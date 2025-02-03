De 10 bästa rekryteringsverktygen 2025

Har du svårt att hitta rätt kandidater i en hav av CV? Du är inte ensam. Rekryteringsprocessen kan vara överväldigande, särskilt när du försöker identifiera de bästa talangerna snabbt och effektivt. Det är där rekryterings- och talangbedömningsverktyg kommer in.

De effektiviserar din rekryteringsprocess, hjälper dig att bedöma kandidater med precision och fatta datadrivna beslut.

I den här artikeln går jag igenom de bästa rekryteringsverktygen och lyfter fram de funktioner som kan göra din rekryteringsprocess smidig och effektiv. Är du redo att hitta de bästa talangerna för din organisation? Då sätter vi igång.

När du väljer rekryteringsverktyg bör du fokusera på funktioner som möjliggör en omfattande bedömning av kandidaternas profiler. Detta hjälper dig att hitta en kandidat som inte bara passar perfekt för rollen, utan också passar in i ditt företags kultur.

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i idealiska verktyg för kandidatbedömning:

Anpassningsbara utvärderingar: Leta efter Leta efter onlineverktyg för utvärdering som erbjuder anpassningsbara utvärderingar. Detta gör att du kan skräddarsy utvärderingarna efter specifika roller och säkerställa att kandidaterna testas på relevanta färdigheter.

Integrationsmöjligheter: Välj ett rekryteringsverktyg som enkelt kan integreras med din befintliga Välj ett rekryteringsverktyg som enkelt kan integreras med din befintliga HR-teknik för att spara tid och minska risken för fel.

Datadrivna insikter: Välj ett verktyg som erbjuder robust analys för att hjälpa dig att fatta välgrundade anställningsbeslut och Välj ett verktyg som erbjuder robust analys för att hjälpa dig att fatta välgrundade anställningsbeslut och främja mångfald i rekryteringen.

Användarvänlighet : Välj rekryteringsverktyg som är engagerande och användarvänliga för kandidaterna så att du får tillgång till en stor talangpool.

Automatisering av uppgifter: Fokusera på onlineverktyg för utvärdering som automatiserar rekryteringsprocessen genom att dela utvärderingsuppgifter med kandidater, lägga till personer som ska granska uppgifterna och ge feedback samt schemalägga intervjuer.

Här är de bästa rekryteringsverktygen du kan välja mellan:

1. ClickUp (Bäst för rekryteringshantering)

Använd ClickUps HR-plattform för att förenkla rekryteringen och engagera de bästa talangerna

Som HR-chef är det lätt att tröttna på att hantera de olika stegen i rekryteringsprocessen på olika plattformar.

Tänk dig att ha ett ställe där du kan hantera allt som har med rekrytering att göra, från jobbannonser till introduktion av nya medarbetare. Det är vad ClickUp gör. ClickUps HR-plattform organiserar kandidater, ansökningar och kontakter på ett ställe för en smidig rekryteringsupplevelse.

Med ClickUp Tasks kan du skapa uppgifter för varje steg i rekryteringsprocessen – som att publicera en jobbannons, gallra bland kandidater, boka intervjuer och granska testuppgifter – och tilldela dem till rätt teammedlemmar.

Effektivisera rekryteringsprocessen genom att tilldela uppgifter till teammedlemmar med ClickUp Tasks

ClickUp Kanban Views är perfekt för att visualisera rekryteringsprocessen. Du kan skapa kolumner för varje steg i rekryteringsprocessen, till exempel ”Ansökan inlämnad”, ”Bedömningsuppgift delad”, ”Bedömningsuppgift inlämnad”, ”Bedömningsuppgift under granskning” och ”Bedömning godkänd”.

Flytta kandidatkorten genom dessa steg när du går igenom olika steg i rekryteringsprocessen. Denna visuella metod hjälper dig att hitta den bästa kandidaten och gör bedömningsprocessen mer organiserad och effektiv.

Visualisera rekryteringsprocessen med ClickUp Kanban View

En annan funktion som förbättrar rekryteringsprocessen är ClickUp Brain, en kraftfull AI-assistent. Du kan använda Brain för att skapa tester för olika jobbroller.

