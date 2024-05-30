The Manager’s Path – sammanfattning av boken: recension och viktiga poänger

Är du en teknisk chef som kämpar med att leda flera teknikteam? Vill du navigera framgångsrikt i din komplexa karriär?

Om du har en karriär inom IT, teknik, ingenjörsvetenskap eller ledarskap har du säkert hört talas om eller fått rekommendationer om The Manager’s Path av Camille Fournier.

Denna bok ger en insiktsfull bild av teknikledare som navigerar genom tillväxt. Det är en kraftfull guide och motivationskälla för alla som vill utveckla sin ledningsfilosofi.

Fournier, själv en erfaren teknikledare, erkänner de unika utmaningar som individer står inför när de övergår från tekniska roller till ledande befattningar i en bransch som saknar tillräckliga ledarskapsresurser.

Om du ännu inte har läst denna klassiker inom teamledning, oroa dig inte!

I vår sammanfattning av The Manager’s Path hjälper vi dig att ta till dig de bästa lärdomarna från boken och anpassa dem till din ledarstil.

Manager’s Path – en sammanfattning av boken i korthet

via Amazon.

Författare: Camille Fournier

Antal sidor: 244

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 4 timmar och 30 minuter

The Manager’s Path av Camille Fournier kan vara din vägkarta till att bli en framgångsrik ledare inom teknikbranschen. Den överbryggar klyftan mellan teknisk expertis och de mjuka färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik ledare.

Fournier, tidigare teknisk CTO på Rent the Runway, illustrerar på ett sakkunnigt sätt de utmaningar som teknikchefer står inför och ger råd för varje karriärsteg.

Hennes bok är som en mentor vid din sida som delar med sig av sin erfarenhet från verkligheten. Den börjar med de första stegen i ledarskapet, som att bli en mentor och vägleda yngre kollegor. Du lär dig att identifiera potential, utveckla talang och ge den avgörande knuffen som hjälper dem att glänsa.

Ju längre du kommer, desto större blir utmaningarna. Boken ger dig verktyg för att hantera teamdynamik, bygga en sammanhållen enhet och hantera oundvikliga konflikter. Du lär dig att bemästra konsten att förstå ditt teams behov och ambitioner.

Men ledarskap handlar inte bara om ditt team. Det handlar också om företaget. Boken ger insikter om hur man navigerar i komplexa företagsstrukturer, förstår helheten och påverkar beslut ur ett ledarskapsperspektiv.

Resan fortsätter och tar dig genom ledningshierarkin, från teknisk chef till ledande befattningar. Du kommer att brottas med svåra frågor:

Hur delegerar man effektivt?

Hur mäter man framgång?

Hur säger man nej när det behövs?

The Manager’s Path betonar självmedvetenhet genom hela boken. Den påminner dig om att din chef också är en människa med sina egna utmaningar. Den uppmuntrar dig att ta ansvar för din karriär, kommunicera dina mål och vara proaktiv i din utveckling.

Denna bok ger dig den tekniska expertis du behöver för att skapa en samarbetsinriktad teamkultur och de kommunikationsfärdigheter som är nödvändiga för att leda flera team och utmärka dig i ditt arbete.

Viktiga punkter från The Manager’s Path av Camille Fournier

Vägen till att bli ledare är inte lätt. Fournier beskriver de viktigaste etapperna i en chefs karriär, särskilt i en bransch där ledare har färre läroböcker, verktyg och ramverk att stödja sig på.

Här presenterar vi några viktiga punkter från sammanfattningen av The Manager’s Path .

1. Stärk teamen utan att skydda dem

Nya chefer känner ofta behovet av att skydda sina team från jobbet. Boken argumenterar mot detta.

Det är visserligen bra att skydda ditt team från onödig stress, men att helt isolera dem från utmaningar på jobbet kan vara skadligt för deras utveckling.

Fournier föreslår att man ger kontext om utmaningar för att hjälpa teamen att förstå ”varför” de gör sitt arbete. Detta bygger upp teamets ansvarskänsla och gör dem mer mottagliga för konstruktiv kritik.

