Hur man väljer rätt prismodell för byrån

Jake är en frilansande digital marknadsförare som har varit i branschen i tre år. Han har just fått en stor kund, men det finns en hake – kunden vill ha en unik uppsättning tjänster som Jake inte vet hur han ska fakturera. Jake inser att deras generella prissättningsstrategi inte längre fungerar.

Om du är verksam inom marknadsföring är du förmodligen bekant med Jakes dilemma. Oavsett om du är egenföretagare, arbetar på en byrå eller driver ett eget företag kan det vara svårt att bestämma priset på dina marknadsföringstjänster.

Men oroa dig inte! I det här inlägget avslöjar vi hemligheten bakom populära prismodeller för byråer och besvarar den stora frågan – hur ska man fakturera en kund? Vi utforskar olika alternativ och hjälper dig att hitta det som passar bäst för ditt företag och dina kunder.

Vad är en prissättningsmodell för byråer?

Termen byråns prissättningsmodeller avser hur en byrå strukturerar sitt faktureringssätt till kunderna för de tjänster den tillhandahåller.

Olika prissättningsmodeller finns tillgängliga beroende på projektets omfattning, förtroendet mellan parterna, typ av arbete, bransch etc.

Det är viktigt att välja en lämplig prismodell för byrån av följande skäl:

Du vill varken ta för lite eller för mycket betalt av dina kunder.

Genom att vara transparent om kostnaderna visar du dina kunder att de kan lita på dig.

Du vill inte behöva följa upp varje kund för att få betalt efter att projektet är slutfört.

Du måste hantera projektpriset och fastställa en betalningsplan innan du börjar arbeta med projektet. På så sätt vet alla inblandade vad de kan förvänta sig i slutändan.

Förstå olika prismodeller för byråer

Det finns vanligtvis fyra olika betalningsmodeller som byråer använder sig av.

1. Värdebaserad prissättningsmodell

I en värdebaserad prissättningsmodell fakturerar byrån kunden utifrån det upplevda värdet den tillför – genom trafik, leads (organiska eller andra) och engagemang i sociala medier.

Anta till exempel att en byrå har erfarna UX-designers som tidigare har arbetat framgångsrikt med SaaS-kunder. I så fall kan byrån med självförtroende erbjuda värdebaserade prismodeller för nyare SaaS-kunder.

I värdebaserad prissättning sker faktureringen inte per arbetad timme. Istället baseras den på resultat. Detta är förmodligen den största fördelen med att använda en värdebaserad modell.

Resultatet är kopplat till avkastningen på investeringen, så kunden vet vad de betalar för när de anlitar byrån.

Det betyder dock inte att byrån inte kommer att tjäna på det. Med värdebaserad prissättning får du långsiktiga kunder och förutsägbara intäkter, förutsatt att du levererar resultat. Du kan också tjäna mer om du tillför mer värde och tar på dig fler projekt.

2. Projektbaserad prissättningsmodell

I en projektbaserad prismodell tar byrån ut en fast avgift för ett specifikt projekt. Projektets omfattning diskuteras och kunden får ett fast pris för en given leverans.

Betalningsvillkoren fastställs vanligtvis innan byrån påbörjar arbetet med ett uppdrag. På så sätt får båda parter (byrån och varumärket) fullständig klarhet om projektet och dess kostnader.

Den projektbaserade prismodellen fungerar också när kunden har en fast budget för hela projektet.

3. Prismodell baserad på timpris

Detta är den enklaste modellen. Du arbetar en timme, du fakturerar en timme. Byrån kan ta ut ett timpris beroende på projektet, tjänsterna eller den kompetens som krävs.

Om kunden till exempel behöver en innehållsförfattare under obestämd tid kan byrån ta ut 20 dollar per timme för det arbete som författaren utför.

Den stora fördelen är att en timprismodell är lätt att förklara för kunden – du får betalt för varje timme du arbetar. Det är ganska enkelt, så kunden vet vad de betalar för.

4. Prismodell med fast arvode

I retainermodellen bestämmer både kunden och byrån en återkommande avgift som betalas till byrån varje månad för en viss servicenivå. Denna fasta avgift kan betalas i början eller slutet av varje månad.

Om en potentiell kund till exempel ber dig att leverera ett visst antal blogginlägg, nyhetsbrev och inlägg på sociala medier varje månad, kan du byta till en prismodell baserad på ett fast arvode.

Månadsavgifter skapar förutsägbara intäkter och säkerställer att byrån regelbundet får betalt för sitt arbete och alltid har en buffert.

Med sådana prenumerationsmodeller har din digitala byrå möjlighet att bygga långsiktiga relationer med befintliga kunder. Eftersom arbetsomfånget är väl definierat kan kunden bedöma ditt bidrag på ett rättvist sätt, vilket skapar förtroende och gör det möjligt att behålla kunderna.

Prissättningsmodeller för marknadsföringsbyråer

Det finns några andra vanliga prissättningsmodeller som är särskilt populära bland marknadsföringsbyråer. De är:

1. Prestationsbaserad prissättningsmodell

Med en prestationsbaserad prismodell får du betalt utifrån dina resultat. Ju bättre dina resultat är, desto mer får du betalt. Betalningen kan vara en procentandel av försäljningen eller ett fast pris för varje genererad lead.

Den stora fördelen här är att den anpassar dina intressen efter kundens. Om de vinner, vinner du. I denna modell är det lättare för kunderna att se avkastningen på investeringen.

Du kan tjäna mer pengar om du är bra på det du gör. Om du är bra på en viss tjänst kan du alltså generera stora intäkter genom prestationsbaserad prissättning.

2. Kostnadsbaserad prissättningsmodell

Cost-plus-prissättning, även känt som bruttomarginalprissättning, är en mer traditionell modell där du beräknar den faktiska kostnaden för arbetet och lägger till en förutbestämd påslag för byråns lönsamhet. Du kan beräkna denna kostnad genom att ta det totala antalet timmar du arbetat med det eller det totala antalet uppgifter och sedan lägga till en påslagsprocent. Det är den totala kostnaden för din tjänst.

Denna påslagningsprocent kallas också bruttomarginal. Om du beräknar bruttomarginalen korrekt kan du göra vinst. Du kan välja att sätta olika bruttomarginaler för olika kunder.

Fördelen med kostnadsplusmodellen är att den är enkel att följa och förutsägbar. Denna betalningsmodell säkerställer att du alltid täcker dina kostnader. Men beroende på vilka marginaler du väljer är det möjligt att du inte får tillräcklig ersättning för det värde du tillför.

Nischade prismodeller

Förutom de prissättningsmodeller för marknadsföringsbyråer som diskuterats ovan har vissa marknadsförare och byråer utvecklat nischade prissättningsmodeller. Dessa kanske inte fungerar för alla, men det är bra att känna till dem.

1. Fast pris

En fast avgift eller fast pris är liknande projektbaserad prissättning, där en marknadsförare eller byrå tar ut en förutbestämd fast avgift för de tjänster de tillhandahåller en kund. Innan projektet påbörjas diskuterar de projektets omfattning och kommer överens om en offert. Den slutliga offerten kommer inte att ändras om arbetet senare visar sig vara mer eller mindre omfattande än väntat.

Det är upp till byrån eller frilansaren att analysera rätt fast avgift. Annars kan de hamna i en situation där de utför extra arbete utan att få betalt för det.

En fast avgift tillämpas vanligtvis för standardiserade tjänster. Tänk på något i stil med ”Logotypdesign för 500 dollar” eller ”Annonskampanj för 2000 dollar”.

💡Proffstips: Kunderna begär nästan alltid 2–3 omgångar av iterationer eller omarbetningar. Se till att din fasta avgift tydligt anger hur många revisioner som ingår och vad som medför extra kostnader.

2. Incitament

Denna modell används ofta vid fusioner och förvärv. Du får en basavgift för dina tjänster plus en bonus om vissa mål uppnås.

En SEO-byrå kan till exempel ta ut en standardmässig månadsavgift med bonusar för att uppnå specifika förbättringar i rankningen.

Den incitamentsbaserade prismodellen anpassar dina intressen efter dina kunders. Den visar dem att du har förtroende för dina förmågor och att de också borde ha det. Det kan vara en prismodell som gynnar båda parter, som motiverar dig att prestera över förväntan samtidigt som den ger dina kunder trygghet.

3. Freemium

Denna modell är populär inom SaaS-världen, men kan även användas av marknadsföringsbyråer. I freemium-modellen erbjuder du en gratis grundversion av din tjänst och debiterar sedan kunden för premiumfunktioner.

En konsult inom sociala medier kan till exempel erbjuda en kostnadsfri grundläggande granskning med betalda alternativ för mer djupgående analyser och förbättringsstrategier.

Detta kan vara ett utmärkt sätt för konsulter och byråer att attrahera kunder, men du måste se till att ditt betalda erbjudande är tillräckligt attraktivt för att konvertera gratisanvändare.

Freemium hjälper dig att visa upp din expertis och bygga förtroende hos potentiella kunder. Det gör att de kan uppleva det värde du erbjuder innan de förbinder sig till en betald tjänst.

Vem är den till för? Denna modell kan fungera bra när: Du har en tjänst eller ett verktyg som enkelt kan skalas upp

Du vill bygga upp en stor användarbas eller e-postlista

Ditt gratiserbjudande ger ett tydligt värde, men lämnar också användarna med en önskan om mer.

Välja rätt prismodell för byrån

Vi har gjort en uttömmande lista över de olika typerna av standardprismodeller för byråer som du kan välja mellan. Men hur väljer du rätt modell för dig? Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Dina tjänster: Vilken typ av arbete utför du? Komplexa strategiuppdrag kan gynnas av värdebaserad prissättning, medan löpande tjänster kan fungera bra med ett fast arvode. Dina kunder: Vad föredrar de? Vissa kunder uppskattar förutsägbarheten med fasta priser, medan andra föredrar flexibiliteten med timdebitering. Dina affärsutvecklingsmål: Vill du maximera vinsten? Bygga långsiktiga relationer? Din prissättning bör stämma överens med dina mål. Dina konkurrenter: Vad gör andra byråer i din bransch? Du behöver inte kopiera dem, men det är bra att känna till branschens standardpraxis.

Låt oss ta ett exempel på onlineannonsering och pay-per-click-tjänster (PPC).

PPC och onlineannonsering lämpar sig väl för prestationsbaserade prissättningsmodeller. Eftersom dessa kanaler ger tydliga, mätbara resultat, till skillnad från andra aspekter av marknadsföring, kan du koppla dina avgifter direkt till resultat som:

Kostnad per klick

Kostnad per förvärv

Avkastning på annonsutgifter (ROAS)

Du kan till exempel ta ut en grundläggande förvaltningsavgift plus en procentandel av annonsutgifterna eller en bonus för att överskrida ROAS-målen. Du kan också välja en hybridlösning – en lägre fast avgift i kombination med prestationsbonusar baserade på resultaten från PPC-kampanjer.

Kom också ihåg att det är viktigt att informera kunderna om skillnaden mellan annonsutgifter (som går till annonsplattformarna) och dina förvaltningsavgifter när det gäller onlineannonskampanjer. Din prissättningsmodell och ditt avtal bör tydligt ange denna skillnad från början.

Misstag att undvika när du väljer prismodell

Se upp för dessa vanliga misstag när du bestämmer dig för en prissättningsmodell:

Undervärdera inte ditt arbete: Gå inte i fällan att ta för lite betalt för att vinna kunder. Om du vet att du tar rätt pris, var bestämd och ange skälen till det. Att komplicera saker och ting: Din prissättning ska vara lätt att förstå för kunderna. Om du behöver ett kalkylblad för att förklara den är den förmodligen för komplex. Att inte ta hänsyn till alla dina kostnader: Se till att din prissättning inte bara täcker din tid utan också verktyg, prenumerationer, omkostnader och en sund vinstmarginal. Var inte oflexibel: Även om konsekvens är viktigt, var beredd att justera dina priser om de inte fungerar för dig eller dina kunder. Tar inte hänsyn till skala: Din prissättningsmodell måste ta hänsyn till hur dina tjänster eller kampanjer förändras med skalan. Till exempel kan en fast avgift fungera bra för små eller engångskampanjer inom digital marknadsföring, men kan innebära en förlorad ekonomisk möjlighet för större kampanjer. Att ignorera test- och optimeringstid: Onlinekampanjer som sökannonser kräver kontinuerlig testning och optimering. Din prissättningsmodell bör ta hänsyn till den tid och expertis som detta kräver, särskilt i de tidiga faserna av en kampanj.

