6 gratis Excel-mallar för tidslinjer för att visualisera projektets milstolpar

När alla i ditt team kan se exakt vad som ska göras och när, går arbetet snabbare och med mindre huvudbry.

Microsoft Excel erbjuder gratis mallar för projektets tidslinje som hjälper dig att visualisera projektets milstolpar med framstegsmarkörer, anpassad uppgiftsstatus och mycket mer. Med förbättrad insyn i mål, deadlines och eventuella utmaningar som kan uppstå kan du skapa en färdplan som leder ditt team mot framgång.

I det här blogginlägget kommer vi att prata om några av de bästa gratis Excel-mallarna för tidslinjer och ge dig ett bonusalternativ till Excel för att skapa ännu bättre projekt-tidslinjer.

Så, utan vidare, låt oss sätta igång.

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för projektets tidslinje?

En bra Excel-mall för tidslinjer är ett enkelt men flexibelt verktyg som hjälper dig att kartlägga hela din projektplan på en visuell tidslinje. Den centraliserar uppgifts- och resurshanteringen för att hålla intressenterna samordnade, identifiera flaskhalsar tidigt genom att kartlägga beroenden och hålla ditt projekt på rätt spår från start till mål.

För att säkerställa att en mall för projektets tidslinje effektivt effektiviserar dina processer och arbetsflöden bör du leta efter följande funktioner:

Enkel att använda : Välj en enkel och tydlig Excel-mall för tidslinjer så att du och ditt team enkelt kan se hela projektet på ett ögonblick.

Samarbeta i realtid : Välj en tidslinjemall som håller alla uppdaterade om mål och deadlines med hjälp av realtidssamarbete.

Visuella förloppsindikatorer: Välj en mall för projektets tidslinje med förloppsindikatorer för att följa hur långt du har kommit i varje uppgift.

Anpassning: Välj en mall där du kan justera layout, färger och block för att Välj en mall där du kan justera layout, färger och block för att skapa en projekttidslinje som passar ditt teams behov perfekt.

Automatisering: Välj en tidslinje som automatiskt uppdaterar projektdata så att ditt team alltid har den senaste informationen

💡Proffstips: Använd programvara för projektets tidslinje för bättre hantering av tid, resurser, arbetsbelastning och risker. De kan också underlätta rapportering i realtid med anpassade instrumentpaneler.

6 gratis Excel-mallar för tidslinjer

1. Grundläggande tidslinjemall från Template.net

Om du är projektledare letar du förmodligen efter ett enkelt sätt att hålla koll på dina uppgifter. Mall.net:s grundläggande tidslinjemall gör just det genom att hålla ordning på saker och ting utan krångel.

Den användarvänliga designen gör att du enkelt kan lägga till uppgifter, ange deadlines, tilldela uppgiftsägare och spåra viktiga milstolpar.

Viktiga funktioner inkluderar:

Anpassningsbara fält : Justera projektets tidslinjer så att de passar ditt projekt

Anpassningsbar struktur : Modifiera sektioner för unika projektbehov

Tydlig datavisualisering: Använd grafer och diagram för en snabb översikt över framstegen

Med denna mall är allt tydligt upplagt så att du enkelt kan se projektets framsteg och förbättra projektets tidsplanering.

Perfekt för: Småföretagare som vill se projektuppdateringar och finansiella översikter på ett och samma ställe.

2. Mall för kvartalsvis tidslinje från Template.net

Som chef är kvartalsplanering kanske en av de viktigaste punkterna på din att göra-lista. Med kvartalsmallen från Template.net blir det enkelt att organisera mål, uppgifter och projekt för varje kvartal.

Dela upp din projektets tidslinje i fyra kvartal (Q1, Q2, Q3, Q4) för att underlätta tilldelningen av uppgifter, uppföljningen av viktiga milstolpar och övervakningen av framstegen.

På så sätt kan du upptäcka eventuella förseningar i ett tidigt skede och lösa vanliga utmaningar inom tidshantering i ditt projekts tidslinje.

Perfekt för: Projekt där intressenterna vill ha insyn i en kvartalsvis uppdelning av mål, uppgifter och viktiga milstolpar.

3. Mall för Gantt-diagram för forskningsförslag av Template.net

Om du har ett forskningsprojekt på gång är mallen för tidslinje med Gantt-diagram för forskningsförslag från Template.net perfekt för att hålla ordning på allt, oavsett hur komplicerat det blir.