2. Att bemästra konsten att leda människor

Det kan vara svårt att hitta en bra chef. Du kan hamna med någon som är försumlig eller detaljstyr allt du gör.

Så, vad är det som utmärker en bra chef?

Fournier uttrycker det tydligt: Bra chefer investerar aktivt i din utveckling. De håller regelbundna möten för att ge kontinuerlig feedback (både positiv och konstruktiv) och hjälpa dig att förbättras. Viktigast av allt är att de behandlar dig med respekt och skapar en trygg miljö.

3. Odla effektiv mentorskap

Mentorskap erbjuder en unik möjlighet att utveckla ledarskapsförmågor i en miljö med låga insatser. Till skillnad från formella ledarroller är konsekvenserna av misstag mindre allvarliga, vilket gör det till en perfekt träningsplats.

Idealiska mentor-adept-par utvecklas ofta organiskt. En senior ingenjör kan på ett naturligt sätt guida en junior kollega mot ökad produktivitet. Dessa ömsesidigt fördelaktiga relationer bygger på gemensamma intressen. Tvingade par kan dock visa sig vara ineffektiva. Alla behöver inte en mentor, och vissa par kan sakna synergi.

Fournier identifierar ”alpha geek” – en personlighetstyp som prioriterar intelligens och teknisk skicklighet. Dessa individer framställer ofta sig själva som ofelbara, underminerar sina kollegors arbete och skriver ofta om kod utan förvarning.

Även om de är svåra att arbeta med och är dåliga chefer, kan alfa-nördar dra nytta av mentorskap. Genom att lära sig kommunikations- och lyssningsfärdigheter kan de förvandlas från individer som skryter med sin kunskap till ledare som värdesätter samarbete.

Proffstips: Använd dessa kostnadsfria mallar för projektkommunikationsplaner för att skapa en omfattande strategi som alla kan följa!

4. Definition av en teknisk ledare och deras ansvar

Titeln ”tech lead” kan hänvisa till ett enskilt steg i en teknisk karriär eller karriärstege, som framstår som höjdpunkten av teknisk expertis, men Fournier krossar denna missuppfattning. Hon hävdar att en Tech Lead inte är ett mål utan en unik ”uppsättning ansvarsområden”.

Tekniska ledare som navigerar i tillväxt har flera roller. De fortsätter att skriva kod och hålla sig uppdaterade med tekniska uppgraderingar. Men de fungerar också som en bro mellan sitt team och ledningen, översätter tekniska komplexiteter och förespråkar teamets behov.

Även om tekniska beslut fortfarande är en central del av rollen, handlar den också om att stärka teammedlemmarna och undanröja hinder som hindrar deras framsteg. Det är en komplex balansgång.

Fournier varnar för att vissa tekniska ledare känner sig tvungna att ta itu med alla hinder själva och jobba dygnet runt. Hon betonar att detta inte är något att vara stolt över.

Starka teknikchefer bör utnyttja sina teams talanger och skapa en samarbetsmiljö där alla kan utvecklas.

Proffstips: Skapa rätt teamstruktur för ditt företag genom att välja bland dessa åtta typer.

5. Hantera nya rapporteringsrelationer

Fournier använder termen ”teknikledare” för att beskriva ledarskap på arbetsplatsen. En av hennes grundläggande principer är att teknikledare ska prioritera att hålla sig tekniskt relevanta. Detta är helt logiskt, eftersom du inte kan leda ditt team effektivt om du inte har koll på komplexiteten i deras arbete.

Denna utmaning blir ännu större när du anställer nya medarbetare. Att bygga upp förtroende och goda relationer blir avgörande. Hon föreslår öppna kommunikationstekniker, såsom att ställa riktade frågor.

Föredrar de till exempel personlig feedback eller feedback via e-post? Ogillar de vissa ledningsbeteenden, såsom att hoppa över enskilda möten? Att förstå dessa preferenser banar väg för en mer samarbetsinriktad dynamik.

