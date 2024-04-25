De 10 bästa poddarna om tidshantering för att maximera din tid under 2025

William Penn sa en gång: ”Tid är det vi vill ha mest, men det vi använder sämst. ”

Att hantera tiden på ett klokt sätt är inte bara en färdighet utan en nödvändighet. Men det är inte lätt att tillägna sig denna förmåga.

Tänk om din pendling eller träningstid kunde förvandlas till en session för personlig utveckling? Eller tänk om du kunde lära dig att hantera din tid bättre medan du handlar mat?

90 % av alla människor tror att bättre tidshantering kan öka deras arbetsproduktivitet. Dessutom är 76 % beredda att investera 15 till 30 minuter dagligen för att uppnå detta mål.

Varför inte använda pendlingen, träningstiden eller rasterna som en möjlighet till personlig utveckling?

I den här artikeln utforskar vi de bästa poddarna om tidshantering, fyllda med expertråd, praktiska tips och motiverande berättelser som hjälper dig att maximera varje ögonblick av din dag.

Det är dags att använda dina minuter klokt och få varje sekund att räknas!🕜

Hur podcasts om tidshantering förbättrar produktiviteten

Att hantera din tid handlar om att sortera ut vad som är viktigt, sätta upp tydliga mål och använda strategier för att få saker gjorda snabbare. Det innebär ökad produktivitet och mindre stress, så att du kan göra mer utan att känna dig överhopad.

Flera appar för tidshantering hjälper dig att ta itu med din att göra-lista och få ut det mesta av varje dag.

Podcasts ger enkel tillgång till stora mängder information, vilket gör dem till utmärkta produktivitetsverktyg för alla som vill organisera sin tid bättre och arbeta mer effektivt.

I stället för att fylla din dag med mer brus erbjuder podcasts om tidshantering praktiska råd och motivation som hjälper dig att använda din tid på ett klokt sätt.

Så här gör du:

Lär dig på språng: Podcasts låter dig multitaska genom att lära dig medan du pendlar, tränar eller gör sysslor hemma.

Motiverande innehåll: Inspirerande poddar erbjuder motivation, uppmuntran, tips och strategier från framgångsrika personer, så att du kan få värdefulla insikter och inspiration från olika perspektiv.

Håll dig uppdaterad: Podcasts håller dig informerad om branschtrender, aktuella händelser, nyheter och utvecklingar, vilket hjälper dig att hålla dig relevant och informerad om ditt område.

Stressreducering: Att lyssna på underhållande poddar kan minska stress och öka koncentrationen och produktiviteten genom att erbjuda avkopplande pauser under dagen.

Personlig utveckling: Podcasts som behandlar ämnen inom personlig utveckling, såsom mindfulness, självförbättring och ledarskap, ökar produktiviteten genom att främja en tillväxtorienterad inställning.

Införliva poddar i din dagliga rutin

Välj ämnen som du gillar eller vill lära dig mer om och integrera dem i din schemaläggning med hjälp av appar för daglig planering.

Du kan planera din dag och skapa en spellista eller ett schema för att avsätta tid enbart för lyssnande. Hitta en tid som passar dig, till exempel under morgonkaffet, lunchrasten eller när du kopplar av på kvällen, och var konsekvent när du väl har börjat.

Genom att vara konsekvent blir detta en naturlig vana, och med nytt innehåll som publiceras dagligen eller veckovis kan poddar bli din nästa favoritkälla för inspiration och lärande. Denna vana bidrar till en hälsosam balans mellan arbete och privatliv genom att ge dig stunder av avkoppling och personlig utveckling mitt i en hektisk vardag.

De bästa poddarna om tidshantering för att förbättra produktiviteten

Låt oss utforska de tio bästa poddarna om tidshantering som hjälper dig att strukturera din tid bättre och använda den på ett mer produktivt sätt.

1. Before Breakfast

via Before Breakfast

Before Breakfast är din podcast om tidshantering för att starta dagen på rätt sätt! Varje kort episod är fylld med lättförståeliga produktivitetstips och effektiva strategier för tidshantering som hjälper dig att maximera varje ögonblick, både på jobbet och hemma.

