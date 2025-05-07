10 alternativ till Alfred för att öka din produktivitet

Tusen öppna flikar, överfulla inkorgar och en bottenlös att göra-lista – det var vad jag såg varje gång jag öppnade min Macbook. Och jag är ganska säker på att du också har varit där.

Inte längre.

Produktivitetsappar har sparat mig timmar varje vecka. Istället för att springa runt i mitt system för att få jobbet gjort, kan jag behålla fokus och slutföra mina uppgifter snabbt!

Verktyg som Alfred fungerar som en central hubb som håller ordning på ditt arbetsflöde. Med ett snabbt tangentbordsgenväg förvandlar Alfred din skrivbord till en startplatta för alla program du behöver.

Med dess kraftfulla sökfunktion kan jag enkelt hitta gömda filer och omedelbart få den information jag behöver. Dessutom lagrar den ofta använda snuttar som är redo att infogas med ett tryck på pekplattan.

Men Alfred passar inte alla. Det fungerar bra på macOS, men Windows-användare kan känna sig utanför. Den kostnadsfria versionen är tillräcklig i bästa fall, men avancerade funktioner kräver en betald uppgradering. Vissa användare önskar sig mer anpassningsmöjligheter än vad Alfreds gränssnitt erbjuder.

Detta ledde mig till att söka efter bättre alternativ till Alfred. Efter att ha granskat flera produktivitetsappar har jag sammanställt en lista över de 10 bästa Alfred-alternativen att prova.

Vad ska du leta efter i Alfred-alternativ?

Produktivitetsappar är program som fungerar som intelligenta assistenter. De hjälper dig att använda din tid effektivt och organisera digitala resurser samtidigt som du har viktig information nära till hands.

Men vad kännetecknar en bra produktivitetsapp? Låt oss titta på de viktigaste faktorerna du bör tänka på:

Uppgiftshantering: Skapa att göra-listor, sätt prioriteringar, dela upp stora projekt i hanterbara delar, sätt deadlines och påminnelser för att hålla dig på rätt spår. Organisation: Rensa upp i ditt digitala liv. Funktioner som taggning, kategorisering och Rensa upp i ditt digitala liv. Funktioner som taggning, kategorisering och universell sökning gör det enkelt att snabbt hitta det du behöver, oavsett om det är en specifik fil, ett meddelande, en anteckning eller en uppgift. Automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter med Automatisera repetitiva uppgifter med programvara för automatisering av uppgifter , vilket gör att du kan spara värdefull tid och mental energi. Samarbete: Använd funktioner som delade projekt, delegering av uppgifter och kommunikation i realtid, särskilt om du arbetar i ett team. Tidsspårning: Förstå Förstå tekniker för tidshantering för att förbättra produktiviteten. Vissa appar spårar hur lång tid du lägger på uppgifter, vilket ger dig värdefull insikt i ditt arbetsflöde och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras. Analys och rapportering: Använd dessa funktioner för att få en överblick över dina framsteg. Du kan se hur väl du håller dig till dina mål, identifiera flaskhalsar och fatta datadrivna beslut för att optimera ditt arbetsflöde. Tillgång till dokumentation om arbetsflöden : Appen ska kunna utnyttja dokumentdatabaser och arkiv för att hitta den information du söker. Anpassning: Anpassa din upplevelse genom att justera inställningarna, välja hur du vill visa information och integrera med andra verktyg du använder.

När dessa funktioner uppfyller alla dina krav har du hittat din perfekta match!

De 10 bästa Alfred-alternativen att använda

Att skaffa en produktivitetsapp är en engångsinvestering som förbättrar ditt sätt att arbeta. Du måste se till att den programvara du väljer passar dina behov, din budget och dina befintliga verktyg.

Låt oss titta på de 10 bästa Alfred-alternativen som finns på marknaden.

1. Wox

via Wox

Wox är ett produktivitetsverktyg som är särskilt utformat för Windows-användare. I grunden är det ett program för att starta appar – ett strömlinjeformat system för att starta program och öppna dokument med bara några tangenttryckningar.

Låt appen ta hand om att söka igenom menyer och mappar – den förutser dina behov och föreslår den applikation eller de filer du söker så snart du skriver in namnet.

Wox frigör potentialen hos plugins och lägger till ytterligare ett lager av anpassningsmöjligheter som låter dig automatisera uppgifter eller utöka dess funktionalitet för att få jobbet gjort.

Wox bästa funktioner

Starta program och lokala filer snabbt utan att lämna tangentbordet

Sök på webben genom att lägga till prefix som "wiki" eller "g" framför sökordet.

