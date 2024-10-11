Hur man kommer in i produktledning: Tips för blivande produktchefer

Att ta sig in i produktledning handlar inte längre om slump eller tur.

Vissa erfarna produktchefer kanske säger att de "hamnade" i rollen, men dagens blivande produktchefer behöver en tydlig strategi.

Om du undrar hur du kan komma in i produktledning handlar det inte om en slumpmässig karriärförändring – det handlar om att bygga upp rätt kompetens, förstå dina kunder och bemästra tvärfunktionellt samarbete.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta som blivande produktchef för att komma igång med din karriär inom produktledning, med början i grunderna. 👇

Vad är produktledning?

Produktledning är hanteringen av produktutveckling, från idé till lansering och kontinuerlig förbättring. Det innefattar följande aktiviteter under produktens hela livscykel:

Marknadsundersökning

Intressenthantering

Produktutveckling

Produktlansering och marknadsföring

Kontinuerlig förbättring av produkten

En produktchef (PM) ansvarar för att leda och samordna alla produktutvecklingsaktiviteter med hjälp av projektledningsramverk.

Många blivande produktchefer har den felaktiga uppfattningen att de behöver exceptionella tekniska färdigheter, såsom kodning, för att bli produktchefer. Men i verkligheten behöver en produktchef rätt blandning av affärskunskap, förståelse för kundernas behov och mjuka färdigheter.

Nu ska vi titta på hur din vardag som produktchef kommer att se ut!

Produktchefens viktigaste ansvarsområden ✅ Identifiera och förstå användarnas behov ✅ Skapa en vision för en produkt som representerar användarnas behov ✅ Anpassa produkten till affärsmålen ✅ Säkerställa stöd från intressenter ✅ Genomföra konkurrensanalyser och marknadsundersökningar ✅ Vägleda produktutvecklingsteamet ✅ Definiera USP, varumärkespositionering och marknadsföringsbudskap ✅ Övervaka produktlansering, marknadsföring och försäljning av produkten ✅ Förbättra användarupplevelsen och göra kontinuerliga förbättringar av produkten

Vad är produktledningens roll och varför är den viktig?

Produktledning säkerställer att en produkt uppfyller kundernas behov och är i linje med företagets mål. Det driver produktens framgång genom att balansera marknadens krav, användarnas feedback och företagets mål.

Dessutom använder produktledning strategisk planering och projektledningstekniker för att strukturera utvecklingsprocessen och leverera värde.

Med hjälp av produktledningsstrategier kan du minska riskerna, maximera avkastningen på investeringen och hålla ditt team fokuserat på att utveckla produkter som tilltalar användarna samtidigt som du uppnår långsiktig affärsframgång.

Här är några viktiga skäl till varför du som blivande produktchef bör satsa på produktledning:

Anpassa produkten efter kundernas behov: Förstå kundernas behov och marknadens krav för att utveckla produkter som tilltalar slutanvändarna.

Anpassa produkten efter affärsmålen: Använd datadrivna insikter för att fatta strategiska beslut om funktioner, prissättning och positionering för att uppnå affärsmålen.

Optimera produktutvecklingen: Tillämpa projektledningsmetoder för att effektivisera utvecklingen, använda resurser effektivt och minska driftskostnaderna.

Förbättra kommunikationen: Fungera som en bro mellan avdelningarna och säkerställa samstämmighet kring produktvisionen och gemensamma mål mellan teamen.

Säkerställ produktens långsiktiga framgång: Förbättra produkterna kontinuerligt genom att utnyttja användarnas feedback för att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten.

Bedöm din lämplighet för produktledning

Det första steget för att bli produktchef är att avgöra om denna roll passar dina styrkor och karriärmål.

Som du säkert har förstått från de viktigaste ansvarsområdena som vi diskuterade tidigare innebär produktchef att samarbeta med olika team dagligen, från utvecklare till marknadsföringsteam.

