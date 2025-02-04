De 10 bästa alternativen till Vimeo för skärminspelning 2025

Att hitta den perfekta programvaran för skärminspelning kan helt förändra din videoupplevelse i en värld där varje klick och musrörelse räknas.

Och videoplattformsexperten Vimeo är känd för just det.

Många användare tycker dock att det är svårt att hantera uppspelningsproblemen och de höga priserna, vilket får dem att leta efter bättre alternativ.

Vi förstår behovet av att hitta en videolösning som fungerar utan att kosta en förmögenhet eller kompromissa med kvaliteten.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Vimeo som kommer att uppfylla dina behov.

Vi går igenom dessa skärminspelningspärlor utifrån deras funktioner, kompatibilitet och prisplaner så att du kan hitta det som passar dig eller ditt företag bäst.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Vimeo?

Innan du väljer måste du veta vilka funktioner du behöver i ditt Vimeo-alternativ.

Tänk på följande måste-ha-funktioner:

Inspelningsalternativ: Välj ett Vimeo-alternativ som låter dig spela in din skärm, webbkamera och ljud från mikrofonen och systemet.

Redigeringsverktyg: Välj ett alternativ med redigeringsfunktioner som trimning, klippning, volymjustering och ljuddämpning för att förfina dina inspelningar.

Olika utdataformat: Se till att Vimeo-alternativet stöder flera filformat, såsom MP4, MOV och GIF.

Hög upplösning: Välj programvara som ger högupplöst output så att dina videor blir skarpa och tydliga.

Dela videor enkelt: Leta efter ett alternativ till Vimeo som låter dig ladda upp och dela dina inspelningar enkelt, inklusive möjligheten att generera delbara länkar direkt.

Inga vattenstämplar: Välj en plattform som inte har vattenstämplar, eftersom dessa kan minska textens synlighet och distrahera.

Röstpålägg och ljud: Se till att du kan spela in röstpålägg och lägga till berättarröst och sammanhang till dina inspelningar.

De 10 bästa alternativen till Vimeo

När du har en klar bild av vad du behöver och vill ha i din skärminspelningsprogramvara kan du bläddra igenom vårt urval av de 10 bästa alternativen till Vimeo för 2024:

1. ClickUp

Spela in din skärm och dela den med ditt team med hjälp av ClickUp Clips.

ClickUp är en populär, allt-i-ett-programvara för samarbete och produktivitet som kan hantera alla typer av projekt. Den innehåller också ett kraftfullt verktyg för skärminspelning som enkelt integreras i ditt arbetsflöde.

Automatiskt transkribera dina inspelningar med ClickUp Brain på några minuter

Du kan skapa ett klipp i valfri ClickUp-konversation med ett enkelt klick. Dessutom transkriberar ClickUp Brain automatiskt varje klipp, vilket gör det enkelt att markera viktiga delar och navigera genom videon.

Förvandla dina klipp till praktiska uppgifter med några få klick

Det är enkelt att dela ClickUp-klipp – bädda in en video i plattformen, dela en offentlig länk eller ladda ner videofilen. Du kan till och med omvandla klipp till genomförbara uppgifter, så att dina idéer hålls organiserade och genomförbara. Och med alla dina klipp lagrade i Clips Hub har det aldrig varit enklare att hålla ordning.

Spåra och hantera alla dina klipp från en enda, omfattande hubb

Verktyget är perfekt för att leverera tydliga videomeddelanden utan tidsbegränsningar. Spela in din skärm, ditt fönster eller din webbläsarflik i realtid, spela in ljud och dela enkelt. Dessutom är det nybörjarvänligt så att du kan skapa professionella videor utan krångel med komplexa redigeringsprogram.

Oavsett om du hanterar projekt eller skapar utbildningsinnehåll, ger ClickUp Clip dig möjlighet att kommunicera effektivt och smidigt. Med ClickUps utbud av projektledningsverktyg har du allt du behöver för att stödja din verksamhet – och få verktyg på denna lista är lika kostnadseffektiva som ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Spela in din skärm utan tidsbegränsningar och utan vattenstämplar, även med gratisversionen.

