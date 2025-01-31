De 10 bästa programvarorna för balanserade styrkort 2025

Är finansiella mått det enda sättet du mäter ditt företags tillväxt på?

Om ja, då är det kanske dags att ompröva din strategi.

Marknaden utvecklas ständigt. Att hålla sig à jour med förändrade trender och samtidigt se till att alla delar av organisationen är synkroniserade kan vara en utmaning – även för de bästa cheferna.

Så, vad är ett bra sätt att följa framstegen och säkerställa att du är på rätt väg mot dina strategiska mål?

Balanced Scorecard (BSC)-ramverket ger dig en fullständig bild av ditt företags resultat. Till skillnad från traditionella metoder som enbart fokuserar på finansiella mått, fokuserar Balanced Scorecard-ramverket på nyckeltal (KPI) för att mäta ditt företags resultat på ett holistiskt sätt.

Här är några KPI:er för balanserad styrkortmetodik för att mäta företagets resultat:

Finansiella resultat: Hur utvecklas dina intäkter, vinster och kostnader i förhållande till dina mål? Kundnöjdhet: Hur väl tillgodoser du dina kunders behov? Hur mycket värde tillför du kunderna? Interna affärsprocesser: Hur effektivt fungerar din verksamhet? Medarbetarnas utveckling: Hur väl utvecklas dina teammedlemmar och uppnår sina mål?

Det kan vara svårt att välja rätt programvara för att implementera Balanced Scorecard-metoden. För att förenkla processen har vi undersökt och sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för Balanced Scorecard.

Vad ska du leta efter i programvara för balanserade styrkort?

När du väljer en programvara för balanserad resultatkort ska du utvärdera hur väl plattformen passar dina organisatoriska behov och mål. Här är några faktorer du måste ta hänsyn till:

Strategikartläggning: Programvaran bör innehålla robusta funktioner för strategikartläggning för att samordna mål, initiativ och processer.

Visualisering: En bra BSC-programvara bör erbjuda kraftfulla visualiseringsverktyg som illustrerar måluppfyllelsen.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Instrumentpaneler är avgörande för att övervaka och analysera viktig data på ett överskådligt sätt. Leta efter programvara som erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler, så att du kan visa de mest relevanta mätvärdena och KPI:erna på ett tydligt och organiserat sätt.

Samarbets- och anteckningsfunktioner: Välj programvara som innehåller funktioner för anteckningar, bilagor och samarbete, så att teammedlemmarna kan dela insikter, diskutera mål och genomföra idéer på ett mer effektivt sätt.

Avancerade rapporteringsfunktioner: Ett balanserat styrkortverktyg bör generera omfattande rapporter med siffror och diagram för att ge både kvalitativa och kvantitativa insikter.

Exportfunktioner: Den programvara du väljer bör möjliggöra enkel dataexport till Excel, PowerPoint, PDF eller andra vanliga format, så att rapporter och presentationer blir tydliga, professionella och lätta att distribuera.

Automatisering och integration: Välj programvara som automatiserar repetitiva uppgifter som datainmatning. Tänk också på hur väl programvaran integreras med befintliga system inom ditt företag för att öka effektiviteten och datanoggrannheten.

Här är de 10 bästa programvarorna för balanserad styrkort för att följa och optimera företagets resultat:

1. ClickUp (bäst för strategisk planering)

Se olika aspekter av ditt arbetsflöde med ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för strategisk planering som förenar projektplanering, uppgiftshantering och teamkommunikation. Den erbjuder omfattande funktioner som hjälper dig att följa projektets framsteg, fördela resurser effektivt och säkerställa att din strategi håller kursen.

ClickUp Goals integrerar OKR (mål och nyckelresultat) och Balanced Scorecard-metoden genom att samla målanpassning, resultatspårning och visualisering av mätvärden på en och samma plattform.

Använd ClickUp Goals för att ställa in OKR, koppla dem till uppgifter och följa framstegen

Du kan följa teamets och företagets totala resultat med ClickUp Dashboards. Det ger dig värdefull information om teamets arbetsbelastning, tid som läggs på olika uppgifter och försäljningsutvecklingen.

Spåra projektets resultat och försäljningsutvecklingen med ClickUp Dashboards

ClickUp erbjuder också ett stort urval av mallar för balanserade styrkort som hjälper dig att omvandla din strategiska vision till praktiska insikter.

