Skype och Teams: Vilket samarbetsverktyg passar dig bäst?

Är du osäker på om du ska välja Skype eller Teams för dina samarbetsbehov?

Båda är en del av Microsoft Office-ekosystemet, men de passar bättre för olika ändamål. Skype är utmärkt för informella samtal och snabba chattar, medan Microsoft Teams är utformat för en mer omfattande, affärsinriktad upplevelse.

I den här bloggen jämför vi Skype och Teams för att hjälpa dig att avgöra vilket verktyg som bäst passar din organisations stil och behov.

Är du redo att ta reda på vilket som är rätt för dig?

Vad är Skype?

Skype är en app för videokonferenser och kommunikation. Som pionjär inom området började det som en enkel plattform för snabbmeddelanden som användes i stor utsträckning för ljud- och videosamtal.

Tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och globala räckvidd blev Skype snabbt en favorit bland affärsmän och privatpersoner. Det är perfekt för både informella chattar och officiella videomöten och gör det möjligt att skicka snabbmeddelanden, ringa internationella samtal och dela filer på ett enkelt sätt.

Viktiga funktioner i Skype

Skype erbjuder en rad funktioner som är utformade för att förbättra kommunikation och samarbete. Här är några av dem.

1. Ljud- och HD-videosamtal

Skype är populärt för sina samtalsfunktioner och erbjuder klart ljud och HD-video för en smidig kommunikationsupplevelse. Oavsett om du ansluter en-mot-en eller är värd för teamdiskussioner är det ett mångsidigt verktyg för både privat och professionellt bruk.

Plattformen erbjuder överlägsen samtalskvalitet jämfört med andra meddelandeappar för företag, tillsammans med avancerade funktioner som samtalsinspelning och liveundertexter.

Med dessa verktyg kan du dela mötesinspelningar och enkelt dokumentera mötesprotokoll, vilket gör kommunikationen mer effektiv och tillgänglig.

2. Snabbmeddelanden

Skype utmärker sig genom sina funktioner för snabbmeddelanden, så att användarna kan skicka textmeddelanden både i gruppkonversationer och privata chattar.

Som ett asynkront kommunikationsverktyg stöder det rich text-funktioner, så att du kan dela emojis och GIF:ar, använda @mentions för att få folks uppmärksamhet och bifoga filer – allt inom chattfönstret.

Dessutom kan du använda Skype smidigt på flera enheter tack vare både en mobilapp och en stationär klient.

3. Skärmdelning

Skärmdelning är en kraftfull funktion som är särskilt användbar i professionella sammanhang.

Oavsett om du håller en presentation, guidar någon genom ett produktsteg för steg eller erbjuder teknisk support, låter Skype dig dela din skärm i realtid, vilket gör samarbetet smidigt och enkelt.

Denna funktion är särskilt fördelaktig för distansarbetande team och kundinteraktioner.

Bonus: Vill du ta ditt teams samarbete till nästa nivå? Upptäck 10 banbrytande strategier för teamkommunikation som ökar samarbetet och driver framgång.

4. Fildelning

Skype gör det enkelt att dela filer under chattar, så att användare kan skicka dokument, bilder och andra filer direkt via plattformen. Användare kan enkelt samarbeta utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Skype-priser

Grundläggande gratisversion: Gratis för alltid

Skype till telefonabonnemang : Anpassade månadsabonnemang för obegränsade samtal till fasta telefoner eller mobiltelefoner i specifika länder.

Betala efter användning: Köp Skype-kredit för att betala för samtal till fasta telefoner och mobiltelefoner per minut.

Vad är Microsoft Teams?

Microsoft Teams är ett allt-i-ett-samarbetsverktyg som är perfekt för företag av alla storlekar. Oavsett om du arrangerar ett litet teammöte med 10 personer eller ett stort evenemang med upp till 10 000 deltagare, har Teams allt du behöver med chattmeddelanden, videosamtal och mycket mer.

Det är perfekt för allt från interna avstämningar och kundmöten till webbseminarier – oavsett om du är på kontoret eller arbetar på distans.

