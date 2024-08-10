Hur man återkallar ett jobberbjudande

Att få ett jobb kan vara svårt. Men vet du vad som är nästan lika svårt? Att återkalla ett jobberbjudande som du redan har accepterat utan att det får några professionella konsekvenser.

Tänk efter – du kontaktade ett företag för ett jobb, skickade in en ansökan, gick på en rad intervjuer och fick erbjudandet. Men precis innan du skulle börja fick något dig att ompröva saken. Kanske en familjekris? Eller ett bättre erbjudande någon annanstans?

Oavsett anledning är det viktigt att du återkallar ditt jobbaccept med elegans, takt och hög professionalism. Om du inte gör det kan det leda till flera negativa konsekvenser, bland annat att du svartlistas av organisationen, att dina professionella relationer förstörs och till och med juridiska problem.

Men oroa dig inte. Vi är här för att hjälpa dig.

I den här bloggen diskuterar vi hur du kan återkalla ett jobberbjudande på ett professionellt sätt och samtidigt minimera de potentiella nackdelarna.

Skäl att återkalla ett jobbaccept

Här är några vanliga skäl till att man fattar detta svåra beslut:

Otillräcklig ersättning

För de flesta är pengar den främsta motivationen för ett jobb. Så när de upptäcker att deras föreslagna lönepaket inte motsvarar deras roll och ansvar tenderar de att återkalla jobberbjudandet, oavsett hur välrenommerat företaget är.

Bristande överensstämmelse med karriärmål

Låt oss säga att du var motiverad att söka ett jobb eftersom en kollega också sökte det. Men efter att du fått jobbet upptäckte du att arbetsbeskrivningen inte alls stämde överens med dina karriärmål. Nu är det inte meningsfullt att kompromissa med dina karriärsmål för en jobbtitel som inte tar din karriär i den riktning du önskar. I det fallet kan den enda rimliga lösningen vara att återkalla erbjudandet.

Bättre erbjudande någon annanstans

Om du får ett konkurrerande jobberbjudande – med högre lön, bättre karriärmöjligheter och andra förmåner – vill du naturligtvis välja det bättre erbjudandet.

Otillfredsställande arbetsförhållanden

Tänk dig följande: du har sökt ett jobb hos ett företag och fått ett erbjudande. Men när du bläddrar igenom sociala medier eller jobbrecensionssajter upptäcker du att företagets före detta anställda har påpekat att det finns en giftig arbetskultur. I så fall kanske du väljer att inte gå vidare med anställningsprocessen.

Personliga skäl

Låt oss säga att du inte var medveten om att jobbet kräver att du flyttar till en ny stad. Eller kanske du utan att veta om det sökte ett jobb på plats, trots att din hälsa eller personliga omständigheter inte tillåter dig att pendla dagligen. I sådana fall kanske du inte har något annat val än att återkalla ditt jobbaccept.

Hur man på ett artigt och professionellt sätt återkallar ett jobbtillbud

Här är en steg-för-steg-guide som beskriver hur du återkallar ett jobberbjudande på ett artigt och professionellt sätt:

Steg 1: Tänk igenom det noga

När du väl har återkallat ditt antagande kan du inte ändra dig. Ta därför god tid på dig att tänka igenom saken. Utvärdera noggrant varför du vill återkalla ditt antagande. Väg alla för- och nackdelar för att säkerställa att ditt beslut är välgrundat och var medveten om att det inte finns något utrymme för ytterligare överväganden när du väl har fattat ditt beslut.

Steg 2: Granska kontraktet

Innan du påbörjar återkallningsprocessen bör du granska det anställningsavtal du har undertecknat med organisationen. Dessa dokument innehåller vanligtvis viktiga villkor och bestämmelser om uppsägning, återkallande etc. , och att bryta mot dem kan få rättsliga konsekvenser.

💡 Proffstips: Om du behöver hjälp med att förstå villkoren i ett kontrakt kan det vara bra att rådfråga en jurist som är väl insatt i arbetsrätt.

Steg 3: Agera snabbt

När du har bestämt dig för att tacka nej till det accepterade jobberbjudandet, vänta inte med att meddela detta till rekryteringschefen. Ge ett svar omedelbart efter att du har gjort din due diligence.

Detta säkerställer att organisationen har tillräckligt med tid för att hitta en ersättare. Om du väntar för länge med att meddela rekryteringschefen om ditt beslut kan det skapa komplikationer för teamet och även skada ditt professionella rykte.

