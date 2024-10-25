De bästa certifieringarna inom teknisk skrivning 2025

Om du vill ta dina kunskaper inom teknisk skrivning till nästa nivå är det här ett utmärkt tillfälle!

Oavsett om du är en erfaren professionell som vill finslipa din expertis eller någon som just har börjat inom området kan en certifiering vara avgörande.

Teknisk skrivning är en specialiserad form av skrivande som syftar till att förmedla komplex, oftast teknikfokuserad information på ett koncist och korrekt sätt.

Från manualer och rapporter till vitböcker och dokumentation spelar tekniska skribenter en viktig roll i att förenkla information inom branscher som teknik, ingenjörsvetenskap, hälso- och sjukvård och finans.

Att erhålla en certifiering inom teknisk dokumentation kan vara en värdefull tillgång. Det kan öppna dörrar till nya möjligheter, öka intjäningspotentialen och stärka trovärdigheten inom området.

Låt oss undersöka varför en certifiering kan ge din karriär ett lyft och diskutera 10 certifieringar inom teknisk dokumentation som du kan ta.

Vikten av certifieringar inom teknisk skrivning

Enligt Bureau of Labor Statistics tjänar tekniska skribenter i USA i genomsnitt 86 620 dollar per år. Om du gillar att förklara komplex information, älskar strukturerat skrivande och är intresserad av ett visst tekniskt område kan detta vara det perfekta jobbet för dig.

Certifieringar inom teknisk dokumentation visar på ett engagemang för professionell utveckling och ger en erkänd standard för expertis. Att skaffa detta certifikat kan gynna dig av många skäl.

Låt oss titta på några av dem:

Utveckla dina färdigheter: Det är ett utmärkt sätt att bygga upp och förfina viktiga färdigheter som kommunikation, forskning och redigering. Du får också värdefull kunskap, till exempel vilka grundläggande element som är nödvändiga när du skapar tekniska dokument, manualer eller rapporter.

Öka din trovärdighet: Att bli certifierad av en ansedd organisation eller skola visar att dina förmågor är formellt erkända, vilket kan hjälpa dig att sticka ut när du söker jobb inom teknisk dokumentation. Det är ett tydligt tecken för arbetsgivare att du tar ditt yrke på allvar.

Skaffa specialiserade kvalifikationer: Även om du redan har en examen i kommunikation eller engelska kan en certifiering inom ett specifikt område – till exempel medicinsk skrivande eller teknisk dokumentation – stärka din profil, särskilt om du är frilansare. Specialiserade kvalifikationer gör det lättare för potentiella kunder att se din expertis.

Flera erkända organisationer erbjuder högt respekterade certifieringar för tekniska skribenter. Organ som Society for Technical Communication (STC) och American Medical Writers Association (AMWA) erbjuder specialiserade program för olika områden.

Läs också: 10 tips för teknisk skrivning som hjälper dig att förklara komplexa ämnen för din målgrupp

De 10 bästa certifieringarna inom teknisk skrivning för att främja din karriär

Alla certifieringar inom teknisk skrivning är inte likvärdiga. Därför har vi lyft fram 10 exceptionella certifieringar som kan förbättra din professionella utveckling avsevärt.

Låt oss utforska dessa möjligheter!

1. Kurs för certifierade tekniska skribenter av Technical Writer HQ

via Technical Writer HQ

Technical Writer HQ är en fantastisk resurs om du är nybörjare inom teknisk skrivning. Denna webbplats fokuserar på att erbjuda certifieringar och kurser specifikt för tekniska skribenter. Den erbjuder också en community där skribenter kan träffas, dela sina erfarenheter och söka råd från kollegor.

Denna certifierade kurs för tekniska skribenter täcker grunderna i tekniskt skrivande och de roller som ingår.

Du lär dig hur du skapar effektiv teknisk dokumentation och utvecklar högkvalitativa skrivprov. Dessutom får du insikter om hur du skapar ett utmärkt CV och etablerar en stark närvaro online. Kursen innehåller också tips som hjälper dig att briljera i anställningsintervjuer.

En deltagare, Ben Wise, berättade:

Även om jag började programmet utan någon erfarenhet insåg jag att det inte var så svårt att lära sig de grundläggande begreppen som jag först trodde, så länge jag ansträngde mig för att lära mig. Det här programmet är en one-stop-shop för allt som rör teknisk skrivning.

Här är några viktiga ämnen som behandlas i kursen:

Analysera din målgrupp

API-skrivande

Skriva fallstudier

Genomföra forskning

Användarintervjuer

Skriva och redigera dokumentation för olika användningsfall

Dessutom får du tillgång till exklusiva intervjuer med branschproffs som ger dig insidertips om projektledning. Du hittar också nedladdningsbara mallar för innehållsskrivning som hjälper dig att effektivisera ditt arbete.