Att smidigt introducera nyanställda är en annan viktig aspekt av teamledarskap. Fournier förespråkar att man skapar en tydlig 30-60-90-dagarsplan med uppnåeliga mål, helst baserade på erfarenheter från tidigare nyanställningar. Denna strukturerade metod sätter tydliga förväntningar och identifierar potentiella missmatchningar tidigt.

6. Steg in i de stora ligorna

Till skillnad från allmänna ledande befattningar kräver tekniska ledande befattningar ett unikt fokus. Boken fördjupar sig i de specifika uppgifter som ingår i detta område.

För det första finns det högsta ledningen inom forskning och utveckling. Dessa ledare förespråkar experiment och prioriterar banbrytande lösningar för att driva företaget framåt.

Å andra sidan förutspår tekniska visionärer hur tekniken kan revolutionera verksamheten och identifiera strategiska tillväxtmöjligheter.

Starka tekniska ledare har god organisationskänsla. De ser till att projekten har rätt bemanning och rätt kompetens på rätt plats för att nå framgång.

För att förverkliga stora visioner krävs ett felfritt genomförande.

Här är ledarna duktiga på att planera, prioritera uppgifter och samordna insatser mellan flera team. De är företagets tekniska evangelister, skickliga på att representera produkten vid kundmöten och väcka entusiasm.

Fournier erkänner att utformningen av en vinnande strategi är hörnstenen i ledarskapet på hög nivå.

7. Navigera i bootstrapping-kulturen

Att skapa hälsosamma team bygger på att förstå företagets kärnvärden och en kultur som speglar dem. För Fournier är kulturen det osynliga lim som håller ihop ett team – de outtalade regler som styr professionellt beteende.

En bra karriärstege är ett kulturellt verktyg. Den beskriver vägen för professionell utveckling inom ditt företag och påverkar rekryteringschefer i frågor som anställning, prestationsutvärderingar och befordringar.

Så, hur skapar du en karriärstege som stärker ditt team?

Samarbete är nyckeln. Be om feedback från högre chefer och ingenjörer och införliva deras insikter i ramverket.

Undersök andra företag och använd deras exempel för att skapa bästa praxis. Fundera över hur karriärvägarna i ditt företag stämmer överens med den övergripande ersättningsstrukturen, vanligtvis med lönespann som tilldelas varje nivå.

Om ditt företag har en platt hierarki måste du vara medveten om att prestationsutvärderingar inom en och samma nivå kan variera. Din karriärutvecklingsplan bör vara tillräckligt flexibel för att kunna hantera detta.

Till exempel kan ingenjörsledning, även om det är utmanande, vara en naturlig utveckling för dem som strävar efter professionell tillväxt.

Din ledarstil förändras när du leder olika team. The Manager’s Path uppmuntrar dig att anpassa dess principer så att de passar din ledarstil bäst.

Populära citat från Manager’s Path

Här är några av de mest populära citaten från boken som kommer att motivera dig att läsa den:

Det finns inget värre än att känna att man inte kan fatta ett enda beslut på egen hand eller att varje enskild arbetsuppgift måste dubbel- och trippelkontrolleras av chefen.

Det finns inget värre än att känna att man inte kan fatta ett enda beslut på egen hand eller att varje enskild arbetsuppgift måste dubbel- och trippelkontrolleras av chefen.

Detta citat belyser hur mikrostyrning kan hämma kreativitet och initiativförmåga. Det sänder fel signaler om att du inte litar på ditt teams förmågor, vilket leder till frustration och bristande engagemang hos ditt teknikteam.

Det bästa sättet att leda människor är att först leda sig själv.

Det bästa sättet att leda människor är att först leda sig själv.

Ledare leder genom att föregå med gott exempel. Genom att hantera din tid, dina känslor och dina prioriteringar på ett effektivt sätt föregår du med gott exempel för ditt team och främjar en kultur av självmedvetenhet och ansvarstagande.

Lita inte enbart på konsensus eller omröstningar. Det kan leda till urvattnade beslut som ingen är riktigt nöjd med.

Lita inte enbart på konsensus eller omröstningar. Det kan leda till urvattnade beslut som ingen egentligen är nöjd med.