Lägg till dina webbsökningar i inställningsfönstret, vilket gör ditt arbete snabbare.

Skapa din egen plugin och dela den med andra, eftersom den stöder plugins skrivna i CSharp, Python, NodeJS, Golang och så vidare.

Anpassa konsolen genom att välja färger, teckensnitt och storlekar.

Wox begränsningar

Inte kompatibel med MacOS – Apple-användare har inte tillgång till denna app.

Vissa användare ansåg att det finns en begränsad mängd förinställda anpassningsmöjligheter tillgängliga.

Wox-priser

Gratis

Wox-betyg och recensioner

G2: Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

2. Listary

via Listary

Listary är en annan startapp för Windows-användare som löser två vanliga frustrationer: att hitta filer och starta program. Appen prioriterar resultat utifrån dina vanor och hjälper dig att söka på din online-enhet.

Ett elegant och intuitivt användargränssnitt håller dig engagerad hela tiden. Men precis som Wox är Listary endast tillgängligt för Windows-användare.

Listarys bästa funktioner

Hoppa direkt till den mapp du letar efter med Quick Switch.

Sök igenom hela din hårddisk och få resultaten direkt i en automatisk sorterad ordning baserat på dina sökvanor.

Använd avancerade filter för att hitta exakt det du letar efter.

Använd kommandoradsmetoder för att starta systemkommandon eller appar

Utför åtgärder direkt på sökresultaten, till exempel kopiera, kopiera sökväg och mer.

Listarys begränsningar

Inte kompatibel med MacOS

Denna apps automatiseringsfunktioner är begränsade jämfört med andra produktivitetsappar.

Listary-priser

Gratis

Pro: 19,95 $ (engångsbetalning)

Listary-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (24+ recensioner)

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

3. Cerebro

via Cerebro

Cerebro är en öppen källkodsapp-lanserare som blir en central knutpunkt för dina appar – med Cerebro kan du öppna vilket program som helst med ett enda kortkommando.

Behöver du en länge glömd fil? Cerebros robusta sökmotor träder i funktion och hittar snabbt det du söker, även om du inte kommer ihåg det exakta namnet.

För dem som behöver en högre kontrollnivå möjliggör dess öppen källkod djupgående anpassning genom plugins. Denna funktion gör det till ett utmärkt verktyg för att skräddarsy ditt arbetsflöde och frigöra din produktivitet.

Dess plattformsoberoende kompatibilitet gör det också till ett utmärkt alternativ till Alfred.

Cerebro bästa funktioner

Skapa anpassade åtgärder för att automatisera repetitiva uppgifter eller skräddarsy sökgränssnittet så att det passar ditt arbetsflöde.

Konfigurera kortkommandon för alla program, filer eller åtgärder

Använd Cerebro på flera operativsystem tack vare att det är en öppen källkodsapp.

Cerebro-begränsningar

Avancerade anpassningsalternativ, särskilt de som involverar plugins, kan kräva en viss teknisk kunskap.

Vissa användare som söker omfattande automatiseringsfunktioner kan tycka att alternativen är begränsade jämfört med dedikerade automatiseringsverktyg.

Cerebro-priser

Gratis

Cerebro-betyg och recensioner

G2: Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

4. Ueli

via Ueli

Ueli har en mängd användbara funktioner tillgängliga för både Mac- och Windows-användare. Det är ett tangenttrycksstartprogram, vilket innebär att ditt tangentbord kan bli ditt kommandocenter för en mängd olika uppgifter.

Några av dessa uppgifter är:

Söka efter applikationer och verktyg i ditt system

Söka efter bokmärken i din webbläsare

Snabb åtkomst till kalkylator, valutaomvandlare och språköversättare

Smart sökning efter filer och URL:er

Uelis bästa funktioner

Konfigurera kortkommandon och lägg eventuellt till anpassade sökmotorer (beroende på version).

Automatisera enkla uppgifter eller starta komplexa arbetsflöden med ett enda tangenttryck, vilket sparar värdefull tid och ansträngning.

Ange vilka mappar dina applikationer är installerade i och vilken filändelse som ska användas för att känna igen en applikation.

Ueli-begränsningar

Automatiseringsfunktionerna är begränsade jämfört med verktyg med omfattande plugin-bibliotek.

Ueli-prissättning

Gratis

Ueli-betyg och recensioner

G2: Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

5. Raycast

via Raycast

Den här är avsedd exklusivt för Apple-användare bland er. Raycast är ett multifunktionellt program för att starta applikationer för macOS-system. Det erbjuder en uppsjö av AI-drivna verktyg för att öka din produktivitet.

Betrakta denna produktivitetsapp som din digitala butler – använd den för att förbättra ditt arbetsflöde utöver att bara öppna program. Dess kärnfunktion kan hjälpa dig att starta vilket program som helst på din Mac blixtsnabbt med hjälp av kortkommandon eller sökning.

Raycasts bästa funktioner

Använd den kraftfulla sökmotorn för att snabbt hitta det du behöver, även om du inte kommer ihåg det exakta filnamnet.

Spara dina ofta använda snuttar och infoga dem enkelt med ett tryck för att spara tid och ansträngning.

Skapa anpassade arbetsflöden och automatisera komplexa åtgärder med ett enda klick eller ett tangentbordsgenväg.

Integrera med en rad mini-appar direkt i gränssnittet för att flytta en stor del av ditt vanliga arbetsflöde till appen.

Raycasts begränsningar

För närvarande fungerar Raycast endast på macOS. Windows-användare måste söka efter andra alternativ till Alfred och Raycast.

Att utnyttja dess fulla potential med anpassade arbetsflöden och tillägg kan innebära en viss inlärningskurva för dem som söker en hög grad av automatisering.

Raycast-priser

Gratis

Raycast Pro: 8 dollar per månad

Team Pro: 12 $/användare per månad

Raycast-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (11+ recensioner)

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

6. Quicksilver

via Quicksilver

Quicksilver, den kostnadsfria app-startaren, hjälper dig att söka efter vad som helst på ditt system på ett elegant och effektivt sätt inom några sekunder.

Denna kapabla produktivitetsapp för Mac-system låter dig snabbt komma åt och hantera olika applikationer, dokument, kontakter, musik och mycket mer. Du kan bläddra i din Macs filsystem med hjälp av nyckelord och fuzzy matching. Du kan också hantera filer genom att dra och släppa eller genom att markera valt innehåll och ordna det i grupper.

Quicksilvers bästa funktioner

Starta appar och filer med blixtsnabba kortkommandon

Sökmotorn visar specifika filer direkt, även med otydliga sökord.

Spara ofta använda snuttar för snabb infogning så att du slipper upprepa samma inmatningar.

Automatisera komplexa arbetsflöden med anpassade åtgärder, vilket sparar klick och tid.

Integrera med webbtjänster för att slå upp definitioner eller utföra beräkningar – allt inom Quicksilver.

Quicksilvers begränsningar

Windows-användare kan inte använda Quicksilver eftersom det är specifikt utformat för macOS.

Det tar tid att lära sig alla funktioner jämfört med enklare startprogram.

Priser för Quicksilver

Gratis

Quicksilver-betyg och recensioner

G2: Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

7. Clipy

via Clipy

Till skillnad från andra Alfred-alternativ är Clipy ett praktiskt Chrome-tillägg som förenklar processen att kopiera och klistra in text. Som klippbordsmanager lagrar och hämtar det textsträngar som du använder ofta.

Clipy är ett tidsbesparande verktyg som förbättrar ditt arbete. Oavsett om du är innehållsskapare, utvecklare eller bara någon som ofta använder textsnuttar kan det vara ett värdefullt tillskott till din Chrome-webbläsare.

Clipys bästa funktioner

Spara dina kopierade texter och länkar och få enkelt tillgång till dem när du behöver dem.

Organisera dina utdrag och länkar i kategorier

Sökfunktionen låter dig hitta det du letar efter på ett ögonblick, även om du inte kommer ihåg den exakta formuleringen.

Få åtkomst till dina snuttar och urklippshistorik på alla dina enheter så att du alltid har dina viktiga textblock till hands.

Clipys begränsningar

Fungerar som ett Chrome-tillägg, så det fungerar inte med andra webbläsare som Firefox, Safari eller Edge.

Att lagra känslig information som lösenord i en urklippshanterare kan väcka säkerhetsfarhågor hos vissa användare.

Har inte AI-drivna verktyg och saknar därför avancerade funktioner, till skillnad från andra produktivitetsverktyg.

Priser för Clipy

Gratis

Clipy-betyg och recensioner

G2: Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

8. AutoHotkey

via AutoHotkey

Vill du automatisera repetitiva uppgifter, öka din effektivitet och anpassa din Windows-upplevelse? AutoHotkey kan vara till hjälp.

Med detta kostnadsfria skriptspråk med öppen källkod kan du skapa små till komplexa skript för olika ändamål.