Programmet leds av den vänliga rösten Laura Vanderkam och handlar om att ge dig praktiska verktyg för att hantera din dag mer effektivt för dig som är mycket upptagen.

Med nya avsnitt varje morgon som täcker olika produktivitetsämnen uppmuntrar podcasten till positiva dagliga rutiner, effektiv planering, personlig produktivitet och utveckling av produktiva vanor, vilket hjälper lyssnarna att förändra sina tidsplaneringsfärdigheter och börja dagen på ett positivt sätt.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Tips och insikter som förändrar livet och som verkligen gör skillnad när man följer dem. Jag älskar verkligen denna 5-minuterspodcast och lyssnar på den nästan varje dag nu.”

2. It’s About Time | Tidshantering och produktivitet för arbetsliv och balans

It’s About Time, en av de bästa poddarna om tidshantering med produktivitetsentusiasten Anna Dearmon Kornick som värd, är din ultimata guide till att återta din tid och hitta balansen mellan arbete och privatliv.

Anna utforskar olika aspekter av vardagen och ger lösningar på tidsrelaterade utmaningar. Varje avsnitt erbjuder praktiska tips om tidshantering, värdefulla insikter, produktivitetstips och berättelser från verkliga livet som hjälper dig att bemästra din schemaläggning och leva ett mer tillfredsställande liv.

Följ med Anna när hon presenterar inspirerande intervjuer med framgångsrika personer som behärskar konsten att balansera karriär, familj och personlig utveckling.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Jag älskar att börja måndagsmorgonen med att lära mig av Anna. Hon har massor av praktiska tips som hjälper dig att bli mer produktiv och spara tid. Jag rekommenderar varmt denna podcast till alla som vill förbättra sina rutiner och sin tidshantering.”

3. Tips om tidshantering från Captain Time

via Tips för tidshantering från Captain Time

Time Management Tips from Captain Time är en månatlig podcast med Garland Coulson, även känd som Captain Time, som har ägnat över 25 år åt att bemästra strategier för tidshantering.

Garland, som ursprungligen drevs av personliga karriärmål, upptäckte en passion för att hjälpa andra att optimera sina tidsplaneringsfärdigheter och blev så småningom en renommerad internationell talare, utbildare och coach inom området.

Podcasten betonar vikten av tidshantering som en grundläggande färdighet som ofta förbises i traditionella utbildningssystem. Garland, en motiverande talare och bästsäljande författare, hävdar att effektiv tidshantering är avgörande för att fullt ut kunna utnyttja sina förmågor och uppnå personliga mål, oavsett begåvning eller talang.

Lyssna för att få praktiska insikter och strategier för tidshantering som hjälper dig att öka produktiviteten och åstadkomma mer på kortare tid.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

4. The Tim Ferris Show

via The Tim Ferris Show

The Tim Ferriss Show är en populär podcast om tidshantering som handlar om att lära sig av framgångsrika människor. Den rankas ofta som nummer ett i kategorin affärer på Apple Podcasts och har laddats ner över 100 miljoner gånger!

Gästerna i programmet är kända personer som skådespelare, idrottare, författare och företagsledare. De pratar om sina favoritböcker, dagliga rutiner och knep för att hantera tiden. Oavsett om det handlar om att lära sig hur LeBron James håller sig i form eller hur Mark Zuckerberg hanterar sin tid, finns det alltid något användbart att ta med sig från varje avsnitt.

Genom djupgående intervjuer med framgångsrika personer ger Tim dig raka svar och utforskar deras taktik för tidshantering, produktivitetstips och dagliga ritualer. Lyssnarna får tillgång till ett brett utbud av tekniker för tidshantering som högpresterande personer använder för att maximera sin produktivitet och effektivitet och få ut det mesta av varje dag.

Podcasten, som leds av Tim Ferriss, utmärker sig genom sin äkthet, eftersom gästerna har sista ordet om vad som ska sändas, vilket resulterar i genuina och oplanerade samtal.

Det är en podcast som är ett måste för alla som vill lära sig av de bästa och uppnå större framgång i sitt privatliv och yrkesliv.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Detta numera omfattande bibliotek med intervjuer är den ultimata källan på jorden för intressanta människor och allt de delar med sig av. Jag är mycket tacksam för att denna podcast fortfarande är så populär.”