ClickUp Balanced Scorecard Template är ett banbrytande verktyg för att förbättra prestanda och följa upp framgångar. Med det kan du analysera data, sätta upp tydliga mål, utforma initiativ och övervaka dina framsteg – allt på ett och samma ställe. Med den här mallen kan du:

Sätt upp mål för att säkerställa teamets ansvarstagande

Få en heltäckande bild av organisationens resultat

Förbättra beslutsprocesserna med datadrivna insikter

Ladda ner den här mallen Skapa insiktsfulla diagram, grafer och strategiska planeringsrapporter med hjälp av ClickUp Balanced Scorecard Template.

ClickUps bästa funktioner

Prestationshantering: Spåra uppgiftsframsteg och mät KPI:er med Spåra uppgiftsframsteg och mät KPI:er med ClickUp Tasks . Använd kommentarreaktioner, kapslade deluppgifter, flera uppdragstagare och prioritetsinställningar för att främja smidigt samarbete.

Visualisering: Använd Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer, skapa strategier och tilldela åtgärdspunkter. Du kan också länka filer, dokument och andra viktiga resurser till dina whiteboards för bättre sammanhang och förbättrat beslutsfattande.

Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards

Integrationer: Använd Använd ClickUp Integrations för att konsolidera data från olika datakällor och över 1 000 externa appar, inklusive Dropbox, Harvest, Google Drive och Zoom, för en effektiv strategisk planeringsprocess och arbetsflöde.

Automatisering: Aktivera automatiserad uppgiftsfördelning, uppgiftshantering och projektuppdateringar med Aktivera automatiserad uppgiftsfördelning, uppgiftshantering och projektuppdateringar med ClickUp Automations

AI-stöd: Skapa uppgiftsöversikter i realtid, få kontextuella insikter och få omedelbara svar på arbetsrelaterade frågor med Skapa uppgiftsöversikter i realtid, få kontextuella insikter och få omedelbara svar på arbetsrelaterade frågor med ClickUp Brain.

Skapa insikter på ett smidigt sätt och koppla ihop ditt arbete med ClickUp Brain

Chat: Kommunicera i realtid genom att tagga teammedlemmar eller grupper, tilldela åtgärdspunkter och länka uppgifter med Kommunicera i realtid genom att tagga teammedlemmar eller grupper, tilldela åtgärdspunkter och länka uppgifter med ClickUp Chat

Få realtidsuppdateringar från teammedlemmar om projekt eller uppgifter med ClickUp Chat

Begränsningar med ClickUp

Programvarans omfattande karaktär och dess många funktioner kan göra inlärningskurvan längre för nya användare.

Dess funktioner är mest effektiva på stationära enheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Office Timeline (bäst för att skapa tidslinjer och presentationer)

via Office Timeline

Office Timeline är en utmärkt plattform för att skapa visuellt tilltalande tidslinjer och presentationer som tydligt förmedlar strategiska mål, resultatmått och framsteg över tid.

De fördesignade mallarna och en intelligent layoutmotor organiserar din information automatiskt, vilket hjälper dig att få bättre insikter i data.

Med dess anpassningsbara alternativ kan du enkelt konvertera projektdata till tidslinjer och presentera komplexa BSC-data för intressenter i ett tillgängligt format.

Office Timelines bästa funktioner

Hantera och anpassa data med funktioner som uppgiftsskapande, framstegsspårning och visning av beroenden.

Få projektsammanfattningar för att identifiera hinder eller uppgiftsberoenden.

Exportera dina data som Excel-filer, PowerPoint-bilder eller PNG-bilder.

Samarbeta i realtid med delad åtkomst och redigering av flera parter för beslutsfattande i teamet.

Begränsningar i Office Timeline

Saknar funktioner för resursuppföljning och budgetering för projektledning.

Erbjuder inte någon dedikerad onlinetjänst för lagring och hantering av bilder eller mallar.

