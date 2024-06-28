Hur man använder en coachande ledarstil: Den ultimata guiden för chefer på jobbet

Dagens affärsvärld skiljer sig mycket från hur den brukade vara. Enligt en HR-undersökning från Gartner lägger 77 % av de anställda idag stor vikt vid att få stöd från sina respektive chefer. När företag ställer höga krav på sina anställda har de anställda också höga förväntningar på sina chefer och förväntar sig att de ska ge dem stöd i deras personliga och professionella utveckling.

Hur kan du i ett sådant scenario vara en effektiv chef på din arbetsplats, uppfylla varje medarbetares förväntningar och påverka varje individs engagemang, produktivitet och liv på ett positivt sätt? Det är här det blir viktigt att anamma en coachande ledarstil – den stil som används av några av världens bästa chefer och ledare.

Låt oss utforska de viktiga aspekterna av coachande ledarskap, inklusive dess viktigaste egenskaper, hur det hjälper dig att bli en bättre chef, dess övergripande inverkan på ditt team och mycket mer.

Vad är en coachande ledarstil?

En coachande ledarstil är en transformativ metod där chefer och ledare coachar sitt team. De fungerar som guider och hjälper sina teammedlemmar att upptäcka och utveckla sina talanger, förbättra produktiviteten på arbetsplatsen och nå sin fulla potential över tid.

Förutom coachande ledarskap finns det många olika ledarskapsstilar, var och en med sina egna för- och nackdelar. Så vad gör en stil bättre än andra, och vad skiljer den från de andra?

Till skillnad från byråkratiska, transaktionella och autokratiska ledarstilar, som är rigida och följer traditionella maktstrukturer, är coachande ledarskap, som nämnts, ett transformativt verktyg.

Den betonar inte utövandet av makt eller kontroll och involverar inte någon befälsordning. Istället fokuserar den på att hjälpa medarbetarna att bli den bästa versionen av sig själva genom stöd, vägledning, medkänsla, uppmuntran, konstruktiv kommunikation och tydliga målsättningar.

Historisk bakgrund till coachande ledarskap

Coaching som ledarskapsstil uppstod på 1960-talet när Paul Hersey och Kenneth Blanchard utvecklade teorin om situationsanpassat ledarskap. Det är en ledarskapsstil där ledarna anpassar sin ledarskapsstrategi efter omständigheterna, förmågan och viljan hos individerna på arbetsplatsen.

Enligt Hersey och Blanchard består situationsanpassat ledarskap av fyra ledarskapsstilar: styrande, stödjande, coachande och delegerande. När begreppet coachande ledarskap väl hade uppstått började det få större betydelse tack vare omnämnanden i andra situationella och transformationella ledarskapsteorier som utvecklades efter 1970-talet.

Viktiga egenskaper hos coachande ledarskap

För att bli en framgångsrik coachande ledare bör du känna till de viktigaste egenskaperna som är centrala för den coachande ledarstilen.

Ledarskap

Ett centralt kännetecken för den coachande ledarstilen är ledarskapet i sig. Coachande ledare ser sitt team som individer med sina egna styrkor, svagheter, mål och ambitioner. De mentorerar dem för att bygga vidare på var och ens styrkor och förbättra deras prestationer på arbetsplatsen.

Till skillnad från andra ledarstilar fokuserar en coachande ledarstil lika mycket på individers utveckling som på organisationens utveckling. Coachande ledare ger sina teammedlemmar det utrymme de behöver för professionell utveckling. Detta förbättrar teamets kapacitet, överbryggar kompetensgap och gynnar i sin tur organisationen.

Emotionell intelligens

För att vara effektiva måste coachande ledare coacha sitt team på ett meningsfullt sätt som resonerar med varje enskild medlem i teamet. Coachningsmetoden kräver den mjuka kompetensen emotionell intelligens, det vill säga förmågan att förstå sina egna känslor och känslorna hos andra omkring sig. Emotionell intelligens är därför en viktig komponent i coachande ledarskap.

För att utveckla denna viktiga färdighet, börja med att öva på följande:

Be om feedback från dina direktunderställda för att förstå deras känslor och sinnesstämning

Identifiera och benämna känslor när du upplever dem

Var alltid medveten om dina känslor

Förvänta dig att inte ha alla svar

Genom att effektivt använda din emotionella intelligens kan du verkligen förstå dina teammedlemmar och bygga meningsfulla relationer med dem.