Undrar du om produktledning är något för dig? Här är en snabb checklista som hjälper dig att bestämma dig. Om de flesta av dessa punkter stämmer in på dig är du förmodligen på rätt väg att bli produktchef:

Kan vara lämpligt Inte rätt för dig ✅ Du är tålmodig när du lyssnar på andras problem ❌ Du föredrar att arbeta ensam och undviker samarbete ✅ Du brinner för att hitta lösningar ❌ Du gillar inte att träffa nya människor eller bygga relationer ✅ Du tycker om att arbeta med olika människor och har inget emot möten. ❌ Du vill hellre hoppa över möten helt och hållet ✅ Du har talang för strategi och problemlösning ❌ Frekventa sociala interaktioner med olika team tär på dig ✅ Du är öppen för att lära dig nya saker ❌ Du har svårt att snabbt anpassa strategier eller planer ✅ Du håller ordning och reda samtidigt som du leder ett team ❌ Du föredrar säkerhet och tycker inte om att ta itu med nya utmaningar varje dag. ✅ Du kommunicerar tydligt och självsäkert ❌ Du saknar tålamod att lyssna på andra eller blir frustrerad av upprepade frågor. ✅ Du är anpassningsbar och villig att vara självkritisk ❌ Du söker ständig bekräftelse och undviker meningsskiljaktigheter eller konflikter. ✅ Du kan fatta beslut och få saker gjorda ❌ Du har svårt att ta ansvar för misstag, vare sig det är dina egna eller andras. ✅ Du hanterar utmaningar med ödmjukhet, empati, motståndskraft och ansvarskänsla. ❌ Du har svårt att hålla ordning, särskilt när det gäller andras behov.

Om den vänstra sidan av tabellen stämmer in på dig kan produktledning vara den perfekta rollen för dig!

Även om du har rätt kompetens kan produktledning kännas som en uppförsbacke om dessa punkter stämmer in på dig. Det handlar inte om kunskap – det handlar om att trivas i en snabbrörlig, människofokuserad roll.

Här är vad Ethan Evans (tidigare vice VD på Amazon) säger om de färdigheter du behöver som produktchef:

via Creator Economy av Peter Yang

Hur man kommer in i produktledning

Erfarenhet väger ofta tyngre än formell utbildning när det gäller att komma in i produktledning.

Det finns dock ingen fastställd väg till att bli produktchef – vem som helst från vilken bransch som helst kan byta bana med rätt produktledningskompetens och kunskap.

Att skaffa sig praktisk erfarenhet av viktiga produktledningsverktyg och förstå viktiga KPI:er och mätvärden kan avsevärt förbättra dina chanser att lyckas inom området.

Här är sju sätt på vilka en professionell kan bli produktchef:

1. Intern övergång inom ett företag

Det snabbaste sättet att bli produktchef är genom en intern övergång, men det är vanligtvis för dem som har erfarenhet.

Om du har rätt kompetens och ser en möjlighet, överväg att ta steget. Företag föredrar ofta interna kandidater för nyckelroller eftersom de redan förstår verksamheten, kulturen och teamen.

Ansök om tjänsten eller låt rekryteringschefen veta att du är intresserad.

2. Säkra en junior PM-roll

För nybörjare är det bästa sättet att komma in i produktledning att delta i ett Associate Product Manager-program (APM). Det är ett utmärkt sätt att få en junior PM-roll och bygga upp erfarenhet inom produktledning.

Ledande teknikföretag som Google och HubSpot erbjuder lärlingsprogram där du arbetar med riktiga projekt, får coaching och får en juniorroll efter avslutad utbildning.

Det är ett utmärkt sätt att kickstarta en karriär inom produktledning – allt du behöver är grundläggande färdigheter och rätt inställning.

3. Anmäl dig till certifieringskurser

Nackdelen med APM-program är att endast ledande teknikföretag erbjuder dem, vilket gör det mycket konkurrenskraftigt att få en junior PM-roll, särskilt om du inte har en stark teknisk bakgrund.

Att anmäla sig till certifieringskurser i produktledning är det enklaste sättet att komma in i branschen för dem som inte har någon tidigare erfarenhet. Dessa kurser täcker viktiga begrepp som agil produktledning och ger en solid grund för övergången till rollen.

Institutioner som Harvard, Stanford, ProductSchool, AIPMM och PMI är välkända för sina certifieringskurser inom produktledning. Jämför dina alternativ för att hitta det som bäst passar dina behov.

