Apple Notes vs. Notability: Vilken anteckningsapp är bäst?

Visste du att anteckningar har använts sedan antikens Grekland? Från antikens greker till studenter och yrkesverksamma har anteckningar blivit en integrerad del av våra liv. Metoden för att anteckna har dock utvecklats genom åren.

Även om det fortfarande finns en charm i att skriva anteckningar för hand, har en mycket bättre och effektivare metod dykt upp: anteckningsappar. Oavsett om du skriver mötesprotokoll eller gör inköpslistor, uppfyller anteckningsprogramvara alla dina krav och behov.

Det finns många anteckningsappar, alla med olika funktioner och djup. Två av dem överträffar dock alla förväntningar: Apple Notes och Notability.

Idag granskar vi dessa två appar och hjälper dig att avgöra vilken app som är bäst genom att jämföra deras funktioner, priser och mycket mer. Vi utforskar också ett alternativ som kommer att visa sig vara banbrytande!

Vad är Apple Notes?

via App Store

Apple Notes är utvecklat av Apple Inc. och är en anteckningsapp som är kompatibel med macOS, iOS, iPadOS och VisionOS. Du kan också komma åt onlineversionen via din webbläsare. Den är välsäkerställd och kan skyddas med FaceID, TouchID eller lösenord.

Apple Notes är otroligt enkelt att använda eftersom det är inbyggt i Apple-enheter. Det synkroniseras också automatiskt med iCloud, så du behöver inte oroa dig för att förlora dina anteckningar. Dina anteckningar visas när du öppnar dem på din PC eller Chromebook.

Apple Notes-funktioner

Apple Notes erbjuder funktioner som taggar, sökning, skriftliga anteckningar, snabba anteckningar, dokumentskanning och delning. Du kan till och med integrera anteckningar med Siri! Låt oss titta på de viktigaste funktionerna:

Sökfunktion

Det kan vara svårt att hitta en anteckning som du skapade för några veckor sedan, särskilt om du använder dina anteckningar som en digital dagbok. Apple Notes kraftfulla sökfunktioner tar hand om det.

Du kan söka efter text eller bilder i dina anteckningar, och funktionen kontrollerar anteckningarnas innehåll, bilagor, ritningar, handskrivna avsnitt, bildinnehåll och skannade dokument. Dessutom kan du begränsa din sökning till en specifik anteckning, några av dina anteckningar och alla konton.

Skapa smarta mappar

via Apple Support

Apple Notes låter dig skapa smarta mappar med hjälp av taggar och andra kriterier. Det är ett snabbt och flexibelt sätt att kategorisera dina anteckningar. Det bästa med dessa mappar är att de automatiskt lägger till alla anteckningar som innehåller den tagg du använde för att skapa mappen.

När du skapar eller redigerar en anteckning kan du skriva # och namnet på taggen, så läggs din anteckning automatiskt till i mappen.

Säkra anteckningar

Om du sparar känslig information i dina anteckningar kan du skydda den med Apple Notes förstklassiga säkerhetsalternativ. Du kan lägga till ett anpassat lösenord, använda enhetens inloggningslösenord eller använda Face ID. När du har låst en anteckning kan du bara öppna den med din autentiseringsmetod.

Lägg till skisser

via Apple Support

Du kan rita skisser med fingret eller Apple Pencil i Apple Notes. Appen erbjuder en mängd olika ritverktyg, såsom pennor, markeringspennor och färger. Du kan också ändra tjockleken och opaciteten på dina ritningar, göra ritytan större eller mindre och flytta runt skissen.

Scribble

Om du skriver dina anteckningar snabbt med Apple Pencil omvandlar Apple Notes Scribble-funktion dem automatiskt till maskinskriven text. Funktionen är mycket intuitiv. Med pennan kan du stryka över ett ord för att ta bort det, markera text genom att understryka den och mycket mer.

Skanna dokument

via Apple Support

Apple Notes stöder även skanning av dokument eller foton. Om du vill lägga till ett dokument i dina anteckningar kan du alltså skanna det direkt och spara det i anteckningarna. Du kan också markera dokumentet och lägga till din signatur.

Priser för Apple Notes

Apple Notes är gratis.