Dessutom är det integrerat med Microsoft 365 Suite-appar, vilket ger en enhetlig upplevelse för team av alla storlekar. Detta stöder alla dina moderna arbetsflöden, inklusive fildelning, uppgiftshantering och sömlös integration med andra Microsoft-applikationer.

💡 Proffstips: Behöver du ett sätt att hålla dina möten på rätt spår? Kolla in dessa 16 exempel på mötesagendor och gratis mallar som gör ditt nästa möte till en barnlek!

Viktiga funktioner i Microsoft Teams

Microsoft Teams erbjuder funktioner som går långt utöver grundläggande kommunikation. Några av dem är:

1. Ljudsamtal och videokonferenser

Microsoft Teams erbjuder högkvalitativa video- och röstkonferensfunktioner, vilket möjliggör schemalagda möten och ad hoc-samtal. Dessa möten kan inkludera interna teammedlemmar och externa deltagare, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för internt samarbete och kundinteraktioner.

Dessutom stöder Teams-möten mötesinspelningar, liveundertexter och bakgrundssuddighet för ett mer professionellt utseende.

2. Kanaler och team

Kärnan i Microsoft Teams är kanaler och team, som gör det möjligt för användare att organisera konversationer, filer och verktyg kring specifika projekt eller avdelningar. Kanaler kan skapas för olika ämnen, vilket gör det enklare att hålla diskussionerna fokuserade och organiserade.

Teams kan däremot inkludera relevanta medlemmar från en viss avdelning, ett visst projekt eller en viss aktivitet, vilket säkerställer att alla är på samma sida.

3. Integrerade Office 365-appar

En utmärkande funktion är förstås den smidiga integrationen med Office 365-appar som Word, Excel, PowerPoint och OneNote. Dessa integrationer gör det möjligt för användare att skapa, redigera och samarbeta på dokument direkt i Teams utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Även om det erbjuder tredjepartsintegrationer med andra verktyg, används det oftast inom Microsoft-stacken. Detta är också viktigt ur säkerhetssynpunkt, eftersom länkarna och redigeringsfunktionerna endast är tillgängliga för personer inom din organisation.

4. Funktioner för fillagring och teamsamarbete

Till skillnad från andra verktyg för online-möten och kommunikationsappar som bara låter dig dela filer, är Microsoft Teams integrerat med ditt Microsoft-ekosystem. Det innebär att du kan ladda upp, dela och samarbeta på dokument direkt i plattformen på ett dedikerat Microsoft Teams-molnlagringsutrymme.

Teammedlemmarna kan komma åt filer och samarbeta i realtid med hjälp av funktioner för gemensamt författande, vilket säkerställer att alla arbetar med den senaste versionen av ett dokument.

All teamkommunikation skyddas med en avancerad krypteringsstandard, vilket gör den mycket säker och pålitlig för filöverföringar, teamsamarbete och mycket mer.

Priser för Microsoft Teams

Hemabonnemang

Microsoft Teams : Gratis

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Affärsplaner

Microsoft Teams Essentials : 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Skype och Teams: jämförelse av funktioner

Är du nyfiken på hur Skype och Teams står sig mot varandra? Här är en snabb jämförelse av deras funktioner som hjälper dig att välja det bästa verktyget för dina behov. Båda verktygen är utformade för att underlätta kommunikation och samarbete, men deras funktioner tillgodoser olika behov.

1. Röst- och videosamtal

Du kan välja mellan dessa samarbetsverktyg för videokonferenser eller röstsamtal utifrån dina preferenser. Skype utmärker sig med högkvalitativ video och ljud, men saknar funktioner som bakgrundssuddighet och virtuella bakgrunder.

Å andra sidan förbättrar Microsoft Teams videokonferenser med bakgrundseffekter, liveundertexter och inspelningar av online-möten. Dessutom integreras det sömlöst med Microsoft 365, så att du kan schemalägga möten direkt från Outlook och samarbeta på dokument i realtid under samtal.

🏆 Vinnare: Microsoft Teams tar ledningen med sina imponerande funktioner, inklusive bakgrundseffekter, liveundertexter och inspelningsalternativ, som Skype saknar.

2. Direktmeddelanden och chatt

Skype utmärker sig inom snabbmeddelanden med grundläggande formateringsalternativ och roliga funktioner som emojis och GIF-bilder. Det är dock kanske inte det bästa valet för större gruppdiskussioner på grund av bristen på avancerade funktioner som trådade konversationer.