Teamdeltagande

En annan viktig komponent i en coachande ledarstil är teamets deltagande. En coachande ledare uppmuntrar varje teammedlem att fritt uttrycka sina tankar och idéer. De uppmuntrar samarbete och involverar aktivt varje teammedlem i beslutsfattande, problemlösning och målsättning. Denna typ av ledare får teammedlemmarna att känna sig hörda och uppskattade och ger dem möjlighet att ta ansvar för sitt arbete.

En coachande ledare hjälper alltså teammedlemmarna att utveckla sina kommunikations- och samarbetsförmågor och skapa bättre relationer med varandra.

Bygg ett kraftfullt samarbete med ClickUp Teams

Motivation och målsättning

En effektiv coachande ledare motiverar och guidar medarbetarna så att de når sina mål.

Coachingledare ger konstruktiv feedback, erkänner prestationer och erbjuder möjligheter till professionell utveckling. Detta skapar en känsla av mening och ägarskap och främjar den inre motivationen hos medarbetarna.

Förutom att öka medarbetarnas motivation hjälper coachande ledare medarbetarna att identifiera sina mål och engagera sig i långsiktig målsättning. De ger det stöd, den vägledning och den uppmuntran som medarbetarna behöver för att uppnå en balans mellan sina personliga och professionella mål och organisationens mål.

Hur leder man ett team med en coachande ledarstil?

Här är några strategier du kan använda för att effektivt leda ditt team med hjälp av coachande ledarskap:

1. Håll enskilda möten med teammedlemmarna

Coachingledarskap syftar till att uppnå individernas visioner parallellt med organisationens vision. För att hjälpa teammedlemmarna att uppnå sina visioner bör du först förstå deras ambitioner och önskemål. Ett effektivt sätt att göra detta är att hålla regelbundna enskilda möten med varje medlem.

Under dessa möten kan du använda en blandning av två typer av frågor:

Öppna frågor: Dessa frågor ger dina anställda utrymme att ge ett fullständigt svar istället för att svara ja eller nej. Öppna frågor börjar med ord som vad, varför, hur osv. Ställ sådana frågor för att lära känna varje anställds styrkor, utmaningar, ambitioner och karriärmål.

Enstaka fokuserade frågor: Dessa frågor innebär att man fokuserar på ett ämne i taget för att undvika att överväldiga sina medarbetare. De möjliggör en djupare utforskning av ett visst ämne. Du kan till exempel fokusera på ett ämne, såsom aktuell Dessa frågor innebär att man fokuserar på ett ämne i taget för att undvika att överväldiga sina medarbetare. De möjliggör en djupare utforskning av ett visst ämne. Du kan till exempel fokusera på ett ämne, såsom aktuell teamdynamik , personlig utveckling eller arbetsrelaterade utmaningar, och ställa frågor som är relaterade till det.

Som chefer och ledare har ni mycket att göra. Att själv planera och följa upp enskilda möten blir med tiden besvärligt.

Ladda ner den här mallen Spåra flera enskilda möten med lätthet med ClickUp Meeting Tracker Template

Därför är det en bra idé att använda verktyg som ClickUp Meeting Tracker Template. Med den här mallen kan du enkelt hålla reda på varje möte, få en översikt över mötesresultat och åtgärdspunkter samt enkelt uppdatera tidsplanen om ändringar eller justeringar behöver göras.

2. Sätt upp och följ upp mål

Sätt upp och följ SMART-mål med lätthet med hjälp av ClickUps målfunktion

Coachingledarskapet innebär att man sätter upp långsiktiga mål. När du har fått en bättre förståelse för dina teammedlemmar är det dags att sätta upp mål som hjälper dem att nå sina mål när det gäller personlig och professionell utveckling.

När du sätter upp utvecklingsmål med varje teammedlem är det bättre att använda SMART-målsystemet, som hjälper dig att skapa mål som är:

S pecifika, det vill säga väldefinierade, tydliga mål utan utrymme för tvetydigheter

M ätbar, vilket innebär att ha ett kriterium för att fastställa framsteg

A chievable, vilket betyder uppnåeligt inom en viss tidsperiod

R elevant betydelse i linje med dina elevant betydelse i linje med dina medarbetares utvecklingsplaner och organisationens mål

Tidsbegränsad, vilket innebär att ha ett realistiskt startdatum och ett måldatum

När du har skapat SMART-mål är det dags att börja följa upp dem. Med hjälp av verktyg som ClickUp Goals kan du och dina medarbetare enkelt följa upp målen. Denna funktion gör det möjligt att sätta upp tydliga mål och nyckelresultat. Du kan också dela upp stora mål i mindre, kompakta mål, följa upp framstegen och identifiera milstolpar. Du kan också göra justeringar i rätt tid om det behövs.