Priser för Office Timeline

PowerPoint-tillägg Windows Pro Edition: Mindre än 13 dollar per månad, faktureras årligen Pro+ Edition: Mindre än 17 dollar per månad, faktureras årligen Expert Edition: Mindre än 21 dollar per månad, faktureras årligen

Pro Edition: Mindre än 13 dollar per månad, faktureras årligen

Pro+ Edition: Mindre än 17 dollar per månad, faktureras årligen

Expert Edition: Mindre än 21 dollar per månad, faktureras årligen

Online Tool Browser: 149 USD/användare, faktureras årligen

Pro Edition: Mindre än 13 dollar per månad, faktureras årligen

Pro+ Edition: Mindre än 17 dollar per månad, faktureras årligen

Expert Edition: Mindre än 21 dollar per månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Office Timeline

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

3. ClearPoint Strategy (Bäst för affärsrapportering och genomförande)

via ClearPoint Strategy

ClearPoint är en intuitiv programvara som hjälper dig att hantera dina mål, initiativ och åtgärdspunkter på ett och samma ställe. Den stöder Norton och Kaplans Balanced Scorecard-metodik och kan anpassas för att implementera olika varianter av BSC-ramverket.

ClearPoint kombinerar data från olika källor, vilket gör strategisk planering och genomförande smidigt och enkelt. Du kan enkelt skapa anpassade scorecards för enskilda team eller projekt.

Det hjälper dig också att skapa en effektiv sammanfattande rapport och strategikarta genom att anpassa element för att lyfta fram relevant information.

ClearPoint Strategy – bästa funktioner

Automatisera affärsrapporteringen med detaljerade analyser med hjälp av den inbyggda motorn.

Spåra framsteg med OKR och använd AI för att sätta upp och övervaka mål på både individ- och avdelningsnivå.

Redigera innehåll direkt på sidan för bekvämlighet och effektivitet

Skapa en gemensam vision i samarbetsutrymmen för att förbättra teamarbetet och prestandan.

ClearPoint Strategy begränsningar

Sammanfattande rapporter saknar sorterings-, lagrings- och kompakta exportalternativ.

Har inte avancerade verktyg för hantering av tilldelade uppgifter

Priser för ClearPoint Strategy

Grundläggande plan: 250 $/månad

Professionell plan: 800 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

ClearPoint Strategy-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

4. Sisense (bäst för att visualisera mål)

via Sisense

Sisense förenklar datahanteringen genom att kombinera information från olika källor – såsom offline-databaser, kalkylblad eller molntjänster – i en centraliserad plattform.

Det effektiviserar dataprepareringen med sina lättanvända ETL-verktyg (Extract, Transform, Load), så att du kan organisera och analysera data på ett effektivt sätt. Du kan också skapa detaljerade rapporter och interaktiva instrumentpaneler med Sisense.

Med dess ln-Chip-teknik kan du köra avancerade analyser utan att behöva specialiserade datalager eller ett stort IT-team. För avancerad dataanalys kan du använda formler med ett klick från instrumentpaneler för att utföra statistiska funktioner, såsom korrelation och kovarians.

Sisense bästa funktioner

Utnyttja AI och ML för prediktiva insikter

Dra och släpp element för att smidigt koppla samman flera datakällor.

Skapa och dela interaktiva instrumentpaneler med lätthet

Fråga data i realtid för omedelbara insikter

Sisense begränsningar

Plattformen är resurskrävande och kräver betydande serverkapacitet och installationstid.

Dashboards är begränsade till webbåtkomst, vilket komplicerar offline-delning och schemalagd rapportering.

Priser för Sisense

Anpassad prissättning

Sisense-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

5. Spider Strategies (Bäst för strategiska ledningsdashboards)

via Spider Strategies

Spider Strategies erbjuder en mångsidig molnbaserad plattform för strategi- och KPI-hantering. Den stöder en rad strategiska modeller, såsom Balance Scorecard, Ansoff Matrix och Strategic Horizons.

Spider Strategies förbättrar den övergripande strategigenomförandet med avancerad automatisering. Du kan enkelt implementera Balanced Scorecard-metoden genom att ange perspektiv, mål och mått och sedan följa upp mätvärdena varje månad.

Det skapar också visuellt tilltalande och anpassningsbara strategikartor som ger dig en tydlig översikt över dina resultat.

Spider Strategies bästa funktioner

Samla mätvärden, instrumentpaneler och rapporter på ett ställe för att skapa informationshäften och förenkla PowerPoint-integrationen för kvartalsvisa verksamhetsgenomgångar.

Använd Connect-funktionen för att hämta data från externa källor till dina KPI:er, vilket effektiviserar datahantering och rapportering.

Visualisera planer och koppla dem till mål med Spider Impact.

Spider Strategies begränsningar

Det erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter och användarupplevelse.

