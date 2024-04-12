Snabb applikationsutveckling (RAD) för mjukvaruutvecklare

Det är slut med tiden då det tog fem år att utveckla företagsprogramvara. I dagens snabba digitala värld är det att hålla fast vid traditionella utvecklingsmetoder som att cykla i ett Formel 1-lopp.

Välkommen till snabb applikationsutveckling. Några av de mest framgångsrika teknikjättarna, som Spotify och Netflix, har använt RAD och low code för att ligga steget före.

RAD handlar dock inte bara om att göra samma saker snabbare. Det handlar också om nya metoder för mjukvaruutveckling som betonar snabb prototyputveckling, användarfeedback och iterativ leverans för teknisk excellens. Låt oss se hur.

Vad är snabb applikationsutveckling?

Snabb applikationsutveckling är en adaptiv metod för mjukvaruutveckling som prioriterar kortare implementeringscykler framför långa traditionella processer.

Metoden blev populär på 1980-talet när Barry Boehm, James Martin och andra föreslog den som ett alternativ till den då dominerande vattenfallsmodellen, som de kritiserade för dess stelhet och ineffektivitet.

De utmärkande egenskaperna hos RAD är följande.

Små iterationer

RAD uppmuntrar team att bygga små delar av en stor produkt och skapa sammankopplade enheter med kortare ledtid. Detta gör det enklare att felsöka/förbättra dessa delar separat.

Anpassningsförmåga

RAD-metoden fokuserar på anpassningsförmåga och riskminimering. Den gör det möjligt för utvecklingsteam att identifiera risker tidigt, utvecklas i takt med marknaden och skapa produkter som uppfyller kundernas behov.

Användarcentrerad design

RAD prioriterar användarnas behov och feedback framför planer. Prototyputveckling för att mäta kundernas reaktioner är en viktig process i RAD.

Programvarustack för snabb applikationsutveckling är en viktig aspekt för att säkerställa utvecklingsresultat. RAD-team använder verktyg som low-code, komponentbaserad design, återanvändbar kod etc. för att minimera manuellt arbete och låta utvecklare fokusera på högvärdiga aktiviteter.

Metoden för snabb applikationsutveckling har sedan dess integrerats med moderna agila arbetsflöden och metoder. Så här fungerar det.

Faser i snabb applikationsutveckling

Snabb applikationsutveckling består av fyra faser som är utformade för att uppnå bästa möjliga resultat.

RAD-modellen

Kravplaneringsfasen

Detta är det första steget i RAD, där projektteamet utför kravhanteringsplaneringen för applikationen.

Mål : Att anpassa projektvisionen till affärsmålen och användarnas behov, så att slutprodukten effektivt fyller den identifierade marknadsluckan.

Viktiga intressenter : Affärsanalytiker, projektledare och potentiella användare

Resultat: Beskriva affärsbehov, projektets omfattning, mål, funktioner och begränsningar.

Planeringsfasen lägger grunden för design- och utvecklingsprocessen.

Användardesignfas

Därefter fokuserar du på att visualisera och utforma användarupplevelsen (UX) genom workshops, prototyper och iterationer baserade på användarfeedback.

Mål : Att förstå och konkretisera en design som på ett adekvat sätt tillgodoser användarnas behov.

Viktiga intressenter : Systemanalytiker, UX-forskare, UI/UX-designers

Resultat: Iteration och prototyputveckling av ett intuitivt och engagerande gränssnitt.

Snabb konstruktionsfas

När designen är klar är det dags att utveckla. I den här modellen använder teknikteam ett antal verktyg för snabb applikationsutveckling, plattformar med låg kod, komponentbaserade metoder och återanvändning av kod för programmering, enhetsintegration och vissa tester.

Mål : Snabb apputveckling med hög kvalitet

Viktiga intressenter : Utvecklare, kvalitetsanalytiker och användare

Resultat: Funktionell programvara redo för distribution

Övergång

Övergångsfasen liknar implementeringsfasen i traditionell mjukvaruutveckling. Den omfattar slutlig agil testning, användarutbildning och systemsupport för att säkerställa en smidig övergång till live-miljön.

Mål : Säkerställa att appen fungerar felfritt under verkliga förhållanden.

Viktiga intressenter : DevOps- och agila team är involverade i distributions- och lanseringsprocessen.

Resultat: En funktionell, användbar och användarcentrerad app som släpps i produktion.

Inom RAD-modellen följs vanligtvis dessa fyra faser. De utgör grundstrukturen för den process som mjukvaruutvecklingsteamen följer.

Men detta är bara grunden. Beroende på olika faktorer tolkar utvecklingsteamet denna process på olika sätt. De kan lägga till faser/steg för att passa sina specifika behov.

