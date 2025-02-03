De 10 bästa CRM-systemen i Australien för företag

CRM-system (Customer Relationship Management) hjälper företag att hantera alla aspekter av sina interaktioner med befintliga och potentiella kunder. Genom att integrera data från olika kommunikationskanaler erbjuder CRM-system en heltäckande bild av kundens resa. Detta hjälper företag att ge sina kunder bättre service och ökar också lönsamheten.

Marknaden för CRM-programvara i Australien växer med 8,4 % per år och beräknas nå 4,4 miljarder US-dollar år 2030. I takt med att australiska företag utvecklas från föråldrade kundhanteringsstrategier använder de i allt högre grad sofistikerade CRM-system. Men att navigera på denna överfulla marknad för att hitta rätt CRM-system för dina specifika behov kan vara en utmaning.

Med utgångspunkt i min omfattande erfarenhet av CRM-system har vi undersökt olika plattformar på den australiska marknaden för att se vad som verkligen fungerar. Låt oss dyka in i ämnet.

Vad ska du leta efter i CRM-system?

När du väljer ett CRM-system i Australien bör du prioritera funktioner som passar ditt företags behov och regionens unika regleringar och marknadsdynamik. Därför måste du se till att ditt CRM-system har följande CRM-komponenter:

Leadhantering: Leta efter CRM-verktyg som kan fånga upp leads från olika kanaler som webbplatser, sociala medier och e-post. Dessa verktyg ska hjälpa dig att spåra varje leads framsteg genom försäljningsprocessen och använda automatiserade strategier, såsom riktade e-postmeddelanden och personliga uppföljningar.

Automatisering av arbetsflöden: Välj ett CRM-verktyg som låter dig automatisera ditt Välj ett CRM-verktyg som låter dig automatisera ditt CRM-arbetsflöde genom anpassade regler för att öka produktiviteten. Det bör automatiskt utföra åtgärder baserat på specifika utlösare, såsom att vidarebefordra meddelanden till rätt säljare, skicka förinställda bekräftelser, följa upp med leads som inte svarar etc.

Kontaktadministration : Leta efter ett verktyg som centraliserar detaljerad kundinformation, från demografi till sociala interaktioner, vilket möjliggör smidig administration över alla avdelningar. Detta skapar en mer fullständig bild av dina kunder, vilket hjälper teamen att bygga djupare kundrelationer. Se också till att verktyget är användarvänligt så att teamen snabbt kan ta det i bruk.

Anpassning: Se till att ditt CRM-system låter dig ändra och skapa nya kontaktfält, välja dashboard-element och skapa anpassade rapporter

Tredjepartsintegrationer: Välj ett CRM-system som enkelt integreras med dina viktigaste affärsapplikationer, särskilt populär programvara som MYOB, Xero, Reckon och så vidare. Dessa integrationer gör att du kan hantera alla dina operativa behov från en enda plattform, vilket minskar behovet av att växla mellan applikationer. Om du samlar in betalningar online, kontrollera också om det finns integrationer med betalningsverktyg som PayPal, Verifone, eWay etc.

Interaktionsspårning: Välj ett CRM-system som hjälper dig att logga varje interaktion med kunder, oavsett om det är via e-post, telefon eller personligen, för att skapa en kontextrik historik som kan förbättra kundservice och försäljningsinsatser.

Datasäkerhet: Se till att CRM-systemet följer efterlevnadsstandarder som Australian Privacy Principles, som är avgörande för att skydda kundinformation och upprätthålla transparens i datahanteringen.

De 10 bästa CRM-programvarorna att använda 2024

Låt oss ta en närmare titt på de 10 bästa CRM-programvarorna som utmärker sig genom sin förmåga att förbättra kundrelationer, förenkla försäljningsprocesser och öka företagets effektivitet. Oavsett om du driver ett nystartat företag eller ett stort företag kommer denna lista att hjälpa dig att hitta den CRM-programvara som passar dina affärsbehov perfekt:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-systemet för CRM-projektledning)

Hantera och optimera alla dina kundrelationsbehov med ClickUp CRM

ClickUp toppar vår lista för optimering av kundrelationer, tillsammans med fördelarna med avancerade system och funktioner för projekt- och kundrelationshantering.

