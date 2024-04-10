GitLab vs. GitHub: Vilket DevOps-verktyg är bäst 2025?

Att välja mellan GitLab och GitHub inom mjukvaruutveckling ställer ofta många av oss inför ett svårt val. Båda har sina strategier, styrkor och en stor skara anhängare. År 2024 fortsätter debatten mellan GitLab och GitHub att fängsla utvecklare och team som söker det ultimata DevOps-verktyget.

Dessa plattformar har utvecklats till omfattande ekosystem som stöder hela livscykeln för mjukvaruutveckling. Oavsett om du hanterar privata repositorier, integrerar verktyg från tredje part eller navigerar i komplexiteten hos CI/CD, påverkar valet mellan GitLab och GitHub hur dina Git-projekt utvecklas.

Låt oss utforska nyanserna mellan GitLab och GitHub och se vilken plattform som bäst passar dina utvecklings- och samarbetsbehov.

Vad är GitLab?

via GitLab

GitLab är en komplett DevSecOps-plattform som levereras som en enda applikation. Den förändrar fundamentalt sättet på vilket utvecklings-, säkerhets- och driftteam samarbetar och bygger mjukvara.

Genom att erbjuda en smidig, integrerad upplevelse under hela utvecklingscykeln effektiviserar GitLab projektledning, kodversionering och kontinuerlig integration och distribution (CI/CD), vilket gör det till ett formidabelt verktyg för utvecklare som vill öka effektiviteten och produktiviteten.

GitLab-funktioner

GitLab utmärker sig med sina omfattande funktioner som stöder hela utvecklingsprocessen. Denna öppen källkodsplattform erbjuder en allt-i -ett-lösning för mjukvaruteam, från projektplanering och källkodshantering till CI/CD, övervakning och säkerhet.

1. Kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution (CI/CD)

GitLabs CI/CD-funktioner automatiserar mjukvaruleveransprocessen, från initial kodning till distribution, vilket ökar effektiviteten och minskar manuella fel.

2. Projekt- och ärendehantering

Med GitLab kan teamen följa framstegen och hantera projekt med agila verktyg och metoder, med hjälp av tavlor, listor och ärenden för att hålla allt organiserat och transparent.

3. Källkodshantering

GitLab erbjuder ett robust versionshanteringssystem för dina kodförvar, som stöder samarbetsbaserad kodning och kodgranskningsprocesser med sammanfogningsförfrågningar, förgreningar och grenversioner.

4. Wiki för dokumentation

GitLab innehåller en integrerad wiki som underlättar skapande, delning och underhåll av projektdokumentation. På så sätt kan teamen samla all sin dokumentation på ett ställe, lättillgängligt och uppdaterat, vilket säkerställer att kunskap delas och bevaras inom teamet.

5. Inbyggt containerregister

GitLabs inbyggda containerregister förenklar containerhanteringen. Det gör det möjligt för team att bygga, pusha och dela Docker-bilder inom sina GitLab-projekt. Denna integrerade metod effektiviserar arbetsflödet för hantering av Docker-bilder och distribution av containeriserade applikationer, vilket eliminerar behovet av register från tredje part.

6. GitLab Duo-kodförslag

GitLab utnyttjar generativ AI för att tillhandahålla kodkomplettering och kodgenerering som underlättar utvecklarnas arbete. Det erbjuder kodkomplettering för den rad som skrivs och genererar kod baserat på kodkommentarer i naturligt språk. Det hjälper utvecklare att effektivisera utvecklingsprocessen genom att föreslå relevanta kodsnuttar, komplettera kodrader och generera funktioner baserat på det angivna sammanhanget.

Denna funktion är tillgänglig för Premium- och Ultimate-nivåerna och kräver tillägget GitLab Duo Pro. Den stöder en rad tillägg och språk och förbättrar utvecklingsarbetsflödet med AI-drivna förslag som anpassar sig efter användarens kodningsstil och projektkontext.

