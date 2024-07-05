Hur du får saker gjorda med Seinfeld-strategin

Är du fast i en produktivitetsdvala? Tecknen är välbekanta: en överfull inkorg, en växande lista med oavslutade uppgifter och den svårfångade känslan av att ha uppnått något som glider allt längre bort.

En undersökning gjord av American Psychological Association visade att 65 % av de anställda anger arbetet som en betydande källa till stress. Detta kan bero på svårigheter att prioritera uppgifter, vilket leder till att de känner sig överväldigade av ökande ansvar.

Tänk om det fanns ett sätt att överlista din hjärna och öka produktiviteten? Här kommer Seinfeld-strategin.

Detta geniala produktivitetssystem är inspirerat av den kände komikern Jerry Seinfelds inställning till konsekvens. Hans filosofi? Nyckeln till att skriva bättre skämt är att skriva varje dag. Seinfeld-strategin utnyttjar kraften i konsekvens för att hjälpa dig att beta av din att göra-lista med hjälp av endast en kalender och en stor röd tuschpenna.

Det fina med denna metod är dess enkelhet: det handlar inte om att uppnå perfektion varje dag, utan om att konsekvent visa upp sig.

Intresserad? Upptäck hur denna enkla men kraftfulla teknik kan förändra din produktivitet.

Vad är Seinfeld-strategin?

Seinfeld-strategin, även känd som ”Don’t Break the Chain” (bryt inte kedjan), är en teknik för att skapa konsekventa vanor och uppnå långsiktiga mål genom att fokusera på dagliga framsteg, inte perfektion. Den fokuserar på att utveckla momentum för att optimera produktiviteten.

Seinfeld-strategin kan sammanfattas så här: Välj en daglig vana: Välj en specifik uppgift som är relaterad till ditt långsiktiga mål, till exempel att skriva i 30 minuter, öva på en ny färdighet eller gå på en promenad.

Spåra dina framsteg: Använd en kalender eller en vanespårare för att markera varje dag du slutför uppgiften med ett X.

Fokusera på kedjan: Målet är att bygga en visuellt tillfredsställande kedja av "X" som representerar dagar då du har slutfört uppgiften. Bryt inte kedjan.

Strategin bekämpar prokrastinering genom att ge dig en visuell motivator att agera dagligen. Att upprepa vanan dagligen stärker nervbanorna i din hjärna, vilket gör det lättare att hålla fast vid den på lång sikt.

Seinfeld-strategins ursprung

Trots sitt namn uppfanns Seinfeld-strategin inte av den ikoniska komikern Jerry Seinfeld själv. Han spelade dock en avgörande roll i att popularisera denna metod för att skapa vanor.

via Los Angeles Times

Den mest vedertagna historien om teknikens ursprung kommer från ett samtal som Seinfeld påstås ha haft med en ambitiös ung komiker. Komikern fångade Seinfeld bakom scenen och bad honom enligt uppgift om råd om hur man blir roligare.

Seinfeld, känd för sin observationshumor, ska ha svarat med ett överraskande praktiskt tips: skriv skämt varje dag. För att hålla sig konsekvent rekommenderade han att man skulle använda en väggkalender och markera med ett "X" för varje dag som ett nytt skämt skrevs:

Efter några dagar har du en kedja. Fortsätt bara så kommer kedjan att bli längre för varje dag. Du kommer att tycka om att se kedjan, särskilt när du har några veckor bakom dig. Din enda uppgift är att inte bryta kedjan. [sic]

Detta råd, som Seinfeld delade med sig av i ett vardagligt samtal, blev populärt bland allmänheten genom produktivitetsbloggare och lifehackers i början av 2000-talet. De myntade termen ”Seinfeld-strategin” och hyllade dess enkelhet och effektivitet.

Intressant nog har Jerry Seinfeld distanserat sig från strategin. I en "Ask Me Anything"-session på Reddit 2014 klargjorde han att han aldrig avsett den som en universell metod:

”Jag tycker det är jätteroligt att jag på något sätt får äran för att ha gjort ett X i kalendern med Seinfelds produktivitetsprogram. Det är den dummaste icke-idén som inte var min, men på något sätt får jag äran för den.”

