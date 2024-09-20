Hur man skapar en effektiv produktvision

Har du hört liknelsen om ”de sex blinda männen och elefanten”? Historien handlar om en grupp synskadade män som aldrig tidigare hört talas om en elefant och som stöter på en. De rör vid olika delar av elefantens kropp och beskriver den på dramatiskt olika sätt.

Den som rörde vid snabeln sa att den var som en tjock orm. Den som rörde vid örat tyckte att den var som en solfjäder. Den som rörde vid benet jämförde den med en trädstam. I grund och botten förstod ingen djuret i sin helhet eftersom de inte kunde se helheten. Som ett resultat är alla övertygade om att deras perspektiv är den absoluta sanningen, samtidigt som de har helt fel.

Blinda män och elefant (Källa: Wikimedia Commons )

Denna liknelse fungerar som en värdefull metafor för olika scenarier i affärslivet. Inom mjukvaruutveckling är denna historia en perfekt analogi för det faktum att utan en tydlig, välformulerad och ambitiös produktvision skulle teamen vara hänvisade till att famla i mörkret.

I det här blogginlägget ska vi titta på vad en produktvision är, varför den är viktig och hur du kan skapa din egen.

Vad är en produktvision?

En produktvision är en vision som fångar produktens helhetsbild på lång sikt. Den beskriver produktens grundläggande element:

Vem : Produktens målgrupp, definierad i demografiska, psykografiska och professionella termer.

Vad : Produktens funktioner och fördelar som löser problemet för målgruppen.

Hur : Produktens differentiering på marknaden och vad som gör den unik

Varför: Varför produkten finns

Varför behöver produkter visioner?

För ett produktteam är den viktigaste fördelen med en produktvision att den fungerar som en ledstjärna, en vägvisare för alla beslut under hela livscykeln. Utöver det erbjuder den många andra fördelar.

Samordning: Produktvisionen hjälper UX-, design-, utvecklings- och kvalitetsteamen att fokusera sina insatser. Den för också samman intressenter från försäljnings-, marknadsförings-, ekonomi- och rekryteringsteamen så att de kan arbeta mot gemensamma mål.

Riktning: Produktvisionen spelar en avgörande roll när man utformar en färdplan för produkten. Den formulerar produktens strategiska prioriteringar, som sedan delas upp i mindre uppgifter och delmål som ska utvecklas.

Tydlighet: Produktvisionen beskriver olika element och minimerar antaganden. Den hjälper nya teammedlemmar att omedelbart förstå produktens syfte och delta i dess utveckling.

Standard: Ska vi prioritera funktion A framför B? Ska vi anställa fler ingenjörer för nästa kvartal? Vilka buggar ska vi fixa i denna sprint? Produktvisionen fungerar som en skala på vilken sådana beslut vägs. Den hjälper till att skapa konsensus baserat på överenskomna villkor och idéer.

Vem använder produktvisioner?

Alla team som utvecklar och lanserar en produkt på marknaden kan dra stor nytta av en produktvision.

I agil mjukvaruutveckling fungerar den som en gemensam grund för hela produktteamet.

Inom marknadsföring hjälper det marknadsinriktade aktiviteter att samordnas med produktteamets intentioner.

I snabbrörliga startups knyter den samman olika team. Den hjälper till att organisera kaoset mot deras gemensamma mål.

Vad är skillnaden mellan produktvision och produktstrategi?

Produktvisionen är drömmen – det är den slutliga produkt du avser att utveckla under de närmaste åren. Den är ambitiös, futuristisk och utvecklas ständigt.

Produktstrategi är ett genomtänkt tillvägagångssätt för att uppnå den drömmen – den omfattar resurser, steg och planer. Den är fortfarande övergripande och omfattar alla aspekter av produkten.

Produktvision Produktstrategi Mycket lång sikt (5–10 år) Medellång till lång sikt (1–3 år) Ambitiös till sin natur Praktisk och genomförbar till sin natur Medvetet vag och anpassningsbar Medvetet specifik och genomförbar Fokuserar på varför produkten finns Fokuserar på hur produktvisionen eftersträvas. Skrivet i en kort, enkel och minnesvärd mening. Skrivet i ett långt, detaljerat och informativt dokument.

Olika aktörers roll i produktvisionen

Även om idén till en produkt ofta föds i en persons huvud, är visionen ett samarbete. Den påverkar livet för alla inblandade, deras dagliga arbete och varje beslut de fattar.

I verkligheten har dock varje intressent en olika roll. Låt oss se.

Vem ansvarar för att definiera produktvisionen?

Produktägaren/produktchefen ansvarar för att definiera visionen i samarbete med olika andra intressenter. Produktägarens/produktchefens ansvar omfattar:

Samla in synpunkter från ledningen och viktiga intressenter

Utforska idéer med försäljning, marknadsföring, marknadsundersökningar, design etc.

Formulera produktvisionen i enkla, minnesvärda termer

Samla in feedback från olika intressenter och finjustera visionen.

Förutom att definiera visionen är produktcheferna också ansvariga för att kommunicera och sprida den. Det är deras uppgift att få projektteamet, Scrum-teamet, sälj-, marknadsförings- och kundframgångsteamet att förstå och anamma visionen i sitt arbete.

Produktchefen uppnår detta genom att skapa en samarbetsmiljö mellan tvärfunktionella team. De kommunicerar produktvisionen på ett sätt som ger varje team en solid grund för att fatta beslut. Om din produkts vision till exempel är att ”hjälpa människor att öva mindfulness”:

Scrum-teamet kommer att prioritera meditationsrelaterade funktioner framför uppgiftshanteringsfunktioner.

Designteamet kommer att skapa ett användargränssnitt som är fritt från distraktioner och hjälper användarna att hålla sig i nuet.

Innehållsdesignteamet skriver enkla, medkännande texter som sätter välbefinnandet i första rummet.

Marknadsföringen kommer att bygga budskapet kring lugn framför produktivitet.

Sammantaget hjälper produktvisionen varje team att tillgodose målkundernas behov på ett differentierat och unikt sätt. Om det låter som en bra lösning på många av dina produktrelaterade utmaningar, kan du här läsa om hur du kan skapa din egen produktvision.

Skapa en effektiv produktvision

En produktvision är en ledstjärna för ett mjukvaruutvecklingsteam. Långt efter att visionen har definierats och delats kommer människor att minnas dess budskap och använda det för att fatta beslut. Du måste därför skapa en produktvision som är effektiv och genomförbar för att uppnå produktens framgång.

Så här kan du göra det med ett virtuellt samarbets- och projektledningsverktyg som ClickUp.

1. Utforska nutiden

Förstå i vilket sammanhang din produkt fungerar utifrån olika interna och externa aspekter, till exempel:

Målgrupp: Definiera vem du designar för. Beskriv deras behov, problem, nuvarande lösningar och frustrationer.

Konkurrens: Förstå konkurrenssituationen, inklusive vad som finns, pris, funktioner, fördelar, användarlojalitet etc. Kom ihåg att konkurrenterna inte behöver vara liknande produkter. Det kan vara vilken produkt som helst som löser kundens problem.

Om du till exempel utvecklar en påminnelseapp är en enkel kombination av penna och papper det främsta konkurrerande alternativet som du behöver studera.

Möjlighet: Identifiera tydligt var marknadsgapet finns. Utforska hur stort detta gap kan vara, vad som kan fylla detta gap och vad kunderna kan vara villiga att betala för att göra det.

Affärsmässiga privilegier: När du ändå håller på, fundera också på din företagsvision – målen, behoven, resurserna och ambitionerna för din verksamhet. Fundera också på några exempel på kärnvärden för att definiera vem du är.

Se till att du dokumenterar alla dina resultat på en samarbetsplattform som ClickUp Whiteboards. Lägg till information i form av text, bilder, kopplingar, klisterlappar och mer. När du har ett utkast, be alla intressenter att granska och kommentera det.

Dokumentera din produktforskning på ClickUp Whiteboards

2. Föreställ dig framtiden

När du har förstått den aktuella situationen är det dags att drömma, dvs. föreställa dig en framtid där din produkt finns. Tänk på följande när du gör detta.

Syfte: Innan du gör något annat, definiera det övergripande syftet med din produkt. Fråga dig själv varför produkten behöver finnas.

Tillvägagångssätt: Fundera över hur du kan uppnå ditt mål.

Om ditt mål till exempel är att hjälpa människor att öva mindfulness kan du skapa en app för meditation, dagboksskrivande, online-terapi eller vanebildning. Välj din väg.

