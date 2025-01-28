De 10 bästa HR-programvarorna i Malaysia

Att driva ett företag av vilken storlek som helst kräver att man hanterar en mängd olika uppgifter, såsom personalhantering, lönehantering, prestationshantering och efterlevnadshantering. Det är inte lätt att hålla reda på alla dessa uppgifter manuellt. Men genom att använda HR-programvara för att hantera dessa uppgifter minimeras fel, sparar tid och kan du fokusera på dina affärsmål.

Jag har ägnat mycket tid åt att undersöka olika alternativ för HR-programvara som erbjuds i Malaysia för att optimera vår HR-verksamhet. Följ med när jag delar med mig av mina personliga erfarenheter, observationer och uppriktiga utvärderingar av de bästa leverantörerna av HR-programvara i Malaysia för att hjälpa dig att identifiera det bästa alternativet för ditt företag.

Vad ska du leta efter i HR-programvara i Malaysia?

När du väljer HR-programvara i Malaysia är det viktigt att ta hänsyn till flera viktiga faktorer för att säkerställa att den överensstämmer med din organisations behov och lagstadgade krav.

Regelefterlevnad : Se till att programvaran uppfyller kraven i den malaysiska arbetsrätten när det gäller anställningsavtal, löner, skatter och andra lagkrav. Kontrollera till exempel om den har bestämmelser för MTD (månatlig skatteavdrag) samt andra lagstadgade avdrag som EPF (Employees’ Provident Fund), SOCSO (Social Security) och EIS (Employee Insurance System).

Integrationsmöjligheter : Välj HR-programvara som enkelt integreras med andra företagsapplikationer, bokföringsprogram, tidrapporteringsverktyg och andra system för att förhindra datasilos och öka produktiviteten.

Säkerhetsåtgärder : Se till att programvaran har robusta datasäkerhetsfunktioner för att skydda konfidentiella medarbetardata mot intrång eller oönskad åtkomst.

Kostnad och avkastning på investeringen : Välj HR-programvara som passar din ekonomiska kapacitet och ta hänsyn till programvarans potentiella avkastning på investeringen. Beakta faktorer som tidsbesparingar, ökad produktivitet, minskade administrationskostnader och högre personalbehållning när du bedömer avkastningen på investeringen i HR-programvara.

Användargränssnitt : Leta efter ett intuitivt användargränssnitt, tillsammans med omfattande utbildnings- och supportmaterial som underlättar införandet och hjälper teamen att använda det effektivt. Kontrollera om support- och utbildningsmaterial tillhandahålls på bahasa malaysia.

Skalbarhet : Välj HR-programvara som har potential att expandera i takt med ditt företags behov. Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett etablerat företag måste programvaran vara anpassningsbar för att möta dina föränderliga behov.

Mångsidig och anpassningsbar: Välj anpassningsbar HR-programvara som enkelt kan modifieras för att uppfylla ditt företags specifikationer.

De 10 bästa HR-programvarorna i Malaysia att använda 2024

Här är min omfattande utvärdering och djupgående analys av de bästa HR-programvarorna i Malaysia. Jag guidar dig genom varje verktygs fördelar, begränsningar, viktigaste funktioner och priser för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar bäst för ditt företags behov.

1. ClickUp (Bäst för HR-projektledning)

Effektivisera rekrytering, introduktion och medarbetarnas utveckling med ClickUps HR-plattform

ClickUp är en ledande HR-plattform i Malaysia som erbjuder heltäckande HR-lösningar. Det är i första hand ett projektledningsverktyg, men erbjuder även en robust HR-hanteringssvit som förenklar rekrytering, introduktion och medarbetaruppföljning. Med över 1 000 integrationer till välkända affärsapplikationer och över 100 anpassningsbara HR-funktioner gör ClickUp hanteringen av verksamheten mer effektiv för en smidig expansion av företaget.