Efter kursen får du ett certifikat i teknisk skrivning och en badge som du kan visa upp på din webbplats eller LinkedIn-profil.

Priser

299 $

2. Certifierad professionell teknisk kommunikatör av Society for Technical Communication (STC)

Society for Technical Communication (STC) är en unik gemenskap som är utformad exklusivt för tekniska skribenter och kommunikatörer. Det är också den äldsta och största föreningen inom området teknisk skrivande.

Under årens lopp har STC infört flera professionella certifieringsalternativ för tekniska kommunikatörer. Deras program har tre nivåer: Foundation, Practitioner och Expert.

Grundläggande certifiering (nivå I) är för nybörjare. Den testar dina allmänna kunskaper om tekniska kommunikationskoncept och bästa praxis. Det finns inga strikta förkunskapskrav, men minst två års relevant utbildning eller erfarenhet rekommenderas.

Certifiering på praktisk nivå (nivå II) riktar sig till yrkesverksamma på mellannivå. Den mäter din förmåga att tillämpa bästa praxis och lösa komplexa problem. Du måste först slutföra grundcertifieringen och visa att du upprätthåller den. Idealiskt sett bör kandidaterna ha två till fem års erfarenhet.

Expert Level Certification (Level III) riktar sig till erfarna yrkesverksamma. Den bedömer din expertis genom att låta dig hantera komplexa projekt som utvärderas av branschexperter. För att kvalificera dig behöver du Practitioner-certifieringen och bör ha fem till tio års erfarenhet.

En STC-certifiering kan ge dig ett försprång i den konkurrensutsatta branschen för teknisk dokumentation. David Dick, STC Fellow, konstaterade

CPTC-certifieringen var ett bevis på mina kvalifikationer, och mitt medlemskap i STC visade mitt engagemang för min karriär. Jag fick ett jobb med en löneökning på 20 000 dollar, och mitt CPTC-certifikat hänger nu stolt i mitt kontor.

Priser

Grundläggande certifiering (nivå I)

315 dollar för nuvarande STC-medlemmar

630 dollar för icke-medlemmar

Certifiering på praktiker-nivå (nivå II)

443 dollar för nuvarande STC-medlemmar

753 dollar för icke-medlemmar

Certifiering på expertnivå (nivå III)

Anpassad prissättning

3. Professionell certifiering inom teknisk skrivning från Udemy

via Udemy

Udemy har vuxit fram som en ledande utbildningsplattform som erbjuder kurser inom olika ämnen. Från teknisk skrivning till apputveckling och projektledning – här finns något för alla.

Certifieringen i professionell teknisk skrivning introducerar dig till principerna för teknisk skrivning och redigering. Du lär dig också hur du skapar omfattande tekniska dokument och mallar för tekniska CV samt hur du skriver din första användarhandbok på ett effektivt sätt.

För att delta i denna prisbelönta kurs behöver du en Windows-dator med Microsoft Word och Excel (2007 eller 2010). När du har anmält dig får du tillgång till allt relevant material och alla resurser.

Priser

94,36 dollar

Läs också: De 10 bästa skrivverktygen för alla författares behov 2024

4. Certifikat i teknisk skrivning från Dalhousie University

via Dalhousie University

Dalhousie University erbjuder en högt ansedd certifiering inom teknisk skrivning. Utöver grunderna kommer du att utforska hur du analyserar din målgrupp, skapar tydliga dokument och skriver övertygande produktbeskrivningar. Du kommer också att lära dig att utveckla strategidokument, vilket gör denna kurs mycket mångsidig.

Denna kurs är perfekt för författare, ingenjörer, produktchefer och alla som möter kommunikationsutmaningar.

För att erhålla ditt certifikat måste du genomföra fyra kurser: en obligatorisk kurs i teknisk skrivning och tre valbara kurser. Varje kurs avslutas med ett prov eller en skrivuppgift för att bedöma dina färdigheter och kunskaper.

En stor fördel med detta program är dess flexibilitet; du kan lära dig i din egen takt. Denna struktur gör det möjligt för dig att balansera dina studier med ditt yrkesliv samtidigt som du får värdefulla färdigheter. För att få ditt certifikat måste du slutföra din slutliga utvärdering inom fyra år.