GitLab-priser

GitLab erbjuder en rad prissättningsalternativ som är skräddarsydda för att möta behoven hos olika team och projekt:

Gratis

Premium : 19 $ per användare/månad (faktureras årligen)

Ultimate: 99 $ per användare/månad (faktureras årligen)

Vad är GitHub?

via GitHub

GitHub är en molnbaserad värdtjänst som låter dig hantera ett Git-arkiv. Den tillhandahåller en plattform för versionshantering och samarbete, vilket gör det möjligt för utvecklare att arbeta tillsammans på projekt varifrån som helst.

GitHub förenklar processen för koddelning och publicering, vilket gör det till ett viktigt verktyg för öppen källkod och privata företags kodbaser. Genom att integrera enkel kodgranskning och CI/CD i en enda plattform underlättar GitHub en smidig utveckling av mjukvaruprojekt.

GitHub-funktioner

GitHub är känt för sina omfattande funktioner som stöder utvecklingscykeln, förbättrar samarbetet och effektiviserar projektledningen. Dess intuitiva gränssnitt och community-drivna approach gör det till en favorit bland utvecklare världen över.

1. Versionshanteringssystem och samarbete

GitHub erbjuder kraftfulla verktyg för förgrening, sammanslagning och pull-förfrågningar, vilket gör det möjligt för flera utvecklare att arbeta med samma projekt på ett effektivt sätt och utan konflikter.

2. GitHub-åtgärder för CI/CD

GitHub Actions automatiserar ditt arbetsflöde från idé till produktion, så att du kan bygga, testa och distribuera din kod direkt i GitHubs ekosystem.

3. Spårning av ärenden och projekt

Med ärendehantering och projektpaneler erbjuder GitHub-arkivet omfattande verktyg för att planera och följa upp ditt arbete, hantera projekt och hålla dig synkroniserad med ditt team.

4. Säkerhet och kodskanning

GitHub går utöver grundläggande Git-funktionalitet för att säkerställa att din kod är säker. Med integrerade säkerhetsfunktioner, inklusive automatisk kodskanning och sårbarhetsvarningar, gör GitHub det enklare att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem innan de blir problematiska, vilket säkerställer att dina projekt är skyddade i varje steg.

5. GitHub-sidor

GitHub-sidor erbjuder utvecklare ett enkelt sätt att hosta och publicera webbplatser direkt från sitt GitHub-arkiv. Denna funktion är perfekt för projekthemsidor, dokumentation och personliga eller organisatoriska webbplatser, vilket gör den till ett ovärderligt verktyg för att dela ditt arbete med omvärlden.

6. GitHub Copilot

GitHub Copilot fungerar som din AI-kodningsassistent och förbättrar utvecklarnas arbetsflöden genom att erbjuda AI-baserade förslag i realtid. Det omvandlar naturliga språkprompter till kodningsförslag baserat på ditt projekts sammanhang och stilkonventioner. Det ökar utvecklarens produktivitet med upp till 55 % och hjälper utvecklare att förbättra sin kodkvalitet.

GitHubs prissättning

GitHubs prisstruktur är utformad för att passa både privatpersoner, team och företag, med både gratis- och betaltjänster:

Gratis

Team : 4 dollar per användare/månad

Enterprise : 21 dollar per användare/månad

GitHub One: Anpassad prissättning

GitLab vs. GitHub: Jämförelse av funktioner

Både GitHub och GitLab erbjuder verktyg för att effektivisera utvecklingsprocessen, från initial kodning till slutliga distributionsverktyg. GitLab positionerar sig som en enda applikation för hela DevSecOps-livscykeln, medan GitHub utmärker sig med sin stora community och samarbetsfunktioner för utvecklare över hela världen.

Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner sida vid sida för att se hur de står sig mot varandra.

Funktion nr 1: Kontinuerlig integration/kontinuerlig distribution (CI/CD)

GitLab har ett litet försprång inom CI/CD tack vare sin inbyggda, högintegrerade CI/CD-miljö som smidigt tillgodoser DevOps-livscykeln. Den möjliggör testning, distribution och övervakning i flera steg utan integrationer från tredje part.