Ett team som utvecklar en bankapp kan till exempel ha ett extra steg i kravplaneringen för säkerhetsbehov. Ett SaaS-företag kan lägga till en fas för mjukvarukvalitet i konstruktionen för att minimera teknikskulden.

Nedan följer några av de vanligaste trådarna som utvecklats från RAD-filosofin.

Metoderna för snabb applikationsutveckling

Modellen för snabb applikationsutveckling är mångsidig och möjliggör snabbare utveckling och högre kvalitet. Låt oss utforska de viktigaste RAD-metoderna nedan.

Agil mjukvaruutveckling

Agil mjukvaruutveckling är en av de mest populära RAD-metoderna. Agil är en flexibel och iterativ metod som fokuserar på små, snabba iterationer baserade på kundfeedback.

Agil utveckling följer RAD-metoder, såsom:

Små iterationer

Korta release-cykler

Automatisering för testning och distribution

Iterativ utveckling baserad på kundfeedback

Kontinuerlig förbättring

Ett startup-företag som utvecklar en app för online-shopping skulle till exempel använda agila metoder för att prioritera funktioner, påskynda lanseringar och anpassa sig till marknadstrender. Scrum, Kanban och DevOps är populära exempel på agila metoder.

Läs mer om DevOps vs agile för att se hur de passar ihop.

Spiralmodellen

Spiral är en riskbaserad metod för mjukvaruutveckling. Den prioriterar att identifiera riskmönster och riskfaktorer tidigt i produktutvecklingsprocessen och att bygga applikationer för att minska dessa risker.

Utöver de vanliga RAD-metoderna fokuserar spiral även på:

Affärsrisker och tekniska risker

Identifiera risker genom användarinteraktion

Snabb prototyputveckling för att minimera riskerna

Arbeta med empiriska bevis som samlats in från användarundersökningar/feedback

Spiralmodellen passar bäst för branscher och projekt med hög risk. En bankapp eller en app för hälsojournaler är naturliga exempel. Men även applikationer som samlar in data eller betalningar inom olika branscher kan dra nytta av spiralmodellen.

Iterativ och inkrementell utveckling

Iterativ och inkrementell utveckling innebär att man bygger ett system genom systematiskt upprepade cykler (iterativt) och mindre delar åt gången (inkrementellt). En ny produktversion byggs i slutet av varje iteration/inkrement.

Oavsett om det byggs med RAD eller traditionella metoder är iterativ/inkrementell utveckling en metod som använts länge. Till och med MS Office och SAP på 90-talet lanserade uppgraderingar med några års mellanrum. Det som har förändrats med RAD är hastigheten och noggrannheten med vilken organisationer kan bygga nya funktioner, fixa buggar och förbättra prestandan.

Iterativ utvecklingsmodell (Bild: Wikimedia Commons )

Prototyputveckling av programvara

Programvaruprototyper är en RAD-metod som bygger på att man skapar prototyper eller ofullständiga versioner av programmet innan man faktiskt utvecklar det, för att förkorta iterationscyklerna och spara kostnader.

Detta gör det möjligt för utvecklare att skapa en version av applikationen som innehåller de viktigaste funktionerna, så att de kan testa funktionaliteten och göra justeringar innan designen slutförs.

Till exempel kan designers rita otaliga skisser för appens gränssnitt och testa dem med målgruppen innan de skapar det slutgiltiga användargränssnittet. Utvecklare kan bygga användbara prototyper för att testa användarupplevelsen innan de integrerar det designade användargränssnittet eller skapar varumärkesspecifika bilder.

Disruptiva appar använder också prototyper för att testa produktens marknadsanpassning. Till exempel kan ett radikalt nytt virtual reality-spel bygga en prototyp och lansera den till betanvändare för feedback innan man investerar i seriös utveckling.

Gemensam applikationsdesign (JAD)

Joint Application Design (JAD) är en RAD-metod som syftar till att minimera produktfel genom att involvera olika intressenter redan från början. JAD är en del av den dynamiska systemutvecklingsmetoden (DSDM) och prioriterar samarbete mellan kunder, användare, systemanalytiker och utvecklingsteam under hela produktens livscykel.

Om du till exempel använder JAD för att utveckla ett anpassat CRM-system skulle du inkludera följande intressenter i din applikationsdesignprocess.

Säljare (användare av produkterna)

Säljchefer (användare av specifika funktioner, såsom rapporter/påminnelser)

Marknadsföringsteam (användare av specifika funktioner, såsom e-postkampanjer eller omriktning)

IT-team (som hanterar/hostar/integrerar appen)

Beroende på vilken produkt du utvecklar, dina användare, marknad, värdeerbjudande osv. kan någon av ovanstående modeller passa dig. Om du till exempel lanserar en helt ny produkt på en blå ocean-marknad minskar prototyputveckling risken för misslyckande. Om du däremot utvecklar en produkt i en konkurrensutsatt bransch med hög risk hjälper spiralmodellen till att förebygga misstag.

