Loom och Vimeo: Vilket videoverktyg är bäst 2025?

Debatten om vilken som är den bästa videoplattformen rasar på marknaden, och en av de mest omtvistade jämförelserna är Loom vs. Vimeo.

Båda verktygen låter dig spela in och dela högkvalitativa videor med bara några få klick. Och de är lika populära bland videokreatörer.

Det finns dock ingen universallösning när det gäller videoprogramvara. Oavsett om du är ett nystartat företag som vill förbättra sin kundmarknadsföring eller en kreativ professionell, kommer det här inlägget att hjälpa dig att avgöra om Loom eller Vimeo är din ideala videopartner.

Så, slå dig ner och låt oss dyka in i videoproduktionens värld.

Vad är Loom?

Loom är en användarvänlig plattform för videomeddelanden som låter dig spela in, redigera och dela skärm- och kameravideor. Den anses vara det självklara verktyget för videokommunikation för proffs och team.

Utöver grundläggande kommunikation är Loom populärt för: Distansarbete och samarbete: Loom används ofta av distansarbetande team för att dela uppdateringar, ge feedback och genomföra Loom används ofta av distansarbetande team för att dela uppdateringar, ge feedback och genomföra effektiva projektmöten.

Utbildning: Lärare använder Loom för att Lärare använder Loom för att skapa utbildningsvideor , förklara uppgifter och underlätta online-inlärning.

Kundsupport: Företag använder Loom för att skapa videohandledningar, svara på kundfrågor och ge visuell hjälp.

Loom-funktioner

Loom har följande viktiga funktioner:

1. Skärminspelning och kamerainspelning

Loom spelar in din skärm, webbkamera eller båda samtidigt för att skapa engagerande och informativa videor. Oavsett om du demonstrerar en viss programvara, håller en presentation eller har ett personligt samtal, så har Looms flexibla videoinspelningsalternativ allt du behöver.

Du kan till exempel lägga till en anpassningsbar inspelningsbakgrund, virtuella bakgrunder, sudda ut delar, välja inspelningsdimensioner och mycket mer för att förbättra din inspelningsupplevelse.

Via: Loom

2. Videoredigering

Loom är inte en professionell videoredigerare, men ger dig de verktyg du behöver för att klippa bort oönskade sekvenser, lägga till tydliga undertexter och kommentera viktiga punkter för att skapa snygga videor. Du kan också använda textredigeraren för att redigera videor med hjälp av transkriptioner.

Via: Loom

3. Enkel delning

Loom gör det enkelt att dela dina videor. Skapa delbara länkar, bädda in videor på din webbplats eller integrera med populära plattformar som Slack eller Microsoft Teams. Kontrollera vem som kan se dina videor för att upprätthålla integritet och säkerhet.

Via: Loom

4. Samarbete

Loom möjliggör teamarbete genom att du kan samla in och hantera videofeedback. Du kan lägga till kommentarer, reaktioner och frågor direkt i din video, vilket främjar effektivt samarbete och kunskapsdelning.

Via: Loom

Läs också: Vi testade de 12 bästa alternativen och konkurrenterna till Loom för 2024

Looms priser

Startpaket: 0 $

Företag: 12,50 $/användare/månad

Företag: Kontakta försäljning

Vad är Vimeo?

Vimeo är en premiumvideoplattform utformad för kreatörer som värdesätter kvalitet och kontroll. Den erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att producera, lagra och distribuera fantastiska videor.

Vimeo vänder sig till ett brett spektrum av användare, inklusive: Oberoende filmskapare: Vimeos högkvalitativa videohosting och professionella verktyg tilltalar filmskapare som vill visa upp sina verk.

Företag och marknadsförare: Vimeo används för att skapa engagerande videoinnehåll, såsom produktdemonstrationer, varumärkesberättelser och reklamkampanjer.

Videofantaster: De som brinner för videoproduktion uppskattar Vimeo för dess community, som erbjuder en möjlighet att komma i kontakt med andra kreatörer.

Vimeo-funktioner

Vimeo-videor tillgodoser behoven hos både professionella videografer och företag. Här är några av dess viktigaste funktioner:

1. Högkvalitativ videohosting

Vimeo låter dig skapa och lagra videor på plattformen. Med fokus på reklamfri visning erbjuder Vimeo en förstklassig upplevelse för både skapare och tittare. Dess konstanta bithastighet på 320 kbps ger en exceptionell ljudupplevelse som inte är vanlig på andra videohostingtjänster.