GitHub erbjuder å sin sida GitHub Actions, som ger kraftfulla automatiseringsfunktioner men kan kräva mer installation och integration med verktyg från tredje part för att uppnå en liknande nivå av automatisering av arbetsflödet som GitLab.

Funktion nr 2: Projekt- och ärendehantering

När det gäller att spåra projekt och problem har GitHub en liten fördel. Dess användargränssnitt är intuitivt och systemet för problemspårning är robust, vilket gör det enklare för team att samarbeta, spåra framsteg och hantera projekt. GitHub Projects integreras nära med GitHub-ekosystemet och erbjuder Kanban-liknande tavlor för att organisera uppgifter och arbetsflöden.

GitLab erbjuder också omfattande projektledningsverktyg, inklusive ärendehantering och tavlor. GitHubs community och breda användning ger dock en viss fördel när det gäller samarbete och användbarhet för en bredare publik.

Funktion nr 3: Plattform för versionshantering och samarbete

Både GitLab och GitHub är byggda på Git och erbjuder utmärkt stöd för versionshanteringsplattformar och samarbete. GitHub utmärker sig dock genom sin sociala kodningsstrategi, som främjar en stor och aktiv gemenskap där utvecklare enkelt kan dela, följa och bidra till varandras arbete. GitHubs pull request-system är särskilt uppskattat för sin kodgranskningsprocess.

GitLab erbjuder liknande samarbetsverktyg, inklusive sammanfogningsförfrågningar, som är jämförbara med GitHubs pull-förfrågningar. Medan GitLabs versionskontrollsystem och samarbetsverktyg är robusta och integrerade i dess enda applikationsstrategi, kan GitHubs större community och användarbas göra det till det självklara valet för utvecklare som vill komma i kontakt med andra och dela sina projekt med en bredare publik.

Valet mellan GitHub och GitLab kan bero på specifika behov: GitLab för dem som söker en allt-i-ett-plattform för DevOps och GitHub för dem som prioriterar gemenskap och samarbete.

GitLab vs. GitHub: En kort sammanfattning

Här är en snabb jämförelsetabell över de viktigaste funktionerna mellan GitLab och GitHub, med fokus på kritiska aspekter som påverkar valet av verktyg för mjukvaruutveckling:

Funktion GitLab GitHub CI/CD Inbyggd, högintegrerad CI/CD utan appar från tredje part. GitHub Actions erbjuder kraftfull automatisering genom integrationer från tredje part. Projekt- och ärendehantering Omfattande verktyg, men något mindre intuitiva än GitHub. Intuitivt användargränssnitt med robust spårning och Kanban-inspirerade tavlor. Versionshantering och samarbete Kraftfulla verktyg för samarbete, inklusive sammanfogningsförfrågningar. Utmärker sig inom social kodning med en stor community och pull-förfrågningar. Säkerhet och kodskanning Integrerade säkerhetsfunktioner och skanning inom DevOps-cykeln. Automatiserad kodskanning och säkerhetsvarningar är integrerade. Hostingalternativ Erbjuder både molnbaserade och självhostade lösningar. Främst molnbaserat, med GitHub Enterprise för självhosting. Community och marknadsplats En växande gemenskap med fokus på integrerade DevOps-arbetsflöden. En stor community med en rik marknadsplats för tredjepartsintegrationer.

Låt oss också göra en snabb jämförelse av de olika prisplanerna för båda verktygen.

