ENFP vs. INFP: Vi avslöjar kontrasterna mellan personlighetstyperna

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett verktyg för personlighetsbedömning som utvecklats av mor-dotterduon Katharine Cook Briggs och Isabella Briggs Myers och baseras på Carl Jungs teori om psykologiska typer.

Den kategoriserar individer i en av 16 personlighetstyper baserat på deras preferenser i fyra dikotomier:

Extraversion (E) – Introversion (I) Sensing (S) – Intuition (N) Tänkande (T) – Kännande (F) Bedömande (J) – Perciperande (P)

Dessa preferenser resulterar i kombinationer som ENFP (extravert, intuitiv, känslosam, perceptiv) eller INFP (introvert, intuitiv, känslosam, perceptiv). Varje typ har sina egna kognitiva funktioner, egenskaper, styrkor och svagheter som gör att de sticker ut.

Konceptet är användbart i moderna affärsscenarier där ledare måste hantera en mångfaldig grupp av människor. Att veta om dina teammedlemmar är ENFP eller INFP gör att du kan förstå dem bättre och planera uppgifter för dem därefter.

I den här artikeln undersöker vi de viktigaste skillnaderna mellan ENFP- och INFP-personer och hur man kan utforma samarbetsstrategier som tillgodoser deras unika behov.

ENFP vs. INFP Personlighetstyper i korthet

Här är en kort översikt över skillnaderna och likheterna mellan ENFP och INFP.

Skillnader:

Funktion ENFP INFP Beteendepreferenser Anses vara extraverta, eftersom de föredrar sin huvudsakliga utåtriktade funktion (extraverta intuition) framför sin introverta funktion (introverta känslor). Anses vara introverta, eftersom de föredrar sin huvudsakliga introspektiva funktion (introvert känsla) framför extravert tänkande. Social preferens Hämta energi från sociala interaktioner Hämta energi från ensamhet och introspektion Beslutsfattande Fatta impulsiva beslut Kämpa med obeslutsamhet Koncentration Kämpa för att behålla fokus Kan lätt behålla fokus Natur Naturligt självständig Bli assertiv när du blir provocerad

Likheter:

Båda vill göra världen till en bättre plats.

Båda har en talang för nytänkande.

Båda drivs av sina personliga värderingar och övertygelser.

Båda har samma kognitiva funktioner (men i olika ordning).

Vi kommer att fortsätta diskussionen om INFP vs. ENFP om ett tag, men innan dess ska vi ta en titt på varje personlighetstyp.

Vad är en ENFP-personlighetstyp?

ENFP-personer är utåtriktade och fulla av liv och är festens mittpunkt. Tack vare sina dominerande extraverta funktioner känner de sig energiska i sällskap med andra. Som kreativa individer älskar de sin frihet och strävar efter att bidra med något innovativt.

Som naturliga ledare finner ENFP-personligheter glädje i att få fram det bästa i andra. De kallas ofta för mästare på grund av denna egenskap.

Viktiga egenskaper hos en ENFP

ENFP-personer är fulla av entusiasm och karisma.

De föredrar att fokusera på framtiden snarare än att arbeta med rutinmässiga vardagsuppgifter.

De förstår människor väl

De har naturliga ledaregenskaper.

De söker godkännande och beröm från andra

ENFP:s styrkor och svagheter

Styrkor:

Ha utmärkta kommunikations- och sociala färdigheter

Skapa assertiva och självsäkra ledare

Utveckla originella och kreativa lösningar på komplexa problem.

Ta ställning för det de tror på

Svagheter:

Har svårt att hålla fokus och vara disciplinerad

Har en tendens att tänka för mycket

ENFP-personer på jobbet

ENFP-personer trivs i kreativa roller där de kan uttrycka sig genom sin konstnärliga känsla. Låt oss utforska deras arbetsledningsstilar och preferenser som ledare och anställda:

ENFP-personer i ledande befattningar

ENFP-personer är som ledare djupt engagerade i sina teammedlemmars utveckling. De erbjuder stor flexibilitet och frihet till de team de leder och uppmuntrar medarbetarna att tänka utanför boxen. Eftersom de är starkt fokuserade på ideal försummar de dock ofta de praktiska detaljerna i genomförandet. De kan ha nytta av att ha teammedlemmar som är duktiga på att genomföra.

ENFP-personer som anställda

Som anställda gillar ENFP-personer inte rutinmässigt, vardagligt arbete – de föredrar nya uppgifter som kräver fantasi och stimulerar deras nyfikenhet. De motiverar andra att prestera bra och uppmuntrar kreativitet. De är duktiga på att komma med nya idéer, men har svårt att slutföra en handlingsplan och gå vidare.