ClickUp for HR Team förenklar de dagliga HR-uppgifterna. Det förbättrar rekryteringsprocessen med anpassningsbara formulär i realtid, prestationsuppföljning och schemaläggning. Dessutom kan HR-chefer hålla koll på intervjuscheman med hjälp av ClickUp Calendar View.

Övervaka dina ClickUp-uppgifter och starta möten direkt från din kalendervy med hjälp av tvåvägssynkronisering

ClickUp Collaboration Detection gör det möjligt för dig att utforma det perfekta arbetsflödet för dig och din organisation genom att organisera, övervaka och samarbeta i alla projekt. Du kan redigera dokument i realtid tillsammans med teammedlemmarna och få omedelbar feedback.

Dessutom gör ClickUps sofistikerade teamwork- och kommunikationsfunktioner det möjligt för team av alla storlekar att samarbeta i realtid, centralisera all kommunikation och personalhantering på en enda plattform och främja teamets ansvarstagande. Dessutom erbjuder ClickUp färdiga mallar, så du behöver inte skapa ramverk från grunden.

Ladda ner denna mall Organisera din personalinformation och mycket mer med mallen Clickup Employee Directory.

Ta till exempel mallen ClickUp Employee Directory som underlättar introduktionen av nya medarbetare, skapar anpassade kalkylblad och möjliggör automatiska påminnelser. Denna mall fungerar som en central knutpunkt för all information om dina medarbetare, vilket gör det enkelt för dig att snabbt komma åt all information.

Ladda ner denna mall Få enkel tillgång till viktiga HR-policyer med ClickUps mall för HR-kunskapsbas.

Effektivisera alla grundläggande HR-procedurer, såsom resursplanering, lönehantering, utvärderingar, underhåll av databaser och individuella möten med ClickUp HR Knowledge Base-mallen. Den erbjuder en användarvänlig plattform för att hantera och lagra all din HR-information. Den centraliserar allt ditt team behöver, vilket gör uppdateringar, hantering av medarbetardata och åtkomst till en barnlek.

Det som verkligen gör ClickUp unikt är dess AI-verktyg – ClickUp Brain, som svarar på frågor och kopplar samman dina projekt, dokument, medarbetare och företagskunskap. Du kan minimera tiden du lägger på att söka efter relevant data. Genom att automatisera projektuppdateringar och översikter frigör AI Project Manager tid så att du kan koncentrera dig mer på viktiga HR-projekt än på vardagliga meddelanden.

ClickUps bästa funktioner

Hantera HR-insikter och data som anställningsscheman, lediga tjänster och teamets produktivitet med hjälp av över 50 widgets med ClickUp Dashboards.

Samla in anställningsförfrågningar, medarbetarnas synpunkter eller utvärderingar med Clickup Forms

Öka effektiviteten genom att integrera med en rad olika appar och tjänster från tredje part, såsom fillagringstjänster som Dropbox och Google Drive och meddelandeplattformar som Slack och Microsoft Teams med ClickUp Integrations.

Skapa e-postmallar, SOP:er och mycket mer direkt med ClickUp Brains AI Writer.

Spåra tid, gör prognoser, kommentera din uppmätta tid och kontrollera rapporter över den tid du har lagt ner från praktiskt taget vilken plats som helst med ClickUp Project Time Tracking

Schemalägg förfrågningar, omröstningar och utvärderingar med personliga formulär. Övervaka medarbetarnas svar för att fatta välgrundade beslut

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan möta utmaningar när det gäller att navigera i komplicerade funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. PayrollPanda (Bästa löneprogram)

via PayrollPanda

PayrollPanda är ett onlinebaserat HR- och lönehanteringsprogram som hjälper chefer och rekryteringsansvariga. Med effektiva funktioner som lönebesked, löneuppföljning, eLeave och API-integrationer används det av många små och medelstora företag i Malaysia.

PayrollPanda är 100 % HRDF-ersättningsberättigat, vilket är en stor fördel för malaysiska företag. Produkten förbättras kontinuerligt och uppdaterade versioner släpps varannan vecka. Den har ett användarvänligt gränssnitt och kräver ingen utbildning.