Verktyget behöver bättre integration med andra datasystem.

Spider Strategies prissättning

Spider Hosted-abonnemang: 1+ användare: 125 USD/månad, faktureras årligen Team (10+ användare): 1 000 USD/månad, faktureras månadsvis eller årligen Avdelning (25+ användare): 2 250 USD/månad, faktureras månadsvis eller årligen Företag (100+ användare): 5 000 USD/månad, faktureras månadsvis eller årligen

1+ användare: 125 USD/månad, faktureras årligen

Team (10+ användare): 1 000 USD/månad, faktureras månadsvis eller årsvis

Avdelning (25+ användare): 2 250 USD/månad, faktureras månadsvis eller årsvis

Företag (100+ användare): 5 000 USD/månad, faktureras månadsvis eller årsvis

Spider On-premises-prenumerationer: Anpassade priser

1+ användare: 125 USD/månad, faktureras årligen

Team (10+ användare): 1 000 USD/månad, faktureras månadsvis eller årsvis

Avdelning (25+ användare): 2 250 USD/månad, faktureras månadsvis eller årsvis

Företag (100+ användare): 5 000 USD/månad, faktureras månadsvis eller årsvis

Spider Strategies betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25 recensioner)

6. Corporater (Bäst för integrerad hantering av affärsresultat)

via Corporater

Corporater erbjuder en komplett uppsättning verktyg för att sätta upp strategiska mål, följa upp KPI:er, genomföra initiativ, visualisera och integrera dataverktyg samt hantera arbetsflöden.

Det hjälper dig att digitalisera och automatisera dina strategihanteringsprocesser i takt med att ditt företags behov utvecklas. Du kan utöka din lösning till att omfatta styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC) inom samma system.

Med Corporater kan du också skapa personliga ledningslösningar och anpassade instrumentpaneler för att följa strategier, KPI:er och övergripande resultat.

Corporaters bästa funktioner

Ställ in och hantera perspektiv och mål samtidigt som du samordnar strategier inom hela organisationen.

Koppla ihop datakällor smidigt och lägg till anteckningar för ytterligare kontext och tydlighet.

Hantera mål och följ upp framsteg för att övervaka prestanda och generera rapporter om viktiga resultat.

Anpassa användaråtkomsten för att hantera innehållets synlighet och skapa specifika rollbaserade instrumentpaneler.

Begränsningar för företag

Att skapa anpassade rapporter kräver avancerad expertis eftersom programvaran saknar färdiga mallar.

Det har ett komplext användargränssnitt.

Priser för företag

Anpassad prissättning

Företagsbetyg och recensioner

Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

7. Lucidchart (bäst för datavisualisering)

via Lucidchart

Lucidchart hjälper företag att effektivisera projektledningen genom avancerad datavisualisering. Det är särskilt bra för att skapa diagram över processer som är viktiga för strategisk planering. Du kan skapa detaljerade visuella diagram över affärsprocesser för att implementera ramverk för prestationshantering.

Med dessa verktyg kan du dela strategiska kartor med intressenter för en framgångsrik implementering och anpassning av organisationens mål.

Lucidchart erbjuder ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt och innovativa verktyg som möjliggör effektiv storyboarding, brainstorming och skapande av scheman, organisationsdiagram och Gantt-tidslinjer.

Lucidcharts bästa funktioner

Använd omfattande kortkommandon för att effektivisera arbetsuppgifter och minska tiden som läggs på repetitiva åtgärder.

Lägg till viktiga mätvärden till befintliga diagram genom datalänkning.

Inkorporera interaktiva element genom att länka textrutor eller block i ditt diagram för att hålla layouten överskådlig.

Rensa upp dina diagram automatiskt så att de blir presentationsklara med smarta designfunktioner.

Begränsningar i Lucidchart

Det saknar avancerade designfunktioner som specialiserade teckensnitt, anpassade färgpaletter och objektgruppering för anpassade bibliotek.

Anslutningar omorienteras inte automatiskt när former flyttas, vilket komplicerar diagramjusteringar.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuellt: 9 $/månad per användare

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

8. Miro (Bäst för processkartläggning och samarbete)

via Miro

Miro är en visuell arbetsyta som samlar distribuerade team för att designa och bygga tillsammans. På en Miro-tavla kan du och ditt team enkelt ta itu med strategiutveckling, produktdesign och komplexa arbetsflöden. Du ser namngivna markörer röra sig över tavlan när medarbetarna bidrar med idéer, ger feedback och skapar tillsammans med hjälp av delade verktyg och information.