4. Gå med i ett startup-företag

Om formella certifieringar inte är din grej och du vill ha en praktisk approach, är det ett bra sätt att lära sig produktledning att börja jobba på ett startup-företag. Men tänk på att det inte är en lätt väg – det är en av de tuffaste rollerna som finns.

I ett nystartat företag kommer du att utsättas för hög press att leverera resultat med begränsade resurser, och du kanske inte har ett dedikerat team för varje funktion. Var beredd på att hantera uppgifter som marknadsundersökningar och datautvärdering på egen hand.

5. Börja din entreprenörsresa

Ett annat utmanande men givande sätt att ta sig in i produktledning är att utveckla din egen produkt.

Du behöver inte investera miljoner för att komma igång – ibland räcker det med ett enkelt affärsinitiativ för att få praktisk erfarenhet av att hantera en produkt från grunden.

Om ditt företag visar tillväxtpotential kan du kanske ta steget in i rollen som produktchef. Vid förvärv erbjuder företag ofta denna position till grundare när de köper upp nystartade företag.

Även om din produkt inte är skalbar kan den erfarenhet du får från att utveckla och hantera den ändå vara en värdefull tillgång när du söker en produktledarroll på ett större företag.

6. Hitta en mentor

Om det känns för riskabelt att gå med i ett startup-företag eller starta ett eget företag är det ett bra sätt att övergå till produktledning att hitta en mentor.

Börja din sökning inom ditt nuvarande företag – chansen är stor att du har arbetat med eller under en produktchef. Låt dem veta att du är intresserad av att ha dem som mentor; de kanske till och med anställer dig som assistent.

Du kan också hitta mentorer i online-communityn för produktchefer, på produktledningskonferenser eller genom att söka på LinkedIn. Delta i branschkonferenser, gå med i produktledningsgrupper och knyt kontakter med nuvarande produktchefer för att bygga upp ditt nätverk och hitta en karriärmentor.

7. Bygg upp rätt portfölj

Om du redan arbetar med produktledning utan att ha den officiella titeln, börja med att bygga upp en stark portfölj som lyfter fram de projekt du har arbetat med och din roll i dem.

För att stärka din profil ytterligare kan du överväga att starta ett eget litet projekt. Det visar rekryterare att du är seriös med att byta karriär och har relevant erfarenhet.

ClickUp Job Search Template är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att hålla ordning under din jobbsökning.

Ladda ner den här mallen Effektivisera din jobbsökning med ClickUps mall för jobbsökning.

Med den här mallen kan du spåra dina ansökningar och lediga jobb på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att följa dina framsteg.

Oavsett om du vill lägga till nya kategorier, justera layouten eller inkludera extra information är mallen helt anpassningsbar. Detta gör den till en mångsidig lösning som kan växa med dig under din jobbsökarresa.

Här är en verklig erfarenhet av jobbsökande inom produktledning från Reddit-användaren walkslikeaduck08:

Du behöver inte ha en historia som lyder ”Jag har velat bli produktchef sedan jag var 3 år gammal, eftersom jag sedan dess har beundrat [företag X] och [produkt Y]”. ” Men du behöver en sammanhängande historia att berätta. Din historia kommer säkert att användas av rekryterare, anställningschefer och andra intervjuare för att förklara varför du är intresserad av tjänsten. Men ännu viktigare är att du behöver ha en historia för dig själv. Varför ska du utsätta dig själv för denna potentiellt långa och mödosamma väg för att försöka komma in i produktledning?

via Reddit

Hur man hanterar intervjun

Oavsett hur du går tillväga för att bli produktchef måste du förbereda dig innan du börjar gå på intervjuer. Det här är din chans att visa rekryterande företag varför du är den perfekta kandidaten för rollen.

Här är fem tips som hjälper dig att hantera intervjun och sticka ut för rekryterande företag:

1. Undersök företaget

Börja med att förstå företagets kärnverksamhet, produkter och position inom branschen. Studera aktuella trender, konkurrenter och potentiella utmaningar som de står inför. Detta hjälper dig att förstå deras prioriteringar och framtida inriktning.

Utforska sedan företagskulturen – granska dess mission, värderingar och arbetsmiljö. Kolla in sociala medier, medarbetarrecensioner och företagsevenemang för att få en bild av hur de interagerar med sitt team och allmänheten.