Priser

2 140 $ (535 $ per kurs)

5. Medical Writer Certified (MWC) av American Medical Writers Association

via American Medical Writers Association

Certifieringen Medical Writer Certified (MWC) är en respekterad titel som skapats genom ett samarbete mellan Medical Writing Certification Commission (MWCC) och American Medical Writers Association (AMWA).

Att uppnå MWC-certifieringen kan öka din trovärdighet och visa arbetsgivare och kunder att du har en gedigen förståelse för de viktigaste kompetenskraven inom medicinsk skrivande.

MWC-examen erbjuds två gånger om året, vilket gör den tillgänglig för upptagna yrkesverksamma. Du får 125 flervalsfrågor under examen, som varar i 2,5 timmar och genomförs på engelska.

För att hjälpa dig att förbereda dig beskriver MWC:s handbok för sökande och kandidater samt studiehandboken för kandidater de fem områden inom medicinsk skrivning som provet omfattar: insamling, utvärdering, organisering, tolkning och presentation.

För att kvalificera sig för examen måste kandidaterna uppfylla några viktiga kriterier:

Ha en kandidatexamen eller högre inom valfri disciplin.

Ha minst två års betald arbetserfarenhet inom medicinsk kommunikation. Det är viktigt att denna erfarenhet specifikt fokuserar på medicinsk skrivning snarare än skrivning relaterad till kliniska, vetenskapliga eller andra områden.

Priser

175 dollar: Anmälningsavgift för MWC (AMWA-medlemmar får 25 dollar i rabatt)

550 dollar: Anmälningsavgift för examina inom USA

6. Certifierad teknisk skribent vid University of Wisconsin–Eau Claire (UWEC)

via UWEC

Kursen Certified Technical Writer som erbjuds av University of Wisconsin-Eau Claire Continuing Education är ett omfattande program utformat för personer som vill förbättra sina färdigheter inom teknisk skrivning eller starta en karriär inom detta område. Kursen ger praktiska kunskaper som täcker grunderna i teknisk skrivning.

Det är perfekt för nybörjare och yrkesverksamma som vill förfina sina färdigheter och hålla sig uppdaterade med branschstandarder.

I programmet lär sig deltagarna hur man organiserar och presenterar komplex information på ett lättförståeligt sätt, oavsett om det gäller manualer, online-hjälpsystem eller tekniska rapporter.

Kursen innehåller också en lektion om hur man förbereder sig för examen Certified Professional Technical Communicator (CPTC) som anordnas av Society for Technical Communication (STC).

Priser

2 195 dollar

7. Courseras certifieringskurser i teknisk skrivning

via Coursera

Coursera är en av de största e-lärandeplattformarna med över 3 000 onlinekurser och specialiseringar inom olika områden. Bland utbudet hittar du ett fantastiskt utbud av certifieringar inom teknisk skrivning som tillgodoser olika inlärningsbehov, från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Plattformen erbjuder ett stort antal självstudiekurser som helt och hållet går online och fokuserar på teknisk skrivning, vilket gör det enkelt att anpassa studierna efter ditt schema. Om du vill förbättra dina färdigheter finns det ett par kurser som är värda att kolla in:

Introduktion till teknisk skrivning : Denna kurs introducerar grunderna i teknisk skrivning. Den ger deltagarna färdigheter för att skapa tydlig och koncis dokumentation för olika målgrupper.

Skrivfärdigheter för ingenjörsledare : Om du är en erfaren ingenjör som vill lära dig grunderna i teknisk skrivning är denna 16-timmars kurs perfekt för dig. Den ingår i specialiseringsprogrammet Kommunikationsfärdigheter för ingenjörer

Skrivfärdigheter för ingenjörsledare : Om du är en erfaren ingenjör som vill lära dig grunderna i teknisk skrivning är denna 16-timmars kurs perfekt för dig. Den ingår i Om du är en erfaren ingenjör som vill lära dig grunderna i teknisk skrivning är denna 16-timmars kurs perfekt för dig. Den ingår i specialiseringsprogrammet Kommunikationsfärdigheter för ingenjörer

Priser

Gratis för granskning

Certifikatavgift: Från 39 dollar

8. Certifieringsprogram för tekniska skribenter

Certifieringsprogrammet Tech Writer erbjuder en rad välrenommerade tekniska certifieringsalternativ som utvecklats i samarbete med olika ackrediterade universitet.

Till skillnad från onlinekurser från plattformar som Udemy eller Coursera har dessa certifieringar specifika tidsgränser. Om du inte avslutar kursen inom den angivna tidsperioden måste du betala en förlängningsavgift för att kunna fortsätta.