Dela och spela in videor direkt och säkert utan krångel med export eller uppladdning.

Transkribera dina videor automatiskt med ClickUp Brain

Lägg till röst till dina videoinspelningar med hjälp av en mikrofon

Skapa uppgifter direkt från videoinspelningar och tilldela dem till dina teammedlemmar

Ange exakta startdatum, förfallodatum och exakta tider för schemaläggning av deadlines

Integrera med över 1 000 andra arbetsverktyg som Zoom, Slack, Google Workspace och Microsoft Office.

Anpassa uppgiftsstatus för snabba uppdateringar av framstegen med ett ögonkast

Förbättra samarbetet med smidig videoinspelning i ClickUp Clips

Begränsningar för ClickUp

Lätt att lära sig

Inga avancerade videoredigeringsverktyg

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 10 $/användare per månad

Business : 19 $/användare per månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Loom

via Loom

Loom är ett populärt alternativ till Vimeo för att snabbt skapa professionella videor. Det är enkelt att använda och du kan börja spela in med bara ett klick.

Oavsett om du demonstrerar programvara eller undervisar i något, låter Loom dig spela in din skärm utan vattenstämplar, vilket gör det enkelt att dela med ditt team på olika plattformar.

Dess organiserade mappsystem förhindrar misstag genom att säkerställa att rätt videor endast är tillgängliga för rätt personer. Oavsett om du arbetar på Windows eller andra enheter kan du med Loom lägga till anteckningar eller ritningar i realtid medan du spelar in.

Looms feedback-system låter tittarna ge omedelbar feedback genom kommentarer eller emojis. Du kan också dela filer med dina team via integrerade kommunikationsplattformar som Slack och Google Workspace.

Dess grundläggande redigeringsverktyg och den begränsade gratisversionen kan dock få människor att leta efter alternativ till Loom.

Looms bästa funktioner

Spela in eller dela din datorskärm, webbläsare och webbkamera

Markera viktig information på skärmen för tittarna med anteckningar i realtid.

Få transkriptioner och undertexter på över 50 språk

Minska onödiga ljudkvalitetsfilter

Integrera med hundratals verktyg som Salesforce, Jira, Slack och Zoom

Dela filer med direkta länkar och inbäddade videor

Spela in skärmen med hjälp av Chrome-tillägg, datorprogram eller mobilapp.

Looms begränsningar

Begränsade videoredigeringsalternativ

Blir väldigt buggig

Loom-priser

Starter: Gratis

Företag: 12,50 $/skapare per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1850 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

3. Vidyard

via Vidyard

Vidyard är ett bra alternativ för att ladda upp, organisera och dela alla dina produktdemonstrationer, varumärkesvideor och kundberättelser från ett och samma ställe. Denna ledande videomarknadsföringsprogramvara erbjuder AI-drivna verktyg för fantastiska resultat och en videohostingfunktion som samlar alla dina videor på ett ställe.

Vidyards interaktiva videoverktyg inkluderar även en gratis skärminspelare. Använd den för att skapa videor från din webbläsare eller dator och dela dem sedan med dina kollegor och kunder.

Vidyard är tillgängligt via ett Chrome-tillägg eller en desktop-app, som båda har en praktisk, inbyggd videoredigerare och funktioner för videomeddelanden.

Plattformen låter dig också bestämma vem som kan se dina publicerade videor. Vill du hålla en video privat? Skydda den med lösenord. Behöver du dela den med världen? Ändra åtkomstinställningarna till Offentlig eller Alla med länken.

Titta på dessa Vidyard-alternativ för att hitta ett bättre alternativ!

Vidyards bästa funktioner

Samla alla dina videor, dokument och försäljningsresurser för samarbete

Spela in din skärm eller webbläsarflik, med eller utan din webbkamera

Hantera och förbättra dina videor med Vidyards hosting och analysverktyg.