Trots Seinfelds reservationer har metoden ”Don’t Break the Chain” blivit en stapelvara i produktivitetscirklar. Seinfeld-strategins motiverande kraft ligger i dess enkelhet och den mänskliga önskan att upprätthålla en visuellt tillfredsställande rad!

Lästips: Atomic Habits av James Clear

via Amazon

Atomic Habits av James Clear fördjupar sig i vetenskapen bakom vanebildning och ger ett praktiskt ramverk för att bygga upp goda vanor och bryta dåliga vanor. Den betonar små, stegvisa förändringar som ackumuleras över tid och leder till betydande resultat.

Boken introducerar de ”fyra lagarna för beteendeförändring”, ett ramverk för att utforma dina vanor:

Tips: Gör det önskade beteendet tydligt Begär: Gör vanan attraktiv Svar: Gör det enkelt att göra Belöning: Gör det tillfredsställande

Seinfeld-strategin kompletterar dessa idéer perfekt. Den fokuserar på konsekvens med hjälp av en visuell tracker, till exempel en stor väggkalender med stora röda kryss för varje dag du slutför din uppgift.

Så här kan Atomic Habits berika din förståelse och tillämpning av Seinfeld-strategin: Precis som Seinfeld-strategin betonar vikten av dagliga handlingar, föreslår Atomic Habits att man börjar i liten skala och gradvis ökar svårighetsgraden. Detta bygger självförtroende och gör det lättare att hålla fast vid sina vanor.

Koppla ihop din önskade vana med en befintlig rutin , så att den blir en naturlig del av din dag. Detta stämmer överens med principen om ”signaler” i de fyra lagarna.

Boken lär dig hur du kan utforma din omgivning för att trigga signaler för goda vanor. Detta kan hjälpa dig att undvika att bryta kedjan i Seinfeld-strategin.

Genom att kombinera Seinfeld-strategins visuella system för att spåra vanor med de vetenskapligt underbyggda principerna från Atomic Habits kan du avsevärt öka dina chanser att skapa varaktiga vanor.

Låt oss nu titta på de viktigaste elementen som gör Seinfeld-strategin framgångsrik.

Kärnkomponenter i Seinfeld-strategin

Strategin börjar med att identifiera ett specifikt beteende som du vill utveckla till en vana. Det kan vara allt från att skriva 30 minuter om dagen till att öva på ett nytt språk eller gå på promenad.

Låt oss titta närmare på de viktigaste komponenterna:

Konsekvens: Grunden för Seinfeld-strategin är att utföra en specifik uppgift konsekvent varje dag. Målet är att etablera en daglig rutin som bidrar till dina långsiktiga mål. Visuell uppföljning: Detta innebär att du använder en kalender eller ett liknande visuellt verktyg för att följa dina framsteg. Varje dag du slutför din uppgift markerar du dagen i kalendern med ett X. Med tiden bildar dessa markeringar en kedja. Kedjan: Den primära motivationen är att upprätthålla en obruten kedja av X i din kalender. Ju längre kedjan är, desto mer motiverad blir du att fortsätta och undvika att bryta den. Fokusera på processen, inte resultatet: Seinfeld-strategin betonar processen snarare än resultatet. Genom att fokusera på att utföra uppgiften dagligen följer resultatet (såsom förbättrade färdigheter eller slutförda projekt) naturligt.

Dessa komponenter samverkar för att hjälpa dig att utveckla disciplin och upprätthålla drivkraften i dina personliga och professionella strävanden.

Dessutom har denna strategi flera fördelar.

Fördelarna med Seinfeld-strategin

Seinfeld-strategin erbjuder många fördelar som kan hjälpa dig att nå dina mål. Så här fungerar det:

Förbättrad produktivitet

Genom att fokusera på små, uppnåbara uppgifter varje dag, närmar du dig konsekvent större mål. Denna strategi leder till betydande framsteg över tid och hindrar dig från att känna dig överväldigad av helheten. Den visuella påminnelsen om din växande X-kedja motverkar prokrastinering. Du är mindre benägen att hoppa över en dag när du står inför risken att bryta kedjan.

Utveckla starka vanor

Kärnprincipen "bryt inte kedjan" uppmuntrar till konsekvens, vilket är ett avgörande element i vanebildning. En studie publicerad i European Journal of Social Psychology visade att sannolikheten för att ett beteende blir en vana ökade signifikant med upprepning över tid.