Denna enkla mall för projektets tidslinje hjälper dig att hantera varje steg – från att organisera uppgifter och fastställa tidslinjer till att följa upp framsteg och fördela resurser.

Dessutom ger det dig den tydlighet du behöver för att hålla dig på rätt spår och med självförtroende nå varje milstolpe i din projektplan.

Idealisk för: Forskningsprojekt där milstolpar och deadlines måste spåras i kronologisk ordning

4. Mall för uppgifts tidslinje från Template.net

Om du har många projekt på gång och hela tiden tappar bort överblicken över framstegen kan Task Timeline Template från Template.net hjälpa dig att ordna upp allt genom att organisera uppgifterna i kronologisk ordning och hålla koll på deadlines.

Med funktioner som uppgiftsschemaläggning, framstegsspårning och enkel samverkan kan du snabbt tilldela uppgifter, lägga till anteckningar och se till att alla är på samma sida.

Denna mall för projektets tidslinje spårar uppgiftsnamn, start- och slutdatum, milstolpar och framsteg. Det är ett smart sätt att hålla projektets schema på rätt spår och förbli produktiv.

Perfekt för: Hantering av dagliga uppgifter för små team och underlättande av samarbetet mellan teammedlemmarna.

5. Fyra veckors projekt tidslinjemall från Microsoft

via Microsoft

Om du hanterar ett komplext projekt och bara har en månad på dig att slutföra det är Microsofts mall för fyra veckors projekt tidslinje det perfekta sättet att organisera uppgifter över fyra veckor.

Lägg till uppgifter, ange deadlines, tilldela teammedlemmar och följ framstegen i en enkel och tydlig layout med denna mall för projektplanering. Denna mall gör det superenkelt för alla att följa och hantera veckovisa deadlines.

Perfekt för: Projektledare som övervakar komplexa projekt med månatliga sprintar.

via Microsoft

Om du snabbt vill skapa ett Gantt-diagram i Excel för att visualisera projektets framsteg efter datum, kommer du att finna denna mall för Gantt-diagram med datumspårning från Microsoft användbar.

Ange bara data som aktiviteter, start- och slutdatum, milstolpar och projektets tidslinjemall uppdaterar automatiskt status när uppgifter slutförs.

Justera formatet för att enkelt anpassa utseendet på din projekttidslinje, så att allt blir tydligt och lätt att visualisera.

Perfekt för: Stora team som söker ett enkelt verktyg för att hålla alla uppdaterade om projektets framsteg.

Begränsningar vid användning av Excel för tidslinjemallar

Microsoft Excel-mallar för projektets tidslinje verkar initialt passa bra för projektets tidslinjer, men de kan vara otillräckliga när det gäller att hantera komplexa projekt med tvärfunktionella team. Här är varför:

Begränsad anpassningsbarhet : Excel-mallar för projektets tidslinje är inte särskilt flexibla, så det kan vara svårt att skapa något interaktivt eller roligt.

Ingen automatisering : Inga automatiska uppdateringar, påminnelser eller automatisk spårning av framsteg. Du kommer att behöva lägga extra tid på att göra saker manuellt.

Ingen realtidssamarbete : Eftersom du inte kan samarbeta med ditt team i realtid med en Excel-mall kan det vara svårt att samordna teamet.

Ingen integration : Excel integreras inte med andra projektledningsverktyg, vilket gör det svårt att upprätthålla dataintegriteten.

Begränsad säkerhet: Avancerade säkerhetsfunktioner som åtkomstkontroll och kryptering ingår inte, så dina känsliga data är inte så säkra som de borde vara.

💡Proffstips: Hittade du ingen som passar dina behov? Lär dig hur du skapar din egen projekttidslinje i Excel med vår detaljerade guide.

Alternativa Excel-mallar för tidslinjer

Excel-mallar för tidslinjer är visserligen gratis och enkla att använda, men de saknar kraftfulla funktioner för samarbete och uppgiftshantering.

ClickUp är däremot ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som hjälper dig att skapa detaljerade projekt tidslinjer. Dess anpassningsbara mallar för projekt tidslinjer synkroniseras med ditt arbetsflöde, vilket minskar manuellt arbete och möjliggör ett smidigt dataflöde mellan systemen.