Inbyggda kommandon gör det enkelt att skapa grundläggande snabbtangenter och automatisering. Med några få rader kod kan du automatisera uppgifter som att fylla i formulär, automatiskt klicka på repetitiva åtgärder och ställa in anpassade makron.

AutoHotkeys bästa funktioner

Använd fullfjädrade skriptfunktioner för ett robust verktyg för snabb prototyputveckling och skapande av komplexa automatiseringslösningar.

Skapa textersättningar som liknar autokorrigering och anpassa hela din Windows-miljö efter dina specifika behov.

Kör det smidigt i bakgrunden utan att förbruka för mycket resurser, vilket gör det idealiskt för daglig användning.

Begränsningar för AutoHotkey

För närvarande exklusivt för Windows-operativsystemet. Användare av Mac eller Linux måste utforska alternativa automatiseringsverktyg.

Som med alla skriptspråk kan skadliga skript utgöra säkerhetsrisker.

Priser för AutoHotkey

Gratis för alltid

AutoHotkey-betyg och recensioner

G2: Recensioner ej tillgängliga

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

9. Agent Ransack

Att leta efter en förlorad fil på din dator eller nätverksenheter är enkelt med detta alternativ till Alfred. Detta gratis verktyg för filsökning har varit en pålitlig följeslagare för många i över 20 år.

Det har också ett Lite-läge, som är gratis för både privat och kommersiellt bruk, och ett Professional-läge som innehåller valfria betalfunktioner. För närvarande går det under namnen Agent Ransack och FileLocatorPro.

Agent Ransacks bästa funktioner

Sök efter filer med hjälp av text som visas som markerade nyckelord, vilket minskar tiden du lägger på att öppna varje fil för att hitta rätt information.

Kombinera söktermer med hjälp av de välbekanta booleska operatorerna AND, OR, NO.

Få support för Perl-kompatibla reguljära uttryck

Dela resultaten med andra genom rapporter, utskrifter och export.

Begränsningar för Agent Ransack

Saknar vissa avancerade filtreringsalternativ som avancerade användare efterfrågar.

Även om Agent Ransack i allmänhet är snabbt, rapporterar vissa användare att det kan ha problem med stora datamängder eller komplexa nätverksenheter.

För närvarande är Agent Ransack endast tillgängligt för Windows-användare. Mac-användare som letar efter en liknande lösning för filsökning måste utforska alternativa alternativ.

Priser för Agent Ransack

Gratis

Standardlicens: 69 $/användare per månad

Teknikerlicens: 124 USD/användare per månad

Flytande licens: 179 $/aktiv användare per månad

Agent Ransack-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Recensioner ej tillgängliga

10. Algolia

via Algolia

Visste du att denna plattform hanterar hela 1,7 biljoner sökningar varje år?

Algolias AI-drivna plattform går utöver enkel sökordsmatchning för att förstå den verkliga avsikten bakom en användares sökfråga.

Den använder naturlig språkbehandling och nyckelordsmatchning för att leverera blixtsnabba och mycket relevanta sökresultat, vilket gör den till ett förstahandsval för att öka produktiviteten. Dess intuitiva sökfält förstår användarens avsikt, prioriterar relevans och anpassar sökupplevelsen.

Algolias bästa funktioner

Sök lika snabbt som du skriver med den snabbaste AI-sökningen för företag.

Implementera API:er på några minuter och få enkel kontroll över rankningar

Kompatibel och säker med SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 och MACH Alliance.

Indexera ditt innehåll med API-klienter eller partnerintegrationer, finjustera dina rankningar och starta med UI-komponenter.

Utforma onlineupplevelser som börjar med förståelse för målgruppen och slutar med bättre affärsresultat.

Algolias begränsningar

För mindre webbplatser eller appar med begränsad data kan installation och löpande underhåll av Algolia kännas överväldigande jämfört med enklare söklösningar.

Att utnyttja den här plattformens anpassningsfunktioner till fullo kan innebära en inlärningskurva.

Algolia-priser

Bygg: Gratis

Väx: Betala efter användning

Premium: Anpassad prissättning

Elevate: Anpassad prissättning

Algolia-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 30 % av våra respondenter förlitar sig på AI-verktyg för forskning och informationsinsamling. Men finns det någon AI som hjälper dig att hitta den där förlorade filen på jobbet eller den viktiga Slack-tråden som du glömde att spara? Ja! ClickUps AI-drivna Connected Search kan omedelbart söka igenom allt innehåll i ditt arbetsutrymme, inklusive integrerade appar från tredje part, och hämta insikter, resurser och svar. Spara upp till 5 timmar i veckan med ClickUps avancerade sökfunktion!

