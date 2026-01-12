AI-genererat innehåll kontra mänskligt genererat innehåll: För- och nackdelar

När jag gjorde research inför det här blogginlägget bad jag Verse by Verse, Googles ”experimentella AI-drivna musa”, att skriva en dikt om roboters fantasi som kombinerar stilarna hos Edgar Allan Poe, Emily Dickinson och Ralph Waldo Emerson. Resultatet blev följande.

Inom poesi, litteratur, marknadsföring och till och med film gör artificiell intelligens (AI) stadiga inbrytningar som ett viktigt verktyg. Vid den senaste räkningen fanns det 603 AI-skrivassistenter, inklusive vår egen ClickUp Brain. Varje skrivprogram, från Google Docs till Quillbot, har nu AI integrerat.

Å andra sidan använder eller experimenterar mer än hälften av de marknadsförare som Salesforce har undersökt redan med generativ AI i sitt arbete. I form av text, bilder och till och med video skapar team innehåll med AI. Oavsett om vi gillar det eller inte samexisterar AI-genererat innehåll redan med mänskligt genererat innehåll.

Om du vill ta till dig denna verklighet och förstå hur de fungerar tillsammans (eller inte), här är en introduktion till fördelarna och nackdelarna med AI-genererat innehåll.

Förstå AI-innehåll

Innan vi går in på debatten om AI-genererat innehåll kontra mänskligt innehåll, låt oss först förstå hur detta fungerar.

Vad är AI-innehåll?

AI-genererat innehåll avser all text eller media som skapas av algoritmer för maskininlärning som svar på mänsklig inmatning (så kallade prompts). Du kan använda verktyg för AI-innehållsskapande, såsom ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini etc., för att skapa innehåll.

Hur fungerar AI-genererat innehåll?

En typisk användarresa för att skapa AI-innehåll skulle se ut enligt följande.

Välj ditt verktyg

Öppna ett AI-verktyg för att skapa innehåll. Beroende på dina behov, användarvänlighet, pris osv. kan du välja bland ett antal AI-textgeneratorer som finns tillgängliga idag.

Ge AI:n en uppmaning

Skriv in en beskrivning av det innehåll du vill skapa. Du kan till exempel säga: ”skriv ett Twitter-inlägg om mitt nätverksmöte ikväll” eller ”vad är snabb applikationsutveckling?”.

Granska resultatet

AI:n använder tekniker för naturlig språkbehandling (NLP) för att förstå din inmatning och generera lämpliga svar. Granska dem för att se om de passar dina behov.

Förfina resultatet

Du behöver inte behålla det första utkastet som det är. Ge AI:n ytterligare instruktioner. Du kan till exempel säga: ”dela upp detta i punktform” eller ”använd fler filmreferenser”.

Kvalitetskontrollera resultatet

AI är inte allvetande. När du skapar AI-innehåll kan du riskera att det blir felaktigheter, hallucinationer och ibland till och med osammanhängande text. Gör därför en noggrann kvalitetskontroll.

Nu är du redo att använda AI-genererat innehåll på det sätt som passar dig bäst. Här är några av de vanligaste sätten att använda AI-innehåll på.

Hur använder man AI-innehåll?

Du kan använda AI-innehåll för alla de ändamål som du använder mänskligt skrivet innehåll. Några exempel är:

Brainstorming: Använd AI-verktyget för att brainstorma idéer, skapa dispositioner och första utkast etc. som du sedan kan ge en mänsklig touch.

Återanvändning av innehåll: När du har skapat en form av innehåll kan du använda AI för att återanvända det i andra sammanhang. Du kan till exempel mata in ett blogginlägg i AI och be om:

Kort sammanfattning

Metatitel och beskrivning

Inlägg på sociala medier

Kampanjer via e-postnyhetsbrev

Sökmotorsannonser

Skalning av innehåll: Om du skriver produktbeskrivningar för ett stort antal produkter är AI ett fantastiskt verktyg. Det kan automatiskt skapa innehåll till dina produktsidor i linje med ditt varumärkes ton och stil.