1. ClickUp-mall för tidslinje som kan fyllas i

Hämta denna gratis mall Spåra snabbt uppgifter och milstolpar med ClickUps ifyllningsbara tidslinjemall

När du behöver sortera dina projektets tidslinjer snabbt är ClickUps ifyllningsbara tidslinjemall en livräddare. Den levereras med en fördefinierad projektets tidslinje som du kan fylla i, så att du kan se projektets tidslinje från början till slut och enkelt planera viktiga händelser och deadlines.

Lägg enkelt till eller ta bort uppgifter, dela tidslinjer för feedback och håll koll på budget och milstolpar utan ansträngning.

Här är vad mallen gör det möjligt för dig att göra:

Spåra faktiska kostnader för att se vad som har spenderats hittills

Håll koll på din tilldelade budget så att du inte överskrider den.

Tilldela specifika allokerade dagar till uppgifter för att hålla dig på rätt spår

Använd Dagar (föreslagen formel) för att beräkna hur lång tid uppgifterna bör ta.

Märk upp vilken projektfas du befinner dig i så att alla är på samma sida.

Markera enkelt Uppgift slutförd så att du vet exakt vad som är gjort och vad som återstår

Perfekt för: Projektledare som letar efter strukturerade tomma tidslinjemallar för att snabbt visualisera komplexa tidslinjer och komma igång direkt.

2. ClickUp-mall för tidslinje på whiteboard

Hämta denna gratis mall Skapa en tidslinje på ett visuellt tilltalande sätt med hjälp av ClickUps mall för projektets tidslinje på whiteboard.

Vem gillar inte en rolig, interaktiv whiteboard?

Anpassa ClickUp-tidslinjemallen med uppgifter, varaktighet, beroenden och mer.

Använd den horisontella tidslinjen för steg eller faser och den vertikala axeln för ditt projektschema. Ändra blockfärger eller lägg till klisterlappar för att markera viktiga milstolpar, deadlines eller nyckelaktiviteter.

Dessutom hjälper whiteboards teamen att frigöra sig från traditionella dokumentbaserade processer genom att visualisera projektets livscykel.

Du kan enkelt kombinera denna mall med visuella representationstekniker som mind mapping, brainwriting eller bubble mapping, vilket gör det möjligt för teamen att tänka utanför boxen. Det är ett perfekt sätt att planera din projekttidslinje samtidigt som du främjar kreativitet och samarbete.

Perfekt för: Projektledare som vill skapa tidslinjer på ett enkelt, roligt och visuellt tilltalande sätt.

3. Enkel mall för Gantt-diagram från ClickUp

Hämta denna gratis mall Få en fullständig översikt över dina projektuppgifter och håll deadlines med ClickUps enkla Gantt-diagrammall.

Känner du att du har en oändlig lista med uppgifter för ditt team – utan att ha en aning om vad som är klart och vad som fortfarande återstår? Ännu värre är att listan bara växer, och det känns omöjligt att hålla reda på allt.

Det är då du behöver ClickUps enkla Gantt-diagrammall. Den organiserar alla dina uppgifter i ett tydligt, lättläst Gantt-diagram med vyer som Gantt, Lista och Dokument. Du kan se vad som har påbörjats, förfallodatum, prioriteringar, uppgiftsägare, framsteg och till och med kommentarer – allt på ett och samma ställe.

Färgkoda uppgifter med grönt, lila och grått för Slutfört, Pågående och Att göra. Dessutom kan du spåra Projektfas, kontrollera Projektets framsteg och lägga till relevanta bilagor, allt från samma vy.

Perfekt för: Projektledare som vill visualisera projektets beroenden och utmaningar med hjälp av ett enkelt Gantt-diagram.

4. ClickUp-mall för marknadsföringsprojektets tidslinje

Hämta denna gratis mall Visualisera framstegen för alla dina marknadsföringsuppgifter på ett och samma ställe med ClickUp Marketing Project Timeline Template

Du behöver rätt verktyg och system för att ge liv åt din marknadsföringsplan.

Oavsett om du skapar innehåll, lanserar en produkt eller hanterar kampanjer, organiserar ClickUp Marketing Project Timeline Template dina marknadsföringsuppgifter och låter dig spåra ditt teams framsteg.

Dessutom kan uppgifter kategoriseras i statusar som Avbruten, Utvärdering, Utförande, Ej påbörjad och Planering.

Och det slutar inte där – tidsspårning, taggar och beroendevarningar ingår för att hjälpa ditt team att hålla sig samstämmigt och uppnå dina marknadsföringsmål på ett smidigt sätt.