Även om samarbete är viktigt använder chefer effektiva ledarskapsstrategier för att fatta avgörande beslut. Konsensusbaserat beslutsfattande kan ofta leda till mediokra projekt och hindra framsteg.

Idén att rollen som teknisk ledare automatiskt ska ges till den mest erfarna ingenjören, den som kan hantera de mest komplexa funktionerna eller som skriver den bästa koden, är en vanlig missuppfattning som även erfarna chefer faller för.

Idén att rollen som teknikledare automatiskt ska ges till den mest erfarna ingenjören, den som kan hantera de mest komplexa funktionerna eller som skriver den bästa koden, är en vanlig missuppfattning som även erfarna chefer faller för.

Detta citat motbevisar myten att teknisk expertis i sig är tillräckligt för att kvalificera någon för en roll som teknisk ledare. Effektiva tekniska ledare måste ha starka ledarskaps- och kommunikationsförmågor utöver teknisk kunskap.

Brilliant jerks är högpresterande personer som också är idioter. De är vanligtvis mycket intelligenta och kan leverera imponerande resultat, men de lämnar ett spår av elände efter sig. Befordra inte brilliant jerks.

Brilliant jerks är högpresterande personer som också är idioter. De är vanligtvis mycket intelligenta och kan leverera imponerande resultat, men de lämnar ett spår av elände efter sig. Befordra inte brilliant jerks.

Detta citat är en varning om vikten av att prioritera emotionell intelligens och skapa en positiv teamdynamik. Även om starka tekniska färdigheter är värdefulla, hindrar en ledare som skapar en giftig miljö i slutändan den övergripande framgången.

Även om dessa citat kan hjälpa dig att komma ihåg och reflektera över de centrala ledarskapspunkter som lyfts fram i boken, behöver du rätt verktyg för att implementera dem som teknikledare.

Tillämpa lärdomarna från Manager’s Path med ClickUp

ClickUps projektledningsprogramvara erbjuder många funktioner som hjälper dig att omsätta principerna i The Manager’s Path i praktiken.

Plattformen kan hjälpa dig att bygga en kultur av öppenhet, stärka teammedlemmarna och skapa en stödjande arbetsmiljö.

1. Skapa förtroende genom öppenhet

Som en avancerad projektledningsplattform bygger ClickUp på principen om rättvisa arbetsmetoder och erbjuder transparens och tydlighet på alla nivåer i din personalstyrka.

Med över 15 flexibla ClickUp-vyer kan du skapa anpassade arbetsflöden för ditt team. Detta ger dig detaljerad tillgång till allas arbetsscheman och projekt, så att du kan spåra och övervaka resultaten i realtid.

Visa, planera, övervaka, spåra och analysera arbetet mer effektivt med ClickUp Views.

Här är en sammanfattning av hur du kan dra nytta av flexibla vyer:

Organisera projekt, planera tidslinjer och visualisera ditt teams arbete i en flexibel kalender som håller alla uppdaterade med och visualisera ditt teams arbete i en flexibel kalender som håller alla uppdaterade med ClickUps kalendervy.

Skapa det perfekta Kanban-arbetsflödet för att visualisera uppgifter och projektets framsteg. Gruppera tavlor efter status, ansvarig och prioritet för att identifiera flaskhalsar och hålla dina projekt igång med tavelvyn.

Skapa en visuell översikt för att organisera idéer, projekt och arbetsflöden. Konvertera enkelt ClickUp Mind Maps till spårbara uppgifter som du kan samarbeta med ditt team kring.

Ställ in och följ upp arbetsbelastningen för ditt team för att enkelt se vem som har för lite eller för mycket att göra. Lägg till tidsuppskattningar och prioriteringar till teamets uppgifter så att alla vet vad de ska arbeta med. Bestäm vilket arbete som kan kräva ytterligare teamresurser och lägg enkelt till ansvariga personer med arbetsbelastningsvyn.