Här är en närmare titt på några av de certifikat som finns tillgängliga via denna plattform:

Dessutom erbjuder Tech Writer Certification en 360-graderskurs i teknisk kommunikation, ett program med fokus på strukturerad teknisk dokumentation och ett annat som täcker grunderna och praktiska tillämpningar av skriftlig kommunikation.

Priser

Från 975 dollar

Läs också: Hur man bemästrar teknisk skrivning för ingenjörer

9. Certifikat i professionell teknisk skrivning från University of Washington

via University of Washington

University of Washington (Professional & Continuing Education) är välkänt för att erbjuda exceptionella karriärmöjligheter för yrkesverksamma.

Programmet består av tre kurser:

Grunderna i professionell teknisk skrivning

Teknisk skrivning på mellannivå

Avancerad professionell teknisk skrivning

Det är utformat för att skapa en solid grund inom teknisk skrivning. Genom denna omfattande läroplan lär du dig att skapa olika högkvalitativa tekniska dokument, behärska grunderna i dokumentdesign och använda populära dokumentationsverktyg.

Programmet genomförs helt online med möten i realtid och sträcker sig över åtta månader. Se till att du endast ansöker om du är helt engagerad i att utveckla din karriär inom teknisk skrivning.

Priser

3 995 dollar

10. Master i teknisk kommunikation och lokalisering (TCLoc) / TEKOM-certifiering från universitetet i Strasbourg

via Universitetet i Strasbourg

Universitetet i Strasbourg, Frankrike, erbjuder en spännande professionell certifiering inom teknisk kommunikation och mycket mer.

Deras dubbla program gör det möjligt för studenter att både ta en masterexamen i teknisk kommunikation och lokalisering och erhålla en professionell certifiering inom teknisk skrivning genom TEKOM, den europeiska föreningen för tekniska kommunikatörer.

TCLoc-programmet erbjuder flera vägar för studenter att uppnå sin examen och certifiering, och det tar vanligtvis ett till två år att slutföra.

Den mångsidiga läroplanen täcker olika ämnen, inklusive olika webbspråk och tekniker, lokalisering och en introduktion till datorstödda översättningsverktyg. Du kommer också att lära dig strategier för innehållsmarknadsföring, projektledning, professionellt skrivande och visuell kommunikation.

Priser

7 555 dollar (cirka)

Läs också: Hur du förbättrar dina skriftliga kommunikationsfärdigheter på jobbet

Välj rätt certifiering för dig

Att välja den perfekta certifieringen inom teknisk skrivning kan ha stor inverkan på din karriär. Med så många olika program att välja mellan är det viktigt att ta hänsyn till några viktiga faktorer innan du fattar ditt beslut.

Dessa inkluderar:

Dina karriärmål : Fundera över var du ser dig själv i framtiden. Siktar du på en specifik bransch eller roll? Olika certifieringar kan passa bättre för specifika områden.

Curriculum focus : Granska de ämnen som ingår i certifieringsprogrammet. Om du till exempel vill lära dig mer om : Granska de ämnen som ingår i certifieringsprogrammet. Om du till exempel vill lära dig mer om hjälpmedel för hjälptextförfattande , leta efter certifieringar som inkluderar utbildning inom det området.

Tid och engagemang : Var realistisk när det gäller hur mycket tid du kan ägna åt dina studier. Vissa program är självstudier, medan andra har strikta tidsramar. Se till att du väljer ett program som passar din schemaläggning.

Kostnad : Certifieringarna kan variera i pris. Utvärdera vad du har råd med och överväg den potentiella avkastningen på investeringen.

Rykte och erkännande: Undersök certifieringsleverantören. Leta efter program som är väl ansedda inom branschen och erkända av potentiella arbetsgivare.

När du jämför olika certifieringsprogram,

Fokusera på deras unika egenskaper

Titta på kursernas struktur och längd.

Till exempel kombinerar University of Washingtons certifikat i professionell teknisk skrivning online-lärande med live-sessioner och varar i cirka åtta månader. Det ger en solid grund för att skapa dokument på hög nivå och effektiva kommunikationsstrategier.

Om du till exempel letar efter något mer specialiserat kan du välja certifieringen Medical Writer Certified (MWC), som har utvecklats av Medical Writing Certification Commission och American Medical Writers Association. Denna certifiering fokuserar på de specifika kompetenser som krävs för medicinska kommunikatörer och kräver att man klarar ett omfattande prov.

Genom att noggrant utvärdera dessa program utifrån deras läroplan, struktur och specifika fokusområden kommer du att vara bättre rustad att välja en certifiering inom teknisk skrivning som passar dina karriärmål och förbättrar dina färdigheter.