ENFP-karriärvägar

ENFP-personer kan frigöra sin sanna potential inom följande karriärvägar:

Personalchef

Marknadsanalytiker

Försäljningschef

Utbildnings- och utvecklingsspecialist

PR-chef

Psykolog

Lärare/professor

Grafisk designer

Författare

Inredningsarkitekt

Vad är en INFP-personlighetstyp?

INFP-personlighetstypen, även känd som idealisten, drivs av sina ideal, värderingar och känslor. De är öppensinnade, kreativa och inåtvända individer som tycker om att vara ensamma. De har blicken riktad mot helheten och söker efter sätt att påverka världen på ett positivt sätt.

INFP-personer kallas ofta för medlare på grund av sitt vänliga och empatiska sätt att bemöta människor. Precis som kundtjänstteam använder empati-kartor för att förstå sina kunder, använder INFP-personer sin intuition för att förstå människorna omkring sig och skapa meningsfulla relationer. De finner glädje i att stärka andra.

Viktiga egenskaper hos en INFP

INFP-personer bryr sig om andra och förstår dem på ett djupare plan.

De vill göra världen till en bättre plats

De har en kreativ och konstnärlig läggning.

De tappar ofta kontakten med verkligheten.

De ställer höga krav på sig själva och söker efter sätt att uppnå kontinuerlig tillväxt.

INFP:s styrkor och svagheter

Styrkor

Besitter hög intellektuell och moralisk integritet

Sträva efter att ha en positiv inverkan på världen

Ta hänsyn till allas åsikter med ett öppet sinne.

Främja personlig utveckling för sig själva och andra

Svagheter

Hög idealism gör dem överkänsliga

Brist på pragmatisk inställning till verkliga problem

INFP-personer på arbetsplatsen

På arbetsplatsen är INFP-personer öppna för samarbete och föredrar arbete som stämmer överens med deras värderingar och syften. Låt oss utforska deras unika arbetsstilar som ledare och teammedlemmar:

INFP-personer i ledande befattningar

INFP-personer i ledande positioner känner igen sina teammedlemmars dolda talanger och uppmuntrar dem att tänka utanför ramarna för beprövade lösningar.

INFP-personers framsynthet gör att de kan utforma effektiva långsiktiga strategier för organisationen. De trivs bland samarbetsvilliga teammedlemmar och har ofta svårt att hantera motsatta åsikter.

INFP-personer som anställda

Som anställda lockas INFP-personer sällan av enbart pengar eller status. De föredrar att arbeta med likasinnade människor som delar samma visioner och är engagerade i ett större syfte.

När det gäller problemlösning genererar de kreativa och innovativa idéer efter att ha beaktat allas synpunkter. De tenderar att undvika mycket konkurrensutsatta arbetsmiljöer.

INFP-karriärvägar

Följande karriäralternativ gör det möjligt för INFP-personer att utnyttja sin potential på bästa sätt:

Modedesigner

Grafisk designer

Psykolog

Författare

Redaktör

Personalchef

Skol-/karriärrådgivare

Socialarbetare

Tal- och språkterapeut

Specialpedagog

Ett snabbt tips: Vill du lära dig mer om INFP-personer? Utforska denna sammanställda lista med INFP-böcker för djupgående insikter.

Viktiga skillnader och likheter mellan ENFP och INFP

INFP- och ENFP-personer har vissa gemensamma drag, men också några tydliga skillnader.

Viktiga skillnader

De två personligheterna styrs av samma fyra kognitiva funktioner (mentala processer som vi använder för att uppfatta världen eller fatta beslut). De har två introverta funktioner och två extraverta funktioner vardera. Funktionerna fungerar dock i olika ordning, vilket leder till olikheter.

De kognitiva funktioner som varje personlighetstyp föredrar är följande:

Kognitiva funktioner ENFP INFP Dominant funktion Extravert intuition (Ne) Introvert känsla (Fi) Hjälpfunktion Introvert känsla (Fi) Extravert intuition (Ne) Tertiär funktion Extraverterat tänkande (Te) Introvert sensorisk (Si) Underordnad funktion Introvert sensorisk (Si) Extraverterat tänkande (Te)

Låt oss förstå de viktigaste skillnaderna mellan de två personlighetstyperna:

Interagera med andra

ENFP-personer är extroverta individer som känner sig glada och energiska när de interagerar med andra. De säger vad de tänker och är mer benägna att komma med snabba svar som driver konversationen framåt.

De behöver också tid för sig själva ibland, men långa perioder av ensamhet och brist på yttre stimuli gör dem uttråkade.

Å andra sidan styrs INFP-personer av dominerande introverta funktioner och vänder sig inåt för att hämta energi. De tycker om att vara ensamma och känner sig ofta utmattade i sociala situationer där de måste interagera med stora grupper.

De är sällan särskilt pratsamma vid sammankomster, men de kan knyta djupare band med en liten grupp likasinnade nära vänner.

Handlingssätt

ENFP-personer är handlingsinriktade. De tänker inte två gånger innan de kastar sig in i en uppgift – de gör det först och funderar efteråt. De tenderar att fatta snabba och impulsiva beslut. De älskar nya upplevelser och äventyr.

Å andra sidan uppvisar INFP-personer en viss obeslutsamhet. De funderar länge innan de fattar ett beslut och agerar. De drivs av fantasi, introspektion och reflektion över sin inre värld. De tar varje steg eftertänksamt och försiktigt.

Fokus

ENFP-personer är mycket entusiastiska och startar ofta flera projekt samtidigt, men fullföljer dem inte. De har svårt att fokusera på en sak under en längre tid. Därför har de svårt att slutföra de uppgifter de påbörjat.

Å andra sidan är INFP-personer djupa tänkare som förblir fokuserade på uppgiften. De bryr sig inte om distraktioner, och när de påbörjar en uppgift är det mer troligt att de slutför den.

Assertivitet

ENFP-personer är bekväma och självsäkra med sin extraverta tänkande-funktion (Te), vilket gör dem naturligt assertiva. De kan leda ett team utan ansträngning och utöva assertivitet på ett vänligt och icke-hotfullt sätt.

Å andra sidan tenderar INFP-personer att plötsligt bli mer assertiva när de triggas av en person eller en situation. Detta kan inträffa när något strider mot deras värderingar och övertygelser, vilket kan få omgivningen att tro att personen överreagerar.

Viktiga likheter

ENFP- och INFP-personer liknar varandra på följande sätt:

1. Innovativt tänkande

Båda personligheterna tänker utifrån innovativa perspektiv, vilket hjälper dem att komma på unika, kreativa lösningar på komplexa problem.

2. Värdesystem

ENFP- och INFP-personer lever sina liv genom att vara trogna sina värderingar och övertygelser. De bryr sig föga om logik eller förutbestämda förväntningar.

3. Att göra världen till en bättre plats

Båda personligheterna har en djup önskan att lämna ett positivt avtryck på världen. De gör detta genom att vara empatiska, uppmuntra andra att göra bra ifrån sig och leva ett liv i linje med det större syftet.

Samarbetsstrategier för ENFP och INFP

Vissa föredrar att arbeta ensamma, medan andra trivs i samarbetsinriktade arbetsmiljöer – olika MBTI-typer har olika preferenser. Men när deras syn på livet, beslutsfattande och inställning till arbete skiljer sig åt kraftigt blir det svårt att arbeta tillsammans.

För att hantera denna fråga kan HR-chefer och teamledare implementera samarbetsstrategier som tar hänsyn till alla personlighetstypers preferenser och samlar dem under ett och samma paraply.

Här är några strategier att överväga:

1. Effektivisera kommunikationen för alla personlighetstyper

Skapa en arbetsmiljö där alla personlighetstyper – introverta, extroverta eller andra – känner sig hemma och trivs. Ett sätt att uppnå detta är att diversifiera kommunikationskanalerna, så att teammedlemmarna kan interagera med varandra på det sätt de föredrar.

Arbetshanteringsverktyg som ClickUp erbjuder flera olika kommunikationssätt, allt inom en centraliserad plattform. Anställda kan använda dessa kanaler för att kommunicera med andra i realtid eller asynkront, beroende på vad de föredrar. Låt oss undersöka hur:

Spela in din skärm med ClickUp Clips och dela idéer med teammedlemmarna snabbt. Förvandla klipp till uppgifter, tilldela dem till ägare, kommentera för att ge feedback och håll arbetet igång. Från att välkomna kunder, dela produktdemonstrationer, rapportera buggar och dela designfeedback till att tillhandahålla projektuppdateringar – Clips är det enklaste sättet att kommunicera.

Bättre asynkron kommunikation börjar med ClickUp Clips Säg adjö till långa kommentartrådar och onödiga möten – spara tid och kommunicera snabbare med ClickUp Clips.

Säg adjö till långa kommentartrådar och onödiga möten – spara tid och kommunicera snabbare med ClickUp Clips.

Hantera all teamkommunikation på ett och samma ställe med ClickUps chattvy och kommunicera med teammedlemmarna i realtid. Använd @mention-funktionen i uppgiftskommentarer för att direkt vända dig till teammedlemmar, be om hjälp, få förtydliganden, ge uppdateringar eller följa upp.