PayrollPandas bästa funktioner

Automatisera lönehantering, skatteberäkningar och lagstadgade avgifter med ett LHDN-kompatibelt verktyg.

Uppdatera personuppgifter, begär ledighet och visa löneuppgifter med enkel åtkomst via självbetjäningsverktygen.

Minska arbetskraftskostnaderna genom att förenkla processerna för löner, skatter och ersättningar till personalen.

Effektivisera finansiella transaktioner genom att integrera med bokföringsprogram och utgiftshantering.

Erbjud regelbundna uppdateringar för att proaktivt förbättra funktionaliteten och uppfylla kundernas krav.

Ge anställda tillgång till flera plattformar på bärbara datorer, surfplattor eller mobiltelefoner.

Begränsningar för PayrollPanda

Svårt att hantera komplexa ersättningsflöden

Bristande integration med vissa bokföringsprogram

Priser för PayrollPanda

32,50 MYR/månad plus 6,80 MYR/månad per användare (faktureras årligen)

PayrollPanda-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

3. AgileHRMS (Bästa HRMS för företag)

via AgileHRMS

AgileHRMS är ett omfattande system för olika aspekter av personalhantering. Det är avsett att optimera HR-procedurer för företag. Det innehåller flera moduler, såsom lönehantering, ledighetsövervakning, närvarohantering, personalinformationshantering och prestationsutvärdering.

Programvaran syftar till att öka produktiviteten och den operativa effektiviteten, förbättra medarbetarnas upplevelse och automatisera repetitiva, manuella HR-uppgifter. Med funktioner som anpassningsbara arbetsflöden, självbetjäningsportaler och rapporteringsverktyg förbättrar AgileHRMS effektivt kvaliteten på arbetslivet för en HR-chef.

AgileHRMS bästa funktioner

Underhåll en omfattande personalhandbok , håll reda på ytterligare information och konfigurera anpassade fält med hjälp av HRMS-systemet.

Hantera närvaro med in- och utstämplingsdata från en biometrisk/RFID-enhet.

Ställ in flera olika skift för personalen och registrera närvaro, inklusive tidiga avgångar och sena ankomster.

Övervaka intervjuscheman, intervjuer, jobbannonser och introduktionsprocessen för nya medarbetare från en integrerad plattform.

Begränsningar för AgileHRMS

Brist på avancerade funktioner som prediktiv modellering

Komplexitet i implementeringen

Priser för AgileHRMS

Anpassad prissättning

AgileHRMS betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

4. Swingvy (Bästa onlineprogramvaran för HR och ledning)

via Swingvy

Swingvy är en molnbaserad HR-programvaruplattform med aktiv närvaro i hela Sydostasien som ger företag en omfattande lösning för effektiv personalhantering.

Swingvys funktioner, såsom lönehantering, tidrapportering och närvarokontroll, utgiftshantering och personaladministration, effektiviserar arbetsflödet och minimerar administrativa uppgifter. Dessutom gör Swingvys självbetjäningsportal det möjligt för dina anställda att själva ta kontroll över sina HR-relaterade uppgifter. De kan komma åt sina personuppgifter, se lönebesked, begära ledighet och ändra sina uppgifter. Swingvy är effektivt för företag av alla storlekar och erbjuder en pålitlig och intuitiv HR-plattform för att effektivt hantera deras HR-funktioner och -procedurer.

Swingvys bästa funktioner

Skapa en smidig integration med välkända företagsapplikationer som Apple Kalender och Google Kalender, bland andra viktiga företagsverktyg.

Garantera punktliga och korrekta löneprocedurer som följer Malaysias lagstiftning.

Gör det möjligt för medarbetarna att självständigt hantera sina onlineidentiteter, vilket är en viktig komponent för småföretag som strävar efter effektivitet.

Effektivisera processerna för ersättning och säkerställ en effektiv ekonomisk förvaltning.