Slutligen, undersök viktiga personer som du kommer att interagera med, såsom potentiella chefer eller teamledare. Att känna till deras bakgrund och prestationer hjälper dig att bygga upp en god relation under intervjun.

För att öka dina chanser att lyckas på anställningsintervjun, visa varför du passar bra in i företaget och se till att rollen stämmer överens med dina mål.

2. Visa upp din erfarenhet

Läs igenom arbetsbeskrivningen noggrant för att säkerställa att din erfarenhet stämmer överens med rollen. Fråga dig själv:

Har jag den erfarenhet som krävs?

Stämmer min kunskap och mitt intresse överens med tjänsten?

Varför är jag rätt person för den här rollen?

Lyft fram relevanta färdigheter och prestationer i ditt CV för att svara tydligt på dessa frågor.

💈 Bonus: En mall för produktchefs CV kan hjälpa dig att strukturera ditt CV på ett effektivt sätt för att visa upp dina kvalifikationer.

3. Förbered dig på vanliga frågor om produktledning

Intervjuer inom produktledning innehåller ofta vanliga frågor, så förbered dig genom att söka efter de vanligaste frågorna online. Detta ger dig en stark grund att stå på.

Men kom ihåg att ingen intervju är den andra lik – varje företag har sina egna behov och rollen kan variera. För att vara helt förberedd bör du fundera igenom vilka specifika frågor du kan få utifrån företaget och rollen.

Se till att du täcker följande tre kategorier:

Affärskunskap: Bevisa din förståelse för marknaden, produktstrategi och affärsmål.

Teknik: Förklara hur du samarbetar med tekniska team, förstår produktarkitektur och effektivt utnyttjar verktyg.

Mjuka färdigheter: Lyft fram dina kommunikations-, samarbets- och ledarskapsförmågor.

Var dessutom beredd på vanliga intervjufrågor, till exempel om din erfarenhet, dina styrkor och utmaningar.

4. Fallstudier och problemlösningsövningar

Fallstudier och problemlösningsövningar är viktiga delar av intervjuer inom produktledning. De är utformade för att testa ditt analytiska tänkande och din inställning till verkliga utmaningar.

För att förbereda dig kan du öva på att lösa fallstudier som simulerar vanliga scenarier inom produktledning, till exempel förbättra en produkt, hantera kundernas problem eller lansera nya funktioner.

Dessa övningar hjälper intervjuare att testa dina problemlösningsförmågor, kreativitet och strategiska tänkande. Gå metodiskt tillväga i varje fall: bryt ner problemet, analysera data och föreslå genomförbara lösningar.

Genom att öva på dessa kommer du att öka ditt självförtroende och visa rekryterande företag att du kan hantera komplexa produktutmaningar.

Viktiga färdigheter för produktchefer

För att utmärka dig som produktchef och lyckas i rollen finns det flera viktiga produktledningsfärdigheter som du behöver utveckla och som rekryteringschefer letar efter.

Här är de 7 viktigaste färdigheterna för produktchefer:

Dataanalys: Produktchefer måste analysera marknads- och kunddata. Analytiskt tänkande är en viktig färdighet. Använd verktyg som Excel, Tableau och MySQL för att fatta datadrivna beslut.

Problemlösning: Produktchefer hanterar utmaningar som utvecklingsgrupperna står inför. Viktiga förmågor är aktivt lyssnande, kritiskt tänkande och anpassningsförmåga för att hitta och implementera effektiva lösningar.

Strategiskt tänkande: Chefer anpassar produktbeslut efter långsiktiga mål. Strategiskt tänkande innefattar observation, analys, brainstorming och kreativt tänkande för att tillgodose kundernas och företagets behov.

Effektiv kommunikation: En produktchef fungerar som en länk mellan olika avdelningar, vilket kräver tydlig och empatisk kommunikation. Kompetenser som krävs är muntlig, skriftlig och icke-verbal kommunikation samt konfliktlösning.

Ledarskap: Produktchefer måste inspirera, motivera och vägleda sina team. Starka ledare tar ansvar, fattar beslut och använder resurser strategiskt samtidigt som de påverkar andra.

