Behärska Google Docs: De bästa genvägarna för snabbare skrivande

Känner du dig trött på repetitiva klick och formateringsuppgifter i Google Docs? Det är dags att ta kontrollen.

Många användare inser inte hur mycket tid de förlorar på att leta efter enkla funktioner i menyerna – från att markera text och justera stycken till att tillämpa en viss rubrikstil eller navigera i dokumentet.

Men tänk om du kunde snabba på dessa uppgifter med bara några tangenttryckningar?

Det är här genvägarna i Google Docs kommer in. De kan förbättra din skrivupplevelse avsevärt och hjälpa dig att åstadkomma mer på kortare tid.

I den här artikeln går vi igenom de viktigaste kortkommandona i Google Docs och ger dig verktyg för att arbeta smartare.

Vad är ett kortkommando i Google Docs?

Genvägarna i Google Docs är kraftfulla tips som ökar produktiviteten genom att du kan utföra uppgifter mer effektivt. Istället för att klicka dig igenom menyer eller verktygsfält för att utföra vanliga uppgifter, som att kopiera text, fetstilta en rubrik eller infoga en länk, kan du använda genvägar för att utföra dessa åtgärder direkt.

Det sparar inte bara tid utan hjälper dig också att behålla fokus, eftersom du inte behöver växla mellan tangentbordet och musen hela tiden.

Genvägar är särskilt användbara för uppgifter som du utför ofta, som att formatera text, navigera i långa dokument eller samarbeta med andra genom kommentarer och förslag. Men de hjälper också till med mer avancerade funktioner som att tillämpa stilar, infoga media eller till och med visa live-redigeringar i realtid.

Många av dessa genvägar är anpassningsbara och kan variera något beroende på vilket operativsystem du använder, till exempel Windows, Mac eller Chrome OS. Deras syfte är dock detsamma: att ge dig möjlighet att styra ditt dokument med några enkla tangenttryckningar.

Fördelar med att använda genvägar i Google Docs

Det finns otaliga fördelar med att använda kortkommandon i Google Docs. Låt oss titta på några av dem:

Ökad hastighet : Med genvägar kan du utföra olika uppgifter, till exempel formatera och navigera i ett dokument, på några sekunder utan att behöva klicka dig igenom menyer eller använda musen. De gör repetitiva åtgärder mindre tidskrävande och frustrerande.

Förbättrad koncentration : Genom att hålla händerna på tangentbordet minskar du behovet av att växla mellan mus och tangentbord. Detta hjälper dig att behålla fokus på innehållet. Genvägar gör det också lättare att hålla flytet, eftersom du kan utföra olika åtgärder utan att avbryta skrivprocessen.

Bättre dokumentnavigering : Med genvägarna i Google Docs kan du snabbt navigera genom stora dokument och hoppa till rubriker, stycken eller specifika avsnitt utan att behöva bläddra. Enkla tangentkombinationer gör det mycket enklare att flytta stycken, markera stora textblock och korrigera stavfel.

Noggrannhet och precision : Genvägar minskar risken för att välja fel alternativ i menyerna, vilket förbättrar noggrannheten i dina åtgärder. Du kan tillämpa exakt formatering och redigeringar, vilket garanterar konsekventa och felfria dokument.

Förbättrad samverkan: I dokument som samarbetas kring kan genvägar för att lägga till kommentarer, spåra ändringar eller granska redigeringar påskynda feedback- och granskningsprocessen. De hjälper dig också att snabbt hantera förslag eller navigera mellan ändringar, vilket gör samarbetet i realtid mer effektivt.

Hur man använder kortkommandon i Google Docs

Är du redo att använda genvägar i Google Docs? Här är stegen du bör följa:

Lär dig vanliga genvägar

Börja med att lära dig och bekanta dig med grundläggande genvägar som Ctrl + C (kopiera), Ctrl + V (klistra in) och Ctrl + Z (ångra) för Windows, eller Command + C, Command + V och Command + Z för Mac.

Du kommer troligen att behöva utföra dessa uppgifter regelbundet, så att lära dig dessa vanliga kortkommandon kommer att underlätta ditt arbete och öka din självkänsla. Du kan sedan sakta gå vidare till mer komplexa kortkommandon och till och med skapa egna kortkommandon.