Underlätta personaladministrationen och genomför prestationsutvärderingar i rätt tid för att uppnå fastställda HR-mål.

Swingvys begränsningar

Ingen livechatt eller telefonassistans

Användare har påpekat brister i implementeringen.

Förlängda väntetider för konvertering av löner

Lönespecifikationerna är inte automatiserade.

Swingvy-priser

Premium: 14,70 MYR/månad per användare

Lön: 14,70 MYR/månad per användare

Tid: 8,8 MYR/månad per användare

Swingvy-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. HREasily (Bästa användarvänliga molnbaserade HRMS)

via HREasily

HREasily är ett molnbaserat personalhanteringssystem (HRMS) för automatiserad personalhantering, löneberäkningar och HR-procedurer. Denna plattform hjälper företag i Sydostasien att koncentrera sig på sin primära verksamhet samtidigt som de hanterar olika HR-data och löneinformation.

Det är den perfekta lösningen för företag av alla storlekar och inom alla branscher, eftersom den är enkel att använda och prisvärd. Dessutom är den godkänd av LHDN, så du kan implementera den med förtroende.

Dess självbetjäningsportal för anställda är en viktig komponent som gör det möjligt för personalen att visa och ändra sina lönebesked, ansöka om ledighet och få tillgång till sin personliga information från valfri plats. Detta främjar transparens och ger arbetstagarna befogenhet att hantera sina egna specifika HR-relaterade behov.

HREasily bästa funktioner

Automatisera uppföljningen av sökande, ledighetshantering och lönehantering för att spara tid och minimera fel.

Minska risken för böter för bristande efterlevnad med hjälp av förstklassiga verktyg för regelefterlevnad.

Hantera löner i flera länder och anpassa dig till olika juridiska krav i olika jurisdiktioner, allt från en och samma plattform.

Integrera med andra affärsprogram som Quickbooks och förbättra kopplingen mellan olika avdelningar.

Främja tillgängligheten med mobilappens gränssnitt

Begränsningar för HREasily

Erbjuder inte avancerade funktioner för områden som prestationshantering, talangförvärv eller medarbetarengagemang.

HREasily-priser

Fullständig paket: 112 MYR/månad (7 användare)

HREasily-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Ej tillgängligt

6. EasyWork (Bästa mobilappen för HR-system)

via EasyWork

EasyWork-appen är ett flexibelt HR-produktivitetsverktyg som skapats för att förbättra teamarbetet och påskynda uppgiftshanteringen. Den hjälper användarna att effektivt hantera sitt arbetsflöde med verktyg för prestationshantering, uppgiftskapande, tilldelning och spårning.

Dess lönehanteringsverktyg är LHDN-kompatibelt och låter dig hantera alla lagstadgade avdrag på en och samma plattform.

De har nyligen lagt till en ny modul för att hantera belöningar och erkännanden för anställda på samma plattform. Teammedlemmarna kan samarbeta enklare med tillgång till realtidskommunikation och fildelningsfunktioner. Appen säkerställer att uppgifter och projekt slutförs i tid genom att inkludera funktioner för tidsövervakning och deadline-spårning.

EasyWork tillhandahåller analys- och rapporteringsverktyg som ger insikter om teamets produktivitet och projektets framsteg.

EasyWorks bästa funktioner

Övervaka och kontrollera omfattande upphandlingsprocesser med funktionen EasyWork Procurement Pro.

Hantera betalningar i RM eftersom programvaran stöder malaysisk valuta.

Automatisera lönehanteringen effektivt enligt malaysisk lagstiftning.

Effektivisera samarbetet genom att möjliggöra smidig kommunikation med integrerade funktioner för fildelning och chatt.

Förbättra medarbetarnas engagemang med ett modul för belöningar och erkännande.

Spåra medarbetarnas prestationer med närvarorapporter, registrerade arbetstider och ansiktsigenkänningsteknik.

Begränsningar för EasyWork

Bristfällig integration med andra appar leder till datasilos

Användare har upplevt att ansiktsigenkänningsfunktionen är buggig.