ClickUp CRM erbjuder över 15 flexibla vyer, inklusive lista, kalender och Kanban-tavla, som hjälper mig att hantera försäljningspipelines, kundengagemang och order på ett smidigt sätt. Visualiseringsfunktionen ger mig en tydlig översikt över kundrelationer och pågående kundserviceprocesser.

Öka kundlojaliteten med en dedikerad ClickUp CRM-instrumentpanel

ClickUp Dashboards erbjuder över 50 widgets för företag i Australien för att spåra viktiga mätvärden som kundens livstidsvärde och genomsnittliga affärsstorlek. Dessa dashboards är mycket anpassningsbara och skräddarsydda för att uppfylla de specifika CRM-målen för australiska företag.

ClickUp gör också intern och extern kommunikation till en barnlek. ClickUp Chat View kopplar samman säljare, kundtjänstteam och chefer. För konversationer via e-post erbjuder ClickUp Email Project Management en central plats för samarbete kring affärer, projektuppdateringar och kundonboarding. Jag kan länka uppgifter, dokument etc. med hjälp av relations- och datahanteringsfunktionerna, vilket gör att alla relaterade aktiviteter hålls organiserade och tillgängliga.

Det som jag tycker är mest intressant är AI-funktionen ClickUp Brain. Med hjälp av avancerad naturlig språkbehandling analyserar ClickUp Brain ditt CRM-system för att automatiskt extrahera viktiga kunddata, inklusive preferenser, önskemål och köpsignaler.

Dessutom hjälper ClickUp Brains AI Writer mig att snabbt sammanställa slagkraftigt innehåll för e-postmeddelanden och kundkontakter.

Skapa exakta sammanfattningar av dina kundkontakter med hjälp av ClickUp Brain

Dessutom förenklar ClickUp Automations kundflöden och viktiga försäljningsprocesser, såsom att flytta leads genom försäljningspipeline eller uppdatera kontaktstatus baserat på interaktion. Jag kan också effektivisera min leadförvärvsprocess med ClickUp Forms, som samlar in leadinformation direkt i CRM-systemet. Dessa data uppdateras automatiskt eller skapar nya kunduppgifter för omedelbar uppföljning.

Ladda ner den här mallen Planera CRM-arbetsflödet med hjälp av ClickUp CRM-mallen

Dessutom kan jag snabbt sätta igång flera handlingsplaner med ClickUps färdiga mallar.

Ta till exempel ClickUp CRM-mallen, som erbjuder ett kraftfullt sätt att skapa projekt och arbetsflöden med fördefinierade strukturer som tillgodoser affärsbehov. Du kan anpassa den här mappmallen efter dina behov. Den innehåller en listvy för att registrera och visa kunduppgifter och en kalendervy för att se schemalagda aktiviteter efter datum. Du kan också lägga till anpassade fält för att registrera information som företagets intäkter, bransch, antal anställda etc.

Dessa CRM-mallar är särskilt utformade för nybörjare, är färdiga att använda och helt anpassningsbara, vilket gör dem idealiska för att hantera leads, kundrelationer och försäljningspipelines på ett och samma ställe.

ClickUps licensmodell uppskattas för att den är rättvis, eftersom den låter dig inkludera externa medarbetare i specifika projekt utan betydande extra kostnader. Denna funktion är avgörande för australiska företag som arbetar med frilansare eller externa byråer.

Enkelt uttryckt gör ClickUp kundrelationshantering enklare och roligare!

ClickUps bästa funktioner

Förbättra teamsamarbetet genom att visuellt kartlägga kundresor och försäljningsstrategier med hjälp av ClickUp Whiteboards

Skapa dina CRM-strategier gemensamt med hjälp av ClickUp Whiteboards

Minska manuellt arbete genom att automatisera repetitiva uppgifter som uppföljning av leads, statusuppdateringar och synkronisering av kontaktuppgifter

Skapa anpassad automatisering för dina CRM-relaterade uppgifter

Samla in och organisera kundinformation genom skräddarsydda formulär som matas direkt in i ditt CRM-system

Skapa formulär med villkor, om det behövs, för att samla in omfattande kunddata

Visa och spåra viktiga kunduppgifter som fakturastatus, betalningsbelopp, GST-belopp etc. med ClickUp Table View.

Skapa snabbt texter för kundmejl med ClickUp Brains AI Writer

Sätt upp och följ upp affärsmål med ClickUp Goals och markera viktiga prestationer med Clickup Milestones för att hjälpa teamen att se framstegen mot viktiga affärsmål.