Vad är Notability?

via App Store

Notability är en annan populär antecknings- och produktivitetsapp som är kompatibel med alla dina Apple-enheter. Ginger Labs skapade den som en anteckningsapp för yrkesverksamma och studenter.

Appen har ett rent och intuitivt användargränssnitt, en inbyggd verktygslåda och många funktioner som gör den enkel och bekväm att använda. Oavsett om du vill skriva, rita eller anteckna, så klarar Notability allt. Du kan också kommentera dina PDF-filer, spela in ljud och använda appen för matematiska omvandlingar.

Notability-funktioner

Notability har många funktioner som gör det till en tuff konkurrent till Apple Notes. Låt oss ta en titt:

Notability Notebooks

Med Notability kan du skapa en anteckningsbok från grunden eller använda den digitala anteckningsboken och gemenskapsmallen för att skapa en. Notability låter användare anpassa mallen genom att ändra färg, orientering, rutavstånd och mer.

Notability erbjuder ett brett utbud av skrivverktyg som bläckpenna eller kulspetspenna – välj det som passar dig bäst. Dessutom kan du göra dina anteckningar lättare att förstå genom att använda markeringar, färger och radergummin.

Och om du har begränsat utrymme kan du enkelt lägga till små anteckningar med hjälp av zoomfunktionen.

Redigeringsalternativen är begränsade i gratisversionen, men du kan få tillgång till den fullständiga listan i Notability Plus.

Matematisk omvandling

via Gingerlabs

Med Notabilitys matematiska konverteringsfunktion kan du konvertera handskrivna ekvationer till högupplösta bilder. Den stöder alla vanliga matematiska uttryck, regler och element. Funktionen är dock endast tillgänglig i Notability Plus.

Ljudtranskription

via Gingerlabs

Med Notability kan du omvandla ljud till text i dina anteckningar. Appen tillhandahåller automatiska transkriptioner av inspelningar med tidsstämpel. Du kan söka i transkriptionerna med hjälp av nyckelord och fraser, redigera, kommentera och dela dem.

Funktionen är dock endast tillgänglig i Notability Plus.

Kombinera alla typer av innehåll

En av de bästa sakerna med Notability är att du kan samla allt ditt innehåll i en enda anteckning. Lägg till texter, bilder, ljud, GIF-filer, klistermärken, skannade dokument och handskrivna anteckningar – Notability tillåter allt. Precis som Apple Notes synkroniseras även dina Notability-anteckningar med iCloud.

Presentationsläge

Notability ser till att åtgärder i appen inte visas på skärmen om du presenterar och delar dina anteckningar i klassrummet eller på möten.

Det låter dig också använda visningen med flera anteckningar för att se en sekundär anteckning under presentationen. Oroa dig inte – den sekundära anteckningen förblir dold och syns inte för publiken!

Priser för Notability

Notability Starter: Gratis

Notability Plus: Pris är inte tillgängligt

Apple Notes vs. Notability: Jämförelse av funktioner

Notability och Apple Notes är kraftfulla anteckningsappar med unika styrkor och funktioner. Apple Notes grundliga sökfunktioner har en fördel jämfört med Notability. Notability har dock funktioner för matematisk konvertering och ljudtranskription som ger appen ett försprång.

Det är dags att avgöra vem som vinner mellan Notability och Apple Notes. Låt oss jämföra varje funktion hos de två för att komma fram till ett slutgiltigt svar.

Användarvänlighet

En app utan krångel som hjälper dig att spela in dina tankar utan problem låter som en dröm! Låt oss ta reda på vilken av apparna som erbjuder den här funktionen.

Apple Notes

Apple Notes är välkänt för sin rena och minimalistiska design. Det har ett enkelt gränssnitt och integreras sömlöst med Apples ekosystem. Du kan synkronisera det mellan alla dina enheter via iCloud, vilket gör det till standardappen för anteckningar på iOS och macOS.

Notability

Notability fokuserar mer på mångsidighet och erbjuder ett anpassningsbart och intuitivt gränssnitt. Du kan anpassa det med hjälp av mallarna som finns tillgängliga i Notability Gallery.