Använd den inbyggda genvägsguiden

Du kan använda genvägshandböcker (som den här!) eller videor för att lära dig mer om genvägar i Google Docs. Ett annat sätt att lära sig om dem medan du skriver är att använda Google Docs inbyggda guide.

Tryck bara på Ctrl + / (för Windows) eller Command + / (för Mac) så visas omedelbart en ruta med alla kortkommandon.

Öva, öva, öva

Nästa steg är att öva på det du har lärt dig. De enklaste genvägarna är de som används för enkel textformatering. Tryck till exempel på Ctrl + I (Windows) eller Command + I (Mac) för att kursivera markerad text. Detta hjälper dig att integrera genvägarna i ditt vanliga arbetsflöde.

Du kan också börja använda navigeringsgenvägar som Ctrl + Home (Windows) eller Command + uppåtpil (Mac) för att snabbt hoppa till början av dokumentet. När du väl kan använda dem kan du gå vidare och skapa egna kortkommandon i Google Docs.

Kombinera genvägar för avancerade åtgärder

Vissa genvägar i Google Docs består av flera steg. För att infoga en länk måste du till exempel trycka på Ctrl + K (Windows) eller Command + K (Mac) och sedan skriva eller klistra in URL-adressen med Ctrl + V. Öva på att kombinera stegen för att effektivisera dina åtgärder.

Om du arbetar i ett delat dokument kan du använda Ctrl + Alt + M (Windows) eller Command + Option + M (Mac) för att lägga till kommentarer och effektivisera feedbackprocessen.

De 50 bästa kortkommandona i Google Docs som sparar tid

Oavsett om du arbetar med en liten anteckning eller ett stort dokument som flera personer samarbetar kring kan du förbättra ditt arbetsflöde avsevärt genom att lära dig kortkommandona i Google Docs. Det gör att du kan skapa dokument snabbare, smidigare och mer effektivt.

Vi känner till över hundra genvägar, men här är de 50 bästa genvägarna för Google Docs som kan spara tid och arbete:

Genvägar för textformatering

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg För att fetstilta text Ctrl + B Kommando + B För att kursivera text Ctrl + I Kommando + I För att understryka text Ctrl + U Kommando + U För att öka teckenstorleken Ctrl + Skift + > Kommando + Skift + > För att minska teckenstorleken Ctrl + Skift + < Kommando + Skift + < För att stryka över text Alt + Skift + 5 Kommando + Skift + 5 För superscript Ctrl +. (punkt) Kommando + . (punkt) För index Ctrl + , (kommatecken) Kommando + , (kommatecken) Så här raderar du formatering Ctrl + \ Kommando + \

Allmänna genvägar

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg Så här markerar du hela dokumentet Ctrl + A Kommando + A Så här kopierar du text Ctrl + C Kommando + C Så här klistrar du in text Ctrl + P Kommando + P Så här klipper du ut text Ctrl + X Kommando + X Så här ångrar du din senaste åtgärd Ctrl + Z Kommando + Z Återställ din senaste åtgärd Ctrl + Y Kommando + Skift + Z Så här hittar du något i dokumentet Ctrl + F Kommando + F Så här hittar och ersätter du något i dokumentet Ctrl + H Kommando + Skift + H Så här infogar du en länk Ctrl + K Kommando + K Så här öppnar du en fil Ctrl + O Kommando + O Så här skriver du ut ditt dokument Ctrl + P Kommando + P

Genvägar för formatering av stycken

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg För att justera text till vänster och höger Ctrl + Skift + LCtrl + Skift + R Kommando + Skift + LKommando + Skift + R Så här centrerar du text Ctrl + Skift + E Kommando + Skift + E För att justera text Ctrl + Skift + J Kommando + Skift + J Så här lägger du till en punktlista Ctrl + Skift + 8 Kommando + Skift + 8 Så här lägger du till en numrerad lista Ctrl + Skift + 7 Kommando + Skift + 7 Så här lägger du till en checklista Ctrl + Skift + 9 Kommando + Skift + 9 För att flytta upp ett stycke Ctrl + Skift + Uppåtpil Kommando + Skift + Uppåtpil För att flytta ner ett stycke Ctrl + Skift + Nedåtpil Kommando + Skift + Nedåtpil För att tillämpa "normal text" Ctrl + Alt + 0 Kommando + Alt + 0 För att tillämpa "rubrik 1" Ctrl + Alt + 1 Kommando + Alt + 1 För att tillämpa "rubrik 2" Ctrl + Alt + 2 Kommando + Alt + 2 För att tillämpa "rubrik 3" Ctrl + Alt + 3 Kommando + Alt + 3

Genvägar för samarbete

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg För att lägga till kommentarer Ctrl + Alt + M Kommando + Alternativ + M För att lösa kommentarer Ctrl + Alt + Skift + E Kommando + Alternativ + Skift + E

Bildhantering

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg Infoga bild Alt + Skift + I, sedan P Kommando + Alternativ + I, sedan P Ändra storlek på bilden proportionellt Skift + dra hörnet Skift + dra hörnet

Dokumenthantering

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg För att spara dokument Ctrl + S Kommando + S Så här infogar du ett sidbryt eller lägger till en ny sida i Google Docs Ctrl + Enter Kommando + Enter Öppna revisionshistoriken Ctrl + Alt + Skift + H Kommando + Alternativ + Skift + H För att stänga dokumentet Ctrl + W Kommando + W För att växla mellan lägen Visa Föreslå Visa Ctrl + Alt + Skift + ZCtrl + Alt + Skift + XCtrl + Alt + Skift + C Kommando + Skift + Alternativ + ZKommando + Skift + Alternativ + XKommando + Skift + Alternativ + C

Navigeringstangentkommandon

Beskrivning Genvägar för Windows/Chrome OS Mac-genväg För att gå till nästa felstavade ord Ctrl + ' (Apostrof) Kommando + ' (Apostrof) För att gå till nästa förslag Ctrl + ; (semikolon) Kommando + ; (semikolon) För att flytta till början av dokumentet Ctrl + Home Kommando + uppåtpil För att flytta till slutet av dokumentet Ctrl + End Kommando + nedåtpil För att flytta till nästa ord och föregående ord Ctrl + högerpil, Ctrl + vänsterpil Kommando + högerpilen, Kommando + vänsterpilen För att visa dokumentets disposition Ctrl + Alt, tryck på A, sedan H Kommando + Alternativ, tryck på A, sedan H Visa redigeringshistorik Ctrl + Alt + Skift + R Kommando + Alternativ + Skift + R Så här infogar du en fotnot Ctrl + Alt + F Kommando + Alternativ + F För att få ordräkningen Ctrl + Skift + C Kommando + Skift + C

Begränsningar vid användning av Google Docs

Google Docs erbjuder många fördelar, men har också en del begränsningar. Låt oss diskutera några av dem:

Beroende av internet

Google Docs är beroende av en stabil internetanslutning för de flesta funktionerna. Du kan visserligen aktivera offline-läget, men realtidsfunktioner som samarbete eller automatisk sparning fungerar inte utan internetanslutning.

Det är också begränsande, eftersom du måste ställa in det i förväg. Om du plötsligt förlorar anslutningen kommer du alltså inte att kunna redigera ditt dokument.

Begränsade avancerade funktioner

Jämfört med andra verktyg som Microsoft Word eller ClickUp saknar Google Docs många avancerade formateringsverktyg, makron och andra komplexa layoutalternativ. Dessa inkluderar:

Du kan inte kapsla sidor. Om du använder komplexa dokument kan det därför vara svårt att organisera dem.

Du kan inte skapa mappar och organisera dokument baserat på olika projekt i Google Docs. Du kan bara skapa dem manuellt med hjälp av Google Drive.

Därför kan du inte använda dem för komplicerade och storskaliga projekt.

Begränsade samarbetsfunktioner

Google Docs erbjuder också begränsade samarbetsfunktioner. Du kan visserligen redigera i realtid och dela dina dokument, men du får inte tillgång till avancerade funktioner som tidsspårning, framstegsspårning eller anpassade uppgiftsstatusar. Detta gör det svårt att använda Google Docs för stora projekt som kräver smidigt samarbete.