Microsoft Teams stöder snabbmeddelanden med avancerade funktioner som trådade konversationer, omnämnanden, rich text-formatering och integration med verktyg som OneNote och SharePoint. Du kan organisera dina meddelanden i kanaler, vilket gör det enklare att hålla reda på diskussionerna.

🏆 Vinnare: Microsoft Teams utmärker sig i professionella sammanhang med funktioner som länkdelning och trådade konversationer, medan Skype är perfekt för informella interaktioner.

3. Fildelning och teamsamarbete

Microsoft Teams erbjuder robusta funktioner för fildelning med djup integration i OneDrive och SharePoint. Filer som delas i Teams lagras på en central plats, vilket gör det enkelt att komma åt och samarbeta på dokument direkt i plattformen.

Med Skype kan du snabbt dela dokument och filer, men det saknas central lagring. Det innebär att du måste leta efter delade filer i din nedladdningsmapp, vilket gör det svårt att hålla reda på dem, särskilt under konversationer.

🏆 Vinnare: Microsoft Teams utmärker sig genom att erbjuda fildelning och funktioner som Skype saknar.

4. Integration med andra appar

Både Microsoft Teams och Skype (inklusive Skype for Business) är utmärkta alternativ för integration med Microsofts ekosystem. Skype integreras med Outlook för schemaläggning av samtal och kan vara en bra plattform för röst- och videochattar. Det kan dock sakna den bredare integration som moderna företag ofta behöver.

Microsoft Teams integreras sömlöst med Outlook, SharePoint, OneDrive och andra Microsoft-verktyg, vilket möjliggör ett helt integrerat arbetsflöde. Teams stöder även integration med appar från tredje part, vilket gör det mångsidigt för olika affärsbehov.

🏆 Vinnare: Återigen vinner Microsoft Teams, som utmärker sig med sin sömlösa integration i Microsofts ekosystem, medan Skype hamnar på efterkälken med sina begränsade affärsinriktade integrationer.

5. Användargränssnitt och helhetsupplevelse

Om du frågar Skype-användare varför de gillar appen är svaret tydligt – dess enkla och intuitiva användargränssnitt. Skype är lätt att navigera, särskilt för användare som bara behöver ett grundläggande kommunikationsverktyg.

Microsoft Teams har däremot ett komplext användargränssnitt på grund av dess omfattande funktionsuppsättning. Teamen och kanalerna kan ofta vara överväldigande för nya användare och kräver viss vana. I denna kategori är Skype därför ett utmärkt alternativ till Microsoft Teams.

🏆 Vinnare: Skype vinner denna omgång tack vare sitt användarvänliga gränssnitt. Även användare utan teknisk bakgrund kan snabbt lära sig att använda det.

6. Säkerhet och efterlevnad

Skype erbjuder grundläggande säkerhetsfunktioner, inklusive end-to-end-kryptering för samtal och chattar. Det saknar dock avancerade certifieringar för efterlevnad.

Microsoft Teams är utvecklat med säkerhet och efterlevnad på företagsnivå i åtanke. Det erbjuder funktioner som multifaktorautentisering, förebyggande av dataförlust och efterlevnad av branschstandarder som GDPR, HIPAA och ISO 27001.

Detta gör Teams till ett bättre val för organisationer med höga säkerhetskrav, särskilt när de anordnar webbseminarier eller håller slutna möten.

🏆 Vinnare: Microsoft Teams erbjuder alla säkerhetsfunktioner i företagsklass som du kan önska dig i ett kommunikationsverktyg.

Sammanfattningsvis kan man säga att Skype är utmärkt för dem som har grundläggande krav och vill ha ett enkelt användargränssnitt, medan Microsoft Teams är den idealiska plattformen för dina affärs- och yrkesmässiga behov. Den har fler funktioner och avancerad datakryptering, vilket gör den populär i många organisationer.

Skype vs. Teams på Reddit

Vi har tittat på några Reddit-flöden för att förstå vad användarna säger om jämförelsen mellan Microsoft Teams och Skype.

