda samarbetsfunktioner som breakout-rum och appintegrationer.

Priser för Jitsi Meet

Gratis för alltid

Jitsi Meet – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (70+ recensioner)

7. Adobe Connect (bäst för interaktiva sessioner)

via Adobe

Om du letar efter något mer anpassningsbart än Whereby kan Adobe Connect vara ett bra alternativ. Det som gör det unikt är möjligheten att helt kontrollera och skräddarsy dina online-möten och utrymmen.

Du kan skapa olika layouter och ställa in poddar för olika ändamål, till exempel frågor och svar, fildelning eller frågesporter. Det bästa är att dessa inställningar sparas för framtida bruk. Adobe Connect är perfekt om du regelbundet arrangerar möten, webbseminarier, workshops eller utbildningar och vill ha ett verktyg som går utöver grundläggande videokonferenser.

Adobe Connects bästa funktioner

Håll dina inställningar och layout redo för framtida sessioner med permanenta mötesrum.

Analysera detaljerade engagemangsmätvärden för att spåra deltagarnas interaktion under din session.

Anpassa möteslayouterna helt genom att organisera poddar för chatt, frågor och svar samt presentationer.

Använd inbyggda verktyg som frågesporter och omröstningar för att göra sessionerna mer interaktiva.

Begränsningar för Adobe Connect

Högre priser än andra plattformar kan avskräcka mindre team från att söka kostnadseffektiva lösningar.

Priser för Adobe Connect

Standard: 190 $/värd, faktureras årligen

Premium: 290 $/värd, faktureras årligen

Enterprise: 390 $/värd, faktureras årligen

Adobe Connect – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (690+ recensioner)

8. Zoho Meeting (bäst för Zoho-användare)

via Zoho Meeting

Om du letar efter ett alternativ till Whereby som fokuserar på enkelhet och är utformat för företag av alla storlekar, erbjuder Zoho Meeting en solid lösning. Det ger flera videofeeds och fungerar utmärkt för stora teammöten. Jag kan visa 50 feeds på min skärm samtidigt, vilket gör det enklare att interagera med teammedlemmarna.

Oavsett om du genomför en snabb teamsynkronisering eller ett större webbinarium är Zoho Meeting intuitivt. Integrationen med Zohos svit av affärsappar gör det ännu mer kraftfullt för användare som redan finns i Zoho-ekosystemet.

Zoho Meetings bästa funktioner

Integrera helt med Zohos app-paket för smidigt samarbete

Moderera frågestunder för att styra webbinariets flöde och säkerställa relevanta diskussioner.

Skapa registreringsformulär för webbseminarier och automatisera e-postpåminnelser för att engagera deltagarna.

Dela skärmar och spela in sessioner för både möten och webbseminarier

Begränsningar för Zoho Meeting

Begränsad gratistjänst med färre funktioner om du inte uppgraderar till en betald plan.

Priser för Zoho Meeting

Gratisversion

Meeting Standard : Från 2 $/månad

Meeting Professional : Från 3 $/månad

Webinar Standard : Från 9 $/månad

Webinar Professional : Från 19 $/månad

Webinar Enterprise: Från 79 $/månad/arrangör

Zoho Meeting – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (480+ recensioner)

Läs mer: Hur man använder AI för mötesanteckningar

9. Teamviewer (bäst för enhetskontroll under möten)

via TeamViewer

TeamViewer erbjuder en unik blandning av fjärråtkomst och videokonferenser bland alternativen till Whereby. Det är särskilt användbart för företag som behöver support- och samarbetsverktyg på en och samma plattform.

Den största fördelen med denna programvara är dess förmåga att kombinera skärmdelning och molninspelning med enhetskontroll i realtid. Detta gör TeamViewer till ett bra val för IT-team eller företag som behöver felsöka under möten. Dessutom erbjuder den 4K-skärmdelning med stöd för flera skärmar, vilket garanterar högkvalitativ bild under presentationer.

TeamViewers bästa funktioner

Dela i 4K med stöd för flera skärmar för skarpa, tydliga presentationer

Använd ett personligt mötes-ID för enkel och säker åtkomst

Integrera med Outlook för schemaläggning och möteshantering

Skydda möten med lösenordsskydd för en extra säkerhetsnivå

Inbyggd teamchatt för kommunikation vid videosamtal

Begränsningar för TeamViewer

Avsaknaden av en dedikerad mobilapp begränsar åtkomsten när du är på språng.

Priser för TeamViewer

Fjärråtkomst : 24,90 $/månad

Business : 50,90 $/månad

Premium : 112,90 $/månad

Företag: 229,90 $/månad

TeamViewer-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 11 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 3000 recensioner)

10. Google Workspace (bäst för samarbetsmöten i realtid)

via Google Workspace

Hur kunde jag inte lägga till Google Workspace bland alternativen till Whereby? Google Workspace (tidigare G Suite) erbjuder mycket mer än videokonferenser. Det erbjuder en helt integrerad lösning för distansarbetande team som vill ha ett smidigt samarbete.

Verktyget för video- och webbkonferenser i Google Workspace är Google Meet, och det som gör det så unikt är hur smidigt det integreras med Googles övriga appar, såsom Gmail, Google Kalender och Google Drive. Dessutom kan du spela in dina möten direkt på Google Drive, vilket gör det enkelt att dela och komma åt dem senare.

Google Workspaces bästa funktioner

Samarbeta i realtid under möten med hjälp av delade Google Docs, Sheets eller Slides.

Värd för upp till 250 deltagare med Google Meet, perfekt för större team eller presentationer

Eliminera bakgrundsljud med AI-driven brusreducering under samtal

Integrera smidigt med Gmail, Kalender och Google Drive för schemaläggning och fildelning.

Begränsningar i Google Workspace

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter, mindre kontroll över layouter och interaktiva funktioner jämfört med andra plattformar.

Priser för Google Workspace

Business Starter : 6,00 $/månad

Business Standard : 12,00 $/månad

Business Plus: 18,00 $/månad

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 2400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

Läs mer: De 10 bästa alternativen till Google Meet