Appen fungerar också på alla enheter i Apples ekosystem, och dina anteckningar kan enkelt synkroniseras mellan enheter med hjälp av iCloud. Integrationen är dock inte lika smidig som med Apple Notes, eftersom det inte är en inbyggd app. En annan nackdel är att iCloud-synkronisering endast är tillgänglig för Notability Plus-användare.

Priser

Den bästa anteckningsappen måste uppfylla alla dina behov utan att tömma ditt bankkonto. Men eftersom Apple Notes är helt gratis och Notability erbjuder en gratis och en betald version, beror valet i slutändan på dina behov.

Apple Notes

Apple Notes är gratis att använda och alla funktioner är tillgängliga. Det är en inbyggd app för Apple-enheter och är tillgänglig för alla användare utan kostnad.

Om du planerar att använda anteckningar för grundläggande behov och inte behöver avancerade funktioner är Apple Notes perfekt.

Notability

Att ladda ner den kostnadsfria appen Notability från App Store är ett perfekt sätt att komma igång med anteckningar. Den kostnadsfria versionen har dock begränsade funktioner.

Notability Plus erbjuder en rad avancerade funktioner som gör anteckningsprocessen mycket smidigare och roligare. Dessa inkluderar matematisk konvertering, ljudtranskription, iCloud-synkronisering, obegränsade redigeringar och mycket mer.

Priset för Notability Plus varierar beroende på vilken region du bor i.

Därför kan Notability Plus vara rätt val om du vill använda anteckningar i stor utsträckning och behöver avancerade funktioner.

Vem älskar inte ett brett utbud av skrivverktyg, inklusive ritverktyg, pennor, överstrykningspennor och färger? Låt oss se vilken av våra appar som erbjuder ett mer omfattande utbud.

Apple Notes

Apple Notes erbjuder alla grundläggande verktyg för handskrift och ritning, vilket gör det till ett utmärkt val för vardagliga skisser och anteckningar. Det har också grundläggande formateringsalternativ, som fetstil, kursiv stil, genomstrykning och understrykning.

Pennautbudet inkluderar monoline-, bläck-, akvarell- och kulspetspennor. Du kan också välja pennor och markeringspennor. Andra verktyg inkluderar ett suddgummi, överstrykningspenna, lassoverktyget (för att flytta innehåll på sidan), linjal, färgpalett, former och mer.

Dessutom finns funktionen Scribble, som automatiskt omvandlar dina handskrivna anteckningar till maskinskriven text.

Notability

Notability har utmärkta skrivverktyg, inklusive ett radergummi som raderar din text pixel för pixel. Beroende på dina behov kan du också välja mellan partiella eller hela radergummin. Du kan justera färg, linjens tjocklek, stil eller pennor. Pennan är tryckkänslig och markeringspennan har genomskinligt bläck.

Andra alternativ inkluderar tejp, linjal, lassoverktyg, färger, widgets och former. Du kan anpassa din verktygslåda för att snabbt komma åt dina ofta använda verktyg och stilar. Dessutom kan du använda gester som att trycka med två fingrar för att ångra och trycka med tre fingrar för att göra om medan du skriver.

Notabilitys handskriftskonvertering är också praktisk, men den finns inte i gratisversionen.

Avancerade funktioner

Det finns funktioner som du inte visste att du behövde förrän du använde dem för första gången. Detsamma gäller anteckningsappar. Låt oss se vilken app som erbjuder de mest värdefulla och avancerade funktionerna.

Apple Notes

Apple Notes har alla viktiga anteckningsfunktioner, inklusive skanning av dokument, tillägg av bilagor och anteckningsfunktionen. Du kan enkelt lägga till länkar, videor, PDF-filer, tabeller och ljud till dina anteckningar.

Den kraftfulla sökfunktionen gör den mer praktisk, eftersom du enkelt kan söka igenom alla dina anteckningar och bilagor med hjälp av nyckelord.

Notability

Notability utmärker sig när det gäller avancerade funktioner. Den stöder multimedianoter, handskriftsigenkänning, ljudinspelning synkroniserad med anteckningar och en mängd olika anteckningsverktyg. Du kan lägga till klisterlappar, GIF-bilder, klistermärken, skanningar, foton, webbklipp, länkar och mycket mer till dina anteckningar.