3. Ge feedback till dina teammedlemmar

Ge dina anställda regelbunden, konkret feedback i rätt tid med ClickUps funktion för tilldelade kommentarer

En viktig aspekt av coachande ledarskap är feedback, mer specifikt att ge personlig feedback till varje teammedlem. Ett av huvudsyftena med att ge feedback är att hjälpa medarbetarna att förbättra sina prestationer och sitt självförtroende.

När du ger feedback är det viktigt att se till att:

Den ges och tas emot regelbundet

Det innehåller exempel från verkliga livet.

Den är specifik och inte generaliserad, och nämner särskilda aspekter som teammedlemmen behöver arbeta med.

Den balanserar konstruktiv kritik med erkännande av prestationer eller styrkor.

Att ge feedback och uppföljande feedback till varje anställd är en mödosam process. Men med hjälp av verktyg som ClickUps funktion Assigned Comments kan du ge teammedlemmarna snabb feedback om deras uppgifter. Du kan ge förslag och dela insikter och resurser med dina teammedlemmar i realtid. Snabb rådgivning och erkännande är nyckeln till ditt teams tillväxt och lärande.

4. Övervaka ditt teams utveckling

Övervaka, organisera och se ditt teams arbetsförlopp på ett bekvämt sätt med hjälp av ClickUps visningsfunktion

Chefer som har en coachande ledarstil spelar en aktiv roll i sitt teams utveckling. Som coachande ledare bör du hjälpa ditt team att kontinuerligt växa och utveckla sina färdigheter. Detta innebär att du övervakar deras framsteg, ger vägledning och stöd samt justerar deras strategier efter behov.

Ett effektivt sätt att övervaka och följa upp ditt teams utveckling utan att detaljstyra är att använda verktyg som ClickUp Views. De över 15 anpassningsbara vyerna i ClickUp ger dig flexibiliteten att organisera och visa arbetet på det sätt du vill. Du kan till exempel:

Visualisera projektfaser och gruppanslagstavlor efter status, ansvarig, prioritet etc. med hjälp av anslagstavlevisningen .

Få en översikt över uppgifternas framsteg genom att gruppera dem i kategorier som Pågående, Granskning, Klar etc. med hjälp av listvyn .

Hantera teamets resurser och prioriteringar och fastställa arbetskapaciteten med sprintpoäng med hjälp av Box View .

Spåra start- och slutdatum för uppgifter och projekt i en kalender med hjälp av kalendervyn.

ClickUps anpassningsbara vyer låter dig övervaka prestationen hos varje teammedlem i uppgifter och projekt, identifiera eventuella hinder eller flaskhalsar och göra snabba justeringar för att säkerställa att ditt team håller sig på rätt spår. Dessutom kan du identifiera utvecklingsmilstolpar och ge dina teammedlemmar den erkänsla och uppskattning de förtjänar.

Denna funktion hjälper dig som projektledare att hålla ordning och kontroll över uppgifterna så att du effektivt kan leda och driva ditt team mot framgång.

Vanliga utmaningar inom coachande ledarskap

Innan du implementerar coachande ledarskap bör du vara medveten om att det medför vissa utmaningar och hinder, till exempel följande:

Kräver mycket tid och ansträngning

Coachingledarskap fokuserar på utvecklingen av teammedlemmar på individuell nivå. Att coacha och handleda teammedlemmar en-mot-en kräver mycket tid och ansträngning från chefens sida. Eftersom ledare redan har mycket arbete att hantera, såsom möten, uppgifter och projekt, som tar upp en stor del av deras tid, har de lite tid över för något annat.

Några effektiva sätt att hantera denna utmaning är att använda programvara för uppgiftshantering och automatiseringsverktyg som ClickUp Brain.

ClickUp Brain gör det möjligt för dig som chef eller ledare att automatisera uppgifts- och projektledning. Du kan automatisera repetitiva arbetsuppgifter, såsom att skapa deluppgifter, uppdatera uppgifts- och projektstatus, skapa sammanfattningar och rapporter för uppgifter och projekt, och mycket mer. På så sätt sparar ClickUp Brain tid som du kan investera i att coacha och handleda hela ditt team, en medlem i taget.

Maximera din produktivitet med AI-drivna ClickUp Brain

Proffstips: För att utnyttja tiden på ett smart sätt efter att du har börjat använda automatiseringsverktyg är det bäst att hålla koll på din tid med hjälp av ClickUps tidsspårningsfunktion. Med det här verktyget kan du enkelt organisera, justera och spåra tiden, så att du kan ägna mer tid och energi åt att coacha ditt team.