Skapa rekryteringsbedömningsuppgifter med ClickUp Brain

ClickUp Brain automatiserar också åtgärdspunkter och tillhandahåller utvärderingssammanfattningar. På så sätt får du en snabb översikt över uppgiftsfeedbacken för varje kandidat och kan fatta bättre anställningsbeslut.

Automatisera rekryteringsuppgifter med ClickUp Brain

ClickUp har också ett omfattande bibliotek med rekryteringsmallar som ytterligare förenklar rekryteringsprocessen.

ClickUps mall för rekrytering av kandidater hjälper dig att granska och jämföra jobbansökningar. Du kan samla all relevant information om kandidaterna på ett och samma ställe.

Med den här mallen kan du:

Gör en kortlista över de bästa kandidaterna med hjälp av anpassningsbara betygsskala

Skapa checklistor för rekrytering, förfallodatum och andra påminnelser

Jämför jobbsökande med spårningstavlor och interaktiva tabeller

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för rekrytering av kandidater för att anställa modern personal och spåra sökande på ett effektivt sätt.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera utvärderingsresultaten: Skapa en anpassningsbar instrumentpanel för att följa sökandenas totala prestanda och fatta smarta anställningsbeslut med Skapa en anpassningsbar instrumentpanel för att följa sökandenas totala prestanda och fatta smarta anställningsbeslut med ClickUp Dashboards.

Skapa unika utvärderingsuppgifter: Dra och släpp kandidater mellan olika steg, samarbeta med ditt team i realtid och brainstorma utvärderings- och rekryteringsstrategier med Dra och släpp kandidater mellan olika steg, samarbeta med ditt team i realtid och brainstorma utvärderings- och rekryteringsstrategier med ClickUp Whiteboards

Sätt upp rekryteringsmål: Minska tiden för rekrytering, förbättra kandidatupplevelsen och öka mångfalden i rekryteringen genom att sätta upp mål och mäta framstegen i realtid med Minska tiden för rekrytering, förbättra kandidatupplevelsen och öka mångfalden i rekryteringen genom att sätta upp mål och mäta framstegen i realtid med ClickUp Goals.

Skapa och följ upp rekryteringsmål med ClickUp Goals

Hantera intervjuscheman: Håll enkelt koll på ansökningsfrister med Håll enkelt koll på ansökningsfrister med ClickUp Calendar View . Denna funktion ger en tydlig översikt över hela din rekryteringsprocess, vilket hjälper dig att undvika schemakonflikter och säkerställer att alla kandidater får svar i tid.

Automatisera utvärderings- och rekryteringsprocesser: Förenkla utvärderings- och anställningsprocessen genom att automatisera uppgifter med Förenkla utvärderings- och anställningsprocessen genom att automatisera uppgifter med ClickUp Automations . Du kan anpassa triggers och åtgärdspunkter. Om en ansvarig godkänner en utvärderingsuppgift flyttas till exempel kandidatens kort automatiskt till anställnings- eller intervjustadiet.

Centralisera sökandes data: Förenkla utvärderingsprocessen genom att hantera kandidaters information, uppgifter, deadlines och feedback på ett och samma ställe med Förenkla utvärderingsprocessen genom att hantera kandidaters information, uppgifter, deadlines och feedback på ett och samma ställe med ClickUp Folders . Du kan också sortera och filtrera data med hjälp av anpassade fält.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ha en brant inlärningskurva på grund av en mängd olika funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Codility (Bäst för kodningstester och tekniska intervjuer online)

via Codility

Codility är särskilt utformat för teknisk rekrytering. Det är ett utvärderingsverktyg som används före anställning för att genomföra kodningstester online för att anställa mjukvaruutvecklare och utvecklare. Det jag uppskattar mest med Codility är hur det effektiviserar utvärderingsprocessen genom att erbjuda färdiga kodningsuppgifter som täcker olika programmeringsspråk och kompetensnivåer. Verktygets kodningsmiljö i realtid låter dig observera kandidaterna medan de arbetar, vilket ger en tydlig förståelse för deras problemlösningsmetoder.

Codilitys automatiska kodanalysfunktion ger detaljerade rapporter om varje kandidats prestanda, vilket hjälper mig att anställa de perfekta kandidaterna till mitt team.