Genom att upprepa ett beteende i ett konsekvent sammanhang ökar automatiken enligt en asymptotisk kurva som kan modelleras på individnivå.

En annan studie om fördelarna med att "göra hälsa till en vana" konstaterar följande:

Råd om vanebildning är i grunden enkla – upprepa en handling konsekvent i samma sammanhang. Försöket att bilda en vana börjar i ”initieringsfasen”, under vilken det nya beteendet och sammanhanget i vilket det ska utföras väljs ut.

Förbättrad fokus

Genom att fokusera på en enda, väl definierad målvanor, fungerar Seinfeld-strategin för att minska beslutsutmattning. Istället för att fundera över vad du ska göra, slutför du helt enkelt den angivna uppgiften, vilket gör att du kan kanalisera din mentala energi till något annat.

Uppnå långsiktiga mål

Strategin hjälper dig att dela upp stora, skrämmande mål i mindre, mer hanterbara dagliga steg. Du känner dig mindre överväldigad och får en större känsla av tillfredsställelse för varje dag som går. Du blir mer motiverad att fortsätta mot ditt långsiktiga mål.

För att du ska kunna dra nytta av dessa fördelar snabbare har vi några tips som du kommer att uppskatta.

Tips för effektiv användning av Seinfeld-strategin

Seinfeld-strategins styrka ligger i dess enkelhet, men för att den ska fungera effektivt krävs viss planering och vissa justeringar. Här är några tips för att maximera dina resultat:

Välj rätt vana: Börja med en hanterbar vana som du realistiskt kan utföra varje dag. Fira små segrar och öka gradvis varaktigheten eller intensiteten när du bygger upp ditt självförtroende.

Var också konkret med dina vanor. Sätt inte upp målet att "träna mer". Välj istället "göra 20 hoppande knäböj varje morgon". Ju mer konkret uppgiften är, desto lättare är det att följa upp den.

Använd visuell uppföljning: Skaffa en stor väggkalender och markera med ett X för varje dag du fullföljer din vana. Att se en växande kedja är mycket motiverande. Alternativt kan du utforska appar för vaneuppföljning som erbjuder anpassningsbara påminnelser, streaks och spelifierade belöningar för att hålla dig engagerad. Behåll momentum: Integrera din målvanor i din dagliga rutin. Planera till exempel in en promenad efter lunch eller ställ in en timer för att skriva innan du går och lägger dig. Att stapla dina vanor är en annan bra idé där du kopplar din målvanor till en befintlig rutin. Lyssna till exempel på en språkinlärningsapp när du pendlar eller gör några stretchövningar efter att du har kokat kaffe. Belöna dig själv: När du har uppnått ett visst antal dagar i rad kan du belöna dig själv med något litet men meningsfullt. Undvik dock att enbart förlita dig på yttre belöningar för att upprätthålla vanan.

Här är några exempel som hjälper dig att bättre förstå strategin.

Populära användningsområden och exempel på Seinfeld-strategin

Konsekvens och fokus är de grundläggande lärdomarna från Seinfeld-strategin, och dessa kärnprinciper har hjälpt flera framgångsrika personer att bli välkända namn inom sina respektive områden.

Till exempel följer den populäre thrillerförfattaren John Grisham ett strikt skrivschema. Han åtar sig att skriva 1000 ord varje dag, ofta tidigt på morgonen innan hans andra åtaganden börjar.

Denna konsekventa skrivrutin har gjort det möjligt för Grisham att producera ett stort antal bästsäljande romaner och upprätthålla en jämn produktion genom åren. På samma sätt skriver Stephen King fyra timmar varje dag utan undantag , även på helgdagar. Han sätter upp ett dagligt ordmål som han följer upp för att upprätthålla sin produktivitet.

Strategin "bryt inte kedjan" är inte bara populär i litteraturvärlden. Den kände amerikanske mjukvaruutvecklaren Matt Cutts genomförde en berömd 30-dagarsutmaning för att skapa nya vanor.

