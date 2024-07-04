Hur man blir produktdesigningenjör

Har du någonsin tittat på en briljant designad produkt, till exempel en avancerad köksgadget, en självrengörande vattenflaska eller en interaktiv digital fotoram, och tänkt: ”Det där kunde jag ha skapat”?

Du inser att dessa produkter inte bara fungerar bra – de kombinerar form och funktionalitet på ett smidigt sätt för att lösa verkliga problem med stil och effektivitet. De väcker fascination och intresse för hur de skapas.

Din entusiasm kan dock avta när du stöter på svåra hinder, som att inte veta var du ska börja, vilka färdigheter som är nödvändiga och hur du ska ta dig in på den konkurrensutsatta marknaden för produktdesign.

Om du vill bygga en karriär inom produktdesignteknik kommer den här artikeln att beskriva rollen som produktdesigningenjör, inklusive arbetsuppgifter och nödvändiga färdigheter.

Vad är en produktdesigningenjör?

En produktdesigningenjör konceptualiserar, designar och utvecklar nya produkter genom att kombinera teknisk expertis med kreativ problemlösning. Deras arbete har direkt inverkan på innovation och funktionalitet hos produkter inom olika branscher.

Produktdesigners genererar idéer baserade på marknadsundersökningar och användarnas behov, skapar omfattande design och prototyper med hjälp av CAD-programvara (computer-aided design) och genomför tekniska analyser, såsom finita elementanalys (FEA) och beräkningsströmningsdynamik (CFD), för att säkerställa att produkten uppfyller branschens specifikationer och standarder.

Utöver sina tekniska och kreativa ansvarsområden samarbetar produktdesigningenjörer nära med andra avdelningar, såsom marknadsföring, grafisk design, tillverkning och leveranskedjehantering, för att säkerställa effektiv produktion och marknadsberedskap.

Produktdesignchefens roll

Medan en produktdesigningenjör fokuserar på de tekniska och detaljerade aspekterna av att designa och bygga produkter, övervakar en produktdesignchef hela processen. De är involverade från början till slut och kan till och med delta i vissa tekniska aspekter, såsom att skapa designspecifikationer.

Produktdesigners och ingenjörer har en djupgående förståelse för företagets produkter, kundernas krav och produktionskostnader. De leder den agila designprocessen och ser till att teamet arbetar i linje med affärsmålen.

En produktdesignchef ansvarar för olika dagliga uppgifter, bland annat:

Leda och samarbeta med ett team av designers och ingenjörer för att integrera relevanta egenskaper och funktioner för en funktionell och estetiskt tilltalande slutprodukt.

Skapa 3D- och 2D-modeller, konstruktioner, sammansättningar, ritningar, materialförteckningar (BoM) och konceptuella designpaket för kunder, särskilt inom tillverkningsprocessen.

Mentorskap och utbildning av juniora designers för att utveckla deras färdigheter, främja en samarbetsinriktad miljö och säkerställa teamets tillväxt och utveckling.

Utföra tekniska beräkningar och simuleringar för att säkerställa produktens funktionalitet och hållbarhet

En industridesigner utvecklar och upprätthåller designstandarder och riktlinjer för att säkerställa enhetlighet mellan olika produkter.

Analysera och lösa designrelaterade problem under hela produktutvecklingsprocessen genom att följa tekniska principer.

Genomföra användbarhetstester och samla in feedback från användare för att förfina och förbättra produktdesignen

Utföra finita elementanalyser (FEA) för att säkerställa designintegriteten

Underhålla och uppdatera teknisk dokumentation och designfiler

Säkerställa efterlevnad av säkerhets-, kvalitets- och regleringsstandarder

En produktingenjör och produktchef utformar också projektets tidsplaner , budgetar och resurser.

Kompetenser som krävs för en produktdesignchef: Vad blivande produktdesigners kan lära sig

För att nå framgång som produktdesignchef krävs en bred uppsättning efterfrågade färdigheter, från förståelse för marknadsdynamik och förmåga att anpassa sig till att behärska dataanalys och leda team.

Låt oss utforska de fem nödvändiga färdigheter du måste utveckla för en långsiktig och framgångsrik karriär inom produktdesign.

1. Strategiskt tänkande

Kan du föreställa dig de omedelbara stegen för en produkt och utveckla en omfattande, långsiktig vision som styr dess innovation?