5. The Productivityist Podcast

via The Productivityist Podcast

Om du ständigt känner att du kämpar mot klockan och har svårt att hantera din tid effektivt, har produktivitetsstrategen Mike Vardy ett uppfriskande perspektiv på hur du kan maximera din produktivitet. I podcasten The Productivityist Podcast föreslår han att du istället för att försöka kontrollera tiden kan forma den för att skapa en sundare relation till den.

Vardy betonar enkelhet och effektivitet och erbjuder praktiska strategier som hjälper dig att utnyttja din tid mer effektivt och öka din personliga produktivitet. Han ger också insikter och tekniker för tidshantering som hjälper dig att optimera din tid och produktivitet.

Lyssna och upptäck det enklaste och snabbaste sättet att ta kontroll över din tid och förbättra din totala produktivitet med time crafting.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Alltid intressant, och jag gillar hur han går utöver grunderna i produktivitet.”

6. Happier with Gretchen Rubin

via Happier with Gretchen Rubin

Get HAPPIER är en prisbelönt podcast som leds av Gretchen Rubin, känd för sina bästsäljande böcker The Happiness Project och Better Than Before.

I veckovisa avsnitt erbjuder hon många praktiska tips, intressanta samtal och vetenskapligt underbyggda metoder för att öka din glädje och förbättra dina vanor.

Så om du är redo att ge dig ut på en resa mot större lycka och tillfredsställelse, följ med Gretchen när hon tillsammans med sin syster Elizabeth Craft tar dig med på en resa fylld av skratt, insikter och praktisk visdom.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Jag får alltid med mig något användbart när jag lyssnar på Happier, oavsett om det är något så enkelt som att ta med sig något att städa undan när man går från ett rum till ett annat, eller att hålla fast vid långsiktiga resolutioner. ”

7. Beyond the To-Do List

via Beyond The To Do List

Beyond The To-Do List, med Erik Fisher som värd, är en ledande podcast om tid och produktivitet. Erik har samarbetat med experter, författare och produktivitetsexperter i över ett decennium för att utforska hemligheterna bakom ett framgångsrikt liv.

Denna veckovisa podcast går utöver uppgiftshantering och utforskar strategier för att skapa ett meningsfullt liv som kombinerar arbete och personlig välbefinnande.

Podcastens kärna handlar om att hitta en meningsfull tillvaro bortom de dagliga sysslorna. Varje avsnitt ger praktiska råd om tidshantering, prioritering och hur man kan förbättra sitt liv i stort.

Erik Fisher och hans gäster vill omdefiniera produktivitet och guida lyssnarna mot ett gott liv fyllt av mening och tillfredsställelse.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Jag älskar helt enkelt varje ämne, varje gäst och sättet Erik interagerar med var och en. Jag gillar de nördig, filosofiska och djupa diskussionerna om organisation, syfte, personlig utveckling osv. Dessutom kan jag bestämma vilken bok jag vill läsa efter att ha hört författarens intervju. ”

8. The ONE Thing

via The One Thing

The ONE Thing är en veckopodcast där du får upptäcka den förvånansvärt enkla sanningen bakom hur man uppnår extraordinära resultat. Fördjupa dig i strategierna och tankesätten hos världens mest framgångsrika personer när de delar med sig av sina insikter om häpnadsväckande produktivitetstips, tidshantering, affärer, hälsa och vanor.

Podcasten The ONE Thing, som leds av Nikki Miller och Chris Dixon, är din guide till att frigöra din fulla potential. Oavsett om du vill lyckas på jobbet, förbättra ditt mentala välbefinnande eller få mer gjort varje dag, kommer denna podcast att visa dig hur du kan fokusera dina ansträngningar och uppnå det som verkligen betyder något.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Hej Jeff, jag ville bara säga att ni gör ett fantastiskt jobb. Det är verkligen en produkt i världsklass, eftersom jag delar er webbplats och era poddar med nästan alla jag bryr mig om. Fortsätt så!”