Planera GitLab GitHub Gratis vs. gratis 5 GB lagringsutrymme 10 GB överföring/månad 400 beräkningsminuter/månad 5 användare per toppnivågrupp Obegränsat antal repositorier Automatiska säkerhets- och versionsuppdateringar 2 000 CI/CD-minuter/månad 500 MB lagringsutrymme Betald tillgång till Codespaces Premium vs. Team Allt i Free, plus skyddade grenar, kodägare, sammanfogningsförfrågningar med godkännanderegler, agil planering för företag, avancerad CI/CD, användar- och incidenthantering för företag, releasekontroller, 50 GB lagringsutrymme, 100 GB överföring/månad, 10 000 beräkningsminuter/månad. Allt i Free, plus: Tillgång till Codespaces Skyddade grenar Flera och obligatoriska granskare Utkast till pull-förfrågningar Kodägare Sidor och wikis 3 000 CI/CD-minuter/månad 2 GB lagringsutrymme Insikter och påminnelser Ultimate vs. Enterprise Allt i Premium, plus Föreslagna granskare Dynamisk/statisk säkerhetstestning av applikationer Säkerhetsdashboards Sårbarhetshantering Skanning av beroenden och containrar Flerstegs-epics Programhantering Värdeflödeshantering Anpassade roller 250 GB lagringsutrymme 500 GB överföring/månad 50 000 beräkningsminuter/månad Allt i Teams, plus:Företagsadministrerade användareMiljöskydd och regler för arkivGranskningslogg API SOC1, SOC2, typ 2-rapporter SAML SSO GitHub Connect 50 000 CI/CD-minuter/månad 50 GB lagringsutrymme Tillägg GitLab Duo Pro är endast tillgängligt för Premium- och Ultimate-användare till ett pris av 19 dollar per användare och månad. GitHub Copilot-abonnemangen är separata och kostar från 10 dollar per månad.

GitLab vs. GitHub på Reddit

För att mäta stämningen och samla in insikter undersökte vi diskussionerna på Reddit, särskilt inom subreddit r/devops, där yrkesverksamma delar med sig av sina erfarenheter och preferenser när det gäller dessa två jättar inom versionshantering.

En Reddit-användare, som reflekterade över sin övergång från GitHub till GitLab före introduktionen av GitHub Actions, uttryckte sin tillfredsställelse med GitLab. Användaren funderade över varför DevOps-proffs fortfarande föredrar GitHub trots dess driftstopp och ifrågasatte om det beror på unika funktioner eller organisatorisk tröghet.

Som svar på detta framfördes flera synpunkter:

GitHubs stabilitet: En användare nämnde att GitHubs driftstopp är jämförbara med GitLabs, vilket tyder på att valet inte påverkas av tillförlitligheten. Debatten sträcker sig bortom drifttiden och tar även hänsyn till de funktioner och det communitystöd som varje plattform erbjuder.

GitHub Actions vs. GitLab CI/CD : GitHub Actions fick beröm för sina framsteg inom utveckling och den livliga open source-programvarugemenskapen som bidrar till dess tillväxt. GitLab CI/CD ansågs däremot vara adekvat men eftersläpande när det gäller innovation och funktionsuppdateringar.

Funktionsstöd och implementering: Vissa användare ansåg att GitLabs funktioner ofta verkar halvfärdiga eller utvecklas långsamt, och nämnde plattformens pakethantering som ett exempel på undermålig prestanda.

Prisändringar: GitLabs senaste prishöjning har väckt diskussioner om kostnad kontra värde, vilket har fått vissa att ompröva sitt val av plattform. De höjda licenskostnaderna utan motsvarande funktionsförbättringar har lett till jämförelser och kostnads-nyttoanalyser mellan GitHub och GitLab.

Community och ekosystem: GitHub Marketplace och dess överflöd av Actions lyftes fram som en betydande fördel, eftersom det erbjuder omfattande funktionalitet genom community-utvecklade plugins och integrationer.