Steg 4: Överväg alternativ

När du kontaktar din rekryteringschef om att du vill återkalla ditt jobbaccept kan de försöka påverka och ändra ditt beslut. De kan till och med erbjuda alternativ som löneförhöjning, extra ledighet eller andra förmåner.

Överväg alla dessa alternativ noggrant och eftertänksamt innan du kontaktar rekryteringschefen. Fråga dig själv om eventuella ytterligare förmåner (bättre lön, fler lediga dagar osv.) kan hindra dig från att återkalla ditt ja till det nya jobbet.

Steg 5: Meddela ditt beslut

Slutligen är det dags att meddela din beslut till rekryteringschefen. Det bästa sättet att göra detta är att vara ärlig, professionell och respektfull. Kom inte med svaga eller abstrakta ursäkter. Ge istället en uppriktig och ärlig anledning till varför du återkallar ditt antagande. Uttryck din tacksamhet för möjligheten och be om ursäkt för eventuella besvär som ditt beslut kan ha orsakat.

Vikten av god tro och professionell hövlighet

Att återkalla ett jobberbjudande innebär att du drar tillbaka ett åtagande som du initialt gått med på – vilket i de flesta fall inte är ett tecken på professionellt uppförande. Det kan få flera konsekvenser (som vi kommer att diskutera senare i denna artikel). Men om du inte har något annat val är det bästa du kan göra att upprätthålla god tro, öppenhet och integritet under hela återkallningsprocessen.

Här är varför du bör återkalla ett jobberbjudande med största möjliga professionella hövlighet: Säkerställer att din image i branschen förblir positiv

Hjälper dig att bygga upp och upprätthålla en relation med arbetsgivaren

Positionerar dig som en etisk professionell

Håll dörren öppen för framtida samarbete med organisationen.

Hjälper dig att lära dig hantera komplexa professionella situationer med mognad.

Berätta nyheten: Kommunikationsmetoder att använda

Effektiv kommunikation är avgörande för att återkalla ett jobberbjudande på ett integritetsfullt sätt. Men hur kan du säkerställa detta? Genom att välja rätt kommunikationsmetod.

Här är fyra traditionella sätt att kommunicera ett återkallande av ett jobberbjudande och deras för- och nackdelar:

Telefonsamtal

Ett telefonsamtal är det vanligaste sättet att informera din rekryteringsansvarige om ditt beslut att återkalla ditt jobbaccept. Det är direkt och personligt och möjliggör omedelbar dialog och förklaring. Det ger dock ingen skriftlig dokumentation av beslutet, vilket är avgörande för att hantera eventuella juridiska konsekvenser som kan uppstå i framtiden.

💡 Proffstips: Om du känner dig nervös inför samtalet där du ska meddela företaget att du ångrar ditt antagande, kan du skriva ner de viktigaste punkterna du vill framföra och öva på dem i förväg.

Formellt brev

Även om det inte längre är vanligt förekommande inom företagsvärlden kan du skriva ett fysiskt brev till din rekryteringsansvarige för att återkalla ditt jobbaccept. På så sätt kan du förmedla ditt budskap på ett mer formellt och respektfullt sätt. Nackdelen är att det kan ta flera dagar för brevet att levereras (om du inte lämnar det personligen) och att kommunikationen därmed blir långsam.

E-post

Det vanligaste sättet är att skriva ett e-postmeddelande för att återkalla ett jobbaccept. Det går snabbt, är professionellt och ger ett skriftligt bevis på ditt beslut.

Ett e-postmeddelande är också idealiskt om du känner dig nervös inför att prata med din rekryteringschef i telefon. Till skillnad från ett telefonsamtal eller ett videosamtal kan du ta dig tid att formulera ett meddelande som kortfattat förklarar anledningen till ditt återkallande utan att framstå som oprofessionell eller osäker.

Dessutom finns det flera onlineverktyg och kommunikationsprogram som kan hjälpa dig med detta, och ClickUp är det bästa av dem.

ClickUp är ett omfattande, allt-i-ett-verktyg för arbetshantering. Dess avancerade funktioner hjälper dig att förbättra din formella kommunikation.

Skapa perfekta e-postmeddelanden och meddelanden för professionell kommunikation med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du skriva och redigera dina professionella e-postmeddelanden till perfektion. Anpassa teckenstorlek och stil, justera sidans bredd och bifoga skärmdumpar, PDF-filer och andra filer direkt till din e-post.