9. The 5 AM Miracle

via The 5 AM Miracle

The 5 AM Miracle, med Jeff Sanders som värd, är skräddarsydd för högpresterande personer som vill starta dagen på ett framgångsrikt sätt. Med över 13 miljoner nedladdningar och flera prisnomineringar erbjuder denna produktiva konversation strategier för att vakna upp entusiastiskt, utveckla livslånga hälsosamma vanor och energiskt sträva efter ambitiösa mål.

The 5 AM Miracle Podcast, som rankas som nummer 1 i Apple Podcasts kategorier för självförbättring och affärer, förvandlar din resa mot bättre hälsa, lycka och framgång.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Tack för att ni hjälper miljontals människor att förändra sina liv och bli den bästa versionen av sig själva. ”

10. The Paul Minors Podcast

via The Paul Minors Podcast

The Paul Minors Podcast (PMP) leds av Paul Minors, en virtuell konsult, och är tillägnad att lära lyssnarna om produktivitet, strategier för affärstillväxt och självförbättring.

Oavsett om du vill upptäcka tips för tidshantering, lära dig produktivitetstips, effektivisera uppgifter genom automatisering eller bygga upp ett blomstrande företag, är denna podcast din självklara källa.

Genom sin veckovisa podcast erbjuder Paul praktiska tips och strategier som lyssnarna kan använda i sina egna liv för att uppnå sina mål och leva på sina egna villkor.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna sa

”Det här är fantastiskt. Lyssna bara på det.”

Förbättra din tidshantering med ClickUp

Vill du optimera din tid?

Använd ClickUp, ett omfattande verktyg för projekt- och tidshantering. Det hjälper dig att effektivisera dina arbetsflöden, prioritera uppgifter och övervaka framsteg. Funktionerna inkluderar ClickUp To-Do Lists, som organiserar uppgifter på ett tydligt och effektivt sätt.

Så här kan ClickUp hjälpa dig att maximera stressfri produktivitet och hantera din tid effektivt:

Få mer gjort på mindre tid med ClickUp

Hantera din tid mer effektivt och håll dig på rätt spår mot dina mål med ClickUps verktyg för tidshantering. Det hjälper dig att spåra tid, uppskatta tiden för olika uppgifter och göra justeringar efter behov med olika visningsalternativ:

Schemalägg uppgifter, planera tidslinjer och att göra-listor och se teamets framsteg genom ClickUps kalendervy.

Kalendervy: Eliminera röran med oorganiserade att göra-listor med Eliminera röran med oorganiserade att göra-listor med ClickUps kalendervy . Ordna dina uppgifter och händelser genom att dra och släppa, vilket möjliggör precis daglig planering eller bredare vecko-/månadsöversikter.

Gantt-vy: Visualisera projektets tidslinjer med uppgiftsberoenden. Justera relationerna mellan uppgifterna eller omplanera efter behov så att du kan utnyttja din dag på bästa sätt.

Tidslinjevy: Följ projektets framsteg visuellt från start till mål. Övervaka teamets framsteg och uppskatta slutförandetider på ett effektivt sätt.

Måluppfyllelse: Nå dina Nå dina mål för tidshantering snabbare med ClickUps tidsbesparande funktioner för att ställa in tidslinjer, justera förfallodatum, spåra milstolpar, generera rapporter och hantera fakturerbara timmar.

Smart tidsspårning med ClickUp

ClickUps Project Time Tracking syftar till att öka produktiviteten genom att förenkla tidrapporteringen. Det gör det möjligt för användare att rapportera tid, ange uppskattningar och lägga till anteckningar på olika enheter.

Bli mer organiserad och utnyttja din tid bättre med hjälp av ClickUps tidsspårning för projekt.

Spåra din tid som du lägger på uppgifter med hjälp av ClickUps funktion för tidsspårning i projekt så att du vet exakt var du förlorar dessa värdefulla minuter

Denna funktion är utformad för att effektivisera arbetsflöden och minska administrativa problem, vilket gör det lättare att fokusera på uppgifterna. Här är vad du kan göra mer med denna funktion:

Flera enheter: Använd datorn, mobilappen eller webbläsartillägget Chrome för att logga tid oavsett var du arbetar. Koppla det till dina uppgifter för enkel referens.