Kärnan i produktdesigningenjörsyrket är din förmåga att skapa produkter som uppfyller aktuella marknadskrav och överensstämmer med företagets långsiktiga mål och strategiska vision.

Det innebär att varje funktion som utvecklas och varje uppdatering som släpps måste bidra till produktens mål. För att utveckla strategiskt tänkande bör du genomföra en serie SWOT-analyser, där du kombinerar analytiskt och kritiskt tänkande med induktiv och deduktiv logik.

Denna strategi hjälper dig att förstå produktens syfte, dess plats på marknaden och hur den kan utvecklas för att möta användarnas föränderliga behov.

via Enago Academy

Välj Product Schools kostnadsfria Product Strategy Micro-Certification (PSC)™️ för att lära dig hur du definierar en produktdesignplan, sätter upp OKR och kommunicerar planen till intressenter för bättre varumärkesanpassning.

2. Dataanalys

I Big Data-eran är förmågan att analysera och dra slutsatser från datamängder avgörande. Som produktdesignchef måste du vara skicklig på att omvandla stora mängder användarinteraktioner, prestandamätvärden och marknadsdata till användbara insikter.

Du måste kunna identifiera och övervaka KPI:er och mätvärden, sätta upp och tolka A/B-tester samt använda analysverktyg som Google Analytics för att övervaka användarnas beteende.

För att förbättra dina färdigheter inom dataanalys kan du överväga att anmäla dig till onlinekurser som fokuserar på viktiga verktyg och tekniker, inklusive SQL, Python och Excel.

Överväg att lära dig programvara som Tableau eller Power BI för att skapa meningsfulla datavisualiseringar som kan hjälpa dig att kommunicera insikter till dina teammedlemmar och intressenter. Dessa verktyg ger dig också möjlighet att basera dina designförbättringar på solida data snarare än intuition.

Delta i hackathons för att tillämpa dataanalys i verkliga scenarier och observera hur andra yrkesverksamma kreativt hanterar komplexa problem med hjälp av sin praktiska erfarenhet.

3. Teamledarskap

Även om du har en robust produktdesignstrategi måste du som produktdesigner kunna motivera, stödja och driva ditt team mot det gemensamma målet. Starkt teamledarskap innebär att kommunicera projektet och hur varje teammedlem bidrar till att uppnå det.

Använd ClickUp Product Management Software för att definiera roller, ansvarsområden och förväntade resultat för varje uppgift och följa upp framstegen. Genom att tydligt beskriva deras ansvarsområden inom ClickUp-plattformen kan du ge dina teammedlemmar möjlighet att ta ansvar för sitt arbete.

Erkänn deras prestationer med hjälp av ClickUps inbyggda mallar för målsättning och uppföljning samt prestationsmått för att hjälpa dem att förbli engagerade och motiverade.

Med ClickUp kan du enkelt kartlägga din produktvision, samordna ditt team och påskynda produktens lansering på marknaden.

Visualisera hela produktens livscykel med ClickUp Product Management Software.

Använd ClickUps mall för utveckling av nya produkter för att påskynda produktdesignprojekt. Den organiserar hela designprocessen, från koncept till lansering.

Till exempel hjälper funktionen ClickUp Gantt Chart View dig att spåra uppgiftsberoenden och deadlines.

Med den här mallen kan du organisera alla produktdesignuppgifter i fyra statusar: Blockerad, Slutförd, Pågående och Att göra.

Ladda ner den här mallen Håll koll på olika projektmilstolpar och leveranser med ClickUps mall för utveckling av nya produkter.

Använd mallar för produktledning för att lagra information om specifika åtgärder relaterade till din produkt och hitta den enkelt. Från en framgångsrik lansering till nya iterationer, felspårning och kundfeedback – dessa färdiga mallar för produktlanseringar används av framåtblickande produktchefer för att göra stora framsteg.

4. Förhandling och konfliktlösning

En produktchefs vardag är inte fri från att hantera olika åsikter och intressen. I faktiskt är konflikter oundvikliga i samarbetsmiljöer.

En viktig färdighet som en framgångsrik produktdesigningenjör behöver är förmågan att lösa konflikter i teamet på ett konstruktivt sätt och hantera intressenter, inklusive teammedlemmar, externa partners och ledningen.