EasyWork-priser

EasyReward-plan: 292,50 MYR/månad per användare

EnterpriseReward Plan: 702 MYR/månad per användare

EasyWork-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Apploye (Bästa programvaran för tidrapportering)

via Apploye

Apploye är en HR-programvara i Malaysia som är populär för sina funktioner för tidrapportering och medarbetarövervakning för distansarbetande team och frilansare. Den är känd för att vara precis och enkel att använda, och ger småföretag och stora organisationer en stark plattform för att hantera och maximera sina personalresurser på ett effektivt sätt.

Det är det perfekta alternativet för företag som söker en integrerad lösning för medarbetarövervakning tack vare dess många funktioner, som inkluderar online-tidrapporter, fakturering och periodiska skärmdumpar.

Apployes bästa funktioner

Få tillgång till tydligt organiserade skift- och närvarodata för anställda, daglig prestation och årliga färgkodade sammanfattningar på ett och samma ställe.

Se sammanställd information om månatliga uppgifter om deltagande, uteblivna skift och arbetade skift på en plats.

Exportera dagliga, månatliga och årliga närvarorapporter i PDF- och CSV-format för smidig dokumentation.

Tillämpa regler och möjliggör flexibel tidrapportering och närvarokontroll på arbetsplatsen med hjälp av GPS-positionering och geofencing.

Se budgetar, utnyttjade timmar, återstående medel och totalt spenderat belopp på ett och samma ställe för effektiv projektledning.

Skapa tydlig och organiserad projektinformation genom att använda olika flikar under "Aktiva", "Arkiverade" och "Budgeterade" projekt.

Apployes begränsningar

Den har en brantare inlärningskurva, vilket gör den utmanande för nya användare.

Bristande integration med några viktiga appar

Användarna har funnit att rapporteringen och instrumentpanelerna är mindre imponerande.

Apploye-priser

Standard: 5 $/månad per användare

Elite: 7 $/månad per användare

Apploye-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

8. PeopleHum (Prisvärda molnbaserade HR-lösningar)

via Crozdesk

PeopleHum är ett molnbaserat program för personalhantering som har fått mycket beröm för sina intuitiva och kostnadseffektiva funktioner.

PeopleHum hjälper organisationens HR-avdelning att hålla sig uppdaterad genom att centralisera data och automatisera rutinmässiga rekryterings-, onboarding- och talanghanteringsprocesser.

Den använder AI och automatisering för att effektivisera olika personalhanteringsprocesser och generera datarika insikter som hjälper chefer att förstå trender och stämningar bland medarbetarna. Verktyget kan till och med genomföra undersökningar om medarbetarnas engagemang. Det förenklar också närvarohanteringen med biometri och självcheckning.

PeopleHums bästa funktioner

Automatisera introduktion, pappersarbete och orientering av nyanställda genom ett robust rekryteringshanteringssystem.

Förenkla rekryteringen med ett system för hantering av ansökningar som hjälper dig att hantera ansökningar, sålla kandidater med hjälp av mallar för arbetsbeskrivningar och boka intervjuer.

Erbjud utbildningsprogram, kompetensbedömningar och individuella utbildningsvägar för att stödja personalens utveckling.

Erbjud ett nytt perspektiv på medarbetarnas effektivitet med automatiserade utvärderingssessioner, 360-graders feedback och anpassningsbara, lättillgängliga utvärderingsmallar.

Upptäck mönster i personalstyrkan samtidigt som du implementerar datadrivna val med AI-driven HR-analys.

Synkronisera data och automatisera arbetsflöden med andra affärssystem, inklusive ERP och lönehantering.

Begränsningar för PeopleHum

Brist på anpassningsmöjligheter för att passa organisationens behov

Det finns ingen flexibilitet; fördefinierade mallar kanske inte passar specifika kulturella nyanser inom företaget.