Codilitys bästa funktioner

Få tillgång till ett brett utbud av färdiga kodningsuppgifter i flera programmeringsspråk för att utvärdera olika tekniska färdigheter.

Genomför tekniska intervjuer live med samarbete i realtid för att observera och interagera med kandidaterna medan de kodar.

Anpassa testmallar för att anpassa utvärderingarna efter de specifika färdigheter som krävs för rollen.

Codilitys begränsningar

Det fokuserar främst på tekniska kodningsfärdigheter, vilket gör det olämpligt för roller som kräver ett bredare spektrum av kompetenser, såsom mjuka färdigheter eller designtänkande.

Codilitys priser

Startpris: 1200 dollar, faktureras årligen

Skala: 5000 dollar, faktureras årligen (eller 500 dollar per månad)

Anpassat: Anpassad prissättning

Codilitys betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 690 recensioner)

3. Vervoe (bäst för kompetensbaserad rekrytering)

via Vervoe

Vervoe är mitt förstahandsval för kompetensbaserad rekrytering. Det hjälper till att bedöma kandidaternas praktiska förmågor i verkliga scenarier genom jobbsimuleringar. Plattformen erbjuder arbetsuppgifter som gör det enklare att utvärdera hur kandidaterna kommer att prestera i den faktiska rollen.

Det som utmärker Vervoe är dess AI-drivna betygssystem, som automatiserar utvärderingsprocessen, vilket sparar mig otaliga timmar samtidigt som det garanterar opartiska resultat.

Verktyget erbjuder en rad anpassningsbara utvärderingar för olika roller, från kundservice till mjukvaruutveckling. Det hjälper till att utvärdera mjuka färdigheter och tekniska färdigheter på en gång, vilket ger en omfattande bild av varje kandidats förmågor.

Vervoes bästa funktioner

Välj bland över 300 mallar från ledande I/O-psykologer (industri- och organisationspsykologer) som täcker roller från grafisk design till försäljning.

Filtrera bort olämpliga kandidater med automatiserade preliminära frågor

Håll kandidaterna informerade under hela processen med meddelanden i appen, vilket gör det enkelt att bjuda in dem till utvärderingar och uppdatera dem om deras framsteg.

Säkerställ rättvis och korrekt utvärdering med funktionen Anti-Cheating.

Begränsningar för Vervoe

Det är svårt att spåra kommentarer eller feedback från sökande

Priser för Vervoe

Gratis: 0 dollar

Betala efterhand: 300 dollar för 10 kandidater

Anpassade priser

Vervoe-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

4. Toggl Hire (bäst för att spåra sökande)

via Toggl Hire

Toggl Hire är en omfattande rekryteringsplattform som förenklar rekryteringsprocessen. Den har allt du behöver, från att spåra sökande till att genomföra videointervjuer och skapa anpassade utvärderingar, vilket gör det enkelt att hitta kvalificerade sökande.

Jag har funnit Toggl Hire särskilt användbart för initiala gallringar och för att testa kandidaters tekniska färdigheter. Du kan lägga till taggar, anteckningar, betyg och testresultat för varje sökande för att standardisera utvärderingsprocessen.

Toggl Hire bästa funktioner

Automatisera kandidatscreeningen med AI för att genomföra ett preliminärt färdighetstest.

Ge kandidaterna feedback så att de hålls informerade om sin status i rekryteringsprocessen.

Skapa anpassningsbara utvärderingar för att bedöma kandidaternas färdigheter och kunskaper utifrån ett specifikt jobb.

Integrera med andra populära HR-verktyg för att förbättra arbetsflödets effektivitet.

Begränsningar för Toggl Hire

Det synkroniserar inte offline-data mellan enheter, vilket gör det svårt att komma åt informationen när som helst.

Priser för Toggl Hire

Gratis: 0 $/månad

Premium: 535 $/månad

Företag: 670 $/månad

Toggl Hire-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. HackerRank (bäst för teknisk rekrytering)

via HackerRank

HackerRank är ett utmärkt verktyg för att anställa sökande inom teknikbranschen. Det utvärderar kandidaters kodningskunskaper genom en rad verkliga utmaningar.

Plattformen erbjuder ett omfattande bibliotek med kodnings- och programmeringstester i olika programmeringsspråk, vilket gör att jag kan bedöma en kandidats kunskaper på ett korrekt sätt.