Kom ihåg att din byrås prissättningsstrategi är avgörande för din övergripande affärsstrategi. Den bör återspegla ditt varumärke, ditt värdeerbjudande och din målmarknad.

Om du tar rätt betalt kan du ge dina kunder bättre service eftersom du inte behöver oroa dig för att budgeten ska ta slut. Sträva efter att skapa en prissättningsmodell som fungerar både för dig och dina kunder.

💡Proffstips: Kombinera en eller flera av dessa modeller för att skapa en ny prissättningsmodell. Det är helt okej så länge det fungerar för dig.

Om du är osäker på dina kostnadsberäkningar kan du använda beräkningsmallar för att informera dina kunder om de genomsnittliga kostnaderna för dina tjänster.

Hur man hanterar olika prissättningsmodeller för byråer

När du väl har dina kunder och prissättningsmodeller är nästa steg att hålla koll på dem!

Detta gäller särskilt om du har en kund med timpris, en annan med fast pris och en tredje med en komplicerad prestationsbaserad modell! Det blir inte lätt att hålla reda på allt detta, samtidigt som allt arbete måste utföras.

Välkommen till ClickUp – din superorganiserade assistent som aldrig sover.

Organisera och hantera alla dina kunder och kampanjer från ett och samma ställe med ClickUp.

ClickUp är en programvara för projektledning och marknadsföringsbyråer som hjälper dig att hålla koll på alla dina projekt, oavsett vilken prissättningsmodell du använder. Det är en produktivitetsapp som kan ersätta alla andra appar du använder för att hantera ditt marknadsförings- och byråarbete.

ClickUp för kreativa byråer ger dig de verktyg du behöver för att öka din produktivitet. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Anpassningsbara instrumentpaneler: Du kan ställa in unika instrumentpaneler för varje prissättningsmodell eller kund för att få en överblick över allt ditt arbete. Vill du snabbt se hur lönsamma dina fasta kunder är? Eller hur ett viktigt projekt fortskrider? Allt detta finns tillgängligt på din Du kan ställa in unika instrumentpaneler för varje prissättningsmodell eller kund för att få en överblick över allt ditt arbete. Vill du snabbt se hur lönsamma dina fasta kunder är? Eller hur ett viktigt projekt fortskrider? Allt detta finns tillgängligt på din ClickUp-instrumentpanel

Spåra enkelt olika prismodeller för varje kund på ClickUp Dashboards.

Med ClickUp Dashboards kan du spåra:

Ditt teams framsteg för varje uppgift

Dina framsteg i ett specifikt kundprojekt

Status för en uppgift

Din budget och deadline

Identifiera flaskhalsar och fördela resurser därefter

Använd ClickUps inbyggda tidsregistrering för att spåra tiden för olika uppgifter, ange uppskattningar, lägga till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig.

Tidrapportering: För projekt med timpris För projekt med timpris har ClickUp en inbyggd tidrapporteringsfunktion så att du kan rapportera dina timmar för varje uppgift eller projekt. Nu behöver du inte längre jonglera mellan olika appar, glömma att logga dina timmar eller försöka komma ihåg vad du gjorde förra tisdagen. Anpassade fält: Skapa Skapa anpassade fält i ClickUp för vad som helst – projektvärde, beräknade timmar, faktiska timmar, ROI, version, status – vad du vill. Det gör det superenkelt att hålla reda på alla olika element som ingår i dina olika prissättningsmodeller.

Lägg till anpassade fält i ClickUp i valfri flexibel vy för att organisera, filtrera, sortera och spåra information.