Tappar du ofta tråden? Fokusläget stänger av ljudet från andra aviseringar när du arbetar med ditt dokument, så att du kan koncentrera dig på det som är viktigt. Dessutom håller Docs-funktionen koll på ditt ordantal så att din e-post inte blir ett långt, svamligt brev.

Det är inte allt. ClickUp Docs har också ett stort utbud av färdiga, anpassningsbara mallar som du kan använda för att skriva ett professionellt e-postmeddelande om återkallande av ett jobberbjudande. Eftersom programvaran integreras med tredjepartsappar och verktyg som Gmail kan du också skicka e-post direkt till din rekryteringsansvarige via plattformen.

Lägg till magin av enkelhet och effektivitet till alla dina professionella e-postmeddelanden och meddelanden med ClickUp Brain

Men vänta, det slutar inte där. Du kan också integrera ClickUp Docs med ClickUp Brain för att maximera effektiviteten. Med den inbyggda AI-assistenten kan du skriva e-postmeddelanden som är skräddarsydda in i minsta detalj med några få uppmaningar. Allt du behöver göra är att be ClickUp Brain att skriva ett e-postmeddelande för att återkalla ett jobberbjudande och få ett polerat utkast på några sekunder! Här är ett snabbt exempel:

Använd ClickUp Brain för att skapa skräddarsydda e-postmeddelanden direkt

Personligt möte

I undantagsfall rekommenderas att du bokar ett personligt möte med din rekryteringsansvarige för att diskutera ditt återkallande av jobbet. Detta är ett alternativ om du har en personlig relation med rekryteringsansvarige eller om du har blivit rekommenderad av en personlig kontakt.

Ett personligt möte ger dig möjlighet att lägga till en personlig touch till ditt meddelande. Du kan uttrycka din tacksamhet för möjligheten ansikte mot ansikte och din uppriktiga ånger över att du backar ur. Det är dock också viktigt att du följer upp med ett formellt e-postmeddelande för att ha en skriftlig dokumentation av beslutet.

Läs också: Hur man säger upp sig från ett jobb utan att bränna sina professionella broar

De potentiella nackdelarna med att tacka nej till ett jobberbjudande efter att ha accepterat det

Nu vet du hur du på ett professionellt sätt tackar nej till ett jobberbjudande efter att ha accepterat det. Men nästa fråga är: hur minimerar du de potentiella konsekvenserna av ditt beslut?

Här är en lista över nackdelarna med att återkalla ett jobberbjudande och hur du kan undvika dem.

Nackdel nr 1: Inga framtida överväganden

Om du tackar nej till ett jobberbjudande från ett företag efter att först ha accepterat det, är det möjligt att de inte kommer att överväga dig för framtida möjligheter.

Att göra så kan skada din relation med företagets HR-avdelning. De kan till och med svartlista sådana kandidater permanent. Men om det är ett bra varumärke och du inte vill bränna några broar för framtiden är det viktigt att du går noggrant tillväga när du återkallar ditt antagande.

Hur kan man undvika detta?

Vänta inte till din första arbetsdag – informera din rekryteringsansvarige om ditt återkallande så tidigt som möjligt.

Upprätthåll professionalism under avgångssamtalet eller eventuella diskussioner efter återkallandet. Visa tacksamhet för erbjudandet och be om ursäkt för det besvär som ditt beslut kan ha orsakat.

Var ärlig om din anledning, men ge inte för många detaljer. Detta visar att du respekterar jobbet och rekryteringsteamets tid.

Nackdel nr 2: Skadad professionell rykte

Att återkalla ett jobb i sista stund kan uppfattas som oprofessionellt och ses med ogillande av många yrkesverksamma. Det kan skada ditt rykte, inte bara inom den organisationen utan inom hela branschen.

Det kan till och med försämra dina chanser att få ett jobb på ditt drömföretag.

Hur kan man förhindra detta?

Var försiktig med tonen i din kommunikation. Var lugn, respektfull och alltid artig. Detta kan hjälpa dig att bevara din professionella image.

Se till att skicka ett tackbrev till HR och uttrycka din uppriktiga tacksamhet för att de har tagit dig i beaktande.

Nackdel nr 3: Rättsliga konsekvenser

Om du tackar nej till ett jobberbjudande kan du hamna i juridiska problem. Särskilt om du redan har undertecknat anställningsavtalet kan organisationen hålla dig ansvarig för brott mot dess villkor.