Han åtog sig att utföra en specifik aktivitet varje dag i 30 dagar, vilket skapade en kedja av dagliga handlingar. Dessa utmaningar hjälpte Cutts att lära sig nya färdigheter, förbättra sin produktivitet och göra sin vardag mer varierad, vilket han diskuterade i ett populärt TED-föredrag.

Du kan använda Seinfeld-strategin på olika sätt för att uppnå olika mål. Här är några idéer:

Utskrivbara vanespårare

Du kan utforma och anpassa dina egna vanespårare för att implementera Seinfeld-strategin. Om du till exempel vill lära dig ett nytt språk kan du använda strategin i form av penna och papper.

Öva på språket dagligen utan att pressa dig själv med fasta tidsramar. Även om du övar i 10 minuter den första dagen men ökar till 45 minuter den femte dagen spelar det ingen roll. Fokusera på att vara konsekvent, och du kan följa dina framsteg med hjälp av anpassade utskrivbara trackers.

Bullet journaling

Bullet journaling-entusiaster kan integrera Seinfeld-strategin i sina anteckningar. Om du till exempel vill följa dina matvanor kan du ägnade en del av din journal åt detta ändamål med hjälp av kryssrutor eller enkla symboler. Genom att fylla i dessa rutor dagligen skapas en visuell dokumentation av dina framsteg.

Digitala appar för att spåra vanor

Om penn-och-papper-modellen, en fysisk kalender eller en onlinekalender inte tilltalar dig tillräckligt, kan du prova att anpassa Seinfeld-strategin efter dina behov.

Låt oss säga att du vill skapa en vana att läsa varje dag. Sätt upp det som ett mål i din digitala kalender, digitala dagbok eller app för att spåra vanor. Varje dag du slutför din tilldelade läsning belönar appen dig med virtuella poäng och märken. Dessa belöningar håller dig engagerad och motiverad att upprätthålla din läsningssträcka.

Du kan till och med prova en ny kalenderapp med spelelement för att göra det enkelt.

Utmaningar i Seinfeld-strategin

Seinfeld-strategin är visserligen kraftfull, men den är inte utan hinder. Här är några vanliga utmaningar och hur du kan hantera dem:

Övervinna motivationssvackor : Att grubbla över en "dålig" dag bryter kedjementaliteten. Fira konsekvens, även om det bara är en minimal insats. Du dök upp, och det är det som är viktigt. Hitta en vän eller en ansvarspartner som arbetar mot ett liknande mål. Dela era svårigheter och fira varandras framgångar.

Hantera missade dagar : Det händer! Det viktigaste är att komma tillbaka på rätt spår nästa dag. Starta om kedjan och fokusera på att gå vidare. Försök inte dubbla upp nästa dag för att kompensera för en missad dag.

Undvik utbrändhet: Börja i liten skala och öka svårighetsgraden gradvis när du kommer igång. Överbelasta dig inte från början. Planera in vilodagar. Det är okej att ta en planerad paus för att ladda batterierna och undvika att känna sig skyldig att träna varje dag. Om du är riktigt utmattad eller utbränd, ta en längre paus. Att pressa dig själv för hårt kan förstöra dina framsteg helt och hållet.

Om du fortfarande har svårt att implementera strategin på grund av oidentifierade utmaningar, här är några ytterligare tips:

Skriv ner ditt åtagande och konsekvenserna av att bryta det. Detta lägger till ett lager av ansvar som kan vara motiverande.

Istället för att markera X i kalendern, spåra hur du mår när du fullföljer vanan. Positiv förstärkning kan vara en stark motivationsfaktor.

Dela upp uppgifterna i 25-minutersintervall med korta pauser emellan. Detta hjälper dig att fokusera och förhindrar att du känner dig överväldigad. Prova Pomodoro-tekniken med korta pauser emellan. Detta hjälper dig att fokusera och förhindrar att du känner dig överväldigad.

koncentrera dig på uppgiften du har framför dig istället för att oroa dig för vad som kommer härnäst . Prova systemet Get Things Done , som gör att du kan flytta alla dina idéer och uppgifter från ditt huvud och spara dem i ett externt system. Detta frigör kognitiva resurser, så att du kan

Ett innovativt sätt att implementera strategin är att använda ett verktyg för uppgiftshantering som ClickUp. Vi visar dig hur.