Följ ditt teams mål och framsteg genom en samlad översikt

Organisera och brainstorma CRM-strategier, såsom segmenteringstaktik eller uppsäljningsmetoder, med hjälp av ClickUp Mind Maps för att koppla samman idéer och planera komplexa kundinteraktionsflöden visuellt.

Skapa tankekartor med ClickUp för att planera och visualisera dina CRM-strategier

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för vissa av de avancerade funktionerna

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Salesforce CRM (CRM-plattform för företag)

via Salesforce

Med Salesforce CRM kan du lagra all kundinformation på ett ställe för att hålla koll på allt – från köpare och försäljningsengagemang till analyser. Den integrerade AI:n, Einstein 1, erbjuder prediktiva insikter som hjälper team att fatta välgrundade beslut snabbare.

Dessutom hjälper Salesforces analysverktyg teamen att förbättra prognosernas noggrannhet och pipeline-tillväxten. På ledningssidan automatiserar verktyg för hantering av intäktscykeln och försäljningsresultat kritiska processer, vilket gör det enklare att skala verksamheten på ett effektivt sätt. Plattformen hjälper också försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam att samordna sina insatser så att de blir samstämmiga och effektiva.

Salesforces bästa funktioner

Samordna försäljning, service och marknadsföring på en enda plattform för att förbättra köparnas engagemang.

Förbättra beslutsfattandet med AI-drivna insikter från Einstein

Automatisera och centralisera uppdateringar av kunddata och försäljningsprocesser

Öka säljteamets produktivitet och prestationshantering genom automatisering och datasamarbete i realtid

Begränsningar i Salesforce

Användare rapporterar om frekventa systemavbrott som påverkar scorecardens noggrannhet

Prediktiv AI och konversationsintelligens är endast tillgängliga med de dyrare abonnemangen.

Uppdateringar av kunskapsbasen är långsamma, vilket leder till att man blir beroende av Slack för nya arbetsflöden

Salesforce-priser

Startpaket: 35 AUD/månad per användare

Professionell : 112 AUD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise : 231 AUD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 462 AUD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 700 AUD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

3. Zoho CRM (CRM-plattform för växande företag)

via Zoho CRM

Med Zohos automatiseringsfunktioner kan du lägga mindre tid på manuella uppgifter. Dess AI-drivna assistent, Zia, erbjuder prediktiva försäljningsinsikter och smarta affärsanbefalningar. Denna AI-förbättring hjälper team att identifiera möjligheter och optimera strategier i farten.

Zoho:s anpassade instrumentpaneler hjälper dig att visuellt följa försäljningsresultat och mått på kundengagemang. För testning och utveckling låter Zoho:s sandlådemiljö teamen experimentera och testa CRM-konfigurationer utan någon risk. Detta säkerställer att du endast implementerar förändringar som garanterat gynnar dina arbetsflöden.

Sammantaget är det ett bra CRM-system för nybörjare om du vill ha grundläggande funktioner till ett relativt lågt pris.

Zoho CRMs bästa funktioner

Förbättra teamsamarbetet med robust automatisering och omfattande analyser

Automatisera arbetsflöden, processer, CRM-kampanjer och kundresor för att maximera produktiviteten med Zia – AI-assistenten.

Få djupgående insikter med avancerade analysverktyg och anpassade rapporter och instrumentpaneler i realtid

Leverera personliga kundupplevelser med omnikanal-närvaro och prediktiv intelligens

Begränsningar för Zoho CRM

Zia har begränsade funktioner jämfört med andra AI-assistenter och är inte tillgänglig för baspaket.

Användare klagar ofta på dess klumpiga gränssnitt

Priser för Zoho CRM

Standard: 31 AUD/månad per användare

Professional: 54,25 AUD/månad per användare

Företag: 77,55 AUD/månad per användare

Ultimate: 100,75 AU$/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 700 recensioner)

4. Freshsales CRM (AI-driven försäljnings-CRM)

via Freshsales

Freshsales CRM hamnade på listan främst tack vare sin robusta och intuitiva plattform. Freshsales samlar all försäljningsdata på ett ställe så att du enkelt kan se vilka delar av pipelinen som fungerar och vilka som behöver förbättras. Jag gillar också bekvämligheten med mobilappen – teamen kan avsluta affärer snabbare och erbjuda exceptionell kundservice.