Via: Vimeo

Vimeo ger dig möjlighet att skapa professionella videor på sin plattform. Du får tillgång till ett bibliotek med högkvalitativa arkivbilder, musikspår och designelement som du kan använda för att förbättra dina projekt. Utnyttja intuitiva redigeringsverktyg för att trimma, klippa och finslipa dina videor till perfektion.

Via: Vimeo

3. Djupgående videoanalys

Vimeos avancerade analysverktyg spårar viktiga mätvärden som visningar, gillanden, delningar och demografiska uppgifter om publiken för att du ska kunna förstå hur dina videor presterar och optimera din övergripande strategi för videoinnehåll.

Via: Vimeo

4. Anpassningsbar videospelare med varumärkesprofilering

Vimeo erbjuder omfattande anpassningsalternativ för din videospelare. Det gör att du kan skapa en tittarupplevelse som stämmer överens med din varumärkesidentitet. Lägg till din logotyp, färger och anpassade slutskärmar för att skapa ett professionellt och polerat utseende.

Via: Vimeo

Läs också: De 10 bästa alternativen till Vimeo för skärminspelning 2024

Vimeo-priser

Gratis: 0 $

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 33 $/månad

Avancerad: 108/månad

Loom och Vimeo: En jämförelse av funktioner

I kampen mellan Loom och Vimeo har båda verktygen olika tillvägagångssätt för att skapa och dela video. Låt oss dyka in i deras viktigaste funktioner för att hjälpa dig att bestämma vilken plattform som bäst passar dina behov.

1. Skärm- och kamerainspelning

Loom

Loom är en av de bästa programvarorna för skärminspelning för Windows. Den ger dig flexibiliteten att spela in hela skärmen, ett specifikt programfönster eller din webbkamera – allt samtidigt.

Denna flexibilitet är idealisk för att skapa snabba handledningar, asynkron kommunikation och en skärminspelning av feedback-sessioner.

Vimeo

Vimeo erbjuder visserligen skärminspelningsfunktioner, men det är inte deras huvudsakliga fokus. Plattformen är mer inriktad på redigering av förinspelat innehåll, och inspelningsgränssnittet är kanske inte lika användarvänligt som Looms.

🏆 Vinnare: I tävlingen mellan Vimeo och Loom erbjuder Loom mer robusta och konfigurerbara skärminspelningsfunktioner.

2. Videoredigering

Loom

Loom erbjuder grundläggande redigeringsverktyg för att göra snabba justeringar av dina inspelningar. Det erbjuder också Loom AI som ett betalt tillägg för att hjälpa till med videoredigering. Dess redigeringsfunktioner är dock inte utformade för videoproduktion på professionell nivå.

Vimeo

Vimeo har fördelen när det gäller professionella videoredigeringsverktyg. Med dess onlinevideoredigerare kan du klippa, dela och stycka dina videor. Du kan till och med lägga till överlägg för att göra videorna interaktiva.

Du kan till exempel lägga till text, musik och andra effekter för att skapa snygga videor med större kontroll över slutprodukten.

🏆 Vinnare: I jämförelsen mellan Loom och Vimeo är Vimeo ett utmärkt val för avancerade videoredigeringsfunktioner.

3. Delning och distribution

Loom

Loom prioriterar snabb distribution. Med några få klick kan du skapa delbara länkar och bädda in videor på din webbplats. Detta passar perfekt för användare som vill ha snabb kommunikation och feedback.

Vimeo

Vimeo erbjuder olika delningsalternativ, såsom anpassningsbara inbäddningskoder och sekretessinställningar, men det tar något längre tid att konfigurera jämfört med Loom. Denna flexibilitet ger dock större kontroll över hur din video presenteras.

🏆Vinnare: Det blir oavgjort! Du kan använda Loom för snabb delning och Vimeo för anpassning.

4. Samarbete

Loom

Loom har enkla samarbetsfunktioner som att kommentera och reagera direkt på dina videor. Det gör det möjligt för mottagarna att ge feedback vid specifika punkter i videon, vilket gör det till ett bra val för asynkron kommunikation och snabba feedbackloopar.

Vimeo

Vimeo erbjuder begränsade men viktiga kommunikationsverktyg som @mentions och videomeddelanden. Det erbjuder också robusta verktyg för teamhantering, som är värdefulla för större organisationer för att hantera användarbehörigheter och teamets åtkomst till videor.

🏆Vinnare: Ännu en oavgjord match! I Loom vs Vimeo är båda verktygen utmärkta för teamsamarbete.

