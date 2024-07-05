Zapier vs. IFTTT: Vilket är bäst 2025?

Tänk på alla dessa dagliga rutinsysslor – skicka e-post, uppdatera kalkylblad, publicera statusuppdateringar eller till och med bara flytta data från ett verktyg till ett annat.

Det är här automatisering, som anpassade arbetsflöden och realtidsintegrationer, kommer till din undsättning. När du väl har etablerat dessa kan du låta dem arbeta outtröttligt i bakgrunden, vilket befriar dig från monotona uppgifter som att skicka e-post, uppdatera kalkylblad eller flytta data från ett verktyg till ett annat. Detta gör att du kan fokusera på viktigare saker och känna dig befriad från det vardagliga.

Med så många automatiseringsverktyg som inte kräver kodning kan även icke-tekniskt kunniga personer som marknadsförare och HR-team nu ta kontrollen och skapa sina egna automatiserade arbetsflöden. Detta gör att de kan hantera rutinmässiga uppgifter på ett effektivt sätt och känna sig mer i kontroll över sitt arbete.

Jag testade två av de mest populära programvarorna för automatisering av arbetsflöden – Zapier och IFTTT – för att ta reda på vilken som är bäst för automatisering av affärsappar och personliga enheter.

Vad är Zapier?

Zapier, grundat 2011, är en webbaserad plattform som gör det möjligt för användare att automatisera arbetsflöden och integrera med över 6000 appar, inklusive prylar. Det jag gillar med Zapier är dess kodfria approach till automatisering, som även en icke-tekniknörd som jag kan använda för att bygga flerstegsautomatiseringar och koppla ihop flera appar.

En annan fantastisk funktion för kodfri automatisering i Zapier är de förkonfigurerade zaps – färdiga arbetsflöden som kan automatisera uppgifter i olika appar.

via Hubspot

Zapier-funktioner

Låt oss ta en titt på Zapiers viktigaste funktioner.

1. Automatiseringar

via Zapier

Zapiers automatiseringsflöden, eller zaps, används vanligtvis för att automatisera repetitiva och rollspecifika uppgifter såsom marknadsföring eller försäljningsautomatisering.

Du kan också använda Zapiers automatiseringar för att skapa och uppdatera databaser, godkänna processer och mycket mer.

Zapier fungerar enligt en trigger-action-modell. Allt jag behövde göra var att ställa in en trigger (alla är förinställda) i en app och ställa in en action eller konsekvens för den i en annan app. I mitt fall handlade det om att skicka formulär från Webflow till Mailchimp.

2. Flexibilitet och anpassningsmöjligheter

Zapier erbjuder olika appintegrationer. Detta gör det enkelt att koppla ihop olika appar och automatisera olika processer.

Jag skapade flerstegsautomatisering, där en enda utlösare kan sätta igång en sekvens av åtgärder i olika appar. Detta möjliggör komplexa arbetsflöden och automatiserar hela processer med bara en utlösande händelse – som att skicka ett Webflow-formulär till både mitt e-postkampanjverktyg (Mailchimp) och CRM (Hubspot).

Det finns också andra alternativ för att lägga till filter som jag kan använda för att ange kriterier för när en zap (automatisering) ska köras eller ställa in scheman för att köra zaps vid specifika tidpunkter.

3. Artificiell intelligens

Zapier har också solida genAI-funktioner som hjälper dig att skapa komplexa arbetsflöden med bara några få kommandon.

Allt du behöver göra är att skriva in den automatisering du vill ha på vanlig engelska, så skapar Zapier zapen åt dig. Ännu bättre är att du kan använda AI-promptmallar som skapats av andra Zapier-användare som inspiration.

via Zapier

Andra saker du kan göra med Zapier AI är att bygga chatbots, skapa AI-fält för tabeller eller till och med be AI att förbättra dina nuvarande zaps och organisatoriska processer.

Zapier-priser

Gratis

Professional: Börjar med 750 uppgifter för 19,90 $/månad (faktureras årligen)

Team: Från 2000 uppgifter för 69 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Vad är IFTTT?

IFTTT, som står för ”If This, Then That”, låter dig automatisera uppgifter mellan olika tjänster med hjälp av applets – en kombination av triggers och åtgärder. IFTTT stöder ett omfattande ekosystem, inklusive sociala medieplattformar, produktivitetsverktyg, smarta hem-enheter och bärbara enheter. Detta gör det till ett utmärkt verktyg för att automatisera dina digitala processer både på jobbet och hemma.