Förenkla videoplaneringen med AI-genererade personliga manus

Få aviseringar när någon tittar på ditt videomeddelande

Ladda upp videor i olika format (MP4, MOV, etc. )

Anpassa videospelaren med miniatyrbilder, kapitel och skräddarsydda genomgångar.

Vidyards begränsningar

Det komplexa användargränssnittet kan vara förvirrande för nya användare.

Vissa användare tycker att prisplanerna är dyra, med tanke på verktygets många funktioner.

Begränsade videoredigeringsalternativ

Vidyards priser

Gratis

Pro : 29 $/månad

Plus : 89 $/månad

Företag: Anpassade priser

Vidyard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (950+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Wistia

via Wistia

Wistia är ett utmärkt verktyg för att bädda in högkvalitativa, anpassningsbara videospelare på din webbplats. Det är perfekt för marknadsförare som använder videor med starka varumärkeselement.

Det kommer med en videoinspelningsfunktion, även känd som Soapbox, en skärm- och webbkamerainspelare utformad för team och marknadsförare. Den är enkel att använda och har funktioner som inbäddning, delning och analys.

Analyserna är mycket detaljerade, så du kan förstå hur människor interagerar med dina videor, vilket hjälper dig att förbättra dina marknadsföringsinsatser. Dessutom ingår videoredigeringsfunktioner och verktyg för att generera leads.

Wistias bästa funktioner

Skapa produktdemonstrationer, handledningar och mycket mer med skärm- och webbkamerainspelare.

Lagra videor snabbt och säkert utan annonser eller distraktioner

Samla in information om tittarna och uppmana till handling med formulär och CTA:er i videoklippen.

Använd inbyggda analysverktyg för att optimera engagemang och avkastning på investeringen

Bygg upp ditt varumärke med en anpassningsbar videospelare och tillgänglighetsfunktioner

Hantera videor över olika kanaler och plattformar på ett och samma ställe med Channel Content Management (CCM).

Integrera med över 30 verktyg, inklusive Drip, HubSpot, YouTube och Zoom.

Wistias begränsningar

Dyr prisstruktur

Videoanalys kan vara förvirrande för nya användare

Saknar automatisk översättning av voiceover

Här är några alternativ till Wistia som du kan överväga för att undvika dessa begränsningar.

Wistias priser

Gratis

Plus: 24 $/månad

Pro: 99 $/månad

Avancerat: 399 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Wistia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

5. Synthesia

via Synthesia

Synthesia är en AI-driven plattform för videoproduktion som låter dig skapa professionella videor utan mikrofoner, kameror, skådespelare eller studior. Den använder AI för att skapa avatarer som kan läsa upp manus för att göra videorna mer mänskliga och interaktiva.

Om du behöver enkla funktioner har Synthesia allt du behöver. Det har en skärminspelare som inte kräver extra verktyg, undertexter så att du kan lägga till textning och olika bildformat för att skapa videor för alla typer av plattformar.

Synthesia erbjuder också olika AI-avatarer, mallar, anpassade bakgrunder och funktioner som undertexter och röstkloning för att göra videoproduktion enkelt och engagerande för alla.

Synthesias bästa funktioner

Spela in din skärm, lägg till undertexter och ändra storlek med rätt bildförhållande.

Skapa engagerande videor med över 160 olika anpassningsbara AI-avatarer

Lägg till professionella AI-röstpålägg av olika slag

Översätt dina videor automatiskt till över 120 språk

Klonera din röst och lägg till den i din anpassade avatar

Välj mellan över 300 mallar för olika användningsområden

Samarbeta med ditt team genom att skapa delade arbetsytor

Bädda in videor där du behöver dem

Synthesias begränsningar

Brant inlärningskurva

Webbläsarversionen är långsam att svara

Avatar-biblioteket är begränsat

Kolla in dessa Synthesia-alternativ som inte har sådana nackdelar

Synthesias priser

Starter: 29 $/månad

Creator: 89 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Brightcove

via Brightcove

Brightcove är en videohostingplattform som hjälper företag att hantera, dela och streama sina videor. Många stora företag litar på den eftersom den är skalbar, pålitlig och säker.