Det jag uppskattar mest är att HackerRanks utvärderingar ger detaljerad information om en potentiell kandidats problemlösningsförmåga, vilket hjälper mig att fatta välgrundade anställningsbeslut.

HackerRanks bästa funktioner

Effektivisera administrativa uppgifter genom att integrera koduppspelning och benchmarking av intervjuare, så att alla dina intervjunoter samlas på ett och samma ställe.

Utvärdera en utvecklares unika färdigheter med kopierings-/klistringsspårning, övervaka flikbyte med flikövervakning och verifiera att testet genomförs individuellt genom bildanalys.

Utvärdera utvecklare i en flexibel, verklighetstrogen testmiljö med anpassningsbara IDE-inställningar och automatiserad poängsättning för snabba och precisa utvärderingar.

HackerRanks begränsningar

Många användare rapporterar att HackerRanks gränssnitt ofta har fördröjningar och tekniska problem.

HackerRank-priser

Startpaket: 100 $/månad per användare

Pro: 450 $/månad per 5 användare

Anpassade priser

HackerRank-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

6. iMocha (Bäst för bedömning av tekniska och mjuka färdigheter)

via iMocha

iMocha är en avancerad plattform för kompetensbedömning som utmärker sig när det gäller att utvärdera både tekniska och mjuka färdigheter. Den har ett omfattande bibliotek med över 2 500 färdiga bedömningar inom olika områden, inklusive IT och ekonomi.

Jag tycker att iMocha är särskilt värdefullt för sina kodningssimuleringar i realtid och rollspecifika utvärderingar som nära efterliknar faktiska arbetsuppgifter.

Plattformens AI-drivna övervakning säkerställer bedömningarnas integritet, vilket ger mig förtroende att använda AI i rekryteringen. iMocha erbjuder också detaljerade analyser och kompetensgapanalyser, vilket gör det till en omfattande lösning för datadrivna anställningsbeslut.

iMocha bästa funktioner

Integrera enkelt iMocha med ledande system för hantering av jobbsökande, inklusive Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn och många fler.

Få tillgång till över 200 benchmarkade, anpassningsbara tester för att anställa kompetenta kandidater.

Utnyttja innovativa verktyg som AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing och andra för att effektivisera och minska rekryteringstiden.

Begränsningar för iMocha

Det kommer med många verktyg, vilket kan leda till förvirring och en brantare inlärningskurva.

iMocha-priser

Anpassade priser

iMocha-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30 recensioner)

7. ThriveMap (Bäst för rekrytering baserat på verkliga scenarier)

via ThriveMap

ThriveMap är en utvärderingssvit för anställningar som förser rekryterare med adekvata rekryteringsverktyg för att snabbt och noggrant identifiera, utvärdera och rekrytera rätt personal.

Den omfattande plattformen gör det möjligt att utvärdera inte bara tekniska färdigheter utan också hur väl kandidaterna anpassar sig till de specifika utmaningarna i jobbet.

Det jag uppskattar mest med ThriveMap är dess fokus på verkliga scenarier, vilket hjälper rekryteringschefer att förutsäga en kandidats framgång baserat på deras faktiska arbetsprestationer snarare än bara teoretiska kunskaper.

ThriveMaps bästa funktioner

Använd ThriveMaps Signal-verktyg för att undersöka och identifiera viktiga uppgifter och nödvändiga färdigheter, och anpassa anställningskriterierna efter rollens krav.

Få tillgång till ThriveMaps anpassningsbara utvärderingar för att testa jobbspecifika färdigheter, tidsplanering och personlighetsdrag, med automatisk betygsättning och jämförelse.

Använd ThriveMaps inbyggda kalkylator för att snabbt uppskatta tiden som läggs på kandidatscreening genom att ange dina lediga tjänster, sökande, valuta samt utvalda och intervjuade kandidater.

Begränsningar med ThriveMap

ThriveMaps fokus på rollspecifika bedömningar kan begränsa dess effektivitet när det gäller att utvärdera allmänna färdigheter och anställa kandidater baserat på kulturell passform.