Att ansluta mina Philips Hue-lampor till min telefon var lite mer komplicerat än att ansluta affärsappar, men det var ändå mycket enklare än jag hade trott.

Ett annat viktigt inslag i IFTTT är kanaler, som är enskilda tjänster som finns tillgängliga på IFTTT. För närvarande stöds över 800 kanaler.

IFTTT-funktioner

Låt oss ta en titt på hur IFTTT:s viktigaste funktioner fungerar.

1. Automatiseringar

När det gäller automatisering använder IFTTT också trigger/action-modellen. Men i det här fallet kallas de skapade arbetsflödena för applets. Om du till exempel har ett helt smart hem kan du göra allt.

via IFTTT

Var och en av IFTTT:s över 800 kanaler har sina egna triggers och åtgärder, som du kan använda för att skapa anpassade applets och köra automatiserade arbetsflöden. Här kopplar jag till exempel min Fitbit-klocka till Google Sheets.

via IFTTT

Du kan också klona och anpassa applets som skapats av andra IFTTT-användare och spara tid. En annan fantastisk funktion är multi-action-appleten, där du kan använda "trigger" i en app för att utlösa "actions" i olika appar.

2. Flexibilitet och anpassningsmöjligheter

IFTTT erbjuder några begränsade filtreringsalternativ för att anpassa dina applets. Men dess verkliga styrka är dess utvecklingsplattform. Med över 900 API:er gör det enkelt för utvecklare att skapa anpassade filter och anpassade integrationer med andra appar.

Du har också möjlighet att dela dina applets offentligt så att andra kan importera och använda dem.

3. Artificiell intelligens

Jag provade också IFTTT AI-promptbyggaren. Här är den prompt jag gav och resultatet:

via IFTTT

via IFTTT

Häftigt, eller hur?

IFTTT har också några AI-drivna applets för regelbundna uppgifter som kan vara mycket användbara för marknadsförare och skribenter.

Det finns för närvarande fyra AI-drivna verktyg:

AI-innehållsskapare som hjälper dig att skriva snabbare genom att generera idéer och skapa innehållsöversikter.

AI-prompt för att utforma svar på frågor eller uppmaningar som du begär

AI social creator för att automatiskt skapa tweets för blogginlägg när de publiceras

AI-sammanfattare för att generera sammanfattningar av bloggar, RSS-flöden och mer för att generera sammanfattningar av bloggar, RSS-flöden och mer

Du kan också använda IFTTT:s ChatGPT-plugin för att hitta information i ditt konto eller utföra åtgärder som att skicka e-post. Men du behöver ett ChatGPT Plus-abonnemang för att få tillgång till denna plugin.

IFTTT-priser

Gratis: Gratis för alltid (2 applets)

Pro: 3,49 dollar per månad (20 applets)

Pro+: 14,99 $ per månad (obegränsat antal applets)

Zapier vs IFTTT: Jämförelse av funktioner

Funktion Zapier IFTTT Automatiseringstyper Programvara och IoT-enheter Programvara och IoT-enheter Flernivåarbetsflöden Ja, du kan ställa in flera triggers och åtgärder i en zap för att köra komplexa arbetsflöden. Du kan bara ställa in flera åtgärder i varje applet, inte triggare. Totalt antal integrationer 6000+ 800+ Filter Ja Begränsat; kräver kodning för att skapa komplexa filter Utvecklingsplattform Ja Ja Schemaläggning av åtgärder Ja Nej AI-stöd Ja Ja

Nu ska vi göra en djupgående jämförelse av de olika automatiseringsfunktionerna hos IFTTT och Zapier.

1. Automatiseringar

Det första kriteriet är utan tvekan båda verktygens funktioner för automatisering av arbetsflöden.

Zapier

Zapier är känt för sin drag-and-drop-funktion för automatisering av arbetsflöden. Det är enkelt att använda och gör det möjligt för icke-tekniska användare att ansluta flera appar utan att skriva kod.

Jag tyckte dock att vissa komplicerade automatiseringar på Zapier var lite svåra, och det fungerade bättre för att ansluta affärsappar än smarta hem-enheter.