5. Videokvalitet och hosting

Loom

Loom prioriterar hastighet och bekvämlighet framför videokvalitet. Den är utformad för snabba, informella videor, såsom intern teamkommunikation eller korta demonstrationer. Även om den erbjuder tillräcklig kvalitet för de flesta användningsområden, uppfyller den kanske inte standarderna för professionellt innehåll som kräver hög upplösning och klarhet.

Vimeo

Vimeo är känt för sin högkvalitativa videouppspelning och är det självklara valet för att visa upp professionellt arbete. Plattformen är optimerad för att leverera fantastiska bilder, vilket gör den idealisk för filmskapare, marknadsförare och företag som vill skapa ett starkt visuellt intryck.

Vimeo erbjuder även värdtjänster, vilket är ett bra tillägg för videoproducenter som vill visa upp sitt arbete för en större publik.

🏆Vinnare: I jämförelsen mellan Vimeo och Loom har Vimeo överlägsen videokvalitet och hosting.

6. Analys

Loom

Erbjuder grundläggande analyser för att spåra videovisningar och delningar, vilket ger en allmän översikt över din videos prestanda. Detta gör Loom tillräckligt för att förstå grundläggande engagemangsmätvärden.

Vimeo

Ger omfattande analyser, inklusive demografiska uppgifter om publiken, engagemangsmätningar och prestanda över tid. De djupgående uppgifterna gör att du kan fatta smartare beslut för att optimera ditt videoinnehåll och dina marknadsföringsstrategier.

🏆 Vinnare: Vimeo för sin avancerade videoanalys.

Loom vs Vimeo på Reddit

Låt oss se vad användarna säger på Reddit för att få en realistisk bild av Loom och Vimeo.

Det finns inga inlägg som direkt jämför Loom med Vimeo, men vi hittade några användares erfarenheter av dessa verktyg på Reddit.

En användare sa följande om Vimeo:

Som en plats att lagra dina kortfilmer? Ja. Som en plats för att lagra rullar/portföljer och företagsvideor för inbäddning på tredjepartsinnehållssajter? Nej. Som en plats för att lagra lösenordsskyddade sammanställningar, grovklipp och andra olåsta versioner? Nej. Reddit

Som en plats att lagra dina kortfilmer? Ja.

Som en plats för att lagra rullar/portföljer och företagsvideor för inbäddning på tredjepartsinnehållssajter? Nej.

Som en plats för att lagra lösenordsskyddade sammanställningar, grovklipp och andra olåsta versioner? Nej.

Reddit

En annan användare sa följande om Loom:

Jag använder det hela tiden. Det fungerar utmärkt och mina kunder är också mycket nöjda. Om de vill ha ett möte kan de boka ett, men det är mycket enklare att förklara avkastningen, jämföra med föregående år osv. via video än via e-post. Reddit

Jag använder det hela tiden. Det fungerar utmärkt och mina kunders feedback är också utmärkt. Om de vill ha ett möte kan de boka ett, men det är mycket enklare att förklara avkastningen, jämföra med föregående år osv. på video än via e-post.

Reddit

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Loom och Vimeo

Loom och Vimeo är fantastiska verktyg för videokommunikation och videohosting, men dina projektledningsbehov kan sträcka sig längre än att skapa och dela videor.

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform som är utformad för att effektivisera ditt arbetsflöde för videoproduktion.

Låt oss utforska alla ClickUp-funktioner som kan hjälpa videokreatörer:

ClickUp Clips

Skapa engagerande videoinnehåll och dela dina idéer visuellt med ClickUps Clips.

ClickUp Clips är ett verktyg för skärminspelning för team. Det syftar till att förbättra kommunikation och samarbete inom företag.

Med ClickUp Clips kan du spela in, transkribera och dela videor med andra. Du kan också kommentera videor, omvandla videor till uppgifter och söka efter specifik information i videor. Varje klipp finns i sitt projektkontext, vilket gör det enkelt att hitta och använda.

Dessutom har ClickUp Clips en "Clips Hub" där alla dina inspelade klipp lagras på ett och samma ställe. Några andra coola funktioner i Clips är:

ClickUp's Clips har en gratis skärminspelare utan vattenstämpel.

Den transkriberar automatiskt videor med AI, inklusive tidsstämplar och utdrag.

Du kan bädda in videor i ClickUp, dela en offentlig länk eller ladda ner videofilen.

Lämna enkelt kommentarer på videor för att starta en konversation om videoklippets innehåll.