Medieorganisationer använder Brightcove för att tjäna pengar på videor, öka räckvidden, engagera publiken och erbjuda flerspråkiga videor. Samtidigt använder företag det för att attrahera nya kunder, sälja fler produkter, engagera anställda och bygga sitt varumärke genom digital marknadsföring med videor.

Även om Brightcove inte har en inbyggd skärminspelare, erbjuder det verktyg med funktioner som förbättringar av arbetsflödet och innehållshantering. Du kan också integrera det med tredjeparts CMS-plattformar som Adobe Experience Manager för att spela in din skärm.

Brightcoves bästa funktioner

Värd, dela skärmar , hantera och publicera videor med Video Cloud

Använd spelaren för att njuta av snabb, högkvalitativ videouppspelning på alla enheter.

Skapa varumärkesportaler, landningssidor och livestreamingsajter

Förbättra videouppspelningskvaliteten med hjälp av standardinställningar och kodningstips

Tjäna pengar på innehåll med hjälp av annonsbaserade, prenumerationsbaserade eller hybridmodeller, med marknadsföringsverktyg för leadgenerering och global räckvidd.

Brightcoves begränsningar

Brant inlärningskurva

Brist på analysdata för video och ljud

Brist på mätvärden för livestreaming

Brightcove-priser

Anpassade priser

Brightcove-betyg och recensioner

G2: 4/5 (40+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (17+ recensioner)

7. Office 365 Video

via Microsoft Stream

Om ditt företag i stor utsträckning är beroende av Microsofts ekosystem är Office 365 Video eller Microsoft Stream idealiskt för alla dina videorelaterade uppgifter.

Med Stream kan du skapa förklarande videor genom att spela in din skärm eller dig själv och anpassa dem genom att lägga till text, ritningar eller effekter. Du kan spela in möten som hålls på Teams direkt, spåra engagemang med detaljerad analys och komma åt allt från vilken enhet du vill.

Precis som alla andra Microsoft-filer lagras dina videor i SharePoint, Teams och OneDrive. Detta gör det enkelt för ditt team att dela och samarbeta kring dem.

De bästa funktionerna i Office 365 Video

Spela in dig själv eller din skärm utifrån dina behov

Kommentera och anpassa videor med text och effekter

Mät engagemanget med hjälp av analysfunktionen

Spela in möten direkt från Teams

Dela videor mellan olika appar inom Microsoft 365-systemet

Begränsningar för Office 365 Video

Inkonsekvent videouppspelningskvalitet

Kan inte dela filer med gäster utanför organisationen

Benägen att drabbas av buffringsproblem

Skräddarsydda för företag snarare än privatpersoner

Priser för Office 365 Video

Personligt: 69,99 $/år

Familj: 99,99 $/år

Business Basic: 6 $/användare per månad

Business Standard: 12,50 $/användare per månad

Business Premium: 22 $/användare per månad

Office 365 Video – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

via Adobe Experience Manager

Med det molnbaserade verktyget Adobe Experience Manager (AEM) kan företag hantera digitalt innehåll och filer samt skapa, organisera och dela innehåll på olika onlineplattformar.

Precis som Brightcove har AEM ingen inbyggd skärminspelare. Du kan dock använda den med Adobes LMS som heter Adobe Learning Manager (ALM). Med ALM kan användare spela in, redigera och dela skärmdumpar, webbkameravideor och ljudklipp och ladda upp dessa filer direkt från sina enheter med hjälp av en enda instrumentpanel.

Du kan också använda skärminspelningsprogrammet Adobe Captivate, ett responsivt inspelningsprogram som automatiserar fullrörelseinspelning av skärmen, för att hjälpa dig att skapa utbildningsvideor och utvärderingsmoduler.