IFTTT

IFTTT, å andra sidan, är känt för sina enkla, villkorade automatiseringar. Det är extremt lätt att använda, och dess mobilapp gör det otroligt enkelt för användare att bygga och köra applets direkt från sina telefoner. Jag kunde skapa automatiseringar för både appar och enheter mycket snabbare.

Detta gör det till ett utmärkt val för användare som letar efter ett verktyg som fungerar med både deras affärsappar och smarta hem-enheter.

Zapier vs. IFTTT: Det bästa automatiseringsverktyget utan kod Det var en jämn omgång, men vi har en vinnare. Det är IFTTT! IFTTT ligger i täten på två fronter: det är en superpraktisk mobilapp och har lika bra automatiseringsflöden för appar och enheter.

2. Anpassningar

Nästa kriterium är hur flexibla Zapier och IFTTT är och hur de hjälper till med anpassade arbetsflöden.

Zapier

Som standard erbjuder Zapier många anpassningsalternativ. Först kan du skapa komplexa, flerstegs-zaps för att koppla samman olika appar. Sedan finns det villkorliga regler för att ytterligare anpassa när en app ska köras.

Andra fantastiska anpassningsfunktioner inkluderar avancerade filtrerings- och schemaläggningsalternativ. Dessutom finns det en utvecklingsplattform som ger tillgång till Zapier API:er för att hjälpa företag att koppla interna verktyg till anpassad kod.

IFTTT

Till skillnad från Zapier erbjuder IFTTT begränsade anpassningsalternativ. Det mest anmärkningsvärda är applets med flera åtgärder, som använder en enda utlösare för att köra flera åtgärder i olika appar. För mer komplexa arbetsflöden eller filtrering måste du använda kod och bygga arbetsflöden på IFTTT:s utvecklingsplattform, vilket gör det otillgängligt för icke-tekniskt kunniga personer som jag.

Här är Zapier den klara vinnaren. Det erbjuder inte bara fler anpassningsalternativ, utan också fler integrationer (över 6000), medan IFTTT endast erbjuder cirka 800 integrationer.

3. Artificiell intelligens

Det sista kriteriet i denna kamp är artificiell intelligens (AI). Det är viktigt att analysera hur båda verktygen klarar sig när det gäller att påskynda arbetet med AI.

Zapier

Zapier använder AI-funktioner för att påskynda skapandet av arbetsflöden. Detta inkluderar att skapa zaps från grunden med textprompter och att använda AI för att granska och optimera befintliga processer.

Dessutom är den GPT-drivna chatboten (fortfarande i betaversion) ett utmärkt tillskott till Zapiers AI-verktygslåda.

IFTTT

IFTTT:s kostnadsfria plan inkluderar AI-promptbyggaren och fyra ytterligare verktyg för att lägga till kraften i AI till dina automatiseringar. Dessa verktyg hjälper till med uppgifter som att utforma innehåll, sammanfatta bloggar eller skapa uppmaningar i arbetsappar.

ChatGPT Plus-användare kan dessutom utnyttja genAI-funktionerna i IFTTT för att optimera processen för att skapa arbetsflöden.

Zapier vs. IFTTT: Vilket har djupare AI-integrationer? Denna omgång går till IFTTT. Det erbjuder fler AI-alternativ, och AI-promptbyggaren är gratis – en klar bonus.

Priser inkluderar

Planera Zapier IFTTT Gratis Obegränsade ZapsTvåstegs-ZapsAI-power-ups 2 applets Obegränsat antal applets Gratis åtkomst till mobilappen Enkla integrationer utan kodning Zapier Professional vs. IFTTT Pro Flerstegs-Zaps Obegränsat antal premiumappar Tillgång till webhooks E-postsupport 20 appletsApplets med flera åtgärderWebhooks Kundsupport Zapier Teamvs. IFTTT Pro+ Obegränsat antal användareDelad automatiseringPremiumsupport Obegränsade appletsAI-tjänsterFilterkoderPrioriterad support Företag Avancerade app- och åtkomstkontrollerÅrliga uppgiftsbegränsningarSärskild teknisk support Ingen Enterprise-plan

Zapier vs. IFTTT: På Reddit

Min åsikt finns här, men det räcker inte.

Låt oss också titta på några opartiska åsikter från internet – även kända som Reddit-recensioner. Vid första anblicken verkar det som att många användare föredrar IFTTT framför Zapier, eftersom det senare blir dyrt när man kör flera automatiseringar.