ThriveMap-priser

Anpassade priser

ThriveMap-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. SkillsSurvey (Bäst för referenskontroll)

via SkillsSurvey

SkillSurvey hjälper till att bedöma sökande genom referenskontroller och verifiering av mjuka färdigheter för insiktsfulla anställningar. Det hjälper till att samla in ärlig feedback från en kandidats referenser genom automatiserade enkäter.

Plattformen levererar detaljerade rapporter som belyser en kandidats styrkor och utvecklingsområden, allt baserat på feedback från personer som har arbetat direkt med kandidaten.

SkillSurvey garanterar också konfidentialitet, vilket uppmuntrar till mer ärliga svar från referenser och ger ytterligare en dimension av datatillförlitlighet.

SkillsSurveys bästa funktioner

Effektivisera kandidatfeedback med ett konfigurerbart, användarvänligt system för att spåra sökande som möjliggör snabb feedback från intressenter.

Integrera iCIMS videointervjuer och språktester i ATS eller använd verktyg från tredje part för ytterligare utvärderingar och bakgrundskontroller.

Integrera nya medarbetare smidigt och följ deras framsteg med iCIMS Onboarding Software.

Begränsningar för SkillsSurvey

Det förlitar sig på referenser för kandidatbedömning, vilket kan leda till partisk rekrytering.

Priser för SkillsSurvey

Anpassade priser

SkillsSurvey-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

9. TestGorilla (bäst för integration med annan HR-programvara)

via TestGorilla

TestGorilla är ett mångsidigt onlineverktyg för bedömning som erbjuder tester inför anställning och täcker allt från kognitiva förmågor till personlighetsdrag.

En funktion som jag uppskattar är möjligheten att skapa rollspecifika testpaket, vilket gör att jag kan utvärdera flera kompetenser på en gång. Plattformens mekanismer mot fusk, som webbkamerakontroll och tidsbegränsade tester, säkerställer att resultaten är tillförlitliga.

TestGorilla erbjuder även omedelbar poängsättning, vilket påskyndar beslutsfattandet och hjälper dig att snabbt fokusera på de mest kvalificerade kandidaterna.

TestGorillas bästa funktioner

Se utvärderingsresultat och statistik i realtid om kandidaternas framsteg och senaste aktiviteter.

Jämför kandidater direkt genom att sortera utvärderingsresultaten efter betyg, alfabetisk ordning, senaste aktivitet eller anpassade svar.

Gör djupgående granskningar av kandidater genom att utforska detaljerade rapporter, titta på personliga videosvar och granska testresultat. Lägg till privata anteckningar för att få fram användbara insikter.

TestGorillas begränsningar

Det stora utbudet av tester kan vara överväldigande, vilket gör det svårt att välja de bästa kandidaterna för specifika roller.

TestGorillas priser

Gratis: 0 $/månad

Startpaket: 75 USD/månad för 1–15 anställda, faktureras årligen

Pro: 115 USD/månad för 1–15 anställda, faktureras årligen

TestGorilla-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

GetApp: 4,2/5 (över 200 recensioner)

10. Wonderlic (bäst för kognitiva förmågetester)

via Wonderlic

Wonderlic är ett verktyg för att bedöma kognitiva förmågor. Det hjälper till att utvärdera kandidaters problemlösningsförmåga och beslutsfattande.

Du kan också använda Wonderlic för att snabbt bedöma en kandidats förmåga att lära sig på jobbet.

Plattformen erbjuder personlighetstester som ger djupare insikter om hur en kandidat kan passa in i ett team eller hantera utmaningar på arbetsplatsen. Det jag gillar mest med Wonderlic är dess snabbhet – resultaten är tillgängliga nästan omedelbart, vilket möjliggör snabbare anställningsbeslut utan att göra avkall på noggrannheten.

Wonderlics bästa funktioner

Förutse kandidatens framgång genom att bedöma kandidatens förmågor, motivationsfaktorer och personlighetsdrag.

Anpassa intervjuerna så att de fokuserar på kandidatens relativa styrkor och möjligheter till utveckling.

Gör personlighetsbedömningar för att få en väl avvägd kandidatprofil.

Wonderlics begränsningar

Det fokuserar starkt på kognitiva tester, vilket kanske inte helt fångar upp en kandidats praktiska färdigheter eller jobbspecifika expertis.

Wonderlics priser

Anpassade priser

Wonderlic-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