Tänk om du kunde förbättra dina tekniska skrivfärdigheter avsevärt genom att kombinera din certifiering med rätt verktyg för teknisk skrivning?

ClickUp är inte bara ett skrivverktyg med projektledningsfunktioner, det är ett av de bästa produktivitetsverktygen på marknaden.

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

ClickUp fungerar också som en kunskapsbas tack vare funktioner som Docs, Whiteboards och mallar som kombinerar allt på ett smidigt sätt.

Med ClickUp Docs kan du sätta upp tydliga mål, beskriva produktkrav, lägga till användarundersökningar och upprätthålla konsekvens genom hela processen. Det bästa av allt? Alla kan hoppa in och lägga till kommentarer, och projektledare kan tagga teammedlemmar eller tilldela uppgifter direkt i dokumentet.

Få avancerade formaterings- och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt med ClickUp Docs.

ClickUp Docs förenklar också samarbetet så att du kan:

Organisera din tekniska kommunikation och hantera den i realtid tillsammans med ditt team.

Använd flera formateringsalternativ för att dela upp texten och förbättra läsbarheten. Med anpassningsbara rubriker, färger, teckensnitt och styckeavstånd kan du se till att din dokumentation ser snygg och professionell ut.

Skapa dina tekniska översikter i ett logiskt flöde med ClickUp Whiteboards.

Om du behöver ett utrymme för att brainstorma eller skissa idéer är ClickUp Whiteboards perfekta för att skissa dina tankar, skriva anteckningar, lägga till bilder och länka relaterade uppgifter. Det är ett utmärkt sätt att visualisera din process från början till slut.

Och så finns ClickUp Brain – en AI-skrivassistent för alla som vill spara tid och öka effektiviteten.

Förfina dina texter, ändra ton och stil och kontrollera grammatik och stavning med ClickUp Brain.

Detta verktyg kan hjälpa dig att snabbt och enkelt skapa utdrag, innehållsförteckningar och till och med hela webbsidor. Det hanterar formatering och textredigering med lätthet och kan omvandla komplex teknisk information till ett enkelt och användarvänligt språk.

Och det finns mer!

Mallar är en annan livräddare i ClickUp, särskilt när det gäller teknisk dokumentation.

Ladda ner den här mallen Få en produkt att snabbt gå igenom utvecklingsprocessen med hjälp av ClickUps mall för produktbeskrivning.

Till exempel är ClickUp Product Brief Document Template ett måste för produktchefer. Det är ett komplett dokument som hjälper team att samarbeta tvärfunktionellt inom produktutveckling.

Med den här mallen kan du:

Arbeta tillsammans med andra team inom produktutveckling

Håll produktspecifikationer, feedback och relaterade uppgifter organiserade på ett centralt ställe.

Beskriv tydligt mål, lösningar och specifikationer på ett konsekvent sätt.

Eftersom det är inbyggt i ClickUp Docs kan du lägga till inbäddade sidor med extra information, utkastshistorik och allt annat du behöver. Dessutom kan du anpassa allt efter dina önskemål, från formatering till inbäddade länkar och dokumenttaggar.

ClickUp Comments in Docs möjliggör samarbete i realtid, och du kan till och med tilldela kommentarer till teammedlemmar för omedelbar feedback. Det är ett enkelt sätt att hålla reda på redigeringar, feedback och uppdateringar utan att något går förlorat i virrvarret.

Du kan anpassa den här mallen efter dina behov. Uppdatera mallen för produktbeskrivningen, spara den som en ny mall eller tillämpa dina ändringar varje gång mallen används.

💡Proffstips: Om du fastnar eller behöver inspiration kan du använda dessa exempel på skrivuppslag som håller kreativiteten igång.

Hantera tekniska skrivprojekt med ClickUp

Eftersom skapandet av innehåll fortsätter att öka i popularitet kan det vara ett smart drag att investera i en certifiering inom teknisk skrivning. Rätt certifiering ger dig inte bara viktiga färdigheter, utan ökar också din trovärdighet och öppnar upp nya karriärmöjligheter.

Genom att välja ett program som passar dina mål och intressen kan du som teknisk skribent skapa förutsättningar för framgång inom detta givande och dynamiska område.

Här är en partner som hjälper dig att utveckla dina tekniska skrivfärdigheter ännu mer – ClickUp.

Denna mångsidiga plattform låter dig brainstorma din tekniska dokumentationsöversikt, samla in feedback från kollegor, integrera multimediaelement och använda ClickUp Brain som din AI-skrivassistent.

Vill du se skillnaden själv?

Tro inte bara på vårt ord – registrera dig på ClickUp och prova gratis!