Priser för PeopleHum

Anpassad prissättning enligt valda moduler

PeopleHum-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (23+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (23+ recensioner)

9. GreatDay HR (Omfattande HRIS-programvara för alla HR-avdelningar)

via Google Play Store

GreatDay HR är ett helt integrerat molnbaserat HR-program i Malaysia som gör det möjligt för anställda att enkelt hantera alla aspekter av livscykeln, inklusive löneprocesser och skatteberäkningar, närvarospårning, ledighetsansökningar och utbetalningar. HRIS-systemet erbjuder funktioner för skatteefterlevnad i flera länder för att påskynda löneberäkningar och spara tid.

Det appbaserade användargränssnittet och de enkla integrationsfunktionerna gör GreatDay HR till ett populärt val bland HR-proffs för löne- och utbildningshanteringssystem.

GreatDays bästa funktioner

Erbjud omfattande närvarodata som är helt integrerade i ett enda system och länkas direkt till löneberäkningsmodulen. Detta inkluderar tidsstämplar och GPS-kartpositioner med funktionen Geotags.

Motivera medarbetarna med snabb godkännande av förfrågningar

Håll koll på skatteaktiviteter, deklarationer och skatteinbetalningar för olika grupper av anställda och leverantörer.

Gör det enklare att stämpla in och ut från arbetet med ansiktsigenkänningsteknik.

Automatisera integrationen av närvarosystemet och distributionen av lönebesked för snabb och korrekt löneberäkning.

Spåra anställdas arbetstider, aktiviteter och tid som läggs på specifika uppgifter med en tidrapportsfunktion.

Begränsningar för GreatDay

Begränsade anpassningsmöjligheter

Skalbarhetsutmaningar som att hantera ökade datamängder

Bristande utbyggnadsmöjligheter för att stödja förändrade krav

GreatDay-priser

Exklusiva paket: 5,62 MYR/månad per användare

GreatDay-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. BrioHR (Bästa heltäckande HRMS-programvaran)

via BrioHR

BrioHR är en leverantör av HR-teknik med fokus på HRMS-system. Det är ett lättanvänt, kostnadseffektivt och flexibelt HR-hanteringssystem som erbjuder omfattande funktioner för att digitalisera och effektivisera alla dina HR-system och -procedurer. Team kan använda det för att hantera löner och medarbetarregister, spåra prestationer, förenkla onboarding, ledighetshantering, rekrytering och mycket mer.

Expertgruppen på BrioHR ger HR-team realtidsassistans för att anpassa och konfigurera applikationen så att den enkelt uppfyller deras specifika krav.

BrioHR:s bästa funktioner

Hantera personalregister, yrkesbakgrund, projekt, utbildningsmaterial, utrustning och dokumentation med rapporteringsmodulen i BrioHR.

Erbjud anpassningsbara rapporter, inställningar för arbetstid, anpassade godkännandeprocedurer, verktyg för medarbetarfeedback och grundliga granskningar av pågående uppdrag.

Erbjud personliga introduktionsprogram och ge nyanställda specifika behörigheter att ange konfidentiell information, ladda upp filer och använda företagets tillgångar med BrioHR:s verktyg för introduktion av nyanställda .

Underlätta utvärderingen av kandidater och återkopplingen från intervjuerna och påskynda anställningsprocessen.

Håll koll på och utvärdera den tid som läggs på uppdrag och aktiviteter med hjälp av tidrapporteringsfunktionen.

Erbjud anpassningsbara rapporter, inställningar för arbetstid, anpassade godkännandeförfaranden, projektledningsverktyg och grundliga granskningar av pågående uppdrag.

Hantera alla lagstadgade avdrag för löner i Malaysia inom plattformen.

‍BrioHR:s begränsningar

Integrationsutmaningar med några applikationer

Mobilappversionen är trögare än desktopversionen.

Funktionen för lönehantering är tillgänglig i ett begränsat antal länder.

BrioHR-priser

Essentials Bundle : Från 3,50 $/månad/användare

Premium-paket: Från 5 $/månad/användare

BrioHR-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (26+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (57+ recensioner)