Håll koll på vem som har gjort vad i en viss lista, mapp, utrymme eller arbetsyta. Se snabbt kommentarer, redigeringar och uppdateringar och filtrera efter teammedlemmar för att se vilka projektuppgifter de arbetar med. Välj de typer av arbetsaktiviteter du vill visa för att se projektdetaljer med aktivitetsvyn.

2. Samarbeta med ditt team

The Manager’s Path understryker vikten av att en teamledare bryter ner silos genom bättre samarbete.

Det är inte lätt att skapa en trygg miljö för de som inte kommunicerar och skydda arbetskulturen från respektlösa medarbetare.

Här kan ClickUp Docs och ClickUp Chat View hjälpa dig att överbrygga kommunikationsklyftor och taktfullt hantera störande faktorer i teamet.

Förfina och redigera ditt innehåll tillsammans med kollegor med hjälp av live-samarbetsdetektering i ClickUp Docs.

Samarbetsdetektering hjälper dig att samarbeta med dina teammedlemmar i Docs genom att låta dig skriva, redigera eller brainstorma idéer.

Du kan skapa snyggt designade webbsidor eller wikis och dela dem med dina direktunderställda. För att motivera dina anställda kan du nämna personer i kommentarer för att ge omedelbar positiv feedback.

Du kan också länka dokument och uppgifter för att få tillgång till delad eller skapad information relaterad till ett projekt.

Ge omedelbar feedback eller samarbeta för uppdateringar med ClickUp Chat View.

Använd chattkanaler i realtid i ClickUp för att förbättra teamkommunikationen. Du kan lägga till vem som helst i arbetsdiskussioner med @mentions och tilldela kommentarer för att hålla ditt team igång med åtgärdspunkter.

Du kan också besvara snabba frågor, dela uppdateringar och korrigerande feedback samt ge förtydliganden snabbt, så att momentumet bibehålls. Detta stämmer överens med Fourniers budskap om öppen och snabb kommunikation.

Informell kommunikation kan skapa samhörighet och kamratskap inom ditt team. Att dela med sig av snabba framgångar, ge uppmuntran eller helt enkelt ha ett avslappnat samtal kan sprida positivitet i din arbetsmiljö.

The Manager’s Path belyser vikten av att leda ett team och en kultur, och Chat View fungerar som ett verktyg för att odla denna kultur av mänskliga relationer.

3. Effektiv personalhantering

Med en rad samarbetsverktyg på ClickUp kan du inte bara kommunicera och skapa transparens, utan också enkelt hantera människor genom företagets tekniska hierarki.

Biblioteket med färdiga, mycket anpassningsbara mallar på ClickUp kan hjälpa dig att spara tid och omedelbart komma igång med grunderna i ledarskap.

Ladda ner denna mall Håll ditt team organiserat och fokuserat på sina mål med ClickUp Team Management Plan Template.

Det blir enklare att lägga grunden för framgång med ClickUps mall för teamhanteringsplan.

Denna mall förkroppsligar perfekt filosofin i The Manager’s Path. Den guidar dig till att sätta upp tydliga mål för ditt team, vilket är ett viktigt första steg.

Du kan enkelt beskriva roller och ansvarsområden, så att alla förstår sin del och hur den bidrar till helheten. Teammedlemmarna tar ansvar för sitt arbete och ges möjlighet att ta initiativ och utmärka sig.

I den här mallen kan du:

Skapa anpassade statusar som Avbruten, Klar, Fastnat, Att göra och Arbetar med för att övervaka teamets framsteg.

Lägg till anpassade fält för att lägga till attribut för att hantera uppgifter som avdelning och kategori.

Lägg till anpassade vyer som Agenda, Agenda per avdelning, Status per avdelning och Kom igång-guide för att enkelt komma åt uppgiftsinformation.

Slutligen underlättar mallen skapandet av tydliga kommunikationsprotokoll.

Precis som The Manager’s Path förespråkar öppen kommunikation, sätter denna mall upp förväntningar på informationsdelning, främjar transparens och minskar förvirring inom teamet.

För snabbföränderliga miljöer beskriver Manager’s Path behovet av anpassningsbart ledarskap – vi har en mall som hjälper dig att hantera detta också.