Du måste diplomatiskt motivera resurser, tidsplaner och prioriteringar samtidigt som du formulerar en designvision.

Hur blir man en mästare på förhandlingar och konfliktlösning? Anmäl dig till workshops som syftar till att förbättra dina analytiska och interpersonella färdigheter så att du kan förändra narrativet och enkelt gå vidare mot samarbete.

Läs böcker om förhandlingsteknik, till exempel Getting to Yes av Fisher och Ury.

Lär dig att hålla dig lugn under konflikter och öva på djupandning och mindfulness.

5. Kreativ problemlösning

Produktdesigningenjörer löser problem, från användarnas smärtpunkter till tekniska utmaningar, såsom att säkerställa optimal resursallokering. Det som dock skiljer exceptionella produktdesignchefer från andra är deras kreativa approach till problemlösning.

De tänker utanför boxen och använder ett analytiskt tänkesätt för att hitta effektiva lösningar.

Lär dig att tillämpa specifika ramverk, såsom Five Whys eller Six Thinking Hats, för att lösa problem på ett mer kreativt sätt.

via EasyRetro

Till exempel kan metoden Five Whys hjälpa till att identifiera de grundläggande orsakerna till en designfel, medan Six Thinking Hats kan främja kreativa lösningar genom att uppmuntra olika synpunkter inom produktdesignteamet.

via BiteSize Learning

Hur man blir produktdesigningenjör eller produktdesigner

Här är en steg-för-steg-guide för blivande produktdesigners som vill ge sig in på denna karriärväg:

1. Skapa en stark utbildningsgrund

Det första steget för att bli en framgångsrik produktdesigningenjör är att skaffa sig en solid utbildningsgrund.

En kandidatexamen i tillverkning, industriell design, maskinteknik, produktgrunder för elektriska system eller ett relaterat område är vanligtvis nödvändigt. Kurser i materialvetenskap, datorstödd design och produktutveckling ger de tekniska färdigheter som krävs för denna roll.

Eftersom produktdesigningenjörsyrket generellt omfattar många branscher kan dina specifika intressen och karriärmål avgöra vilket huvudämne du väljer.

Till exempel kan en examen i programvaruteknik vara det bästa valet för att utveckla programvaruprodukter.

På samma sätt kan du specialisera dig ytterligare genom att ta en masterexamen med inriktning på en specifik aspekt av designteknik eller agil produktutveckling. Om du till exempel är intresserad av hållbar design kan du ta en masterexamen i miljöteknik.

En masterexamen kan öppna dörrar till nischade områden och göra dig till en mer attraktiv kandidat för specifika roller inom branschen. Det kan också hjälpa dig att klättra snabbare på karriärstegen, kvalificera dig för högre befattningar och göra det möjligt för dig att söka en högre lön som produktdesigningenjör.

2. Komplettera din examen med branschrelaterad arbetserfarenhet

De flesta företag föredrar jobbsökande med praktisk erfarenhet eller en stark portfölj med den typ av produkter de arbetar med.

Om du just har börjat som produktdesigningenjör eller siktar på att få en nybörjarposition, börja med att praktisera på olika företag för att få praktisk erfarenhet.

En bonus: Du får också möjlighet att lära dig direkt av erfarna proffs och arbeta med branschstandardverktyg.

Skaffa till exempel en praktikplats på ett företag som Apple eller Dyson för att få erfarenhet av produktutveckling inom teknik- eller konsumentvarusektorn.

Arbeta med en kooperativ utbildningsplacering hos en biltillverkare som Tesla för att få insikter i fordonsdesign och teknik.

Sök information och ansök via deras officiella karriärportaler eller utnyttja nätverksmöjligheter genom yrkesföreningar och universitetens karriärtjänster.

Praktikplatser kan också leda till jobberbjudanden, vilket gör att du kan utöka ditt professionella nätverk redan från början.

ClickUps mall för jobbsökning kan göra din jobbsökning mer organiserad och effektiv, så att du håller koll på alla möjligheter och krav.

Du kan skapa olika listor för företag du är intresserad av, företag du för närvarande intervjuar hos och företag du har sökt jobb hos.

Ladda ner den här mallen Håll koll på din jobbsökning med hjälp av ClickUps mall för jobbsökning.

Spåra varje ansökans framsteg, ställ in påminnelser om uppföljning och hantera uppgifter som rör förberedelser inför intervjuer, uppdatering av ditt CV och nätverkande.