Förutom filsökningar och appstartare som alla Alfred-alternativ jag har listat, vill du att din produktivitetsplattform ska hjälpa dig med mer än bara sökningar, snabba kommandon och lagring av kodsnuttar.

ClickUp är ett allt-i-ett-kommandocenter för projektledning – en digital arbetsplats som håller ordning på ditt team, dina uppgifter, dokument och din kommunikation på ett och samma ställe.

ClickUp strukturerar dina projekt i en tydlig hierarki. Du skapar arbetsytor för breda kategorier (som marknadsföring eller teknik) och delar sedan upp dem i utrymmen för specifika projekt (som en kampanj i sociala medier eller en produktlansering).

Precis som de bra Alfred-alternativ som jag har listat, låter ClickUp Universal Search dig hitta vad som helst var som helst i din arbetsyta.

Hitta allt snabbt med ClickUp Universal Search Få mer personliga och relevanta sökresultat i ClickUp Universal Search.

Du kan komma åt Universal Search från nästan var som helst i ClickUp, inklusive Command Center, Global Action Bar eller ditt skrivbord – det är alltid bara ett klick bort.

Och det är inte allt!

Få mer kraft med ClickUp Brain's AI Knowledge Manager, världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och ditt företags kunskapsbas med AI.

Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från vilket arbete som helst med ClickUp Brain.

ClickUp Brain gör mer än bara att hitta information. Behöver du veta statusen för en specifik uppgift eller detaljerna i en policy som nämnts i en tidigare diskussion? AI Knowledge Manager hittar svaret och presenterar det för dig på ett tydligt och koncist sätt.

Har du hittat dokumentet, men vill inte läsa igenom långa texter? Jag har varit där. Sammanfatta de viktigaste punkterna i långa dokument, uppgiftstrådar eller projektuppdateringar genom att skriva en prompt på ClickUp Brain! Detta sparar tid genom att du snabbt kan förstå essensen av informationen utan att läsa allt i detalj.

Du kan också använda ClickUp Automations för att minska manuellt arbete och frigöra tid för andra viktiga saker.

Skapa, spåra och övervaka alla dina ClickUp-automatiseringar, oavsett om de är anpassade eller fördefinierade.

ClickUp Automations effektiviserar ditt arbetsflöde genom att automatisera repetitiva uppgifter och eliminera behovet av att byta kontext.

Du kan skapa anpassade automatiseringar eller använda färdiga sådana som reagerar på specifika utlösare och utför fördefinierade åtgärder. Till exempel kan en statusuppdatering för en uppgift automatiskt skicka ett e-postmeddelande, uppdatera en beroende uppgift eller tilldela den till nästa teammedlem.

ClickUps bästa funktioner

Lägg till över 1000 ClickUp-integrationer , inklusive alla populära projektlednings- och produktivitetsverktyg som GitHub, Asana, Slack, GSuite och många fler.

Använd ClickUp Brain som din AI Knowledge ManagerTM för att snabbt navigera var som helst på ClickUp eller automatisera projektsammanfattningar, generera idéer, skriva bättre, skicka projektuppdateringar och statusrapporter samt skapa mallar för alla användningsområden.

Dela och få omedelbar feedback, chatta i realtid, skicka eller dela valfri fil eller video med ClickUp Chat View

Skapa, redigera, övervaka och spåra ClickUp Docs i realtid tillsammans med dina teammedlemmar, komplett med samarbetsdetektering och AI-driven innehållsskapande.

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar, visa rapporter och tilldela tid för ditt team var du än befinner dig med funktionen ClickUp Time Tracking

Begränsningar i ClickUp

Mobilversionen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Nya användare kan tycka att det stora antalet funktioner är överväldigande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Gå bortom Alfred-alternativen med ClickUp

Från snabba applikationsstartare till robusta sökfunktioner och AI-driven intelligens – Alfred och dess alternativ gör din arbetsupplevelse smidig.

Jag behövde dock en heltäckande lösning som enkelt integrerar projektledning, kommunikation och automatisering, och ClickUp visade sig vara en kraftfull konkurrent.

Oavsett om du är frilansare, ett litet företag eller ett stort företag erbjuder ClickUp en skalbar och anpassningsbar lösning som är utformad för att stärka ditt team och öka din produktivitet.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto för att effektivisera dina arbetsdagar!