Ladda ner denna mall Sätt snabbt upp mål, följ upp framsteg och håll ordning – allt i ClickUps mall för agila team.

Visualisera din produktplan och få en tydlig bild av den långsiktiga visionen med ClickUps mall för agil teamplanering.

Genom att dela upp funktionerna i hanterbara uppgifter kan du se till att alla är på rätt spår med de omedelbara åtgärder som krävs för att uppnå de större målen.

Med den här mallen kan du:

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Klar, Parkerad, Pågående och Att göra för att övervaka framstegen i varje steg.

Lägg till anpassade fält för att kategorisera och lägg till attribut för att hantera dina uppgifter och enkelt visualisera projektsteg som påverkan, strategiskt mål, strategisk betydelse, varaktighet i dagar och uppskattad arbetsinsats.

Lägg till anpassade vyer som Kom igång-guide, Strategiska mål, Agil produktplan, Status och Produktplan.

Denna öppenhet skapar förtroende och håller alla på samma linje, även när prioriteringarna förändras. Den iterativa karaktären hos agil utveckling, en central aspekt av denna mall, gör det möjligt att göra justeringar efter behov, vilket överensstämmer med behovet av anpassningsförmåga som betonas i The Manager’s Path.

En annan central princip i The Manager’s Path är öppen kommunikation, som bygger framgångsrika team. ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris kan hjälpa dig att uppnå det!

Ladda ner denna mall Spåra ansvarsområden, skapa tydliga kommunikationsvägar och sätt upp mötesplaner med ClickUp Team Communication och Meeting Matrix Template.

Du behöver inte längre tolka kryptiska e-postmeddelanden eller undra var du kan hitta viktiga uppdateringar. Denna mall skapar tydliga ”kommunikationskanaler” – tänk dig särskilda walkie-talkies för olika typer av information.

Med detta realtidsverktyg kan du hålla koll på alla brådskande ärenden, medan djupgående diskussioner kan sparas till särskilda möten. På så sätt får alla den information de behöver på ett så effektivt sätt som möjligt.

Fournier betonar vikten av enskilda möten för att säkerställa att varje teammedlem känner sig uppskattad. Denna mall påminner dig om att schemalägga dessa viktiga samtal och hålla reda på dina diskussionspunkter.

Med den här mallen kan du

Skapa anpassade statusar som Avbruten, Klar, Pågående och Att göra för att spåra framstegen i möten och kommunikation.

Lägg till anpassade fält för att hantera dina uppgifter och enkelt visualisera teamets kommunikationsframsteg.

Lägg till anpassade vyer som möteskalender, startguide, mötesstatus och kommunikationsmötesmatris för att hålla koll på allt.

Tänk dig en teammedlem som är full av idéer men tvekar att säga ifrån i en större grupp. Ett schemalagt enskilt möte – skapat med mallen – ger ett tryggt utrymme för öppna diskussioner och värdefull feedback.

Fournier sammanfattar det väl: ”En chefs uppgift är att göra det enkelt för sina medarbetare att få saker gjorda genom att skapa en gynnsam miljö där arbetet kan utföras.”

ClickUp hjälper dig att göra det och mycket mer!

Stärk ditt team med Manager’s Path

Fourniers visdom sträcker sig bortom teorin: Boken erbjuder praktiska ramverk och konkreta råd. The Manager’s Path syftar till att förbättra din professionella utveckling genom att upprätthålla ett tekniskt fokus och hålla dina teammedlemmar engagerade och motiverade.

Denna bok är en värdefull guide, men den är bara en utgångspunkt. Du behöver moderna projektledningsplattformar som erbjuder olika funktioner för att stärka chefer och effektivisera teamets arbetsflöden.

Genom att utnyttja kraften i ClickUp kan du förvandla ditt teknikteam från en hårt arbetande grupp till en högpresterande enhet som arbetar tillsammans och effektivt för att uppnå extraordinära resultat. Registrera dig på ClickUp idag och ta till dig de viktigaste principerna i The Manager’s Path genom att omsätta dem i praktiken!