Med ClickUp Goals kan du sätta upp realistiska och mätbara mål som:

Öka engagemanget på sociala medier

Öka den organiska trafiken till din webbplats

Minska kundbortfallet genom att erbjuda en bättre kundupplevelse

Skapa din tidslinje, följ framstegen och se dina mål förverkligas när du når varje milstolpe.

Perfekt för: Marknadsföringschefer som vill planera, schemalägga och visualisera hela marknadsföringsplanen från början till slut.

5. ClickUp-mall för projektets tidslinje på whiteboard

Hämta denna gratis mall Få en heltäckande översikt över ditt projekt med ClickUps mall för projektets tidslinje på whiteboard.

Med ClickUp Project Timeline Whiteboard Template kan du kartlägga hela projektet på en digital whiteboard. Använd den för att samarbeta med ditt team, brainstorma idéer, tilldela uppgifter, sätta deadlines, spåra milstolpar och mycket mer.

Mallen ger dig en helhetsbild av ditt projekt, vilket hjälper dig att upptäcka flaskhalsar och enkelt dela uppdateringar med ditt team.

Kombinera denna mall med ClickUp Docs för att skissa projektets omfattning, sätta upp tydliga tidslinjemål och dokumentera diskussionspunkterna från din brainstorming-session. Dess centraliserade dokumentationsfunktioner gör det möjligt för dig att samarbeta för att definiera mål, uppgifter och milstolpar som behöver inkluderas.

Du kan också skapa inbäddade sidor för specifika faser i projektet för att underlätta organiseringen. Dessutom kan du markera sidor som verifierade wikis för att göra rätt information lättillgänglig.

Perfekt för: Projektledare som vill ha en tydlig, enkel tidslinje för att hålla alla på samma sida och säkerställa att projekten löper smidigt.

6. ClickUp Gantt-mall för projektets tidslinje

Hämta denna gratis mall Följ projektets framsteg med ett ögonkast med tydliga visualiseringar med ClickUp Gantt-projektets tidslinjemall

Letar du efter en mall för projektets tidslinje för att hålla koll på dagliga arbetsuppgifter?

Säg hej till ClickUp Gantt-projektets tidslinjemall! Denna mall hanterar även de mest komplicerade projekten med anpassade statusar som Blockerad, Slutförd, Pågående, Under granskning och Att göra.

Det bästa av allt? Tidslinjen uppdateras automatiskt när du slutför uppgifter, vilket ger dig tydliga bilder med färgkodade staplar och prioritetsmärken.

Det är enkelt att följa deadlines dagligen med fem olika vyer: månadsvis, årsvis, sammanfattning och startguide.

För extra organisation, använd tavelvyn i ClickUp. Skapa undergrupper (eller simbanor) för att organisera uppgifter efter vem som är ansvarig, prioritet eller typ av arbete. Detta hjälper dig att se allt tydligare och hantera uppgifter bättre.

Perfekt för: Projektledare som vill övervaka den dagliga verksamheten med hjälp av ett Gantt-diagram.

7. ClickUp Kreativ projekt tidslinjemall

Hämta denna gratis mall Planera enkelt olika faser, uppgifter och deadlines för ditt kreativa projekt med hjälp av ClickUps mall för tidslinjer för kreativa projekt.

Som projektledare vet du hur svåra kreativa projekt kan vara. Det är där ClickUps mall för tidslinjer för kreativa projekt kan hjälpa till!

Det ger dig en tydlig visuell översikt över alla dina uppgifter, vilket gör projektorganisationen till en barnlek. Du kan planera varje steg, sätta upp mål och skapa tidslinjer som faktiskt är meningsfulla.

📮ClickUp Insight: Endast 8 % använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Enligt en undersökning från ClickUp riskerar cirka 92 % av arbetstagarna att missa viktiga beslut på grund av att informationen är utspridd på flera olika plattformar som inte är kopplade till varandra. För att undvika onödiga plattformsbyten och kontextväxlingar, prova ClickUp , appen som klarar allt på jobbet*.

Öppna projektets tidslinjemall i ClickUp för att få en tydlig översikt över ditt projekt och anpassa underkategorierna för att komma igång på några sekunder. När data är inmatade kan du omedelbart se vilka uppgifter som ligger i fas eller ligger efter och göra justeringar innan det är för sent.