Hur man implementerar Seinfeld-strategin i ClickUp

ClickUps funktioner och mallar kan ge dig en perfekt start för att implementera Seinfeld-strategin.

Här är processen du ska följa:

1. Definiera dina mål

Använd funktionen ClickUp Goals för att sätta upp ett tydligt mål för din vana.

Förvandla dina vanor till uppnåeliga mål med hjälp av ClickUp Goals.

Definiera ett mål som är relaterat till den vana du vill bygga upp. Till exempel ”daglig skrivövning”.

Dela upp målet i dagliga delmål, till exempel ”Skriv 500 ord varje dag”. Genom att följa dina framsteg kan du visualisera din konsekvens. Varje dag som går är ett steg mot att uppnå ditt övergripande mål.

Genom att sätta upp mål och delmål kan du tydligt fokusera på ditt långsiktiga mål samtidigt som du säkerställer daglig konsekvens.

2. Dela upp dina mål i uppnåeliga dagliga uppgifter

Skapa dina dagliga vanor med hjälp av ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista. Ange förfallodatum och ställ in dem så att de återkommer dagligen.

Ladda ner denna mall Planera dina vanor i kompakta listor med hjälp av ClickUp-kalenderns mall för att-göra-listor.

ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista erbjuder ett färdigt ramverk för att effektivisera din dagliga vanespårning. Den gör att du snabbt kan ställa in dina dagliga vanor utan att behöva börja från scratch.

Organisera uppgifter i listor, till exempel "Morgonrutin" eller "Kvällsrutin", för att säkerställa att du täcker alla aspekter av din dag. Kom ihåg att ange förfallodatum för uppgifterna så att de visas i din kalendervy.

Lägg till anpassade fält som "Vanetyp" eller "Slutförandestatus" för att spåra specifika detaljer om dina vanor i checklista-mallen.

3. Markera uppgifter som slutförda när du är klar med dem

Använd ClickUp-kalendervyn för att se dina dagliga uppgifter. Markera dem som slutförda när du är klar.

Använd tidsuppskattningar för att skapa återkommande vanor i ClickUp-kalendervyn.

Kalendervyn i ClickUp är viktig för att visualisera din dagliga checklista och upprätthålla en konsekvent arbetsdag.

Planera dina dagliga vanor i kalendern. Varje uppgift representerar en dag i Seinfeld-kedjan. Du kan enkelt flytta uppgifter om du behöver justera ditt schema, utan att kedjan bryts.

Ställ in dina vanor så att de upprepas dagligen. ClickUp genererar automatiskt en helt ny vana varje dag, så att du aldrig missar ett steg.

Ett snabbt tips: Använd olika färger för olika vanor för att snabbt kunna skilja mellan dem

Använd ClickUps mall för personlig vanespårning för att markera varje dag du fullföljer din vana. Kryssrutor och förloppsindikatorer hjälper dig att visualisera din kedja.

Ladda ner den här mallen Spåra dina vanor enkelt med ClickUps mall för personlig vanespårning.

Denna mall för vanespårning är skräddarsydd för vanespårning och innehåller alla nödvändiga verktyg för att implementera Seinfeld-strategin på ett effektivt sätt. Du kan använda dagliga kryssrutor för att markera varje dag du fullföljer din vana, vilket skapar en visuell kedja som liknar att markera dagar i en kalender.

Skapa anpassade vyer för att filtrera och fokusera på specifika vanor eller perioder och ställ in automatisering för att påminna dig om dina dagliga uppgifter eller för att uppdatera dina framstegsindikatorer automatiskt.

Ett snabbt tips: Använd förloppsindikatorer för att se din totala grad av vanebildning. Detta kommer att motivera dig att upprätthålla kedjan.

Kraften i konsekvens

Seinfeld-strategin är en beprövad produktivitetsmetod för att utveckla och upprätthålla vanor genom konsekventa dagliga åtgärder. Låt inte idén om perfektion paralysera dig. Konsekvens lönar sig mer än att skjuta upp saker för perfektionens skull.

Prova strategin för att komma igång med att bygga upp dina vanor. Tack vare ClickUps mångsidiga funktioner och mallar kan du öka effektiviteten genom att integrera denna strategi i plattformen.

Prova ClickUp själv och upptäck vad det har att erbjuda!