Samla all projektrelaterad kommunikation i ClickUp Chat View och håll kontakten med teammedlemmarna med hjälp av uppgiftskommentarer.

Skapa en detaljerad kommunikationsplan med hjälp av ClickUps mall för kommunikationsplanering.

Ladda ner denna mall Förmedla rätt budskap till rätt intressenter med ClickUps whiteboardmall för kommunikationsplanering.

Använd det för att beskriva din målgrupp för att förmedla ett budskap, mål, budskapets innehåll, leveransmetoder och frekvens, och gör interaktionerna mer avsiktliga och effektiva.

2. Se till att alla är på samma sida

Skapa en transparent arbetsmiljö där alla håller sig uppdaterade om projektets mål, framsteg och deadlines. När teammedlemmarna vet vem som arbetar med vad blir det lättare att undvika schemakonflikter och hjälpa teamet att arbeta framåt som en enhet.

Med över 15 anpassningsbara alternativ är ClickUp Views ett användbart verktyg för att genomföra denna strategi. Oavsett om teamen vill ha en överblick över sina projekt eller fördjupa sig i en viss uppgift kan de göra det enkelt. Låt oss utforska hur:

Dra och släpp uppgifter, visualisera framsteg och identifiera hinder tidigt med hjälp av Kanban-tavlor med ClickUps tavelvy

Se statusen för dina uppgifter med ett ögonkast och flytta slutförda uppgifter snabbt till nästa steg med ClickUps tavelvy.

Skapa ett flexibelt schema med hjälp av tidslinjevyn i ClickUp , prioritera uppgifter utifrån deadlines och håll interna och externa intressenter uppdaterade.

Samarbeta kring prioriteringar och håll dig uppdaterad om deadlines med hjälp av ClickUps tidslinjevy.

Få reda på vad dina teammedlemmar arbetar med, vilka uppgifter som har slutförts och uppskatta arbetsbelastningen med ClickUp Team View.

Mät arbetskapaciteten, dra och släpp uppgifter för att omfördela resurser och följ framstegen smidigt med ClickUps Team View.

Som en app för teamkommunikation erbjuder ClickUp också anpassningsbara, färdiga mallar för kommunikationsplaner för att upprätthålla transparens mellan team och hierarkier.

Låt oss ta ClickUps mall för kommunikationsmatrisrapport som exempel.

Ladda ner denna mall Få en omfattande översikt över din organisations kommunikationskanaler med ClickUps mall för kommunikationsmatrisrapport.

Denna mall ger en visuell översikt över vilka team som är kopplade till varandra och arbetar tillsammans med projekt.

Använd det för att beskriva vilka teammedlemmar som interagerar med vem och hur ofta, identifiera kommunikationsbrister och eliminera överflödiga kommunikationskanaler för bättre effektivitet och snabbare beslutsfattande.

Anpassa mallen efter ditt arbetsflöde och leverera meddelanden till rätt intressenter vid rätt tidpunkt.

Om regelbundna teammöten är viktiga i ditt arbetsflöde kan du använda ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris för att hålla ordning.

Ladda ner denna mall Förbättra samarbetet mellan teammedlemmarna, säkerställ smidig mötesplanering och öka produktiviteten med ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris.

Det hjälper teamen att:

Definiera roller och ansvar för uppgifter

Fastställ tidsplaner för kommande projekt

Upprätta mötesplaner

Skissera mötesmål/mål

Upprätta riktlinjer för regelbundna standup-möten.

Förutom att förbättra kommunikationen optimerar denna mall informationsutbytet mellan team, ökar ansvarstagandet och höjer produktiviteten.

3. Erbjud smidigt samarbete

Kommunikationssystemet bör ha tillräckligt med utrymme för både samarbete och självständigt arbete, så att olika personlighetstypers preferenser tillgodoses.

Medan självständiga uppgifter är lätta att hantera är samarbete i tvärfunktionella distansarbetsgrupper ingen lätt uppgift. Du måste erbjuda en virtuell plats där teamen kan utnyttja sin kreativitet och utveckla nya idéer, ungefär som vid en personlig brainstorming-session.

Här kan ClickUp Whiteboards hjälpa till.

Det är en visuell samarbetsplattform där teammedlemmar kan arbeta tillsammans i realtid och omvandla sina idéer till meningsfulla åtgärder, även när de befinner sig i olika delar av världen.

Så här gör du:

Brainstorma, lägg till anteckningar och kom med idéer tillsammans med ditt team för att hitta innovativa lösningar.