Oavsett vilken modell du väljer erbjuder RAD extraordinära fördelar jämfört med traditionella metoder.

Snabb applikationsutveckling jämfört med andra mjukvaruutvecklingsmodeller

Det finns flera mjukvaruutvecklingsmodeller som används av organisationer idag, med små men betydande skillnader mellan varandra. I grund och botten faller många av dessa modeller under en av två kategorier: sekventiell eller evolutionär.

Metoder för mjukvaruutveckling (Bildkälla: Wikimedia Commons )

Sekventiell modell för mjukvaruutveckling innebär att nästa fas påbörjas först när föregående fas är avslutad. Detta är den traditionella metoden som länge använts av ingenjörsorganisationer.

Vattenfall och V-modellen är exempel på sekventiella metoder för mjukvaruutveckling.

Evolutionär modell är den moderna, användarcentrerade och anpassningsbara metoden för mjukvaruutveckling. Agile, Scrum, Kanban, extrem programmering och alla andra RAD-metoder faller inom denna kategori.

De grundläggande skillnaderna – och fördelarna – med RAD jämfört med traditionella/sekventiella modeller är följande.

Agilitet framför disciplin

Traditionella metoder fokuserade på disciplin och att ta ett steg i taget. Detta gjorde det svårt att ta ett steg tillbaka och omkalibrera när det behövdes.

RAD är smidigt och iterativt. Det är mer anpassningsbart till marknadsutvecklingen och mer förlåtande mot misstag (som vi alla vet är oundvikliga).

Cykliskt istället för linjärt

Traditionella modeller är linjära, ett steg efter ett annat. Det finns mycket lite utrymme för avvikelser i detta tillvägagångssätt. Om någon händelse tvingar fram en avvikelse – som pandemin som tvingar fram hemarbete – skulle kostnaden för detta bli extremt hög.

RAD minimerar kostnaderna för förändringar. Genom att identifiera risker och fel i ett tidigt skede förebygger man förluster och bevarar sin marknadsposition.

Feedback om planer

Även om sekventiella modeller också innefattade användarundersökningar, gjorde man konkreta planer och byggde applikationer baserade på dessa. Den längre utvecklingscykeln innebar att kundernas feedback kom för sent eller var för omfattande för att kunna införlivas.

RAD planeras för korta cykler, vanligtvis 1–2 sprintar åt gången. Detta gör det möjligt för teamen att ta pulsen på användarna och utveckla produkter som de gärna använder och betalar för.

Inkrementer istället för big bang

Traditionella modeller innebar stora lanseringar av produkter eller uppgraderingar som kanske eller kanske inte skulle uppskattas av användarna.

RAD introducerar förändringar i små steg baserat på kundernas feedback. Det hjälper användarna att gradvis anpassa sig till förändringen.

Samarbete framför specialisering

I traditionella modeller fanns det specialiserade designers, UI-utvecklare, frontend-utvecklare, backend-utvecklare, driftsspecialister, affärsanalytiker osv. Var och en av dem förstod sin del av processen. All gemensam kunskap var starkt beroende av deras förmåga att överföra information effektivt.

RAD uppmuntrar tvärfunktionella team att arbeta tillsammans. Affärsteam och fullstack-utvecklare arbetar i tandem. Alla förväntas sätta sig in i slutanvändarens situation, vilket minimerar risken för att information/sammanhang faller mellan stolarna. Detta hjälper företag att bli mer användarcentrerade istället för processcentrerade.

För att dra nytta av dessa fördelar i din organisation krävs en robust implementering av RAD. Här är några tips för att komma igång.

Hur man implementerar snabb applikationsutveckling

För att framgångsrikt implementera och följa metoder för snabb applikationsutveckling i din organisation behöver du:

En stark teknisk grund: Verktyg och processer anpassade för RAD

Ett nytt tankesätt: Mot små steg och kundfeedback istället för strikta planer och linjära processer

Låt oss steg för steg undersöka hur du kan implementera RAD i din organisation och utnyttja ClickUp för mjukvaruutveckling för att förenkla processen.

1. Tänk i små steg

Ledande mjukvaruutvecklare betraktar vanligtvis produkter som stora, komplexa saker som tar år att bygga. Deras vision tenderar att vara fästningen i slutet av kungariket.

RAD kräver att du tänker i byggstenar. Varje stort projekt måste delas upp i sina minsta meningsfulla delar för att kunna utvecklas.

Med ClickUp-uppgifter kan du organisera dina projekt i uppgifter, deluppgifter och inkludera checklistor för dem. Var och en av dessa kan bearbetas oberoende, även om de är beroende av andra uppgifter eller ingår i ett agilt arbetsflöde.