Sökfunktionen söker även igenom dina handskrivna anteckningar och ger exakta resultat. Det bästa är att du enkelt kan använda den för att rita, skissa och räkna matematik.

Den erbjuder också flera vyer, inklusive zoom, flera anteckningar och presentationsvyer. Många avancerade funktioner är dock endast tillgängliga i den betalda versionen.

Organisering av anteckningar

Organisation är nyckeln till anteckningsappar. Låt oss utforska vem som gör det bäst, Apple Notes eller Notability.

Apple Notes

Apple Notes organiserar dina anteckningar i mappar. Det finns två grundläggande mappar:

Vanliga mappar där du kan organisera dina anteckningar precis som du vill

Smarta mappar där du kan använda taggar för att automatiskt lägga till nya anteckningar i dina mappar

Andra mappar inkluderar mappen Snabbanteckningar (som innehåller alla snabbanteckningar som skapats på din låsskärm) och mappen Delade (som innehåller delade anteckningar).

Notability

Notability erbjuder robust organisation med ett mapp-system i två nivåer – avdelare och ämnen. Avdelare är mappar som innehåller mappar, medan ämnen är mappar som innehåller anteckningsböcker.

Notability vs. Apple Notes: Vem är vinnaren?

Notability och Apple Notes har styrkor och funktioner som förbättrar användarnas anteckningsupplevelse. Samtidigt har de begränsningar som hindrar deras upplevelse.

Apple Notes erbjuder till exempel bättre organisations- och sökalternativ, vilket gör den perfekt för användare som gillar struktur och skapar många anteckningar. Den har dock bara de mest grundläggande och väsentliga funktionerna, vilket begränsar den.

Å andra sidan har Notability många funktioner och skrivverktyg som tilltalar en bredare publik. Användare kan anpassa verktygsfältet och använda mallarna som finns tillgängliga i galleriet. Dess organisatoriska funktioner är dock begränsade.

Det är alltså lite svårt att avgöra vilken app som vinner. Notability är utan tvekan vinnaren om du är en ivrig antecknare som älskar att experimentera och göra omfattande anteckningar.

Men om du är orolig för Notabilitys begränsningar har vi alternativ till Notability som kommer att förbättra dina anteckningsstrategier och upplevelser.

Apple Notes vs. Notability på Reddit

I vår strävan att hitta vinnaren i vår debatt mellan Apple Notes och Notability vände vi oss till Reddit i hopp om att hitta svar från dess kloka användare. Vid en sökning på Apple Notes vs. Notability på Reddit är många användare överens om att Notability har bredare och mer avancerade funktioner.

Notabilitys styrkor är färgval, dokumenthantering, PDF-hantering, enkel layout, exportalternativ och ljudinspelning.

Andra Reddit-användare påpekade att Notability visserligen har bättre funktioner, men ligger långt efter Apple Notes när det gäller användningen av pennfunktionen:

Men Notability och de flesta andra konkurrenter utnyttjar inte många av de inbyggda API-funktionerna (eller emulerar dem) för Pencil-stödet. Notability och andra är mycket bättre än Apple Note totalt sett. Men Notability ligger efter när det gäller att utnyttja Pencil-funktionaliteten.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Apple Notes och Notability

Apple Notes och Notability är utmärkta. Men vet du vad som är bättre? ClickUp!

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen som är utformad för att hjälpa dig att hantera uppgifter, spåra framsteg, sätta mål, ta detaljerade anteckningar och samarbeta med andra på en enda plattform. Med AI-verktyg för anteckningar kan du höja din nivå och se till att du aldrig missar en påminnelse eller ett projekt, oavsett om du är student eller yrkesverksam.

Inspiration kan komma när som helst och var som helst. Om du får dina bästa idéer när som helst under dagen – medan du springer eller äter en smörgås – då är appar som ClickUp, som fungerar som ett andra hjärna, din bästa vän.