Skissa upp produktutveckling, kundförvärv, inkommande tillväxt eller någon annan central strategi med en visuell färdplan.

Organisera teamretrospektiv och håll koll på agila arbetsflöden

Skapa uppgifter direkt från whiteboardtavlor

Lägg till länkar till andra uppgifter, dokument och filer för att ge dina åtgärdspunkter mer sammanhang.

Samarbeta med ditt team om idéer, planera arbetsflöden och förvandla visioner till handling med ClickUp Whiteboards.

4. Snabba upp arbetet med AI

Olika personligheter har olika sätt att närma sig arbetet och varierande nivåer av fokus. ENFP-personer tenderar till exempel att tappa fokus lätt om arbetet inte är tillräckligt tillfredsställande. INFP-personer kan däremot behålla fokus på en uppgift, men den måste stämma överens med deras värderingar och syfte.

Som HR-chefer eller teamledare kan ni försöka optimera arbetsprocesserna med AI så att medarbetarna inte behöver slösa tid på rutinmässiga, repetitiva uppgifter.

En praktisk AI-copilot som ClickUp Brain kan vara ett utmärkt tillskott till ditt arbetsflöde, som hjälper teammedlemmarna att förbli produktiva och kanalisera sin energi till kärnuppgifter som gör skillnad.

Så här kan ClickUp Brain underlätta din arbetsbelastning och spara värdefull tid:

Sök efter uppgifter, dokument och personer i din arbetsyta och få exakta svar – du behöver inte interagera med kollegor för snabba frågor (om du inte verkligen vill!).

Skapa automatiserade uppgiftsöversikter och standups för att hålla dig uppdaterad om ditt teams framsteg.

Sammanfatta mötesanteckningar utan manuellt arbete

Skapa meddelanden och e-postmeddelanden i önskad ton utan att lägga ner timmar på det.

Automatisera skrivandet av projektbeskrivningar, blogginlägg och redigering av innehåll

Lägg till dina specifika krav och skapa projektbeskrivningar på några sekunder med ClickUp Brain.

5. Uppmuntra professionell utveckling

Vissa personlighetstyper, särskilt ENFP-personer, drivs av personlig och professionell utveckling. Ledare kan uppmuntra detta genom att tillhandahålla resurser för lärande och utveckling, genomföra regelbundna utbildningar och erbjuda mentorprogram.

Som chef eller HR-ansvarig kan du tillhandahålla mallar för karriärplaner till dina medarbetare och hjälpa dem att skapa en färdplan för att uppnå sina professionella mål.

Du kan till exempel använda ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan för att hjälpa dina medarbetare att förvärva nya färdigheter och förbereda dem för högre positioner inom företaget.

Med detta färdiga ramverk kan du skapa individuella och omfattande utvecklingsplaner, följa framstegen mot målen och behålla de bästa talangerna.

Ladda ner denna mall Stärk ditt team med nya färdigheter och visa ditt engagemang för deras utveckling med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan.

Med gott om utrymme för tillväxt och lärande känner sig medarbetarna motiverade och utvecklar en produktiv inställning. Mallen är utformad för att frigöra den bästa potentialen hos din personal och säkerställa att de nya färdigheterna berikar dem individuellt och maximerar deras bidrag till organisationen.

6. Samla tvärfunktionella team under ett tak

Hemligheten bakom ett framgångsrikt samarbete är att få alla att sträva mot de övergripande målen för organisationen och göra dem till en integrerad del av ett ekosystem. Det är inte lätt att uppnå detta för distansbaserade, tvärfunktionella team. Du behöver ett verktyg för arbetshantering och samarbete som ClickUp Teams.

Från produktutveckling, marknadsföring, försäljning, projektledning och personaladministration till kundservice och mycket mer – ClickUp Teams är fullspäckat med funktioner som är utformade för alla avdelningar på din arbetsplats.

Med sin centraliserade programvara kan dina team hantera sin arbetsbelastning från en enda plattform. De kan kommunicera med interna och externa intressenter, hålla sig uppdaterade om personliga och professionella mål och hantera alla arbetsrelaterade dokument, konversationer och resurser på ett och samma ställe.

Du behöver inte växla mellan olika appar – ClickUp klarar allt!

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetarna förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbetet att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och ge energi!

En plattform för flera personlighetstyper

Att förstå nyanserna mellan INFP- och ENFP-personlighetstyperna gör det lättare att leda människor och få fram det bästa i dem.

Implementera de strategier vi diskuterat ovan med ClickUps omfattande projektledningsprogramvara och bana väg för bättre och effektivare samarbete.

Kom igång med ClickUp redan idag!