Konvertera videor till uppgifter och tilldela ägare som ska vidta åtgärder utifrån de idéer som har delats.

Sök i videotranskriptioner för att snabbt hitta specifik information.

Organisera och hantera alla videor i Clips Hub

ClickUp Whiteboards

Förbättra samarbetet i ditt team med ClickUps interaktiva whiteboards.

ClickUp Whiteboards erbjuder en samarbetsinriktad och visuell arbetsyta inom din projektledningsplattform. Med ClickUp Whiteboards kan du:

Skapa tankekartor och flödesscheman: Organisera dina idéer visuellt med tankekartor och flödesscheman. Whiteboards är perfekta för brainstorming och för att skissa upp arbetsflöden.

Lägg till uppgifter och dokument: Bädda in uppgifter och dokument direkt på din whiteboard så att allt som rör ett projekt finns samlat på ett och samma ställe.

Samarbete i realtid: Arbeta samtidigt med ditt team på whiteboards, vilket möjliggör dynamisk brainstorming och planering.

Dra-och-släpp-funktion: Flytta och organisera enkelt element på whiteboardtavlan med intuitiv dra-och-släpp-funktion.

Koppla ihop whiteboard-objekt: Använd kopplingar för att visuellt länka samman uppgifter, dokument och andra element och skapa en tydlig bild av projektets relationer.

💡Proffstips: Använd ClickUps chattvy för att samla all teamkommunikation på ett ställe och samarbeta med teammedlemmarna som om ni satt mittemot varandra.

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att få mer redigering gjord med mindre ansträngning.

ClickUp Brain utnyttjar AI för att effektivisera befintliga arbetsflöden och förbättra beslutsfattandet, vilket går utöver kapaciteten hos andra videobaserade verktyg. Det erbjuder:

Intelligent sökning: Hitta snabbt relevant information i dina projekt och uppgifter

Automatisk uppgiftsgenerering: Omvandla videoidéer till genomförbara uppgifter utan manuellt arbete.

AI-driven skrivhjälp: Skapa mötesdagordningar , e-postmeddelanden, mötesanteckningar eller projektuppdateringar baserat på videoinnehåll.

ClickUp erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som överträffar funktionerna hos dedikerade videoplattformar som Loom och Vimeo. Det kombinerar videofunktioner med projektledning, samarbete och AI.

Integration mellan ClickUp och Zoom

ClickUps integration med Zoom kombinerar kraften i projektledning och videokonferenser.

ClickUps Zoom-integration gör att du smidigt kan koppla ihop din videokonferensplattform med ditt projektledningssystem.

Zoom är ett utmärkt program för skärmdelning. Här är en översikt över dess viktigaste funktioner:

Starta Zoom-möten från ClickUp: Slipp växla mellan plattformar. Klicka på en knapp i en ClickUp-uppgift för att omedelbart starta ett Zoom-möte.

Delta i pågående Zoom-möten: Med ClickUp-meddelanden kan du snabbt delta i pågående Zoom-möten som är kopplade till specifika uppgifter.

Mötesinformation och inspelningar: ClickUp registrerar automatiskt mötesinformation och lägger till länkar till inspelningar inom den relevanta uppgiften (valfritt), så att allt finns samlat på ett ställe.

Förbättrad kommunikation och samarbete: Genom att integrera Zoom-möten i ditt projektflöde möjliggör ClickUp bättre kommunikation och samarbete inom ditt team.

Interaktiva whiteboardtavlor: Du kan dela Du kan dela interaktiva whiteboardmallar på Zoom och öka interaktiviteten och nöjesfaktorn i dina möten.

Sammantaget effektiviserar integrationen mellan ClickUp och Zoom kommunikationen och möteshanteringen, så att du kan hålla allt organiserat och tillgängligt inom din projektledningsplattform.

Förbättra ditt videoredigeringsflöde med ClickUp

Rätt videoredigeringsverktyg kan ha stor inverkan på din produktivitet och projektresultat.

Loom och Vimeo erbjuder värdefulla videolösningar, men ClickUp har ett mer omfattande tillvägagångssätt för projekt- och uppgiftshantering som går utöver videodelning.

Genom att kombinera robusta projektledningsfunktioner, intuitiva videoverktyg och AI-drivna funktioner ger ClickUp team möjlighet att samarbeta mer effektivt, effektivisera arbetsflöden och uppnå bättre resultat.

Är du redo att revolutionera din projektledning med video?

Registrera dig för ClickUp idag och upplev skillnaden med en verkligt allt-i-ett-plattform.