Perfekt för: Projektledare som vill visualisera hela det kreativa projektet från idé till färdigställande i en effektiv tidslinje.

8. Mall för tidslinje för lansering av ClickUp-programvara

Hämta denna gratis mall Visualisera varje steg och säkerställ en framgångsrik mjukvarulansering med ClickUps mall för tidslinje för mjukvarulansering

ClickUp Software Rollout Timeline Template är utformad för att underlätta kommunikationen mellan alla team som är involverade i ditt mjukvarulanseringsprojekt. Med tydliga avsnitt för varje steg, teamets ansvarsområden, beräknade kostnader och tidsplaner vet alla exakt vad som händer och när.

Denna visuella representation gör det enkelt att följa framstegen, upptäcka hinder och justera projektets tidslinje efter behov. Det handlar om att optimera ditt arbetsflöde med smidig tidsspårning och att hålla dina team informerade.

Men om du känner dig överväldigad av alla uppgifter kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälpa dig. Ställ bara frågor som:

Vilka är de brådskande uppgifterna?

Vad är försenat?

Vilka uppgifter är fortfarande öppna och tilldelade mig?

AI ger dig snabba svar, så att du kan justera ditt projektschema direkt. Dessutom optimeras ditt arbetsflöde, så att ingenting faller mellan stolarna. Det är den perfekta kombinationen av strukturerad projektplanering och smart uppgiftshantering!

Perfekt för: Projektledare som vill samordna olika team och intressenter för mjukvarulanseringar.

9. ClickUp-mall för projektplanering

Hämta denna gratis mall Samarbeta smidigt och följ utvecklingen av din nya produktfunktion med hjälp av ClickUp Roadmap Template.

Har du en långsiktig produktvision eller förbereder du dig för att lansera en ny funktion? ClickUp Roadmap Template är hemligheten bakom smidig projektplanering och teamsamarbete.

Denna mall är utformad med produktutvecklingsteam i åtanke och innehåller fördefinierade kvartalslistor, anpassade statusar, fält och vyer för att samla produktionsstadier och tidslinjer på ett och samma ställe.

Använd den för att enkelt lägga till viktiga detaljer och anpassa din arbetsyta med fält som produktionsstatus, typ, prioritet, framsteg, förfallodatum, ansvariga och tidsuppskattningar.

Dessutom kan du anpassa och använda dessa fem olika vyer för att visualisera hela din produktlansering:

Listvy

Arbetsbelastningsvy

Kalendervy

Gantt-vy

Board-vy

Oavsett om du har ett litet team eller ett komplext projekt ger denna mall dig alla verktyg du behöver för att effektivisera produktutvecklingsprocessen!

Perfekt för: Produktutvecklingsteam som vill följa utvecklingen av en funktion eller produktlanseringsplan.

10. ClickUp-mall för affärsplan

Hämta denna gratis mall Skapa en effektiv affärsplan och led ditt team till framgång med hjälp av ClickUps mall för affärsplaner.

ClickUp Business Roadmap Template innehåller allt du behöver för ett smidigt projekt – affärsmål, strategier, uppgifter, milstolpar och tidslinjer – på ett och samma ställe.

Håll koll på dina projekt med statusar som Avbruten, Klar, Pågår, På vänt och Att göra. Var dessutom uppmärksam på viktiga data som Kvartal, Varaktighet i dagar, Strategiska mål, Bilagor och Affärskategorier med anpassade fält.

Och grädden på moset? Få flera vyer som Alla initiativ per kvartal, Kom igång-guide, Roadmap Gantt och Tidslinje per affärskategori för att hålla dig på rätt spår och nå dina affärsmål!

Perfekt för: Företagare som vill skapa en effektiv visuell representation av sina affärsstrategier.

Uppnå projektets milstolpar med ClickUps mallar

Projektets tidslinjemallar ger dig en tydlig överblick över allt – uppgifter, milstolpar, deadlines och mycket mer.

Microsoft Excel fungerar visserligen, men kan kännas lite för grundläggande för ditt projektschema.

Det är där ClickUp sticker ut. Dess tidslinjemallar har avancerade visuella funktioner, spårning i realtid och automatisering, vilket tar projektledning till en helt ny nivå.

Du kan dessutom anpassa dessa mallar efter din organisations behov, preferenser, arbetsflöden och projektplanering.

Prova ClickUp gratis för att uppleva förbättrad samverkan och visualisering.