Adobe Experience Managers bästa funktioner

Skapa engagerande innehåll enkelt med ALM och dess enkla design

Skapa webbsidor och hantera tillgångar i CMS

Integrera verktyg som Captivate för att skapa interaktiva skärminspelningar.

Anpassa innehållet utifrån användarnas beteende och preferenser

Få åtkomst till AEM Assets direkt från Adobe Creative Cloud

Spåra dina framsteg på en enda instrumentpanel

Begränsningar i Adobe Experience Manager

Det komplexa gränssnittet gör det svårt att navigera

Kräver mycket träning för nybörjare

Priser för Adobe Experience Manager

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Adobe Experience Manager

G2: 4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

9. Dacast

via Dacast

Dacast är en videoplattform för företag, ideella organisationer och evenemang som gör det möjligt för användare att streama live- och on-demand-videor med hjälp av en enda kontrollpanel. Med säker hosting och support dygnet runt har den betjänat över 15 000 kunder i mer än 10 år.

Plattformen låter dig se hur din publik interagerar med ditt innehåll, analysera de mest populära videoklippen och spåra intäkter och tittarnas platser. Med videoverktyget kan du publicera, spela in och dela livestreamar så att tittarna kan se dem när som helst.

Dacasts bästa funktioner

Streama och spela in liveevenemang smidigt med hjälp av de bästa CDN-tjänsterna

Anslut livevideo och on-demand-innehåll med API:er

Titta på videor på vilken enhet som helst med en HTML5-spelare

Anpassa, tjäna pengar och spåra statistik

Dela information och utbilda med hjälp av en säker onlineportal

Njut av högkvalitativ streaming med låg latens för sportevenemang

Dacasts begränsningar

Dålig kundservice

Saknar livechatt och reaktioner

Analytics tenderar att vara förvirrande

Dacasts priser

Starter: 39 $/månad (faktureras årligen)

Event: 63 $/månad (faktureras årligen)

Skala: 250 $/månad

Anpassad: Anpassad prissättning

Dacast-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

10. Flowplayer

via Flowplayer

Förlag och mediehus använder onlinevideoplattformen Flowplayer för att hantera och sända professionella videor.

Det hjälper användare att hantera direktsändningar och löser utmaningar med videoproduktion för både stora mediehus och småföretag. Du kan streama och spela in livevideor för alla och tjäna pengar genom intäktsgenererande lösningar.

Under tiden erbjuder Flowplayers videoanalyser realtidsinsikter om ditt innehåll och din publik, vilket hjälper dig att förstå videogängage och prestandatrender.

Flowplayers bästa funktioner

Streama och spela in liveevenemang eller streama förinspelade videor

Visa en popup-ruta efter videon med anpassningsbart innehåll som länkar och bilder.

Dela enkelt videor på sociala medier

Stöder olika video- och ljudformat som MP4, FLV och HLS-strömmar.

Anpassa uppspelningsalternativ som automatisk uppspelning och undertexter

Begränsningar för Flowplayer

Plattformen tenderar att vara mycket buggig.

Gränssnittet är inte lika intuitivt som vissa andra som listas i denna artikel.

Priser för Flowplayer

Anpassade priser

Flowplayer-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Förbered högkvalitativa skärminspelningar med ClickUp!

Ett pålitligt verktyg för skärminspelning kan få ditt innehåll att sticka ut om du planerar att hålla ett webbinarium eller göra en företagspresentation.

Med ClickUps funktionsspäckade skärminspelningsverktyg kan du spela in ditt innehåll med några snabba klick – utan vattenstämplar, försämrad videokvalitet eller dolda avgifter.

Det bästa är dock att ClickUp enkelt integrerar uppgiftskapande i skärminspelningen. Det innebär att du kan hantera dina projekt och samarbeta mer effektivt med ditt team för alla uppgifter som kräver videor och skärmdumpar. Registrera dig för ClickUp idag och spela in skärminspelningar av hög kvalitet!