”Jag har lagt ner massor av tid på båda under de senaste åren och GH är helt enkelt mer funktionellt tack vare MS-investeringen och den större communityn, enligt min mening. GL kämpar med skalbarheten…”

Reddit-användare verkar luta åt GitHub på grund av dess robusta avancerade CI/CD-funktioner, som förbättras av GitHub Actions, och dess omfattande ekosystem som stöds av en stor community. Men preferensen är inte enhällig, eftersom vissa uppskattar GitLabs integrerade DevOps-plattform och självhosting-alternativ.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till GitLab och GitHub

Eftersom debatten mellan GitLab och GitHub fortsätter bland utvecklingsgrupper är det viktigt att utforska alternativ som bättre passar dina utvecklingsbehov.

Upptäck ClickUp, en mångsidig plattform som erbjuder en omfattande uppsättning verktyg utformade för att förbättra produktiviteten, samarbetsfunktionerna och den övergripande utvecklingscykeln. ClickUp är en formidabel konkurrent som erbjuder unika funktioner anpassade för mjukvaruteam.

ClickUps främsta konkurrent: Skräddarsydd för mjukvaruteam

Organisera komplexa ingenjörsprojekt med ClickUp

ClickUp för mjukvaruteam erbjuder en centraliserad plattform där kodning och samarbete smidigt sammanstrålar.

Till skillnad från GitLab och GitHub, som främst fokuserar på versionskontroll och hantering av git-repositorier, utökar ClickUp sin funktionalitet till att omfatta detaljerade verktyg för projektplanering, spårning och genomförande som är särskilt utformade för utvecklingsplattformen. Med funktioner som anpassade statusar, sprints och agila tavlor underlättar ClickUp ett helhetsperspektiv.

Håll alla dina team samordnade med delbara visuella roadmaps i ClickUp. Skapa dina egna agila arbetsflöden och vyer för att hantera arbetet på det sätt du vill.

Spara alla dina roadmaps, kravdokument, listor osv. i ClickUp Docs, länka dem till uppgifter, dela dem med teammedlemmar och lägg till dem i arbetsflöden. Har vi nämnt att Docs har versionskontroll?

Planera och hantera dina sprintar med Sprints ClickApp och automatisera repetitiva uppgifter med Sprint Automations. Anpassa rapporteringen med Burnup-diagram, Burndown-diagram, Velocity-diagram etc. och lägg till dem i personliga ClickUp-instrumentpaneler som uppdateras i realtid.

ClickUps konkurrerande funktion nr 2: Utvecklingsmallar

För att effektivisera utvecklingsprocessen erbjuder ClickUp en rad mjukvaruutvecklingsmallar som är skräddarsydda för olika stadier och aspekter av mjukvaruprojekt. Dessa projektledningsmallar inkluderar:

ClickUp-mall för planering av mjukvaruutveckling : En omfattande mall för att kickstarta ditt utvecklingsprojekt, som täcker alla faser från idé till implementering.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för planering av mjukvaruutveckling för komplexa behov

ClickUp Software Project Tracker Template : Denna mall hjälper team att övervaka framsteg, hantera uppgifter och hålla koll på milstolpar och deadlines.

Ladda ner den här mallen Prova ClickUps mall för mjukvaruprojekt för att planera och genomföra dina mjukvaruprojekt.

ClickUp-mall för tidsplan för mjukvarulansering : Denna mall är idealisk för hantering av lanseringsscheman och säkerställer leverans i rätt tid och tydlig kommunikation mellan alla intressenter.

Ladda ner den här mallen Släpp programvara enkelt med hjälp av ClickUps mall för programvarulansering.

Dessa färdiga mallar sparar tid och främjar bästa praxis inom teamen, vilket möjliggör en smidig och effektiv utvecklingsprocess.

ClickUps konkurrerande funktion nr 3: Omfattande projektledning för mjukvaruteam

ClickUp erbjuder mer än bara kodhantering – det är en heltäckande lösning för mjukvaruteam som hanterar alla aspekter av deras projekt. ClickUps funktioner stöder hela mjukvaruutvecklingscykeln, från idé till release och underhåll.

Samla buggar och problemrapporter i ClickUp med hjälp av formulär med villkorslogik och omvandla dem automatiskt till ClickUp-uppgifter – lägg till anpassad status, prioritet, ägare, förfallodatum etc. och spåra dem tillsammans med dina andra teamprojekt.