Översättning: Även om AI inte behärskar alla språk är det ett effektivt verktyg för översättningar. Särskilt för storskaliga projekt, såsom bruksanvisningar, undertextning etc., kan AI vara till stor hjälp.

Detta medför många fördelar.

Fördelar och nackdelar med att använda AI-genererat innehåll

Generativ AI öppnar upp möjligheter för innehållsskapande som ingen annan teknik tidigare har gjort. Dess fördelar överväger långt allt som andra digitala verktyg har att erbjuda.

Skalbarhet

Den största fördelen med AI är den skala den kan hantera. Det tar 2–3 sekunder för vilket AI-verktyg som helst att skapa ett första utkast till ett helt blogginlägg om vilket ämne som helst, oavsett hur komplext det är. Tänk dig hur många första utkast du kan generera varje arbetsdag! För att inte tala om att AI faktiskt kan arbeta dygnet runt.

Effektivitet

AI-skrivverktyg är effektiva när det gäller att skapa innehåll i stor skala. Men de gör också mänskliga team mer effektiva.

Genom att omedelbart generera första utkast på vilket ämne som helst eliminerar de skrivkrampen

Genom att tillhandahålla innehåll att utgå ifrån minskar AI den tid som skribenterna behöver för att skriva

Genom att fungera som sparringpartner hjälper AI den mänskliga skribenten att utforska idéer och se resultatet utan att döma

Genom att införliva alla nödvändiga datapunkter minimerar AI forskningstiden

Med stavningskontroll, korrekturläsning och redigering förbättrar AI effektiviteten i varje steg av skrivprocessen.

Förbättrad SEO

AI-verktyg för innehåll är några av de mest effektiva SEO-hjälpmedlen som skribenter kan ha. De erbjuder inte bara relevanta förslag på sökord, utan visar också hur dessa kan integreras i artikeln på ett naturligt sätt så att ditt innehåll rankas högt i sökmotorerna.

Konsekvens

Behöver du följa en stilguide? Behöver du hålla en konsekvent ton? Har du ett varumärkesbudskap som måste integreras överallt? Inga problem. AI-skrivverktyg kan se till att allt ditt innehåll följer dessa riktlinjer på ett konsekvent och lämpligt sätt.

Trots sina många fördelar är AI-innehåll inte perfekt. Några av de viktigaste nackdelarna är följande.

Begränsad kreativitet

I grund och botten tar ett AI-verktyg befintliga data från olika källor och omvandlar dem till begripliga svar på specifika frågor. Så trots sin förmåga att skapa innehåll begränsas AI av gränserna för de data som används för att träna det.

Ännu viktigare är att AI ännu inte kan komma på en egen idé. Det kan väcka inspiration och ge mänskliga innehållsskapare en glimt av möjligheterna. Men AI i sig är ännu inte fantasifullt, så att säga. Så om två mänskliga innehållsskapare använder samma verktyg för att skriva om samma ämne, kan de mycket väl sluta som kopior av varandra.

Tvivelaktig kvalitet

Alla AI-innehållsgeneratorer har en ansvarsfriskrivning, till exempel denna från Google Gemini:

”Gemini kan visa felaktig information, även om personer, så kontrollera svaren noga.”

Detta beror på att AI fortfarande inte är tillförlitligt när det gäller att skapa innehåll. Några kvalitetsproblem du kan stöta på är:

Felaktigheter : AI som hallucinerar fakta, händelser och annan information

Redundanser : AI som upprepar sig själv eller, ännu värre, förvränger eller felaktigt återger befintlig information

Brist på sammanhang : AI har ännu inte förstått nyanserna i olika kulturella sammanhang

Brist på djup : Innehåll som genereras av AI kan ibland vara ytligt och ofta återge befintlig eller till och med föråldrad kunskap utan några nya insikter

Onaturligt språk : Ironiskt nog kan AI-genererat innehåll vara onaturligt, klumpigt, robotlikt och känslolöst

Plagiering: I slutändan tränas AI på offentligt tillgängliga data, vilket innebär att frågor kring upphovsrätt och plagiering fortfarande är en mycket gråzon.