Enligt rudiger_80,

Jag tycker att det är ganska dyrt i jämförelse. Jag använder båda, och tjänsterna överlappar varandra något, men jag tycker att de har olika användningsområden. Jag använder Zapier mycket mer sparsamt eftersom det blir dyrt att använda dem ofta. Om du bara kör en mycket liten mängd automatiseringar kan det vara okej.

After-Cell säger:

Jag måste ha levt under en sten, eftersom jag precis har upptäckt Zapier via ChatGPT-plugin. Det påminner mig om IFTTT. Kostnaden är dock hög för ett litet företag. Det är motiverat om du använder det för många olika ändamål. Jag är säker på att det redan är oumbärligt för dig, men jag kan inte testa det för att hitta alla sätt det kan hjälpa mig att motivera kostnaden. Jag är ensamföretagare, så jag skulle vara den enda som använder det.

Jag måste ha levt under en sten, eftersom jag precis har upptäckt Zapier via ChatGPT-plugin. Det påminner mig om IFTTT.

Bradwbowman säger:

Vi älskar Zapier, men de älskar inte längre sina kunder. De höjde vår månadsavgift med 400 % till 600 dollar och minskade våra uppgifter från 75 000 till 50 000 per månad... Vårt företag är bokstavligen beroende av dem, men vi flyttar sakta över våra uppgifter från dem.

Användarna verkar uppskatta IFTTT:s prissättning, särskilt för hemautomatisering. Användaren rmzy skriver:

”Jag har köpt det sedan de startade. Jag fick ett bra erbjudande, så jag kommer nog inte att sluta med det. Jag använder applets på alla möjliga sätt. Jag har minst 12 webbplatser och automatiseringar igång. Det finns alternativ, men priset på ifttt är oslagbart.”

Det verkar också som att människor föredrar att använda IFTTT och Zapier för olika saker:

IFTTT för hemautomatisering

Yoshers16 anser att:

Förhindrar att bläckpatronerna i min skrivare torkar ut. Varannan vecka skickas ett e-postmeddelande till min internetanslutna skrivare. E-postmeddelandet skrivs ut. När jag passerar en viss geografisk gräns skickas ett sms till min partner om att jag är X minuter hemifrån. Det gör det lättare att planera middagen. Registrera när jag anländer till/lämnar arbetet

Förhindrar att bläckpatronerna i min skrivare torkar ut. Varannan vecka skickas ett e-postmeddelande till min internetanslutna skrivare. E-postmeddelandet skrivs ut.

När jag passerar en viss geografisk gräns skickas ett sms till min partner om att jag är X minuter hemifrån. Det gör det lättare att planera middagen.

Registrera när jag anländer till/lämnar arbetet

Zapier för programvaruintegrationer

En användarspårningsdisk uppger att

Zapier har över 1000 integrerade appar, vilket är betydligt fler än någon annan ”koppling” på marknaden, inklusive automate dot io som kanske har 100. Hur vi använder Zapier: – Uppdatera/skapa data i vår intercom – RSS-flöden till Twitter-inlägg/blogginlägg – Konverteringsspårning/händelsespårning – Fakturering/Stripe-relaterade automatiseringar [sic] – Meddelanden om försäljning/konverteringar/aktiveringar

Zapier har över 1000 integrerade appar, vilket är betydligt fler än någon annan ”koppling” på marknaden, inklusive automate dot io som kanske har 100.

Hur vi använder Zapier:

– Uppdatera/skapa data i vår intercom

– RSS-flöden till Twitter-inlägg/blogginlägg

– Konverteringsspårning/händelsespårning

– Fakturering/Stripe-relaterade automatiseringar [sic]

– Meddelanden om försäljning/konverteringar/aktiveringar

Sammanfattningsvis ser det ut så här: IFTTT är det mer prisvärda alternativet när du skalas upp, och även om de är liknande har båda olika styrkor. För Zapier är det integrationer, och för IFTTT är det automatiseringar.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Zapier och IFTTT

Zapier och IFTTT kan vara utmärkta resurser för företag som vill koppla samman olika arbetsappar och automatisera processer, men det finns ett enklare (och billigare) sätt att göra detta – att välja en allt-i-ett-plattform för arbetsplatshantering som också har inbyggda integrationer med vanliga arbetsappar kan vara ett utmärkt alternativ till IFFTT eller Zapier.