Med integrerade dokument, måluppföljning och feedbackverktyg kan teamen hålla sig samordnade, iterera snabbt och leverera högkvalitativa mjukvarulösningar. Plattformens flexibilitet och anpassningsmöjligheter gör att den kan anpassas till alla arbetsflöden, vilket gör den till ett utmärkt val för team som hanterar både kod och bredare projektomfattning i en enhetlig miljö.

Dessutom är ClickUp integrerat med GitHub, GitLab och Bitbucket. Ange ditt uppgifts-ID i titeln så kopplar ClickUp automatiskt commit till uppgiften!

Anslut och automatisera ditt arbete i hela din DevOps- och CI/CD-pipeline. ClickUp integreras också med Figma, Sentry och hundratals andra verktyg.

ClickUps konkurrerande funktion nr 4: Avancerade ClickUp Brain

ClickUp har höjt ribban med ClickUp Brain, ett revolutionerande AI-verktyg för utvecklare som automatiserar och effektiviserar uppgifter som aldrig förr.

Hantera dina verksamheter enkelt och effektivt genom att utnyttja kraften i ClickUp Brain

Denna revolutionerande AI-assistent kan hjälpa utvecklare att förbättra sin produktivitet. Här är några viktiga funktioner i ClickUp Brain som du bör uppmärksamma:

AI Knowledge Manager: söka och hämta information från dokument, uppgifter och projekt. Detta eliminerar behovet av att manuellt söka igenom data eller fråga kollegor, vilket sparar tid och ökar effektiviteten. ClickUp Brain fungerar som en omfattande Knowledge Manager, som gör det möjligt för utvecklare att omedelbartfrån dokument, uppgifter och projekt. Detta eliminerar behovet av att manuellt söka igenom data eller fråga kollegor, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

AI Project Manager: Fungerar som en automatiserad projektledare som övervakar och effektiviserar arbetsflöden såsom uppdateringar och framstegsrapporter . Utvecklare kan automatisera projektsammanfattningar, åtgärdspunkter, planering av deluppgifter och till och med automatisk ifyllning av data. Det minskar manuellt arbete avsevärt och gör det möjligt att fokusera mer på kritiskt tänkande och innovation.

AI Writer for Work: Från stavningskontroll utan behov av plugins eller tillägg till att generera snabba svar med perfekt tonfall – ClickUp Brain förenklar innehållsskapandet . Det kan också generera tabeller med rik data, skapa mallar för uppgifter, dokument och projekt samt omvandla röst till text för mötesprotokoll.

Produktivitets- och ingenjörsverktyg: ClickUp BrainAI förser utvecklare med verktyg för att skriva produktkravsdokument (PRD), utforma användartester, skapa testplaner och mycket mer. Detta tillgodoser direkt deras specifika behov av produktutveckling och ingenjörsuppgifter.

Snabba upp ditt utvecklingsarbete med ClickUp

Medan GitHub och GitLab erbjuder kraftfulla verktyg för versionshantering och samarbete, presenterar ClickUp ett mångsidigt alternativ som uppfyller utvecklingsgruppers omfattande behov. Det framstår som ett komplett alternativ som tillgodoser utvecklingsgruppers behov av versionshantering och kodgranskning och som även förbättrar uppgiftshantering, planering och samarbete.

Med sitt användarvänliga gränssnitt, omfattande integrationsalternativ och anpassningsbara funktioner erbjuder ClickUp en robust plattform som stöder dynamiska och mångfacetterade mjukvaruutvecklingsprojekt.

Oavsett om du vill hantera projekt mer effektivt, samarbeta smidigt eller helt enkelt hitta ett verktyg som anpassar sig efter ditt arbetsflöde, är ClickUp lösningen. Redo att förändra din utvecklingsprocess. Utforska ClickUp idag och upptäck hur det kan ta ditt teams produktivitet till nya höjder.