Motstånd mot förändring

Du kan stöta på teammedlemmar som är mer motståndskraftiga mot förändring än andra. Det beror på att förändring kräver att de anammar nya rutiner och arbetssätt. De kanske föredrar en mer traditionell ledarstil, har svårt att anpassa sig till en förändrad ledarstil och behöver mer tid och stöd än andra teammedlemmar.

Ett effektivt sätt att hantera motstånd mot förändring är att balansera coachande ledarskap med situationsanpassat ledarskap. Denna strategi innebär att du anpassar din stil efter individens arbetsstil. Det hjälper dig att visa och introducera motståndare till fördelarna med coachande ledarskap i lämpliga situationer och hjälpa dem att anpassa sig till det över tid.

Överdriven tillit till ledaren

En coachande ledarstil har en fostrande approach. På grund av detta kan enskilda teammedlemmar med tiden bli alltför beroende av sin coachande ledare eller chef när det gäller beslutsfattande, vägledning och målsättning.

Denna överdrivna beroendeställning hindrar enskilda teammedlemmars utveckling genom att påverka deras självständighet och förmåga att fatta beslut och lösa problem. För att förhindra detta måste coachande ledare hitta en balans mellan att ge vägledning och uppmuntra självständighet.

Coachingledarskapets inverkan på medarbetarnas engagemang

Coachingledarskap har ett direkt, starkt och positivt samband med medarbetarnas engagemang. En coachande chef med en ledarskapsfilosofi som betonar vägledning, uppmuntran och empowerment av varje enskild teammedlem får dem att känna sig uppskattade, stödda och ansvariga. Detta bidrar till att förbättra deras engagemang och produktivitet på arbetsplatsen.

Förutom att öka medarbetarnas engagemang har en coachande ledarstil en positiv inverkan på:

Arbetsglädje: Enligt Enligt forskning minskar ledare med coachningsfärdigheter anställdas vilja att byta jobb och förbättrar deras välbefinnande, vilket i sin tur ökar deras arbetsglädje.

Tankesätt: Effektivt coachande ledarskap främjar utvecklingen av ett tillväxtorienterat tankesätt bland medarbetarna. Ett tillväxtorienterat tankesätt gör det möjligt för medarbetarna att ta kalkylerade risker, lära sig av misstag och misslyckanden och bli motståndskraftiga inför utmaningar. Det sätter medarbetarna på en väg mot kontinuerligt lärande och förbättring och gör det möjligt för dem att bli Effektivt coachande ledarskap främjar utvecklingen av ett tillväxtorienterat tankesätt bland medarbetarna. Ett tillväxtorienterat tankesätt gör det möjligt för medarbetarna att ta kalkylerade risker, lära sig av misstag och misslyckanden och bli motståndskraftiga inför utmaningar. Det sätter medarbetarna på en väg mot kontinuerligt lärande och förbättring och gör det möjligt för dem att bli framväxande ledare på sin arbetsplats.

Kollektiv intelligens: En coachande ledarstil uppmuntrar teamsamarbete och förbättrar den kollektiva intelligensen, det vill säga hela teamets allmänna förmåga att utföra intellektuella uppgifter. Detta leder till effektivare problemlösning, ökad kreativitet, bättre beslutsfattande och förbättrad prestanda på arbetsplatsen.

Vägen framåt: Bli den ultimata chefen med en coachande ledarstil

Coaching-ledarstilen är en ledarstil som präglas av högt engagemang i teamet. Att anamma den som chef hjälper dig att förbättra dina coachningsfärdigheter och gör dig till en bättre tvärfunktionell teamledare. Denna ledarstil fungerar särskilt bra när du leder team som är begåvade men saknar motivation eller laganda. Den är också effektiv i situationer där teamet misstror ledningen eller när teamen arbetar isolerat från varandra.

Genom att fokusera på att stödja och coacha individer i teamet gynnar denna ledarskapsstil dina anställda och förbättrar deras engagemang, arbetsglädje och prestationer. På sikt gynnar det din organisation genom förbättrad produktivitet, måluppfyllelse, låg personalomsättning och ökad vinst.

Trots dess mångfacetterade fördelar kan det vara utmanande att implementera en coachande ledarstil, och det är viktigt att ha förebyggande lösningar till hands. Verktyg som ClickUp ger dig den hjälp du behöver med projekt- och uppgiftshantering samt tidrapportering. ClickUp är ett pålitligt, anpassningsbart produktivitets- och samarbetsverktyg med avancerade funktioner som hjälper dig att enkelt hantera och coacha team av alla storlekar.

För att bli den ultimata coachande chefen på jobbet, registrera dig hos ClickUp idag.