Ta en titt på de olika funktionerna i ClickUp och bestäm själv:

ClickUp Brain

Sammanfatta dina anteckningar på några sekunder med ClickUp Brain

ClickUp Brain är ett kraftfullt paket med tre AI-verktyg: AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer for Work. Använd ClickUp Brains AI-skrivassistent för att öka kreativiteten, brainstorma och ta anteckningar. Det förbättrar dina anteckningar genom att ge kreativa förslag och spara tid åt dig.

Med ClickUp Brain blir misstag i dina anteckningar ett minne blott. Det förbättrar skrivkvaliteten genom att korrigera grammatik och stavning, förenkla språket och organisera dina anteckningar.

Vill du inte läsa ett långt affärsdokument? Be ClickUp Brain att sammanfatta de viktigaste punkterna i en anteckning. Du kan också be den att skapa mallar, tabeller och mycket mer.

ClickUp Notepad

Fånga snabbt upp idéer, skriv anteckningar och skapa checklistor i ClickUp Notepad

Om du vill snabbt skriva ner dina anteckningar eller göra en lista innan du glömmer dem är ClickUp Notepad lösningen för dig. Lägg till den i din Chrome-webbläsare och använd de flytande åtgärdsknapparna för att snabbt skriva en anteckning.

I Notepad kan du dra och släppa bilder, GIF-filer, videor och andra bilagor. Du kan omvandla anteckningar till spårbara uppgifter, skapa checklistor, använda /Slash-kommandon för att formatera anteckningar och söka efter dem med hjälp av nyckelord.

Använd ClickUp Brain för att skriva, redigera och översätta dina anteckningar.

ClickUp Docs

Organisera dina anteckningar med avancerade formateringsfunktioner i ClickUp Docs

Med det dynamiska ClickUp Docs kan du skapa anteckningar, checklistor, kunskapsbaser och mycket mer. Anpassa det med de otaliga stil- och formateringsalternativ som finns tillgängliga.

Skapa och öppna mallar, aktivera fokusläge medan du arbetar, använd anteckningar offline och online och arkivera de du inte behöver.

Och det slutar inte här!

Om du använder anteckningar i arbetet kan du dela dem med dina teammedlemmar, ge dem möjlighet att redigera dokumentet tillsammans med dig, konvertera texten till uppgifter och tilldela dem åtgärdspunkter. Du kan till och med länka uppgifter i ett dokument till ett annat dokument och korsreferera resurser.

📮ClickUp Insight: Cirka 90 % av alla människor sätter upp mål relaterade till hälsa eller karriärutveckling, men passionerade projekt och hobbyer hamnar ofta i skymundan. Men roliga idéer förtjänar också att lyftas fram. Skriv ner dem i ClickUp Notepad eller skissa upp dem via ClickUp Whiteboards, och slutför de kreativa projekt som du har "tänkt ta itu med" i månader. Allt du behöver är en plan. 🤓 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete – inklusive det roliga – sedan de bytte till verktyget.

ClickUp Whiteboard

Samarbeta med ditt team, tilldela uppgifter och mycket mer med ClickUp Whiteboard

Om du letar efter något mer samarbetsinriktat som du kan använda för delade mötesanteckningar och brainstorming, prova ClickUp Whiteboard. Precis som ClickUp Notepad låter det dig använda slash-kommandon (/) för att formatera banners, rubriker och markeringar.

Lägg till klistermärken, post-it-lappar, former och text och konvertera dem till uppgifter. Länka uppgifter, filer och dokument till din whiteboard på ett effektivt sätt, så att du aldrig behöver oroa dig för att förlora viktig information.

Det bästa är att du kan skapa en whiteboard från grunden eller använda ClickUps färdiga whiteboardmallar!

Priser för ClickUp

ClickUp: Ett smartare alternativ till Apple Notes och Notability

Att ta anteckningar är mycket fördelaktigt för ditt akademiska och professionella liv. Det håller dig alert, engagerar ditt sinne och organiserar information.

Apple Notes och Notability är två av de bästa anteckningsapparna för Apple-användare. Men deras många begränsningar hindrar användarna från att utnyttja anteckningsfunktionen fullt ut och vara produktiva.

Det är här ClickUp kommer in i bilden. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper dig att skapa snygga anteckningar och organisera dina tankar med oöverträffad flexibilitet. Registrera dig gratis!