Tidshantering: Produktchefer måste fokusera på och organisera sitt arbete för att klara deadlines. Effektiv tidshantering hjälper dem att hantera sin egen tid, teamets schema och projektets tidsplaner.

Projektledning: Goda kunskaper i projektledning är avgörande för att leverera produkter i tid och inom budget. Produktchefer bör vara väl förtrogna med verktyg och tekniker för att effektivt hantera uppgifter, resurser och tidsplaner.

Använd ClickUp för produktledning

ClickUp är en kraftfull produktledningsprogramvara som är skräddarsydd för att förenkla alla aspekter av produktledning.

Det ger en blivande produktchef som du möjlighet att centralisera allt arbete, främja samarbete mellan avdelningar och förbättra verksamheten under hela produktens livscykel.

Produktledning har blivit mycket enklare efter implementeringen av ClickUp. Uppgifter kan övervakas och displayen på instrumentpanelen är mycket interaktiv.

Denna förstahandsberättelse belyser hur ClickUps allt-i-ett-plattform effektiviserar dagliga uppgifter och ger projektledning en ny nivå av interaktivitet och översikt, vilket hjälper produktchefer att utmärka sig i sina roller.

ClickUp-mål

ClickUp Goals är ett viktigt verktyg för produktchefer som vill sätta upp, följa upp och hantera mål på ett effektivt sätt. Så här hjälper det:

Sätt upp tydliga, mätbara mål: Definiera specifika mål för varje fas i produktens livscykel med mätbara resultat.

Spåra framsteg automatiskt: Övervaka framsteg i realtid och se till att du är på rätt spår med inbyggda spårningsfunktioner.

Dela upp större mål: Dela upp stora mål i mindre, genomförbara uppgifter för att underlätta hanteringen.

Centraliserad måluppföljningspanel: Hantera alla dina mål och uppgifter från ett och samma ställe, vilket säkerställer överskådlighet och ansvarsskyldighet i hela teamet.

Denna metod säkerställer att produktchefer kan hantera mål effektivt, skapa samstämmighet i teamet och hålla projektets deadlines.

Få team och intressenter att samarbeta mot gemensamma mål med ClickUp Goals.

ClickUp Docs

ClickUp Docs är ett oumbärligt verktyg för produktchefer som vill skapa och hantera en centraliserad produktkunskapsbas. Med realtidssamarbete kan ditt team arbeta smidigt tillsammans med allt från specifikationer till mötesanteckningar – allt på ett och samma ställe.

Så här hjälper ClickUp Docs:

Centraliserad information: Samla alla produktdetaljer, uppdateringar och krav på ett och samma ställe.

Samarbete i realtid: Redigera tillsammans med ditt team, tagga andra och tilldela uppgifter direkt från dokumentet via Redigera tillsammans med ditt team, tagga andra och tilldela uppgifter direkt från dokumentet via Collaboration Detection

Uppgiftskonvertering: Omvandla vilken text som helst till spårbara uppgifter. Med ClickUp Docs håller du alla på samma sida, effektiviserar kommunikationen och underlättar hanteringen av din produkt.

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs – realtidsredigering och uppgiftshantering på ett och samma ställe.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards erbjuder en interaktiv plattform där produktchefer kan brainstorma, planera och samarbeta effektivt.

Brainstorming: Visualisera produktstrategier genom att skissa idéer, lägga till former och rita kopplingar.

Samarbete: Arbeta i realtid med ditt team och dina intressenter för att säkerställa samstämmighet kring produktmålen.

Visuell dokumentation: Bifoga bilder, länkar och anteckningar för en tydlig och omfattande produktplan.

Uppgiftsintegration: Omvandla idéer till genomförbara uppgifter och tilldela dem på ett smidigt sätt.

ClickUp Whiteboards hjälper produktchefer att öka kreativiteten, förbättra samarbetet och effektivisera produktplaneringsprocesserna.

Visualisera ditt projektflöde med ClickUp Whiteboards, där idéer omvandlas till genomförbara uppgifter.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, effektiviserar ditt arbetsflöde genom att automatisera manuella, repetitiva uppgifter, så att du kan fokusera på det som är viktigast. Här är vad du kan göra med Brain:

Automatisera sammanfattningar och uppdateringar: Skapa omedelbart korrekta projektsammanfattningar och statusrapporter för uppgifter, dokument och teammedlemmar.