Med anpassningsbara fält kan du också lägga till anteckningar om varje företags intervjusprocess, inklusive vanliga frågor vid intervjuer för produktchefer, viktiga kontakter och feedback. Detta säkerställer att du har all nödvändig information under din jobbsökning.

3. Sluta aldrig att uppgradera dina tekniska färdigheter

Produktdesign utvecklas ständigt i takt med nya tekniker, vilket gör det viktigt att kontinuerligt arbeta med tekniska färdigheter som kan tillämpas i arbetslivet.

Det är till exempel viktigt att förstå tillverkningsprocesser och materialvetenskap, eftersom dessa faktorer påverkar designbesluten. Å andra sidan kan kunskaper i 3D-utskrift och prototypteknik vara värdefulla om du vill ta grafisk design till nästa nivå.

Tips för produktdesigners som vill vidareutbilda sig: Gå bootcamps varje år för att fylla kunskapsluckor

Anmäl dig till självstudiekurser eller masterkurser på Udemy, Coursera eller webbplatser som Maven med produktkurser av branschexperter.

4. Bygg upp din portfolio för att visa upp dina förmågor

Oavsett vilken bransch du arbetar inom är det viktigt att ha en portfolio som produktdesigningenjör för att visa upp din breda erfarenhet och förmåga att tillämpa designtänkande i olika sammanhang.

Helst bör din portfolio innehålla olika projekt, från personliga uppdrag till frilans- eller volontärarbete.

Använd ClickUp Design Portfolio Template för att visa upp din professionella portfolio och bygga förtroende hos potentiella kunder.

Oavsett om du arbetar som frilansare eller i ett team kan du med denna anpassningsbara mall ange viktiga detaljer som leveranser, tidsplaner och teammedlemmar samt dela lägesrapporter med intressenter i realtid.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för designportfölj gör det enklare än någonsin att skapa en professionell portfölj som sticker ut från mängden.

Tips för att bygga upp en produktdesignportfölj: Om du söker praktikplats, inkludera designprojekt som du har gjort som en del av dina studier.

Som erfaren produktdesigner bör du inkludera ditt portfolio med nya projekt och fallstudier som belyser tillväxten och effekten av ditt arbete – perfekt för specialiserade konsultuppdrag och frilansmöjligheter.

Visa upp din portfolio på din webbplats med information om dina projekt, utmaningar, kundutlåtanden och resultat – lägg till multimediaelement som videor, prototyper och grafik för att göra den mer engagerande.

5. Ta dig tid för professionella certifieringar och nätverkande

De flesta nybörjarjobb kräver ingen licens, men det kan vara en fördel för karriären. Överväg att skaffa professionella certifieringar som Certified SolidWorks Professional (CSWP) eller certifieringar som är specifika för annan CAD-programvara.

Skaffa till exempel en CSWA-certifiering (Certified SolidWorks Associate) för att stärka ditt CV och visa att du behärskar branschstandardprogramvara för produktdesign.

Gå med i professionella föreningar som Industrial Designers Society of America (IDSA) eller The Institution of Engineering Designers (IED) för att nätverka med andra designers, hålla dig informerad om branschtrender och hitta jobbmöjligheter.

Övervinna utmaningar när du börjar inom produktdesignteknik

Att ge sig in i produktdesignbranschen innebär flera unika hinder som kan bromsa framstegen, även för de mest entusiastiska och skickliga individerna, bland annat:

1. Tvärvetenskaplig komplexitet

Produktdesign kräver expertis inom olika områden, såsom design, teknik, användargränssnitt/användarupplevelse (UI/UX) och marknadstrender. Även om det kan vara överväldigande att navigera genom dessa områden är det viktigt för att skapa framgångsrika produkter.

De självstudiekurser och designcertifieringar som beskrivs ovan hjälper dig att bygga upp en solid grundkunskap.

Sök dessutom mentorskap från erfarna yrkesverksamma med bredare kompetens som kan vägleda dig i integreringen av dessa discipliner.

2. Tillgång till resurser och verktyg

Tillgång till högkvalitativa produktdesignverktyg och resurser kan vara ett hinder om du arbetar i miljöer med begränsade resurser eller är ny inom detta område.