Rapportering: När det är dags att granska ditt teams prestationer för kunderna kan ClickUp generera rapporter som bryter ner dem. För värdebaserade modeller eller prestationsbaserade modeller hjälper dessa rapporter att visa kunden hur ditt arbete resulterade i den avkastning de önskade. Det är också utmärkt för att upptäcka trender eller ta reda på den bästa prissättningsmodellen. Automatiseringar: Med Med ClickUp Automations kan du automatisera repetitiva uppgifter som utlösande åtgärder, påminnelser, välkomstmejl och mycket mer. Om ett projekt når ett visst antal timmar kan det automatiskt meddela dig att du närmar dig budgetgränsen. Detta hjälper dig att planera bättre och diskutera med kunden om det behövs. Lättanvända mallar: ClickUp har flera mallar för byråhantering och produktprissättning. Du kan använda dem som en hjälp för att ställa in din arbetsyta, enkelt anpassa dem efter dina behov och spara timmar av inställningstid.

ClickUp Agency Management Template är till exempel en gratis allt-i-ett-mall för hantering av projekt, kundrelationer, SOP:er, kontrakt och mycket mer.

Ladda ner denna mall Hantera komplexa kundbehov med lätthet med ClickUps mall för byråhantering.

I mallen får du dashboards för allt från efterförsäljningskontakt med kunder, arbetsomfattning, kundfeedback, omarbetningsförfrågningar, fakturering och fakturering. Denna mall för projektledning för byråer organiserar dina processer i varje steg.

Säg adjö till att skapa flera ark för varje process. Med ClickUp Agency Management Template kan du enkelt skapa en instrumentpanel för varje ny kund.

Med över 15 visningsalternativ passar mallen dina behov. Du kan se dina framsteg i Kanban, tabell, lista, kalender eller någon annan visningsform som passar dig.

Bonusinnehåll: Innan du köper administrationsprogramvara för din byrå, se vår uttömmande lista över de bästa administrationsprogramvarorna för byråer 2024.

Låt oss säga att du erbjuder en rad tjänster och en blandning av olika prismodeller för att tillgodose olika kunder och branscher. Det kan vara enkelt att göra om du är en liten byrå eller erbjuder begränsade tjänster. Men om du är en relativt stor och äldre byrå som erbjuder ett omfattande utbud av tjänster kan du behöva ha en praktisk förteckning över dem.

ClickUp har en mall för det också!

ClickUps mall för produktprissättning är en nybörjarvänlig och mycket anpassningsbar mall som hjälper dig att registrera och spåra prissättningen för alla dina tjänster.

Ladda ner denna mall Organisera och lagra all prisinformation i en kodfri databas i ClickUps mall för produktprissättning.

Med en prislista som denna kan du:

Ge alla kunder en korrekt, konsekvent och standardiserad prisstruktur.

Förutse och planera för framtida marknadsförhållanden

Få tillgång till kostnaden för sålda varor, så att du kan fatta välgrundade beslut om prissättningen.

Testa och justera priserna snabbt och enkelt

Med den här mallen kan du styra din prissättningsstrategi, oavsett om du lanserar en ny tjänst eller utökar en befintlig.

Om du försöker hantera olika prissättningsmodeller för olika kunder kan du använda den här mallen.

Läs också: 10 gratis mallar för prisuppgifter i Word och Excel

Hantera din byrås prissättning med ClickUp

Vi hoppas att denna guide till byråns prismodeller, som alla har sina för- och nackdelar, har hjälpt dig att fundera över hur du ska prissätta dina byråtjänster.

Att välja rätt prismodell handlar inte bara om att tjäna pengar (även om det också är viktigt). Det handlar om att skapa en win-win-situation där dina kunder får fantastiskt värde och du får en rättvis ersättning för ditt hårda arbete och dina briljanta idéer.

Vilken modell som är rätt för dig beror på dina tjänster, kunder och affärsmål. Var inte rädd för att använda olika modeller för olika tjänster och kunder eller att kombinera olika modeller för att uppnå dina mål. Du har verktyg som ClickUp som hjälper dig att hantera och optimera din byrås prissättningsstrategi.

När ditt företag växer och dina prismodeller utvecklas anpassar sig ClickUp. Du är inte bunden till ett enda sätt att göra saker på. ClickUp kan hjälpa dig att sätta upp och hantera din byrås verksamhet och skala upp i takt med att din byrå växer!