Nödvändigheten av mänsklig inblandning

Inget AI-verktyg idag skapar innehåll som kan publiceras utan mänsklig inblandning. Alla verktyg erkänner riskerna med AI och uppmuntrar användarna att bygga upp sina egna kvalitetskontrollprocesser.

Detta innebär att trots användningen av AI-verktyg behöver organisationer fortfarande mänskliga skribenter, redaktörer och korrekturläsare för att göra innehållet publiceringsvärt. Att lägga till människor som övervakare i processen ger extraordinära fördelar som AI ännu inte kan återskapa. Det diskuterar vi härnäst.

Fördelar och nackdelar med innehåll som skapats av människor

På samma skala som vi mätte AI-genererat innehåll ska vi nu titta på det som skrivits av människor. De största fördelarna är:

Kreativitet : Mänskliga skribenter lägger ofta in eftertanke, fantasi och en del av sina egna livserfarenheter i sitt innehåll, vilket AI aldrig kan matcha

Noggrannhet : Människor har större benägenhet att upptäcka felaktigheter i sitt arbete och utföra grundliga faktakontroller

Ansvar : Författare är ansvariga för de ord de skriver; de får byline!

Kritiskt tänkande : Författare ifrågasätter status quo och utvärderar det de ser/hör kritiskt samt erbjuder insikter som AI inte kan ge

Kontextuell förståelse: Människor kan anpassa sitt innehåll med hänsyn till kulturell känslighet, inkludering och som svar på feedback

Den största nackdelen med mänskligt skrivet innehåll är dock att det begränsas av mänskliga förmågor. Det finns gränser för vad en författare kan åstadkomma. Och trots sina bästa ansträngningar gör människor misstag. De missförstår saker, tolkningarna blir felaktiga och i vissa fall kan de helt enkelt ha en dålig dag.

Det betyder inte att AI-innehåll är värdelöst eller att mänskligt genererat innehåll är partiskt. I nästa avsnitt ska vi se hur du kan skilja på de två eller kombinera dem för att tillgodose dina behov.

Skillnaden mellan innehåll som skapats av människor och innehåll som skapats av AI

Enkelt uttryckt är mänskligt genererat innehåll skrivet av en person. AI-genererat innehåll är skrivet av en algoritm. I dagens värld är det dock inte så enkelt att skilja dem åt. Vad händer till exempel om en person använder AI för att brainstorma en disposition men skriver utkastet till innehållet själv? Räknas korrekturläsning också som en del av skrivandet?

Sådana existentiella frågor får vänta till en annan dag. 🤷

Idag ska vi fokusera på de viktigaste skillnaderna mellan innehåll som skapats av människor och innehåll som skapats av AI.

Kreativitet

Människor är kreativa av naturen. Från Iliaden till TikTok ligger den mänskliga kreativiteten bakom varje verktyg och varje teknik som omger oss. Därför kommer människoskapat innehåll alltid att ha potentialen att visa fantasi och ren kreativitet på ett sätt som AI helt enkelt inte kan.

AI-innehåll är en upprepning av det som redan finns. Där människor begränsas av hastighet och produktionsvolym kan AI aldrig producera något helt originellt. Eftersom allt innehåll initieras av en människas uppmaningar kan man dessutom säkert säga att om det finns någon fantasi inblandad, så kommer den från användaren.

Mänsklig skribent 1️⃣ AI 0️⃣

Effektivitet

Alla skribenter kämpar med att hitta inspiration och att konsekvent skapa innehåll av en viss kvalitet. Oavsett hur erfaren eller utbildad du är finns det en gräns för hur mycket innehåll du kan skapa under en 8-timmars arbetsdag.