Utnyttja öppen källkodsprogramvara och onlineplattformar som:

Krita för digital produktmålning och illustration

FreeCAD, en parametrisk 3D-modellerare för tekniska ändamål

Pencil Project, ett öppet källkodsverktyg för GUI-prototyper för att skapa mockups och wireframes

Nätverkande kan också öppna dörrar till delade resurser och laboratorier. Crowdfunding eller medlemskap i makerspaces kan ge tillgång till dyrare utrustning eller verktyg, till exempel Adobe Creative Suite, som har ett högt pris.

3. Balansera innovation och genomförbarhet

Bara för att du har en idé i huvudet betyder det inte att den automatiskt kommer att leda till ett framgångsrikt projekt eller en framgångsrik design. Som produktdesigningenjör måste du balansera innovation med de praktiska aspekterna av produktion och marknadsförutsättningar.

Denna inställning kan dock hämma kreativiteten. Ett smart sätt att undvika detta är att utveckla prototyper med låg upplösning för att testa och iterera dina idéer. Använd AI-verktyg för design eller 3D-utskrift för att skapa fysiska och virtuella modeller av de produkter du har i åtanke.

Regelbundna återkopplingsslingor med potentiella användare och intressenter kan ge värdefulla insikter och säkerställa att din idé förblir realistisk och överensstämmer med användarnas behov och marknadens krav.

Fördelarna med att vara produktdesigningenjör

Följande fördelar belyser det givande i en karriär inom produktdesign och kan fungera som motivation för blivande yrkesverksamma:

1. Kreativt tillfredsställande

Produktdesignteknik kombinerar teknisk expertis med kreativitet. Tänk dig spänningen i att skapa och utveckla produkter från grunden, där varje projekt är en unik utmaning – oavsett om det är en livräddande medicinsk utrustning eller den senaste konsumentgadgeten.

Att se dina visionära designer bli verklighet och bli en integrerad del av människors vardag kan vara mycket tillfredsställande.

2. Ekonomiskt lönsamt

Enligt Bureau of Labor Statistics förväntas efterfrågan på produktdesigningenjörer öka med 2 % fram till 2032.

Även om tillväxttakten kan verka lägre än genomsnittet för andra yrken, är medianlönen för produktdesigningenjörer betydligt hög – 164 639 dollar per år i USA – vilket återspeglar de specialiserade färdigheter och den expertis som krävs inom detta område.

Dessutom har du flexibiliteten att arbeta inom en rad olika branscher, såsom mjukvara, fordonsindustri, elektronik, konsumentvaror och hälso- och sjukvård – var och en med unika ekonomiska möjligheter och potential för lukrativa karriärvägar.

3. Prototyputveckling och iteration

Prototypfasen är en av de mest spännande delarna av att vara produktdesigningenjör. Du får skapa fysiska prototyper av dina designer, testa dem och iterera utifrån feedback.

Denna praktiska metod låter dig se dina idéer ta form och förfina dem tills de är redo för produktion, vilket ger en stark känsla av tillfredsställelse.

4. Inverkan på företagets framgång

Din roll bidrar direkt till företagets kommersiella framgång. Väl utformade produkter kan differentiera ett varumärke på en konkurrensutsatt marknad, driva försäljningen och öka kundlojaliteten.

Att veta att ditt arbete har en enorm inverkan på företagets resultat och rykte kan vara otroligt motiverande och givande.

De bästa produktdesignerna kombinerar kreativitet och funktionalitet för att förändra liv

Världen behöver problemlösare, och arbetsmarknaden värdesätter högt personer som kan identifiera problem och utveckla effektiva lösningar. Som produktdesigningenjör kan du möta denna efterfrågan och forma världen med dina innovativa designs.

Vägen kan vara utmanande, men med engagemang och hårt arbete är det möjligt att nå framgång inom detta område. Genom att utveckla ett brett spektrum av färdigheter, inklusive teknisk kunskap, mjuka färdigheter som kommunikation och affärssinne, kan du bli en fantastisk produktdesigningenjör.

Dessutom är det viktigt att bli bekväm med att använda ett integrerat verktyg som ClickUp för att hantera ditt teams stora idéer, kommunikation, uppgifter och design på ett centraliserat ställe utan tung administrativ börda eller manuella överlämningar.

Skapa din första ClickUp-arbetsyta för att se skillnaden. Registrera dig gratis på ClickUp nu.