Med hjälp av detta samarbetsinriktade CRM-systems AI-drivna verktyg kan du genomföra smarta försäljningskampanjer, organisera dina försäljningsprocesser och interagera med kunderna på ett mer effektivt sätt. Freddy AI hjälper team att identifiera de bästa leads och avsluta affärer snabbare.

Freshsales CRM:s bästa funktioner

Genomför smarta försäljningskampanjer för att generera och spåra leads av högsta kvalitet

Organisera försäljningsprocesser med Kanban-vyer och drag-och-släpp-kort

Engagera kunderna med en 360°-vy och kontextbaserade interaktioner

Automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och öka produktiviteten

Begränsningar för Freshsales CRM

Det är besvärligt att arbeta i appen; användarna föredrar webbversionen

Användare har noterat att den tekniska supporten inte är till någon hjälp.

Priser för Freshsales CRM

Tillväxt: 16 AUD/månad per användare

Pro: 70 AUD/månad per användare

Företag: 106 AUD/månad per användare

Freshsales CRM-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

5. Monday.com (mångsidig plattform för arbetshantering)

Monday. com CRM gör det möjligt för team att effektivt hantera leads, centralisera kommunikationen och automatisera repetitiva uppgifter. Plattformens AI-funktioner automatiserar uppgiftsskapande och e-posthantering genom att direkt omvandla mötesresultat till åtgärdsbara punkter.

Denna automatisering omfattar även skapande och förfining av e-postmeddelanden, generering av innehåll och skapande av formler. Du kan enkelt anpassa CRM-systemet utan kodning, skräddarsy det efter din specifika försäljningscykel och integrera det sömlöst med viktiga verktyg.

Det som sticker ut för mig är plattformens visuella utseende och användarupplevelse. Den saknar de klumpiga gränssnitten hos traditionella CRM-system och erbjuder en tavlebaserad layout. Detta gör det enkelt att se hela försäljningspipeline på ett ögonblick, spåra framsteg och samarbeta med team.

Monday.com CRM:s bästa funktioner

Omvandla mötesresultat till genomförbara uppgifter direkt med AI-driven automatiserad uppgiftsgenerering

Hantera flera pipelines och ändra affärsstadier med lätthet och anpassa dig till dynamiska försäljningsstrategier

Centralisera all kundkommunikation genom att integrera din e-post så att ingen interaktion går förlorad

Få tillgång till och hantera din försäljningspipeline när du är på språng med en dedikerad mobilapp

Visualisera din försäljningspipeline effektivt med en tavelbaserad layout

Monday.com begränsningar

Den initiala installationen och anpassningen kan vara tidskrävande för nya användare

Den kostnadsfria planen har begränsningar vad gäller tavlor, objekt och användare.

AI är endast tillgängligt med Pro- och Enterprise-abonnemangen.

Monday.com prissättning

Gratis

Grundläggande: 18 AUD/månad per användare

Standard: 21 AUD/månad per användare

Pro: 36 AUD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 700 recensioner)

6. HubSpot CRM (Effektiviserad CRM för holistisk kundengagemang)

via HubSpot

HubSpot CRM hjälper team att spåra leads och kunder genom varje steg i deras resa. Med denna kompletta CRM-lösning kan du se varje kund i detalj och spåra deras interaktioner med ditt företag, kollegor, aktiviteter, kommunikation och mycket mer. Med HubSpot-formulär kan du samla in data från en webbplats, sociala medier eller landningssidor. Du kan samla in olika typer av information om potentiella kunder och kunder, från deras beteende på webbplatsen till personuppgifter och tidigare interaktioner med varumärket.

HubSpot CRM stöder efterlevnad av lokala dataskyddslagar såsom Australian Privacy Principles (APP) och Consumer Data Right (CDR), vilket säkerställer att kunddata hanteras på ett säkert och transparent sätt.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Hantera alla faser av kundinteraktioner på en enda plattform, från den första kontakten till support efter försäljningen.

Anpassa kontakt- och företagsregister, affärspipelines och rapporteringspaneler för att uppfylla olika affärskrav

Anslut ditt CRM-system till ett brett utbud av affärsverktyg och applikationer med hjälp av HubSpots robusta marknadsplats för integrationer.