Dessutom kan du behöva betala ekonomiska påföljder till organisationen som kompensation för de kostnader som uppstår när rekryterings- och anställningsprocessen måste startas om.

Hur kan man undvika detta?

Läs igenom villkoren i ditt kontrakt noggrant innan du återkallar ditt antagande.

Informera rekryteringschefen om ditt återkallande så tidigt som möjligt.

Sträva efter att nå en ömsesidig överenskommelse med rekryteringschefen för att minimera eventuella juridiska konsekvenser.

Nackdel nr 4: Ekonomisk instabilitet

En annan viktig nackdel med att återkalla ett jobbaccept är den ekonomiska osäkerhet som följer med det.

Anta att du har beslutat att tacka nej till ett jobb eftersom det inte stöder dina karriärmål. Vad gör du nu? Du är återigen arbetslös eller missnöjd med ditt jobb (förutsatt att du söker ett nytt jobb). Detta kan påverka din ekonomiska situation, särskilt om du inte aktivt söker jobb eller inte har andra möjligheter att falla tillbaka på.

Hur kan man undvika detta?

Ha en reservplan – försök att säkra en bättre position i en annan organisation innan du återkallar det här erbjudandet, så att du kan få din karriär tillbaka på rätt spår.

Ha en reservfond för att kunna försörja dig under denna period av arbetslöshet.

Håll noggrann koll på din budget. Försök att minska onödiga utgifter så mycket som möjligt.

Nackdel nr 5: Stress och ångest

På en volatil arbetsmarknad kan du känna dig stressad och orolig efter att ha återkallat ett jobberbjudande. Detta kan försämra din hälsa, dina relationer och i slutändan ditt välbefinnande.

Hur kan man förhindra detta?

Bygg upp ett stödnätverk och vänd dig till professionell rådgivning när du behöver det, även om du fortsätter att söka jobb.

Hitta en karriärmentor som kan guida dig under denna svåra fas.

Fortsätt att utveckla dina färdigheter och utöka ditt professionella nätverk medan du söker ett nytt jobb.

Är det okej att tacka nej till ett jobberbjudande efter att ha accepterat det?

Ärligt talat finns det inget enkelt svar på den här frågan.

Sanningen är att det anses oprofessionellt att backa ur ett jobb efter att ha accepterat det på dagens arbetsmarknad. Det kan påverka din professionella image och minska dina chanser att arbeta med den organisationen igen.

Men ibland finns det omständigheter som ligger utanför din kontroll. Trots att du är medveten om de potentiella konsekvenserna kanske du inte har något annat val än att återkalla ditt jobbaccept.

I sådana situationer är det okej att backa ur. Om du har en god anledning att återkalla ditt ja till jobbet, hantera situationen med professionalism, respekt och empati för rekryteringsteamet som gav dig en chans.

Hantera komplexa professionella situationer med ClickUp!

Där har du det. All information du behöver om hur du på ett professionellt sätt återkallar ett jobberbjudande. I slutändan handlar det om hur väl du kommunicerar din anledning till att tacka nej till erbjudandet till den potentiella arbetsgivaren.

Du kan alltid använda ClickUp för att skapa effektiva, genomtänkta e-postmeddelanden och meddelanden som förmedlar din integritet och professionalism utan att behöva göra allt arbete själv.

Prova ClickUp gratis idag. Registrera dig här!

Vanliga frågor

Är det lagligt att säga upp sig innan man har börjat?

Det beror på om du har undertecknat ett avtal med arbetsgivaren. Om så är fallet, se till att granska villkoren, eftersom det kan krävas att du accepterar eller återkallar erbjudandet inom en viss tidsperiod eller meddelar detta i förväg. Rådgör med en jurist om du behöver ytterligare förtydliganden.

Kan du säga upp ett jobb som du just har börjat?

Ja, du kan säga upp ett jobb som du just har börjat. Du måste dock kontrollera ditt anställningsavtal för att se om det finns några villkor som reglerar din uppsägning av anställning utan uppsägningstid.

Är det fel att återkalla sitt ja till ett erbjudande för att ta ett annat erbjudande?

Det är inte fel i sig att återkalla ett jobberbjudande för att ta ett annat, men du bör vara uppmärksam på hur du gör det, eftersom många yrkesverksamma ser negativt på detta och kan uppfatta det som ett tecken på illvilja. Att återkalla ett jobberbjudande är en mycket känslig fråga som bör hanteras med professionalism och respekt.