De flesta användare är osäkra på vilken app de ska använda (eftersom båda erbjuder liknande funktioner och ingår i samma Microsoft-paket).

När en användare frågade: ”Är Teams bara Skype i förklädnad?”, svarade en annan användare:

På sätt och vis. Det är Sharepoint, Outlook och Skype i bakgrunden. Det finns också lite Lync kvar.

På sätt och vis. Det är Sharepoint, Outlook och Skype i bakgrunden. Det finns också lite Lync kvar.

En annan användare svarade på en fråga om att använda MS Teams för samtal och chatt:

Nu när vi byter till O365 har mitt företag beslutat att Skype ska användas för 1-till-1-samtal och chattar och MS Teams för gruppsamarbete och möten. Finns det någon säkerhetsmässig/giltig anledning att INTE använda MS Teams för båda?

Nu när vi byter till O365 har mitt företag beslutat att Skype ska användas för 1-till-1-samtal och chattar och MS Teams för gruppsamarbete och möten. Finns det någon säkerhetsmässig/giltig anledning att INTE använda MS Teams för båda?

En användares svar på denna fråga var:

Teams har alltid kunnat ringa och chatta 1:1 (sedan lanseringen för cirka 4 år sedan). Teams har nu överträffat Skype på praktiskt taget alla sätt (förutom avsaknaden av en lokal option, som aldrig kommer att finnas).

Teams har alltid kunnat ringa och chatta 1:1 (sedan lanseringen för cirka 4 år sedan). Teams har nu överträffat Skype på praktiskt taget alla sätt (förutom avsaknaden av en lokal option, som aldrig kommer att finnas).

En annan användare tycker att Microsoft borde sluta med Skype och säger:

Teams (inklusive dess personliga version) är bättre på alla sätt

Teams (inklusive dess personliga version) är bättre på alla sätt

Ett svar på detta var:

Jag ska resa någonstans och planerar att använda Skype för att ringa via wi-fi till en fast telefon till en mycket låg kostnad. Det går inte med Teams, eller hur?

Jag ska resa någonstans och planerar att använda Skype för att ringa via wi-fi till en fast telefon till en mycket låg kostnad. Det går inte med Teams, eller hur?

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Skype och Teams

Skype och Microsoft Teams har båda sina fördelar, men ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kombinerar de kraftfulla funktionerna i Skype och Microsoft Teams.

Det hjälper dig inte bara att kommunicera effektivt eller samarbeta med dina teammedlemmar, utan går ett steg längre genom att hjälpa ditt team att förbättra sin produktivitet och effektivisera arbetsflödet.

Så här utmärker sig ClickUp som ett förstklassigt alternativ till Microsoft Teams och Skype.

ClickUps One Up #1: Samla alla dina konversationer och allt ditt arbete på ett ställe

Hantera alla dina konversationer, enskilda samtal eller gruppdiskussioner, i en enda app med hjälp av ClickUp Chat-vyn

Det största problemet med både Skype och Microsoft Teams är att chattar och diskussioner är utspridda över hela plattformen. ClickUp Chat-vyn hjälper till att ändra på det, eftersom den samlar alla dina diskussioner, kommentarer, projektaktiviteter och direktmeddelanden på en enda plattform.

Det möjliggör kommunikation i realtid, fildelning och skapande av uppgifter i chattfönstret. Detta eliminerar behovet av att växla mellan olika verktyg och effektiviserar ditt arbetsflöde.

Till skillnad från Skypes grundläggande chatt eller Teams kanalbaserade konversationer är Chat View i ClickUp helt integrerat med dina uppgifter, dokument och projekt, vilket gör det enkelt att växla mellan konversationer och arbete utan att missa något.

ClickUps One Up #2: Hantera din kalender och återkommande möten med lätthet

Få detaljerade mötesprotokoll, anteckningar och åtgärdspunkter med ClickUp Meetings

ClickUp Meetings erbjuder en smidig upplevelse för att hantera din möteskalender eller skapa ett nytt möte. Det låter dig ta anteckningar, hantera mötesagendor och ställa in åtgärdspunkter för varje möte, vilket gör ditt team ansvarigt för diskussionerna i varje möte.