AI har egentligen inte det problemet. Din vänliga AI kommer inte att drabbas av skrivkramp när du ber den att skriva en uppsats på 1000 ord. Den kommer inte att kämpa med inspiration eller en kreativ svacka. Så AI-genererat innehåll är mer effektivt och konsekvent än mänskligt innehåll någonsin kan vara.

Mänsklig skribent 0️⃣AI 1️⃣

Subjektivitet och känslomässigt djup

Människor har levda erfarenheter. Oavsett klass, kast, ras, ålder, kön, sexuell läggning osv. finns det en mångfald av erfarenheter som ger upphov till fantastiska berättelser med emotionellt djup. Detta är också mer relaterbart och rörande för mänskliga läsare (som fortfarande är den största målgruppen).

De flesta AI-verktyg tränas på befintliga datamängder, vilket innebär att de saknar egen intelligens. Detta gör dem något enformiga och ointressanta när det gäller att skapa berättelser. Detta ska dock inte förväxlas med att vara objektiv. Det är faktiskt ett helt nytt begrepp som vi utforskar härnäst.

Mänsklig skribent 1️⃣AI 0️⃣

Partiskhet

Varje individ är präglad av den kunskap som hen har fått genom sina erfarenheter. Allt innehåll som hen skapar är ett resultat av dessa förutfattade meningar.

Till exempel kanske en grafisk formgivare som anser att kandidater med tatueringar inte passar in i professionella miljöer aldrig skapar bilder där de förekommer.

Å andra sidan tränas AI på data som skapats av människor. Deras fördomar återspeglas i algoritmerna.

I ett ökänt fall lärde sig till exempel en AI-baserad CV-granskare, som tränats på befintliga anställdas CV, att ge höga poäng till dem som angav baseball eller basket som hobby, men drog av poäng för softball.

Kort sagt handlar partiskhet inte om människa kontra AI. Partiskhet är något som är inneboende mänskligt och därför också inneboende i AI. En människa kan dock känna igen dessa partiskheter (på egen hand eller om till exempel en handledare påpekar dem) och arbeta för att bli av med dem.

En AI måste programmeras specifikt för att kunna göra

Mänsklig skribent 0️⃣AI 0️⃣

Med tanke på hur generativ AI fungerar idag överväger fördelarna med mänskligt skrivet innehåll jämfört med AI-innehåll. Det betyder dock inte att du ska undvika AI-innehåll helt och hållet. Faktum är att den effektivitet som AI genererar är oerhört värdefull när den används i kombination med mänsklig fantasi, originalitet och kvalitetskontroll.

Sammanfattningsvis ser skillnaden mellan mänskligt genererat och AI-genererat innehåll ut så här.

Funktion AI-genererat innehåll AI-genererat innehåll Originalitet Möjligen hög Mycket låg Effektivitet Låg till måttlig Mycket hög Konsekvens Moderera Mycket hög Skalbarhet Utmanande och dyrt Enklare och kostnadseffektivt Partiskhet Möjligt Möjligt Tillförlitlighet Hög, när kritiskt tänkande tillämpas Nackdelar: AI kan hallucinera och vara felaktigt Kvalitet Medelhög till hög med specifika och relevanta exempel Låg till måttlig med upprepningar och klumpigt språk Bäst för Behov av kreativt och engagerande innehåll (t.ex. romaner, essäer, marknadsföringsinnehåll) Behov av standardiserat och repeterbart innehåll (t.ex. teknisk dokumentation, metabeskrivningar, videotranskriptioner)

Att kombinera mänsklig kreativitet och AI-effektivitet

Även om du kanske debatterar passionerat om människa kontra AI, säger praktiska överväganden att den bästa vägen framåt är en genomtänkt kombination av de två. Så här fungerar det i praktiken med en virtuell arbetsyta som ClickUp.