Automatisera åtgärdspunkter: Omvandla viktiga punkter från möten och uppgifter till genomförbara steg för att hålla ditt team samordnat.

Automatisera planeringen av deluppgifter: Dela upp projekt i deluppgifter utan ansträngning med automatiserad planering.

Automatisera datainmatning: Använd automatisk ifyllning för att snabbt fylla i fält med relevant information, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Med ClickUp Brain kan du minska mängden rutinarbete och fokusera på produktstrategi och genomförande.

Skapa en projektplan eller sök efter specifika projektuppdateringar med ClickUp Brain.

ClickUp Gantt-diagram

ClickUps Gantt-diagram ger en tydlig visuell översikt över hela produktens livscykel och hjälper dig att hantera uppgifter, tidsplaner och beroenden på ett och samma ställe.

Visualisera produktens livscykel: Se hela produktens tidslinje i en vy.

Hantera beroenden: Identifiera och lösa flaskhalsar genom att hantera uppgiftsberoenden.

Flexibel schemaläggning: Justera enkelt scheman när projektets behov förändras.

ClickUp Gantt Chart ger en tydlig visuell översikt över uppgifters tidslinjer, beroenden och projektets framsteg i realtid.

ClickUp-mallar

ClickUp erbjuder ett brett utbud av mallar som hjälper dig att komma igång med dina projekt på ett effektivt sätt.

Ett av de mest värdefulla verktygen för dig som produktchef är ClickUp Product Roadmap Template. Den ger dig ett tydligt ramverk för att visualisera och hantera hela produktutvecklingscykeln.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för produktplanering är utformad för att hjälpa dig att planera, följa upp och hantera produktutveckling.

Med ClickUps mall för produktplanering kan du:

Visualisera produktutvecklingscykeln: Följ varje steg, från idé till produktlansering, så att du inte missar något.

Dela upp uppgifter och tilldela resurser: Organisera uppgifter i genomförbara steg och tilldela rätt resurser för att hålla projektet på rätt spår.

Prioritera och följ upp framstegen: Se till att teamet håller fokus på högprioriterade uppgifter samtidigt som du enkelt kan följa upp framstegen under hela utvecklingscykeln.

En välstrukturerad produktplan är avgörande för att hålla ditt team samordnat och fokuserat. ClickUp-mallar förenklar detta genom att hjälpa dig att hålla ordning och effektivt nå dina produktmål.

⚡️Ytterligare resurser: Behöver du fler mallar för produktledning? Vi har vad du behöver! Oavsett om du är en blivande produktchef eller vill effektivisera ditt arbetsflöde kan dessa mallar för produktledning hjälpa dig att komma igång snabbt och hålla ordning. Från produktplaner till uppgiftsuppföljning – dessa resurser ger dig den struktur du behöver för att hantera projekt effektivt och få värdefull erfarenhet inom produktledning.

Att överbrygga klyftorna för att bli produktchef

När du går på flera intervjuer kan du upptäcka luckor i dina färdigheter, kunskaper eller erfarenheter. Att identifiera och åtgärda dessa luckor är viktigt för att förbättra dina chanser att få en tjänst som produktchef.

Här är vad du behöver göra:

Håll koll på intervjuerna: Notera datum, företag, intervjuarens namn, intervjun och deras befattning.

Identifiera kompetensluckor: Reflektera över varje intervju och notera var du brast och vilka områden som behöver förbättras.

Gör förbättringar: När du har identifierat dina svagheter, vidta åtgärder i enlighet med detta. Anmäl dig till produktledningskurser eller sök mentorskap för att stärka dessa områden.

Att aktivt arbeta med dina färdigheter kommer att stärka din kandidatur under varje intervju.

Kom igång inom produktledning med ClickUp

Att byta till produktledning kräver tid, ansträngning och rätt kompetens och kunskap.

Med moderna verktyg som ClickUp kan du förenkla din resa, effektivisera uppgifter och leda ett produktteam på ett effektivt sätt. Förse dig med rätt verktyg och självförtroende för att lyckas.

Börja din resa inom produktledning idag med ClickUp. Registrera dig idag!