Ja, jag menar ClickUp! Med ClickUp behöver du ingen utvecklingserfarenhet för att köra automatiseringar eller ansluta till över 1 000 affärs- och personliga appar.

Hantera dina projekt, uppgifter och kommunikation från en enda plattform med ClickUp.

Eftersom ClickUp är en plattform för produktivitet och arbetsplatshantering som har inbyggda lösningar för allt från projektledning och dokumentskapande till intern kommunikation och till och med CRM, behöver du inte många andra produktivitetsverktyg.

De senaste månaderna har jag använt ClickUp Docs för att göra anteckningar, planera budgeten och spåra vanor. På jobbet använder vi ClickUp för allt från uppföljning av försäljning och marknadsföringskampanjer till planering av sprintar.

Det erbjuder också färdiga integrationer med över 1000 verktyg, så du slipper lappa ihop dina arbetsverktyg och skicka data med komplicerade arbetsflöden.

ClickUp-funktioner

Låt oss ta en titt på hur ClickUp kan hjälpa företag av alla storlekar att spara tid med anpassade arbetsflöden, integrationer och mycket mer.

1. Automatiseringar

ClickUps automatiseringar kan hjälpa dig att automatisera vardagliga uppgifter som projektöverlämningar, statusuppdateringar och mycket mer på bara några minuter. Baserat på det enkla konceptet när och då kan du köra enkla arbetsflöden beroende på olika villkor.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter genom att skapa utan kod med ClickUp Automations.

ClickUp kommer också med över 100 fördefinierade automatiseringar som du kan aktivera med bara några klick. Och det bästa av allt – ClickUp Automations fungerar också med externa appar – så att du kan samla alla dina uppgifter eller data i ett gemensamt arbetsflöde.

2. Integrationer

ClickUp har över 1000 integrationer, inklusive populära arbetsappar som GitHub, Slack, Figma och Zendesk. Genom att smidigt koppla ihop ClickUp med andra arbetsverktyg kan du centralisera information, samarbeta mer effektivt och få bättre överblick över projektets framsteg.

Spåra och hantera din GitHub-aktivitet från ClickUp Projects

Med integrationen mellan ClickUp och GitHub kan utvecklare till exempel automatiskt koppla GitHub-aktivitet till ClickUp-uppgifter, skicka GitHub-aktivitet (som pull-förfrågningar) till ClickUp i realtid och till och med uppdatera ClickUp-uppgifter från GitHub.

3. Universell sökning

En annan användbar funktion är ClickUps universella sökfunktioner. Det finns två alternativ för universell sökning: privat (där endast användaren ser resultaten) och delad (där resultaten är synliga för alla medlemmar i arbetsytan).

Hitta alla data, bilder eller filer på några sekunder med ClickUp Universal Search.

Universal Search drivs av ClickUp Brain, dess genAI-motor, och kan hitta alla typer av information, vare sig det är en fil, en uppgift, en chatt eller ett utdrag ur ett dokument. Detta främjar transparens och teamets produktivitet inom arbetsytan, så att alla medlemmar kan komma åt all information de behöver utan att behöva fråga andra eller leta igenom gamla dokument.

4. Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

Undvik datasilos och arbeta smartare med ClickUp

Både Zapier och IFTTT är utmärkta verktyg för att koppla samman dina arbetsappar och, i fallet med IFTTT, även din smarta hårdvara. Men det är en tidskrävande process och kan bli dyrt när du börjar köra flera automatiseringar.

Om du har ett snabbväxande företag som vill förbättra sin operativa effektivitet kan en allt-i-ett-plattform som ClickUp vara ett utmärkt alternativ till IFTTT och Zapier. För det första erbjuder ClickUp ett brett utbud av inbyggda integrationer. Detta minskar behovet av att förlita sig på tredjepartsintegrationer eller lappa ihop anslutningar genom flera verktyg, vilket förenklar integrationsprocessen.

Dessutom kan ClickUps inbyggda automatiseringsfunktioner och arbetsflödesmallar gynna både enskilda medarbetare och hela team genom att minska repetitiva uppgifter och fokusera på strategiskt arbete.

Registrera dig för ClickUp idag och upptäck hur det kan hjälpa dig att bättre koppla samman dina appar och förenkla arbetsprocesser.