Automatisera rutinuppgifter inom marknadsföring och försäljning så att dina team kan fokusera på CRM-strategi och kundengagemang

Begränsningar för HubSpot CRM

Kräver övergång till betalda abonnemang för avancerade funktioner och högre användningsgränser, vilket kan bli kostsamt för småföretag när de växer

HubSpot CRM-priser

Professionell kundplattform: 800 AUD/månad (för 3 platser)

Enterprise Customer Platform: 3 600 AUD/månad (för 5 användare)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

7. Tall Emu CRM (australiensiskt CRM för omfattande företagsledning)

via Tall Emu CRM

Tall Emu CRM, som förvärvades av MYOB i februari 2022, effektiviserar verksamheten genom att koppla samman försäljning, lager, order och leveranser på ett och samma ställe. Tall Emu CRM är utformat för små och medelstora företag i Australien och Nya Zeeland. Det går utöver MYOB och Xero och integreras enkelt med lokala redovisningsverktyg som Reckon och QuickBooks Australia. Detta ger en verkligen lokaliserad upplevelse för hantering av ekonomi och redovisning. Du kan se allt i realtid, så att du vet exakt var företaget står. Tall Emu CRM gör det enkelt och bekvämt att spåra leads, offerter och order.

Tall Emu CRM:s bästa funktioner

Hantera kundinteraktioner och effektivisera verksamheten med en enhetlig plattform

Automatisera administrativa uppgifter för att öka produktiviteten och effektiviteten

Synkronisera och koppla samman försäljning, drift, tillverkning och leverans för lagerhantering i realtid

Förenkla försäljningsprocessen med integrerad offertfunktion, orderhantering och kundportaler

Lös problem snabbt med telefonsupport från Sydney

Begränsningar för Tall Emu CRM

Vissa användare tycker att den lagerindelade organisationen och navigeringen är lite komplex.

De tillgängliga inställningarna för automatisering av arbetsflöden kunde vara mer omfattande

Priser för Tall Emu CRM

85 AUD/månad per användare

Tall Emu CRM-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Pipedrive (CRM-plattform för försäljningsacceleration)

via Pipedrive

Med Pipedrive CRM kan du effektivisera dina försäljningsprocesser genom personalisering. Den användarvänliga plattformen gör det möjligt för team att anpassa pipelinehanteringsstadierna så att de speglar deras unika försäljningsprocess, med fokus på genomförbara steg snarare än bara slutmålet. Pipedrive är en virtuell coach som tillhandahåller rapporter i realtid och analyser för att förfina strategier.

Dess automatiseringsfunktioner minskar administrativa uppgifter avsevärt, och med över 350 integrationer kan du utöka dess funktionalitet för att möta specifika behov hos småföretag. Som användarna påpekar är Pipedrives supportteam särskilt hjälpsamt och kunnigt, vilket förbättrar användarupplevelsen med snabb hjälp.

Australiska användare bör dock notera att eftersom Pipedrives supportteam huvudsakligen är baserat i Europa kan det krävas planering för att få hjälp i realtid via video eller ljud på grund av tidszonsskillnaderna. Det innebär att om du behöver hjälp på eftermiddagen kan det hända att den inte är tillgänglig förrän nästa dag.

Pipedrive CRM:s bästa funktioner

Anpassa steg och fält efter din försäljningsprocess och säkerställ en personlig approach för att spåra affärer och aktiviteter

Automatisera repetitiva uppgifter och ställ in anpassade triggers för att spara tid och öka effektiviteten i din försäljningscykel

Få värdefull insikt i din försäljningsprestanda med anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler

Integrera med ett brett utbud av tredjepartsapplikationer för att förbättra funktionaliteten och anpassningsförmågan till dina affärsbehov

Begränsningar för Pipedrive CRM

Funktionen för aktiviteter och leads kräver att användarna befinner sig i ett lead eller en affär för att säkerställa att uppdateringar återspeglas kontinuerligt.