Håll dig uppdaterad, övervaka framstegen och håll alla informerade på ett enkelt sätt med ClickUp Tasks.

2. Lär dig att vara iterativ

Planera korta sprintar på en eller två veckor för att bygga produktfunktioner. Kombinera i varje sprint funktioner som hänger ihop så att kontextuell kunskap förblir intakt.

Använd ClickUp Sprints för att hantera utvecklingsuppgifter, prioritera arbete baserat på feedback och säkerställa kontinuerliga framsteg.

Automatisera repetitiva projektledningsuppgifter och arbetsflöden med ClickUp Automations. Använd någon av de över 100 fördesignade automatiseringarna för att uppdatera uppgiftsstatus, tilldela uppgifter baserat på triggers och meddela teammedlemmar om förändringar.

Automatisera arbetsflöden med ClickUp Automations

3. Samla in, analysera och använd feedback

Skapa formella och informella kanaler där användarna kan ge dig feedback om applikationen.

Konfigurera verktyg för att övervaka appanvändningen och identifiera populära funktioner.

Använd anpassade ClickUp-formulär för att samla in användarfeedback om användbarhet, funktionalitet och användarnöjdhet.

Skapa möjligheter att dokumentera feedback som samlats in genom användarundersökningar, fokusgrupper, intervjuer etc.

4. Främja tvärfunktionellt samarbete

RAD:s effektivitet beror på det tvärfunktionella teamets förmåga att komma med idéer, samarbeta och bygga tillsammans.

Använd ClickUp Docs för att skapa ett centralt arkiv för projektdokumentation, riktlinjer och användarfeedback. Redigera dokument tillsammans, tagga användare, lämna kommentarer och skapa åtgärdspunkter direkt.

Främja realtidskommunikation i samband med varje uppgift med inbäddade kommentarer och omnämnanden. Diskutera, skapa idéer, debattera och skapa differentierade funktioner med ClickUp-uppgifter.

Samla det virtuella teamet för brainstorming-sessioner med ClickUp Whiteboards. Granska design, prioritera uppgifter, rensa upp backloggen etc. Organisera prototyper visuellt i olika stadier för att se vad som behöver uppmärksammas och vidta åtgärder.

Visualisera arbetsflöden med ClickUp Whiteboards

5. Optimera verksamheten

Inom RAD finns flera metoder och tillämpningar, som alla kräver en unik projektledningsstrategi. Anpassa ClickUp för att hantera din apputveckling på ditt sätt.

Använd ClickUps anpassade statusar för att spåra prototypers framsteg från idé till feedback och förfining.

Påskynda processer med ClickUp-mallar. Skapa dina egna anpassade checklistmallar och använd dem snabbt för flera uppgifter.

Få realtidsinsikter i ditt projekt med ClickUp Dashboards och rapporteringsverktyg. Mät framsteg, resursanvändning och prestandamätvärden för att anpassa dina projektledningstekniker till din agila transformation.

Få realtidsinsikter i ditt projekt med ClickUp Dashboards.

6. Involvera alla intressenter

RAD kräver att flera affärsintressenter utöver teknikteamet involveras.

ClickUps samarbetsfunktioner, såsom delade vyer, gäståtkomst och feedbackformulär, är utformade för att förbättra intressenternas engagemang. Använd ClickUp för att:

Skapa en anpassad framstegsrapport för kunden/projektets sponsor

Ge gästanvändare tillgång till affärsintressenter för att delta i diskussioner, svara på frågor etc.

Dela offentliga länkar till dokument/uppgifter så att affärsanvändare kan godkänna krav/dokumentation.

Snabba upp din RAD-racerbil med ClickUp

Programvara måste utvecklas i takt med marknadens efterfrågan, kundernas behov och konkurrerande produkter. Rapid Application Development möjliggör just detta. Men att implementera RAD-metoder på rätt sätt kan vara en utmaning.

Med ClickUps produktutvecklingsprogramvara behöver du inte oroa dig för något.

ClickUp är utformat för att möjliggöra utveckling av samarbetsinriktad, iterativ och användarcentrerad programvara. Det möjliggör den hastighet, noggrannhet, kvalitet och effektivitet som RAD behöver. Det hjälper tvärfunktionella team att samarbeta, iterera och skapa bättre produkter.

Oavsett om du använder RAD för att utveckla en banbrytande ny produkt eller stärka en befintlig produkt kan ClickUp snabbt förverkliga din vision.

Oavsett om du utvecklar en banbrytande app, en kundorienterad mjukvarulösning eller ett internt verktyg för att öka produktiviteten, erbjuder ClickUp den struktur, flexibilitet och de verktyg som krävs för att förverkliga din vision snabbt och framgångsrikt.

Börja din resa mot snabb apputveckling redan idag. Prova ClickUp gratis.