Värde: Utforska vilket värde det skulle ge dina kunder. Kommer din mindfulness-app att göra kunderna gladare, lugnare, mer produktiva och friskare? Tänk också på hur kunderna kommer att känna sig när de använder produkten.

Differentiering: Ange tydligt alla sätt på vilka din produkt är unik. Denna differentiering kan gälla funktioner, målkunder, användarupplevelse, kundsupport eller något annat du kan tänka dig.

En bra övning med visionstavlor är till stor hjälp i detta steg. Använd ClickUps mall för visionstavlor för att beskriva din produkts funktion och differentiering. Denna mall för medelnivå är presentationsvänlig, så du kan visa den direkt för sponsorer, kunder, teammedlemmar och andra intressenter.

Ladda ner den här mallen Vision boarding blir enkelt, samarbetsinriktat och iterativt med ClickUp.

⚡️Mallarkiv: Om du letar efter ett sätt att få produktidéer att flöda eller något mer specifikt för dina behov, kolla in dessa mallar för visionskartor.

3. Utforma visionen

Nu är det dags att sätta pennan på papperet eller skriva orden i ett dokument. Gå igenom dokumenten om nuläget och framtiden igen för att förbereda dig för att skapa visionen.

En produktvision är ofta ett koncist och kraftfullt uttalande. ”På Netflix vill vi underhålla världen” , säger streamingföretaget. De menar inte filmer, dokumentärer eller tv, utan underhållning i dess helhet. Så när de gav sig in i spelbranschen 2023 verkade det som en naturlig förlängning av deras erbjudande.

Innan du väljer den som passar dig bäst, testa några olika alternativ. Skriv ner några olika idéer för att testa. För att skriva en effektiv vision, se till att den är:

Omfattande: Se till att den kan täcka och vägleda dina ambitioner under flera år framöver. Begränsa den inte till något specifikt som din produkt gör. ”Hjälpa människor att öva mindfulness” är mer omfattande och tillmötesgående än ”bygga en dagboksapp” eller ”erbjuda guidad meditation på begäran”.

Ambitiös: Den ideala produktvisionen måste vara något som ingen – eller åtminstone väldigt få – har uppnått tidigare. Gör den utmanande och ambitiös så att teamet kommer med innovativa idéer för att uppnå den visionen.

Kundfokuserad: En produktvision som är inriktad på det interna arbetet kommer i slutändan att vara självbetjänande. Se därför till att visionen är kundfokuserad. Utforma den utifrån vad du kan göra för dina kunder, marknaden och världen i stort.

Kortfattat: Ingen kan komma ihåg en komplicerad och lång vision. Det innebär att de inte kommer att tillämpa den i praktiken heller. Håll den därför kort och enkel. En bra metod är att begränsa den till en mening eller fras.

För ett mer organiserat tillvägagångssätt när du skriver visioner kan du prova ClickUp Vision Whiteboard Template. Använd den här mallen för att formulera din vision på ett tydligt och fokuserat sätt, samla in feedback och omvandla feedbacken till åtgärder.

Ladda ner den här mallen Ramverk för att skapa visioner med ClickUp

4. Testa dina visioner

När du har några alternativ, visa dem för viktiga intressenter för att se vad de tycker. Gör en undersökning bland kunder, produktutvecklingsteamet, sälj-, marknadsförings- och företagsledningen. Testa den för:

Anpassning till organisationens vision

Tydlighet mellan olika grupper av människor

Relaterbarhet för olika team att anamma och använda

Oenighet från alla håll

Om din produktvision till exempel är att hjälpa människor att öva mindfulness, men din organisation sysslar med CRM-programvara, har du ett uppenbart missförhållande. 👀

Använd ClickUp Forms för att enkelt skapa och genomföra undersökningar

5. Förfina produktvisionen

Förfina produktvisionen utifrån den feedback du får från olika intressenter. Kom ihåg att det ibland kan vara svårt att åtgärda bristande samstämmighet enbart med hjälp av ord. I sådana fall kan du behöva ompröva hela din idé.

Oftast kan du samla in feedback och förfina visionen. Marknadsföringsteamet kan till exempel föreslå att det är bättre att formulera visionen som ”hjälpa människor att vara medvetna” istället för det indirekta ”utöva medvetenhet”.

Som produktchef är din roll att fatta beslut om vilken feedback som fungerar och vilken som inte gör det.

6. Dokumentera och dela produktvisionen

En produktvision är bara så effektiv som antalet personer som förstår och accepterar den. Du måste därför kunna dokumentera den och dela den så brett som möjligt.

ClickUp Docs för djärva, kraftfulla och gemensamt skapade visioner

ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för detta. Skriv din produktvision – stort och tydligt så att alla kan se och förstå den snabbt. Lägg till banners, knappar, avdelare och annan formatering för att presentera visionen på ett attraktivt och minnesvärt sätt.

Dela den säkert offentligt, privat och med avancerade redigeringskontroller. Länka dokumenten till olika uppgifter för att säkerställa att allt arbete utförs i enlighet med produktvisionen.

7. Implementera din produktvision

Att skriva och dela din produktvision är en bra början, men det räcker inte. En bra produktchef omsätter den visionen i praktiken med lätthet.

ClickUp Tasks för att förverkliga din vision

Det första steget är att omvandla visionen till mätbara och uppnåbara mål. Alla bra OKR-program hjälper dig att fastställa KPI:er för projektledning som är anpassade efter visionen och att uppnå dem på ett konsekvent sätt.

Med ClickUp Goals kan du sätta upp mål, koppla dem till produktstrategin och dela dem med alla teammedlemmar. Utnyttja de många projektvyerna i ClickUp för att följa framstegen och mäta framgången.

📖 Bonusläsning: Professionella mål för arbetet

Nästa steg är att lägga fast stegen för att uppnå dessa mål. Skapa ClickUp-uppgifter direkt från din vision på ClickUp Docs, tilldela användare, sätt deadlines, länka till andra dokument och hantera hela din produktutvecklingsprocess på ett och samma ställe.

Gantt-diagram för att spåra beroenden i produktutvecklingen

Utvärdera regelbundet dina framsteg för att se om de stämmer överens med produktvisionen. Använd data från din produktledningspanel för att granska. Fundera också på om din vision i sig behöver uppdateras.

Om du till exempel är ett evenemangsföretag med en vision som uteslutande fokuserar på fysiska, personliga eller lokala evenemang, kanske du bör ompröva den, särskilt med tanke på hur populära hybrid- och virtuella evenemang är.

Om du är nybörjare när det gäller att skapa en produktvision kan ovanstående ramverk vara till stor hjälp. Men om du fortfarande har svårt att konceptualisera den, här är lite inspiration.

Exempel på produktvisioner

Några av de mest framgångsrika teknikföretagen världen över använder inspirerande produktvisioner. Låt oss titta på några exempel.

Glitch

”Vi skapar Glitch för att göra det enklare för dig att skapa webbplatser. ”

Teknikstartupen Glitch har en enkel men ambitiös vision. Nyckelordet här är enkel. Det är därför de skapar "snabba" och "roliga" verktyg för att bygga webbplatser. Deras verktyg syftar till att göra webben öppen, mångsidig och tillgänglig för alla.

Vad mer? Deras marknadsföringsinsatser fokuserar i hög grad på deras community och erbjuder verktyg, jam, projektpresentationer och mycket mer, vilket också gör det enkelt att hjälpa varandra.

LinkedIn

”Skapa ekonomiska möjligheter för alla medlemmar i den globala arbetskraften. ”

Under de 20 år som gått sedan starten har LinkedIn hjälpt människor att hitta jobb, nätverka, rekommendera andra, bygga upp sitt personliga varumärke och i slutändan tjäna (mer) pengar.

LinkedIns vision att skapa ekonomiska möjligheter styr deras beslut inom flera intäktskanaler, såsom medlemskap, annonser, nyhetsbrev och rekryteringslösningar. Ordet ”alla” definierar deras expansion över marknader, språk och mer.

Tesla

”Påskynda världens övergång till hållbar energi”

Tesla är ofta i nyheterna för sina självkörande bilar, men företagets huvudsakliga fokus ligger på solenergi och batteridrivna fordon. Teslas vision guidar dem att bygga hållbara energilösningar som sträcker sig bortom bara fordon. Faktum är att Tesla också gör stadiga framsteg inom solpaneler, soltak, power walls och mycket mer.

För att skapa en produktvision som är så slagkraftig som möjligt kan du få hjälp av någon av följande mallar.

Mallar för produktvisioner och hur du använder dem

Mall för positionsbaserad produktvision

En av de mest använda mallarna för produktvisioner är den som härstammar från Geoffrey Moores struktur för positioneringsuttalanden. I praktiken skulle mallen se ut så här.

För [kund], som behöver [kundbehov], är denna [produkt] en [kategorinamn] som [lösningsdefinition]. Till skillnad från konkurrenterna är [produkt] [unikt försäljningsargument]. För det tidigare exemplet med en mindfulness-app skulle positioneringsuttalandet vara: För [urbana yrkesverksamma] som behöver [stöd för att hantera stress] är denna [produkt] en [mobilapp] som [guidar dem genom mindfulness-övningar, såsom meditation, dagboksskrivande och motion]. Till skillnad från befintliga appar är [produkten] [utformad för att erbjuda omedelbar stresshantering genom övningar som tar mindre än 120 sekunder].

Även om detta är en utmärkt struktur för att sammanfatta forskningen och redogöra för fakta, är det en beskrivning av nuläget. Den erbjuder inte den ambitiösa, aspirerande framtid som visioner behöver ge.

Syftesbaserad mall

En mall för en ändamålsbaserad produktvision gör det möjligt för organisationer att placera sin programvara i sitt sammanhang i världen.

[Produkt] hjälper [kund] med [värde] Om vi fortsätter med samma exempel skulle produktvisionen vara: [Produkt] hjälper [stressade urbana yrkesverksamma] att [leva i nuet och ha ett meningsfullt liv]

Transformationsbaserad mall

Detta format fokuserar på den förändring eller omvälvning som produkten medför för världen eller marknaden.

[Produkt] möjliggör [förändring] i [sammanhang] En transformationsbaserad produktvision för appen skulle kunna vara: [Produkt] sätter stopp för [dopaminberoende] för en [hållbart kreativ värld].

Även om dessa mallar erbjuder viss vägledning är det bäst att komma ihåg de grundläggande principerna när du skriver din produktvision. Försök att inkludera svar på följande frågor.

Vem är det för?

Hur löser det deras problem?

Vad gör den bättre eller annorlunda?

Varför finns den?

Förverkliga din produktvision med ClickUp

En bra produktvision belyser vart produkten är på väg i en nära och avlägsen framtid. Den gör det möjligt för alla att se helheten på samma sätt, med alla dess delar. Att veta vad du bygger hjälper dig att skapa den perfekta strategin och planen, hela vägen fram till den slutliga lanseringen.

För teknikteamet blir produktledningen en barnlek. Utöver det hjälper en bra produktvision hela organisationen. Marknadsföring, försäljning, ekonomi, HR, administration och alla andra team anpassar sig efter visionen och arbetar tillsammans som en sammanhängande, sammanhållen enhet. En bra produktvision ligger till grund för beslut och hjälper till att lösa konflikter.

Att skapa en vision är bara en del av processen. Att dokumentera, dela och upprepa missionsbeskrivningen är den viktigare delen. Med hjälp av ett omfattande projektledningsverktyg som ClickUp kan teamen skapa och genomföra visionen tillsammans.

Brainstormingverktyg som whiteboards, tankestöd som mind maps, anteckningar med Docs, projektledning med Tasks och granskningar med Dashboards – ClickUp erbjuder en omfattande plattform för arbetsplatshantering för produktteam.

Prova på. Testa ClickUp gratis idag.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad beskriver produktvisionen bäst?

En ambitiös framtidsvision är det bästa sättet att beskriva produktvisionen. Den beskriver vad produkten strävar efter att uppnå på lång sikt och fungerar som en ledstjärna som styr utvecklingen.

2. Vem definierar produktvisionen i Scrum?

I Scrum definierar produktägaren produktvisionen i samarbete med affärsmässiga och tekniska intressenter.

3. Vem ansvarar för att kommunicera produktvisionen till Scrum-teamet?

Produktägaren eller ledningen ansvarar för att kommunicera visionen till Scrum-teamet.

4. Vad är visionen för en produktmetod?

Visionen för en produktmetod är en strategi för mjukvaruutveckling som styrs av en enda, sammanhängande vision. Team som följer denna metod börjar vanligtvis högst upp med en produktvision och arbetar sig sedan nedåt med genomförandeplaner.

5. Vem ansvarar för mission och vision?

Inom mjukvaruutveckling är produktägaren/produktchefen ansvarig för att skapa och sprida både visionen och missionen.