Det som utmärker Miro är dess omfattande uppsättning funktioner som är utformade för innovation. Det hjälper dig att organisera alla dina projektuppgifter och resurser på ett ställe för att följa upp KPI:er. Du kan också koppla samman idéer och data på ett ställe för effektiv strategisk planering.

Miros bästa funktioner

Använd Miro för SCRUM-möten, wireframes, brainstorming-sessioner, workshops och idéhantering. Dess realtidsfunktion och fria hand ger ett smidigt och intuitivt samarbete.

Gör det möjligt för flera användare att samtidigt visa och bidra till projekt för bättre uppföljning av framstegen.

Kartlägg kundresan för att identifiera utmaningar och förbättra kundupplevelsen

Miro-begränsningar

Redigeringsalternativen för vissa verktyg är begränsade.

Det integreras inte med Microsoft- eller Google-verktyg, vilket begränsar anslutningsmöjligheterna.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/användare/månad

Företag: 20 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

9. Monday (Bäst för realtidsinsikter)

via Monday

Monday är en populär plattform för arbetshantering och kundrelationshantering (CRM) som hjälper dig att enkelt hantera prestationsmått, projekt och dagliga uppgifter. Dess anpassningsbara instrumentpanel och rapporteringsfunktioner spårar projektets KPI:er och teamets arbetsbelastning.

Det bästa med Monday är att dess instrumentpaneler ger insikter i realtid, så att du kan övervaka företagets och medarbetarnas resultat och fatta välgrundade beslut. Dessutom automatiserar AI-integrationen arbetsflödet för effektiv strategigenomförande.

Måndagens bästa funktioner

Implementera regelbaserad automatisering för att effektivisera enkla uppgifter och spara tid.

Få tillgång till projektmallar för att effektivisera projektledningen och följa upp mätvärden.

Lägg till budgetinformation till uppgifter för att hålla projektets ekonomi på rätt spår.

Få en översikt över företagets resultat med anpassningsbara instrumentpaneler.

Måndagsbegränsningar

Verktyg för filtrering av uppgifter kan vara begränsande och begränsa anpassningsmöjligheterna.

Dashboard-funktionen är mindre intuitiv och kräver mer vägledning.

Måndagspriser

Gratis för alltid

Grundläggande: 9 $/användare/månad, faktureras årligen

Standard: 12 USD/användare/månad, faktureras årligen

Pro: 19 $/användare/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

10. Mural (bäst för att visualisera framsteg)

via Mural

Mural är en visuell samarbetslösning som hjälper team att rita och organisera idéer på en digital whiteboard för bättre strategisk planering. Du kan samla alla projektdelar på ett ställe för att identifiera hinder och se till att allt flyter på smidigt.

Mural:s mall för användarupplevelse hjälper dig att implementera Balanced Scorecard-metoden. Du kan kartlägga hela kundresan för att förstå friktionspunkter och förbättra kundupplevelsen.

Med Mural kan du också sammanfatta och reflektera över dina projekt, mål, målsättningar och aktiviteter för att öka teamets produktivitet.

Mural bästa funktioner

Brainstorma idéer med ditt team genom att skapa digitala klisterlappar, rita diagram och lägga till bilder för att visuellt representera koncept och idéer.

Visualisera data i form av cirkeldiagram, grafer och diagram för att presentera datadrivna insikter för teammedlemmar och intressenter.

Utvärdera teamets resultat för att identifiera förbättringsmöjligheter

Definiera tydliga roller för smidig projektgenomförande

Begränsningar med Mural

Det går inte att skapa tabeller eller rutnät, vilket gör det tidskrävande att organisera informationen på ett effektivt sätt.

Mobilupplevelsen motsvarar inte webbversionen, vilket begränsar funktionaliteten när du är på språng.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 9,99 $/månad per medlem

Företag: 17,99 $/månad per medlem, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Mural-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Skapa exakta balanserade styrkort med ClickUp

Vi har delat med oss av våra bästa programvaror för balanserade styrkort för att stödja dina projekt- och strategiska planeringsbehov. Genom att noggrant utvärdera varje alternativ kan du hitta det perfekta verktyget för dina mål.