Användarna har upplevt det som svårt att hantera affärer med dess dra-och-släpp-funktion

Rapporter och analyser är begränsade

Pipedrive CRM-priser

Essential-abonnemang: 21,70 AUD/månad per användare

Avancerad plan: 44,95 AUD/månad per användare

Professionellt abonnemang: 91,45 AUD/månad per användare

Power-abonnemang: 106,95 AUD/månad per användare

Enterprise-plan: 153,45 AUD/månad per användare

Pipedrive CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

9. Creatio CRM (kodfri CRM-plattform)

via Creatio CRM

Creatio CRM låter dig automatisera hela kundresan med kodfria verktyg för marknadsföringsautomatisering. Detta innebär maximal frihet och flexibilitet. Plattformen samlar försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam, vilket säkerställer att alla arbetar på samma sätt. Denna enhetlighet omvandlar leads till lojala återkommande kunder på ett mer effektivt sätt. Dessutom ökar produktiviteten och teamen kan samarbeta bättre när alla kundinteraktioner finns på ett och samma ställe.

Creatio CRM:s bästa funktioner

Samordna försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam med enhetliga arbetsflöden och en gemensam databas

Leverera personliga kundupplevelser med en 360-graders vy och AI/ML-genererade insikter

Automatisera leadhantering, affärsmöjlighetshantering och kampanjarbetsflöden

Spåra viktiga KPI:er i realtid med kraftfulla kodfria instrumentpaneler

Hantera offerter, order, kontrakt, marknadsföringsmaterial och annan dokumentation på ett och samma ställe

Begränsningar för Creatio CRM

Saknar möjligheten att ladda upp enskilda kontakter från telefonen eller Outlook, vilket kräver fullständig synkronisering

Teammedlemmarna tycker att det är svårt att registrera kontakter både i sina mobiltelefoner och i Creatio separat.

Priser för Creatio CRM

Tillväxt: 38,75 AUD/månad per användare

Företag: 85,25 AUD/månad per användare

Obegränsat: 131,75 AUD/månad per användare

Creatio CRM-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

10. NetSuite (Omfattande CRM för integrerad kundhantering)

via Netsuite

NetSuite CRM från Oracle kombinerar traditionella CRM-funktioner med modern analys för att hjälpa företag att hantera sina försäljnings-, marknadsförings- och kundsupportprocesser på en och samma plattform.

Genom att ge alla dina team en enhetlig bild av kunden hjälper NetSuite till att skapa en konsekvent upplevelse för potentiella kunder och kunder över alla kanaler. Säljteam får relevanta insikter och uppdateringar för att sälja och uppsälja effektivt, medan marknadsföringsteam kan anpassa kampanjer till försäljningsprocesser och automatisera hela marknadsföringsflödet.

Dess realtidsanalyser och rollbaserade instrumentpaneler hjälper säljteam att spåra pipeline och mål, supportteam att mäta kundnöjdhet och marknadsföringsteam att analysera kampanjers avkastning.

NetSuite CRM:s bästa funktioner

Hantera interaktioner med kunder, partners och leverantörer på en enda enhetlig plattform

Förbättra försäljningsresultaten med realtidsåtkomst till prospekt, kunder och orderregister

Planera, hantera och spåra marknadsföringskampanjer över olika kanaler från ett och samma ställe

Leverera enhetlig kundservice med en 360-graders överblick över kundernas preferenser och interaktioner

Automatisera försäljningsprocesser från affärsmöjlighetshantering till uppföljning och provisioner

Hjälp teamen att följa upp prestationer med realtidsdata i anpassade instrumentpaneler

Begränsningar för NetSuite CRM

Banktransaktioner synkroniseras ofta inte som önskat, vilket orsakar förseningar i avstämningen och kräver manuell import.

Inte lämpligt för mindre företag eftersom licenskostnaderna är höga och du inte kan utnyttja programvaran fullt ut utan en dedikerad Netsuite-certifierad expert.

Priser för NetSuite CRM

Anpassad prissättning

NetSuite CRM-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (3 156 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 500 recensioner)

Få alla dina CRM-behov på ett ställe med ClickUp

Att välja rätt programvara för kundrelationshantering kan förändra ditt företag genom att förbättra kundrelationerna, effektivisera försäljningsprocesserna och öka den totala effektiviteten. Denna guide till de bästa CRM-programvarorna i Australien presenterar olika plattformar som hjälper dig att hitta den som passar bäst för ditt företags behov.

Efter att ha utvärderat dessa alternativ föreslår jag att du provar en gratis testversion eller demo för att se vilket system som bäst passar din verksamhet.

För en allt-i-ett-lösning för mobil CRM och projektledning utmärker sig ClickUp med sina robusta funktioner och flexibilitet. Är du redo att optimera dina kundrelationer och effektivisera ditt arbetsflöde? Börja din resa med ClickUp idag!