Dessa anteckningar och dagordningar kan användas för kommande möten för att få uppdateringar och säkerställa att projektet är på rätt spår. Du kan även använda ClickUps färdiga mallar för kommunikationsplaner för att skapa en robust kommunikationsplan för hela ditt team.

ClickUp One Up #3: Spela in din skärm, skapa videoklipp och dela dem med dina team

Spela in din skärm, skapa korta klipp och dela dem med dina team för en detaljerad diskussion med ClickUp Clips

Är du trött på upprepade möten med teammedlemmar där ni går igenom ett visst arbetsflöde eller en viss produktfunktion? Med ClickUp Clips kan du spela in korta videoklipp eller skärmdumpar som du kan dela med ditt team.

Oavsett om du förklarar en komplex process eller ger feedback på ett projekt, gör ClickUp Clips det enkelt att kommunicera visuellt, något som varken Skype eller Teams erbjuder med samma enkelhet och flexibilitet.

Tilldela kommentarer, konvertera dem till uppgifter och få aviseringar i realtid med ClickUp Assign Comments

Med ClickUp Assign Comments kan du enkelt tilldela kommentarer till specifika uppgifter för bättre ansvarstagande och förståelse.

Du kan också kommentera inom en gruppdiskussion för ett visst dokument och lösa kommentaren när den har behandlats. När en kommentar tilldelas skapas omedelbart en åtgärd för den teammedlemmen, som får en avisering i sin chatt.

Utöver dessa kraftfulla kommunikationsfunktioner har ClickUp även kraftfulla funktioner för teamsamarbete. Om du eller en kollega till exempel redigerar ett delat ClickUp Docs-dokument får de andra teammedlemmarna omedelbart ett meddelande om detta.

Funktionen ClickUp Collaboration Detection hjälper dig att se när andra skriver, redigerar dokument eller lägger till kommentarer. På så sätt vet du exakt vad dina teammedlemmar arbetar med och får aviseringar om uppdateringar i realtid.

Samarbeta, brainstorma och fånga upp ditt teams idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma med dina team om ett visst projekt eller ämne, samla in allas idéer och omvandla dem till samordnade åtgärder.

Med denna robusta visuella canvas kan du kartlägga idéer, skapa smidiga arbetsflöden och föra strategiska diskussioner. Istället för anteckningar har du detaljerade tankekartor eller diagram som hjälper dig att skapa uppgifter och bättre förstå projektflödet.

Sammanfattningsvis behöver du med ClickUp inte flera verktyg för olika uppgifter. Det samlar allt – från kommunikation och projektledning till dokumentdelning och tidrapportering – på ett och samma ställe.

Kombinera kraften i samarbete och produktivitet med ClickUp

I debatten om Skype vs Teams erbjuder båda plattformarna värdefulla funktioner för kommunikation och samarbete. Att växla mellan flera verktyg kan dock leda till förvirring och missade meddelanden. Organisationer som använder något av verktygen behöver fortfarande ett annat för projektledning och hantering av arbetsflöden.

Det är därför det är ett smart val att övergå till ett enhetligt samarbetsverktyg, som ClickUp, för alla dina professionella diskussioner.

När Skype gradvis slås samman med Teams (liknande Skype for Business ) är det värt att överväga hur denna förändring kan påverka ditt arbetsflöde. Minskad användning av Skype kan leda till förlorad chattlogg eller andra problem.

Microsoft Teams är ett starkt val, men ClickUp är ett uppfriskande alternativ som gör att du slipper ständigt byta mellan olika verktyg och kan effektivisera ditt samarbete.

Med ClickUp får du mer än bara chatt- och videosamtalsfunktioner – du får en komplett uppsättning verktyg som är utformade för att förbättra alla delar av ditt arbetsflöde. Från uppgiftshantering och dokumentdelning till realtidssamarbete och anpassningsbara vyer – ClickUp ger ditt team möjlighet att göra mer, allt inom en och samma plattform.

Varför nöja sig med ett verktyg som bara gör en del av jobbet? Ge ditt team flexibilitet, kraft och effektivitet för att nå framgång. Registrera dig gratis på ClickUp och upptäck hur det kan tillgodose alla dina behov inom projektledning och samarbete på en och samma plattform.