AI för inspiration; människor för mervärde

Det bästa användningsområdet för AI idag är inspiration och idégenerering. Öppna ett AI-skrivverktyg som ClickUp Docs och använd ClickUps AI-verktyg för att antingen ange din uppgift och komma igång med ett första utkast, eller sammanfatta innehållet från ett färdigt utkast.

AI för forskning; människor för insikt

AI-chattbottar är utmärkta forskningsassistenter. Har du någonsin fastnat vid ”vad heter det för ord för…”? Din forskningsassistent kan hjälpa dig. Har du glömt var du sparade ditt redigerade dokument? Connected Search kan hjälpa dig. Behöver du organisationsdata från ditt projektledningsverktyg? ClickUp Brain har svaren.

Om du däremot skapar innehåll för en rapport eller ett förslag krävs din mänskliga insikt. AI-baserade dokumentsammanfattare kan ge dig den information du behöver för att dra slutsatser från det.

Ditt projektledningsverktyg kan till exempel visa att det tar dina team i genomsnitt två veckor att publicera varje blogginlägg. Det kan till och med visa att detta har ökat från en vecka, vilket var standarden för sex månader sedan. Men detta kan betyda:

Din teamstorlek har minskat

Dina team är utbrända

Längden och kvaliteten på ditt innehåll har ökat

Du har minskat antalet blogginlägg och fokuserar istället på videoinnehåll

Sådana insikter och motsvarande åtgärder måste fortfarande komma från en tänkande människa.

Förresten, om du leder ett team av skribenter, här är en introduktion till hur du använder AI i innehållsmarknadsföring som du kanske finner användbar.

Människor för fantasi; AI för skala

Låt oss ta ett exempel på innehåll för marknadsföringsmaterial. Det finns gott om publicerat innehåll. Även de längsta av långsvansade sökorden har hundratals sidor med innehåll. Det som skiljer en framgångsrik organisation från resten är hur unikt, engagerande, intressant och värdefullt dess innehåll är. Detta kräver mänsklig fantasi.

Därefter kan AI ta över. Den kan korrekturläsa och kontrollera att ton och stil är konsekventa. Den kan skapa distributionsmaterial för sociala medier, e-post, videomanus osv. AI kan också enkelt anpassa innehållet för olika målgrupper.

På detta sätt, genom att kombinera människans kreativitet med AI:s effektivitet, kan organisationer skapa verkligt extraordinärt innehåll.

Effektivisera din innehållsskapandeprocess med ClickUp

För att skriva en dikt kräver Googles Verse by Verse att du gör några saker, som att välja poetisk stil, välja tre författare som ska vara dina musor och skriva den första raden också. När du har gjort detta ger AI dig alternativ att välja mellan – här måste du själv välja nästa rad.

Poängen är att generativ AI (ännu) inte är en medveten enhet som kan skapa innehåll på egen hand. Däremot är det en kunnig assistent som kan hjälpa till med inspiration, idéutveckling, research, stavkontroll, korrekturläsning osv.

Det är effektivt, men också opålitligt. Det saknar subjektivitet, men är samtidigt partiskt. Det är konsekvent, men kvaliteten kan ifrågasättas.

Trots dessa utmaningar vet ivriga användare av AI för innehållsskapande att det kan vara kraftfullt när det används klokt. Det kan hjälpa till i ett antal användningsfall som en del av en författares dagliga arbetsflöde. Oavsett om du skriver sammanfattningen av ditt standup-möte, ett hjärtligt avskedsmejl eller presidentens tal, har AI något att erbjuda.

Integrerat i projektledningsverktyget ClickUp kan AI hjälpa dig att hitta relaterade uppgifter, svara på frågor om projekt, sammanfatta långa dokument, utveckla idéer med exempel, skapa mallar för innehållsskrivning och mycket mer.