Global tidrapportering: Starta, avsluta och växla mellan uppgifter smidigt med ClickUps globala timer och lägg till tid i efterhand med hjälp av manuella tidrapporteringsfunktioner.

Appintegrationer : Synkronisera dina tidrapporteringsdata smidigt med ClickUp genom att integrera dina favoritappar för tidrapportering, såsom Toggl, Harvest och många fler.

Anpassningsbar rapportering: Skapa tidsbesparande rapporter som tidrapporter, spåra tidstrender, analysera tidsanvändning med anpassade datumintervall och till och med visa tidsuppskattningar.

Men det är inte allt!

Håll koll på dina uppgifter med snabba och enkla ClickUp-påminnelser som är tillgängliga från din webbläsare, dator eller mobila enheter. Med påminnelser kan du alltid komma ihåg viktiga uppgifter eller deadlines, vilket säkerställer effektiv tidshantering.

Ställ in påminnelser för dina ombokade möten med ClickUp Reminders.

Använd ClickUp Reminders för att hålla koll på dina evenemang och aldrig missa en viktig deadline igen

Genom att ställa in påminnelser för viktiga milstolpar, möten eller deadlines kan du prioritera uppgifter effektivt och fördela din tid på ett klokt sätt. Denna proaktiva strategi hjälper dig att hålla ordning, minskar risken för att du förbiser viktiga ansvarsområden och ökar i slutändan produktiviteten.

Hantera tiden med ClickUp

Att planera och visualisera uppgifter blir enkelt med ClickUps mall för tidsplanering. Sätt upp uppnåeliga mål och deadlines och samordna dina team för gemensam framgång. Denna mall kan hjälpa dig att:

Planera i förväg och missa aldrig ett viktigt datum igen

Prioritera uppgifter för maximal effektivitet och produktivitet

Minska stressen och håll ordning med en tydlig plan

Fokusera på de uppgifter som verkligen betyder något och öka din produktivitet.

Ladda ner mall ClickUps mall för tidsplanering är utformad för att hjälpa dig att hantera din tid effektivt och hålla dig till din tidsplan.

ClickUps mall för tidsfördelning är ditt verktyg för strukturerad schemaläggning. Den gör det möjligt för dig att visualisera och övervaka framstegen i dina uppgifter. Mallen underlättar uppgiftsanpassning och tidsplanering, så att du kan hålla dina deadlines och samtidigt upprätthålla hög kvalitet på ditt arbete.

Ladda ner mall ClickUps mall för tidsfördelning är utformad för att hjälpa dig att bättre hantera din tid och dina resurser.

Lyssna inte bara på poddar om tidshantering, produktivitet och projektledning!

Omvandla dem till handling genom att ta anteckningar, prova nya tekniker och reflektera över vad som fungerar bäst för dig. På så sätt kommer du att se verkliga förbättringar i produktivitet och personlig utveckling.

Genom att integrera praktiska råd med ClickUp ökar du din produktivitet och når dina mål med tydlighet och precision.

Med verktyg för tidshantering som tidsspårning, mallar för tidshantering och mycket mer hjälper ClickUp dig att hålla ordning på dina projekt. Prova ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är de 4 P:na inom tidshantering?

De fyra P:na inom tidshantering är:

Prioritera: Identifiera och rangordna uppgifter utifrån deras betydelse och brådskande karaktär.

Planera: Skapa en färdplan eller ett schema för att fördela tiden effektivt mellan uppgifter och aktiviteter.

Process: Utveckla system och strategier för att effektivisera arbetsflöden och öka effektiviteten

Prokrastinering: Hantera och minimera tendenser att skjuta upp eller undvika uppgifter som måste göras

2. Hur ser du på tidshantering?

Vår metod för tidshantering prioriterar uppgifter utifrån vikt och brådskandehet, med hjälp av tekniker som Eisenhower-matrisen, Pomodoro-tekniken eller tidsblockering för att avsätta specifika tider för koncentrerat arbete och pauser.

Prova olika metoder för att hitta den som fungerar bäst för dig och håll dig till den konsekvent.

3. Vilka är de fem nycklarna till tidshantering?

De fem nycklarna till tidshantering inkluderar ofta: